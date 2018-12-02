0_0lesya







Edited at 2018-12-02 19:22 (UTC) Нет, мы хотим пенсионный возраст 95 лет. Ответить

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lesnoyskitalets "Вы что, хотите, чтобы было как в Париже?"

Ну да, лишь бы Хуйла не было и страна дышала свободно Ответить

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colomb300 :))))) ну твоя страна уже давно дышит жопой, свободно Ответить



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pavlov_lesha Думал уже не выйдет сегодня этот пост, спать почти лег... Ответить

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mozgokluev а банкомат вообще-то сам стреляет краской, когда его вандалят Ответить

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navsifoy Отречёмся от старого мира,

Отряхнём его прах с наших ног!

Нам не нужно златого кумира,

Ненавистен нам царский чертог.

Мы пойдём к нашим страждущим братьям,

Мы к голодному люду пойдём,

С ним пошлём мы злодеям проклятья —

На борьбу мы его позовём.



Припев:

Вставай, подымайся, рабочий народ!

Иди на врага, люд голодный!

Раздайся, клич мести народной!

Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд, вперёд! Ответить

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Свободу Павленскому! dhfghfhfdhfhd > 54. Поджигали не только транспорт. Здесь горит отделение банка.



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1 Негромко сказал Владимир Владимирович своим друзьям. Затем похлопал по щеке стареющего генерала Золотова, поцеловал в лоб Дмитрия Анатольевича и сжав в кулаке упаковку виагры зашагал прихрамывая в сторону женской половины дворца. Ответить

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minskblog >Но даже люди, которые не разделяют их ценности и их борьбу, в целом к протестам относятся положительно. Ещё раз: это важнейший фактор, чтобы власть не охуела. И любой европейский чиновник знает, что если завтра он решит отжать пенсии, сажать людей за мемы или блокировать независимые СМИ – народ даст ему отпор. Общество постоянно показывает власти зубы, чтобы все знали своё место.



Какой пафос, браво! Я ж прослезился, какой свободный народ, какая добрая власть! Ответить

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xxxrrr Ага. По факту же, когда люмпен-пролетариат громит магазинчики и сжигает машины добропорядочных граждан, то они, эти граждане, будут склоняться скорее к усилению государственной власти, а не к "народу" Ответить

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temiar госдеп! печеньки! продались пиндосам!!!!



Edited at 2018-12-02 19:20 (UTC) Ответить

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xoxol_in_kiev Кстати почему Помпео с печеньем не бегаает и не требует панду геть? Не оянь как-то свободно выходит. Ответить

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mobilis_m Протесты она такая часть власти, прямо часть.



В 2016м они скакали против закона о труде - закон приняли.

Сейчас им сделали пенсионный возраст 67 лет, но никто не скакал.

Сейчас поскачут, но закон снова примут. Ответить

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xxxrrr Был бы я конспирологом, то утверждал бы, что протесты в формате погромов именно властью и инспирированы. Законы о труде и пенсионном возрасте бьют то по добропорядочным гражданам прежде всего. Так вот когда этим самым гражданам люмпен-пролетариат и мигранты сжигают машины и грабят магазины под предлогом якобы защиты их прав, то граждане пугаются и ищут защиты у властей и готовы уступить больше и принять очередное усиление власти



Edited at 2018-12-02 20:27 (UTC) Ответить

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andreyblaze Ну, если всё остальное тоже будет как в Париже, то ... Ответить

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xoxol_in_kiev Мы уже устроили гражданскую войну и небесную сотню.Петя Порох тарифы в 11 раз поднял с тех пор.Проще одного кучерявого прибить,чтобы народ потом сраки в Польше не мыл от такого счастья. Ответить

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Злочинний режим Макрона організував побиття молоді telkomrwt Міжнародне співтовариство засуджує непропорційне застосування сили проти мирних протестувальників. Ответить

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Re: Злочинний режим Макрона організував побиття молоді zavod007 злочинню панду геть! Ответить



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agf1967 не хотим Парижских порядков.Почему как в Лозанне или Берне не предлагают? Ответить

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это уже не демократия,а хуйня какая-то.я б за это пиздил zavod007 я б вандалов за такое пиздил, на месте макрончика.



пиздец. жалко достопримечательности



Edited at 2018-12-02 19:28 (UTC) Ответить

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Re: это уже не демократия,а хуйня какая-то.я б за это пизд petit_brie Сейчас ведь наши власти на это всё насмотрятся, и не будет больше в Москве ни брусчатки, ни приствольных решеток, ни велопроката, ни ливнёвки... Ответить

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gala0702 Не понятно.

Изгадили город,а дальше что? Ответить



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добрый доктор Город коммунальные службы и горожане отмоют, страховые компании выплатят деньги за испорченное имущество, власть начнет искать и устранять причины протестов, а страна пойдет дальше:) Ответить

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foxtrotru Илья, отличный материал!

Особое спасибо за субботний стрим с парижских улиц Ответить



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xoxol_in_kiev пиздабол твой илья.Первый убежит,если анархия будет.У нас такие майданные пидарасы уже,кто в Польше,кто в РФ поживает. Ответить

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а зачем? добрый доктор Чтобы было, "как у Франции", надо, чтобы страна имела гражданское общество, чего в россии никогда не было и наверное не будет. Российские рабы рождают рабов и даже за 200 лет россии этот путь не пройти- россиянам это не надо- привыкли надеяться на государство во всех сферах жизни. А без гражданского общества протесты превращаются в "кровавую баню".... Ответить

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