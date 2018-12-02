Вы что, хотите, чтобы было как в Париже?
Вчера я с самого утра бегал по Парижу и смотрел, как народ громит город. Для нас это выглядит дико – как же так? Но тут надо немного объяснить европейский подход к протестам.
Для начала давайте отвлечёмся от темы протеста и от тех, кто в нём участвовал. Право на протест для европейца святое. Это важный сдерживающий фактор для власти. Тут нет унизительной процедуры согласования, как у нас. Тут нет никаких загонов, где можно проводить митинги, а где нельзя. Тут полиция никогда не будет проверять людей на рамках, согласовывать плакаты, досматривать и говорить, где можно митинговать, а где нельзя. Мне сложно представить, чтобы какой-нибудь Макрон или какая-нибудь Меркель сказали: "Мы вам не согласовываем многотысячный митинг, сидите дома!" Конечно, уведомление тут подают, но это именно формальность. Например, ещё за два дня до вчерашних погромов не было известно точное место! И уведомление нужно не для согласия на митинг, а чтобы полиция могла перекрыть движение и обеспечить безопасность протестующих.
Традиционно самые активные: леваки различных толков, фанаты, антифа, националисты и тому подобные. Европа вообще в последнее время сильно левеет, поэтому бедная молодёжь с удовольствием громит отделения банков, макдональдсы и сжигает машины буржуев. К ним присоединяются мигранты, а скорее дети мигрантов, которые не всегда могут найти себя в обществе и часто ощущают дискриминацию. Но даже люди, которые не разделяют их ценности и их борьбу, в целом к протестам относятся положительно. Ещё раз: это важнейший фактор, чтобы власть не охуела. И любой европейский чиновник знает, что если завтра он решит отжать пенсии, сажать людей за мемы или блокировать независимые СМИ – народ даст ему отпор. Общество постоянно показывает власти зубы, чтобы все знали своё место.
Но мы с вами смотрим на эти страшные кадры и думаем: "Какой ужас, хорошо что у нас такого нет!" С одной стороны, я тоже с грустью смотрю как громят Париж. Не хотел бы я, чтобы кто-то громил Москву... С другой стороны, я живу в России. И я вижу, как имеют людей, я каждый день, как и вы, сталкиваюсь с беспределом и беспомощностью. Как совершенно охуевшие чиновники могут ввести любой удобный им закон, и никто слова не посмеет сказать. Сегодня в России нет никакой возможности противостоять беспределу сверху. У нас забрали суды, забрали конкурентные выборы. Вот вам несколько недавних примеров:
Подняли пенсионный возраст. Фактически ограбили миллионы людей. Никто слова сказать не может. Народ утёрся.
Внаглую украли выборы в Приморье. Сначала попробовали их сфальсицировать, когда не вышло – отменили, а потом не допустили кандидата, которого выбрали люди. Опять все промолчали.
Да что далеко ходить. Екатеринбург. Губернатор хочет построить храм около пруда. Люди против, но их мнение никого не волнует.
В регионах отменяют концерты популярных у молодёжи групп.
И что делать людям?
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Это всё беспредел. Но сегодня в России общество на беспредел ответить не может. Потому что постепенно, шаг за шагом, стало беззубым. Протест – это важнейший инструмент диалога с властью. В нём нет совершенно ничего плохого. Как бы вы не относились к тем, кто выходит. Запомните, если сегодня вы запретите геям бороться за свои права, а Навальному "прыгать как Саакашвили по площадям", то завтра, когда будут отжимать ваш бизнес или сносить ваш дом, вам просто запретят открывать рот. И никто вам не поможет.
В Париже бунтуют левые и правые радикалы. Я их не люблю и не разделяю их ценностей, а им не за что любить меня. Но то, что они сегодня могут выходить на улицы Парижа и показывать, кто в доме хозяин, важно для французов.
Франция вообще известна своими протестами. Тут вам и Великая французская революция конца XVIII века, и Красный май 1968 года, и почти ежегодные народные выступления последних лет. Два последних года французы протестовали против трудовой реформы, а с ноября этого года они противостоят повышению цен на нефтепродукты. И это не считая локальных, почти ежемесячных, протестов и забастовок по самым разным поводам. Да, французы – самая недовольная нация Европы или даже мира.
Последние крупные протесты во Франции были вызваны трудовыми реформами. Нынешний президент Макрон и несколько его предшественников безуспешно пытались изменить трудовое законодательство, но не могли этого сделать из-за сопротивления профсоюзов, а по-нашему – уличных протестов и забастовок. Кажется, с весны 2016 года Франция непрерывно сопротивляется усилению бизнеса за счёт прав рабочих. Люди недовольны возможностью работодателя увеличивать количество рабочих часов в неделю, а самое главное – расширением оснований для увольнения сотрудников. Французские реформаторы считают, что упрощение увольнений стимулирует экономику страны.
Протестующие в Париже в мае 2016 года.
Полтора года назад во время выборов президента шли протесты и против Макрона, и против его соперницы Ле Пен, и против них обоих сразу. Эти протесты были левыми и организовывались соответствующими политическими движениями или профсоюзами.
Антифашисты протестуют против выхода Марин Ле Пен во второй тур в 2017 году.
Фото: Jean-Paul Pellisier / Reuters
У нынешнего же движения "жёлтых жилетов" нет лидера – ни человека, ни организации. Своё название они получили по светоотражающим жилетам протестующих – обязательным для французских водителей, а их требования объединяют и правых, и левых. Несмотря на формальную независимость от каких-либо политических единиц, движение поддерживают местные и республиканские профсоюзы, а также французские политические партии. Все они, впрочем, дистанцируются от столкновений с правоохранителями.
Депутат Национального собрания Жан Лассаль на заседании французского парламента.
Источник: LCP
Движение "жёлтых жилетов" появилось в интернете после публикации в СМИ манифеста французской автомобилистки, несогласной с повышением цен на нефтепродукты. С 1 января 2019 года дизель (основное топливо во Франции) подорожает на 6,5 %, бензин – на 2,9 %. Это произойдёт из-за повышения экологического налога на выброс парниковых газов. При этом за последний год цена на дизельное топливо уже выросла на 15-25% – 1 литр обходится примерно в 1,5 евро. Движущая сила протеста – беднейшие слои населения, жители сельской местности и малых городов, еле сводящие концы с концами, те, чьи последние деньги заберёт новый налог. Президента Макрона они называют "президентом богатых". Сам же он заявляет, что непопулярная в народе мера направлена на снижение зависимости Франции от нефти и на стимулирование разработок в области чистого топлива и возобновляемой энергии.
"Остановим налоги!"
Фото: Idriss Bigou-Gilles / AFP
Свою первую крупную акцию "жёлтые жилеты" провели 17 ноября – около 280 тысяч человек перекрыли дороги по всей стране. Неделю спустя, 24 ноября, они пришли на Елисейские поля, несмотря на полицейские пропускные пункты. Итогом стали бои на баррикадах, а всего во Франции на улицы вышло более 100 тысяч человек, около 130 из которых были задержаны полицией. Вчера началась третья неделя противостояния – крупнейшие демонстрации проходят по выходным. Как и в прошлый раз, основные события развернулись в центре Парижа: на Елисейских полях и у Триумфальной арки. В этом же районе находится президентский дворец, к которому демонстранты прорывались в прошлые выходные. Протестующие требовали снижения цен на топливо, снижения стоимости жизни и отставки президента Макрона. А их методы поделили протест на две группы: 1) мирные марши и пикеты умеренных протестующих; 2) стычки с полицией левых и правых радикалов.
Перекрытая протестующими автострада.
Фото: BBC
На этой неделе "жёлтые жилеты" высказывались за возвращение на Елисейские поля, тогда как французский МВД заявил, что улицу перекроют для автомобилей, а всех пешеходов будут досматривать. В Париже мирных демонстрантов поддержали левая "Всеобщая конфедерация труда", частично согласная с требованиями "жёлтых жилетов", и движение памяти Адама Траоре, указывающее на схожие проблемы городских и сельских жителей. В это же время в Париже прошли не связанные с "жёлтыми жилетами" демонстрации студентов и антирасистов. Порядок всего этого обеспечивали несколько тысяч стражей закона.
"Жёлтые жилеты" на Елисейских полях.
Фото: Benoit Tessier / Reuters
01. На Елисейских полях не принято протестовать, и это не разрешают, но в прошлые выходные протестующие пришли, несмотря на запреты. В этот раз полиция предупредила, что все подходы будут заблокированы, и пускать в центр будут только по документам. Народ начал собираться вокруг Триумфальной арки с 6 утра. И действительно, все подходы к Елисейским полям были блокированы заборами полиции и техникой. Изначально тактика протестующих заключалась в перекрытии дорог, чем они и начали заниматься утром. Первые попытки перекрыть круговое движение вокруг арки начались уже в 8 часов.
02. Здесь же и начались столкновения с полицией. Сначала собравшихся начали закидывать газом. Я уже рассказывал вам, как это выглядит. Полиция либо кидает газовые гранаты в толпу, либо из специальной пушки запускает высоко в воздух специальный контейнер, который разрывается, рассыпая кучу маленьких шайбочек, испускающих газ. Они поражают сразу большую площадь. Тактика сработала не очень. Часть протестующих ушла подальше – в основном пенсионеры и пришедшие с детьми. Но оставшиеся стали только злее.
03. Что касается водомётов. У них есть несколько режимов работы. Они могут поливать толпу сверху. Это, опять же, работает только на самых нежных. Промокнуть, когда на улице около 5 градусов тепла — не лучшая перспектива. В мокрой одежде на морозе особо не помитингуешь. Так что народ от водомётов реально расходится. Кроме того, водомёты могут направленно заливать самых активных. И тут тоже могут поливать, чтобы просто намочить человека, а могут сильной струёй свалить с ног. Также водомёты тушат горящие баррикады, когда надо продвигаться вперёд.
04. Противостояния вокруг Триумфальной арки шли весь день. Иногда полиции удавалось зачистить площадь, но вскоре протестующие на неё возвращались. Дело в том, что Арка стоит на площади Звезды, от которой лучами расходится множество крупных улиц. Блокировать это место от демонстрантов практически невозможно, они всё равно найдут лазейку и вернутся. Поэтому полиция предпочитала брать измором.
05. Уличные бои шли и на прилегающих переулках, куда оттесняли протестующих. И здесь опять надо кое-что прояснить. В протестах принимает участие много молодёжи. В основном это малообеспеченная молодёжь из пригородов и регионов. Они как раз и приезжают сражаться с полицией. Я не думаю, что им есть дело до повышения цен на топливо. Тут, скорее, просто возможность подраться с полицией и покрушить город. В Европе это называют "камнекидательным туризмом" – когда группы молодых людей ездят по разным странам, где можно легально посражаться за свои права с государством. В пример можно привести различные фанатские группировки, которые выезжают на футбол не ради матча, а чтобы подраться с противниками. У каждого есть, что сказать государству.
06. В полицию летят камни, банки с краской, петарды, файеры, бутылки.
07. Благо в Париже многие улицы вымощены мелкой брусчаткой, которую и использовали для метания в полицейских.
08. Я вчера уже писал, что полиция на мой взгляд была слишком мягкой. Видимо, их тактикой было не злить и лишний раз не провоцировать толпу. На камни отвечали лишь газом.
09. Молодёжь кидала камни и вандалила здания в центре Парижа
10. Полицейский спецназ я вообще увидел всего однажды. В основном на улицах были простые жандармы. Иногда на них даже жалко было смотреть. Они сбивались в кучки и ничем не могли ответить, когда в них летели камни и бутылки.
11. В какой-то момент протестующие окружили группу полицейских, которые стояли под Триумфальной аркой. Людей было много, и с полицией договорились, что протестующие сделают коридор, чтобы они могли отойти. Вроде как решили, коридор сделан, но как только полиция начала отходить, в неё полетели камни. Народ возмутился и попытался усмирить бросавших, но там были уже совсем отморозки. Тут важно, что большинство протестующих не поддерживают вандалов и тех, кто поджигает машины, крушит всё вокруг и кидает камни. С камнями ещё одна проблема: надо понимать, что люди, их кидающие, – чаще всего малолетние дебилы. Силы кинуть тяжелый камень на расстояние 30-50 метров есть не у всех, поэтому часто камнями прилетает тем, кто стоит в передних рядах. Вообще самая большая опасность на подобных протестах — это получить камнем или бутылкой от такого вот мамкиного борца с режимом. Мне так один раз в Берлине бутылкой прилетало, ну и часто видел, как калечили своих же. Полиция же достаточно неплохо экипирована, так что ей эти камни особого урона не наносят, они даже не отходят.
12. Многие из нападавших на полицию были даже без фирменных жилетов протестующих. Но тут уже протест вышел из-под контроля. Всё-таки, площадь — не клуб, тут фейс-контроль не поставишь.
13. Ещё активно применяли пакеты с краской. Они разрывались от столкновения с полицией, осложняя им обзор.
14. Кстати, залить стекло шлема краской довольно распространённая тактика протестующих. Полиция обычно использует пищевую пленку, которая покрывает стекло, а в случае нападения её просто снимают, и стекло опять чистое. Но у французских полицейских с этим были сложности.
15. В качестве регистратора — гоупро ) Интересно было бы с их камер потом смонтировать видосик ;)
16. Что самое удивительное для меня, так это, что многие полицейские были без противогазов! Без него дышать вообще невозможно. Глаза ничего не видят, дыхание прерывается, всё горит... Но полиция стоит в газе и не имеет возможности даже промыть глаза. Интересно, что они думали в этот момент о своих командирах, которые послали их в газовые облака разгонять людей.
17. Кстати, вот эти дымящие шайбочки. Их подбирают и кидают обратно в полицию. Кто-то для этого использует даже теннисную ракетку )
18. Газа вчера было очень много.
19. Я говорил, что полиция действовала очень мягко по отношению к протестующим, но надо учесть, что за весь день ни один кордон на пути к Елисейским полям так и не был взят. То есть их слабо атаковали, а полицейские на своих позициях стояли твердо. Несмотря на камни, никто не отступал. Кстати, у полицейских машин какие-то волшебные стекла, которые не трескаются и не бьются даже после попадания тяжёлого камня. Что это такое? На фото полиция блокирует улицу, вот так выглядит их пост после примерно 40 минут атаки.
20. "Запуганные люди, убивайте буржуев!"
21. Многие магазины и банки, опасаясь мародёров и вандалов, заколотили свои витрины фанерой. Защиту быстро разобрали и стали использовать для строительства баррикад.
22. Вообще же баррикады строили из всего, что попадало под руку. Полиция накануне пообещала, что из мест предполагаемых протестов уберут всё, что можно использовать для их возведения. В том числе прокатные велосипеды, уличную мебель и прочее. Но ничего не убрали. Народ сегодня возмущался, как же так! В ход шли даже скутеры городского проката! Ну и велосипеды, конечно.
23. Приствольные решётки — тоже отличный материал для баррикад.
24. Но тут, конечно, нужно понимать, что всё это очень наивно и никакой угрозы для полиции не представляет. Во-первых, у полицейских есть водомёты, которые тушат горящие баррикады. Во-вторых, есть бронемашины с ковшами, которые без проблем разгребают весь этот мусор.
25. Самая красивая баррикада в переулке у ресторана, опрометчиво не убравшего вазы с тропическими растениями. Так в зимнем и мрачном Париже образовались целые джунгли. Правда, они никак не помешали полиции. На заднем плане полицейских поддерживает водомёт.
26. Если полиция долго бездействовала, протестующие успевали собрать масштабные баррикады. Но от них было мало толку — их быстро сносила спецтехника.
27. Поэтому баррикады поджигали, а дым от них, особенно при удачном ветре, мешал наступлению полиции. В ход шёл строительный мусор, деревья, новогодние украшения.
28. Баррикады горели по всему городу, чуть ли не на каждом перекрёстке.
29. Здесь протестующие пригнали со стройки целый вагончик, но их усилия были напрасными — полиция зашла с тыла.
30. Демонстранты разбирают очередную из многих парижских строек. Заборы, леса, стройматериалы — последние не только предназначены для строек (баррикад), но и неплохо горят.
31. Под Триумфальной аркой протестующие используют полицейские заграждения, брошенные при отступлении. Один из аспектов вчерашнего противостояния — вандализм в отношении Арки, в которой разгромили внутренние помещения и расписали внешние стены. За это на радикалов ополчились и власти, и многие французы. Осквернение национального символа Франции — это не протест.
32. Уличный бой. Полицию забрасывают булыжниками, а машины переворачивают и поджигают.
33. Фланговый манёвр протестующих. Опасно работать фотографом со стороны полиции — у них-то хотя бы защита от камней есть.
34. Под прикрытием газа полиция разгребает баррикады. Полицейский на переднем фоне бросает дымовую гранату, а его коллега за ним — уносит дорожный знак. Знаки и столбики — тоже элементы баррикад.
35. Полицейский стреляет из ружья газовой гранатой.
36. После газовой атаки протестующие отступают, а полиция разбирает баррикады.
37. Некоторым машинам повезло — их всего лишь перевернули.
38. А вот этот скутер сожгли. Но это никак не повлияло на повседневную жизнь парижан. Это шокирует сильнее противостояния — мимо града камней может спокойно пройти бабушка с багетом в одной руке и собачкой в другой. Кстати, с началом поджогов в центре Парижа стали закрывать метро.
39. Ближе к вечеру улицы вокруг Елисейских полей окутал чёрный дым от транспорта, горящего на каждом углу вместе с простыми баррикадами.
40. Обычная субботняя улица в центре Парижа.
41. Ничто человеческое им не чуждо. Некоторые полицейские прямо во время боёв фотографировали и постили в соцсети.
42. К горящим автомобилям отношение двоякое. С одной стороны, поджог — это плохо. А с другой, всё застраховано, и французы винят полицию в том, что те не защищают их собственность. Активно же поджигающие машины левые радикалы видят в этом классовую борьбу с буржуями. А некоторые считают, что, раз машины застрахованы, ущерб наносится только страховым компаниям. Стоит ли говорить, что это работает несколько иначе? Страховые просто поднимают ценник.
43. Я редко видел горящие машины и был уверен, что у них взрывается бензобак. На деле топливо просто вытекает и течёт по улице огненным ручьём. Совсем рядом с этой машиной был водомёт, который мог сбить огонь и спасти от него соседние машины. Но он был занят протестующими. Какой-то прохожий попросил полицейского разбить стекло белого "Пежо", чтобы отогнать чужой автомобиль. Но так нельзя — автовладелец может подать в суд.
44. Огненные реки Парижа. Никому нет до них дела — ни прохожим, ни полицейским.
45. Машины загораются одна за другой, прибавляя своё топливо к первоначальному.
46. "Пежо" так и не спасли.
47. Если не успевали подъехать пожарные — сгорала вся улица.
48. Вот огонь настиг ещё две машины, оказавшиеся не по ту сторону дороги.
49. Огонь не смущает полицейских. Крутые парни не смотрят на пожары.
50. Перевёрнутая машина каршеринга, ещё одна баррикада.
51. Пожары по всему городу.
52. А эти машины уже сгорели дотла.
53. Пожарных не пропускают к горящей машине.
54. Поджигали не только транспорт. Здесь горит отделение банка. У них разбивали стёкла и пытались забросить внутрь файеры. Пожарные не допустили крупных пожаров, но всё равно сгорели несколько банков и как минимум один ресторан.
55. Полиция оттесняет протестующих.
56. В банк удачно закинули файеры.
57. Досталось и банкоматам — их ломали, взламывали или просто закрашивали краской.
58. Банки защищены бронированными дверьми, но ничто не мешает их вандалить, раз нельзя попасть внутрь.
59. Конная полиция.
60. Перекрытая полицией улица. Фургон с собственным барьером и полицейскими заграждениями по бокам.
61. Продвинутый способ — спецтехника с барьерами на всю ширину улицы.
62. Занятая протестующими площадь.
63. Протесты продолжались до ночи.
64. Пожарные тушат баррикады.
65. Эту успели потушить раньше, чем она разгорелась.
66. Не знаю, как именно здесь оказалась эта машина, но всех, кто открыто возмущался бесчинствами толпы, вполне могла ждать кара радикалов. Может, и водитель этого автомобиля неаккуратно повёл себя с протестующими. Единственная защита от агрессии — вежливое спокойствие и жёлтый жилет.
67. А здесь для перекрытия улицы хватило и одной перевёрнутой машины.
68. Старые знакомые! А отгонять уже некому и нечего.
69. Работает водомёт.
70. За углом сооружают баррикаду.
71. Перекрытые протестующими Елисейские поля. Обычно здесь не протестуют, так что местные жители поутру не узнали свой богатый и спокойный район.
72. Впереди горит очередная баррикада.
73. А эта — уже сгорела. Многие французы недовольны вчерашними действиями полиции — ожидалось, что те не допустят разгула беспорядков.
74. Елисейские поля, перекрытые со стороны Триумфальной арки. Автомобильное движение восстановили только к 11 вечера.
Официальная информация такая. На улицы по всей стране вышло 75 тысяч человек, из них, по разным подсчётам, от 5 до 10 тысяч – в столице. Задержаны 412 протестующих, 133 человека получили ранения, около 20 из них – правоохранители, – почти все эти люди находились в Париже. За день столичные пожарные выехали примерно на 190 вызовов. В других французских городах протесты прошли в целом спокойно, лишь кое-где случились стычки с полицией, местами перекрывали дороги, в Нанте и Ницце блокировали аэропорты, а в Верхней Лауре подожгли префектуру.
Как на погромы отреагировали власти? Полицейский профсоюз назвал произошедшее беспрецедентным восстанием и попросил власти ввести комендантский час или даже чрезвычайное положение. Министр внутренних дел Кристофа Кастанер также заявил, что в стране может быть введено чрезвычайное положение, как после терактов три года назад. По его мнению, погромщики не имеют отношения к протестам и "жёлтым жилетам". Так же высказался и президент Макрон, вдобавок пригрозив виновникам "хаоса" привлечением к ответственности перед законом. По его словам, допускавшиеся нападения на правоохранителей, разорения магазинов, поджоги зданий, угрозы прохожим и журналистам и осквернение Триумфальной арки – никак не связаны с протестом.
В итоге власть осудила уличное насилие и осквернение Триумфальной арки, но никак не отреагировала на требования протестующих. Оппозиционные политики поддержали мирный протест, например, Марин Ле Пен попросила "жёлтых жилетов" дистанцироваться от радикалов. Также она потребовала у Макрона принять лидеров оппозиционных партий, а на следующий день – и вовсе распустить парламент. Пока что ничего из этого не произошло. Требования мирных протестующих из 42 пунктов далеко не на первом месте в повестке дня – всё внимание власти и общества сосредоточено на радикалах. А между тем "жёлтые жилеты", о которых мы уже подзабыли, хотят остановить повышение налогов, поднять МРОТ, снизить расходы на госаппарат, понизить пенсионный возраст и многое другое.
Таким образом, третий протестный уик-энд вышел одновременно и самым малочисленным, и самым жестоким. Но протестующие, похоже, не унывают. В фейсбуке уже созданы группы, призывающие к продолжению банкета в четвёртом раунде, 8 декабря. Но если на него вновь выйдет столько радикалов, любой мирный протест снова останется незамеченным. Вместо него все опять будут обсуждать парижское соревнование по метанию булыжников и дымовых гранат.
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Edited at 2018-12-02 19:22 (UTC)
"Вы что, хотите, чтобы было как в Париже?"
Ну да, лишь бы Хуйла не было и страна дышала свободно
Думал уже не выйдет сегодня этот пост, спать почти лег...
Отряхнём его прах с наших ног!
Нам не нужно златого кумира,
Ненавистен нам царский чертог.
Мы пойдём к нашим страждущим братьям,
Мы к голодному люду пойдём,
С ним пошлём мы злодеям проклятья —
На борьбу мы его позовём.
Припев:
Вставай, подымайся, рабочий народ!
Иди на врага, люд голодный!
Раздайся, клич мести народной!
Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд, вперёд!
Свободу Павленскому!
Какой пафос, браво! Я ж прослезился, какой свободный народ, какая добрая власть!
Edited at 2018-12-02 19:20 (UTC)
В 2016м они скакали против закона о труде - закон приняли.
Сейчас им сделали пенсионный возраст 67 лет, но никто не скакал.
Сейчас поскачут, но закон снова примут.
Edited at 2018-12-02 20:27 (UTC)
Злочинний режим Макрона організував побиття молоді
Re: Злочинний режим Макрона організував побиття молоді
это уже не демократия,а хуйня какая-то.я б за это пиздил
пиздец. жалко достопримечательности
Edited at 2018-12-02 19:28 (UTC)
Re: это уже не демократия,а хуйня какая-то.я б за это пизд
Изгадили город,а дальше что?
Особое спасибо за субботний стрим с парижских улиц
а зачем?
И ответь, говно, почему в Германии, где бензин дороже, никто не жгёт машины и не громит магазины??
Ведь "Но тут надо немного объяснить европейский подход к протестам" - как Варламов врёт.