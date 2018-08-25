Касабланка, Марокко
В Марокко я был много раз, потрясающая страна! Это была одна из первых стран, куда я привез свою дочку, ей тогда было 2 месяца, здесь в свое время начался мой автопробег по странам Африки, когда мы проехали до Габона. В этот раз мне надо было попасть из Мали в Анголу, и была возможность лететь марокканскими авиалиниями через Касабланку, при этом была длинная пересадка. Это ли не подарок путешественнику?
Что надо знать про Марокко? Не вздумайте везти туда дрон. Их не то чтобы запрещено запускать, их запрещено ввозить. Могут возникнуть проблемы.
Марокко очень туристическая страна, а туристы развратили местное население. Это раньше вы ехали на машине и любовались, как пастух пасет своих овец на обочине. А теперь этот пастух при виде вашей машины уже начинает вымогать деньги. При этом не важно, снимаете вы его или нет. Аборигены давно поняли, что турист им должен, и крайне нагло и навязчиво требуют платить. Это сильно напрягает. Я настоятельно рекомендую вам НИКОГДА не платить людям за фото на улице. Если человек не хочет, чтобы вы его снимали — не снимайте. Если он просит деньги — не снимайте. Не плодите паразитов и вымогателей. Особенно опасно давать деньги детям. Если уж так хочется помочь детишкам — угостите их конфетами, подарите ручку или карандаш.
В Марокко очень вкусно. Марокканский чай с мятой просто волшебный, тажин на любителя, мне очень нравится.
В целом одна из самых приятных стран для туризма на нашей планете. Настоятельно рекомендую, если не на недельку, то на выходные! Благо, из Москвы прямые рейсы.
01. Старый город. В Касабланке несколько центров. Так что не ограничивайтесь мединой около мечети.
02. У местных мечетей квадратные массивные минареты, очень красиво
03. Старый город — это не туристический аттракцион и не музей, тут живут люди, от чего он только выигрывает
04. Шикарные двери
05. Интересные виды
06.
07. Кто-то приехал домой
08.
09. Смотрите, какие раньше дворцы делали!
10. Это ли не чудо?
11. Это ли не сказка?
12. Смотрите, какая тонкая работа
13. Сувениры
14. Ранок оливок. Цена — 2 доллара за килограмм.
15. Народ тут очень фотогеничный
16.
17.
18. Касабланка — очень красивый город
19. Кое-где пора уже наводить порядок
20. Утренний туман
21. Почти все здания белые, как и следует из названия города
22.
23. В Касабланке есть крутой трамвай. Большинство городов России могут позавидовать такой роскоши. В то время как у нас выпиливают электротранспорт, в Касабланке наоборот развивают.
25. Трамвайно-пешеходная улица
26. Касабланский трамвай запустили в декабре 2012 года
Это единственная линия в форме буквы Y, на которой находятся 48 остановок и всего два маршрута:
27. Власти закупили 74 новых современных французских трамвая на сумму больше 100 млн. евро
28. Каждая трамвайная остановка огорожена заборами с турникетами. Люди покупают билеты в автомате, а потом прикладывают к турникету. Сразу несколько охранников следят за тем, чтобы пассажиры проходили только через турникеты
29. Это низкопольные двусторонние вагоны с тонированными стеклами и кондиционерами, скрепленные по двое
30. Каждый трамвай вмещает по 606 человек. Внутри 118 сидячих мест и экраны с информацией сразу на двух языках: французском и арабском
31. В сутки трамваи могут перевозить до 250 000 пассажиров
32. Рынок в старой медине
33.
34. Упс, что вы сделали с деревом, ироды!
35. Запонки на любой вкус
36. Грязновато
37.
38.
39. В Касабланке умеют делать правильные пешеходные переходы, в России пока нет
40. Местные лавочки неплохи
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42. По старой российской традиции красивый фонтан решили отгородить забором. Зачем?
43. Новый театр Casarts, который сейчас строят в Касабланке. Он планируется как самый большой театр в Африке. В 2009 году на международном конкурсе, где был представлен также проект архитектурного бюро Захи Хадид, выбрали проект французского архитектора и урбаниста Кристиана де Портзампарка. Строительство планировали завершить в 2014 году, но театр еще не введен в эксплуатацию. Главный зал рассчитан на 1800 мест, внутри также находятся залы для репетиций, магазины, рестораны, кафе, выставочный зал и художественная галерея.
44.
45. А это Мечеть Хасана II, крупнейшая мечеть Марокко и одна из крупнейших мечетей в мире, построенная в период правления короля Марокко Хасана II в 1989. году. Находится на берегу Атлантического океана. Высота минарета равна 210 метрам.
46. Мечеть вмещает 25 000 верующих, еще 80 000 человек могут молиться на прилегающей к мечети площади. Шесть тысяч ремесленников в течение пяти лет создавали мозаики, мраморные полы, каменные колонны и другие украшения мечети.
47. Местами Касабланка похожа на Тель-Авив
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49. Бульвары
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51. Местная синагога
52. Ловко тут придумали делать отбивочку в объявлении значками доллара
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56. А здесь идет строительство нового вантового моста, который должен уменьшить пробку и успокоить трафик в 17 000 автомобилей в час, а также улучшить движение на пересечении с трамваем и сделать доступнее бизнес-центры.
|Касабланка, Марокко
|Трущобы Касабланки
|Путевые заметки. Марокко - Касабланка
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Касабланка блять, марракешь!
Re: Касабланка блять, марракешь!
После инцидента несколько лет назад в Софии / со смертельным исходом/ наш модернизированный фонтан в Варне тоже огородили.
Некрасиво, а что поделаешь?! Защита от идиотов, коих много. И надписи не останавливают, лезут и лезут для селфи, да еще с детьми!Человеческая жизнь на весах, как ни крути.
Почти Европа.
Re: Почти Европа.
погодите, а где про шлюх?
А деньги на содержание депо и автобазы брать из транспортного налога, который платят все работающие граждане. Именно они чаще всего им и пользуются.
Ну и пенсионеры, но они сполна заплатили взносов и налогов за свою трудовую жизнь)
Ничего не должно быть бесплатным, даже косвенно бесплатным.
Если человек за что-то не платит, то он будет относится к этому без какого-либо уважения, что приведет с скорейшему уничтожению.
ПО-СМОТРИТЕ НА КДПВ!!!!11111111
ВОТ КАК СМОТРИТЬСЯ ПРЕСЛОВУТЫЙ ПЕАРИМЫЙ ТУТ ТРОМВАЙ????77777
СОВРЕМЕННЫЙ ТРОМВАЙ СРЕДИ СТАРЬЯ РАЗВАЛИВАЮЩЕГОСЯ!!!!!!!!!1111111
ВОТ ПРАВИЛЬНО ЧТО НАДО ИЛИ СНОСИТЬ САРАИ ИЛИ УБИРАТЬ ТРОМВАЙ А ЛУЧШЕ И ТО И ДРУГОЕ ЧТО Б БЫЛ СОВРЕМЕННЫЙ ГОРМОНИЧНЫЙ ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ И НЕ ДЛЯ ТРОМВАЕВ НЕ СУРАЗНО СМОТРЯЩИХСЯ!!!!!!11111
Мне кажется, ты написал полную хуйню!
В кудрово, кстати, сделали такие же правильные пешеходные переходы....
кстати у кудрявого есть что-нибудь плохого про те небоскрёбы?
Не совсем Африка
Думал оранжевый с черным ромбиком и надписью Maroc.