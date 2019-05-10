Токио за год до Олимпиады

:) Andrew Slim Так вот куда древесину сибирскую отгружают составами. Ответить



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Re: :) Alexandr Sidorov При Сталене такова не было! Ответить



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amkar59 Дизайн стадиона япошки стырили у "Лужников" А так всё как то скучно у них там. Всё-таки кудрявый не удержался и нашёл свалку мусора. Давай Варламов и остальные "косяки" ищи. Ну там плитка криво лежит, велодорожки не по фен-шую и тд. Ответить



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elbeso Есть охуительное русское слово - талисман. Вместо непонятного "маскот".

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crowleymazz Оберег более русское слово Ответить

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sakurovskiy Всего-то пару раз бонбой ебнули а какой результат. Ответить

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nicita_maximow НАТО?



Edited at 2019-05-10 10:59 (UTC) Ответить



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bearnorth Херня какая. Похоже на Сызрань, если много выпить Ответить

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pierredeuge Твоей сызрани до Токио ещё пара тысячелетий, как и тебе до учёного или министра. Ответить

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iro4kin Проект стадиона крутой, конечно )) но в бытовом плане его можно сравнить с золотым унитазом. Ответить



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mawhitebeard Для япов сравнение с золотым унитазом - это комплимент, они очень уважают качественное и красивое отправление естественных потребностей и аппаратуру для этого )) Ответить

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vavaca_photo1 Какой красивый проект стадиона! Оплошали японцы. Ответить



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mawhitebeard Красивый как отдельно воспринимаемое здание. В контексте же и правда не очень, япский проект лучше, напоминает основание круглой пагоды, которые, правда, китайские, ну так в Япии и традиционные иероглифы тоже китайские Ответить

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(Анонимно) Новый

elbeso Серебра - килограмм, меди - тонн.

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dda_01 28-вопрос-почему все ходят в масках и знают ли как их правильно носить и менять?спасибо! Ответить

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Владимир Красюк Токио - город с малой удельной площадью на еденицу населения, соответственно автомобилей там очень много. А это ведёт к сильному загрязнению воздуха. дабы дышать хоть сколько-нибудь более чистым воздухом японцы носят марлевые повязки. а вот меняют ли их как положено раз в 2-3 часа неизвестно Ответить

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zrager новый поезд с 22-метровым носом по дизайну выглядит, как из 60х

который Е7 куда круче Ответить



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nicita_maximow Такие же грязнули, как и русские, аж от сердца отлегло. Пойду пивную баклажку в окно выкину. Ответить



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smilevilkas Тогда студия Хадид представила стадион в упрощённом дизайне. Его стоимость должна была снизиться с 3 до 1,7 миллиарда долларов, но и это оказалось дороговато.

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всё совершенно правильно сделали,

а не пошли на поводу у этих дизайнеров,

которым своё сраное "Я" нужно показать и чем больше бабла срубить,

уважаю решение японцев, а не решение баблом сорить во славу

"зрелищь и хлеба" Ответить



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mawhitebeard К сожалению, Хадид редко когда учитывала архитектурный контекс, ее здания всегда вещь в себе и самостоятельны, в данном случае на пользу ансамблю это не пошло Ответить

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pavlov_lesha Это у них просто бакланов нет.... Ответить



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Artem Stasov Не возбуждает меня японская архитектура.

Самобытно, даже можно сказать уютно. Но все же не красивая архитектура. Ответить

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