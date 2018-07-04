Не помнят и не гордятся



Вчера в Ижевске сгорела башня здания-символа оружейной славы России – Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Пожар начался примерно в 14 часов. Основная версия – "неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц".



Оказывается, к башне имелся свободный доступ. Свободный доступ к объекту, который раньше принадлежал Концерну "Калашников", а в 2012 году был передан Росимуществу как объект культурного наследия. Так иногда бывает, когда объект архитектурного наследия мешает планам по освоению территории. Таким способом исторические здания уничтожаются по всей стране. Иногда думаешь, что регионом вроде бы должны управлять умные люди, которые осознают, что историческое наследие – это главное богатство. Это же очевидно... но, видимо, не всем. Примитивные методы "освоения территории" перекочевали в современные города из 90-х. Ничего личного, просто бизнес. Сами бизнесмены и чиновники тоже родом из 90-х. Им легче избавиться от здания и понастроить пластикового говна на этом месте в угоду инвестору, чем искать долгосрочные пути развития.


Весь день хвалёная #командаудмуртии не давала комментариев по поводу пожара на Ижевском оружейном заводе. Невелика потеря! Их там через несколько лет не будет. Через год после пожара в здании они отчитаются о том, что "привели его в порядок". Это классический способ расчистки участка под застройку.

Губернатор так и заявляет: главное в здании – фасады. Что будет дальше? Территорию вокруг они "разовьют", инвестор будет доволен. Власти через несколько лет разрежут красную ленточку, развесят всем лапшу на уши и уедут оттуда. Все, кому положено, хорошо заработают. В отчётах чиновники будут хвастаться, как они спасли здание, полностью перестроив его.



Историческая справка:

Главный фабричный корпус Ижевского оружейного завода — подлинный шедевр среди архитектурного наследия. Здесь впервые в России воплотилась техническая идея организации производственного цикла «снизу вверх» — от самых грубых операций с заготовками на первом этаже до заключительной обработки изделия на последнем. Строительство завода растянулось на многие годы (1808-1843 гг.).

Горный инженер Андрей Фёдорович Дерябин — руководитель Пермских заводов — задумал создать четырехэтажный заводской корпус. Разработку проекта (1807–1808 гг.) поручили молодому выпускнику Академии художеств Семёну Емельяновичу Дудину. Который, впрочем, уже имел опыт проектирования оружейного завода в Италии. Так как место для нового завода было определено в низкой болотистой местности, особое внимание было уделено устройству фундаментов. Основная четырёхэтажная часть заводского корпуса была возведена к 1815 году. Оборудование и окончательная отделка внутренних помещений продолжались до 1820 года. Всего на строительство Главного корпуса завода пошло 8 миллионов кирпичей.

В восьми больших сводчатых залах под башней шла сборка оружия. Под этими сводами сходились все нити тщательно организованного технологического потока. День за днем выносили из сборного цеха по узким чугунным лестницам знаменитые ижевские ружья. На повозках везли готовые изделия в Арсенал. Были дни, когда вывозили оружия на целую дивизию сразу.



В марте 1834 года Главный корпус сгорел, обрушилась башня. Восстановительные работы начались в мае 1834 года. В них приняли участие: А. Б. Андреев — полковник строительного отряда, автор проекта восстановления, Д. И. Висконти — архитектор, И. И. Шарлемань — архитектор, А. Д. Брыкин — архитектор. А. П. Семенов — инженер. А. И. Самотохин — живописец и скульптор, П. С. Трубенков — скульптор-чеканщик. Руководил работами инженер А. Б. Елфимов.

Железные стропила, использованные Дудиным, заменены деревянными. В интерьерах арки первого этажа повторены в верхних. В 1836 году с плотины на третий этаж был переброшен мост. В 1837 году восстановление закончилось. Спустя год на заводской башне были вновь установлены часы-куранты. Их (как и предыдущие) сделал безвозмездно 74-летний «отставной галантерейный и штамповый мастер» Шиотц с помощником Р. Глушковым. Колокола для курантов были закуплены в Казани.

1843 считается годом окончания строительства Главного корпуса, которое обошлось государству в 1,7 млн. рублей.





Построенный Дудиным главный корпус Ижевского завода являет собой симбиоз новых технических и конструктивных решений с художественными приемами русского классицизма в наиболее ярком, столичном его проявлении. Героика Отечественной войны 1812 года послужила основной художественной идеей в оформлении главного заводского корпуса. Башня над городом-заводом превратилась в настоящий памятник русскому оружию. И нигде, вероятно, не найти более высокого пьедестала, роль которого приняло на себя огромное по тем временам промышленное сооружение. Традиционный башенный шпиль Дудин эффектно заменил триумфальной колонной, подобной тем, что ставились на земле в честь военных побед.


Фото: Музей Ижевска

Монумент изначально завершался отлитым из бронзы двуглавым орлом, который попирал трофейные пушки и латы, французских одноглавых орлов, изображенных на литом ограждении круглого постамента триумфальной колонны. В 1919 году большевики сбросили символ российской государственности и торжественно утопили его в пруду. А про вражеские знамёна забыли.

Сейчас одно из лучших произведений мирового промышленного зодчества находится на грани полного разрушения. Пятидесятиметровая заводская башня накренилась, отклонение верха колонны от вертикали составляет уже более метра. Рушатся стены, кровля. Хотя в 1995 г. указом Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 здание главного корпуса оружейного завода признано памятником градостроительства и архитектуры федерального (общероссийского) значения!

Музей Ижевска




Такой объект мог быть стать центром притяжения российских и иностранных туристов. В Ижевске и так с историческим наследием негусто, почти ничего не осталось. Сегодня уничтожается место, где зародился знаменитый на весь мир автомат Калашникова. Вокруг этой легендарной истории мог бы развиваться бизнес. Но власти решили пойти простым путём – путём избавления от истории ради зачистки лакомого участка земли.





Разговоры о поиске инвестора для развития набережной будут иметь продолжение. Избавившись от бремени сохранения исторического наследия, чиновники развязали себе руки. Вместо здания, обладающего истинным потенциалом, здесь вырастут пластиковые высотки. Кто-то заработает личный капитал и политические очки, а кто-то потеряет. Потеряете прежде всего вы – жители Ижевска. Потеряют все жители России. Из истории будет стёрта великая страница – наследие интеллекта российских инженеров и архитекторов.





Историческое наследие – это не только повод гордиться своей страной, это ещё и возможность для города хорошо зарабатывать, привлекая туристов.


Фото: Izhlife

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  • Комментарии (110)
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    Классняцким людям — крутяцкое наследие!
    Marat Dyatko
    Если хочется старину в идеальном состоянии, то можно жить в Швеции, например.
    Новый
    Re: Классняцким людям — крутяцкое наследие!
    hu_hino
    там холодно...мне милее более теплые страны...испания..италия
    Новый
    nafan
    ЭТО НА БРОС И ВОТ ПО ЧЕМУ!!!!1111111

    ДА!!!!11111 ИМЕННО ТАК!!!!111111 ЛИБЕРАЛ НЕ ПОМНИТ И НЕ ГОРДИТЬСЯ!!!!11111111
    МОГ БЫ ПОЧИНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ НО ДАЖЕ ГОРДИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ А НЕ ТО ЧТО ПОЧИНИТЬ!!!1111

    А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ХОТЯ БЫ ГОРДЯТЬСЯ ЧТО УЖЕ НЕ МАЛО ВАЖНО А ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!1111111

    А ВАЖНО ГОРДИТЬСЯ И НЕ ВОЗМУЩАТЬСЯ А ДЕЛАТЬ!!!!111111 ВОТ ОНИ ХОТЬ ЧТО-ТО СДЕЛАЮТ А ЛИБЕРАЛ ТОЛЬКО ПОВОЗМУЩАЕТЬСЯ И НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ!!!111 ДА ДАЖЕ ГОРДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!!1111111
    А ВЛАСТИ СДЕЛАЮТ ХОРОШО И ЧТО БЫ ЛЮДЯМ А НЕ КОМУ-ТО ТАМ!!!!!!11111111 ТУРИСТАМ ТУТ НЕ ЖИТЬ!!!!!1111111

    ВОТ ЛИБЕРАЛ ПРИЕХАЛ ПОСМОРТЕЛ И НЕ ПОГОРДИЛСЯ И УЕХАЛ ЗА ГРОНИЦУ НА ЗАПОД К СЕБЕ КТО ЕГО КОРМИТ!!!!!11111111
    А ЖИТЕЛЯМ ТУТ ЖИТЬ СРЕДИ РАЗВАЛИН!!1111111
    В ЭТО ПРОБЛЕММА!!!!!!!11111111111111

    Edited at 2018-07-04 11:19 (UTC)
    Новый
    kabapu
    Буквы какие-то мелкие. Не могу разобрать, что вы написали.
    Новый
    VlasovAnton
    Горожане уже начали зондировать вопрос сбора народных средств... Мне кажется, было бы разумно, если вся страна соберёт эти средства, потому что это первое в России многоэтажное промышленное здание

    Edited at 2018-07-04 11:12 (UTC)
    Новый
    Andrey Khomich
    А в Монино сгорела бывшая Военно-Воздушная академия им. Ю.А. Гагарина.
    Подожгли Зал Славы с мраморными досками с именами выпускников и лётчиков.

    youtube. com/watch?v=1Wc3ebJkDnQ
    Новый
    fotoded
    Никому в этом государстве не нужно ни культурное ни историческое наследие. Причём это не важно ни людям, ни властям, которые из этих самых людей вышли. Ничего нам не нужно. Здесь важно только бабло.
    Новый
    timerkhan
    Власти Ижевска рассчитывают при поддержке федеральных и республиканских органов власти, а также представителей бизнеса сохранить главный корпус Ижевского оружейного завода, на котором из-за пожара произошло обрушение шпиля башни. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации города.

    "Надеюсь, что судьба здания, являющегося федеральной собственностью, не оставит никого равнодушным, и все заинтересованные стороны - агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, правительство Удмуртии, федеральные органы власти, муниципалитет Ижевска, бизнес-сообщество, горожане сообща найдут решение, которое поможет нам сохранить его для будущих поколений", - приводятся в сообщении слова и.о. замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова.





    Edited at 2018-07-04 11:21 (UTC)
    Новый
    trump_donald
    предлагаю в отдельно взятом Ижевске установить пенсионный возраст в 75 лет а сэкономленные средства пустить на восстановление башни!
    Новый
    timerkhan
    Я скажу по-женски - мы ж не молодежь,
    Пизже чем в Ижевске мэра не найдешь,
    Что ни говори же наши мужики же
    Пизже чем в Париже, чем в Париже пизже!
    Новый
    Нужны репрессии
    zayma_fokus
    И каждый раз, как в первый раз... Возмущение, недоумение и удивление. Дикий капитализм и алчность чиновников делают своё дело. Это было, есть и будет, до тех пор пока за это не начнут сажать.
    Новый
    Anatoly Lebedev
    > Такой объект мог быть стать центром притяжения российских и иностранных туристов.

    Иностранный турысты на заводе оружейном?? А яко сопрутъ ироды секредъ iзготовления Калаша?
    Новый
    ostejo
    или нехристи устроят ритуал вызова духов рабочих, и уж у них узнают секреты царь-пушки, а ежели эти духи рабочих общаются с духами участников ядерной программы, то и ядрены секреты выдадут!
    Новый
    (Анонимно)Новый
    zayma_fokus
    Быдлота пьёт пивас в подворотне, такие вещи обычно делаются с умыслом совсем другими людьми
    Новый
    oceanagnus
    Настоящая гордость в колбасе по 2.20 - это вечное!
    Всё остальное тлен!
    Новый
    timerkhan
    Мем про колбасу бесит, а про солдат НАТО смешит по-прежнему. :)
    Кто согласен - лайк, кто против сами сообразите.
    Новый
  • Комментарии (110)
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