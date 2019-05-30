Жуткий Петергоф, который не покажут туристам...
Петергоф — одна из главных визитных карточек России. Где в обязательном порядке должны побывать все туристы, приезжающие к нам в страну? На Красной площади, в Эрмитаже и в Петергофе! Так что кажется, что Петергоф уж точно должен быть в идеальном порядке — вылизанным, вычищенным, отреставрированным. По снимкам, которые туристы выкладывают в инстаграм, создается ощущение, что так оно и есть.
Но мало кто знает, что у Петергофа есть и обратная сторона — усадьбы и дворцы (тоже, между прочим, уникальные памятники архитектуры), у которых не останавливаются туристические автобусы, и которые вы вряд ли увидите у кого-то в соцсетях. Они разрушаются, разграбляются, и никому нет до этого дела.
В Петергоф меня пригласил один из наших кандидатов в муниципальные депутаты, выборы пройдут и там. Кстати, выдвигайтесь в Петергофе и других округах Петербурга.
Когда я впервые увидел фотографии этого «обратного Петергофа», я не мог поверить, что это действительно он. Захотелось убедиться своими глазами, и увиденное превзошло все ожидания: это не одно и не два здания, а целые дворцовые ансамбли, которые выглядят так, будто война здесь закончилась только вчера. От некоторых зданий остались только руины, что-то законсервировано, что-то растаскивается.
В новостях мы постоянно слышим о том, как Россия помогает друзьям восстанавливать культурное наследие. В 2016 году было объявлено, что Россия займется восстановлением сирийской Пальмиры. В 2018–м появились новости о том, что мы потратим 642 млн рублей на восстановление золотого купола Капитолия в Гаване. После пожара в Нотр-Дам-де-Пари мы опять же первыми бросились на помощь: Минкульт предложил организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери.
В это же время на самом видном месте, под Петербургом, в родном городе многих наших олигархов и правящей верхушки, всё гниёт и разрушается. Сегодня я возьму на себя роль альтернативного гида и покажу вам то, чего вы не увидите ни на одной экскурсии по Петергофу.
Первый пункт нашей экскурсии — дворцово-парковый ансамбль Сергиевка, бывшая усадьба Лейхтенбергских. Это памятник истории, культуры и архитектуры XIX века федерального значения, который входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. С парадной стороны выглядит удовлетворительно. Этот фасад немного виден с дороги...
Но стоит начать обходить дворец, как начинается жесть.
Всё обвешано ленточками. Подходить к зданию близко с этой стороны опасно — в любой момент может обвалиться очередной кусок фасада.
Когда-то это место принадлежало дворянскому роду Румянцевых. От имени сына фельдмаршала Румянцева-Задунайского Сергея Петровича и произошло название Сергиевка. Какое-то время Сергиевкой владел сам Николай I, но потом подарил её своей дочери Марии и её мужу, герцогу Максимилиану Лейхтенбергскому. Специально для четы в 1840–х годах здесь и возвели дворцовый ансамбль, причём архитектором пригласили знаменитого Андрея Штакеншнейдера, построившего Мариинский дворец в Петербурге.
Строительство шикарного дворца в стиле неогрек для молодой четы Лейхтенбергских в Сергиевке было завершено в рекордные сроки — всего за два с половиной месяца. Зато оформление интерьеров заняло почти три года.
Помимо основного дворца есть и ещё несколько не менее красивых построек. Вот например, Гофмейстерский корпус.
Во время Великой Отечественной войны территория имения сильно пострадала от артобстрелов, оказавшись на линии фронта Ораниенбаумского плацдарма. Большая часть убранства усадьбы превратилась в руины.
Двадцать лет восстановлением усадьбы вообще никто не занимался, хотя еще в 1921 году местный парк был объявлен памятником природы. Только в 1965 году по проекту архитектора Зейдемана восстановили фасады дворца, а еще спустя четыре года провели работы по реставрации парка. На этом всё...
Больше за зданием особо не ухаживали...
С тех пор прошло уже более полувека, и дворцовый ансамбль остро нуждается в новой реставрации...
Но до его состояния никому нет особого дела. Сейчас во дворце и постройках расположился НИИ биологии. Никто не ездит сюда, чтобы полюбоваться дворцом, разве что местные жители гуляют по местному парку, ведь парадный Петергоф находится в 4 километрах отсюда.
Внутри засохшие цветы...
Кажется, что здание покинуто, но нет — внутри кто-то работает.
Движемся дальше... Есть свернуть направо, в усадьбу Знаменка, не доехав буквально три километра до парадного Петергофа, можно наткнуться на заброшенный конюшенный корпус в стиле необарокко, построенный в 1860 году.
Эффектное здание с двухэтажными башенками по углам.
По своей наружной отделке эти конюшни мало чем отличались от дворцов. Посмотрите, в каком ужасном здесь всё состоянии...
Великий князь Николай, будучи инспектором кавалерии, питал страсть к лошадям. В конюшне содержались лошади наиболее известных в мире пород. Конюшни включали в себя манеж, кузницы, лазарет, а в угловых башнях — жилые помещения для слуг.
В усадьбе устраивались ежегодные выставки чистокровных лошадей, на которые съезжались владельцы конных заводов и любители коневодства. Сейчас это практически руины.
Внутрь конюшен попасть, к сожалению, невозможно. Приходится довольствоваться тем, что ещё осталось снаружи.
Рядом находится дом, где, скорее всего, жили работники конюшен.
Здесь уже можно пробраться внутрь.
Главное — быть осторожным и смотреть под ноги, потому что возможны вот такие сюрпризы. Судя по всему, это еще с войны осталось... Похоже на след от разрыва снаряда.
Всё лежит в руинах.
Разрушен комплекс был тоже во время Великой Отечественной войны. Так что надпись «Спасибо деду за Победу» здесь символичнее некуда: деды воевали, побеждали, а здание за 74 года так и не смогли восстановить.
Хотя периодически появляются новости о возможной реставрации здания, но пока так ничего и не делается.
Действительно, зачем нам восстанавливать эти конюшни, если в Петергофе уже есть парадные дворцовые конюшни? Одни восстановили, и хватит.
Стены рассыпаются на глазах.
О былом убранстве можно судить только по оставшимся ещё кое-где интересным деталям.
Осмотрев конюшни, отправляемся на другую сторону Большого пруда, к дворцу князя Николая Николаевича.
Трехэтажный дворец в стиле раннего классицизма был построен здесь еще в середине XVIII века, а в 1850–х годах, когда имение перешло к сыну Николая I Николаю Николаевичу, его перестроили в стиле необарокко. Вот так дворец выглядел в XIX веке:
А вот он так выглядит сегодня. Здание заброшено и никому не нужно.
Благодаря архитектору Геральду Боссе, дворец стал более эффектным, обрёл сближенные колонны, пилястры, раскрепованный антаблемент, изгибающиеся наличники и сандрики, разнообразные лепные детали.
Он же возвёл целый ряд других построек: оранжереи, кухонный корпус, дом садовника, дом водоподъёмной машины, дом смотрителя. В парке были высажены лиственные деревья, установлены вазы, скульптуры, беседки, павильоны и фонтаны.
После революции здесь разместили сначала детскую трудовую коммуну, потом общежитие сельскохозяйственного института, а после войны — базу отдыха.
За годы войны усадьба сильно пострадала, немцы заняли её 22 сентября 1941 года. Больше двух лет её грабили и разрушали. Советские войска освободили Знаменку только 15 января 1944 года.
Долгое время руинами дворца никто не занимался, и только через пятнадцать лет после войны в Знаменском дворце был обнаружен замаскированный фашистами склад боеприпасов.
В 1960–х ансамбль восстановили и сделали из него пансионат, но к 2000–м дворец снова пришел в негодность.
Управлению делами президента его передали ещё в 2010 году. Это дало надежду на то, что повторится ситуация с Константиновским дворцом, который в 2000–х восстановили по личной протекции президента.
Но прошло девять лет, а дворец продолжает пустовать. Никаких работ в нём не проводят, и здание всё больше ветшает.
Северная сторона дворца была когда-то украшена каменной террасой, пандусом и гротом.
А внутри пустота...
Вид на заросшую просеку и Нижний парк.
Сегодня кое-какой уход ведется разве что за Верхним парком и церковью Петра и Павла, которая является единственным использующимся зданием из всего ансамбля.
Вот так у нас относятся к культурному наследию, которое находится прямо под носом — всего в паре километров от вылизанного туристического Петергофа.
Записи из этого журнала по тегу «Санкт-Петербург»
-
Безвыходная ситуация...
Было время, когда Петербург был прекрасен! Сегодня сложно такое представить, но деревья, которые росли вдоль центральных улиц и набережных Питера,…
-
Голову себе застеклите!
Петербург опять балует нас душераздирающими историями. Несколько лет назад в городе завёлся стукач и террорист, который не даёт покоя жителям…
-
Осторожно, полиция!
Фото: Светлана Виданова / «Новая Газета» Вы живёте в современном европейском городе на северо-западе России. В один прекрасный майский вечер вы…
Японцы
В таком же состоянии много исторических железнодорожных станций по направлению в Петергоф.
И вместо того чтоб их раздавать за рубль с обязательством по восстановлению, их зачем-то просто держат на балансе, хотя совершенно понятно, что цена такого актива уже рубль и только падает
Может, эти руины можно кому-то продать за не очень дорого и под строгие ограничения по реконструкции и вносимым изменениям (особенно внешним)?
Хотя звучит утопично, понимаю.
Вообще на редкость трешовое место - внутри Кремля каждый метр занят сахарной ватой, шашлыком, музеями водки, стоит адовая машина с мёртвыми куклами, "дерево" из замков и прочая хрень. Снаружи блошиный рынок с ношеными платьями, коврами и аудиокассетами.
Илья, и ездить никуда не надо - приезжай и делай псто.
Edited at 2019-05-30 08:27 (UTC)
вот одуван и присел по большому накласть
а накой руки раскинул
может рефлекс такой что б булки раздвигались
Мусор
Re: Мусор
Деды победили, а внуки, судя по объявлению немного повыше на двери, познают себя, закинувшись смесями? ))))
Edited at 2019-05-30 08:27 (UTC)
Ой, не зря большевики в 17-18 годах всех этих князьев и графьев к стенке ставили.
Таких дворцов даже современная элита себе не позволяет - хотя с нынешними технологиями их можно строить на порядки меньшими силами.
Быдло уничтожило или заставило эммигрировать почти всю интеллигенцию россии, посадив у руля слабообразованную чернь, потомки которой до сих пор кормушку из ебала не выпускают, почти развалив некогда богатейшую страну.
абсолютизм, вертикаль, полицейщина, монополизм, унитаризм, карго-культизм, консерватизм,
выхолащивание любых горизонталей, самоуправления, "закручивание гаек",
и извращение всех смыслов - как итог,
и все это продержалось 200 лет в том числе и благодаря "новой столице",
место антинародных дворцов,
где подальше от давления народа и общества, в антинародных дворцах своих охуевали "деятели",
пока всё закономерно не кончилось в 1917 году.
Последствия того 200-летия не преодолены до сих пор. Хлебать и расхлебывать еще обществу.
Ну а сегодня как известно в некоторой степени "ренессанс" тех практик и режима - хлебаем.
Edited at 2019-05-30 08:58 (UTC)
Ты при любом режиме был-бы говном - ну, может советской власти удалось-бы пиздюлями из тебя что-то вырастить, но вряд-ли.
чем ходить по отреставрированным вылизанным скучным дворцам )))
Запомните этот твит!