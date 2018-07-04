Не помнят и не гордятся

Главный фабричный корпус Ижевского оружейного завода — подлинный шедевр среди архитектурного наследия. Здесь впервые в России воплотилась техническая идея организации производственного цикла «снизу вверх» — от самых грубых операций с заготовками на первом этаже до заключительной обработки изделия на последнем. Строительство завода растянулось на многие годы (1808-1843 гг.).Горный инженер Андрей Фёдорович Дерябин — руководитель Пермских заводов — задумал создать четырехэтажный заводской корпус. Разработку проекта (1807–1808 гг.) поручили молодому выпускнику Академии художеств Семёну Емельяновичу Дудину. Который, впрочем, уже имел опыт проектирования оружейного завода в Италии. Так как место для нового завода было определено в низкой болотистой местности, особое внимание было уделено устройству фундаментов. Основная четырёхэтажная часть заводского корпуса была возведена к 1815 году. Оборудование и окончательная отделка внутренних помещений продолжались до 1820 года. Всего на строительство Главного корпуса завода пошло 8 миллионов кирпичей.В восьми больших сводчатых залах под башней шла сборка оружия. Под этими сводами сходились все нити тщательно организованного технологического потока. День за днем выносили из сборного цеха по узким чугунным лестницам знаменитые ижевские ружья. На повозках везли готовые изделия в Арсенал. Были дни, когда вывозили оружия на целую дивизию сразу.В марте 1834 года Главный корпус сгорел, обрушилась башня. Восстановительные работы начались в мае 1834 года. В них приняли участие: А. Б. Андреев — полковник строительного отряда, автор проекта восстановления, Д. И. Висконти — архитектор, И. И. Шарлемань — архитектор, А. Д. Брыкин — архитектор. А. П. Семенов — инженер. А. И. Самотохин — живописец и скульптор, П. С. Трубенков — скульптор-чеканщик. Руководил работами инженер А. Б. Елфимов.Железные стропила, использованные Дудиным, заменены деревянными. В интерьерах арки первого этажа повторены в верхних. В 1836 году с плотины на третий этаж был переброшен мост. В 1837 году восстановление закончилось. Спустя год на заводской башне были вновь установлены часы-куранты. Их (как и предыдущие) сделал безвозмездно 74-летний «отставной галантерейный и штамповый мастер» Шиотц с помощником Р. Глушковым. Колокола для курантов были закуплены в Казани.1843 считается годом окончания строительства Главного корпуса, которое обошлось государству в 1,7 млн. рублей.Построенный Дудиным главный корпус Ижевского завода являет собой симбиоз новых технических и конструктивных решений с художественными приемами русского классицизма в наиболее ярком, столичном его проявлении. Героика Отечественной войны 1812 года послужила основной художественной идеей в оформлении главного заводского корпуса. Башня над городом-заводом превратилась в настоящий памятник русскому оружию. И нигде, вероятно, не найти более высокого пьедестала, роль которого приняло на себя огромное по тем временам промышленное сооружение. Традиционный башенный шпиль Дудин эффектно заменил триумфальной колонной, подобной тем, что ставились на земле в честь военных побед.Монумент изначально завершался отлитым из бронзы двуглавым орлом, который попирал трофейные пушки и латы, французских одноглавых орлов, изображенных на литом ограждении круглого постамента триумфальной колонны. В 1919 году большевики сбросили символ российской государственности и торжественно утопили его в пруду. А про вражеские знамёна забыли.Сейчас одно из лучших произведений мирового промышленного зодчества находится на грани полного разрушения. Пятидесятиметровая заводская башня накренилась, отклонение верха колонны от вертикали составляет уже более метра. Рушатся стены, кровля. Хотя