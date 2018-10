Норвегия: деревенская школа и кладбище русских матросов

Edited at 2018-09-28 09:28 (UTC)

Красотища! А это точно Норвегия, а не Мурманск? Edited at 2018-09-28 09:28 (UTC)

А что хорошего в стиле, в котором построена школа? По мне так сарай просто. Вообще скандинавский стиль последних десятилетий, что снаружи, что в интерьерах - отвратителен. Этот минимализм..... о таком советские писатели-фантасты мечтали, когда описывали общество светлого будущего. Дескать никаких личных вещей. Никакого мещанства. А пейзажи и чистота природы - да, это замечательно выглядит, в отличие от строений. Edited at 2018-09-28 09:51 (UTC)

Может быть норвежские дороги и идеальны, но езда по ним -сущее наказание. Если средняя скорость в час составила 50 км/ч, то вам повезло. Обычное дело, когда эта цифра не превышает 35. На представленных фотографиях видно, какие иногда там узкие дороги. И все они, между тем, предназначены для двустороннего движения. Но даже если вам повезло и вы попали на дорогу с разделительной линией посередине, не радуйтесь, там очень узкие полосы. Постоянно будете ловить "вжжжжжж" от, специально накатанных на границах ребер, либо справа либо слева. Вторая напасть - дожди. Очень внимательно смотрите на цифру, обозначающую водостойкость верхней одежды. 2000 мм на дождевиках из Спортмастера оставьте дома. Через 5 минут применения под норвежским дождем вы обнаружите себя промокшим до нитки. 10000 мм приемлемо, но помните, что эта цифра обеспечивается специальной пропиткой швов, которая со временем "смывается". Третья напасть - тоннели. 2 километра? 5?, 20? Какие угодно! До пяти -это короткие. Дорога в тоннеле такая же узкая как и снаружи, но иногда там устанавливают дополнительные ограждения. Гляди в оба! У меня есть "веселые картинки" с регистратора. Я снимал разъезды со встречными грузовиками на норвежских дорогах. Даю их посмотреть тем, кто туда на машине собирается ехать. Беря машину на прокат, имейте ввиду, что все платные дороги за ваш счет. Стоимость проезда по ним потом вычтут из вашего депозита. А платные дороги в Норвегии это полный беспредел. Вы едете и вас вдруг ставят перед фактом, что следующий участок платный и ни развернуться, ни перепрыгнуть... В прокатной машине установлен транспондер и его "пиии" обозначает, что вы только что заплатили из депозита за проезд. Сумма немалая. Даже 40 крон (обычная такса) это 4 евро. А бывает и 150. Правда к российским номерам относятся как к запланированному убытку. Впрочем, если вы вдруг не будете спать, зарегестрируйте свои номера и банковскую карту на специальном сайте. И.. платите на здоровье. Ну и паромы. Избегайте. Особенно, если вас много в машине. На переправе 6 класса(средняя а регионе фьордов) за машину с водителем возьмут 106 крон ... и по 40 за каждого пассажира. Как переводить в евро смотрите выше. Если вас это не испугало,посетите эту страну обязательно.Норвегия это тяжелый наркотик.Подсаживает с первой поездки. Edited at 2018-09-28 10:09 (UTC)

Кучерявый нищеброд. Как и все "русо туристо облико морале" он любит лепить отмазы, что не увидел и не прочитал объявления о правилах парковки. А на самом деле все они удавятся за 20 евро и поэтому не платят за парковки, и тянут с отелей полотенца и тапочки. И как можно не заметить полуметровое объявление "REMEMBER TO PAY FOR PARKING" ? Зелёный фон ему видите ли помешал. А оплатить утром, когда заметил и прочитал, религия помешала?



