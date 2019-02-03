Хотят ли русские красоты?
С грустью смотрю, как колхозный евроремонт продолжает пожирать нашу историю. Особенно обидно за железнодорожную инфраструктуру. Как вы знаете, архитектуре вокзалов исторически уделяли много внимания. И тут речь идет не только о крупных вокзалах больших городов. Даже мелкая пригородная станция могла быть изящной и интересной. Сейчас с вокзалами по всей стране происходит какая-то беда, и очень хочется как-то привлечь к этому внимание РЖД, чтобы остановить это варварство.
У РЖД вообще уникальная ситуация. Огромная компания, у которой есть деньги и возможность, есть, судя по всему, понимание. Например, некоторые станции реставрируются. Но иногда можно встретить откровенное вредительство.
Есть в подмосковном Долгопрудном железнодорожная платформа Хлебниково. С кассовым павильоном. Я думаю, вы такие видели не раз. Этот павильон можно было привести в порядок...
Источник: Константин Коновалов
Но его решили закрыть пластиком! Неожиданно, да? Видимо, наняли каких-то модных дизайнеров, которые посмотрели, покрутили, пошли на строительный рынок и купили серенькие панели.
А вот как мог выглядеть этот же павильон полвека назад. Это соседняя платформа Водники, послевоенное фото.
А получается пока только такое. Даже на фото видно качество работ.
Фото: Константин Коновалов
Вместо крепкого каменного павильона получилась какая-то палатка с шаурмой.
Фото: Константин Коновалов
Да, это настоящие подвесные потолки как в дешёвом офисном центре.
Фото: Константин Коновалов
Крышу, видимо, постигнет та же участь.
Фото: Константин Коновалов
Ну и чего ты всполошился из-за одного павильона на богом забытой платформе, – может быть, спросите вы. Какая разница, пусть хоть из тростника кассы строят, нам-то какое дело? А вот какое... Это не единичный проект, а плановое преображение внешнего вида станционных строений будущих систем МЦД. Вот исторический снимок вокзала станции Бутово, 1910 год.
Фото: Александр Аллендорф
А вот его нынешний вид. Последние годы здание законсервировано, и, судя по всему, его ожидает та же участь, что и Хлебниково с соседними платформами.
Источник: Викимапия
Очень надеюсь, что в РЖД обратят внимание на подобный ремонт. Есть много хороших исторических павильонов, которые достаточно хорошо отремонтировать. А для архитектурных экспериментов оставьте новые станции.
|Как рождается плохая архитектура
|Скоро случится беда
|Как спасти вокзалы от РЖД
|После них хоть потоп
|Евроремонт года: как уничтожали Россию в 2018-м
|Стандарт уродования храмов
|История деградации
|Евроремонт ≠ Европа
|Как сделать из конфетки говно
|Поколение евроремонта
|Евроремонт на пятёрочку
|Себя заштукатурьте
Так вот, пришел и насрал посреди зала.
Ему - "Вон же туалет есть" Он - "Ну да, все проблемы уже решены! Вон, людей во фраки оденьте, тогда, я так и быть, подумаю на тем, чтобы срать в сортире"
Edited at 2019-02-03 09:44 (UTC)
Явление такое.
Начиналась лет 10 назад.
Так же и с "профнастилом",
и с "пластиковыми стеклопакетами" (но эта чума хотяб реально полезная и симпатичная),
и другое убогое и не очень.
Тогда появилось оборудование дешевое на рынке и началась "бизнес-чума", и лихо поразила причастных к освоениям денег "казенных" - пошло дерьмо по России тотально - "ремонты" зданий и сооружений.
Последняя фотография - вокзал в Дубултах. Он был построен еще в советское время, каежтся, в семидесятые годы на месте совершенно очаровательного старого вокзала, в котором имелся газетный киоск и чудесное кафе, предлагавшее - еще тогда, в советское время! - сбитые сливки с ревенем, булочки, кофе, пиво и проч. Новую станцию в Дубултах построили в модернистском духе, в виде волны. Сегодня здание станции используется как музей современного искусства:
8145371
Edited at 2019-02-04 20:31 (UTC)