Показуха для гостей Чемпионата

SbstnPereira надо еще завезти каких нибудь людей,

которые будут изображать успешных, довольных, духовных и прекрасных жителей Ответить

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Lisovsky Вот по поводу домиков в Самаре. Это же частная собственность. Что же жильцы не следят за своим жилищем, а приводят его в неприглядный вид? А так, спешка, ещё раз спешка, причина многих косяков. Ответить

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zloi_toni потому что в Самаре и области нет денег, нет работы и область вымирает Ответить

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prosto_vova Показуха это как бы принято для России последних лет 20. Ничего удивительного вообще. Ответить

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Казаков 33cc там нет - вот и разруха. Ответить



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Re: Казаков navalnypresiden Если бы не эта разруха, то сюда давно бы уже нагрянули солдаты НАТО и устроили свою разруху - с блэк-джеком и геями! Ответить



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itameri911 А зачем вы сейчас написали про Львов? Пост про РФ и ЧМ18. Причем здесь Украина? Ответить

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gmsash это не показуха.

по сути в России военное правительство.

вот и хуярят, как приказано, без лишних вопросов. Ответить



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Арёша Капризон это ты унылый скучный и однообразный



Дракон-Денс был интереснее в 1000 раз. Одуван его выпилил, а народ помнит.



а тебя чепушило набросовое - забудут через 5 секунд. Ответить

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navalnypresiden Деды ж завещали Ответить



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pavlov_lesha В СПб навалом такой хуйни... Ответить



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skynet82 Да вообще пиздец. Заебал этот футбол.

Вместо того, чтобы сделать что-то полезное для города и жителей, сотню миллиардов въебали на какую-то хуйню. Ответить

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Отрожение пАтриотизма Российские предприниматели назвали основные факторы, сдерживающие текущее развитие отечественной экономики и предпринимательства. Это неопределенность экономической ситуации, высокий уровень налогообложения и снижающийся спрос на внутреннем рынке. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам исследования, проведенного среди руководящего состава крупных предприятий.

Более трех четвертей бизнесменов (76 процентов) оценивают текущее состояние российской экономики как проблемное или катастрофическое. Ответить

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aabbccdd1122 Это Важное сообщение, которым Вы тут всех потрясли, прибежав в волненьи крайнем, имеет какое то отношение к показухе, о которой пишет Варламов? Ответить

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smilevilkas красят по поговорке, "если хочется выпить стакан молока,

целую корову не покупаю",

а зачем весь дом красить, ровно через месяц всё облезет и трещинами

покроется Ответить

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AAABBB рашка говняшка Ответить



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Какой нахуй чимпионат? tatarokazak Они, суки, нам козью морду устроили. Сакцыями обложили и денег не дают. И смеются как над чуханами. Хер им всем, а не чимпионат. Пустим только науру, молдован и венесуэльцев с пхеньянцами. Остальные пущай слюнки глотают и смотрят на нашу красоту по телевизору. Ответить



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Re: Какой нахуй чимпионат? evguseek зато в этом случае сборная РФ сможет рассчитывать на призовое место, может даже чемпионом стать! Ответить

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добрый доктор Чего удивляться, если для россии показуха, фейк, ложь- это государственные скрепы, а для народа повод для гордости. Ответить

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korolev_dweller Опять эти "скрепы". На Украине "скреп" нет, а показухи полно. Не в "скрепах" дело. Ответить

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13rezerv Интересно, а вообще существует мэр,которым бы гордились горожане? Типа Блумберга. Ответить

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pavlov_lesha Если бы был бы такой мэр, его бы уничтожила Единая Россия. Так что он как бы есть, но на самом деле его нет. Ответить



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veras1975 Надо игры этих городов «переборсить» в Грозный - там дома и улицы как в Швейцарии Ответить

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