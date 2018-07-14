Себя заштукатурьте
Если у вас есть какое-нибудь разваливающееся старое здание, то привести его в порядок быстро нельзя, даже если у вас есть деньги. Процесс реставрации довольно длительный и дорогостоящий, и на восстановление здания могут уйти годы, если делать это правильно. Поэтому, когда речь идёт про какие-то экстренные меры, есть два варианта:
Второй вариант — единственно верный! Но, к сожалению, когда городские власти прячут разваливающиеся фасады, народ начинает возмущаться, высмеивать такую практику в соцсетях и требовать реставрации. Из-за общественного давления власти часто принимают неверное решение и начинают делать тяп-ляп, чтобы все были довольны, или позволяют новым владельцам сделать ремонт самим.
Вот такая красивейшая кирха раньше была в городе Елец Липецкой области. Здесь она изображена на дореволюционной открытке:
Как думаете, что с ней стало?
Церковь находится на улице Гайтеровой 42, она включена в список исторических объектов города. Здание построено в середине XIX века, поэтому неудивительно, что оно могло потерять внешний вид и требовать ремонта. В 2009 году оно выглядело так. К тому времени там уже долгое время размещался бар «Ладья».
По снимкам сложно оценить состояние бывшей церкви, но каких-то явных разрушений не видно. Зато видно, что сохранены родные оконные рамы.
2010 год. По цветной фотографии еще лучше заметно, что здание даже не выглядит аварийным, хотя ремонт очевидно нужен. Особенно пострадал забор.
Снова 2010 год. Видите разницу? Это начало конца: в здании уже заменили крышу...
А вот и конец. Фотография сделана в 2013 году, так бывшая лютеранская церковь выглядит и сейчас. Теперь здесь размещается магазин строительных материалов, владельцам которого чиновники разрешили отремонтировать историческое здание до неузнаваемости.
Зачем сохранять уникальную старинную кирпичную кладку, забор, окна, если можно все это заштукатурить!
- Сделать быстро и тяп-ляп: взять разваливающийся памятник архитектуры, напустить на него десант из Средней Азии с ведрами шпаклевки и краски, и они просто быстро делают косметический ремонт, уничтожая детали, лепнину, выламывая старые окна, ставя стеклопакеты.
- Завесить баннером. Здание выглядит неприглядно, и, чтобы скрыть это, его завешивают каким-нибудь баннером и потом не спеша ремонтируют.
Второй вариант — единственно верный! Но, к сожалению, когда городские власти прячут разваливающиеся фасады, народ начинает возмущаться, высмеивать такую практику в соцсетях и требовать реставрации. Из-за общественного давления власти часто принимают неверное решение и начинают делать тяп-ляп, чтобы все были довольны, или позволяют новым владельцам сделать ремонт самим.
Вот такая красивейшая кирха раньше была в городе Елец Липецкой области. Здесь она изображена на дореволюционной открытке:
Как думаете, что с ней стало?
Церковь находится на улице Гайтеровой 42, она включена в список исторических объектов города. Здание построено в середине XIX века, поэтому неудивительно, что оно могло потерять внешний вид и требовать ремонта. В 2009 году оно выглядело так. К тому времени там уже долгое время размещался бар «Ладья».
По снимкам сложно оценить состояние бывшей церкви, но каких-то явных разрушений не видно. Зато видно, что сохранены родные оконные рамы.
2010 год. По цветной фотографии еще лучше заметно, что здание даже не выглядит аварийным, хотя ремонт очевидно нужен. Особенно пострадал забор.
Снова 2010 год. Видите разницу? Это начало конца: в здании уже заменили крышу...
А вот и конец. Фотография сделана в 2013 году, так бывшая лютеранская церковь выглядит и сейчас. Теперь здесь размещается магазин строительных материалов, владельцам которого чиновники разрешили отремонтировать историческое здание до неузнаваемости.
Зачем сохранять уникальную старинную кирпичную кладку, забор, окна, если можно все это заштукатурить!
|Зачем вы так с Ростовом?
|Не помнят и не гордятся
|Он надоел
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Edited at 2018-07-14 18:29 (UTC)
И эти твари будут потом рассказывать о "величии современной русской культуры", ебаном патриотизме и неправильных европейских ценностях. Пиздос полнейший и деградация, это просто дно днищенское. Особенно это заметно на фоне того как ты 5 лет пожил в Германии и привык что большая часть архитектуры выглядит как на первом фото.
Всю историю и культуру в труху расхерачат, пока будут мировое господство решать в Сириях и Украинах. Дома пиздец и вызженное поле уже, а все соседей жить учим и к ним в огород лезем.
Edited at 2018-07-14 21:20 (UTC)
В хуй не впёрлись лютеране.
Они этой хуйней еще и гордятся!
При Сталине такого точно не было
Re: При Сталине такого точно не было
Поганая бюрократина уничтожает что сердцу разумных людей дорого.
Это только пиздеть горазды про "традиции" и "историю", а реальную историю в виде зданий и среды
на местах похабят повсеместно.
Это наверное только бюрократине кажется, что !вот сейчас сделаем, средства освоим, вот какие молодцы".
Уничтожают что сердцу дорого людям, и людей уже мало что держит или мотивирует.
И эти еще чото пиздят все про развитие. Это когда народу все меньше на что опереться можно?
Не на ваше же пиздабольство опираться им, новоделы или поганые "дома на 500 квартир" с завалами корыт вокруг.
ЖАЛЬ
очень плохо, что Владимиру Владимировичу еще лет 15 хотя бы назад кто-то не растолковал, что застраивать все погаными "человейниками" и такими вот "ремонтами" ("теплоэффективными", бля) всё истреблять - это нехорошо, вредно, ущербно,
ПЯТОКОЛОНОЧНО, АГЕНТОГОСДЕПОВО, ПЛАНОДАЛОССОВО, ВРАЖЕНАРОДНО, ИНОАГЕНТОВО!
А стоп...она ж не православная а "правильная"
Ты рома мудак
Ты нипса не понял
в этом мухосранске вобще ничего нет и единственное здание памятник заштукатурили
Сделайте из кирхи хостел как в европе.
Re: Сделайте из кирхи хостел как в европе.