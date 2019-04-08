Чита: мусорное Средневековье...
– Вы снимайте! Покажите, как мы тут живём! Но здесь ещё ничего, а вот в соседнем квартале – вы там посмотрите, как люди живут! Пусть все видят! – такая реакция на камеру была во многих дворах Читы.
В Чите не просто грязно, в Чите настоящая экологическая катастрофа, бедствие, чрезвычайная ситуация. В Чите не просто грязно, в Чите люди живут буквально на свалках, а нечистоты выливают за окно. Некоторые районы Читы сегодня можно описывать строками из учебников истории. Примерно так выглядели средневековые города, утопающие в нечистотах.
"Жители домов выплескивали всё содержимое ведер и лоханок прямо на улицу, на горе зазевавшемуся прохожему. Застоявшиеся помои образовывали смрадные лужи, а неугомонные городские свиньи, которых было великое множество, дополняли картину".
Книга для чтения по истории Средних веков. Ч. 2./ Под ред. С.Д. Сказкина. – М., 1951
"Дохлые собаки, кошки лежали повсюду; нечистоты выбрасывались в реки или же на улицу и лежали перед домами и на площадях. Король Филипп-Август, привыкший к запаху своей столицы, в 1185 г. упал в обморок, когда он стоял у окна дворца и проезжавшие мимо него телеги взрывали уличные нечистоты".
Кулишер И.М. История экономического быта Западной Европы. М., 1978
Я сразу успокою читинцев: ни в одном городе России я не видел такого ужаса, как в Чите. В своё время меня поразила Махачкала, там действительно было очень грязно. Но в Махачкале люди не выливают нечистоты себе под окна, также их спасает большое количество скота, который ходит по улицам и пожирает пищевые отходы. В Чите коров нет, поэтому свалки под окнами начинают гнить, заволакивая жилые дома сладковато-кислым тяжёлым запахом разлагающихся отходов.
Я пишу сейчас эти строки, я смотрю на фотографии, я видел и не могу поверить, что это всё происходит сегодня. Это действительно Средневековье. Не должны люди в России жить в таких условиях. Это ненормально.
– Да что этот Варламов нового сказал? Мы что, сами не знаем, что у нас город завален мусором?
– Знаете, разговоры разговаривать каждый может. А вот дело делать... Все проблемы нашего города мы и сами видим, для этого нам не нужны посторонние праздные люди.
Проблема читинцев в том, что они в какой-то момент смирились с состоянием города. Они считают это нормальным. Они считают, что обсуждение этой проблемы оскорбляет их! Да, когда я удивился, что в Чите всё засрано, аборигены в комментариях начали соревноваться, кто больше оскорбился:
– Люди, очнитесь. К вам домой придёт посторонний человек, макнёт вас носом в унитаз, а вы ему: спасибо, отец родной, макни, пожалуйста, ещё раз.
– Приведи для начала себя в порядок. И да, поучайте лучше ваших поучат.
– За хамское поведение в лучшем случае указывают на дверь, а в худшем – несколько вариантов. Я всё это к чему? Вали отсюда, блогер, без тебя разберёмся.
Фотографии не передают того ужаса, который творится в Чите, так что лучше посмотрите видео:
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Тем временем Забайкальский край регулярно оказывается на дне разных рейтингов российских регионов. Например, по итогам 2018 года он стал третьим с конца по качеству жизни в стране (уступив только Тыве и Карачаево-Черкесии).
В 2016 году Забайкалье попало на 10-е место в рейтинге бедности регионов РФ, составленном журналом "Профиль". В 2014 году доля малоимущего населения (денежные доходы ниже прожиточного минимума) в крае составляла 18%. В 2017 году этот показатель вырос, по данным Росстата, до 21,5%.
В 2015 году именно в Забайкалье обитали беднейшие в России деревенские жители. Их доходы составили 18% от средней зарплаты по экономике региона, почти половина жителей сёл вообще не работает.
Кстати, безработица в Забайкалье держится на уровне 10% – это самый высокий показатель на Дальнем Востоке (в среднем по ДФО – 6,2%).
В 2018 году регион стал одним из лидеров по росту смертности среди субъектов РФ: здесь она выросла на 4,7%.
Самое интересное, что, по данным опроса зрителей телеканала ОТР, жители Забайкалья платят за услуги ЖКХ от 11 до 17 тысяч рублей в месяц. Почему это важно, вы сейчас увидите.
01. Давайте пройдёмся по городу и посмотрим... На некоторых зданиях сохранились советские вывески.
02. Тротуары тут редкость... Снег сошёл, обнажив прошлогоднюю траву и мусор.
03. В бедных районах города повсюду объявления о скупке краденой техники. На гаражах и стенах домов открыто пишут контакты групп и пабликов, где продают наркотики. Их уже давно не закрашивают.
04. Во многих домах нет ни водопровода, ни канализации. Во дворах стоят деревянные туалеты.
05. Ими почти не пользуются по назначению. В качестве туалета используют ведро, которое выливают либо в эти уже переполненные ямы, либо просто во двор, прямо под окна.
06. Утром народ идёт к колонкам пополнять запасы воды.
07. Пока где-то бомбят Сирию, везут гуманитарную помощь в Донбасс, проводят чемпионаты мира и освящают ракеты, в Чите, столице Забайкальского края, дети носят воду и не знают, что такое нормальный туалет.
08. Один из дворов. Многие бараки уже сгнили, развалились, но в них продолжают жить люди. Совершенно нормальная ситуация для Читы, когда половина дома развалена, а в другой живут семьи.
09. Под каждым окном – маленькая свалка. Иногда их поджигают, и тогда весь район заволакивает едким дымом. Это не какие-то заброшенные трущобы, это район недалеко от центра города.
10. Свалки начинаются прямо за заборами домов.
11. Асфальта тут никогда не было.
Пейзажи напоминают мне беднейшие африканские районы... Гана:
12. Чита:
13.
14. Некоторые не утруждают себя выносом мусора и кидают его прямо в канаву за забором.
Африка:
15. На горизонте растут многоэтажки! Это цивилизация, ведь там есть канализация!
16. Ещё раз, чтобы вы понимали уровень ада в Чите. Мусор тут не то чтобы редко вывозят. ЕГО ТУТ ВО МНОГИХ РАЙОНАХ НЕ ВЫВОЗЯТ ВООБЩЕ. Никак. Совсем. Нет ни контейнерных площадок, нет мусоровозов, нет городских свалок. Нет надежды. Народ просит не сваливать мусор под забором.
17. Поэтому мусор сваливают в трёх метрах от забора.
18. Такие горы мусора растут повсюду, их видно на спутниковых картах.
19. Ещё раз: это не городская свалка, это всё происходит под окнами жилых домов.
20. Редкий двор, где нет мусора. Вообще, время тут остановилось в XIX веке...
21. Жуть... настоящая Африка.
22. К сожалению, не могу описать беседу с этим господином, она есть на видео... Там непередаваемые обороты... Вообще, народ очень приветливый, но после того, как я отказался помочь господину материально и не дал ему денег, к нему подъехали друзья, и я решил прекратить наше знакомство.
23. Вообще, конечно, жопа полная.
24. Двор, в котором растёт ребёнок.
25.
26. А виды тут хорошие.
27. Вокруг пятиэтажек ситуация получше, тут хоть немного убирают.
28. Стиль
29. Мужчина везёт воду домой через стихийные свалки.
30. Двор в Чите, Россия:
Африка. Не перепутайте:
31. Дом кажется сгоревшим и нежилым... Но тут живут люди.
32. В подъездах своя атмосфера. "Зайка прости, я хочу, чтобы у нас была семья. Ты моё всё, зайка!"
33. Зайка живёт тут:
34.
35. Подобная ситуация повсюду. Это происходит в каждом дворе.
36. Это происходит прямо под окнами домов. Слева видна детская площадка. Буквально в нескольких метрах от неё выкопана яма, куда сваливают отходы. Потом их закапывают и роют яму рядом. Всё это жители делают за свои деньги, другого выхода нет. А теперь представьте, какая тут вонь.
37. Свежая яма... Рядом со стихийными свалками и такими вот захоронениями находятся колодцы с водой... Напомните, когда там год экологии в России будет? Или был?
38.
39.
40. Придумайте рифму.
41. Киоск в Чите:
В Сомали:
42. Если вы думаете, что я специально нашёл мусор где-то в самой жопе Читы, то нет. Вот, к примеру, свалка в 800 метрах от здания администрации, это берег реки Чита.
43. Свалка у главного вокзала. Когда я снимал этот кадр, к Чите подъезжал трофейный поезд с подбитой в Сирии техникой. Минобороны колесит со своим шоу по стране, показывая, как ловко мы бьём террористов.
Погуляв день по Чите, я был уверен, что народ соберётся на вокзале и скажет что-то вроде: "Какая Сирия! Какие террористы? Мы много лет в говне живём! У нас дети играют на свалках! У нас нет водопровода и канализации! Пошли на хуй отсюда со своими танками!"
Но нет: народ привёл детей и радостно рассматривал трофеи. Дети понимающе кивали... Надо затянуть пояса, обстановка непростая!
44. Автовокзал
45. Хороший, точнее, чистый двор.
46.
47.
48. Район за вокзалом. Полтора километра от администрации.
49. Слева яма глубиной в метр и проваленный люк на дороге, где когда-то был асфальт. По центру колонка, справа видна очередная зловонная свалка.
50. Двор и озеро с нечистотами. По весне выгребные ямы переполнились, и говно растеклось по двору.
51. Внимательный зритель увидит мостики, которые нужны, чтобы можно было подойти поближе к центру огромной помойной ямы, заполненной водой. Вы даже не представляете, какой смрад тут стоит!
52. Всё это под окнами домов.
53. Соседний двор
54. Туалет и очередная свалка.
55. Вам может показаться, что я приехал в неудачное время, что просто ещё не успели убрать. Нет, друзья, любой желающий может открыть карты и посмотреть архивные снимки, снимки со спутников. И вы увидите, что этот пиздец тут длится годами! Тут ничего не меняется! Люди в буквальном смысле живут в говне. Вот кадр 2013 года. За 5 лет мусора стало немного больше – вот и все изменения. 2013 год, ещё не было Крыма, не было Олимпиады и чемпионата мира по футболу. Не было войны с Украиной, не было санкций и падения экономики. Ничего не было, а утопающая в говне Чита была...
56. Сегодняшний день
57. В снегу валяются трупы животных... Представляете, какая тут антисанитария?
58. Соседний двор, сюда люди выливают говно.
59. Комфортная городская среда
60.
61. По данным портала Zab.ru, в Чите сегодня более 650 несанкционированных свалок. При этом трущобы, по которым я гулял, власти называют "неблагоустроенным жилым фондом" и к самому городу уже, видимо, не причисляют. На людей все забили.
"Несанкционированные свалки у нас в основном образуются в частном секторе и в неблагоустроенном жилом фонде. Сходы граждан неоднократно проходили, но люди неохотно идут на заключение договоров на вывоз мусора. Им привычней сваливать его там, где они привыкли".
Председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Алексей Изюрьев
62.
63. Сити-менеджер Читы Олег Кузнецов заявил, что для строительства необходимых 663 контейнерных площадок городу нужно примерно 100 млн рублей. У Читы таких денег нет. Сейчас мусор убирается с избранных свалок, остальные продолжают расти.
64. Кстати, как будто одного мусора мало, в Чите ещё и очень плохой воздух. В январе 2019 года Минприроды назвало Забайкальский край регионом с самым грязным воздухом в России. Конкретно Чита попала в Топ-6 самых грязных городов РФ по этому показателю.
"Чита оказалась единственным городом, где наблюдалось загрязнение сразу двумя вредными веществами — бензпиреном и сероводородом. Синоптики отметили 13 дней, когда содержание первого вещества превысило предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 10 и более раз. Пиковое содержания бензпирена в воздухе оказалось в 57 раз выше ПДК. Сильное загрязнение сероводородом случилось трижды в течение 2018 года".
Я пересматриваю фотографии, и всё равно в голове не укладывается, как так вышло. Годами Чита завалена мусором, и все молчат. Никому нет дела до этого. Все смирились и думают, что так и надо.
Смирение и равнодушие. Мне кажется, это главная проблема происходящего. Давайте представим, что в каждом дворе Читы не свалка, а памятник Гитлеру. Как думаете, как быстро убрали бы эти памятники?
Памятник Гитлеру не источает неприятных запахов, не провоцирует болезни, не мешает играть. Памятник Гитлеру в каждом дворе Читы не причинит никому вреда! Но мы даже мысли не можем допустить, что такое возможно. Ведь это ужасно, это неприемлемо! Любой, кто посмел бы поставить памятник Гитлеру не то что в каждый двор, а даже у себя за окном, был бы немедленно задержан, а, возможно, даже бит.
Вы можете себе представить ситуацию, когда вы говорите:
– Ребят, у вас тут Гитлер! Может, уберём?
А вам отвечают:
– Да знаем мы, но у нас денег нет... Ну а что такого? А в Москве что, нет Гитлера?
Понимаете? Просто Гитлер в нашей стране неприемлем, а жить на свалке, гулять с детьми среди нечистот – вроде как ничего страшного.
Оскорбление чувств верующих, геи, чо-там-у-хохлов и другие важные темы мусолятся изо дня в день. В Донбасс едут колонны с гуманитарной помощью, мы помогаем кубинцам восстанавливать купол Капитолия, мы даём миллиарды долларов Венесуэле, сейчас будем восстанавливать Сирию. Интересно, когда дойдут руки до Читы? Неужели наши люди не достойны просто жить в человеческих условиях? Чтобы ребёнок выходил из дома, и там не было свалки, чтобы крысы не бегали под домом, чтобы не надо было ведро с дерьмом выносить во двор. Почему ситуация в Чите никого не оскорбляет?
Друзья, я вас прошу распространить этот пост. В Чите экологическая катастрофа много лет. Но надо что-то делать.
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Edited at 2019-04-08 10:37 (UTC)
Попадая в его баки пропадаешь навсегда
Глотая воздух, простуды сквозняков
С запахом бензина и тухлых творогов...
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и чё тут такого. в России у 60% нет водопровода и туалеты деревянные. это же скрепы.
Какая Сирия! Какие террористы? Мы много лет в говне живём! У нас дети играют на свалках! У нас нет водопровода и канализации! Пошли на хуй отсюда со своими танками! (с)
И про памятник удачная параллель, чтоб задуматься. Вот такие приоритеты, такой (простите за выражение) менталитет.
Edited at 2019-04-08 10:41 (UTC)
Российский "менталитет" и "украина"
потом лет 30-40 ресурсы жертвовали "по-братски" что бы "восстанавливать"(и уже на гораздо более высоком уровне чем была прежде) и "развивать" УССР стертую с лица земли, например , вместо того, что бы Читу выстраивать, дороги в старинных деревнях и прочее в РСФСР родимой
Нельзя так просто взять и вскрыть скрепы
А так да, Чита впечатляет.
Edited at 2019-04-08 10:54 (UTC)
Бессмысленная затея, ты так и видео не услышишь и текст не прочитаешь, поди не Гай Юлий Цезарь.
Сейчас лучше, кирпичный завод благополучно сдох вместе с алкашами. Землю выкупают частники и строят нормальные дома, нагибают администрацию, чтобы вывозили мусор, асфальтировали дороги и проч.
Пиздец, я думал у меня на районе свинарник, как же я ошибался
-Местное население само себя не уважает , почему нас будет уважать кто то из вне ?
-Ну если Вы себя не уважаете, то пожалуйста, а мы себя уважаем и не надо высказывать от имени всех, мы Вам на это не давали право.
-Если кто увидит его на улицах нашего города, то не стесняйтесь, гоните поганой метлой
-К нам приехал ревизор? Да, грязно. Да, много проблем. Но это наша грязь и наши проблемы. Он нам-то зачем об этом рассказывает? Или думает, мы и не догадывались? Странно, что заезжий блогер с умным видом вещает нам об очевидных вещах. Он кто?
-Чучело. А парк прекрасный.
-Нудануда. Варламов же у нас - шибко, однако, культурный и интелегентный. От слова «телега»
-И откуда этот хрюндель взялся?
-А кто этот Варламов? Чем полезным для страны известен? Только тем, что ездит по стране и оплевывает то , что видит пять минут?
-А нам наплевать на Ваше мнение Господин Варламов!Вы нам никто и звать вас никак!Нам парк нравиться!А вы уезжайте и критикуйте где нибудь в другом месте!
-А я бы ему лицо потрогал,раз по его мнению всё плохо и быдловато, пусть получит то что хочет.А критиков сейчас,как грязи,одна критика кругом и никакого просвета.
-Мы бы еще у какого-то прохиндея совета просили, куда нам ходить. Его-то кто сюда звал? Вали отсюда, а то много вас понаехало с поросячьими затылками
В общем, все хорошо у людей, себя уважают главное, за город свой готовы постоять.
Edited at 2019-04-08 15:21 (UTC)
обычный район в ожидании "сноса и расселения"
и равнодушие - как со стороны "коммунальных служб", так и со стороны "жителей".
При том "снос" может состоятся лишь через десятки лет после "объявления о сносе".
Но на это может уйти время
Там нужно срочно провести чемпионат по чему-нибудь, не важно чему, важно, чтобы международный!