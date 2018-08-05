Нелегальный фестиваль уличного искусства Карт-бланш
Все фото: Группа фестиваля Карт-Бланш
В июле в Екатеринбурге стартовал нелегальный фестиваль уличного искусства Карт-Бланш, на который собрались 37 уличных художников со всей страны.
Основная идея проекта – вернуть уличное искусство на улицы. Заставить уличных художников вспомнить, что значит идти против системы, спорить с недовольными жителями и даже полицией, но все равно высказывать свою позицию. Фестиваль призывает уличных художников выйти за пределы своего устоявшегося стиля, решиться на эксперименты, опробовать новые техники, жанры и непривычные материалы.
Отобрал для вас самые интересные работы!
Лена Шубенцева
Мои родители вслед за дедушкой и бабушкой посвятили жизнь работе на заводах Уралмаш и Уралэлектротяжмаш. Те, кто не был в производственных цехах такого масштаба, вряд ли смогут оценить в полной мере всю мощь Урала. Этот мурал о тех, кто не боится тяжелой работы.
Екатеринбург, ул. Испанских рабочих, 28
«Балерины»
Фрукты Врукты
«Машины не ставить»
Кипиш-град
Мост через ул. Куйбышева
«Не афишируем»
Фрукты Врукты
«Скрытый смысл»
Андрей Тоже
Карла Либкнехта, 3
«Маленькая, а своя»
Иван Серый
«Одиночный пикет пенсионера»
n888k
«Бог — это водитель трамвая»
OVS9N:
В каждом трамвае в кожухе над дверью есть кнопка "сигнал водителю", если ты хочешь поменять маршрут. Но ты никогда не узнаешь услышал тебя водитель трамвая или нет. Водителя трамвая не видно и почти никогда не слышно. Всё, что ты можешь сделать - это нажать кнопку и надеяться, что тебя услышали. В этом смысле наша жизнь похожа на трамвай, и если ты хочешь поменять маршрут, ты можешь нажать кнопку и надеяться, что тебя услышат
Ул. Машиностроителей, 12а
«Юность в 100мбит/с»
Rustam Esher
«Дополни мое волнение своим»
Илья Мозги
Верх-Исетский пруд
#маленькиелюди
Иван Симонов
Сони Морозовой, 175
MAKE RUSSIA GREY AGAIN
Slava Ptrk
Будка у дома на ул. Маршала Жукова, 14
No system
Blot
Восточная, 90
«Ты»
Миша Маркер
Луначарского, 200
Dyoma21
улица Металлургов
«Не с кем играть. Играю со стенкой»
Максим Има
«Наблюдение»
Kislow
Екатеринбург, ул. Некрасова, 14
«Страж Химмаша»
крепкий палец
Ул. Пархоменко, 11
«Репейный ниндзя»
крепкий палец
«Баланс»
Аня Ярды
«Постер по мотивам творчества Славы Птрк»
Иван Найнти
Пролетарская, 1
«Автопортрет»
Владимир Абих
«Это стрит-арт или уличное искусство?»
Фрукты Врукты
Ул. Мамина-Сибиряка, 132
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Make russia grey again-доставило))
А вообще очень красиво и талантливо.
Edited at 2018-08-05 14:32 (UTC)
только разве что MAKE GREY, и никакие яркие фасады поганых коробок не помогут, лишь усугубят
разве это не искусство и в тоже время смешно,
вспоминается александр бренер, который всаживал себе степлером скрепки в заднее место.....
Много нужно для искусства, но главное - огонь!
существует популярная версия о том, что вот этот жест пальцами руки с оттопыренными трёмя пальцами это зашифрованные три шестёрки, ваши муниципальные депутатки кстати такими в своих инстатвиттерах козыряют.
Edited at 2018-08-05 15:37 (UTC)