Не помнят и не гордятся
Вчера в Ижевске сгорела башня здания-символа оружейной славы России – Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Пожар начался примерно в 14 часов. Основная версия – "неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц".
Оказывается, к башне имелся свободный доступ. Свободный доступ к объекту, который раньше принадлежал Концерну "Калашников", а в 2012 году был передан Росимуществу как объект культурного наследия. Так иногда бывает, когда объект архитектурного наследия мешает планам по освоению территории. Таким способом исторические здания уничтожаются по всей стране. Иногда думаешь, что регионом вроде бы должны управлять умные люди, которые осознают, что историческое наследие – это главное богатство. Это же очевидно... но, видимо, не всем. Примитивные методы "освоения территории" перекочевали в современные города из 90-х. Ничего личного, просто бизнес. Сами бизнесмены и чиновники тоже родом из 90-х. Им легче избавиться от здания и понастроить пластикового говна на этом месте в угоду инвестору, чем искать долгосрочные пути развития.
Весь день хвалёная #командаудмуртии не давала комментариев по поводу пожара на Ижевском оружейном заводе. Невелика потеря! Их там через несколько лет не будет. Через год после пожара в здании они отчитаются о том, что "привели его в порядок". Это классический способ расчистки участка под застройку.
Губернатор так и заявляет: главное в здании – фасады. Что будет дальше? Территорию вокруг они "разовьют", инвестор будет доволен. Власти через несколько лет разрежут красную ленточку, развесят всем лапшу на уши и уедут оттуда. Все, кому положено, хорошо заработают. В отчётах чиновники будут хвастаться, как они спасли здание, полностью перестроив его.
Историческая справка:
Главный фабричный корпус Ижевского оружейного завода — подлинный шедевр среди архитектурного наследия. Здесь впервые в России воплотилась техническая идея организации производственного цикла «снизу вверх» — от самых грубых операций с заготовками на первом этаже до заключительной обработки изделия на последнем. Строительство завода растянулось на многие годы (1808-1843 гг.).
Горный инженер Андрей Фёдорович Дерябин — руководитель Пермских заводов — задумал создать четырехэтажный заводской корпус. Разработку проекта (1807–1808 гг.) поручили молодому выпускнику Академии художеств Семёну Емельяновичу Дудину. Который, впрочем, уже имел опыт проектирования оружейного завода в Италии. Так как место для нового завода было определено в низкой болотистой местности, особое внимание было уделено устройству фундаментов. Основная четырёхэтажная часть заводского корпуса была возведена к 1815 году. Оборудование и окончательная отделка внутренних помещений продолжались до 1820 года. Всего на строительство Главного корпуса завода пошло 8 миллионов кирпичей.
В восьми больших сводчатых залах под башней шла сборка оружия. Под этими сводами сходились все нити тщательно организованного технологического потока. День за днем выносили из сборного цеха по узким чугунным лестницам знаменитые ижевские ружья. На повозках везли готовые изделия в Арсенал. Были дни, когда вывозили оружия на целую дивизию сразу.
В марте 1834 года Главный корпус сгорел, обрушилась башня. Восстановительные работы начались в мае 1834 года. В них приняли участие: А. Б. Андреев — полковник строительного отряда, автор проекта восстановления, Д. И. Висконти — архитектор, И. И. Шарлемань — архитектор, А. Д. Брыкин — архитектор. А. П. Семенов — инженер. А. И. Самотохин — живописец и скульптор, П. С. Трубенков — скульптор-чеканщик. Руководил работами инженер А. Б. Елфимов.
Железные стропила, использованные Дудиным, заменены деревянными. В интерьерах арки первого этажа повторены в верхних. В 1836 году с плотины на третий этаж был переброшен мост. В 1837 году восстановление закончилось. Спустя год на заводской башне были вновь установлены часы-куранты. Их (как и предыдущие) сделал безвозмездно 74-летний «отставной галантерейный и штамповый мастер» Шиотц с помощником Р. Глушковым. Колокола для курантов были закуплены в Казани.
1843 считается годом окончания строительства Главного корпуса, которое обошлось государству в 1,7 млн. рублей.
Построенный Дудиным главный корпус Ижевского завода являет собой симбиоз новых технических и конструктивных решений с художественными приемами русского классицизма в наиболее ярком, столичном его проявлении. Героика Отечественной войны 1812 года послужила основной художественной идеей в оформлении главного заводского корпуса. Башня над городом-заводом превратилась в настоящий памятник русскому оружию. И нигде, вероятно, не найти более высокого пьедестала, роль которого приняло на себя огромное по тем временам промышленное сооружение. Традиционный башенный шпиль Дудин эффектно заменил триумфальной колонной, подобной тем, что ставились на земле в честь военных побед.
Фото: Музей Ижевска
Монумент изначально завершался отлитым из бронзы двуглавым орлом, который попирал трофейные пушки и латы, французских одноглавых орлов, изображенных на литом ограждении круглого постамента триумфальной колонны. В 1919 году большевики сбросили символ российской государственности и торжественно утопили его в пруду. А про вражеские знамёна забыли.
Сейчас одно из лучших произведений мирового промышленного зодчества находится на грани полного разрушения. Пятидесятиметровая заводская башня накренилась, отклонение верха колонны от вертикали составляет уже более метра. Рушатся стены, кровля. Хотя в 1995 г. указом Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 здание главного корпуса оружейного завода признано памятником градостроительства и архитектуры федерального (общероссийского) значения!
Музей Ижевска
Горный инженер Андрей Фёдорович Дерябин — руководитель Пермских заводов — задумал создать четырехэтажный заводской корпус. Разработку проекта (1807–1808 гг.) поручили молодому выпускнику Академии художеств Семёну Емельяновичу Дудину. Который, впрочем, уже имел опыт проектирования оружейного завода в Италии. Так как место для нового завода было определено в низкой болотистой местности, особое внимание было уделено устройству фундаментов. Основная четырёхэтажная часть заводского корпуса была возведена к 1815 году. Оборудование и окончательная отделка внутренних помещений продолжались до 1820 года. Всего на строительство Главного корпуса завода пошло 8 миллионов кирпичей.
В восьми больших сводчатых залах под башней шла сборка оружия. Под этими сводами сходились все нити тщательно организованного технологического потока. День за днем выносили из сборного цеха по узким чугунным лестницам знаменитые ижевские ружья. На повозках везли готовые изделия в Арсенал. Были дни, когда вывозили оружия на целую дивизию сразу.
В марте 1834 года Главный корпус сгорел, обрушилась башня. Восстановительные работы начались в мае 1834 года. В них приняли участие: А. Б. Андреев — полковник строительного отряда, автор проекта восстановления, Д. И. Висконти — архитектор, И. И. Шарлемань — архитектор, А. Д. Брыкин — архитектор. А. П. Семенов — инженер. А. И. Самотохин — живописец и скульптор, П. С. Трубенков — скульптор-чеканщик. Руководил работами инженер А. Б. Елфимов.
Железные стропила, использованные Дудиным, заменены деревянными. В интерьерах арки первого этажа повторены в верхних. В 1836 году с плотины на третий этаж был переброшен мост. В 1837 году восстановление закончилось. Спустя год на заводской башне были вновь установлены часы-куранты. Их (как и предыдущие) сделал безвозмездно 74-летний «отставной галантерейный и штамповый мастер» Шиотц с помощником Р. Глушковым. Колокола для курантов были закуплены в Казани.
1843 считается годом окончания строительства Главного корпуса, которое обошлось государству в 1,7 млн. рублей.
Построенный Дудиным главный корпус Ижевского завода являет собой симбиоз новых технических и конструктивных решений с художественными приемами русского классицизма в наиболее ярком, столичном его проявлении. Героика Отечественной войны 1812 года послужила основной художественной идеей в оформлении главного заводского корпуса. Башня над городом-заводом превратилась в настоящий памятник русскому оружию. И нигде, вероятно, не найти более высокого пьедестала, роль которого приняло на себя огромное по тем временам промышленное сооружение. Традиционный башенный шпиль Дудин эффектно заменил триумфальной колонной, подобной тем, что ставились на земле в честь военных побед.
Фото: Музей Ижевска
Монумент изначально завершался отлитым из бронзы двуглавым орлом, который попирал трофейные пушки и латы, французских одноглавых орлов, изображенных на литом ограждении круглого постамента триумфальной колонны. В 1919 году большевики сбросили символ российской государственности и торжественно утопили его в пруду. А про вражеские знамёна забыли.
Сейчас одно из лучших произведений мирового промышленного зодчества находится на грани полного разрушения. Пятидесятиметровая заводская башня накренилась, отклонение верха колонны от вертикали составляет уже более метра. Рушатся стены, кровля. Хотя в 1995 г. указом Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 здание главного корпуса оружейного завода признано памятником градостроительства и архитектуры федерального (общероссийского) значения!
Музей Ижевска
Такой объект мог быть стать центром притяжения российских и иностранных туристов. В Ижевске и так с историческим наследием негусто, почти ничего не осталось. Сегодня уничтожается место, где зародился знаменитый на весь мир автомат Калашникова. Вокруг этой легендарной истории мог бы развиваться бизнес. Но власти решили пойти простым путём – путём избавления от истории ради зачистки лакомого участка земли.
Разговоры о поиске инвестора для развития набережной будут иметь продолжение. Избавившись от бремени сохранения исторического наследия, чиновники развязали себе руки. Вместо здания, обладающего истинным потенциалом, здесь вырастут пластиковые высотки. Кто-то заработает личный капитал и политические очки, а кто-то потеряет. Потеряете прежде всего вы – жители Ижевска. Потеряют все жители России. Из истории будет стёрта великая страница – наследие интеллекта российских инженеров и архитекторов.
Историческое наследие – это не только повод гордиться своей страной, это ещё и возможность для города хорошо зарабатывать, привлекая туристов.
Фото: Izhlife
Не дайте себя обмануть. Возмущайтесь, спрашивайте, почему это произошло. Добивайтесь сохранения вашего капитала. Не подведите своих детей и внуков.
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ы
Re: ы
Лучше на байкот лера мерлен!
Лена Мерлен нах...й не нужна никому
Классняцким людям — крутяцкое наследие!
Re: Классняцким людям — крутяцкое наследие!
ДА!!!!11111 ИМЕННО ТАК!!!!111111 ЛИБЕРАЛ НЕ ПОМНИТ И НЕ ГОРДИТЬСЯ!!!!11111111
МОГ БЫ ПОЧИНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ НО ДАЖЕ ГОРДИТЬСЯ НЕ МОЖЕТ А НЕ ТО ЧТО ПОЧИНИТЬ!!!1111
А ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ХОТЯ БЫ ГОРДЯТЬСЯ ЧТО УЖЕ НЕ МАЛО ВАЖНО А ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!1111111
А ВАЖНО ГОРДИТЬСЯ И НЕ ВОЗМУЩАТЬСЯ А ДЕЛАТЬ!!!!111111 ВОТ ОНИ ХОТЬ ЧТО-ТО СДЕЛАЮТ А ЛИБЕРАЛ ТОЛЬКО ПОВОЗМУЩАЕТЬСЯ И НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ!!!111 ДА ДАЖЕ ГОРДИТЬСЯ НЕ БУДЕТ!!!1111111
А ВЛАСТИ СДЕЛАЮТ ХОРОШО И ЧТО БЫ ЛЮДЯМ А НЕ КОМУ-ТО ТАМ!!!!!!11111111 ТУРИСТАМ ТУТ НЕ ЖИТЬ!!!!!1111111
ВОТ ЛИБЕРАЛ ПРИЕХАЛ ПОСМОРТЕЛ И НЕ ПОГОРДИЛСЯ И УЕХАЛ ЗА ГРОНИЦУ НА ЗАПОД К СЕБЕ КТО ЕГО КОРМИТ!!!!!11111111
А ЖИТЕЛЯМ ТУТ ЖИТЬ СРЕДИ РАЗВАЛИН!!1111111
В ЭТО ПРОБЛЕММА!!!!!!!11111111111111
Edited at 2018-07-04 11:19 (UTC)
Edited at 2018-07-04 11:12 (UTC)
Подожгли Зал Славы с мраморными досками с именами выпускников и лётчиков.
youtube. com/watch?v=1Wc3ebJkDnQ
"Надеюсь, что судьба здания, являющегося федеральной собственностью, не оставит никого равнодушным, и все заинтересованные стороны - агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, правительство Удмуртии, федеральные органы власти, муниципалитет Ижевска, бизнес-сообщество, горожане сообща найдут решение, которое поможет нам сохранить его для будущих поколений", - приводятся в сообщении слова и.о. замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрия Чистякова.
Edited at 2018-07-04 11:21 (UTC)
Пизже чем в Ижевске мэра не найдешь,
Что ни говори же наши мужики же
Пизже чем в Париже, чем в Париже пизже!
Нужны репрессии
Re: Нужны репрессии
Иностранный турысты на заводе оружейном?? А яко сопрутъ ироды секредъ iзготовления Калаша?
Всё остальное тлен!
Кто согласен - лайк, кто против сами сообразите.