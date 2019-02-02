Посмотри, как ужасен может быть Петербург!
Простите, что испорчу вам настроение субботним вечером, но не могу молчать. Я опять сделал это! Я приехал на окраины Питера. Мне кажется, скоро я влюблюсь в эти места и куплю себе здесь квартиру. Как называется психическое расстройство, когда ты покупаешь себе бетонный мешок в многоэтажке? Сразу скажу, я знаю, что формально это не Петербург, а Ленобласть, но формально и Крым не наш. Фактически же все эти районы за КАДом на месте бывших полей — это Петербург. Они пользуются его инфраструктурой, они нагружают его транспорт и социальные объекты. В Петербурге работают его жители. Так что административные границы тут важны только для чиновников. А для петербуржцев границ нет.
Итак, мы с вами в Мурино. Небольшая деревушка на окраине Питера, которая в последние годы активно превращается в самый жуткий район Петербурга. Именно тут девелоперы хотят построить миллионы квадратных метров жилья и фактически создать новый огромный город, где не будет ничего, кроме муравейников.
Страшно?
01. Еще в 90-х тут проживало несколько тысяч человек. По состоянию на 2017 год в нём зарегистрировано 20 тысяч, но фактически только в Западном микрорайоне проживают 34 тысячи человек. Я думаю, реально тут уже под сотню живёт. А в ближайшее время будут и все 300 тысяч.
02. Деревенские домики еще стоят, в них еще живут люди, но многоэтажки активно наступают.
03. Кто бы мог подумать, что в полях на окраине Петербурга начнут расти бетонные муравейники.
04. Поразительный контраст.
05.
06. Главное, чтобы было весело!
07. Стройка активно продолжается. Куда не глянь – всюду красный забор, за которым растут всё новые и новые муравейники.
08. Двадцать четыре этажа.
09. Между муравейниками можно увидеть многоуровневые паркинги, но никто ими особо не пользуется. Да и зачем, если есть чудесные дворы-парковки?
10. Машинами заставлены все пустыри.
11. Заставлены все дворы. И это притом, что я приехал в разгар рабочего дня! А представляете, какой ад тут вечерами, когда люди буквально сражаются за парковочные места?
12. Зимой хорошо видно, что многие машины брошены. Ну, или хозяева ими не пользуются зимой.
13. Если бы парковка во дворе была платной, водители бы не оставляли свой хлам под окнами, и парковочные места бы оборачивались. Пусть даже символические 50 рублей в сутки. И всё. Те, кому машина не нужна каждый день, могли бы ставить её подальше от дома на бесплатной стоянке.
14. Ну а вообще во дворе парковки быть не должно.
15. Иначе получается такое зимнее автомобильное кладбище.
16. Зимой отлично видно, что никто не пользуется всеми этими подъемниками. Люди мучаются из-за того, что застройщик не делает вход на уровне земли. Нельзя нормально коляску занести в подъезд, велосипед, сумки. А всё почему? Потому что жители Мурина должны страдать.
17. Двор.
18. О чём думают люди, покупая тут квартиры?
19. Всю территорию двора занимает детский садик.
20. Это проблема таких огромных детских садов, которые принято строить у нас. Их территория превращается в зону отчуждения. Через двор сложно пройти, его территорию не могут использовать жители. Лучше делать небольшие детские садики на первых этажах. А детские площадки логично делать общими. Днём там играют дети из садика, а вечером – кто хочет.
21. Сейчас же дети играют в сугробах. Это интереснее, чем убогие площадки. И местные этому, кажется, только рады.
22. Школа в новом районе Петербурга.
Напоминаю, как выглядят деревенские школы в Норвегии:
23. Жители ставят машины под окнами, ничего не боясь. А зря – на днях в Новом Мурино кто-то выбросил из окна на улицу металлическую дверь и попал в машину. А запросто мог и в человека ей угодить.
24. Пора перекреститься и ехать дальше.
25. Русская сказка – это купить конуру за 1,39 миллиона рублей. Самое убогое жильё на рынке. Надеюсь, покупающие его люди понимают, что они никогда его не продадут? Что это просто выброшенные деньги?
26. ЧТО ЭТО?
Ого, читатели пишут, что это не просто вырвиглазное чудовище, а долгострой, который не могут сдать аж с 2014 года. Всё это время дольщики обращаются в прокуратуру, следственный комитет, "Единую Россию", к местным чиновникам и к президенту Путину. Даже палатки разбивают под окнами недостроя, но всё тщетно.
27. Машину из-за снега уже не видно.
28. Дороги тут не чистят.
29. Вместо общественного транспорта – пазики, которые обычно используют в деревнях для перевозки гробов и картошки. Это не транспорт для людей. Не согласен? Попробуй в пазик с детской коляской зайти.
30. Будущее гетто.
31. Из района уже приходят трэшовые и криминальные новости. Вот, например, месяц назад в соседних гаражах на женщину напал насильник. Может быть, местным жителям нанять охрану? Ну, можно попробовать.
32. Интересно было бы посмотреть на статистику психических расстройств и самоубийств в этом доме.
33. Дорогая, я купил нам бетонный мешок с видом на ЛЭП!
34. Жуть...
35. Единствнный плюс этих районов – из них можно уехать... Правда, не всегда – в час пик на это понадобится несколько часов, особенно если случится авария. А вообще дороги в Мурино – это особая тема.
36. Хотели бы здесь жить?
37. Есть ли среди моих читателей безумцы, купившие тут квартиры?
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|Всё гораздо хуже, чем я думал! Выходите на улицу!
Путин-вокал, Мадура-клавишные
Edited at 2019-02-02 17:46 (UTC)
А в Питер ездить пить
в Мурино жить,
в Мурино жить,
Edited at 2019-02-02 17:47 (UTC)
Re: А в Питер ездить пить
Разрешите доебаться.
Крым как раз ваш именно что формально - только с точки зрения российской власти, гундяевского сатаната и пары ёбнутых стран типа Венесуэлы, где "Америка организовала майдан", потому что народ при зарплате в 10$ и инфляции в два миллиона процентов сам же в жизни на улицу не выйдет.
Так же и Крым - он украинский с точки зрения Украины, Европы, США, Скандинавии и других осередков цивилизации, плодами которых вы в России пользуетесь - техникой там, мебелью, автомобилями и вот этим всем. А с точки зрения помоек типа Северной Кореи и Зимбабве - то он конечно российский.
Ну а бетонные курятники на сто тыщ квартир - это да, это вы могёте и сами. У нас говорят "маємо те шо маємо".
Если бы ты хоть чуточку готовился, то узнал бы что за последнее время навалило много снега, жопа с передвижением и и многие пересели на твой любимый ОТ
"Это не транспорт для людей. Не согласен? Попробуй в пазик с детской коляской зайти."
Попробуй зайти с детской коляской в Мерседес Спринтер! Это не траснспорт для людей! Л - логика!
У пазиков последних сзади кстати низкопольная площадка. Г - галопом!
Edited at 2019-02-02 17:51 (UTC)
Когда я вижу подобную мерзость, мне хочется приложить дуло к виску!
Зачем подмосковье - Москва, Мещерский лес, Солнцево...
А всё от жадности - главное как можно больше квадратных метров в пятно застройки впихнуть.
Edited at 2019-02-02 18:06 (UTC)
Re: Зачем подмосковье - Москва, Мещерский лес, Солнцево...
В доме формально вход на уровне земли - чуть приподнятое крылечко, но внутри - трам-па-пам - лестница для подъема к лифту! Хотя кроме лифта ничего нет. И неработающий дорогущий подъемник, как водится.
Edited at 2019-02-02 18:11 (UTC)