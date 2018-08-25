Касабланка, Марокко

В Марокко я был много раз, потрясающая страна! Это была одна из первых стран, куда я привез свою дочку, ей тогда было 2 месяца, здесь в свое время начался мой автопробег по странам Африки, когда мы проехали до Габона. В этот раз мне надо было попасть из Мали в Анголу, и была возможность лететь марокканскими авиалиниями через Касабланку, при этом была длинная пересадка. Это ли не подарок путешественнику?Что надо знать про Марокко? Не вздумайте везти туда дрон. Их не то чтобы запрещено запускать, их запрещено ввозить. Могут возникнуть проблемы.Марокко очень туристическая страна, а туристы развратили местное население. Это раньше вы ехали на машине и любовались, как пастух пасет своих овец на обочине. А теперь этот пастух при виде вашей машины уже начинает вымогать деньги. При этом не важно, снимаете вы его или нет. Аборигены давно поняли, что турист им должен, и крайне нагло и навязчиво требуют платить. Это сильно напрягает. Я настоятельно рекомендую вам НИКОГДА не платить людям за фото на улице. Если человек не хочет, чтобы вы его снимали — не снимайте. Если он просит деньги — не снимайте. Не плодите паразитов и вымогателей. Особенно опасно давать деньги детям. Если уж так хочется помочь детишкам — угостите их конфетами, подарите ручку или карандаш.В Марокко очень вкусно. Марокканский чай с мятой просто волшебный, тажин на любителя, мне очень нравится.В целом одна из самых приятных стран для туризма на нашей планете. Настоятельно рекомендую, если не на недельку, то на выходные! Благо, из Москвы прямые рейсы.01. Старый город. В Касабланке несколько центров. Так что не ограничивайтесь мединой около мечети.02. У местных мечетей квадратные массивные минареты, очень красиво03. Старый город — это не туристический аттракцион и не музей, тут живут люди, от чего он только выигрывает04. Шикарные двери05. Интересные виды06.07. Кто-то приехал домой08.09. Смотрите, какие раньше дворцы делали!10. Это ли не чудо?11. Это ли не сказка?12. Смотрите, какая тонкая работа13. Сувениры14. Ранок оливок. Цена — 2 доллара за килограмм.15. Народ тут очень фотогеничный16.17.18. Касабланка — очень красивый город19. Кое-где пора уже наводить порядок20. Утренний туман21. Почти все здания белые, как и следует из названия города22.23. В Касабланке есть крутой трамвай. Большинство городов России могут позавидовать такой роскоши. В то время как у нас выпиливают электротранспорт, в Касабланке наоборот развивают.25. Трамвайно-пешеходная улица26. Касабланский трамвай запустили в декабре 2012 годаЭто единственная линия в форме буквы Y, на которой находятся 48 остановок и всего два маршрута:27. Власти закупили 74 новых современных французских трамвая на сумму больше 100 млн. евро28. Каждая трамвайная остановка огорожена заборами с турникетами. Люди покупают билеты в автомате, а потом прикладывают к турникету. Сразу несколько охранников следят за тем, чтобы пассажиры проходили только через турникеты29. Это низкопольные двусторонние вагоны с тонированными стеклами и кондиционерами, скрепленные по двое30. Каждый трамвай вмещает по 606 человек. Внутри 118 сидячих мест и экраны с информацией сразу на двух языках: французском и арабском31. В сутки трамваи могут перевозить до 250 000 пассажиров32. Рынок в старой медине33.34. Упс, что вы сделали с деревом, ироды!35. Запонки на любой вкус36. Грязновато37.38.39. В Касабланке умеют делать правильные пешеходные переходы, в России пока нет40. Местные лавочки неплохи41.42. По старой российской традиции красивый фонтан решили отгородить забором. Зачем?43. Новый театр Casarts, который сейчас строят в Касабланке. Он планируется как самый большой театр в Африке. В 2009 году на международном конкурсе, где был представлен также проект архитектурного бюро Захи Хадид, выбрали проект французского архитектора и урбаниста Кристиана де Портзампарка. Строительство планировали завершить в 2014 году, но театр еще не введен в эксплуатацию. Главный зал рассчитан на 1800 мест, внутри также находятся залы для репетиций, магазины, рестораны, кафе, выставочный зал и художественная галерея.44.45. А это Мечеть Хасана II, крупнейшая мечеть Марокко и одна из крупнейших мечетей в мире, построенная в период правления короля Марокко Хасана II в 1989. году. Находится на берегу Атлантического океана. Высота минарета равна 210 метрам.46. Мечеть вмещает 25 000 верующих, еще 80 000 человек могут молиться на прилегающей к мечети площади. Шесть тысяч ремесленников в течение пяти лет создавали мозаики, мраморные полы, каменные колонны и другие украшения мечети.47. Местами Касабланка похожа на Тель-Авив48.49. Бульвары50.51. Местная синагога52. Ловко тут придумали делать отбивочку в объявлении значками доллара53.54.55.56. А здесь идет строительство нового вантового моста, который должен уменьшить пробку и успокоить трафик в 17 000 автомобилей в час, а также улучшить движение на пересечении с трамваем и сделать доступнее бизнес-центры.