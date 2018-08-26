Страх и нищета в Гане
Как вы себе представляете пляжи Атлантического океана в Африке? Волны рассекают белоснежный песочек? Шикарные пятизвездочные отели расставляют пестрые зонтики на пляжах? Богатые виллы словно жемчужины нанизаны на ожерелье золотых пляжей? Так действительно бывает там, где повезло с туристами. Но бывает и иначе.
Почти всегда океан, как и другие водоемы, был отхожим местом. В океан сливали канализацию, выбрасывали мусор, на берег ходили гадить. Это нормальная практика для многих бедных стран. Если берег нельзя продать, то что с ним делать? Вам это может показаться диким, но не забывайте, что то же самое практикуется и в Крыму, где во многих курортных городах нет очистных сооружения, а трубы канализации просто выходят в море.
Сегодня посмотрим, как живет нищая Гана, небольшая страна на западном побережье Африки. Будет жутковато...
01. Раньше Гана была британской колонией и называлась Золотой берег. Неспроста — в стране большие запасы золота. После обретения независимости в 1957 году страна взяла путь на светлое коммунистическое будущее, но что-то пошло не так, поэтому сегодня назвать Гану Золотым берегом язык не повернется. Около 20% населения живут за чертой бедности, а это почти 6,5 миллионов человек. Под Афишей с выступлением каких-то местных политиков спит отец с сыном. У них задача найти деньги на еду.
02. Дорога вдоль Атлантического океана
03. Весь берег завален мусором.
04. Вы даже не представляете, сколько его. Мусор плавает в океане, мусор выбрасывает штормом на берег
05. Тонны пластиковых бутылок. Вы слышали про мусорные острова в мировом океане? Вот это все реальность. Человеку, который не видел это своими глазами, сложно даже вообразить, насколько сильно может быть засран берег
06. Местные поджигают горы пластикового мусора на берегу и черный смог накрывает прибрежные районы города. После такой очистки остаются черные пепелища мусорных костров.
07. А это местная городская река. То, что вы видите на фото — это огромное мусорное пятно на реке. Дело в том, что в реку сбрасывают отходы. Река впадает в океан, выносит туда весь этот мусор, и он потом уже выбрасывается на берег
08. На берегу в каких-то непонятных лачугах живут люди
09. Здесь же стоят лодки рыбаков
10. Мусор сжигают, предварительно забрав оттуда все ценное
11. Что бы еще сделать на берегу? Например, можно расположить тут скот
12. Ну и, конечно, на берег ходят гадить. То что вы видете на фото — это человеческое говно. Пляж используют всегда как туалет, потому что море потом говно заберет, и вроде как чистенько. Народ не парится — просто выходит, садится в позу орла на песочке и делает свое грязное дело. Женщины ходят в ведро и выливают потом говно на берег
13. Вот так выглядит райский пляж. Вы так себе это представляли? А где же пальмы? А их спилили давно
14. Гора остатков кокосовых орехов
15. Народ сортирует и сжигает мусор. Предварительно из мусора забирают металл, который потом можно сдать.
16. Насколько я понял, металл выжигают даже из покрышек. Неужели это может быть выгодно хоть как-то?
17.
18. Давайте посмотрим на деревню рыбаков. Тут много таксистов, они привозят и увозят покупателей
19. Старый маяк
20. Народ живет в страшной нищете. И это центр города, столицы страны
21. Лодки самодельные, технологии не менялись сотни лет
22. Вместо домов какие-то непонятные постройки из досок и пакетов. Земля черная от золы и копоти горящего пластика
23. Чтобы крышу не унесло ветром, ее придавливают камнями и кирпичами
24. Местный магазин
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26. Здесь мусор тоже постоянно горит, но это никого не смущает. Через 10 минут вся одежда начинает пахнуть гарью. Воздух горький от ядовитого дыма, но тут спокойно растут и играют дети, народ обедает в дыму, и всем пофиг
27. На этих лодках выходят в море
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29. Народ почему-то очень любит Челси. Вообще футбол тут популярен
30. Рыбаки
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32. Мужчины рыбачат, женщины перерабатывают и продают рыбу
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34. В таких вот чанах рыбу коптят
35. Огромные бочки под которыми разжигают костры
36. Потом туда закладывают рыбу и закрывают их крышкой
37. Аппетитненько?
38. Уличная торговка весь свой товар несет на голове
39. А это уже городские трущобы
40. Тут все как и везде. Непонятные лачуги, металлолом, отходы под себя
41. Улица между домами, канализация тут же в канаве
42. Все отходы за окно
43. Мусор
44. Козы прячутся от дождя на отвесной стене
45. Недавно местную речку-вонючку спрятали в бетонный коллектор, чтобы народ прекратил в нее гадить. Теперь в трущобах появилась шикарная улица, которая стала центром местной жизни
46. Отходы приходится кидать по бокам. Как и на пляже, мусор сжигают, чтобы больше влезло
47. Мило
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56. А это готовят рыбку.
Хотели бы так жить?
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и теперь "рвйот рвйот!".
Раз колония - значит там как в нормальной колонии бывшей и есть типа Ганы. Я просто не был давно.
УН наверное так. Ведь щироукры свидомитные сказали колония значит колония.
трущобы,
которые не успели изменить капитаны державшие курс на "коммунизм".
у независимости происходит отрыжка
Ты на что намекаешь?
А разве черный кнут им не подходит?
В России же белого кнута слушают.
Во , получайте белые ублюдки !) А росияне в расии гадят , чтоб пиндосам пиздец наступил побыстрее . Я вот когда сру, всегда об этом думаю.
А почему у них так все хуево? Вроде ресурсы есть, президент не тупой, в Оксфорде учился...
Или опять коррупция?
На рашку-пидорашку похожа, только вместо спитого русского биомусора там негры