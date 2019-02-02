Посмотри, как ужасен может быть Петербург!

komarov21 Вот здесь и мужает путинский электорат. Ответить

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Путин-вокал, Мадура-клавишные mpa3b666



Edited at 2019-02-02 17:46 (UTC) Ответить

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А в Питер ездить пить Сергей Сахацкий А в Мурино жить,

в Мурино жить,

в Мурино жить,



Edited at 2019-02-02 17:47 (UTC) Ответить

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Re: А в Питер ездить пить 0_0lesya Ответить



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bfzoomy >формально это не Петербург, а Ленобласть, но формально и Крым не наш



Разрешите доебаться.



Крым как раз ваш именно что формально - только с точки зрения российской власти, гундяевского сатаната и пары ёбнутых стран типа Венесуэлы, где "Америка организовала майдан", потому что народ при зарплате в 10$ и инфляции в два миллиона процентов сам же в жизни на улицу не выйдет.



Так же и Крым - он украинский с точки зрения Украины, Европы, США, Скандинавии и других осередков цивилизации, плодами которых вы в России пользуетесь - техникой там, мебелью, автомобилями и вот этим всем. А с точки зрения помоек типа Северной Кореи и Зимбабве - то он конечно российский.



Ну а бетонные курятники на сто тыщ квартир - это да, это вы могёте и сами. У нас говорят "маємо те шо маємо". Ответить

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bigfatbug Ты в словарь загляни, дурачок. Ответить

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itguyffffxf Да Путина под суд и всё. Ответить

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mpa3b666 Лучше на кол. Надежнее сидеть будет. Ответить

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bigfatbug "12. Зимой хорошо видно, что многие машины брошены. Ну, или хозяева ими не пользуются зимой."



Если бы ты хоть чуточку готовился, то узнал бы что за последнее время навалило много снега, жопа с передвижением и и многие пересели на твой любимый ОТ





"Это не транспорт для людей. Не согласен? Попробуй в пазик с детской коляской зайти."



Попробуй зайти с детской коляской в Мерседес Спринтер! Это не траснспорт для людей! Л - логика!

У пазиков последних сзади кстати низкопольная площадка. Г - галопом!



Edited at 2019-02-02 17:51 (UTC) Ответить

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avitya Кто сказал что спринтер это транспорт. Маршрутки ещё большее зло. Низкопольный трамвай автобус троллейбус -вот транспорт Ответить

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Владислав Егорцев В подмосковных муравейниках бетонные будки брать надо, в Москве с работой лучше. Ответить



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ilennka погодите - Варламову упорно не хотят платить похоже рекламодатели именно из Петербурга. Ответить

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gigacelitel По нормам, насколько я помню, ЛЭП должны быть не ближе 100 метров.

Когда я вижу подобную мерзость, мне хочется приложить дуло к виску! Ответить

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kina_loko и кто вас держит? Ответить

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Зачем подмосковье - Москва, Мещерский лес, Солнцево... sdy_moscow На первый взгляд - супер модно, а по факту уродливый клоповник с малогабаритками без парковок... Разве только выбираться в город удобно.

А всё от жадности - главное как можно больше квадратных метров в пятно застройки впихнуть.



Edited at 2019-02-02 18:06 (UTC) Ответить

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Re: Зачем подмосковье - Москва, Мещерский лес, Солнцево... saarem Не модно и тем более не супер ни с первого, ни с минус первого Ответить

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alizaeb Путин как куколд, его город ебут, а ему хорошо. Ответить



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exestos Тогда и варламов куколд - собянин ебет его город, а ему и норм (ибо купил его анус) Ответить



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mynine Идея с детскими садами мне нравится - у нас тоже во дворе такой за забором отгрохали, двора и нет в результате.



В доме формально вход на уровне земли - чуть приподнятое крылечко, но внутри - трам-па-пам - лестница для подъема к лифту! Хотя кроме лифта ничего нет. И неработающий дорогущий подъемник, как водится.



Edited at 2019-02-02 18:11 (UTC) Ответить



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odinwald А всё почему? Потому что проектировщики — тупые мудаки с совковым мЫшлением! Ответить



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tbi_kto_takoi Мне не нравится. Что мне ставить палец вверх или вниз? Ответить

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zavod007 обломитесь прост Ответить



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Хрен Вам Район для естественной утилизации населения. Ответить



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lica15160 та норм район чё тут такого Ответить

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alizaeb Риэлтор чтоль? Ответить

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орел-рыбак Сытый голодного не поймет.. Ответить



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