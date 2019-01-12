Как шведы из конфетки cделали говно



Я думаю, для многих из вас европейские города ассоциируются с чем-то старинным. Историческая застройка, узкие переулки, рынки и ярмарки у небольших зданий, возведённых столетия назад. На таких улочках приятно отдохнуть от советской многоэтажки или новенького ЖК. Но не думайте, что вся Европа испокон веков горой стоит за своё историческое наследие. Увы, есть города, променявшие красоту на удобство, ну, или попытавшиеся это сделать.

Самый известный пример – Брюссель, превращённый в середине прошлого века в нелепую смесь архитектуры разных эпох. В бельгийской столице, пострадавшей от Второй мировой войны, сносили повреждённые строения, расчищали территорию под офисные здания и небоскрёбы, а жителей выселяли в другие районы. Из-за децентрализованной власти Брюсселя застройка вышла хаотичной, а сам город, возможно, навсегда остался изуродован, благодаря недальновидному управлению и жажде наживы.

Но Бельгия такая не одна. В незатронутой мировой войной Швеции тоже случилась война с исторической застройкой. В середине века страна неожиданно разбогатела, и столичные власти обнаружили, что узкие улицы старой застройки мешают развитию города. Больше всего от новомодного течения пострадал север Стокгольма, где ради нового делового центра уничтожили целый район – не менее семи сотен зданий. Зараза распространилась не только на другие районы столицы, где могли заменить здания на всей улице, но и на другие шведские города. Где-то общественность протестовала, и снос начинали глубокой ночью, а где-то никому не было дела до каких-то там домов – итог один.

Давайте посмотрим, на то, что было и то, что стало с отдельными шведскими видами:



Некоторые фотографии исторических зданий сделаны всего за несколько месяцев или лет до их сноса.

01. Жилой дом в Стокгольме, построенный в 1880-х годах. Снесён в 1958-м.

Источник: fore_och_efter

02. Центральная улица в столичном районе Норрмальм – эпицентре шведской реновации. В 1961 году для строительства одного административного здания здесь снесли сразу девять домов, самому новому из которых было всего 35 лет.

Источник: fore_och_efter

03. Зимний дворец в Стокгольме. Построен в 1912 году и до 1978 года использовался как киноконцертный зал. Потом его тоже заменило офисное здание.

Источник: fore_och_efter

04. Но замена старых столичных зданий новыми началась ещё до Второй мировой. Вот перемены в Стокгольме 1934 года.

Источник: fore_och_efter

05. Главная улица Гётеборга. До и после реновации.

Источник: fore_och_efter


Источник: fore_och_efter


Источник: fore_och_efter


Источник: fore_och_efter

06. Отель в Гётеборге, построенный в начале XIX века и отреставрированный в 1883 году. Был снесён в 1972 году, а на его месте выросло офисное здание.

Источник: fore_och_efter

07. Универмаг в Мальмё 1911 года. В 1964 году уступил место отелю.

Источник: fore_och_efter

08. Тоже Мальмё. Навигационная школа 1884 года. С 1972-го здесь обосновался паркинг.

Источник: fore_och_efter

09. Жилое здание в Уппсале, построенное в начале XX века на месте виллы 1868 года. Новостройка тоже не простояла долго – в 1964 году здесь оказалась привычная нам многоэтажка.

Источник: fore_och_efter

10. Уппсала. В 1969 году старое жилое здание заменили новым. Без архитектурных излишеств и с огромными балконами.

Источник: fore_och_efter

11. Эстерсунд, здание 1907 года. Реконструировано в 1960-м.

Источник: fore_och_efter

12. Баня в Евле 1903 года. С повышением качества жилья необходимость в общественной бане отпала, и её заменил полицейский участок.

Источник: fore_och_efter

13. Но баня в Евле осталась. В 1960 году ещё до сноса старой была построена новенькая. Правда, на месте приюта 1881 года.

Источник: fore_och_efter

14. А в 1996 году и её снесли ради нового киноконцертного зала.

Источник: fore_och_efter

15. Город Кальмар, реконструкция 1963 года.

Источник: fore_och_efter

16. Умео, здание 1901 года. В 1964 году его сменили офисы и магазины.

Источник: fore_och_efter

17. В 1889 году в Векшё построили гимназию, самое высокое здание города. Но к 1966 году потребовалось расширить соседнюю больницу, и здание снесли. На его территории теперь паркинг.

Источник: fore_och_efter

18. Город Карлскруна. В 1965–1967 годах сразу несколько зданий сверху заменил универмаг снизу. Это даже хуже нашей "Пятёрочки". Те хоть старыми домами довольствуются.

Источник: fore_och_efter

19. Центральный дворец в Хельсингборге. Построен в 1886 году, перестроен в 1905-м. Снесён в 1967-м, новое здание появилось уже спустя полгода.

Источник: fore_och_efter

20. Перемены в Ландскруне в 1971 году.

Источник: fore_och_efter

21. Жилой дом в Эскильстуне 1912 года. В 1979 году заменён современным жилым домом. Местные жители не смирились до сих пор, а сообщество жильцов называется Strandpalatset – по имени снесённого здания.

Источник: fore_och_efter

22. Бурос. Была улица – стал бизнес-центр.

Источник: fore_och_efter
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  • Комментарии (154)
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    1
    Интересно послушать, как у нас научились из терактов делать взрывы бытового газа. Про шведские говноконфеты не интересно.
    Новый
    Artyom Gavrichenkov
    Опять пост "деды-то строили ого-го, не чета нам, малолеткам сирым и убогим".

    Здание, например, на снимке 01 очень ок. Хотя, конечно, в половине случаев получилось говно, да.
    Новый
    Сергей Даровских
    А мне наоборот нравится, что в центре Стокгольма и Гетеборга полно модернисткой архитектуры 50-70-х годов. Это делает города более разнообразными и стильными. И мне кажется, что эклектичный Стокгольм смотрится интереснее архитектурно цельного Копенгагена.
    Новый
    pvodov
    В 1960-х словно по всему миру градостроители и архитекторы заразились одной болезнью. В Бостоне тоже снесли пару старых исторических кварталов в центре, а на их место поставили убогие конструкции в стиле брутализма и трассу которая разрезала город. Потом в 1990-х поняли что за маразм предки натворили и потратили немало миллиардов что-бы эту трассу убрать под землю. А старые кварталы к сожалению уже не вернуть и у многих до сих пор по ним ностальгия. В Монреале тоже немало таких решений было в 60-х, хорошо что хоть центр не изуродовали.
    Новый
    bigfatbug
    Мне кажется половина из перечисленных новых зданий вполне походят под тот "скандинаввский" стиль, который так широко рекламируется в этом блоге. А оставшаяся половина - на так любимый конструктивизм, который тоже тут очень жалуют.
    Новый
    igron
    Понимаете, нет ничего плохого ни в конструктивизме, ни в скандинавском стиле середины прошлого века, ни даже в хрущевках. Ужас начинается тогда, когда из-за бесконечной тупости или копеечного отката уничтожается культура города. Всегда есть, где воткнуть новые дома, кроме редких случаев, как в случае Сингапура.
    Новый
    Re: Визде плохо
    kabapu
    Как может полегчать обосравшемуся новость о том, что кто-то тоже когда-то обосрался?
    Новый
    Дотянулась, проклятая, через
    mawhitebeard
    Ботнический залив! Либо же влияние русских варваров вследствие проигрыша в Северной войне ))
    Новый
    Mishka Gummy
    Вот шведы сейчас, наверняка, локти-то кусают. Такую красоту поменяли на уродство. Надеюсь, что наученные горьким опытом 60-90-х годов, они больше не совершают прежних ошибок.

    А мы отстаем от них, как минимум, лет на 40. Бывала в Швеции в 70-х и ярко помню шок от сравнения с СССР тех лет. Значит, лет через 40 и россияне поймут, что учиться лучше на чужих ошибках. Если еще что-нибудь останется от страны.
    Новый
    ctrayc
    Да. Теперь эти блевотные кубики будут охранять. Ибо история и вообще наследие.
    Новый
    Vladimir Adoshev
    на Западе в итоге опомнились, а в России решили уничтожить всю историю и заменить всё на говно. В этом разница.
    Новый
    Константин Свердлов
    Центральная улица в столичном районе Норрмальм – эпицентре шведской реновации

    Слово "эпицентр" здесь употреблено неправильно.
    Приставка "эпи-" означает "над" (эпиграф, эпитафия и т.д.). Поэтому эпицентр - это место над центром, который глубоко под землёй. Правильно говорить "в центре шведской реновации".
    Новый
    Не, как раз правильно:
    mawhitebeard
    просто "реновация" тут употреблено в саркастическом смысле, в значении "градостроительная катастрофа" (с тонкой отсылкой к собянинщине).
    Новый
  • Комментарии (154)
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