Лучшая набережная в России

zayma_fokus Первый на хуторе



Edited at 2018-07-16 11:15 (UTC) Ответить



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byltyr приезжайте к нам в Казань, полюбуйтесь набережной, ну и, разумеется, потратьте здесь свои деньги )



Edited at 2018-07-16 11:44 (UTC) Ответить

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Иван Потапов Казань - красивый город, отрадно, что сделали еще и такую хорошую набережную. И хоть где-то, похоже, сделали по уму, а не к чм Ответить

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byltyr поверьте, здесь не по уму тоже делают много чего. Ответить



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alvleal "Синьцзян-подвал красный светящийся одноразовый пластик скамейка без спинки" вообще отвал современного арт. искусства :) Ответить



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Цена вопроса набережной Dmitriy_Vadimov согласно оценкам команды Turenscape, нужен 1 млрд. 63 млн. рублей (на октябрь 2015 года)



Edited at 2018-07-16 12:13 (UTC) Ответить

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firemyhair Это не Россия, а Татарстан. Там люди живут. Ответить

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hu_hino совершенно верно...политика ссср по отношению к нацреспубликам продолжается.... Ответить

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pavlov_lesha Русский хозяйственник не привык к таким красотам.... Ответить



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lenka_autumn



Edited at 2018-07-16 17:06 (UTC) ага... Ответить



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sharp_shark Чота как-то ниачем. Скамейки неудобные и без спинок, пространство узкое, какую-то уебанскую зигзагообразную стенку зачем-то вкрячили. Ну разве что на фоне Саранска не так хуево, и то достижение. Ответить



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Paulina Mccartneva теперь представим, что там в слелано в замках у татарских бояр, если даже и челяди перепало немного Ответить

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byltyr самая крутень - это когда гаишник движение перекрывает, когда эта семейка через дорогу переходит. в сети есть где-то видео ) Ответить

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Dmitriy_Vadimov Да не православная Казань, как-то уж очень выделяется на фоне великодуховной россиюшки. Ответить

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comrade_lukich Никогда не понимал отдыха среди толпы народу.



Лучше пойду посижу на болото с комарами, но в тишине и спокойствии. Ответить

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zayma_fokus Комары конечно не лучшая компания, но в чём-то вы правы - лежать среди толпы, размазав своё туловище по скамье, как-то не комильфо. Хотя некоторые судя по фоткам не стесняются при людях даже сосаться. Ответить



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Max Zavarzin >> 46. Обратите внимание, что велодорожка отделена от тротуара полосой зеленых насаждений, поэтому по ней не ходят пешеходы.



И на этом же фото мы видим двух ящеров, спокойно по ней прогуливающихся :) В этой стране велодорожку надо отделять бетонной стеной с колючей проволокой и оцеплением из казаков и солдат НАТО. И то не факт, что с коляской на неё не вылезут... Ответить



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Alexandr Sidorov Хорошо еще, что не Саакашвили с клоунами! Ответить



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zoufik "46. О велоинфраструктуре тоже не забыли. Обратите внимание, что велодорожка отделена от тротуара полосой зеленых насаждений, поэтому по ней не ходят пешеходы." - на фото видно двух пешеходов на велодорожке Ответить



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zavod007 опоздал Ответить



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kostarev_mg В Барнауле тоже набережную сделали, но по сравнению с Казанью, в Барнео полный шлак. Ответить



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hu_hino в барнауле не живет столько мусульман - поэтому там и говно сойдет... Ответить

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beat_twinner я вам, Илья, вот что скажу: свинья грязь найдет! Вали в свою москву!!



или это не сюда...ну в общем вы меня поняли Ответить



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tbgmt Стоит сделать более-менее сносное общественное пространство (на среднем уровне европейских образцов тридцатилетней давности), как туда сползаются толпы народу делать свои сраные фоточки для инстаграма, и тут же место превращается в сраное говно, полное никчемного, назойливого фотобыдла. Ответить

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tbgmt Надо ввести плату за пронос быдлофонов на объект, рублей по 500 хотя бы. А те, кто себе не может позволить такую роскошь, пускай идут сниматься для инстраграма дома на фоне ковра или во дворе на фоне детской площадки КСИЛ. Ответить

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hu_hino ну выводов несколько...хорошо жить в нацменской, особенно мусульманской республике, городе..- туда всегда закачают денежку , плохо быть городом ивановом, сызранью и тд...туда дают денежки что б только не померли....ну и спиздили как всегда все с запада... Ответить

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