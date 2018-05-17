Панельные микрорайоны Западного Берлина

С микрорайонной застройкой экспериментировали в разных странах. Во второй половине прошлого века такой подход к городскому планированию считался правильным и перспективным. В итоге окраины почти всех российских городов заросли панельными микрорайонами. Берлин тоже не избежал этой участи, причём и Восточный, и Западный. После войны традиционная квартальная застройка Берлина сильно пострадала, и пустыри решили застроить с размахом: больше зелёных пространств и парковок на поверхности, много места между домами, лужайки с кроликами и лисами.Восток начал строить Аллею Сталина в лучших традициях сталинского ампира, Запад ответил современным Ханзафиртель (Ганзейский квартал в Тиргартене). Градостроительный подход кардинально отличался идеологически. На Востоке – дворцы для рабочих, на Западе – комфортное жильё для людей без декоративных излишеств. Но по сути и там, и там были знакомые нам микрорайоны.В 60-х и 70-х и на Востоке, и на Западе строили панельные микрорайоны. Как мы знаем сегодня, эксперименты с подобной застройкой не увенчались успехом, и от них отказались. Но районы никуда не делись. Если в США и Франции подобные районы пытались снести, то в Берлине дома реновировали и привели в порядок.Давайте посмотрим на один из таких районов.Меркишес Фиртель – большой спальный район в округе Райникендорф в Западном Берлине, который застраивался с 1963 по 1974 годы. Изначально он был рассчитан на 17 000 квартир и 50 000 жителей.Застройка района велась слишком быстро: развитие инфраструктуры не успевало за заселением. В итоге берлинцы столкнулись с тем же, с чем сталкиваются жители российских городов сейчас: панельные высотки вырастали в чистом поле.Меркишес Фиртель был первым крупным новым микрорайоном в Западном Берлине. В первые годы после строительства его оценили высоко, однако затем он постепенно пришёл в упадок. Причиной упадка считали именно плохую инфраструктуру: в районе не хватало школ, детских садов и игровых площадок, а также магазинов, ресторанов и пивных.Уже в конце 60-х годов всё больше архитекторов и градостроителей отворачивались от идеи спальных массивов и многоэтажек и пытались реконструировать такие районы. Поэтому ещё на этапе строительства формат застройки Меркишес Фиртель морально устарел.Проблему создавало и то, что при переезде на окраину люди теряли свои прежние социальные связи и не могли идентифицировать себя с новой, холодной и недружелюбной средой обитания. Были случаи самоубийств. Для туристов организовывались автобусные туры по "плохому жилому району". Фотографы и режиссёры снимали Меркишес Фиртель, когда нужно было показать серое и мрачное гетто. Но хоть район и имел плохую репутацию в стране, статистика показывает, что он никогда не был зоной насилия, криминала и бесконтрольного распространения граффити.В 90-е район начали благоустраивать и модернизировать: сделали более удобные входные группы, построили фонтан. Проводят энергетическую и экологическую модернизацию домов, улучают теплоизоляцию, убирают устаревшие негигиеничные мусоропроводы (такие же, как в наших многоэтажках) и заменяют на раздельный сбор мусора, озеленяют пустыри, высаживают новые деревья, чтобы район не казался бетонным полем.Сейчас его уже не назовешь гетто. Район вполне благополучный, в нём живёт около 40 000 берлинцев.Меркишес Фиртель в 60-е годы стал попыткой победить нехватку современного жилья в Германии. Он был одним из многочисленных периферийных поселений, возникших в городах ФРГ в рамках государственной политики массового строительства, и привлекал людей, чьи дома были разрушены в ходе войны. В те времена требовалась рабочая сила, например, на строительство Берлинской стены, и всем этим людям нужно было жильё.01. Так выглядят улицы района. Большие красивые деревья. Широкий тротуар вымощен ровной плиточкой.02. Жильё разного формата. Кроме панелек можно встретить и малоэтажную застройку.03. Огромные пространства между домами превратили не в парковки, а в скверы.04. Немецкая десятиэтажка. Здания такого типа можно встретить в любом городе России с населением больше 100 тысяч. Строились они немногим позже, чем этот берлинский район. Помните, в каком они состоянии?05. Никто не стеклит балконы – взгляните, как хорошо смотрятся чистые фасады.06. Контраст. Первые два этажа нежилые. Дома стоят на ножках, между которыми располагаются входные группы и технические помещения.07. Благоустройство самое простое. Кусты и газоны просто периодически стригут, как и у нас.08. На тех участках, которые давно не стригли, выросли одуванчики.09. А где же машины? Куда приличному бюргеру припарковать свой народный автомобиль в таком дворе?10. Внутренние дорожки вымощены более мелкой плиткой. Как я понимаю, её с 70-х не меняли. И ещё лет 30 не нужно будет.11. Район пересекает канава.12. Канава абсолютно чистая. Склоны не завалены мусором, на воде нет бензиновых пятен. Не знаю, как это возможно.13. Простая, но красивая детская площадка.14. Более технологичный вариант с амфитеатром для родителей. Обратите внимание, как архитекторы поработали с рельефом.15. Разные конструкции для детей раскиданы по огромному двору.16. Покрытие везде песчаное.17. Эта песочница будет тут, когда Парнас, Кудрово, "Белые Росы" и другие ЖК уже будут лежать в руинах. Вообще, поражает качество работ в Германии. Многие элементы спустя 50 лет после строительства выглядят как новые.18. Парковка для велосипедов. Посередине скутер.19. Хуй вам, а не двор для автомобилей!20. Первые этажи тут "нерабочие", так что бизнес иногда занимает вторые. Здесь, например, физиотерапевты работают.21. Вот так выглядит один из подъездов. Просто эстетическое удовольствие получаешь... Вы только взгляните на этот указатель!22. Парковка для велосипедов и электроколясок.23. Со стороны улицы подъезд устроен так же.24. А вот и парковка, она с внешней стороны домов.25. Парковку засадили деревьями.26. Детский сад27. Другие дома. Обратите внимание, что архитектура очень разная.Обратите внимание на то, что немцы не застроили весь район одинаковыми коробками.Даже в рамках одного микрорайона все дома разные.Уникальность архитектуры даже такой спальный район делает намного более комфортным и интересным, чем наши поля муравейников.У нас все дома одинаковые не то что в пределах одного города, а в масштабах всей страны! Есть всего несколько типов домов, и все российские города застраивались (и продолжают застраиваться) этими клонами.Немцы сумели избежать этой ошибки, поэтому в берлинском спальнике даже можно жить.Дома строились для людей, а не для муравьёв.28. Тут тоже внешняя парковка.29. Парковочные места разделены кустами.30. Здесь проходит очередной этап реновации.31. Делают модные подъезды.32. Детская площадка33. Ещё одна34. Зона без машин35. Немцы не перестают озеленять район. Казалось бы, тут и так зелени как в лесу. Но нет! Повсюду высаживают новые деревья.36. Вот тут вдоль дорожки мало деревьев, сейчас высадят новые. Обратите внимание, что для этого закупили дорогие взрослые саженцы.37. Будет так:38. Пруд39. ЛесВот такие вот панельные окраины у немцев. Как вам?