Себя заштукатурьте

klangtao Солдаты НАТО придут - порядок наведут! Ответить

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maaelss Повезло, в Германии превратили бы в мечеть Ответить

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dimexmd Если бы кирху не заштукатурил строительный магазин - её бы заштукатурили солдаты НАТО Ответить

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moscoww еще один долбоеб с нато. Ответить

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de_nord Любит наш народ всякое говно... Тех, кто это разрешил, на Колыму сослать. Пусть там свои шедевры возводят.



Edited at 2018-07-14 18:29 (UTC) Ответить



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zayma_fokus Вот и я про тоже - только репрессии, тобишь ссылки, спасут страну от мудаков. Но тут собирается либерально-гуманистическая тусовочка, которая яростно негодует по поводу таких мер. А между прочим сам(!) величайший из ныне живущих президентов ещё в своё время вопрошал, дескать где посадки? Но вопрос так и повис воздухе, видать был риторический. Ответить

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der_schlussel И сотни таких случаев по всей стране, вон Варламов писал про мое родное село в Рязанской области (Милославское), как там РЖД вокзал испоганила. И сотни-тысячи таких случаев по всей стране. Смотрел тут тоже фото моего города в подмосковье где я вырос, 50 лет назад все уютно, культурно, дома-колонны-лепнина. Сейчас -- все нахуй завешано в баннерах, заштукатурено-закрашено, снесено или отевроремончено в убогий пластик.



И эти твари будут потом рассказывать о "величии современной русской культуры", ебаном патриотизме и неправильных европейских ценностях. Пиздос полнейший и деградация, это просто дно днищенское. Особенно это заметно на фоне того как ты 5 лет пожил в Германии и привык что большая часть архитектуры выглядит как на первом фото.



Всю историю и культуру в труху расхерачат, пока будут мировое господство решать в Сириях и Украинах. Дома пиздец и вызженное поле уже, а все соседей жить учим и к ним в огород лезем.



Edited at 2018-07-14 21:20 (UTC) Ответить

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tatarokazak Сане, Тане, Клаве, Мане

В хуй не впёрлись лютеране. Ответить



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yuka_tyan Плачущий эмодзи Ответить



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thenaivedreamer до тех пор, пока большинство не будет видеть разницу между тем, как надо и тем, как проще, наша страна ни на йоту не приблизится к европейскому уровню жизни Ответить

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der_schlussel не гони, они же "евроремонт" сделали :D Ответить

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pavlov_lesha Они этой хуйней еще и гордятся! Ответить



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Alexandr Sidorov При Сталене такого не было! Ответить



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При Сталине такого точно не было zayma_fokus Вот это нормас, вот это реставрация))) Хорошо что не серый бетонный куб вместо оригинала. Главное что очертания сохранились, темной безлунной ночью можно узнать силуэт, а большего и не надо. Ответить



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Re: При Сталине такого точно не было Alexandr Sidorov Обратите внимание: цвет точно такой же, как у стены в аудитории МАРХИ - не иначе, выпускник реставрировал! Ответить



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Alexandr Sidorov Не разжигайте ненависть к социальной группе с пониженной ответственностью, это преступление! Ответить



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dimas_ucha очередной пример каких тысячи уже.



Поганая бюрократина уничтожает что сердцу разумных людей дорого.



Это только пиздеть горазды про "традиции" и "историю", а реальную историю в виде зданий и среды

на местах похабят повсеместно.





Это наверное только бюрократине кажется, что !вот сейчас сделаем, средства освоим, вот какие молодцы".

Уничтожают что сердцу дорого людям, и людей уже мало что держит или мотивирует.





И эти еще чото пиздят все про развитие. Это когда народу все меньше на что опереться можно?

Не на ваше же пиздабольство опираться им, новоделы или поганые "дома на 500 квартир" с завалами корыт вокруг.



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ЖАЛЬ dimas_ucha

очень плохо, что Владимиру Владимировичу еще лет 15 хотя бы назад кто-то не растолковал, что застраивать все погаными "человейниками" и такими вот "ремонтами" ("теплоэффективными", бля) всё истреблять - это нехорошо, вредно, ущербно,

ПЯТОКОЛОНОЧНО, АГЕНТОГОСДЕПОВО, ПЛАНОДАЛОССОВО, ВРАЖЕНАРОДНО, ИНОАГЕНТОВО! Ответить

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bukva2012 какой ужас.. твари бездарные. Ответить



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kabapu На последней фотке я реально заорал от ужаса. Это же как надо деградировать и опуститься до такого? Ответить

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ise9 Да, очевидно, это вина десанта из Средней Азии. Ответить



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der_schlussel вина архитектора и всей надзорной системы, ее нет. Ответить

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Роман Долгополов Магазин разве не лучше церкви?

А стоп...она ж не православная а "правильная" Ответить



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nighttalker Ты рома мудак Ты нипса не понял в этом мухосранске вобще ничего нет и единственное здание памятник заштукатурили Ответить

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Сделайте из кирхи хостел как в европе. kisa_s_kogtem - Ответить



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