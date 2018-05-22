Показуха для гостей Чемпионата
Фото: E1.Ru
У любого мэра любого города России есть национально-профессиональная забава – пускать пыль в глаза. И это касается не только ежегодных субботников или торжеств по поводу успешной реализации программы "Формирование комфортной городской среды".
Самое страшное для мэра – когда приезжает Путин. Тут главное понять, по каким маршрутам будет двигаться президентский кортеж. Вдоль этой "линии Путина" надо по возможности отремонтировать дороги, покрасить бордюры (при наличии таковых) и дома, а ветхие здания прикрыть заборами и щитами. Если приезжает Медведев, тоже страшно, но не очень.
Но иногда наступает пора мегапроектов. Саммиты АТЭС, ШОС и БРИКС, Олимпиады, чемпионаты мира... В период подготовки к ним мэр с губернатором всегда испытывают противоречивые чувства.
С одной стороны, сердечко поёт в предвкушении всего этого бабла, которое можно заработать на грамотном распределении подрядов. А ещё это такая ярмарка тщеславия! Оба надеются вписать свои имена в историю родного города или региона, ведь это именно при них построят стадион, гостиницу, больницу, дорогу к аэропорту, сам аэропорт, ещё что-нибудь...
Каждый мэр или губернатор в эту горячую пору искренне хочет, чтобы принимающий город был в полном порядке. Удивить и своих, и чужих, порадовать Путина, получить побольше денег из федерального центра.
Хочет, но не может. Не может, потому что он не менеджер, а "крепкий хозяйственник". Этот типаж хорошо вам знаком. Он не умеет служить народу, потому что привык выслуживаться перед вышестоящими. "Крепкий хозяйственник" просто не знает, как привести город в порядок. Поэтому он будет плодить потёмкинские деревни (кстати, князь Потёмкин-Таврический такого отношения не заслужил, но осадочек остался), а потом дрожать и надеяться, что Москва, кто бы её ни представлял, не заметит подвоха.
ЧМ-2018, как вы понимаете, исключением не стал:
Начнём с Нижнего Новгорода. Там, казалось бы, неплохо отремонтировали домики вдоль одной из дорог, по которой поедут гости Чемпионата.
Фото: Rustam Ergashev
Не "вау!", но смотрится прилично, как будто мы где-нибудь в Польше или Латвии.
Но стоит заглянуть за угол, и весь эффект пропадает. Один дом расселён, но ещё не снесён.
Другой и вовсе выглядит так, словно война только что закончилась. И здесь живут люди!
Фото: Rustam Ergashev
Но в Нижнем дома хотя бы покрасили целиком. В Самаре бы не поняли такого неэффективного расходования средств!
Фото: ProgorodSamara.ru
В самом деле: зачем красить дом целиком, если можно обойтись фасадом?
Фото: ProgorodSamara.ru
Как вы помните, в Самаре много старых деревянных домишек, кое-где ещё сохранились уютные дворы. Годами все эти дома гниют и разваливаются. Затем их сносят, чтобы воткнуть в самый центр города уродливые башни новых ЖК. Но перед ЧМ вот решили покрасить, чтобы побаловать туристов напоследок.
Фото: 63.Ru
За углом ситуация, как правило, такая:
Фото: Elena Vavina / "Настоящее время"
Я никак не мог взять в толк, зачем здесь понадобились фальшивые окна.
Фото: Elena Vavina / "Настоящее время"
Хотел уже написать что-нибудь едкое, но наткнулся на фотку из Ростова-на-Дону. Там в окнах даже счастливых жителей нарисовали!
Фото: Анастасия Звонкая
В общей сложности в Ростове-на-Дону закрывают баннерами сразу 250 зданий.
Вообще, закрывать баннерами исторические здания, на реставрацию которых пока нет денег, – это нормальная практика. Но мэрия Ростова-на-Дону открыто говорит, что в этом случае речь идёт о ветхих и аварийных домах, которыми "сплошь пронизан исторический центр". А что бывает в Ростове с "ветхими домами", вы прекрасно знаете. Я не уверен, что после чемпионата мира эти дома отреставрируют, а не снесут или сожгут.
Примерно то же самое сейчас происходит в Нижнем Новгороде и других городах, принимающих ЧМ. В Нижнем на 30 домах установят фальшфасады, а 69 зданий просто расселят и снесут. Ещё примерно 200 домов обещали отремонтировать. Как сообщала пресс-служба губернатора Нижегородской области, "в список вошли здания, находящиеся на пути следования клиентских групп ФИФА".
То есть в порядок пытаются привести только те дома, которые могут увидеть иностранные болельщики и делегации.
В Екатеринбурге перед ЧМ внезапно вспомнили, что прямо рядом со стадионом "Центральный" находится большая тюрьма (СИЗО-1 и ИК-2), которую почему-то стыдно показывать иностранным гостям.
Фото: Яромир Романов / Znak.com
С периметра быстренько сняли колючую проволоку, а само здание СИЗО и его внешние стены заковали в дешёвейшую плитку с ближайшего строительного рынка.
Фото: Яромир Романов / Znak.com
Это тюремный замок, построенный в 1830 году. Но всем, как обычно, похуй.
Кстати, легендарный логотип ЧМ-2018 с заглавной фотки уже снесли. Он стоял на железнодорожной станции "Кольцово", недалеко от аэропорта Екатеринбурга. Мэрия заявила, что конструкция была установлена местным жителем незаконно и на его собственные деньги. Инсталляцию демонтировали, потому что использовать официальную символику FIFA он не имел права (а жаль).
Фото: E1.Ru
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которые будут изображать успешных, довольных, духовных и прекрасных жителей
Казаков
Re: Казаков
по сути в России военное правительство.
вот и хуярят, как приказано, без лишних вопросов.
Дракон-Денс был интереснее в 1000 раз. Одуван его выпилил, а народ помнит.
а тебя чепушило набросовое - забудут через 5 секунд.
В СПб навалом такой хуйни...
Вместо того, чтобы сделать что-то полезное для города и жителей, сотню миллиардов въебали на какую-то хуйню.
Более трех четвертей бизнесменов (76 процентов) оценивают текущее состояние российской экономики как проблемное или катастрофическое.
целую корову не покупаю",
а зачем весь дом красить, ровно через месяц всё облезет и трещинами
покроется
Какой нахуй чимпионат?
Re: Какой нахуй чимпионат?
Если бы был бы такой мэр, его бы уничтожила Единая Россия. Так что он как бы есть, но на самом деле его нет.
Надо игры этих городов «переборсить» в Грозный - там дома и улицы как в Швейцарии
подготовить к 24 году на царствование, путина на лазурные берега от
праведных трудов отдыхать, а кадыров бык молодой, годов много
может поцарствовать