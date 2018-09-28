Норвегия: деревенская школа и кладбище русских матросов

Утро началось весело! Для путешествия по Норвегии я арендовал машину. Это, кстати, отдельная история. Впервые вижу «Мазду 3» в полной комплектации (даже ряд держит сама и дистанцию), но на ручке! Кто вообще придумал покупать машины на ручной коробке для проката в 2018 году? Ну это ладно. Приезжаю я в отель, паркуюсь на подземной парковке, поднимаюсь в номер, даже не предполагая, что совершил страшное преступление!Что же я натворил?Оказывается, подземный паркинг отеля отелю не принадлежит. Это обычная городская парковка с паркоматом, где надо оплатить парковку и положить под стекло чек. Если чека нет, то вас штрафуют. Об этом написано на многочисленных объявлениях при входе в отель. Но кто их читает? Я стал жертвой привычной для меня цветовой маркировки объявлений. На зеленом фоне ничего важного не напишут, можно даже не читать. На желтом тоже, скорее всего, ерунда. Было бы что-то важное, написали бы на красном! К счастью, парковочная полиция так и не забрела этой ночью на наш паркинг, и мне не выписали штраф. А я сэкономил 19 евро ;)02. Поехал замаливать грехи на кладбище. Тем более, кладбища тут у нас на юго-западе Норвегии прямо сказочные. Где еще такую красоту увидишь на берегу океана?03. Здесь на берегу у деревни Вархауг похоронены безымянные матросы русского линейного корабля «Ингерманланд». В 1842 году он вышел из Архангельска, но у берегов Норвегии во время шторма налетел на камни и начал тонуть. Люди подавали сигналы о бедствии, жгли фальшфейеры, но в то время рядом были только маленькие рыбацкие деревушки, а выходить в такую погоду на лодках в море было слишком опасно. На борту вместе с экипажем было около 900 человек. На кладбище уже давно не хоронят, но местные до сих пор ухаживают за могилами.04. Идеальный газончик и красивые кресты. Отличное общественное пространство. Правда, адский ветер не дал насладиться красотой.05. Все участки вдоль воды поделены между фермерами, и насладиться шумом волн не так просто. Надо пройти по изгороди из валунов: с одной стороны грязь, с другой забор из колючей проволоки. Но разве это остановит русского человека?06. Пляж07. Не самый лучший пляж. Камни ужасно скользкие, сильный ветер разносит морскую пену как снег08. В Норвегии мы вдвоем с дочкой. Это удобно. Лена носит чемодан и ходит на разведку в такие места, куда я в силу возраста уже не дойду. Например, по скользким камням допрыгать до моря. Очень удобно с ребенком путешествовать09. Я не знаю, надо ли вам говорить, что в Норвегии шикарные дороги и очень дорогой бензин?10. Повсюду такой порядок, все настолько вылизано, что даже противно! Где рекламные щиты? Где заброшенные коровники и покосившиеся дома?11. Ладно, а как вам школа? Это обычная небольшая деревня, живет в ней 360 человек. И вот недавно тут построили новую школу! На просторной парковке около школы есть навес для велосипедов и скутеров, а еще есть две зарядки для электромобилей. Вдруг директор будет приезжать на «Тесле»!Школа спроектирована архитекторами Oslo L2 Architects AS после архитектурного конкурса, организованного Hå Kommune. На конкурсе были представлены шесть проектов от разных архитектурных студий. Вот так она могла бы выглядеть:Выбрали в итоге вот этот проект, так как он больше всего учитывал пожелания школы. Жюри понравилась архитектура и потенциал развития.12. Вокруг расположены различные активности для детей: площадки, рампы, беседки — очень круто13. Школа одноэтажная, но занимает большую площадь, часть которой приходится на общественную библиотеку.14. Фасад полностью деревянный. Использовано черное и коричневое дерево, последнее местами не покрыто лаком. Некоторые части здания как бы утоплены вглубь. Достаточно простые формы и и метериалы, при этом выглядит очень круто15. Школу только открыли, благоустройство еще не готово, так что пока его обнесли временным забором, потом его уберут16. А в вашей деревне такая же крутая школа?17. Сразу хочется учиться18. У нас благоустройство во дворах Москвы хуже, чем в Норвегии в деревенской школе19. Когда едешь вдоль берега моря, сердце кровью обливается. Вокруг невероятное красота, но почему мне не повезло с погодой! Весь день были свинцовые тучи и лил дождь. А я так хотел поснимать для вас домики и прекрасные виды20. Если интересно, сделаю отдельный пост про норвежские деревни21. Посмотрите, как все круто... Но где солнце? Где яркие краски? Где закаты и рассветы? Хоть к шаману иди и проси погоды22. Может быть, скинуться и разогнать тучи на денек?23.24. Как вам пейзажи?25. А это рыбацкая деревня Sogndalstrand.26. Здесь много старых деревянных зданий, построенных в XVIII и XIX века. Эти здания и окружающая территория были объявлены объектом культурного наследия в 1994 году.27. Сейчас в деревне живет около 280 жителей28. Несмотря на то, что с 1990 года сюда приезжает много туристов, все очень самобытно. Люди не отгораживаются глухими заборами, оставляют во дворе вещи29. Летом здесь проводят крупные концерты. Есть поля для гольфа, отель, амфитеатр, рыбный музей.30.31. Едем дальше32. Эх, мне бы сюда солнце, я бы вам красоты наснимал!33. Не закладывайте больше 100 км в день по Норвегии в хорошую погоду. Не потому, что тут дороги плохие — они тут идеальные, а потому что вокруг столько красоты, что постоянно придется останавливаться34. Все стоянки в идельном порядке. Везде урны, а еще туалеты! Вот, например, стоянка и два туалета. Все идельно чисто, есть свет, вода, мыло и полотенца. Даже в такой глуши висит график уборки туалета, и его каждое утро моют. Просто мечта, чтобы наши природные достопримечательности когда-нибудь были в таком порядке35. Идешь по лесной тропе, а тут тебе стол с лавочками и специальное место для костра! А вот чего не встретишь в норвежском лесу, так это мусора36. Погода (37.38. Одно из самых знаменитых мест Норвегии — скала Helleren в деревушке Jøssingfjord. Она нависает над домиками местных жителей, которые в прошлом использовали ее вместо крыши своих домов.39. Говорят, раньше это было самым фотографируемым местом40. Сейчас здесь бесплатный музей под открытым небом из двух домиков, построенных в XIX веке41. Посмотрите, в каком идеальном состоянии их удалось сохранить. У нас они давно были бы заброшены и разрушены42. А вот теперь я вас удивлю. В каждый домик можно зайти! Внутри сохранен быт того времени, стоит кое-какая мебель, лежат найденные вокруг черепки, старая одежда, инструменты43. Что же тут удивительного? А то что нет никакой охраны. Нет ни заборов, ни камер, ничего. Просто приезжаешь, открываешь дверь, она на крючке, и заходишь в исторический дом! Внутри просто табличка, что просят уважительно относться к историческому наследию. И за годы никто ничего не сломал, не разрушил, не изгадил граффити. На столе одного из домов лежит большая книга, где можно записаться на память44. Рядом место для пикника45. Под вечер викинги услышали наши молитвы и немного разогнали облака46. Солнце так и не вышло, но немного света мы увидели47. А еще в Ставангере находится самая большая в Северной Европе каменистая осыпь ледникового периода — Gloppedalsura.48. Это зрелищное нагромождение огромных валунов на ледниковые отложения. Здесь есть валуны даже размером с дом.49. Сам обвал находится в узком каньоне, движение туда и обратно через него часто ограничивают50. Но вы только посмотрите на эту красоту!51.52.53.54. В нижней точке этого каньона есть еще место Byrkjedal, а в нем ресторан, отели, ферма и магазин местной свечной фабрики, где можно самому покрасить свечи и купить разные локальные продукты.55. Но здесь и без цивилизации хорошо!56.57.58.59.60.61.