Ливан, Бейрут

ayaboy северная корея, вот-вот Ответить



Ссылка Новый

naviestocks >И если раньше для меня это были новые места, то сейчас белых точек на карте почти не осталось, но так даже интереснее.



Ключевое слово почти. Есть ещё Барнаул, Томск, Новокузнецк, Кемерово, Тобольск, Бийск, Междуреченск, Абакан, Улан-Удэ, Кызыл, ну наверное. Постов про них я ещё не видел. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

0_0lesya 47. Пешеход в автомобильном городе. Спасибо, не догадались построить подземный переход.



Подземные переходы они в основном подкапывают в Израиль.



Правда, израильтяне потом их заливают бетоном, но они не отчаиваются. Ответить



Ссылка Новый

marconi_due Ну, нах. Как и Грозный с Махачкалой. Жизнь дается один раз и прожить ее надо не так... Ответить



Ссылка Новый

amkar59 Варламов, всё это конечно интересно, спасибо. Но ты давай уже и про шлюх ливанских не забывай, давно таких обзоров не было Ответить



Ссылка Новый

bigfatbug "В этом году я уже посетил 15 стран и десятки городов."



тыгдым, тыгдым, тыгдым Ответить



Ссылка Новый

Сколько платят Варламову за обливание Омска помоями? youra_r Сколько платят Варламову за обливание Омска помоями?

Омск обливают помоями со всех сторон: местные (омские) СМИ, федеральные СМИ, Варламов тут - не исключение.

Местные агрегаторы типа яндекса и мэил.ру вообще только плохие новости в подборку собирают.

Хорошие новости и писать гораздо труднее - и хайпа на них не заработать.

Так, делилась рассказом одна журнашлюшка: открываешь судебные хроники - тяп-ляп и с десяток новостей готовы, а хорошие новости писать - это надо усилия прикладывать, мозг включать...

А вот написать хорошую новость про Омск даже у Варламова, увы, ума не хватает. Гораздо проще обливать город помоями и ловить на этом хайп(((



P.S. И, что самое неприятное, когда на омичей с экранов телевизоров, компьютеров и гаджетов льются бе остановки и передышки новостные помои, сами жители уже начинают ныть и думать, что всё очень плохо, даже если это совсем не так.



Edited at 2019-03-30 10:11 (UTC) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Re: Сколько платят Варламову за обливание Омска помоями rapied Наверное, если все обливают омск помоями, то проблема не во всех, а в омске. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

rebel_p Казалось бы, где Корея, а где остальной мир...

Интересно, почему от КНДР у либералов так полыхает в жопах?



Edited at 2019-03-30 10:04 (UTC) Ответить



Ссылка Новый

zzoogg КНДР просто все завидуют!



Поэтому, либералы, империалисты США, милитаристы и сионисты и бьются в истерике и бессильной злобе.



А продажные писаки очерняют в своих так называемых интернетах не имеющие анало говнет выдающиеся достижения свободолюбивого северокорейского народа и лично Товарища Ким Чен Ына.



Слава чучхэ.



Edited at 2019-03-30 11:57 (UTC) Ответить



Ссылка Новый

olga_korea Восемьдесят пятый раз в Японию и ни разу в Корею. А ведь Корея круче в разы)) Ответить



Ссылка Новый

antiwhat Не круче. Тем более не в разы. И во вторых в Корее он был, причем не так давно. Ответить



Ссылка Новый

thenaivedreamer Старый город прекрасен. Работы Захи Хадид, как обычно, потрясающие и очень самобытные (особенно в мире современной архитектуры, в котором преобладают клонированные коробки немного отличающихся форм и расцветок). Правда, разруха испортила все впечатление; без трущоб город можно было бы назвать ближневосточным уголком Европы. Ответить



Ссылка Новый

Alex Karpov До гражданской войны называли Ливан ближневосточной Швейцарией. И заслуженно. Ответить



Ссылка Новый

profsprout Всегда приятно иметь возможность отобедать не в душном помещении, а на узенькой улицы с сильно ограниченным или полностью запрещённым автодвижением.



В чем кайф есть нечто с приправой из грязи и пыли, когда мимо тебя постоянно протискиваются прохожие? Если улица узенькая, то именно так и есть.



34. Здесь всё без прикрас – провода и общественные места. Жизнь простых бейрутцев.



Если убрать мусор слева, то это место намного интереснее безликих вылизанных улиц. Ответить



Ссылка Новый

antiwhat Грязь и пыль именно там где автодвижение. А на мощёных улицах её нет. Ответить



Ссылка Новый

frtzmorgan Варламов - ебучий петух, жид ебанный. Ответить



Ссылка Новый

cryogenixx Ничего себе крышу рвет. Таблетки не приняли с утра?) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

rapied "Бездушная глобализация поглотила центр Бейрута, сделав его неотличимым от европейских столиц."

"Так города становятся похожими на фотографии из Северной Кореи с сотнями людей, одетых в одинаковые костюмы"

Не понял, ты против того, что люди хотят жить удобно и красиво, а не выряжаются в хиджабы и халаты, и не живут в музее ради тебя, туриста?



Edited at 2019-03-30 12:58 (UTC) Ответить



Ссылка Новый

cryogenixx Очень интересно про мусор в Финляндии. Было бы круто вообще посмотреть европейский опыт. Какие свалки в Нидерландах, Норвегии, Швейцарии Ответить



Ссылка Новый

Konstantin Vitkin Нет свалок в принципе. Весь мусор сразу утилизируют.



И еще: за не соблюдение правил сортировки штраф. То есть выкидывать нужно отдельно. Большинство мусора забирают бесплатно. Ответить



Ссылка Новый

smilevilkas вот интересно,

им подвели газ в старый город или ещё нет,

а в других великих сранах уже начинают Ответить



Ссылка Новый

Денис Погорельцев вот интересно ты даже в посте про Ливан съезжаешь на Россию

нищеброд тебе за количество коментов про Россию платят? Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

inmigrante Оооо, Монголия!!! И монгольские собаки, пожалуйста-пожалуйста!!!! Ответить



Ссылка Новый