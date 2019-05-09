Прогулка по Москве 1945 года
Народные гуляния на Красной площади после сообщения о капитуляции Германии
Ещё в 1944-м году стало ясно, что Советский Союз возьмёт верх над Третьим рейхом, но в мае 45-го Красная армия взяла Берлин, и Германия заявила о безоговорочной капитуляции. Враг был повержен. Главное, что запомнилось жителям Москвы в этом году – сообщение Левитана об окончании войны, гуляния и салют 9 мая, парад Победы в дождливый день 24 июня и встреча демобилизованных солдат на Белорусском вокзале.
Многие тяготы военных лет всё ещё сопровождали москвичей – продовольственные карточки, мобилизация на трудовой фронт, увеличенная продолжительность трудового дня. Несмотря на то, что город питался скудно, власти не жалели денег на красочные массовые мероприятия, такие как парад физкультурников на Красной площади...
Из дневников начальника Инженерного отдела штаба МПВО Москвы Ю.Ю. Каммерера: "По решению правительства в Москве с 30 апреля отменяется светомаскировка... Москва засветится тысячами окон, уличными фонарями. Это настоящий праздник! А в системе МПВО появились первые безработные – светомаскировщики, первые жертвы; нет, не войны, а ее близкого окончания. Побольше бы таких жертв!"
Из воспоминаний археолога М.Рабиновича: "Как мы узнали всё же, что война кончилась? А очень просто. Здание наше, как сказано, на Волхонке. А за рекой, через Каменный мост, – английское посольство. Так вот, над ним еще 7 мая был поднят огромный британский флаг. Его освещали прожекторы – ведь затемнение отменено! И все приходили смотреть на этот знак окончания войны, которая официально кончилась для нас 9-го".
Манежная площадь в День Победы.
"Селфи" Победы. ) Москвичи с героем Советского Союза майором Иваном Кобяковым.
Из дневников военкора Александра Устинова:
"В ночь на 9 мая 1945 года москвичи не спали. В 2 часа ночи по радио объявили, что будет передано важное сообщение. В 2 часа 10 минут диктор Юрий Левитан прочитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Днем всенародного торжества – Праздником Победы. Взяв фотоаппарат, я вышел на улицу...
Люди выбегали из домов. Они радостно поздравляли друг друга с долгожданной победой. Появились знамена. Народу становилось все больше и больше, и все двинулись на Красную площадь. Началась стихийная демонстрация. Радостные лица, песни, танцы под гармошку. Вечером был салют. Тридцать залпов из тысячи орудий в честь Великой Победы".
Из воспоминаний штурмана военно-транспортной авиации Николая Крючкова: "... 9 мая 1945 года я с разрешения командира уехал на 3 дня в Москву. Что творилось в этот день в Москве, рассказать просто невозможно... Ликовали все, от мала до велика. Невозможно было не только проехать, но и пройти. Военных хватают, качают, целуют.
Хорошо, что я, как только приехал, на вокзале взял литр водки, а то вечером её купить было невозможно. Мы отмечали день Победы в кругу своей семьи, хозяев квартиры и соседей. Пили за победу, за тех, кто не дожил до этого дня, и за то, чтобы никогда не повторилась эта кровавая бойня. 10 мая водки в Москве уже купить было нельзя, её всю выпили".
9 мая, День Победы. Выступление Большого Государственного симфонического оркестра на Манежной площади.
Пианистка Московской консерватории Нина Петровна Емельянова во время выступления на площади Маяковского в Москве.
Митинг на площади Маяковского 9 мая.
Советские граждане поздравляют офицера с победой.
Из воспоминаний поэта Евгения Евтушенко вспоминал: "В День Победы все мальчишки ринулись на Красную площадь и раздавали папиросы даром, как мороженщицы – мороженое. Красная площадь была затоплена торжествующим народом. В разных ее концах прямо на брусчатке стояли сотни принесенных людьми патефонов, играющих танго и фокстроты. Женщины с огрубелыми от обтачивания снарядов руками танцевали с солдатами. Ни на одной из женщин не было туфель – все были только в кирзовых сапогах. Восторженно подбрасывали в воздух союзников – американцев, французов, англичан, и мы, мальчишки, подбирали сыпавшиеся из их карманов иностранные, незнакомые нам монеты".
У дома Пашкова.
Большой Каменный. Трамваю по мосту оставалось ходить лишь несколько недель.
Салют победы
Бомбардировщик Ту-2 младшего лейтенанта А.В. Кудлаева в полете над Крымским мостом на заключительной репетиции воздушного парада в Москве. Фото из альбома летчика 63-го БАП А.В. Кудлаева.
Вид на площадь Свердлова перед парадом Победы.
24 июня 1945 года на Красной площади проходит парад Победы.
ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей Армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона, — ПАРАД ПОБЕДЫ.
На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк Наркомата Обороны, сводный полк Военно-Морского Флота, военные академии, военные училища и войска Московского гарнизона.
Парад победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову.
Командовать парадом победы Маршалу Советского Союза Рокоссовскому.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. Сталин
22 июня 1945 года. № 370
Георгий Жуков перед парадом Победы.
Построение техники на Тверской.
Парад Победы. Поверженные штандарты гитлеровских войск.
Автор снимка – Евгений Ананьевич Халдей, который сам прошел всю войну от Мурманска до Берлина.
Из воспоминаний генерала Сергей Штеменко, который в те дни работал в Генштабе:
"Сводные полки привезли с собой очень много знамен разбитых гитлеровских частей и соединений, в том числе даже личный штандарт Гитлера. Выносить их все на Красную площадь не имело смысла. Отобрали только двести штук. Вражеские боевые реликвии должна была нести специально выделенная рота. Договорились, что она понесет их с углом наклона, чуть не касаясь полотнищами земли, и потом под треск десятков барабанов бросит к подножию Мавзолея Ленина.
Одиннадцать часов двадцать пять минут. Смолкает мелодия торжественного марша и раздается резкая дробь восьмидесяти барабанов. Двести советских воинов несут склоненные к земле фашистские знамена, знамена, под которыми гитлеровцы маршировали в Берлине и на улицах столиц Европы, знамена, под которыми они намеревались маршировать в 1941 году по Москве, сгинули, исчезли, пропали хозяева этих знамен, а сами знамена, как символ поражения и позора гитлеровского фашизма, вот-вот будут брошены к подножию Мавзолея на деревянные помосты, чтобы не осквернили они своим прикосновением священные камни брусчатки Красной площади. Бьют барабаны, отсчитывая последние шаги на разбойничьем пути фашистских знамен".
Брошенные к подножию Мавзолея знамена побежденной гитлеровской армии.
В честь парада Победы на Лобном месте Красной площади возвели 26-метровый "Фонтан Победителей". После парада фонтан с площади убрали.
Маршал Жуков перед войсками.
Обратите внимание, что в тот день шел сильный дождь.
Из воспоминаний археолога М.Рабиновича: "И должна была в один день с парадом состояться демонстрация, но проливной дождь заставил ее отменить. Помню, нашу колонну эта весть застала на Арбатской площади, по случайности – на том же месте (возле кино "Художественный"), где я почти пять лет назад слушал выступление Молотова о нападении Германии и начале войны. Теперь мы спокойно стояли под ливнем, переговаривались, и, кажется, единственное, что беспокоило нас, – это как бы не простудился там, на трибуне, Сталин".
В 45-м на Красной площади проходили и другие парады.
Парад физкультурников на Красной площади 12 августа 1945 года.
Из воспоминаний президента США Дуайта Эйзенхауэра:
"Пять часов стояли мы на трибуне мавзолея, пока продолжалось спортивное представление. Никто из нас никогда не видел даже отдаленно похожего на это зрелище. Спортсмены-исполнители были одеты в яркие костюмы, и тысячи этих людей исполняли движения в едином ритме. Народные танцы, акробатические номера и гимнастические упражнения исполнялись с безупречной точностью и, очевидно, с огромнейшим энтузиазмом. Оркестр, как утверждали, состоял из тысячи музыкантов, непрерывно играл в течение всего пятичасового представления.
Генералиссимус не обнаруживал никаких признаков усталости. Наоборот, казалось, он наслаждался каждой минутой представления. Он пригласил меня встать рядом с ним, и с помощью переводчика мы разговаривали с перерывами в течение всего спортивного представления".
Из воспоминаний профессора МГИМО В.Попова:
"Не успел завершиться парад Победы, как в Москве началась подготовка к новому параду, на этот раз физкультурному. В спортивных обществах, в вузах и техникумах были отобраны тысячи девушек и юношей, которые постоянно проводили интенсивные тренировки. Из МГИМО среди немногих на парад был рекомендован я (видимо, сыграл значение мой рост и спортивная внешность). Наша группа проводила тренировки на стадионе "Локомотив" на Новорязанской улице (который был мне хорошо знаком, так как еще школьником ходил сюда на каток) через день, а за две недели до парада ежедневно.
Перед тренировкой мы получали сытный обед из пяти блюд на фабрике-кухне около метро "Красносельская". Еще действовала карточная система, и получать такой обед было мечтой для каждого москвича. Парад состоялся в День физкультурника, 12 августа. На трибуне мавзолея находилось все Политбюро во главе со Сталиным. На центральную трибуну был приглашен генерал Д.Эйзенхауэр с сыном, которые официально были гостями маршала Жукова".
Интересная праздничная иллюминация и декор ГУМа. Снимок также датирован 45-м годом.
В июле в Москву возвращаются демобилизованные воины. Встреча на Белорусском вокзале 23 июля.
Из дневников начальника Инженерного отдела штаба МПВО Москвы Ю.Ю. Каммерера: "Сегодня москвичи встречали на Белорусском вокзале первый эшелон демобилизованных воинов из Берлина. Такого количества цветов не видел даже на параде Победы. Когда поезд подходил к перрону, цветы подняли в приветствии кверху – площадь превратилась в цветущий луг! Встреча очень теплая – объятия, поцелуи, слезы. Какая радость после долгих лет войны вернуться победителем под родной кров".
Площадь перед Белорусским вокзалом.
Послевоенная Тверская (тогда Горького) выглядела вот так:
Не все здания успели возвести до войны.
Пушкинская площадь.
У входа в "Третьяковку" – памятник Сталину.
На Садовом кольце еще лежат трамвайные рельсы, а движение совсем не интенсивное. Вид с Большого Краснохолмского моста в сторону Таганской площади. Тоннеля тоже нет еще.
Москворецкий мост и Красная площадь тоже с трамваем.
ЗИСы у гостиницы Москва, она еще не достроена.
Мирная Москва/
Финал чемпионата СССР по футболу. Болельщики направляются на стадион "Динамо" по улице Горького.
В-29 на Измайловском аэродроме. Вот что пишут про эту фотографию: «B-29-15-BW. Принадлежал 794-й эскадрилье 486-й группы. Командиром самолета являлся лейтенант Микиш. Имел бортовую надпись "Ding Hao". Бомбил г.Омуру и ушел от цели на трех моторах, четвертый вывели из строя японские истребители. У побережья его встретили советские истребители и привели на аэродром. Сел на территории СССР в ноябре 1944 г. С 1 января по 21 июня 1945 года проходил дальневосточные испытания. Полеты проводились с аэродрома Романовский. В июне-июле 1945 года перегнан в Москву на аэродром Измайлово. Передан в 65-й авиаполк особого назначения. Получил регистрацию 358. Являлся эталонным самолетом. Как эталон простоял в Измайлове, где его время от времени осматривали различные специалисты. Больше не летал. Списан и утилизирован».
В Парке Горького – выставка трофейной техники.
Москва тогда и сейчас:
Девушки дарят цветы лётчикам на площади Революции.
На Красной площади.
Празднование Победы на Моховой улице.
Это повтор поста от 6 мая 2015 года
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Главная сила страны XXI века - это безопастность на улицах, хорошая медицина, качественное образование и наука.
Я ненавижу военные парады. Им нет места в государстве XXI века.
Сила милитаризма уходит в прошлое. Медленно, но уверенно. Современное государство сильно не территориями, полезными ископаемыми или количеством танков. Оно сильно людьми, создающими будущее, умением договариваться и сотрудничать с соседями, обмениваться опытом и изобретениями, помогать развитию мелкого и среднего бизнеса.
9 Мая- грустный день. Это память о безграничных амбициях диктаторов, о попытках доказать, что есть нации лучше других, о "супер государствах", которые держались на страхе, пропаганде, и рабском труде. Важно помнить эту историю, для того что бы никогда больше не повторилось этого ужаса. Что бы все средства и силы людей шли на науку, медицину, очистку планеты от мусора и полёты в космос.
9 Мая - это повод лишний раз почитать страшную историю середины ХХ века, извлечь уроки и ошибки предыдущих поколений, почтить память погибших и проведать стариков, которым выпала нелегкая участь жить в то жуткое время.
а пока что все средства и силы людей идут на наращивание капитала и получение прибыли. фундаментальная наука, экология, космос, очистка планеты капиталистам не интересны.
Edited at 2019-05-09 13:53 (UTC)
Американские/английский флаги туда же куда и свастику - под статью об оправдании нацизма!
А то ишь, понимаешь - "восторженно подбрасывали в воздух союзников – американцев, французов, англичан, и мы, мальчишки, подбирали сыпавшиеся из их карманов иностранные, незнакомые нам монеты" - за подобные воспоминания давно пора бы двушечку давать.
праздник в честь факта выживания.
победа в этом случае - значит выживание и будущее развитие советского (тогда ещё) народа. не было бы победы - не было бы нас.
такое можно и нужно праздновать, но не так как это сейчас делают, конечно.
Re: праздник в честь факта выживания.
Хотя, получается, ответил :)
Воздадим должное и генералиссимусу
В том же ключе высказывал и маршал Жуков: «Могу твёрдо сказать, что Сталин владел основными принципами организации фронтовых операций и операций групп фронтов и руководил ими со знанием дела, хорошо разбирался в больших стратегических вопросах… Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим». Запущенный же Хрущёвым миф, будто «Сталин операции планировал по глобусу» вызвал дружное возмущение военачальников («Ничего более нелепого мне никогда не приходилось читать», – писал маршал Мерецков).
Re: Воздадим должное и генералиссимусу
Спасибо тому поколению!
С днем Победы!
Re: Спасибо тому поколению!
Тогда уже козломорды понимали, кто хозяин.
#дедылебезили
И он был им 20 лет.
И лишь потом власть решила оседлать день памяти и траура, и сделать из него фестиваль войны.
Причем окончательно он превратился в идиотический спектакль сейчас, когда все ветераны уже померли.
Но зато теперь есть много моложавых, бодрых, увешанных наградами, "ветеранов".
За такое, конечно, еще лет 30 назад, затоптали бы насмерть. Как и за детей в военной форме. и за дедов на палках.
А сейчас ничего, сойдет.
Точно.И салют тоже был подпольный.А сборы ветеранов в садике Большого театра разгоняли конной милицией.
Что касается выходного,это правда, но в то время и в субботу работали.8-е марта тоже стал выходным только с середины 60-x. Какие соображения на этот счет
Edited at 2019-05-09 16:46 (UTC)
Так раньше оно и было - поминали в кругу семьи, ездили навещать могилы предков, все более чем пристойно и сдержанно
А то, что творится сейчас это иначе как безумием и не назовешь
2019 - "Можем повторить!" (С)
СПб в преддверии шествия Бессмертного полка
С каждым годом День Победы уходит в прошлое, и это все больше тревожит вопросом – что нужно сегодня? Не осталось почти тех бабушек-дедушек, которым был бы отдан весь победный день – с гвоздиками, с конфетами в праздничных коробках – коробкам они больше радовались, чем конфетам: «Ты посмотри, как разукрасили, ишь ты, в наше время такого не было…» И горько, но как-то светло и верно становится от их воспоминаний о том - что было.
Едешь к ним в гости, везешь новые шерстяные носки – носки всегда пригодятся мерзнущим стариковским ногам, берешь лопату и копаешь всю землю все девятое мая, и все десятое мая, и весь другой день, приуроченный к майским праздникам. У ограды благодарно, обещающе зеленеет березка – мир, мир, мир! Конечно, и труд, конечно, и май. Что делать сегодня, когда все военные старики похоронены в когда-то копаной тобой земле, что делать, чтобы не забыть? Забывать страшно, а все равно забудешь, ведь мы уже такие сытые, пресыщенные, недовольные. Что нам сегодня эта Победа?
Мы мало смогли. Даже самое простое – гордость за свой народ не смогли уберечь, мы даже серьезно пытаемся ответить на лживый вопрос: «Что же вы так плохо живете, народ-победитель?» Мы хорошо живем! Трудно, тяжело, но хорошо – честно и с чистой совестью. Мало кто задумывается о том, какое это благо – принадлежать народу, у которого чистая совесть, который в Великую Отечественную Войну… Нет, я про это не буду – не имею права и до меня все правдивее сказано, только – спасибо и низкий поклон.
Мы мало смогли, но мы стараемся. Все военные старики ушли, но мы-то тут. Я в этот день верю, что дикая война с мракобесием лжи, денег, подлым, жестоким либерализмом тоже закончится, так же, как та, тоже – нашей Победой, не такое видали…
Стариков нет, но мы-то тут. Поэтому – бессмертный полк. Это что значит? Да то, что все старики живы, ведь полк-то – бессмертный! И будут живы, даже когда нас не будет, и народ будет жить, чистый, светлый, Бог его хранит.
Мы-то живы, и наши дети поют военные песни. Во всех парках, на всех подмостках города, в военной форме, с ленточками в петлицах – танцуют, поют, помнят. Не потому что мечтают о войне, не потому что их с радостью к войне готовят (Господи, как много лжи и мерзости приходится слышать в этот день), а потому что – память, потому что народ боится забыть свой день, как я сама сегодня боюсь, и несет, и несет его сквозь поколения. Живые военные старики и их правнуки с ленточками в петлицах – одним полком. Бессмертным.
«Зачем вы надеваете на детей военную форму? Снимите ее немедленно, они же дети, пусть играют под мирным небом! Пусть они даже не знают, что такое война, пусть они вообще об этом забудут!»
Не выйдет. Это наш народ. Они знают. И не забудут.
Ты заебала, шлюха конторская
Вот они имели право на празднование, это их победа и их праздник
А нынешние диванные можемповторяки присвоили этот день себе (непонятно на каком основании) и устроили из него быдло-маскарад