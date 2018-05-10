Города после войны

Подчинитесь моей воле zayma_fokus За сим повелеваю, что всяк зашедший в этот уютный бложик, по моему велению, оставил свой тухлый никому не нужный комментарий ниже! Ответить



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Re: Подчинитесь моей воле sakurovskiy без нагайки ты совершенно не убедителен. Ответить

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sakurovskiy Восстанавливать надо казачество, а не какие-то там халупы. Ответить

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f_standee казачество восстановлено, полномочиями наделено. что дальше? Ответить

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dina_morush Я очень рада, что в Европе хорошо реконструировали разрушенное во Вторую Мировую. Это важно для человечества, вообще для всех людей вне зависимости от места их рождения, их проживания. Ответить



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kyiv_cake Нихрена там не восстановили по сравнению с тем, что было утрачено. Все города северо-запада Германии уничтожены... Ответить

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Михаил Золотухин Киев замечательно восстановили, пока туда не приехали селюки и всё загадили.

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rus_maxim главное чтобы тебя в Киеве не было. Ответить



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little_ursa время СССР - это время варваров каких-то. Ответить



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notglamour Видать слишком хорошо тебе сейчас живется. Поделись Ответить



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Nick Sidorov Ну у России свой особый путь. Ответить



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Прокоп Прокопов На первой фотке у Варламова Йошкар-Ола.

Очень похожий новодел Ответить



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Я порусофобствую: tatarokazak Вот у них там в явропе ни газу, ни лесу, ни золота, ни брульянтов... Почему им там на фсе хватает? А у нас всего дохера, а хватает только пропутинским пидарасам? Ответить



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Re: Я порусофобствую: sakurovskiy Бабло ушло на казаков с нагайками, у них то их нет, как живут без казаков, как идиоты поди. Ответить

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nuwi ИМХО Фрауенкирхе могли бы оставить и разрушенной. Это был отличный антивоенный памятник, гораздо лучше, чем разрушенная Кирха в Берлине, превращённая просто в попсовую декорацию.



Вообще, как мне кажется, в каждой стране надо было оставить один район или даже город полностью разрушенным как назидание. Можно было бы туда манекены поставить и инвентарь военного времени, чтобы показать как люди выживали во время бомбардировок и после войны. Орёт ктото "можем повторить"? . А вот пойди-ка ты на руины города Х. и глянь, что ты хочешь повторить. Так сказать памятник и музей под открытым небом в реальную величину с реальной историей. Это смотрелось бы куда лучше чем величественные мемориалы или чёрно-белые фото на стене. Ответить

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jmyshanya " А вот пойди-ка ты на руины города Х. и глянь, что ты хочешь повторить. "

у тех, кто хочет повторить, член встает на руины и на трупы, зачем их возбуждать? Ответить



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g0sdep "Минск сейчас – это типовой советский город своего времени, мало чем отличающийся от других восстановленных городов на территории бывшего СССР"



Щас должны мощно полыхнуть булАрусские пуканы ) Ответить

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alex_coolman Беларуские!!! Не смейте оскорблять наш уютненький колхоз!!! Ответить

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Ошибка Михаил Гусев У Вас ошибка. Это не "Авайдер-аллея, ныне аллея Смелых", а улица Генделя с видом на Советский проспект (раннего названия не знаю). Ответить



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Re: Ошибка senior_egor Когда-то Варламов расхваливал Калининград.

Мне город показался скучным и заброшенным, к тому же там всё дорого, а предприятий и работы нет.

Цены на продукты намного выше, чем на Урале. А вот на недвигу цены гораздо ниже - что говорит о слабой экономике и застое жилищного рынка. Ответить



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in fiocci если посмотреть любое кино о будущем, там нет никакой архитектуры, а лишь огромные функциональные бетонно-металло-стеклянные коробки

так что минск и волгоград наоборот в тренде, устремлены в будущее!!! Ответить



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olga_korea Спросить любого подростка, что бы он выбрал, современную смарт квартиру повышенной комфортности или исторические рамы с дверями, без лифтов, подземных парковок и кондиционеров. Выбор будет очевиден. Ответить

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hydrocianid для меня пример восстановления города после войны это Нюрнберг. Альтшдадт был на 85-90% разрушен. Сейчас гуляя по городу даже и мысли не возникает что 73 года назад город лежал в руинах. Из ужасных примеров в европе - это конечно Ковентри.



Edited at 2018-05-10 08:55 (UTC) Ответить

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woolfs на 85-90% в Европе были разрушены:

Будапешт, Бреслау(Вроцлав), Любек, Варшава, Данцинг(Гданьск), Дрезден, Штутгарт, Гамбург, Кёнигсберг(Калининград), Киев, Минск



Edited at 2018-05-10 09:29 (UTC) Ответить



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rus_maxim есть интересный фильм Дискавери про восстановление дрезденской церкви.



а так то да, совок просрал всю архитектуру захваченных городов понастроив убогие хрущебы. Ответить



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v_e_m_o_d Не особо интересно. Варламов, где обещанные посты о поездке из Мурманской области в Норвегию через границу? Обещал же вроде на 9-10 мая. Ответить



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rus_maxim его команда занята была - вчера весь день дедов на палочке носили. Ответить



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