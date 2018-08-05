Мои родители вслед за дедушкой и бабушкой посвятили жизнь работе на заводах Уралмаш и Уралэлектротяжмаш. Те, кто не был в производственных цехах такого масштаба, вряд ли смогут оценить в полной мере всю мощь Урала. Этот мурал о тех, кто не боится тяжелой работы.

В каждом трамвае в кожухе над дверью есть кнопка "сигнал водителю", если ты хочешь поменять маршрут. Но ты никогда не узнаешь услышал тебя водитель трамвая или нет. Водителя трамвая не видно и почти никогда не слышно. Всё, что ты можешь сделать - это нажать кнопку и надеяться, что тебя услышали. В этом смысле наша жизнь похожа на трамвай, и если ты хочешь поменять маршрут, ты можешь нажать кнопку и надеяться, что тебя услышат

В июле в Екатеринбурге стартовал нелегальный фестиваль уличного искусства Карт-Бланш, на который собрались 37 уличных художников со всей страны.Основная идея проекта – вернуть уличное искусство на улицы. Заставить уличных художников вспомнить, что значит идти против системы, спорить с недовольными жителями и даже полицией, но все равно высказывать свою позицию. Фестиваль призывает уличных художников выйти за пределы своего устоявшегося стиля, решиться на эксперименты, опробовать новые техники, жанры и непривычные материалы.Отобрал для вас самые интересные работы!Лена ШубенцеваЕкатеринбург, ул. Испанских рабочих, 28«Балерины»Фрукты Врукты«Машины не ставить»Кипиш-градМост через ул. Куйбышева«Не афишируем»Фрукты Врукты«Скрытый смысл»Андрей ТожеКарла Либкнехта, 3«Маленькая, а своя»Иван Серый«Одиночный пикет пенсионера»n888k«Бог — это водитель трамвая»OVS9N:Ул. Машиностроителей, 12а«Юность в 100мбит/с»Rustam Esher«Дополни мое волнение своим»Илья МозгиВерх-Исетский прудИван СимоновСони Морозовой, 175MAKE RUSSIA GREY AGAINSlava PtrkБудка у дома на ул. Маршала Жукова, 14No systemBlotВосточная, 90«Ты»Миша МаркерЛуначарского, 200Dyoma21улица Металлургов«Не с кем играть. Играю со стенкой»Максим Има«Наблюдение»KislowЕкатеринбург, ул. Некрасова, 14«Страж Химмаша»крепкий палецУл. Пархоменко, 11«Репейный ниндзя»крепкий палец«Баланс»Аня Ярды«Постер по мотивам творчества Славы Птрк»Иван НайнтиПролетарская, 1«Автопортрет»Владимир Абих«Это стрит-арт или уличное искусство?»Фрукты ВруктыУл. Мамина-Сибиряка, 132