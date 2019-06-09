Сталин, который всегда с тобой
Фото: КПРФ в Новосибирске
На дворе 2019 год, давно закончился жестокий XX век, и наступил век информационный, который не покончил с прежним насилием, но позволяет о нём рассказывать, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Иногда кажется, что наше общество давно изучило историю и сделало вывод пусть не из всех, но из многих уроков и ошибок.
Но есть одна фигура, которую российское массовое сознание почему-то до сих пор не может переварить. В дополнение или вопреки нынешней власти появляется образ настоящего Вождя — Иосифа Сталина. И славится он отнюдь не из-за культуры его эпохи, которой многие по сей день восхищаются, а из-за военной и экономической мощи, безжалостности к внешнему и внутреннему врагу. И это не моя оценка — так Сталина действительно рисуют его современные поклонники.
Предлагаю вам сегодня посмотреть, как прошёл день рождения Сталина в самом сталинском городе страны — Новосибирске.
В субботу местный обком КПРФ в двенадцатый раз устроил праздник «День Правды», посвящённый «оппозиционной прессе». В этом году мероприятие посвятили 140–летию Сталина, который, правда, родился не в июне, а в декабре то ли 1878–го, то ли 1879 года (но кого это волнует?). Примеры сталинских развлечений:
— детская площадка «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»;
— «Битва Ди-джеев»;
— рэп-фестиваль «Слова Правды»;
— дискуссионная площадка «Сталин и современность»;
— спортивные и интерактивные площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура» и «Сталинская экономика — было дело и цены снижали».
Конечно, всё это не только для развлечения горожан. Пользуясь образом предшественника, мэр Анатолий Локоть собирает подписи за своё выдвижение на новый срок.
Фото: КПРФ в Новосибирске
«За Родину! За Локтя! За Сталина!»
Фото: КПРФ в Новосибирске
А вот тир на площадке «Сталинские соколы» — нужно попасть из пушки в трёх «американских» солдат, чтобы получить пять «сталинских рублей», которые можно потратить на квас, плов или сувениры, если скопить их побольше. Есть и беспроигрышная альтернатива — за сто рублей можно получить десять пулек и те же пять «сталинских рублей». Интересно, помнят ли авторы аттракциона, что Сталин был благодарен Соединённым Штатам за помощь во время войны и считал их союзниками?
Фото: КПРФ в Новосибирске
На мой вопрос отвечает актёр местного театра «Глобус», изображающий Сталина на церемонии открытия:
«Я думал, что демократия — это власть народа. Но в Ялте мне Рузвельт доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа, — рассказывает мужчина. — В Ялте в 1945 году Черчиль с Рузвельтом мне говорят: «Иосиф Виссарионович, отдай нам Крым. А мы тебе за это любой кусок Германии такого же размера». Я подумал, говорю: «Хорошо, если отгадаете мою загадку отдам вам Крым. Вот один палец, второй, третий — какой из них средний?» Черчиль сразу удивился такой легкой загадке. Ухватился за указательный и говорит, вот он. Нет, не угадал. Тогда Рузвельт говорит: «Хитришь, товарищ Сталин. Нужно угадывать из пяти пальцев там всегда есть средний. Я говорю: «И ты тоже не угадал. Вот средний палец! Вот вам наш Крым!»
Цитата по «Тайге.инфо»
Площадка «Сталин и Мао слушают нас», посвящённая международнай деятельности Сталина и Советского государства.
Фото: КПРФ в Новосибирске
Но если вы подумали, что это очередной фестиваль для бабушек, как на известном видео, то вот вам доказательство обратного. Коммунистические рэп-фестиваль и битва ди-джеев!
Фото: КПРФ в Новосибирске
Фото: КПРФ в Новосибирске
Пластилиновый Вождь.
Фото: КПРФ в Новосибирске
Детские рисунки.
Фото: КПРФ в Новосибирске
А завершает праздник концерт. Среди выступающих есть даже группа с названием «Центральный комитет».
Фото: КПРФ в Новосибирске
Фото: КПРФ в Новосибирске
Порой кажется, что прошлое давно ушло и никогда не вернётся. А потом новосибирские сталинисты ставят памятник Вождю и называют в его честь строящееся здание. Как будто и не было этих 65 лет без Сталина, XX съезда КПСС и томов, посвящённых сталинским репрессиям. Вот вчера корреспондент «Тайги.инфо» стал свидетелем такого диалога на празднике КПРФ:
Кудрявый мужчина средних лет пытается убедить всех сторонников Сталина в том, что тот сотрудничал с фашистской Германией и расстреливал невинных людей
«Вы провокатор, ваше место на Владимировской (вероятно, имеется в виду психиатрическая больница на этой улице — прим. Тайги.инфо)», — говорит ему женщина в палатке, где подписываются за Локтя.
«Вы кто? Обыватель? — спрашивает его пожилой мужчина с острой бородкой и, получив ответ, продолжает. — Вот и мышление у вас обывательское! Если бы не Сталин, вас бы в живых не было!»
Его собеседник уходит, а он берет корреспондента Тайги.инфо за руку и начинает рассказывать про довоенные отношения СССР и Германии. По версии мужчины, Сталин сотрудничал только с Веймарской республикой, но не с Гитлером.
«Дима, хватит, пойдем!» — говорит ему товарищ в синей кепке поверх копны седых волос.
«Вы подумайте, молодой человек, подумайте! Без Сталина мы бы не победили» — кричит вслед корреспонденту «Дима».
Или вот мнение собеседника корреспондента «Радио Свобода» на открытии бюста Сталина в мае:
«Были разные сволочи: белогвардейцы, кулаки, которые пытались вредить нашей стране. Это было неизбежно, – рассуждает он о сталинских репрессиях. – Есть люди, которые пострадали невинно. Но это означает, что очень многое зависит от самих людей. Многие писали кляузы. Но Сталин здесь ни при чем. Виноваты были власти на местах в этом деле. А еще хочу сказать, что это было сделано во вред советской власти».
Удивительно, но среди нас живут люди, одобряющие сталинскую тиранию. Для которых нормально организовывать мероприятие с площадками для детей и подростков, на которых им предлагают лепить и рисовать усатого дядю, стрелять в «американских солдат», а заодно «отжигать под современные биты» и «качаться под рифмы и панчи».
Всё это вдруг встало в один ряд под красным сталинским знаменем.
Фото: КПРФ в Новосибирске
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А все эти некрофильские пляски суть запрос на некую сермяжную справедливость. Типа «при С вас воров всех бы расстреляли». Жить при нём никто из этих некрофилов не хотел бы.
возмутительно
Шутки шутами а пора решать этих упоротых агрессивных сектантов.
Edited at 2019-06-09 17:05 (UTC)
Путин лучше Гитлера
Edited at 2019-06-09 17:50 (UTC)
генетический мусор с отравленными мозгами.
Только дебилы могут приписывать усатому какие-то достижения. (Ну, кроме растрелянных и посаженных)
Почти 20 лет репрессий, уничтожение генофонда страны, нищета, голод, миллионы смертей, бездарное руководство государством - и все это ради того, чтобы через тридцать с лишним лет после его смерти этой страны не стало. Блеать, да это мощный старик!
Вот, пожалуйста.
Холопы тоскуют о сильной руке и не иначе, как имбецилами, назвать их невозможно.
на гитаре, и сначала Высоцкий пел песни Игоря, а потом уже стал сочинять своё.
Закон диалектики
Сначала били самых родовитых,
Потом стреляли самых работящих,
Потом ряды бессмысленно убитых
Росли из тысяч самых не молчащих.
Среди последних — всё интеллигенты,
Радетели достоинства и чести,
Негодные в работе инструменты
Для механизма поголовной лести.
В подручных поощряя бесталанность,
Выискивала власть себе подобных.
В средневековье шла тоталитарность,
Создав себе империю удобных,
Послушных, незаметных, молчаливых,
Готовых почитать вождём бездарность,
Изображать воистину счастливых,
По праву заслуживших легендарность…
Держава, обессиленная в пытках,
Ещё не знала о потерях сущих,
Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых
Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.
1989
Ай да в подвале, да на дыбе!
Добрый молодец висел, да дисседентушка!
Ай да надели ему удавку да шелковую!
Ай да под ногти совали иглы да булатные!
Ай да вопросы ему задавали да каверзные!
Ай да срал да ссал да под себя добрый молодец!
Ай да на вопросы каверзные да не ответил!
Ай да говорит пусти да начальничек!
Нихуя не узнатеньки от меня да всё равно!
Ай Свобода меня ждет да на небушке!
Вольница меня ждёт да на том светушке!
Ай да жена моя в казематах умученная!
Ай да мать моя да реперессированная!
Ай да отец мой да нереабилитированный!
Ай да дед мой да большевиками колесованный!
Ай да бабка моя да коммисарами насилованная!
А вам сапог лизать да портки нюхать хозяйские!
Так и умер на дыбе добрый молодец.
Свободный человек диссидентушка.
А.С. Пушкин, Ненаписанное.
Но перед тем как отправиться в жопу, подумай вот о чем. В современной России по оценке ВОЗ 200 000 человек КАЖДЫЙ ГОД умирают от последствий курения. 200 тысяч трупов в год. Никотиновые наркоманы дохнут не ради совецкой власти, не ради построения "мира во всем мире", а исключительно ради бабла. Чтобы кто-то себе замок в ЛОндоне прикупил. Так вот всем АБСОЛЮТНО ПОХУЙ на 200 тысяч трупов каждый год. И Варламову похуй. И Навальному похуй. А чо, невидимая рука рынка, бабки - святое.
Так что нехуй тут пиздеть про бла-бла-бла-человеколюбие-бла-бла. Всем похуй на человеческую жизнь, однако разница между сталинским похуизмом и современным в результате принесения этих жертв. Сталин был человеком дела, а либералы - обычное гнусное ворье, за хорошую сумму готовое продать родную мать.