Как студенты сделали свой ВУЗ лучше
Все вы знаете, что в свое время я закончил Московский архитектурный институт по специальности Архитектор. Сегодня я расскажу вам о том, как трое инициативных студентов начали в этом ВУЗе переустройство всего лишь одной аудитории, которое уже переросло во всероссийский конкурс среди университетов!
Проект не появился на пустом месте. Студенты проводят в стенах МАрхИ огромное количество времени и неизбежно начинают воспринимать его как второй дом.
Побывав в начале 2017 года сразу в нескольких институтах Европы, где у каждого студента-архитектора есть свое личное рабочее место, а у проектной группы — своя студия, в которой буквально можно жить, студенты поймали себя на мысли, что хотят так же. Поэтому вернулись они уже с твердым намерением сделать проектную аудиторию 303 действительно удобной и приятной для работы.
Эффект, который проект произвел на студентов, выпускников и администрацию оказался сильным, поэтому проект по переустройству одной «Аудитории 303» перерос в Конструктор Учебного Пространства.
Пилотный проект «Аудитория 303» стал возможен благодаря вовлеченности и энтузиазму студентов. Институты по всей стране нуждаются хотя бы в базовой модернизации. И это не только головная боль для администрации, но и отличное подспорье для студентов и активистов взять ситуацию в свои руки.
В аудитории было плохо организовано пространство вдоль стены, там постоянно скапливался крупный картон. Крупные столы делали проходы узкими. Расположение столов вдоль стены препятствовало доступу к окнам и естественному свету.
По результатам опроса, 92% студентов считали, что аудиторию нужно переделать. При этом 73% опрошенных работали в аудитории после пар, а не только приходили на консультации.
Для этого создали проект образцовой аудитории на основе четырех принципов:
1. Возможность одновременной работы нескольких групп.
2. Гибкий режим использования пространства в течение дня.
3. Разделение систем хранения на несколько уровней.
4. Использование существующих ресурсов.
Вот что получилось:
Сейчас авторов проекта трое, и в первую очередь они хотят распространить идею о том, что перемены возможны.
Главный двигатель и тормоз одновременно — бюджет. На «Аудиторию 303» в МАрхИ его выделили не сразу. Ребята сделали эскизный проект и попытались прикинуть, что они смогут себе позволить, исходя из стипендий и карманных денег. Они долго и упорно рассказывали администрации, что и зачем делают, почему их вообще это волнует, и доказывали, что не уничтожат памятник архитектуры своей самодеятельностью. В итоге администрация не только дала разрешение на реализацию проекта, но и помогла закупить материалы, проектор, осуществить некоторые работы с металлом.
Работы студенты выполняли своими силами, весь бюджет был потрачен исключительно на материалы. В общей сложности на проект «303» было потрачено 320 000 руб. Сейчас, в рамках проекта КУП планируют разработать и реализовать еще 2 проекта модернизации аудиторий, а главное — создать платформу для обмена опытом, чтобы привлечь и вдохновить студентов по всей стране. Для этого даже устроили конкурс «Переделай Аудиторию в своем ВУЗе» для того, чтобы:
1. Узнать из первых рук о состоянии аудиторий.
2. Найти классных, заинтересованных ребят и пригласить их в Москву, чтобы помозговать над проблемой вместе уже в формате воркшопа.
До 26 июля идет набор конкурсных предложений, а итоги конкурса подведут 30 июля.
Не обошлось без разочарований. Ребята видят проект как общественно полезный и важный. Расписав всю смету, обозначив план работ, весной они подали заявку на грант Росмолодежи. Они до последнего рассчитывали на этот ресурс, чтобы обеспечить трансфер победителей конкурса, пригласить авторитетных специалистов и консультантов, провести воркшоп и произвести еще 2 проекта осенью. К сожалению, им не удалось выиграть этот грант, но они обязательно попробуют сделать это в следующем году. Работа продолжилась вне зависимости от результатов гранта.
Вот что говорят студенты о процессе работы над «Аудиторией 303»:
«Понятно, что исходные условия у нас были непростые: 5 групп по 20 студентов на самую маленькую аудиторию в институте, громоздкая мебель, дефицит розеток — тут не до личного рабочего места и обустроенных высокотехнологичными станками макетных зон. За плечами у нас был опыт реализации выставки нашего проекта «Окрестность», когда мы всей группой за два дня изготовили из фанеры всю необходимую для экспозиции мебель. Поэтому сначала мы рассчитывали только на свои силы: собрать неравнодушных и минимальными средствами улучшить ситуацию: столешницы заменить, полки повесить. Но это оказалось несколько сложнее, потому что голого энтузиазма не у всех в избытке. В итоге с поддержкой студсовета, все переросло в большой и проработанный проект, который мы видим в качестве пилотного, то есть отправной точки для обновления всех аудиторий МАрхИ.
В рамках проекта мы разработали системы хранения как для крупных планшетов, так и макетов, придумали принцип, по которому все рабочие места делятся на 3 типа, вместили макетный стол и повесили проектор, чтобы можно было днем смотреть презентации, а по вечерам — кино. В остальном все просто, но функционально. Для нас с самого начала было очень важно было учесть интересы всех сторон: как студентов, так и преподавателей и администрации. Мы считаем, что нам это удалось. Администрация с большой любовью отзывается о нашей оранжевой стене, а студенты приходят и постоянно спрашивают, как им сделать такой же переворот в своей аудитории».
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Edited at 2018-07-14 13:51 (UTC)
Че не особо радикально
Re: Че не особо радикально
Теперь можно начинать копить ее с начала.
вот приедет статусная начальственная жопа и спросит - шо эта за хуята?
а местное начальство - вжик - и волонтера за крайнего. типа проглядели, представился приличным человеком.
и жопа довольна, и местное начальство пронесло, и волонтер огреб!
конечно хорошо!
И что там изменилось? Гипроком стены зашили и покрасили в уебищный бежевый цвет??? А ну да, из-под парт козявки отковыряли, ну и жвачки....
Самое главное чтобы это все не снесли, ибо нехуй что-то менять в рашке в лучшую сторону
Мы присмотрели этот корпус, узрели там большое помещение, и... подумали, а не замутить ли нам там настоящую клубную вечеринку, типа от студентов для студентов? Проект был смелым, мы всё решили взять на себя. Инвесторов, ди-джеев с их райдерами, оформление интерьера, заказ звука и света, go-go танцовщиц, гардероб, бар, охрану, флаеры напечатали. Нам даже Рен-тв удалось урвать, которым нужно было снять репортаж о каком-то новом клубном лазере, так что мы и лазер этот тоже себе урвали на вечеринку и...
...вы просто не представляете себе, сколько кабинетов нам пришлось обойти, чтобы всё это дело организовать. Нам нужно было простое "да" от руководства вуза. Мы не требовали денег. Не требовали людей. Не требовали каких-то материальных ресурсов. При этом нас жёстко кидали из кабинета в кабинет, порой создавалось впечатление, что просто тешат своё самолюбие, типа: "ребят, вам нужно сходить к главному бухгалтеру, бабе Зине, и получить разрешение у неё" а "баба Зина" сидит такая, и начинает выяснять, какого цвета будет декор (красного и розового, блин, на день всех влюблённых), после чего заявляет, что ей не нравится этот цвет, и разрешения она не даст. Какое её дело вообще?
Мы, потом, смеялись, что коль скоро ВУЗ у нас управленческий, и готовят управленцев, то таким образом нас явно готовили к работе в суровой российской действительности : ))
Через уговоры и переговоры, и хорошие отношения с деканатом, нам всё же это дело удалось "протолкнуть", так периодически эти бабы Зины ещё захаживали к нам, и выражали недовольство, типа "у вас барная стойка не так стоит", нужно передвинуть её на ДВА САНТИМЕТРА ВПЕРЁД! И ещё в разгар вечеринки со сцены должен был выступить с речью сам ректор - это было условие администрации. А начальник охраны потребовал, чтобы по клубу ходил патруль накроконтроля с овчарками (поэтому студенты бегали покурить на подземную парковку администрации ВУЗа). Смех сквозь слёзы, как говорится. Ректор нас со сцены ещё покритиковал публично, блин : ) Студенты, не смотря ни на что, остались очень довольны, у нас один из Хедлайнеров был известный в то время ДиДжей Бакс, так он потом с удивлением рассказывал, мол, настолько отзывчивой публики не видел ни разу в жизни.
Так что я к чему пишу. То что САБЖные ребята пробились через всю бюрократическую волокиту - тут одно из двух. Или у них вуз очень современный и мега-продвинутый. Или ребята - супер-молодцы, и супер-пробивные.
Edited at 2018-07-14 15:40 (UTC)
стена
А все остальное - просто мусорка какая-то.