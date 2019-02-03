Хотят ли русские красоты?

С грустью смотрю, как колхозный евроремонт продолжает пожирать нашу историю. Особенно обидно за железнодорожную инфраструктуру. Как вы знаете, архитектуре вокзалов исторически уделяли много внимания. И тут речь идет не только о крупных вокзалах больших городов. Даже мелкая пригородная станция могла быть изящной и интересной. Сейчас с вокзалами по всей стране происходит какая-то беда, и очень хочется как-то привлечь к этому внимание РЖД, чтобы остановить это варварство.У РЖД вообще уникальная ситуация. Огромная компания, у которой есть деньги и возможность, есть, судя по всему, понимание. Например, некоторые станции реставрируются. Но иногда можно встретить откровенное вредительство.Есть в подмосковном Долгопрудном железнодорожная платформа Хлебниково. С кассовым павильоном. Я думаю, вы такие видели не раз. Этот павильон можно было привести в порядок...Но его решили закрыть пластиком! Неожиданно, да? Видимо, наняли каких-то модных дизайнеров, которые посмотрели, покрутили, пошли на строительный рынок и купили серенькие панели.А вот как мог выглядеть этот же павильон полвека назад. Это соседняя платформа Водники, послевоенное фото.А получается пока только такое. Даже на фото видно качество работ.Вместо крепкого каменного павильона получилась какая-то палатка с шаурмой.Да, это настоящие подвесные потолки как в дешёвом офисном центре.Крышу, видимо, постигнет та же участь.Ну и чего ты всполошился из-за одного павильона на богом забытой платформе, – может быть, спросите вы. Какая разница, пусть хоть из тростника кассы строят, нам-то какое дело? А вот какое... Это не единичный проект, а плановое преображение внешнего вида станционных строений будущих систем МЦД. Вот исторический снимок вокзала станции Бутово, 1910 год.А вот его нынешний вид. Последние годы здание законсервировано, и, судя по всему, его ожидает та же участь, что и Хлебниково с соседними платформами.Очень надеюсь, что в РЖД обратят внимание на подобный ремонт. Есть много хороших исторических павильонов, которые достаточно хорошо отремонтировать. А для архитектурных экспериментов оставьте новые станции.