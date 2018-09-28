Норвегия: деревенская школа и кладбище русских матросов
Утро началось весело! Для путешествия по Норвегии я арендовал машину. Это, кстати, отдельная история. Впервые вижу «Мазду 3» в полной комплектации (даже ряд держит сама и дистанцию), но на ручке! Кто вообще придумал покупать машины на ручной коробке для проката в 2018 году? Ну это ладно. Приезжаю я в отель, паркуюсь на подземной парковке, поднимаюсь в номер, даже не предполагая, что совершил страшное преступление!
Что же я натворил?
Оказывается, подземный паркинг отеля отелю не принадлежит. Это обычная городская парковка с паркоматом, где надо оплатить парковку и положить под стекло чек. Если чека нет, то вас штрафуют. Об этом написано на многочисленных объявлениях при входе в отель. Но кто их читает? Я стал жертвой привычной для меня цветовой маркировки объявлений. На зеленом фоне ничего важного не напишут, можно даже не читать. На желтом тоже, скорее всего, ерунда. Было бы что-то важное, написали бы на красном! К счастью, парковочная полиция так и не забрела этой ночью на наш паркинг, и мне не выписали штраф. А я сэкономил 19 евро ;)
02. Поехал замаливать грехи на кладбище. Тем более, кладбища тут у нас на юго-западе Норвегии прямо сказочные. Где еще такую красоту увидишь на берегу океана?
03. Здесь на берегу у деревни Вархауг похоронены безымянные матросы русского линейного корабля «Ингерманланд». В 1842 году он вышел из Архангельска, но у берегов Норвегии во время шторма налетел на камни и начал тонуть. Люди подавали сигналы о бедствии, жгли фальшфейеры, но в то время рядом были только маленькие рыбацкие деревушки, а выходить в такую погоду на лодках в море было слишком опасно. На борту вместе с экипажем было около 900 человек. На кладбище уже давно не хоронят, но местные до сих пор ухаживают за могилами.
04. Идеальный газончик и красивые кресты. Отличное общественное пространство. Правда, адский ветер не дал насладиться красотой.
05. Все участки вдоль воды поделены между фермерами, и насладиться шумом волн не так просто. Надо пройти по изгороди из валунов: с одной стороны грязь, с другой забор из колючей проволоки. Но разве это остановит русского человека?
06. Пляж
07. Не самый лучший пляж. Камни ужасно скользкие, сильный ветер разносит морскую пену как снег
08. В Норвегии мы вдвоем с дочкой. Это удобно. Лена носит чемодан и ходит на разведку в такие места, куда я в силу возраста уже не дойду. Например, по скользким камням допрыгать до моря. Очень удобно с ребенком путешествовать
09. Я не знаю, надо ли вам говорить, что в Норвегии шикарные дороги и очень дорогой бензин?
10. Повсюду такой порядок, все настолько вылизано, что даже противно! Где рекламные щиты? Где заброшенные коровники и покосившиеся дома?
11. Ладно, а как вам школа? Это обычная небольшая деревня, живет в ней 360 человек. И вот недавно тут построили новую школу! На просторной парковке около школы есть навес для велосипедов и скутеров, а еще есть две зарядки для электромобилей. Вдруг директор будет приезжать на «Тесле»!
Школа спроектирована архитекторами Oslo L2 Architects AS после архитектурного конкурса, организованного Hå Kommune. На конкурсе были представлены шесть проектов от разных архитектурных студий. Вот так она могла бы выглядеть:
Выбрали в итоге вот этот проект, так как он больше всего учитывал пожелания школы. Жюри понравилась архитектура и потенциал развития.
12. Вокруг расположены различные активности для детей: площадки, рампы, беседки — очень круто
13. Школа одноэтажная, но занимает большую площадь, часть которой приходится на общественную библиотеку.
14. Фасад полностью деревянный. Использовано черное и коричневое дерево, последнее местами не покрыто лаком. Некоторые части здания как бы утоплены вглубь. Достаточно простые формы и и метериалы, при этом выглядит очень круто
15. Школу только открыли, благоустройство еще не готово, так что пока его обнесли временным забором, потом его уберут
16. А в вашей деревне такая же крутая школа?
17. Сразу хочется учиться
18. У нас благоустройство во дворах Москвы хуже, чем в Норвегии в деревенской школе
19. Когда едешь вдоль берега моря, сердце кровью обливается. Вокруг невероятное красота, но почему мне не повезло с погодой! Весь день были свинцовые тучи и лил дождь. А я так хотел поснимать для вас домики и прекрасные виды
20. Если интересно, сделаю отдельный пост про норвежские деревни
21. Посмотрите, как все круто... Но где солнце? Где яркие краски? Где закаты и рассветы? Хоть к шаману иди и проси погоды
22. Может быть, скинуться и разогнать тучи на денек?
23.
24. Как вам пейзажи?
25. А это рыбацкая деревня Sogndalstrand.
26. Здесь много старых деревянных зданий, построенных в XVIII и XIX века. Эти здания и окружающая территория были объявлены объектом культурного наследия в 1994 году.
27. Сейчас в деревне живет около 280 жителей
28. Несмотря на то, что с 1990 года сюда приезжает много туристов, все очень самобытно. Люди не отгораживаются глухими заборами, оставляют во дворе вещи
29. Летом здесь проводят крупные концерты. Есть поля для гольфа, отель, амфитеатр, рыбный музей.
30.
31. Едем дальше
32. Эх, мне бы сюда солнце, я бы вам красоты наснимал!
33. Не закладывайте больше 100 км в день по Норвегии в хорошую погоду. Не потому, что тут дороги плохие — они тут идеальные, а потому что вокруг столько красоты, что постоянно придется останавливаться
34. Все стоянки в идельном порядке. Везде урны, а еще туалеты! Вот, например, стоянка и два туалета. Все идельно чисто, есть свет, вода, мыло и полотенца. Даже в такой глуши висит график уборки туалета, и его каждое утро моют. Просто мечта, чтобы наши природные достопримечательности когда-нибудь были в таком порядке
35. Идешь по лесной тропе, а тут тебе стол с лавочками и специальное место для костра! А вот чего не встретишь в норвежском лесу, так это мусора
36. Погода (
37.
38. Одно из самых знаменитых мест Норвегии — скала Helleren в деревушке Jøssingfjord. Она нависает над домиками местных жителей, которые в прошлом использовали ее вместо крыши своих домов.
39. Говорят, раньше это было самым фотографируемым местом
40. Сейчас здесь бесплатный музей под открытым небом из двух домиков, построенных в XIX веке
41. Посмотрите, в каком идеальном состоянии их удалось сохранить. У нас они давно были бы заброшены и разрушены
42. А вот теперь я вас удивлю. В каждый домик можно зайти! Внутри сохранен быт того времени, стоит кое-какая мебель, лежат найденные вокруг черепки, старая одежда, инструменты
43. Что же тут удивительного? А то что нет никакой охраны. Нет ни заборов, ни камер, ничего. Просто приезжаешь, открываешь дверь, она на крючке, и заходишь в исторический дом! Внутри просто табличка, что просят уважительно относться к историческому наследию. И за годы никто ничего не сломал, не разрушил, не изгадил граффити. На столе одного из домов лежит большая книга, где можно записаться на память
44. Рядом место для пикника
45. Под вечер викинги услышали наши молитвы и немного разогнали облака
46. Солнце так и не вышло, но немного света мы увидели
47. А еще в Ставангере находится самая большая в Северной Европе каменистая осыпь ледникового периода — Gloppedalsura.
48. Это зрелищное нагромождение огромных валунов на ледниковые отложения. Здесь есть валуны даже размером с дом.
49. Сам обвал находится в узком каньоне, движение туда и обратно через него часто ограничивают
50. Но вы только посмотрите на эту красоту!
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54. В нижней точке этого каньона есть еще место Byrkjedal, а в нем ресторан, отели, ферма и магазин местной свечной фабрики, где можно самому покрасить свечи и купить разные локальные продукты.
55. Но здесь и без цивилизации хорошо!
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Путешествие в Норвегию было организовано Советом по туризму Норвегии.
Больше информации: Fjord Norway, Destination Ryfylke, Visit Haugesund.
|Ставангер: нефтяная столица Норвегии
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|Россия – Норвегия: чо там за окном?
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ЛИВЕРАЛ ПОПЫТАЛСЯ НАПИС_А_ТЬ ДЛЯ НАСТОЯЩЕЙ АУДИТОРИИ А В ИТОГЕ НАП_И_САЛ!!!!!!111111
ЗАГОЛОВОК ПРО РУССКИХ МАТРОСОВ А В СТАТЬЕ ПОКОСИВШИЕСЯ КРЕСТЫ, НЕ УХОЖЕННЫЕ И СТАРЫЕ И БЕЗ ДАЖЕ ПАМЯТНИКА!!!!1111111
И ТО ПРО МАТРОСОВ И ИХ БОЕВОЙ ПОДВИГ НЕТ НИ ЧЕГО А ЕСТЬ ОПЯТЬ СНОВА СТАРАЯ ПЕСНЯ ПРО УРБАНИНУ И КАК ХОРОШО НА ЗАПОДЕ!!!!!111111
А ВОТ И НЕТ!!!1111 НЕ ПОВЕРИМ!!!!!111 МЫ ВИДИМ КАКОЕ ТАМ ОТНОШЕНИЕ К ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ-ВОИНАМ И ДАЖЕ БЕЗ ПОЧЕСТЕЙ И УХОЖЕННОСТИ!!!!!1111111
А это точно Норвегия, а не Мурманск?
Edited at 2018-09-28 09:28 (UTC)
Красиво очень.
да очень
Да и погода там не ахти практически всегда. Как не гляну на ventusky там свищут ветра постоянно. Волосы назад у всех, или сдуло совсем ).
Никак. Воротит от таких пейзажей.
кто этого не понимает, тот жывотное.
А что хорошего
Вообще скандинавский стиль последних десятилетий, что снаружи, что в интерьерах - отвратителен. Этот минимализм..... о таком советские писатели-фантасты мечтали, когда описывали общество светлого будущего. Дескать никаких личных вещей. Никакого мещанства.
А пейзажи и чистота природы - да, это замечательно выглядит, в отличие от строений.
Edited at 2018-09-28 09:51 (UTC)
Re: А что хорошего
собственно не совсем по теме..
Не знаю, какая тут связь с благополучной Норвегией, но вот так.
Ну и дорого, конечно.
А так заебись, конешно.
Вторая напасть - дожди. Очень внимательно смотрите на цифру, обозначающую водостойкость верхней одежды. 2000 мм на дождевиках из Спортмастера оставьте дома. Через 5 минут применения под норвежским дождем вы обнаружите себя промокшим до нитки. 10000 мм приемлемо, но помните, что эта цифра обеспечивается специальной пропиткой швов, которая со временем "смывается".
Третья напасть - тоннели. 2 километра? 5?, 20? Какие угодно! До пяти -это короткие. Дорога в тоннеле такая же узкая как и снаружи, но иногда там устанавливают дополнительные ограждения. Гляди в оба! У меня есть "веселые картинки" с регистратора. Я снимал разъезды со встречными грузовиками на норвежских дорогах. Даю их посмотреть тем, кто туда на машине собирается ехать.
Беря машину на прокат, имейте ввиду, что все платные дороги за ваш счет. Стоимость проезда по ним потом вычтут из вашего депозита. А платные дороги в Норвегии это полный беспредел. Вы едете и вас вдруг ставят перед фактом, что следующий участок платный и ни развернуться, ни перепрыгнуть... В прокатной машине установлен транспондер и его "пиии" обозначает, что вы только что заплатили из депозита за проезд. Сумма немалая. Даже 40 крон (обычная такса) это 4 евро. А бывает и 150. Правда к российским номерам относятся как к запланированному убытку. Впрочем, если вы вдруг не будете спать, зарегестрируйте свои номера и банковскую карту на специальном сайте. И.. платите на здоровье.
Ну и паромы. Избегайте. Особенно, если вас много в машине. На переправе 6 класса(средняя а регионе фьордов) за машину с водителем возьмут 106 крон ... и по 40 за каждого пассажира. Как переводить в евро смотрите выше.
Если вас это не испугало,посетите эту страну обязательно.Норвегия это тяжелый наркотик.Подсаживает с первой поездки.
Edited at 2018-09-28 10:09 (UTC)
Edited at 2018-09-28 13:22 (UTC)