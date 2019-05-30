Жуткий Петергоф, который не покажут туристам...

firemyhair Иностранцы понастроили - им и ремонтировать! Ответить

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Японцы ivan_ivanovkz В Алма-Атах япошки понастроили ,казахи сломать не могут . Ответить

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vsevolodya Илья, баллотируйся в мэры Петербурга! Ответить

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timerkhan UPD: Господа, сегодня ко мне в гости пришла Ксения Собчак и предложила сыграть со мной в одну игру... Я согласился... ничто не предвещало беды! Ответить

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pavlov_lesha В таком же состоянии много исторических железнодорожных станций по направлению в Петергоф. Ответить

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ps1kodel1k В таком же состоянии у нас по всей РФ навалом исторических зданий



И вместо того чтоб их раздавать за рубль с обязательством по восстановлению, их зачем-то просто держат на балансе, хотя совершенно понятно, что цена такого актива уже рубль и только падает Ответить

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catsgosouth Жалко крантец.

Может, эти руины можно кому-то продать за не очень дорого и под строгие ограничения по реконструкции и вносимым изменениям (особенно внешним)?

Хотя звучит утопично, понимаю. Ответить

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ps1kodel1k Уверен, что если предложить эти здания за рубль, охотники найдутся. Но, видимо, очень деньги нужны. Ответить

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timerkhan







Вообще на редкость трешовое место - внутри Кремля каждый метр занят сахарной ватой, шашлыком, музеями водки, стоит адовая машина с мёртвыми куклами, "дерево" из замков и прочая хрень. Снаружи блошиный рынок с ношеными платьями, коврами и аудиокассетами.



Илья, и ездить никуда не надо - приезжай и делай псто.



Edited at 2019-05-30 08:27 (UTC) Да везде плюc/минус так. Вот вид со стены Измайловского кремля, 30 метров от главного входа:Вообще на редкость трешовое место - внутри Кремля каждый метр занят сахарной ватой, шашлыком, музеями водки, стоит адовая машина с мёртвыми куклами, "дерево" из замков и прочая хрень. Снаружи блошиный рынок с ношеными платьями, коврами и аудиокассетами.Илья, и ездить никуда не надо - приезжай и делай псто. Ответить



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dualserg Это вы просто в неудачное время сфотографировали (с) Ответить



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svinzovaja Это же не сквер в центре города, это никому не интересно! Ответить



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rusokos Правильно! Нахрена русским культура... Ответить

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ippoint живу рядом со Знаменкой - в ужасе от того, как разваливается дворец. Там такой шикарный парк можно было бы сделать. Плюс отличной темой было бы сделать филиал Эрмитажа - ибо куча туристов едет мимо дворца Ответить



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mona_cenia Так там и был парк, я помню как гулять туда ездили. Ответить

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вот одуван и присел по большому накласть termo_drova на эту красоту

а накой руки раскинул

может рефлекс такой что б булки раздвигались Ответить



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Мусор ivan_ivanovkz В алма-Атах мусор принято складировать за монументами -памятниками. Ответить



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Re: Мусор tatarokazak Не понял. А ссать тогда где? Ответить

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rudolfoo0 Блин, выглядит кое-где так, как будто только вчера освободили от фошистов.

Деды победили, а внуки, судя по объявлению немного повыше на двери, познают себя, закинувшись смесями? ))))



Edited at 2019-05-30 08:27 (UTC) Ответить



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misterbumbum Зато Крым теперь наш. И жидобендеровцы не прорвались в Донецк и Луганск. Ответить



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amkar59 Все эти минкульты и прочие ведомства пора уже разогнать к чертям. Ведь ходят на работу, штаны протирают и деньги не за хуй собачий получают. Всё блядь пытаются лезть куда то в другие страны восстанавливать культуру, а на свою страну похер. Ответить



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Alexandr Sidorov При Сталене такова не было! Ответить



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pivovaroffs > Строительство шикарного дворца в стиле неогрек для молодой четы Лейхтенбергских в Сергиевке было завершено в рекордные сроки — всего за два с половиной месяца.



Ой, не зря большевики в 17-18 годах всех этих князьев и графьев к стенке ставили.

Таких дворцов даже современная элита себе не позволяет - хотя с нынешними технологиями их можно строить на порядки меньшими силами.

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moscoww Что ты несешь, дегенерат?



Быдло уничтожило или заставило эммигрировать почти всю интеллигенцию россии, посадив у руля слабообразованную чернь, потомки которой до сих пор кормушку из ебала не выпускают, почти развалив некогда богатейшую страну.

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Ivan Mirov Очередной памятник тому, что произошло с времен Петра 1 и 200 лет затем продолжалось:

абсолютизм, вертикаль, полицейщина, монополизм, унитаризм, карго-культизм, консерватизм,

выхолащивание любых горизонталей, самоуправления, "закручивание гаек",

и извращение всех смыслов - как итог,



и все это продержалось 200 лет в том числе и благодаря "новой столице",

место антинародных дворцов,

где подальше от давления народа и общества, в антинародных дворцах своих охуевали "деятели",

пока всё закономерно не кончилось в 1917 году.



Последствия того 200-летия не преодолены до сих пор. Хлебать и расхлебывать еще обществу.





Ну а сегодня как известно в некоторой степени "ренессанс" тех практик и режима - хлебаем.



Edited at 2019-05-30 08:58 (UTC) Ответить

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wowgurken okh Ты-то чего хлебаешь?

Ты при любом режиме был-бы говном - ну, может советской власти удалось-бы пиздюлями из тебя что-то вырастить, но вряд-ли. Ответить

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icelandair Как это не парадоксально, но по таким местам ползать в разы интересней,

чем ходить по отреставрированным вылизанным скучным дворцам ))) Ответить



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timerkhan Кстати, вот все эти идеи "В прекрасной России будущего вор-чиновник сядет в тюрьму, а его дворец в Барвихе площадью 1500 метров мы отдадим под детский санаторий" утопичны. Они точно так же придут в упадок и запустение что и дворцы Петергофа.

Запомните этот твит! Ответить



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