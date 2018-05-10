Города после войны
Многие города были практически стёрты с лица Земли Второй мировой войной. Они лишились исторических центров и традиционной застройки (не говоря уже о людских потерях). В некоторых случаях довоенная планировка города угадывалась по линиям руин прежних улиц, различимых с самолёта.
Перед чиновниками и архитекторами, принимавшими решения о восстановлении городов в послевоенные годы, стояла важная задача. Фактически им предстояло "пересобрать" лицо города – это похоже на работу пластического хирурга, который воссоздаёт лицо пациента после крайне тяжёлой травмы.
"Городские проекты" написали пост о четырёх разных подходах к восстановлению уничтоженных войной городов. Далее слово автору:
Вторая Мировая война изменила облик многих городов. Там, где разрушения были особенно сильными, города приходилось полностью восстанавливать.
Мы отобрали 4 показательных подхода к восстановлению городов. Каждый из них отличается друг от друга и каждый привёл к разным результатам – от сохранения исторического города до полного переустройства.
Варшава
Город был разрушен на 84 процента.
Пострадала почти вся историческая застройка: разрушен был Варшавский замок; колонна Сигизмунда; на основных улицах, составляющих Королевский тракт, не осталось ни одной неповреждённой постройки.
Восстановление города казалось непосильным, однако для сохранения и утверждения собственной идентичности 3 февраля 1945 года была принята резолюция о реконструкции города, а 14 февраля было создано "Бюро восстановления столицы".
Рыночная площадь
Коллаж: thinglink.com
План реконструкции Варшавы сильно отличался от прочих подобных в Европе, по которым восстанавливались лишь отдельные исторические постройки. Здесь же стояла задача восстановления всей исторической застройки города.
Было решено искать и использовать обломки прежних исторических построек. Если же они не уцелели, то детали делали заново с помощью сохранившихся старых чертежей и схем. Интересно, что большую роль в воссоздании этих деталей сыграли 22 картины итальянского художника Бернардо Беллотто с видами Варшавы.
Бернардо Беллотто, "Варшава, улица Медовая", 1777 г.
Воплотить виды с картин полностью, конечно же, было невозможно из-за оптических особенностей живописных работ, но детали получались максимально похожими на оригинал.
Дом адвоката Александра Джона до войны, на картине Беллотто и после восстановления
Коллаж: 99percentinvisible.org
Там, где восстановление было невозможным, застройка велась в духе старого города. Например, в рамках крупного строительства трассы Восток–Запад (Trasa W-Z) в 1949 году был отстроен микрорайон Мариенштат, постройки которого стилизованы под купеческие каменные дома XVII века.
Мариенштат, вид со стороны Замковой площади
Фото: Wikipedia
Отличия между старым и новым городом, конечно, были. В новой Варшаве стало больше пространства и света, в отличие от узких дворов и переулков старого города. В этом плане подход вполне соответствовал послевоенному коммунистическому градостроительству с его широкими улицами и проспектами. Плюс ко всему, в 1945 году вступил в силу так называется декрет Берута, согласно которому вся земля в пределах довоенных границ Варшавы была национализирована, и некоторые уцелевшие здания всё же были снесены. Вместо них были возведены постройки, которые виделись более приемлемыми для нового коммунистического режима.
Коллаж: oobject.com
Такой подход был, конечно же, долгосрочным, и восстановление разных частей города продолжалось практически до 70-х годов, когда был реконструирован Варшавский замок. Сейчас старый город Варшавы вполне соответствует довоенному, видно, что работа реконструкторов была титанической. Сложно представить себе, что бы было сейчас с центром Варшавы, если бы план восстановления не был бы принят изначально.
Дрезден
Фото: The LIFE Picture Collection
Один из крупнейших культурных центров Европы был подвергнут массированной бомбардировке силами англо-американской авиации в феврале 1945 года. Уничтожено 23 процента индустриальных строений, 56 процентов нежилых и неиндустриальных строений (те, что представляли как раз наибольшую культурную ценность) и примерно 50 процентов жилой зоны.
Фото: visualhistory
В отличии от руководства Польши и Варшавы, власти ГДР не имели сколько-нибудь системного плана реконструкции города. Тем не менее, сохранившиеся обломки исторических построек были найдены и вывезены для хранения за пределами города, а конструкции, которые остались от прежних зданий, оставили нетронутыми.
Фото: visualhistory
Таким образом, центр города представлял собой по большей части пустое пространство. Новые здания возводились точечно и стилистически скорее соответствовали представлениям об архитектуре нового политического режима, чем духу старого города.
Коллаж: The Independent
Выборочно восстанавливались некоторые старые постройки. Так, в 1964 году был восстановлен комплекс Цвингер.
Цвингер в 1946 году и сейчас
Коллаж: The Independent
Полномасштабная реконструкция города началась лишь после объединения Германии. Символом восстановления города стала реконструкция церкви Фрауэнкирхе, начавшаяся в 1990 году и законченная только в 2005-м.
Фрауэнкирхе до и после восстановления:
Коллаж: goodnewsnetwork.org
Сохранившиеся обломки церкви были использованы при реконструкции, остальное было воссоздано с помощью оригинального материала – песчаника.
Фото: frauenkirche-dresden.de
После успеха с церковью власти города стали задумываться о восстановлении исторической застройки, однако стоит признать, что тут работа велась не столь скрупулёзно. Задача стояла скорее воссоздать определенный стиль застройки, хоть и соответствующий фотографиями и картинам старого города. Для этого даже сносятся некоторые постройки ГДРовских времен, которые мешают восстановлению духа старого города.
Коллаж: The Independent
Процесс восстановления Дрездена продолжается до сих пор. Его участники не претендуют на доподлинное воссоздание старого города, но стараются вернуть почти утраченный общий облик и дух.
Минск
Схемы: news.tut.by
Минск потерял 89 процентов всех довоенных построек в результате войны. На момент взятия города советскими войсками в центральных районах Минска осталось всего 70 неразрушенных зданий.
Первый послевоенный генеральный план Минска составлен "Белгоспроектом" в конце 1945-го и подразумевал снос большей части старых зданий и полную перестройку города.
Коллаж: news.tut.by
Некоторые старые постройки восстанавливались лишь в том случае, если это не мешало следованию генеральному плану и не требовало тщательной реконструкции. Так, в 1950 году был взорван частично разрушенный во время войны костёл св. Фомы Аквинского, ранее признававшийся памятником архитектуры.
Костёл св. Фомы Аквинского до сноса
Фото: ruiny_v_upor
Планировка исторического центра была полностью переосмыслена путем полного её превращения в радиально-кольцевую, расширения основных магистралей, устройства двух сквозных взаимно перпендикулярных городских диаметров.
Площадь Свободы
Коллаж: news.tut.by
По генеральному плану территория Минска расширялась с 7,7 тысячи до 13 тысяч гектаров, на новых территориях размещались промышленные и коммунальные учреждения. Расширение территории города проводилось в основном в юго-восточном направлении.
Площадь Свободы
Коллаж: news.tut.by
По плану центральную часть города было решено застраивать в 4-5-этажными домами, не более 6 этажей. Одновременно с ними, строились деревянные дома и бараки для строителей и жителей города.
Коллаж: realt.onliner.by
Подавляющее большинство построек нового города были выполнены в стиле сталинского неоклассицизма. Подобные проекты восстановления были достаточно типичны для СССР. Так же почти заново отстраивался Волгоград, Тверь. Таким образом, исторический облик Минска был практически утерян в типовой планировке советского города.
Калининград
Фото: on-walking.com
К концу войны более 90 процентов промышленных, жилых и административных зданий на территории нынешней Калининградской области было уничтожено.
Авайдер-аллея, ныне аллея Смелых
Фото: sergey_larenkov
В отличие от Минска, восстановление бывшего Кёнигсберга не было системным – более того, все действия по восстановлению были максимально хаотичными и бессвязными. Это происходило по множеству причин, главные из них – заселение уцелевших зданий переселенцами с "большой земли" и потеря большей части немецкой документации, схем и чертежей.
С 1947 года начались попытки изменить это, начался поиск и перевод немецких градостроительных инструкций, появился главный архитектор города. Многие немецкие здания были восстановлены, сохранены некоторые архитектурные памятники города (биржа, кирхи, комплекс Луизен-парка, новое здание университета и т.д.). Пресечены попытки сноса обломков Королевского замка.
Руины Королевского замка
Однако с 1953 года политика восстановления города резко изменилась. У Калининграда больше не было главного архитектора, политическое руководство приняло решение снести множество старых немецких построек и их остатков. Королевский замок продержался до 1967 года, пока его руины всё-таки не взорвали.
Десятиэтажка на фоне лютеранского храма
Фото: on-walking.com
Был принят план по разуплотнению центральной части города, созданию защитных зон между промышленными предприятиями, жилой и культурно-бытовой застройкой. При восстановлении построек меняли фасады, архитектурные формы, планировку помещений – немецкое архитектурное наследие превращалось в упоминаемый ранее сталинский неоклассицизм. Однако, в отличие от Минска, в Калининграде решено было сохранить прежнюю структуру города.
Коллаж: sergey_larenkov
Такая хаотичность и бессистемность в восстановлении города явно заметна и сейчас. Калининград представляет собой смесь сохранившихся немецких построек, часто кустарным образом реконструированных, и типовой советской застройки того времени.
Итоги
Конечно, нельзя сказать, что какой-то из подходов однозначно правильный или неправильный. Восстановление городов проводилось в разных обстоятельствах, перед градостроителями ставились разные задачи. Но к понятию "восстановление" скорее подходит варшавский и в какой-то степени дрезденский вариант. Они очень долгосрочны и требуют вложения множества сил. Но так город не теряет свою идентичность, как это произошло с Минском. Минск сейчас – это типовой советский город своего времени, мало чем отличающийся от других восстановленных городов на территории бывшего СССР. Калининград же пострадал сперва от бездействия властей и хаотического восстановления, а потом – от той же самой типовой застройки. Это сочетание точно так же привело к потере памяти довоенного города.
|Как мы уничтожаем свои города
|Восстановление утраченного наследия: Польша и Россия
|Как Выборгу не повезло (а может, повезло) после войны
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Подчинитесь моей воле
Re: Подчинитесь моей воле
Очень похожий новодел
Я порусофобствую:
Re: Я порусофобствую:
Вообще, как мне кажется, в каждой стране надо было оставить один район или даже город полностью разрушенным как назидание. Можно было бы туда манекены поставить и инвентарь военного времени, чтобы показать как люди выживали во время бомбардировок и после войны. Орёт ктото "можем повторить"? . А вот пойди-ка ты на руины города Х. и глянь, что ты хочешь повторить. Так сказать памятник и музей под открытым небом в реальную величину с реальной историей. Это смотрелось бы куда лучше чем величественные мемориалы или чёрно-белые фото на стене.
" А вот пойди-ка ты на руины города Х. и глянь, что ты хочешь повторить. "
у тех, кто хочет повторить, член встает на руины и на трупы, зачем их возбуждать?
Щас должны мощно полыхнуть булАрусские пуканы )
Ошибка
Re: Ошибка
Мне город показался скучным и заброшенным, к тому же там всё дорого, а предприятий и работы нет.
Цены на продукты намного выше, чем на Урале. А вот на недвигу цены гораздо ниже - что говорит о слабой экономике и застое жилищного рынка.
так что минск и волгоград наоборот в тренде, устремлены в будущее!!!
Edited at 2018-05-10 08:55 (UTC)
Будапешт, Бреслау(Вроцлав), Любек, Варшава, Данцинг(Гданьск), Дрезден, Штутгарт, Гамбург, Кёнигсберг(Калининград), Киев, Минск
Edited at 2018-05-10 09:29 (UTC)
а так то да, совок просрал всю архитектуру захваченных городов понастроив убогие хрущебы.