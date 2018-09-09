Всероссийский митинг сторонников Навального
Сегодня по всей России сторонники Навального вышли на улицы против пенсионной реформы. Сухие итоги:
33 города
839 задержанных (данные будут обновляться)
самые жесткие задержания были в Питере, там по официальным данным задержано 354 человека, по неофициальным – 400-600
Самого Навального задержали еще 25 августа и кинули в клетку на 30 суток. Также перед акцией задержали практически всех активистов московского штаба: Николая Ляскина, юриста ФБК Любовь Соболь, сотрудника ФБК Георгия Албурова, ведущего программы «Где деньги?» на YouTube-канале «Навальный Live» Владимира Милова, а также сотрудника московского штаба Навального Николая Касьяна.
Как митинг проходил в Москве, смотрите в видео:
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01. В начале акции на Пушкинской площади появился Жириновский, который быстро вступил в перепалку с жителями и даже вступил в драку за то, что кто-то из толпы его обозвал.
02. К 14 часам в Москве на Пушкинскую площадь пришли люди.
03. Сколько было людей, я не знаю. Полиция дает 2000, некоторые участники акции говорят о 5000. В любом случае, их было немного. Это несравнимо с первыми акциями, которые Навальный устраивал на Тверской. Почему так вышло, я не знаю. Может быть, тема не близка его сторонникам, может быть, сработала тактика властей посадить Навального заранее, чтобы он не мог активно агитировать и созывать людей на несанкционированную акцию.
04. Вообще подготовка властей сразу чуствовалась. Все было спокойно, без нервов и особых перегибов. Власти выбрали сценарий январской акции, когда, к удивлению собравшихся сторонников Навального, никто не стал винтить людей. Так случилось и сегодня. Задержания в Москве, в отличие от того же Питера, были единичными.
05. Народ в начале постоял на площади и поскандировал лозунги. Полиция никак не реагировала. Их вообще не было. В какой-то момент пришли несколько десяткой росгвардейцев, которые попытались погонять народ по площади, но быстро отступили.
06. Когда акция только началась, люди в основном скандировали «Свободу Навальному и политзаключенным». Первым задержали ведущего «Навальный LIVE» Руслана Шаведдинова.
07. Люди несколько часов скандировали лозунги против Путина и правительства, а потом решили пойти маршем по городу. И тут им никто не мешал.
08. Народ пошел гулять по центру Москвы при полном игноре со стороны полиции.
09. Акция с Пушкинской площади постепенно перетекла на Тверскую, где шло празднование дня города. Там собралось около 2000 человек, полиция призывала всех разойтись.
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18. По пути несанкционированного шествия было несколько стычек с полицией и задержания. Первое задержание я увидел прямо на Пушкинской площади около кинотеатра Россия. Один молодой человек призвал людей перекрыть улицу. Его сразу же скрутили и увели. Это был единичный случай.
Толпа смирилась с потерей бойца и пошла дальше по Большой Дмитровке. Следующая стычка случилась как раз в конце улицы. Там стояли заграждения, и народ начал их крушить, сразу же начали винтить самых активных
19. Дальше шли уже соблюдая правила дорожного движения
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21. Пошли до Лубянки, пошли к Администрации президента, скандируя «Путин вор», «Раз два три — путин уходи», «Правительство в отставку» и тд. Полиции не было
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24. Потом обошли Зарядье, дошли до Красной площади, но с полицией больше в споры не вступали. Народ никто не трогал, народ шагал по улицам и скандировал лозунги против Путина и правительства.
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27. Уперлись в Красную площадь, повернули на Варварку, опять вернулись на Лубянку, пошли к Большому театру, опять на Кузнецкий мост и так далее.
28. Нарол шагал, их никто не трогал.
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30. Автозаки пустые
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Сейчас на Пушкинскую подтягиваются люди, приносят протестующим еду и воду.
В других городах все происходило жестче. В Новосибирске перед началом несогласованной акции задержали главу местного штаба Навального Сергея Бойко. В этот момент он был прямом эфире Навальный.Live. Его уже осудили на 30 суток. Когда акция началась, полиция начала задерживать жестко оттеснять протестующих. Около 40 омоновцев избивали митингующих, в том числе журналистов, дубинками. В ответ люди скандировали: «Позор», «Мирный протест».
В Петербурге по оценкам журналистов были задержаны от 400 до 600 человек. Среди них — 80-летний пенсионер и 12-летний подросток. В МВД сообщили о задержании 100 человек.
Изначально власти согласовали митинг на Площади Ленина, но за пару дней до акции заявили, что там прорвало трубу, а потому митинг там проводить нельзя. Рядом с местом проведения поставили фургоны с колючей проволокой. На акции около площади Ленина собрались около двух тысяч человек. На столб залез мальчик примерно 12 лет. Участники митинга стали кричать: «Молодец!». Мужчина снял его со столба, после мальчика задержали.
На улице Академика Лебедева использовали дымовые шашки и дубинки, людей задерживали жестоко. В Финском переулке начались столкновения с полицией.
Петербуржца Владимира Осипова избили резиновой дубинкой. У него диагностирована ушибленная рана теменной области.
80-летнему пенсионеру, которому стало плохо после задержания на митинге, оказали первую помощь в магазине сумок.
Еще один избитый полицейскими участник протестной акции в Петербурге. Диагноз – ушиб мягких тканей, кровоподтеки
В Екатеринбурге на площади к началу акции уже пригнали 8 автозаков и 3 полицейских ПАЗа. Здесь акция также была несогласованной. Несмотря на ливень, около тысячи сторонников Навального вышли на митинг и выдвинулись от площади Кирова к Октябрьской площади. Уже в конце площади Кирова их встретили сотрудники полиции, которые стали препятствовать проходу и объявили, что у собравшихся есть пять минут, чтобы разойтись. После начались точечные задержания.
К митингующим присоединился бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. После его разговора с полицией, людям разрешили пройти дальше. Собравшиеся скандировали: «Ройзман наш мэр!». После Ройзмана задержали, но остальным участникам разрешили идти дальше в сторону Октябрьской площади.
Когда люди добрались до Октябрьской площади, ОМОН стал зажимать их в кольцо, прижав их к городскому пруду. Были задержаны несколько активистов.
|Митинг против пенсионной реформы в Москве
|Жесткий разгон протестующих в центре Москвы
|Как сторонники Навального в Москве бастовали
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а почему мусора без жетонов?
жетон и нужен, чтоб преследовать за злоупотребления.
они на морду одевают забрало, да еще и жетон снимают, твари?
А чего столько плакатов по-английски. Они вроде не против Трампа протестуют?
так компромисс. когда голосование за собянина закончи
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Сокроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей. Михаил Юрьевич Лермонтов. Потому что у меня больше нет слов.
Гестапо в аду завидует!
намного жёстче
2) почему так мало людей входит?
потому что уровень жизни хороший
вот когда будет как на Украине половина женского населения проститутки а мужского-гостарбайтеры
тогда народ и свергнет власть
он путь вам новый открывает,
он света луч в тёмном царстве зла,
он мягкая подушка, на которую можно опереться,
он всё, он радость ваших слёз на глазах,
он вам мать, отец и брат,
он защитник ваш, он то о чём вы всегда мечтали
Петиция рабочих и жителей Санкт-Петербурга для подачи
Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга, разных сословий, наши жены, дети и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты.
Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать.
Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь! Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук.
И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем работать, пока они не исполнят наших требований. Мы немногого просили, мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная мука.
Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с нами обсудили наши нужды. Но в этом нам отказали. Нам отказали в праве говорить о наших нуждах, находя, что такого права за нами не признает закон. Незаконными также оказались наши просьбы: уменьшить число рабочих часов до 8-ми в день; устанавливать цену на нашу работу вместе с нами и с нашего согласия, рассматривать наши недоразумения с низшей администрацией заводов; увеличить чернорабочим и женщинам плату за их труд до одного рубля в день, отменить сверхурочные работы; лечить нас внимательно и без оскорблений; устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега.
Все оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской администрации, противузаконно, всякая наша просьба — преступление, а наше желание улучшить наше положение — дерзость, оскорбительная для них.
Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по виду, только по наружности, в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения.
Нас поработили и поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии. Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, измученного человека — значит совершить тяжкое преступление.
Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, совершенно не только не заботящегося об интересах народа, но попирающих эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет Россию к гибели. Мы, рабочие и народ, не имеем никакого голоса в расходовании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, собираемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишен возможности выражать свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и расходовании их. Рабочие лишены возможности организоваться в союзы для защиты своих интересов.
Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? И разве можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть, умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаждаются капиталисты-эксплоататоры рабочего класса и чиновники-казнокрады и грабители русского народа.
Вот что стоит перед нами, государь, и это-то нас и собрало к стенам твоего дворца. Тут мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен на счастье народу, а это счастье чиновники вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем только горе и унижение.
- повышение налогов;
- повышение пенсионного возраста;
- повышение курса доллара;
- безнаказанное избиение недовольных полицейскими.
Интересно, кто голосовал за Путина, довольны ли они тем, что получили за эти несколько месяцев?
Все получили что хотели, внимание прессы, тешинье эго, пиздюлей