Как шведы из конфетки cделали говно

Я думаю, для многих из вас европейские города ассоциируются с чем-то старинным. Историческая застройка, узкие переулки, рынки и ярмарки у небольших зданий, возведённых столетия назад. На таких улочках приятно отдохнуть от советской многоэтажки или новенького ЖК. Но не думайте, что вся Европа испокон веков горой стоит за своё историческое наследие. Увы, есть города, променявшие красоту на удобство, ну, или попытавшиеся это сделать.Самый известный пример – Брюссель, превращённый в середине прошлого века в нелепую смесь архитектуры разных эпох. В бельгийской столице, пострадавшей от Второй мировой войны, сносили повреждённые строения, расчищали территорию под офисные здания и небоскрёбы, а жителей выселяли в другие районы. Из-за децентрализованной власти Брюсселя застройка вышла хаотичной, а сам город, возможно, навсегда остался изуродован, благодаря недальновидному управлению и жажде наживы.Но Бельгия такая не одна. В незатронутой мировой войной Швеции тоже случилась война с исторической застройкой. В середине века страна неожиданно разбогатела, и столичные власти обнаружили, что узкие улицы старой застройки мешают развитию города. Больше всего от новомодного течения пострадал север Стокгольма, где ради нового делового центра уничтожили целый район – не менее семи сотен зданий. Зараза распространилась не только на другие районы столицы, где могли заменить здания на всей улице, но и на другие шведские города. Где-то общественность протестовала, и снос начинали глубокой ночью, а где-то никому не было дела до каких-то там домов – итог один.Давайте посмотрим, на то, что было и то, что стало с отдельными шведскими видами:Некоторые фотографии исторических зданий сделаны всего за несколько месяцев или лет до их сноса.01. Жилой дом в Стокгольме, построенный в 1880-х годах. Снесён в 1958-м.02. Центральная улица в столичном районе Норрмальм – эпицентре шведской реновации. В 1961 году для строительства одного административного здания здесь снесли сразу девять домов, самому новому из которых было всего 35 лет.03. Зимний дворец в Стокгольме. Построен в 1912 году и до 1978 года использовался как киноконцертный зал. Потом его тоже заменило офисное здание.04. Но замена старых столичных зданий новыми началась ещё до Второй мировой. Вот перемены в Стокгольме 1934 года.05. Главная улица Гётеборга. До и после реновации.06. Отель в Гётеборге, построенный в начале XIX века и отреставрированный в 1883 году. Был снесён в 1972 году, а на его месте выросло офисное здание.07. Универмаг в Мальмё 1911 года. В 1964 году уступил место отелю.08. Тоже Мальмё. Навигационная школа 1884 года. С 1972-го здесь обосновался паркинг.09. Жилое здание в Уппсале, построенное в начале XX века на месте виллы 1868 года. Новостройка тоже не простояла долго – в 1964 году здесь оказалась привычная нам многоэтажка.10. Уппсала. В 1969 году старое жилое здание заменили новым. Без архитектурных излишеств и с огромными балконами.11. Эстерсунд, здание 1907 года. Реконструировано в 1960-м.12. Баня в Евле 1903 года. С повышением качества жилья необходимость в общественной бане отпала, и её заменил полицейский участок.13. Но баня в Евле осталась. В 1960 году ещё до сноса старой была построена новенькая. Правда, на месте приюта 1881 года.14. А в 1996 году и её снесли ради нового киноконцертного зала.15. Город Кальмар, реконструкция 1963 года.16. Умео, здание 1901 года. В 1964 году его сменили офисы и магазины.17. В 1889 году в Векшё построили гимназию, самое высокое здание города. Но к 1966 году потребовалось расширить соседнюю больницу, и здание снесли. На его территории теперь паркинг.18. Город Карлскруна. В 1965–1967 годах сразу несколько зданий сверху заменил универмаг снизу. Это даже хуже нашей "Пятёрочки". Те хоть старыми домами довольствуются.19. Центральный дворец в Хельсингборге. Построен в 1886 году, перестроен в 1905-м. Снесён в 1967-м, новое здание появилось уже спустя полгода.20. Перемены в Ландскруне в 1971 году.21. Жилой дом в Эскильстуне 1912 года. В 1979 году заменён современным жилым домом. Местные жители не смирились до сих пор, а сообщество жильцов называется Strandpalatset – по имени снесённого здания.22. Бурос. Была улица – стал бизнес-центр.