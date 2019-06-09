Сталин, который всегда с тобой

demosfenn Из двух кучек выбрали побольше.Нет чтобы сказать нет говну. Ответить

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ttt3d Открою вам один секрет - Сталин давно умер.



А все эти некрофильские пляски суть запрос на некую сермяжную справедливость. Типа «при С вас воров всех бы расстреляли». Жить при нём никто из этих некрофилов не хотел бы. Ответить



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demosfenn Очень даже хотели бы. Просто у них свой взгляд, они всегда представляют что это они передергивают затвор маузера,дабы навести тот самый ламповый порядок™.Поэтому передергивают затвор на Сталина.Естественно они не прокручивают картину дальше,когда замаравшуюся гэбню утилизирует другая гэбня. Ответить

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возмутительно hans_gluck а почему тогда нельзя побегать с портретом другого усатого, и тоже "любимого фюрера (перев. с нем. вождя) народов"? почему нельзя почитать молодёжи о пути арийской расы, майн кампф со сцены декларировать? стрельба по американским солдатикам будет ваще в тему.

Шутки шутами а пора решать этих упоротых агрессивных сектантов.



Edited at 2019-06-09 17:05 (UTC) Ответить

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0_0lesya



Путин лучше Гитлера











Edited at 2019-06-09 17:50 (UTC) Ответить

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freken_magda Люблю этот город. Ответить



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Арёша Капризон "Конечно все это потом придется снести" (с) Илья Варламов Ответить



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demosfenn Сталинодрочеры - один из самых худших сортов ватной фашни,для которых нет ничего вкуснее чем вакса со сталинского сапога. Тут и медицина бессильна,только могила исправит. Ответить

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leon_altshuller А еще они плодят подобных идиотов.



генетический мусор с отравленными мозгами. Ответить



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barbazal_25 Господи! Не пощади этих долбоёбов! Ответить

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demosfenn Бога нет.Не щадить должны будут опрокинувшие режим.Чтоб вместе с рашистами и нациками карать этих красножопых за пропаганду античеловеческих догм. Ответить

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little_ursa Да что эти тома. Все бесполезно - вы их сколько угодно можете совать под нос сталинисты, но он будет утверждать, что это все фейки. Будет требовать документов, которых не существовало или не могло существовать, а если и есть, как сканы приказов о катынскому расстреле, все равно у них будет фейком. Ну или закончится все тем, что убивали "за дело" или у них все оправдывается экономической или какой-нибудь политической "целесообразность", как с депортации разных народов Ответить



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1 Ну да. Сталин - это такая штука с помощью которой можно убить соседа сверху (он хорошо одевается и значит ворует), соседа снизу(не работает и вечно бухает, значит ворует), соседей по площадке(они просто козлы, а значит предатели). В общем, сталин - это самая желаемая форма общения русского человека с другими русскими(и не только) людьми. Сталин - это праздник мести всем и всему. Ответить

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zrager Если бы сралин прожил еще лет десять, то оставил бы страну и с космическим кораблем!

Только дебилы могут приписывать усатому какие-то достижения. (Ну, кроме растрелянных и посаженных)

Почти 20 лет репрессий, уничтожение генофонда страны, нищета, голод, миллионы смертей, бездарное руководство государством - и все это ради того, чтобы через тридцать с лишним лет после его смерти этой страны не стало. Блеать, да это мощный старик! Ответить

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Music Top POP Генофонда? При нём же выросла численность русских , как в плане естественного прироста , так и в процентном соотношении Ответить

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verkeus Жадаю вам больш сраліна, каб у кожную сям'ю. Ответить

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timerkhan ХЗ, мне кажется это такая Монстрация 2.0 - в этот раз объект троллинга насупленные антисталинисты. Новосиб, опять же. Ответить



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leon_altshuller Не знал, что родина манкуртов и имбецилов - Россия.



Вот, пожалуйста.

Холопы тоскуют о сильной руке и не иначе, как имбецилами, назвать их невозможно.

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misterbumbum Ты прекрасно знаешь, что люди тоскуют не по НКВДшному сапогу в заднице, а по справедливости и развитию страны и общества. Если бы страна развивалась, о Сталине бы никто и не ностальгировал бы. Сталин - это не только символ репрессий, это главным образом символ справедливости и прогресса. Ответить

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pharao Будь сталин еще живой, эти диджеи бились бы не на концерной площадке, а за миску похлебки в местах не столь отдаленных. Ответить



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mpa3b666 Шизанутая рашка в своем репертуаре. Ответить

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Alexandr Sidorov При Сталене такова не было! Ответить



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leon_altshuller Игорь Кохановский - друг и одноклассник Высоцкого, это он научил его играть

на гитаре, и сначала Высоцкий пел песни Игоря, а потом уже стал сочинять своё.







Закон диалектики







Сначала били самых родовитых,



Потом стреляли самых работящих,



Потом ряды бессмысленно убитых



Росли из тысяч самых не молчащих.







Среди последних — всё интеллигенты,



Радетели достоинства и чести,



Негодные в работе инструменты



Для механизма поголовной лести.







В подручных поощряя бесталанность,



Выискивала власть себе подобных.



В средневековье шла тоталитарность,



Создав себе империю удобных,







Послушных, незаметных, молчаливых,



Готовых почитать вождём бездарность,



Изображать воистину счастливых,



По праву заслуживших легендарность…







Держава, обессиленная в пытках,



Ещё не знала о потерях сущих,



Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых



Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.







1989 Ответить

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misterbumbum Ай да на Лубянке, да на мясной да кровавой!

Ай да в подвале, да на дыбе!

Добрый молодец висел, да дисседентушка!



Ай да надели ему удавку да шелковую!

Ай да под ногти совали иглы да булатные!

Ай да вопросы ему задавали да каверзные!

Ай да срал да ссал да под себя добрый молодец!

Ай да на вопросы каверзные да не ответил!



Ай да говорит пусти да начальничек!

Нихуя не узнатеньки от меня да всё равно!

Ай Свобода меня ждет да на небушке!

Вольница меня ждёт да на том светушке!



Ай да жена моя в казематах умученная!

Ай да мать моя да реперессированная!

Ай да отец мой да нереабилитированный!

Ай да дед мой да большевиками колесованный!

Ай да бабка моя да коммисарами насилованная!

А вам сапог лизать да портки нюхать хозяйские!



Так и умер на дыбе добрый молодец.

Свободный человек диссидентушка.



А.С. Пушкин, Ненаписанное. Ответить



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misterbumbum Почему-йто народ не может "переварить" память об Иосифе Сталине? Это либерасты давятся раз за разом, а вот народ уже давно сделал для себя вывод, что Сталин - великий вождь, строитель, прогрессор, благодаря которому страна шагнула из грязи в князи. Шо? Шо ты там казал? Ты, сука, о сталинских репрессиях заикнулся? Иди в жопу!



Но перед тем как отправиться в жопу, подумай вот о чем. В современной России по оценке ВОЗ 200 000 человек КАЖДЫЙ ГОД умирают от последствий курения. 200 тысяч трупов в год. Никотиновые наркоманы дохнут не ради совецкой власти, не ради построения "мира во всем мире", а исключительно ради бабла. Чтобы кто-то себе замок в ЛОндоне прикупил. Так вот всем АБСОЛЮТНО ПОХУЙ на 200 тысяч трупов каждый год. И Варламову похуй. И Навальному похуй. А чо, невидимая рука рынка, бабки - святое.



Так что нехуй тут пиздеть про бла-бла-бла-человеколюбие-бла-бла. Всем похуй на человеческую жизнь, однако разница между сталинским похуизмом и современным в результате принесения этих жертв. Сталин был человеком дела, а либералы - обычное гнусное ворье, за хорошую сумму готовое продать родную мать. Ответить



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