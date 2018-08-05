Нелегальный фестиваль уличного искусства Карт-бланш


Все фото: Группа фестиваля Карт-Бланш

В июле в Екатеринбурге стартовал нелегальный фестиваль уличного искусства Карт-Бланш, на который собрались 37 уличных художников со всей страны.

Основная идея проекта – вернуть уличное искусство на улицы. Заставить уличных художников вспомнить, что значит идти против системы, спорить с недовольными жителями и даже полицией, но все равно высказывать свою позицию. Фестиваль призывает уличных художников выйти за пределы своего устоявшегося стиля, решиться на эксперименты, опробовать новые техники, жанры и непривычные материалы.

Отобрал для вас самые интересные работы!



Лена Шубенцева
Мои родители вслед за дедушкой и бабушкой посвятили жизнь работе на заводах Уралмаш и Уралэлектротяжмаш. Те, кто не был в производственных цехах такого масштаба, вряд ли смогут оценить в полной мере всю мощь Урала. Этот мурал о тех, кто не боится тяжелой работы.


Екатеринбург, ул. Испанских рабочих, 28



«Балерины»
Фрукты Врукты





«Машины не ставить»
Кипиш-град



Мост через ул. Куйбышева



«Не афишируем»
Фрукты Врукты


«Скрытый смысл»
Андрей Тоже

Карла Либкнехта, 3





«Маленькая, а своя»
Иван Серый





«Одиночный пикет пенсионера»
n888k





«Бог — это водитель трамвая»
OVS9N:
В каждом трамвае в кожухе над дверью есть кнопка "сигнал водителю", если ты хочешь поменять маршрут. Но ты никогда не узнаешь услышал тебя водитель трамвая или нет. Водителя трамвая не видно и почти никогда не слышно. Всё, что ты можешь сделать - это нажать кнопку и надеяться, что тебя услышали. В этом смысле наша жизнь похожа на трамвай, и если ты хочешь поменять маршрут, ты можешь нажать кнопку и надеяться, что тебя услышат

Ул. Машиностроителей, 12а





«Юность в 100мбит/с»
Rustam Esher





«Дополни мое волнение своим»
Илья Мозги

Верх-Исетский пруд





#маленькиелюди
Иван Симонов

Сони Морозовой, 175





MAKE RUSSIA GREY AGAIN
Slava Ptrk

Будка у дома на ул. Маршала Жукова, 14



No system
Blot

Восточная, 90



«Ты»
Миша Маркер

Луначарского, 200





Dyoma21

улица Металлургов





«Не с кем играть. Играю со стенкой»
Максим Има



«Наблюдение»
Kislow

Екатеринбург, ул. Некрасова, 14



«Страж Химмаша»
крепкий палец

Ул. Пархоменко, 11





«Репейный ниндзя»
крепкий палец





«Баланс»
Аня Ярды



«Постер по мотивам творчества Славы Птрк»
Иван Найнти

Пролетарская, 1





«Автопортрет»
Владимир Абих





«Это стрит-арт или уличное искусство?»
Фрукты Врукты

Ул. Мамина-Сибиряка, 132





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  • Комментарии (86)
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    smilevilkas
    даже они на такое не способны, а вот казаки и не на такое способны
    Новый
    leon_altshuller
    Спорить с российской ласковой полицией...

    Make russia grey again-доставило))

    А вообще очень красиво и талантливо.

    Edited at 2018-08-05 14:32 (UTC)
    Новый
    smilevilkas
    А ЭТО ЧТО ЗА СВИНЬЯ С БРОВЯМИ? - ЭТО, ЛЕОНИД ИЛЬИЧ, ЗЕРКАЛО. - А-А, ТАРКОВСКИЙ...
    Новый
    karolina_rona
    Красное Я стоит посреди тротуара, и люди вынуждены обходить его по газону?! Неет, такое искусство нам не нужно...
    Новый
    dimas_ucha
    Жалко Владимиру Владимировичу и Дмитрий Анатольевичу еще лет 15 назад хотя бы не объяснил никто , что застройка всего и всюду погаными коробками по многомногоэтажей с алогичными маршрутами, пустырями и завалами автомобилей вокруг во имя жмоторылия некоторых групп лиц- так DONT MAKE RUSSIA GREAT AGAIN,
    только разве что MAKE GREY, и никакие яркие фасады поганых коробок не помогут, лишь усугубят
    Новый
    tatarokazak
    Какой то унылый арт. У нас, помню, в школе один чувак был. Художник-самоучка. Он в школьном туалете на кафеле мелками тёлку, стоящую в позе zю, нарисовал. Так трудовик по старческой слепоте чуть елду об стенку не сломал. Такой вот в совецком союзе был арт.
    Новый
    smilevilkas
    человек прибил свои яйца к площади,
    разве это не искусство и в тоже время смешно,
    вспоминается александр бренер, который всаживал себе степлером скрепки в заднее место.....
    Много нужно для искусства, но главное - огонь!
    Новый
    kitikett
    тут заглавная возможно, что тянет
    существует популярная версия о том, что вот этот жест пальцами руки с оттопыренными трёмя пальцами это зашифрованные три шестёрки, ваши муниципальные депутатки кстати такими в своих инстатвиттерах козыряют.
    Новый
    kitikett
    А можно быть художником, если поддерживаешь государство и власть, и имеешь смелость идти против либеральной педрильной системы и даже против "гражданского" общества?
    Новый
    Павел
    Увидел бы эту мазню, не обратил бы внимание. Кроме возможно буквы Я.

    Edited at 2018-08-05 15:37 (UTC)
    Новый
    boyarnikov
    Кто-то из команды Варламова почитывает e1 или еще какой уральский инфо ресурс? :) Хорошо хоть не трэш всякий оттуда тащат XDD
    Новый
  • Комментарии (86)
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