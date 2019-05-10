Токио за год до Олимпиады
Как вы знаете, летом 2020 года в Токио пройдёт Олимпиада. Город примет Игры во второй раз, первый был в 1964-м. Сегодня город строит тоннели и развязки, новый Олимпийский стадион, убирает с улиц провода, переводит все указатели на английский и закупает такси для маломобильных пассажиров.
Этим подготовка, естественно, не ограничивается. Например, как было и у нас на ЧМ, власти Токио запретят запускать дроны над городом. При этом остальной техники будет в избытке. В прошлом году в Токио начали тестировать беспилотные такси, которые должны будут обслуживать гостей Олимпиады. Говорят, разработка такси без таксиста связана не только с намерением удивить туристов, но и с большим количеством аварий с участием пожилых людей.
Помимо автопилота болельщикам из других стран будут помогать индивидуальные переводчики, выполненные в виде наушников или бейджика. Как пишут местные СМИ, японская технология уже научилась предлагать более естественные фразы, чем Google Translate. Приложение умеет переводить текст с 31 языка, а слушать и говорить на 16 языках, включая английский и китайский. Причём оно способно даже распознавать отдельные предложения и начинать перевод уже после окончания фразы.
Без роботов, разумеется, тоже не обойдётся, но их будет относительно немного. Например, Toyota подарит Токио 16 роботов, которые смогут играть роль стюардов (в частности, проводить болельщика до его места на стадионе), официантов и экскурсоводов. Другие роботы станут носильщиками, которым человек в инвалидной коляске сможет отдать свои вещи.
Кстати о носильщиках! Специально для людей, которым во время Игр предстоит заниматься тяжёлым физическим трудом, Panasonic придумал экзоскелеты – "носимых роботов", которые помогут рабочим поднимать тяжёлые вещи. Разработчики верят, что эта технология пригодится и после Олимпиады.
Тему экологии японцы также не смогли обойти стороной. Медали для победителей и призёров Олимпиады, вероятно, будут сделаны из старых смартфонов и компьютеров. Эта техника содержит достаточно драгоценных металлов: например, в 2014 году Япония получила 143 килограмма золота, 1566 килограммов серебра и 1112 тонн меди из выброшенной электроники. Для сравнения, на Олимпиаде 2012 года в Лондоне на изготовление всех медалей ушло 9,6 кг золота, 1210 кг серебра и 700 кг меди.
Давайте посмотрим, как выглядит Токио за год до Олимпиады!
Начнём с Нового Национального стадиона Токио, где через год должны состояться основные события Олимпиады. Осенью 2012 года, ещё за год до того, как Токио был официально объявлен столицей XXXII Олимпийских игр, бюро Захи Хадид выиграло конкурс на лучший дизайн олимпийского стадиона. Её проект выбрал Спортивный совет Японии и уже знакомый нам архитектор Тадао Андо. Сначала дизайн был очень смелым:
Стадион на 80 000 зрителей должен был быть похож на гигантский космический корабль.
Построить его предполагалось на месте старого Национального стадиона, на юге района Синдзюку.
Но тут на Заху Хадид накинулись другие именитые японские архитекторы, включая лауреатов Притцкеровской премии Тоёо Ито и Фумихико Маки. Они заявили, что стадион слишком огромный, не вписывается в ландшафт района и вообще закрывает вид на прекрасные деревья гинкго Внешнего сада храма Мэйдзи! Ито назвал стадион от Хадид "черепахой", а Маки – "белым слоном". К критикам примкнул и Кенго Кума (о нём чуть ниже). Вместе они составили петицию против стадиона, которую вскоре подписали несколько тысяч жителей Токио.
Тут ещё и японское правительство подоспело, которое сказало, что стадион слишком дорогой, и вообще давайте с этим заканчивать.
Тогда студия Хадид представила стадион в упрощённом дизайне. Его стоимость должна была снизиться с 3 до 1,7 миллиарда долларов, но и это оказалось дороговато.
17 июля 2015 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что от проекта Хадид страна отказывается.
В результате японцы провели новый архитектурный конкурс, который выиграл тот самый Кенго Кума. В его проекте уже не было раздвижной крыши, музея, кондиционеров по всему стадиону и т.д., а площадь застройки несколько уменьшилась. Всё это позволило властям снизить расходы. Но сам стадион такой же огромный, да и деревья гинкго из-за него не особенно-то видно... Так что организованная критика японских архитекторов больше всего похожа на лоббистскую кампанию, хоть они и утверждали, что согласны на Хадид, лишь бы она изменила дизайн.
Заха Хадид на всю эту историю очень обиделась и опубликовала заявление, из которого следует, что японцы сами мудаки: выбрали слишком дорогого подрядчика в отсутствие конкуренции, а потом запаниковали. Впрочем, к ней уже никто прислушиваться не стал.
01. Дизайн нового стадиона получился довольно скучным. Главная его фишка – активное использование дерева в отделке фасада. Кстати, его построили на том же месте, где стоял старый Национальный стадион, принимавший ещё Олимпиаду 1964 года.
Так выглядел старый стадион:
02. Стройка нового должна завершиться в конце 2019 года.
03. Японские стройки – это отдельный кайф, я про них уже писал. Около стройки обязательно будут стоять приветливые люди и показывать, куда идти! Безопасность тут превыше всего! Обратите внимание, что каждый знак обернут в пенополиэтилен, чтобы никто не поранился.
04. Работы почти закончены, на стадионе уже высаживают растения!
После окончания строительства арена будет выглядеть так:
05. Нет, ну вы только посмотрите, как они знаки защищают! Хоть в одной стране видели такое?
06. И это не только около олимпийского стадиона, это по всему городу!
07. Идеальные заборы вокруг стройки
08. Это Мираитова и Сомеити, официальные маскоты соответственно Олимпиады и Паралимпиады-2020.
09. Мемориальная картинная галерея Мэйдзи и, видимо, те самые деревья гинкго.
10. Это главный вокзал японской столицы, тут год назад закончили реконструкцию площади. Именно сюда будут приезжать из аэропорта болельщики. Хотя это историческое здание (1914 год), оно сейсмоустойчивое, как и большинство общественных зданий и жилых домов в Японии. С вокзала Токио отправляются 3-4 тысячи поездов в день, и это главная станция для синкансэнов.
11. Огромная площадь около вокзала
12. Кстати, в вокзале есть хороший 5-звёздочный отель. Цены от 600 долларов за ночь за самый простой номер. За эти деньги вы получаете роскошную по японским меркам жизнь в историческом здании вокзала и постоянный шум поездов.
13. Лобби
14. Ресторан
15. От вокзала до такси дойти можно под навесами.
16. А вот и синкансэны. Кстати, первый скоростной поезд в Японии запустили почти 55 лет назад, в октябре 1964 года. Есть мнение, что его хотели запустить к Олимпиаде и просто немного не успели, но это не совсем так.
17. Строительство линий "Синкансэн" началось в марте 1959 года, более чем за месяц до того, как Токио был выбран городом проведения Игр. Однако Олимпиада пришлась очень кстати. Изначально заявленный бюджет на строительство "Синкансэна" был заведомо слишком мал, и все об этом знали. Но вписывать реальные цифры было слишком рискованно. Кредит, выделенный Всемирным Банком под достаточно низкий процент, не покрывал и половины расходов. Реальную стоимость, которая в итоге превысила заявленную почти в 2,5 раза, удалось покрыть, выпросив денег у государства якобы чтобы успеть к открытию Олимпиады!
18. Это синкансэн последнего поколения, E7. Может ездить со скоростью до 260 км/ч, но на некоторых участках его скорость ограничена 110 км/ч.
Кстати, сегодня в Японии начали тестировать новейший синкансэн Alfa-X. Он будет разгоняться до 360 км/ч (это на 40 км/ч больше, чем у синкансэна поколения Е5, который раньше считался самым быстрым в Японии). Отличительной чертой нового локомотива является 22-метровый нос. Тестирование состава из 10 вагонов будет проходить по ночам на линии Сэндай — Аомори дважды в неделю. Запуск поезда в коммерческую эксплуатацию намечен на 2030 год.
Фото: Konosuke Urata
19. Зал ожидания на платформе вокзала
20. Поезда идут долго, а вагона-ресторана нет, так что народ покупает себе еду в дорогу.
21. Японские поезда невероятно красивы!
22. Обычная пригородная электричка
23. Центральный вокзал Токио немного потёк, всю воду через трубки собирают в бутылки.
24. Японцы невероятно милые: вот так они предупреждают, что можно столкнуться с другим пассажиром, выходящим из-за угла, когда идёшь по переходу!
25. А около киоска мастера, который ремонтирует обувь, часы, делает ключи и продаёт всякое барахло, есть стульчики, чтобы было удобно ждать выполнения заказа.
26. Японский дептранс радует, что срочно меняет все старые автобусы на новые! Теперь автобусы будут полностью низкопольные, а раньше задняя часть была приподнята. Гостям Олимпиады будет ещё удобнее.
27. Пока вы спите, эти ребята работают, чтобы утром поезда ходили как часы. И японские поезда действительно ходят по часам, даже в метро!
28.
29. Парковка
30. Если вы слышали легенду о том, что в японские бани не пускают людей с татуировками, то это не легенда. Дело в том, что в Японии татуировка традиционно ассоциируется с якудзой, а власти делают вид, что борются с организованной преступностью. Что касается администрации бани, то ей некогда разбираться, турист ты или нет. Поэтому под запрет подпадают буквально все посетители. При этом встречаются и онсэны, так сказать, тату-френдли. Может быть, их просто держит якудза?
31. Кладбище
32. Стиляги
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36. В Японии очень безопасно. Часто можно увидеть, как местные держат в задних карманах брюк или во внешнем кармане рюкзака кошельки, бумажники, смартфоны... И, что характерно, никто ничего не вытаскивает! Попробуйте по Москве так денёк походить, особенно если вы передвигаетесь на метро.
37. Кстати, благодаря такому уровню безопасности в японских городах даже маленькие дети сами пользуются метро и сами ездят в школу. Велосипеды можно не пристёгивать, рюкзак или портфель в метро можно положить на специальную полку и спокойно уснуть, а в японских магазинах нет рамок и датчиков: тупо не воруют!
38. Новые общественные пространства
39. Японцы охотно используют дерево в оформлении.
40. Дизайн ларьков на фудкорте
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43. Очень круто!
44. Кофе на парковке
45. Кафе с кофе и велосипедами
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48. Цены на недвижимость. Аренда небольшой студии (32,5 кв. метра) будет стоить 120 000 иен в месяц, или 71 000 рублей. Насчёт домашних животных и музыкальных инструментов надо уточнять ;)
49. В жилом квартале прячутся многочисленные кафе и барчики.
50. Некоторые районы в центре Токио превратились в "гост-тауны" – дословно "города-призраки". Как понятно из названия, там вроде бы никто жить не должен. Но из рассказов местных понятно, что жители там иногда всё же встречаются. В таких районах расселяют не только частные дома, но и иногда целые 5- и 6-этажки.
51. Иногда жилые дома соседствуют с заброшенными.
52. Как я понял, такие районы возникают в Токио, когда девелопер начинает интересоваться каким-то большим участком земли, выкупает на нём недвижимость, оттуда переселяют всех жителей, а потом компания вдруг банкротится или просто не находит денег на свой проект.
53. В итоге люди все уже уехали, а дома стоят пустые. При этом в "гост-таунах" много вполне крепких зданий, которые можно было бы без особых усилий реновировать, продать квартиры и хотя бы частично отбить затраты на землю. Странно, что застройщики этим не занимаются.
54. Несмотря на предупреждение о том, что это не свалка, кто-то сваливает мусор в неположенном месте.
55. Вообще, в Японии очень чисто, но и тут после выходных бывают проблемы с мусором.
56. Почти Нью-Йорк!
57.
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:)
Re: :)
для контраста
Edited at 2019-05-10 10:59 (UTC)
который Е7 куда круче
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всё совершенно правильно сделали,
а не пошли на поводу у этих дизайнеров,
которым своё сраное "Я" нужно показать и чем больше бабла срубить,
уважаю решение японцев, а не решение баблом сорить во славу
"зрелищь и хлеба"
Это у них просто бакланов нет....
Самобытно, даже можно сказать уютно. Но все же не красивая архитектура.