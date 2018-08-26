Страх и нищета в Гане

Как вы себе представляете пляжи Атлантического океана в Африке? Волны рассекают белоснежный песочек? Шикарные пятизвездочные отели расставляют пестрые зонтики на пляжах? Богатые виллы словно жемчужины нанизаны на ожерелье золотых пляжей? Так действительно бывает там, где повезло с туристами. Но бывает и иначе.Почти всегда океан, как и другие водоемы, был отхожим местом. В океан сливали канализацию, выбрасывали мусор, на берег ходили гадить. Это нормальная практика для многих бедных стран. Если берег нельзя продать, то что с ним делать? Вам это может показаться диким, но не забывайте, что то же самое практикуется и в Крыму, где во многих курортных городах нет очистных сооружения, а трубы канализации просто выходят в море.Сегодня посмотрим, как живет нищая Гана, небольшая страна на западном побережье Африки. Будет жутковато...01. Раньше Гана была британской колонией и называлась Золотой берег. Неспроста — в стране большие запасы золота. После обретения независимости в 1957 году страна взяла путь на светлое коммунистическое будущее, но что-то пошло не так, поэтому сегодня назвать Гану Золотым берегом язык не повернется. Около 20% населения живут за чертой бедности, а это почти 6,5 миллионов человек. Под Афишей с выступлением каких-то местных политиков спит отец с сыном. У них задача найти деньги на еду.02. Дорога вдоль Атлантического океана03. Весь берег завален мусором.04. Вы даже не представляете, сколько его. Мусор плавает в океане, мусор выбрасывает штормом на берег05. Тонны пластиковых бутылок. Вы слышали про мусорные острова в мировом океане? Вот это все реальность. Человеку, который не видел это своими глазами, сложно даже вообразить, насколько сильно может быть засран берег06. Местные поджигают горы пластикового мусора на берегу и черный смог накрывает прибрежные районы города. После такой очистки остаются черные пепелища мусорных костров.07. А это местная городская река. То, что вы видите на фото — это огромное мусорное пятно на реке. Дело в том, что в реку сбрасывают отходы. Река впадает в океан, выносит туда весь этот мусор, и он потом уже выбрасывается на берег08. На берегу в каких-то непонятных лачугах живут люди09. Здесь же стоят лодки рыбаков10. Мусор сжигают, предварительно забрав оттуда все ценное11. Что бы еще сделать на берегу? Например, можно расположить тут скот12. Ну и, конечно, на берег ходят гадить. То что вы видете на фото — это человеческое говно. Пляж используют всегда как туалет, потому что море потом говно заберет, и вроде как чистенько. Народ не парится — просто выходит, садится в позу орла на песочке и делает свое грязное дело. Женщины ходят в ведро и выливают потом говно на берег13. Вот так выглядит райский пляж. Вы так себе это представляли? А где же пальмы? А их спилили давно14. Гора остатков кокосовых орехов15. Народ сортирует и сжигает мусор. Предварительно из мусора забирают металл, который потом можно сдать.16. Насколько я понял, металл выжигают даже из покрышек. Неужели это может быть выгодно хоть как-то?17.18. Давайте посмотрим на деревню рыбаков. Тут много таксистов, они привозят и увозят покупателей19. Старый маяк20. Народ живет в страшной нищете. И это центр города, столицы страны21. Лодки самодельные, технологии не менялись сотни лет22. Вместо домов какие-то непонятные постройки из досок и пакетов. Земля черная от золы и копоти горящего пластика23. Чтобы крышу не унесло ветром, ее придавливают камнями и кирпичами24. Местный магазин25.26. Здесь мусор тоже постоянно горит, но это никого не смущает. Через 10 минут вся одежда начинает пахнуть гарью. Воздух горький от ядовитого дыма, но тут спокойно растут и играют дети, народ обедает в дыму, и всем пофиг27. На этих лодках выходят в море28.29. Народ почему-то очень любит Челси. Вообще футбол тут популярен30. Рыбаки31.32. Мужчины рыбачат, женщины перерабатывают и продают рыбу33.34. В таких вот чанах рыбу коптят35. Огромные бочки под которыми разжигают костры36. Потом туда закладывают рыбу и закрывают их крышкой37. Аппетитненько?38. Уличная торговка весь свой товар несет на голове39. А это уже городские трущобы40. Тут все как и везде. Непонятные лачуги, металлолом, отходы под себя41. Улица между домами, канализация тут же в канаве42. Все отходы за окно43. Мусор44. Козы прячутся от дождя на отвесной стене45. Недавно местную речку-вонючку спрятали в бетонный коллектор, чтобы народ прекратил в нее гадить. Теперь в трущобах появилась шикарная улица, которая стала центром местной жизни46. Отходы приходится кидать по бокам. Как и на пляже, мусор сжигают, чтобы больше влезло47. Мило48.49.50.51.52.53.54.55.56. А это готовят рыбку.Хотели бы так жить?