Чита: мусорное Средневековье...

Laine Roos После просмотрa уже первой фотки у меня просто дух перехватило ... Люди ТАК жить не должны



Edited at 2019-04-08 10:37 (UTC) Ответить

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lapplander Должны так жить, ведь они сами выбрали этот путь. Ответить

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jmyshanya Город-сказка, город-мечта

Попадая в его баки пропадаешь навсегда

Глотая воздух, простуды сквозняков

С запахом бензина и тухлых творогов... Ответить

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dekhannn 04. Во многих домах нет ни водопровода, ни канализации. Во дворах стоят деревянные туалеты.

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и чё тут такого. в России у 60% нет водопровода и туалеты деревянные. это же скрепы. Ответить

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catsgosouth Ну раз читинцы не сказали, я скажу:

Какая Сирия! Какие террористы? Мы много лет в говне живём! У нас дети играют на свалках! У нас нет водопровода и канализации! Пошли на хуй отсюда со своими танками! (с)



И про памятник удачная параллель, чтоб задуматься. Вот такие приоритеты, такой (простите за выражение) менталитет.



Edited at 2019-04-08 10:41 (UTC) Ответить

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Российский "менталитет" и "украина" Ivan Mirov После войны с Гитлером(не с памятником),

потом лет 30-40 ресурсы жертвовали "по-братски" что бы "восстанавливать"(и уже на гораздо более высоком уровне чем была прежде) и "развивать" УССР стертую с лица земли, например , вместо того, что бы Читу выстраивать, дороги в старинных деревнях и прочее в РСФСР родимой Ответить

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geeklive Солдат НАТО приде - порядок наведе! Ответить

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mr_sanford Борзя - это рай земной. Все познается в сравнении. Ответить

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andreyop Хорошо не побили...а ведь могли) Ответить



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ps1kodel1k Ща, губер читы прочтет и все, у блога будет новый хозяин



Нельзя так просто взять и вскрыть скрепы Ответить

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amkar59 Про хорошую Читу будет пост? или нет никакой хорошей, а только плохая? Ответить

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Artuomka Mer да сколько можно, сто раз уже объяснял он - нет смысла специально нахваливать рядовые вещи, нужно поднимать проблемы чтобы их решали Ответить

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timerkhan

А так да, Чита впечатляет.







Edited at 2019-04-08 10:54 (UTC) Илья, невозможно одновременно смотреть видео и читать материал. Надо сделать кнопку, чтобы видео фиксировалось на экране когда скроллишь текст и фото.А так да, Чита впечатляет. Ответить

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siron_nsk Я вообще не знал, что так можно, а он тут жалуется, что оно не фиксируется.

Бессмысленная затея, ты так и видео не услышишь и текст не прочитаешь, поди не Гай Юлий Цезарь. Ответить

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misterbumbum Как мы видим, хорошо что Совок развалился. Стало лучше! При Совке, как известно, было еще хуже. Ответить



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kostarev_mg Точно! У нас в Барнауле был раенчег "Кирзавод", кругом частный сектор, кирпичный завод и крупная автодорога рядом. Один в один как на йотках. Контингент проживал маргинальный, тоже кругом помойки.

Сейчас лучше, кирпичный завод благополучно сдох вместе с алкашами. Землю выкупают частники и строят нормальные дома, нагибают администрацию, чтобы вывозили мусор, асфальтировали дороги и проч. Ответить

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Artuomka Mer Варламов, подними тему с раздельным сбором мусора. Хоть ты сам наверно этим и не занимаешься, но как популярный блогер, считаю, просто обязан затрагивать такие темы.



Пиздец, я думал у меня на районе свинарник, как же я ошибался Ответить

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jmyshanya т.е. в каждом дворе читы сваливать только один тип мусора? я думаю, люди не согласятся, если их двор выберут пот слив говна с окружающих домов, а кому-то при этом достанется металлолом. как же быть? Ответить

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ext_1446627 Это какой-то реальный вырвиглазный пиздец Ответить



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mu3y -А он что,такой большой авторитет, что бы к нему прислушиваться. Сам себя возомнил не весть кем. Красиво, не красиво, имей уважение к местному населению, "ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ".



-Местное население само себя не уважает , почему нас будет уважать кто то из вне ?



-Ну если Вы себя не уважаете, то пожалуйста, а мы себя уважаем и не надо высказывать от имени всех, мы Вам на это не давали право.





-Если кто увидит его на улицах нашего города, то не стесняйтесь, гоните поганой метлой





-К нам приехал ревизор? Да, грязно. Да, много проблем. Но это наша грязь и наши проблемы. Он нам-то зачем об этом рассказывает? Или думает, мы и не догадывались? Странно, что заезжий блогер с умным видом вещает нам об очевидных вещах. Он кто?





-Чучело. А парк прекрасный.





-Нудануда. Варламов же у нас - шибко, однако, культурный и интелегентный. От слова «телега»





-И откуда этот хрюндель взялся?





-А кто этот Варламов? Чем полезным для страны известен? Только тем, что ездит по стране и оплевывает то , что видит пять минут?





-А нам наплевать на Ваше мнение Господин Варламов!Вы нам никто и звать вас никак!Нам парк нравиться!А вы уезжайте и критикуйте где нибудь в другом месте!





-А я бы ему лицо потрогал,раз по его мнению всё плохо и быдловато, пусть получит то что хочет.А критиков сейчас,как грязи,одна критика кругом и никакого просвета.





-Мы бы еще у какого-то прохиндея совета просили, куда нам ходить. Его-то кто сюда звал? Вали отсюда, а то много вас понаехало с поросячьими затылками







В общем, все хорошо у людей, себя уважают главное, за город свой готовы постоять. Ответить

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crus2005 Ничего вы не понимаете в скрепах и духовности, просто российская Чита город- побратим Аккры, столицы Ганы. Ответить



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atlantis_son Чита, как ни печально, вообще ни при чем. Это проблема всей страны. Очень, очень грустно это осознавать. Совершенно в любом городе России, кроме Москвы, причем в самом центре легко находятся подобные горы мусора и туалеты на улице. Свинство ебучее, как тут ещё сказать?..



Edited at 2019-04-08 15:21 (UTC) Ответить

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обычный район в ожидании "сноса и расселения" Ivan Mirov обыкновенная история "барачного" района которому объявили, что его снесут - сразу начинается деградация,

и равнодушие - как со стороны "коммунальных служб", так и со стороны "жителей".



При том "снос" может состоятся лишь через десятки лет после "объявления о сносе".





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huliganka_girl плюсую, согласна плюсую, согласна Ответить



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doodem А говорил, что самое говно это Борзя. Ответить



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ps1kodel1k Ща-ща-ща, он еще в другие места съездит, многое поймет и потрет все, что писал про мурино и кудрово



Но на это может уйти время Ответить



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shtirl мама мы в аду Ответить



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supernovaspb Так в рашке более 70% жителей этой страны так живут. В мусоре, без канализации, газа, и с дыркой на улице. Да ещё с зарплатой порядка 10-12 т.р. Эти 70% кто ходит срать на улицу как то странно похожи на 76% которые голосуют за пу. Ответить

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volgarin Там нужно срочно провести чемпионат по чему-нибудь, не важно чему, важно, чтобы международный! Ответить

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