Прогулка по Москве 1945 года

Dmytro Dotsenko Парад победы страны XXI века - это парад самоуправляемых такси, дронов доставки и новых космических кораблей.

Главные войска страны XXI века - это ученые, инженеры, талантливые врачи, интеллектуальная элита, неважно какой националности и цвета кожи.

Главная сила страны XXI века - это безопастность на улицах, хорошая медицина, качественное образование и наука.

Я ненавижу военные парады. Им нет места в государстве XXI века.



Сила милитаризма уходит в прошлое. Медленно, но уверенно. Современное государство сильно не территориями, полезными ископаемыми или количеством танков. Оно сильно людьми, создающими будущее, умением договариваться и сотрудничать с соседями, обмениваться опытом и изобретениями, помогать развитию мелкого и среднего бизнеса.



9 Мая- грустный день. Это память о безграничных амбициях диктаторов, о попытках доказать, что есть нации лучше других, о "супер государствах", которые держались на страхе, пропаганде, и рабском труде. Важно помнить эту историю, для того что бы никогда больше не повторилось этого ужаса. Что бы все средства и силы людей шли на науку, медицину, очистку планеты от мусора и полёты в космос.



9 Мая - это повод лишний раз почитать страшную историю середины ХХ века, извлечь уроки и ошибки предыдущих поколений, почтить память погибших и проведать стариков, которым выпала нелегкая участь жить в то жуткое время. Ответить

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zloyhobbit "Что бы все средства и силы людей шли на науку, медицину, очистку планеты от мусора и полёты в космос." глупость какая. в капиталистическом обществе такое невозможно, нужно социализм строить.

а пока что все средства и силы людей идут на наращивание капитала и получение прибыли. фундаментальная наука, экология, космос, очистка планеты капиталистам не интересны. Ответить

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leechuck







Edited at 2019-05-09 13:53 (UTC) За это фото можно сесть, Варламыч Ответить

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sheden Да и вообще упоминать что Гитлера победили кто-то кроме нас - пора бы уже официально запретить.

Американские/английский флаги туда же куда и свастику - под статью об оправдании нацизма!



А то ишь, понимаешь - "восторженно подбрасывали в воздух союзников – американцев, французов, англичан, и мы, мальчишки, подбирали сыпавшиеся из их карманов иностранные, незнакомые нам монеты" - за подобные воспоминания давно пора бы двушечку давать.

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праздник в честь факта выживания. zloyhobbit да можно праздновать и нужно, на всём "постсовке". то, что в планах гитлеровцев был геноцид местных "недочеловеков" и сокращение населения европейской части СССР в 10 раз - факт. это вам не оккупация западноевропейских стран с "полноценными" жителями.

победа в этом случае - значит выживание и будущее развитие советского (тогда ещё) народа. не было бы победы - не было бы нас.

такое можно и нужно праздновать, но не так как это сейчас делают, конечно. Ответить



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Re: праздник в честь факта выживания. Impenetrabl Impenetrabl погуглите - локотский округ Ответить

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dedpirded Смотрю на эти фото и слезы наворачиваются. Русские люди были единым народом. Они верили в светлое будущее. Что сейчас с нами случилось. Почему мы ненавидим друг друга. Почему мы ненавидим весь мир. Ответить

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polarbrain Я бы ответил, да могу присесть.

Хотя, получается, ответил :) Ответить



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Воздадим должное и генералиссимусу zayma_fokus Американский посол Гарриман вспоминал о Сталине: «Он обладал невероятной способностью отмечать мельчайшие подробности и действовать с их учётом. Он в совершенстве знал, какое вооружение наиболее важно для него. Он знал, какого калибра ружья ему нужны, какой вес танков могут выдержать его дороги и мосты, он знал в точности, из какого металла ему нужны самолёты».



В том же ключе высказывал и маршал Жуков: «Могу твёрдо сказать, что Сталин владел основными принципами организации фронтовых операций и операций групп фронтов и руководил ими со знанием дела, хорошо разбирался в больших стратегических вопросах… Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим». Запущенный же Хрущёвым миф, будто «Сталин операции планировал по глобусу» вызвал дружное возмущение военачальников («Ничего более нелепого мне никогда не приходилось читать», – писал маршал Мерецков).



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Re: Воздадим должное и генералиссимусу zayma_fokus Вот теперь можно пойти поужинать, под раскатистые взрывы пуканов :))) Ответить

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uzdskopist Не вставляет Ответить



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Alexandr Sidorov Наверное, место вставляния уже занято солдатами НАТО? Ответить



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Спасибо тому поколению! cangoose_si Если бы не они -- все мои предки остались бы в расстрельных рвах или сгорели в крематориях.



С днем Победы! Ответить



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Re: Спасибо тому поколению! Alexandr Sidorov Таки да? А сами предки на ташкентском фронте воевали? Ответить



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val Dis



Тогда уже козломорды понимали, кто хозяин.

#дедылебезили Восторженно подбрасывали в воздух союзников – американцев, французов, англичан, и мы, мальчишки, подбирали сыпавшиеся из их карманов иностранные, незнакомые нам монеты".©Тогда уже козломорды понимали, кто хозяин. Ответить



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prosto_vova И уже в следующем, 1946 году, 9 мая стал обычным рабочим днем.

И он был им 20 лет.

И лишь потом власть решила оседлать день памяти и траура, и сделать из него фестиваль войны.

Причем окончательно он превратился в идиотический спектакль сейчас, когда все ветераны уже померли.

Но зато теперь есть много моложавых, бодрых, увешанных наградами, "ветеранов".

За такое, конечно, еще лет 30 назад, затоптали бы насмерть. Как и за детей в военной форме. и за дедов на палках.



А сейчас ничего, сойдет. Ответить

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Old Pioneer вовка падла такой иксперд киевскай

Точно.И салют тоже был подпольный.А сборы ветеранов в садике Большого театра разгоняли конной милицией.

Что касается выходного,это правда, но в то время и в субботу работали.8-е марта тоже стал выходным только с середины 60-x. Какие соображения на этот счет





Edited at 2019-05-09 16:46 (UTC) Ответить



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Лео Звёздный С днем победы! надеюсь отменят скоро ненужные парады, в кругу семьи помянуть, вспомнить и достаточно. А на деньги спасите лучше тяжелобольных детей, это будет хорошая память героям. Ответить

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adventurus2015 Так раньше оно и было - поминали в кругу семьи, ездили навещать могилы предков, все более чем пристойно и сдержанно

А то, что творится сейчас это иначе как безумием и не назовешь Ответить



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pastorschlag 1945 - "Пили ... за то, чтобы никогда не повторилась эта кровавая бойня. "

2019 - "Можем повторить!" (С) Ответить

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water_robodtokt И только предки Одувана ныли: ну всё, теперь баварского пива не попьём.. Ответить



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СПб в преддверии шествия Бессмертного полка vyshemir 9 мая 2019



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mirolyubka Детям, рожденным в День Победы, сегодня исполняется семьдесят четыре года. Сегодня они почти старики, и если лет тридцать назад, я, неуклюжий подросток, носила таким старикам гвоздики, то сегодня я не совсем знаю, что мне делать.



С каждым годом День Победы уходит в прошлое, и это все больше тревожит вопросом – что нужно сегодня? Не осталось почти тех бабушек-дедушек, которым был бы отдан весь победный день – с гвоздиками, с конфетами в праздничных коробках – коробкам они больше радовались, чем конфетам: «Ты посмотри, как разукрасили, ишь ты, в наше время такого не было…» И горько, но как-то светло и верно становится от их воспоминаний о том - что было.



Едешь к ним в гости, везешь новые шерстяные носки – носки всегда пригодятся мерзнущим стариковским ногам, берешь лопату и копаешь всю землю все девятое мая, и все десятое мая, и весь другой день, приуроченный к майским праздникам. У ограды благодарно, обещающе зеленеет березка – мир, мир, мир! Конечно, и труд, конечно, и май. Что делать сегодня, когда все военные старики похоронены в когда-то копаной тобой земле, что делать, чтобы не забыть? Забывать страшно, а все равно забудешь, ведь мы уже такие сытые, пресыщенные, недовольные. Что нам сегодня эта Победа?



Мы мало смогли. Даже самое простое – гордость за свой народ не смогли уберечь, мы даже серьезно пытаемся ответить на лживый вопрос: «Что же вы так плохо живете, народ-победитель?» Мы хорошо живем! Трудно, тяжело, но хорошо – честно и с чистой совестью. Мало кто задумывается о том, какое это благо – принадлежать народу, у которого чистая совесть, который в Великую Отечественную Войну… Нет, я про это не буду – не имею права и до меня все правдивее сказано, только – спасибо и низкий поклон.



Мы мало смогли, но мы стараемся. Все военные старики ушли, но мы-то тут. Я в этот день верю, что дикая война с мракобесием лжи, денег, подлым, жестоким либерализмом тоже закончится, так же, как та, тоже – нашей Победой, не такое видали…

Стариков нет, но мы-то тут. Поэтому – бессмертный полк. Это что значит? Да то, что все старики живы, ведь полк-то – бессмертный! И будут живы, даже когда нас не будет, и народ будет жить, чистый, светлый, Бог его хранит.



Мы-то живы, и наши дети поют военные песни. Во всех парках, на всех подмостках города, в военной форме, с ленточками в петлицах – танцуют, поют, помнят. Не потому что мечтают о войне, не потому что их с радостью к войне готовят (Господи, как много лжи и мерзости приходится слышать в этот день), а потому что – память, потому что народ боится забыть свой день, как я сама сегодня боюсь, и несет, и несет его сквозь поколения. Живые военные старики и их правнуки с ленточками в петлицах – одним полком. Бессмертным.



«Зачем вы надеваете на детей военную форму? Снимите ее немедленно, они же дети, пусть играют под мирным небом! Пусть они даже не знают, что такое война, пусть они вообще об этом забудут!»

Не выйдет. Это наш народ. Они знают. И не забудут.

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adventurus2015 Ты заебала, шлюха конторская Ответить

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adventurus2015 Вот они имели право на празднование, это их победа и их праздник

А нынешние диванные можемповторяки присвоили этот день себе (непонятно на каком основании) и устроили из него быдло-маскарад Ответить



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mirolyubka А что вы подразумеваете под "присвоили праздник"?) Вообще-то, это праздник всего мира) Мне подруга рассказывала интересную вещь - она была в командировке в Болгарии еще несколько лет назад, командировка пришлась на День победы - так мы, русские, в утро этого дня кинулись обнимать и поздравлять всех, кто там был (рабочий коллектив из разных стран, так получилось - СНГ и бывшие соцстраны). Так "бывшие соц страны" Прибалтики просто перекосило, когда их поздравили с ТОЖЕ ИХ праздником - с Днем Победы. Видимо, хотели под фашистами остаться... Мы этот праздник дарим ВСЕМ! Да это праздник каждого человека на земле.. И все радуются, как могут, кто-то, может, наивно, искренне. А от вас так и пышет злостью! Ответить

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kolobok97 Потом еще дембеля поехали уничтожать японских нацистов. 9 мая можно сказать не окончательный салют. Ответить



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