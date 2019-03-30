Ливан, Бейрут
В этом году я уже посетил 15 стран и десятки городов. Только что вернулся из Финляндии, где в прямом смысле снимал помойки! И это, друзья, невероятно. Как финны относятся к мусору – это что-то совершенно фантастическое, особенно для нас. Я посмотрел, как устроены мусорные полигоны, как они сортируют отходы, как их перерабатывают. Я был в гостях у женщины, в доме которой 12 разных контейнеров для мусора, и она с сожалением говорила, что современные таблетки упаковывают в пластик и металл! И разделить их в упаковке невозможно. Это ужасно, согласитесь!
И если раньше для меня это были новые места, то сейчас белых точек на карте почти не осталось, но так даже интереснее. Первое знакомство с городом редко бывает объективным, но куда интереснее смотреть, как меняются уже знакомые тебе места. Единственная проблема в таком темпе – не всегда успеваешь разобрать весь материал.
В ближайшее время по России будут съемки нового сезона моего шоу БДСМ, где я гуляю по городам с мэрами. На апрель точно договорились с Сургутом, Калининградом и Нижним Новгородом. Скорее всего, получится договориться с Екатеринбургом и Тулой.
Из интересного планирую Монголию (!!!), Читу и Японию.
А пока Бейрут! Да, опять Бейрут!
01. Бейрут довольно богатый город, особенно в сравнении с соседями. Такую концентрацию «Феррари» можно встретить разве что в Дубае.
02. Улица в богатом районе, похожая на автомобильную выставку. В ста метрах отсюда трущобы и нищета, а здесь богатые ливанцы сидят в уличных кафе. Хоть Ливан и граничит с Сирией, в его столице сейчас комфортно и безопасно, так что если хотите приехать на выходные вкусно поесть и погулять – летите смело! Особенно, если у вас есть деньги.
03. А вот если денег нет, придётся пострадать. Без машины здесь несладко, и основную угрозу в Бейруте, как в других некомфортных и агрессивных городах, несут не террористы и бандиты, а водители, не соблюдающие правила парковки и не пропускающие пешеходов на многополосных магистралях.
04. С общественными пространствами в Бейруте туго – они сосредоточены у жилых и офисных зданий, но, чаще всего, являются непубличными.
05. На севере бейрутского рынка возводится пятиэтажный торговый центр, спроектированный бюро Захи Хадид. Это не первая её работа для столицы Ливана – в середине нулевых здесь был построен институт имени Иссама Фареса. Кстати, Бейрут не чужой город для знаменитого архитектора – ещё до гражданской войны в Ливане она изучала здесь математику.
06. Торговый центр будет сильно отличаться от института Фареса. Вместо резких углов – прямые линии. Вместо бетонно-серого – белый цвет.
Институт Фареса.
Фото: Hufton + Crow
07. Вместе с торговым центром на севере рынка вводят в эксплуатацию ещё несколько зданий, и там работы уже завершены или вот-вот закончатся. А пока рабочий подкрашивает крюк крана.
Завершённое здание должно выглядеть так:
08. Напротив нового строения стоит мечеть Аль-Маджидия, перестроенная из форта в середине XIX века. Как и другие здания в Бейруте, она пострадала во время гражданской войны и была восстановлена только в начале нулевых годов. Чего не скажешь, например, о здании позади неё.
09. Площадь у мечети благоустроили по всем современным правилам. Ровная плитка, сухой фонтан, как по учебнику.
10. Не знаю, что будут делать с подобными руинами, оставшимися от войны. Здорово, если хотя бы часть из них законсервируют и оставят в качестве мемориала, напоминающего о трагедии. Как это сделали в Хиросиме, Волгограде или Берлине.
11. Пешеходная улица в центре Бейрута. Вроде бы, красиво и современно, но совершенно невозможно с ходу определить, что это за город или даже страна. Бездушная глобализация поглотила центр Бейрута, сделав его неотличимым от европейских столиц. На универсальной улице местному колориту попросту не нашлось места.
12. Сделано хорошо, но только архитектура выдаёт Ближний Восток. Так города становятся похожими на фотографии из Северной Кореи с сотнями людей, одетых в одинаковые костюмы.
13. Фасады отделаны известняком и напоминают Баку. Но здесь что-то нету проводов и кондиционеров.
14. Грамотная ливнёвка и канализационные люки, не выделяющиеся на фоне плитки.
15. Уличное кафе, идеально продолжающее первые этажи, отданные под бизнес. Всегда приятно иметь возможность отобедать не в душном помещении, а на узенькой улицы с сильно ограниченным или полностью запрещённым автодвижением. Такие заведения оживляют улицу, придают ей смысл.
16. Деревья с приствольными решётками.
17. Фонари, стилизованные под исторические, стоящие вдоль бывшей линии бейрутского трамвая. Первые трамваи появились в Бейруте в 1908 году. Последний трамвай перевёз пассажиров в 1965-м. Теперь трамваев в городе нет. В столице Ливана вообще нет общественного транспорта, если не считать отвратительные маршрутки. Зато в Бейруте есть пробки. А лучше бы всё было наоборот.
18. Уличное благоустройство.
19. Навигационные медальоны, вмонтированные в тротуар. Они указывают на достопримечательности.
20. Крутая приствольная решётка, которой не хватает сетки, защищающей почву от мусора.
21. Археологический парк. Поселения на месте современного Бейрута были ещё пять тысяч лет назад, а близкое к современному название зафиксировано ещё в XV веке до нашей эры! По всему городу раскопано несколько подобных участков и отдельных сооружений, возведённых в античности и в средневековье.
22. В центре города стоит Мечеть Мухаммеда аль-Амина, или Голубая мечеть, построенная в османском стиле. Средства на строительство выделил Рафик Харири, бывший тогда, в начале нулевых, премьер-министром страны.
23. Значительную площадь рядом с мечетью занимает мемориал, посвящённый Харири. Он был убит через три месяца после ухода в отставку, 14 февраля 2005 года. С его смертью в стране началась Революций кедров, которая, кроме прочего, привела к выводу сирийских войск из Ливана.
24. Вместе с Харири от подрыва его кортежа погибли 22 человека. Ответственными за убийство признали членов «Хезболлы», выступающей за сближение с Сирией. Раньше над могилами стоял шатёр, но теперь всё скромно и под открытым небом. Ливан сейчас возглавляет сын Рафика Харири, Саад, выросший в Саудовской Аравией, за сближение с которой выступал его отец.
25. Улица напротив. Машины, машины, машины...
26. Типичная бейрутская маршрутка. Основной вид транспорта для тех, у кого нет личного автомобиля или денег на такси.
27. Сразу за внешним лоском Голубой мечети открывается портал в Омск.
28. В городе активно строятся здания, но многие старые так и стоят полуразрушенные. Может, их и правда законсервируют?
29. Ливан – страна полирелигиозная. В 1943 году здесь был принят неписанный Национальный пакт – соглашение, по которому доступ к власти должен быть обеспечен и христианам, и мусульманам. А это кафедральный собор святых Илии и Григория Просветителя, центр Армянской католической церкви.
30. В насквозь автомобильном городе пешеходам досталась целая центральная площадь.
31.
32. Как я и говорил, в Ливане не любят соблюдать правила парковки, поэтому эту остановку в городе Сайда оградили бочками. И я впервые вижу такую шторку, защищающую от дождя и ветра. Мило и уютно, но всё это похоже на самодеятельность.
33. Старый город.
34. Здесь всё без прикрас – провода и общественные места. Жизнь простых бейрутцев.
35. Кафе.
36. Намаз в хаммаме.
37.
38. Парикмахерская.
39. Возможно, благоустройство не доберётся сюда никогда.
40. И не превратит эту площадь старого города в ещё одну идеальную площадь глобализованного центра Бейрута.
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42. Бедные районы Бейрута. Живут тут, в основном, беженцы, а здания – самострой.
43. Здесь уже ничего не напоминает о центре. Можно снимать боевики про Моссад, перенося действие в шестидесятые-семидесятые годы
44.
45.
46. Стоянка скутеров.
47. Пешеход в автомобильном городе. Спасибо, не догадались построить подземный переход.
48.
49. Такой вот разный сегодня Бейрут.
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Ключевое слово почти. Есть ещё Барнаул, Томск, Новокузнецк, Кемерово, Тобольск, Бийск, Междуреченск, Абакан, Улан-Удэ, Кызыл, ну наверное. Постов про них я ещё не видел.
Подземные переходы они в основном подкапывают в Израиль.
Правда, израильтяне потом их заливают бетоном, но они не отчаиваются.
тыгдым, тыгдым, тыгдым
Сколько платят Варламову за обливание Омска помоями?
Омск обливают помоями со всех сторон: местные (омские) СМИ, федеральные СМИ, Варламов тут - не исключение.
Местные агрегаторы типа яндекса и мэил.ру вообще только плохие новости в подборку собирают.
Хорошие новости и писать гораздо труднее - и хайпа на них не заработать.
Так, делилась рассказом одна журнашлюшка: открываешь судебные хроники - тяп-ляп и с десяток новостей готовы, а хорошие новости писать - это надо усилия прикладывать, мозг включать...
А вот написать хорошую новость про Омск даже у Варламова, увы, ума не хватает. Гораздо проще обливать город помоями и ловить на этом хайп(((
P.S. И, что самое неприятное, когда на омичей с экранов телевизоров, компьютеров и гаджетов льются бе остановки и передышки новостные помои, сами жители уже начинают ныть и думать, что всё очень плохо, даже если это совсем не так.
Edited at 2019-03-30 10:11 (UTC)
Re: Сколько платят Варламову за обливание Омска помоями
Интересно, почему от КНДР у либералов так полыхает в жопах?
Edited at 2019-03-30 10:04 (UTC)
Поэтому, либералы, империалисты США, милитаристы и сионисты и бьются в истерике и бессильной злобе.
А продажные писаки очерняют в своих так называемых интернетах не имеющие анало говнет выдающиеся достижения свободолюбивого северокорейского народа и лично Товарища Ким Чен Ына.
Слава чучхэ.
Edited at 2019-03-30 11:57 (UTC)
В чем кайф есть нечто с приправой из грязи и пыли, когда мимо тебя постоянно протискиваются прохожие? Если улица узенькая, то именно так и есть.
34. Здесь всё без прикрас – провода и общественные места. Жизнь простых бейрутцев.
Если убрать мусор слева, то это место намного интереснее безликих вылизанных улиц.
"Так города становятся похожими на фотографии из Северной Кореи с сотнями людей, одетых в одинаковые костюмы"
Не понял, ты против того, что люди хотят жить удобно и красиво, а не выряжаются в хиджабы и халаты, и не живут в музее ради тебя, туриста?
Edited at 2019-03-30 12:58 (UTC)
И еще: за не соблюдение правил сортировки штраф. То есть выкидывать нужно отдельно. Большинство мусора забирают бесплатно.
им подвели газ в старый город или ещё нет,
а в других великих сранах уже начинают
нищеброд тебе за количество коментов про Россию платят?
ждём с нетерпением.