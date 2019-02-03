Хотят ли русские красоты?



С грустью смотрю, как колхозный евроремонт продолжает пожирать нашу историю. Особенно обидно за железнодорожную инфраструктуру. Как вы знаете, архитектуре вокзалов исторически уделяли много внимания. И тут речь идет не только о крупных вокзалах больших городов. Даже мелкая пригородная станция могла быть изящной и интересной. Сейчас с вокзалами по всей стране происходит какая-то беда, и очень хочется как-то привлечь к этому внимание РЖД, чтобы остановить это варварство.

У РЖД вообще уникальная ситуация. Огромная компания, у которой есть деньги и возможность, есть, судя по всему, понимание. Например, некоторые станции реставрируются. Но иногда можно встретить откровенное вредительство.


Есть в подмосковном Долгопрудном железнодорожная платформа Хлебниково. С кассовым павильоном. Я думаю, вы такие видели не раз. Этот павильон можно было привести в порядок...

Источник: Константин Коновалов

Но его решили закрыть пластиком!  Неожиданно, да? Видимо, наняли каких-то модных дизайнеров, которые посмотрели, покрутили, пошли на строительный рынок и купили серенькие панели.


А вот как мог выглядеть этот же павильон полвека назад. Это соседняя платформа Водники, послевоенное фото.


А получается пока только такое. Даже на фото видно качество работ.

Фото: Константин Коновалов

Вместо крепкого каменного павильона получилась какая-то палатка с  шаурмой.

Фото: Константин Коновалов

Да, это настоящие подвесные потолки как в дешёвом офисном центре.

Фото: Константин Коновалов

Крышу, видимо, постигнет та же участь.

Фото: Константин Коновалов

Ну и чего ты всполошился из-за одного павильона на богом забытой платформе, – может быть, спросите вы. Какая разница, пусть хоть из тростника кассы строят, нам-то какое дело? А вот какое... Это не единичный проект, а плановое преображение внешнего вида станционных строений будущих систем МЦД. Вот исторический снимок вокзала станции Бутово, 1910 год.

Фото: Александр Аллендорф

А вот его нынешний вид. Последние годы здание законсервировано, и, судя по всему, его ожидает та же участь, что и Хлебниково с соседними платформами.

Источник: Викимапия

Очень надеюсь, что в РЖД обратят внимание на подобный ремонт. Есть много хороших исторических павильонов, которые достаточно хорошо отремонтировать. А для архитектурных экспериментов оставьте новые станции.

Как рождается плохая архитектура Скоро случится беда Как спасти вокзалы от РЖД


После них хоть потоп Евроремонт года: как уничтожали Россию в 2018-м Стандарт уродования храмов


История деградации Евроремонт ≠ Европа Как сделать из конфетки говно


Поколение евроремонта Евроремонт на пятёрочку Себя заштукатурьте
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  • Комментарии (110)
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    bigfatbug
    Пришел некто куда-то. Куда-то было так себе, признаем, давно не крашено, штукатурка местами того, накурено, и народ в замасленных телогрейках.
    Так вот, пришел и насрал посреди зала.
    Ему - "Вон же туалет есть" Он - "Ну да, все проблемы уже решены! Вон, людей во фраки оденьте, тогда, я так и быть, подумаю на тем, чтобы срать в сортире"
    Новый
    jiliji
    ну у ржд все вообще то все панелями обделано .. не обратят внимания. Надежды нет.
    Новый
    flashzoom
    Это называется "оптимизация" Дооптимизировали Россию путинские мрази до самого края. Население оптимизировали, науку, промышленность, культуру, медицину. Жрите, блеать, не обляпайтесь
    Новый
    lynx_11
    Богатая контора РЖД в каждом городе превратила все принадлежащие ей строения в пластиковые сараи. Это такой уёбищный брендинг, как у Пятёрочки или Красно-Белого, и похер этой конторе, что брендировать - убогую панельную пристройку или модерновый особняк 19 века. У Почты России точно такой же подход - обязательно вентфасады, подвесные потолки и вырвиглазная вывеска. Взывать к совести руководства этих контор наверное бесполезно. Необходимо законодательно запрещать "евроремонт".

    Edited at 2019-02-03 09:44 (UTC)
    Новый
    moeglich
    Судя по всероссийскому размаху, прямо у кого-то из кремлевских - завод по производству таких панелей и вентфасадов.
    Новый
    dimas_ucha
    это "бизнес-чума".
    Явление такое.
    Начиналась лет 10 назад.
    Так же и с "профнастилом",
    и с "пластиковыми стеклопакетами" (но эта чума хотяб реально полезная и симпатичная),
    и другое убогое и не очень.

    Тогда появилось оборудование дешевое на рынке и началась "бизнес-чума", и лихо поразила причастных к освоениям денег "казенных" - пошло дерьмо по России тотально - "ремонты" зданий и сооружений.
    Новый
    olga_korea
    Вот это кощунство, согласна. Если не могли отреставрировать, лучше бы снесли и построили современный, со всеми удобствами. А так внутри осталось по-старому ( никакой безбарьерной среды), а снаружи как на дешёвой заправке где нибудь в Индии. За такое отношение принудительно харакири всем.
    Новый
    boryusik76
    Как раз хорошо, что не снесли! Есть слаабенкая надежда, что в будущем главой ржд станет человек, ценящий архитектуру, и всю эту нынешнюю шелуху вроде вентфасада уберут. И отреставрируют как надо.
    Новый
    Lisovsky
    Это все из-за отсутствия конкуренции. У РЖД нет конкурентов. Кому подряд отдать определено на годы вперед.
    Новый
    digibi
    А вот как выглядят вокзалы пригородных электричек в Юрмале, Латвия, фото 2018 года:











    Последняя фотография - вокзал в Дубултах. Он был построен еще в советское время, каежтся, в семидесятые годы на месте совершенно очаровательного старого вокзала, в котором имелся газетный киоск и чудесное кафе, предлагавшее - еще тогда, в советское время! - сбитые сливки с ревенем, булочки, кофе, пиво и проч. Новую станцию в Дубултах построили в модернистском духе, в виде волны. Сегодня здание станции используется как музей современного искусства:







    Новый
    добрый доктор
    Что вы сравниваете "богатую россию" и "нищую Латвию". Латвия, кажДому россиянину известно, не имеет денег на современные материалы и вынужденна сохранять старые здания:)
    Новый
    antonov1995
    так и знал, что особняки покрытые розовой и желтой штукатуркой это не оригинальный вид домов. вокзал станции Бутово вокзал имел красивый кирпичный фасад
    Новый
    gigacelitel
    Или в тёмно-синий цвет, который в старых подъездах домов используется.
    Новый
  • Комментарии (110)
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