Города после войны



Многие города были практически стёрты с лица Земли Второй мировой войной. Они лишились исторических центров и традиционной застройки (не говоря уже о людских потерях). В некоторых случаях довоенная планировка города угадывалась по линиям руин прежних улиц, различимых с самолёта.

Перед чиновниками и архитекторами, принимавшими решения о восстановлении городов в послевоенные годы, стояла важная задача. Фактически им предстояло "пересобрать" лицо города – это похоже на работу пластического хирурга, который воссоздаёт лицо пациента после крайне тяжёлой травмы.

"Городские проекты" написали пост о четырёх разных подходах к восстановлению уничтоженных войной городов. Далее слово автору:


Вторая Мировая война изменила облик многих городов. Там, где разрушения были особенно сильными, города приходилось полностью восстанавливать.

Мы отобрали 4 показательных подхода к восстановлению городов. Каждый из них отличается друг от друга и каждый привёл к разным результатам – от сохранения исторического города до полного переустройства.


Варшава



Город был разрушен на 84 процента.

Пострадала почти вся историческая застройка: разрушен был Варшавский замок; колонна Сигизмунда; на основных улицах, составляющих Королевский тракт, не осталось ни одной неповреждённой постройки.

Восстановление города казалось непосильным, однако для сохранения и утверждения собственной идентичности 3 февраля 1945 года была принята резолюция о реконструкции города, а 14 февраля было создано "Бюро восстановления столицы".

Рыночная площадь

Коллаж: thinglink.com

План реконструкции Варшавы сильно отличался от прочих подобных в Европе, по которым восстанавливались лишь отдельные исторические постройки. Здесь же стояла задача восстановления всей исторической застройки города.




Было решено искать и использовать обломки прежних исторических построек. Если же они не уцелели, то детали делали заново с помощью сохранившихся старых чертежей и схем. Интересно, что большую роль в воссоздании этих деталей сыграли 22 картины итальянского художника Бернардо Беллотто с видами Варшавы.

Бернардо Беллотто, "Варшава, улица Медовая", 1777 г.


Воплотить виды с картин полностью, конечно же, было невозможно из-за оптических особенностей живописных работ, но детали получались максимально похожими на оригинал.

Дом адвоката Александра Джона до войны, на картине Беллотто и после восстановления

Коллаж: 99percentinvisible.org

Там, где восстановление было невозможным, застройка велась в духе старого города. Например, в рамках крупного строительства трассы Восток–Запад (Trasa W-Z) в 1949 году был отстроен микрорайон Мариенштат, постройки которого стилизованы под купеческие каменные дома XVII века.

Мариенштат, вид со стороны Замковой площади

Фото: Wikipedia

Отличия между старым и новым городом, конечно, были. В новой Варшаве стало больше пространства и света, в отличие от узких дворов и переулков старого города. В этом плане подход вполне соответствовал послевоенному коммунистическому градостроительству с его широкими улицами и проспектами. Плюс ко всему, в 1945 году вступил в силу так называется декрет Берута, согласно которому вся земля в пределах довоенных границ Варшавы была национализирована, и некоторые уцелевшие здания всё же были снесены. Вместо них были возведены постройки, которые виделись более приемлемыми для нового коммунистического режима.

Коллаж: oobject.com

Такой подход был, конечно же, долгосрочным, и восстановление разных частей города продолжалось практически до 70-х годов, когда был реконструирован Варшавский замок. Сейчас старый город Варшавы вполне соответствует довоенному, видно, что работа реконструкторов была титанической. Сложно представить себе, что бы было сейчас с центром Варшавы, если бы план восстановления не был бы принят изначально.


Дрезден


Фото: The LIFE Picture Collection

Один из крупнейших культурных центров Европы был подвергнут массированной бомбардировке силами англо-американской авиации в феврале 1945 года. Уничтожено 23 процента индустриальных строений, 56 процентов нежилых и неиндустриальных строений (те, что представляли как раз наибольшую культурную ценность) и примерно 50 процентов жилой зоны.

Фото: visualhistory

В отличии от руководства Польши и Варшавы, власти ГДР не имели сколько-нибудь системного плана реконструкции города. Тем не менее, сохранившиеся обломки исторических построек были найдены и вывезены для хранения за пределами города, а конструкции, которые остались от прежних зданий, оставили нетронутыми.

Фото: visualhistory

Таким образом, центр города представлял собой по большей части пустое пространство. Новые здания возводились точечно и стилистически скорее соответствовали представлениям об архитектуре нового политического режима, чем духу старого города.

Коллаж: The Independent

Выборочно восстанавливались некоторые старые постройки. Так, в 1964 году был восстановлен комплекс Цвингер.

Цвингер в 1946 году и сейчас

Коллаж: The Independent

Полномасштабная реконструкция города началась лишь после объединения Германии. Символом восстановления города стала реконструкция церкви Фрауэнкирхе, начавшаяся в 1990 году и законченная только в 2005-м.

Фрауэнкирхе до и после восстановления:

Коллаж: goodnewsnetwork.org

Сохранившиеся обломки церкви были использованы при реконструкции, остальное было воссоздано с помощью оригинального материала – песчаника.

Фото: frauenkirche-dresden.de

После успеха с церковью власти города стали задумываться о восстановлении исторической застройки, однако стоит признать, что тут работа велась не столь скрупулёзно. Задача стояла скорее воссоздать определенный стиль застройки, хоть и соответствующий фотографиями и картинам старого города. Для этого даже сносятся некоторые постройки ГДРовских времен, которые мешают восстановлению духа старого города.

Коллаж: The Independent

Процесс восстановления Дрездена продолжается до сих пор. Его участники не претендуют на доподлинное воссоздание старого города, но стараются вернуть почти утраченный общий облик и дух.


Минск


Схемы: news.tut.by

Минск потерял 89 процентов всех довоенных построек в результате войны. На момент взятия города советскими войсками в центральных районах Минска осталось всего 70 неразрушенных зданий.

Первый послевоенный генеральный план Минска составлен "Белгоспроектом" в конце 1945-го и подразумевал снос большей части старых зданий и полную перестройку города.


Коллаж: news.tut.by

Некоторые старые постройки восстанавливались лишь в том случае, если это не мешало следованию генеральному плану и не требовало тщательной реконструкции. Так, в 1950 году был взорван частично разрушенный во время войны костёл св. Фомы Аквинского, ранее признававшийся памятником архитектуры.

Костёл св. Фомы Аквинского до сноса

Фото: ruiny_v_upor

Планировка исторического центра была полностью переосмыслена путем полного её превращения в радиально-кольцевую, расширения основных магистралей, устройства двух сквозных взаимно перпендикулярных городских диаметров.

Площадь Свободы

Коллаж: news.tut.by

По генеральному плану территория Минска расширялась с 7,7 тысячи до 13 тысяч гектаров, на новых территориях размещались промышленные и коммунальные учреждения. Расширение территории города проводилось в основном в юго-восточном направлении.

Площадь Свободы

Коллаж: news.tut.by

По плану центральную часть города было решено застраивать в 4-5-этажными домами, не более 6 этажей. Одновременно с ними, строились деревянные дома и бараки для строителей и жителей города.

Коллаж: realt.onliner.by

Подавляющее большинство построек нового города были выполнены в стиле сталинского неоклассицизма. Подобные проекты восстановления были достаточно типичны для СССР. Так же почти заново отстраивался Волгоград, Тверь. Таким образом, исторический облик Минска был практически утерян в типовой планировке советского города.


Калининград


Фото: on-walking.com

К концу войны более 90 процентов промышленных, жилых и административных зданий на территории нынешней Калининградской области было уничтожено.

Авайдер-аллея, ныне аллея Смелых

Фото: sergey_larenkov

В отличие от Минска, восстановление бывшего Кёнигсберга не было системным – более того, все действия по восстановлению были максимально хаотичными и бессвязными. Это происходило по множеству причин, главные из них – заселение уцелевших зданий переселенцами с "большой земли" и потеря большей части немецкой документации, схем и чертежей.



С 1947 года начались попытки изменить это, начался поиск и перевод немецких градостроительных инструкций, появился главный архитектор города. Многие немецкие здания были восстановлены, сохранены некоторые архитектурные памятники города (биржа, кирхи, комплекс Луизен-парка, новое здание университета и т.д.). Пресечены попытки сноса обломков Королевского замка.

Руины Королевского замка


Однако с 1953 года политика восстановления города резко изменилась. У Калининграда больше не было главного архитектора, политическое руководство приняло решение снести множество старых немецких построек и их остатков. Королевский замок продержался до 1967 года, пока его руины всё-таки не взорвали.

Десятиэтажка на фоне лютеранского храма

Фото: on-walking.com

Был принят план по разуплотнению центральной части города, созданию защитных зон между промышленными предприятиями, жилой и культурно-бытовой застройкой. При восстановлении построек меняли фасады, архитектурные формы, планировку помещений – немецкое архитектурное наследие превращалось в упоминаемый ранее сталинский неоклассицизм. Однако, в отличие от Минска, в Калининграде решено было сохранить прежнюю структуру города.


Коллаж: sergey_larenkov

Такая хаотичность и бессистемность в восстановлении города явно заметна и сейчас. Калининград представляет собой смесь сохранившихся немецких построек, часто кустарным образом реконструированных, и типовой советской застройки того времени.


Итоги

Конечно, нельзя сказать, что какой-то из подходов однозначно правильный или неправильный. Восстановление городов проводилось в разных обстоятельствах, перед градостроителями ставились разные задачи. Но к понятию "восстановление" скорее подходит варшавский и в какой-то степени дрезденский вариант. Они очень долгосрочны и требуют вложения множества сил. Но так город не теряет свою идентичность, как это произошло с Минском. Минск сейчас – это типовой советский город своего времени, мало чем отличающийся от других восстановленных городов на территории бывшего СССР. Калининград же пострадал сперва от бездействия властей и хаотического восстановления, а потом – от той же самой типовой застройки. Это сочетание точно так же привело к потере памяти довоенного города.


Как мы уничтожаем свои города

 Восстановление утраченного наследия: Польша и Россия
 Как Выборгу не повезло (а может, повезло) после войны
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!

А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту

И не забывайте про Твиттер с Ютубом

… и ещё Инстаграм! 👍

Tags: , , , , , ,
promo varlamov.ru november 17, 2011 20:24 152
Buy for 2 000 tokens
Реклама в этом блоге
В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 2 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со статистикой, портретом аудитории и моими предложениями по рекламе, есть…
  • Комментарии (102)
    • :
    ← назад
    вперёд →
    Подчинитесь моей воле
    zayma_fokus
    За сим повелеваю, что всяк зашедший в этот уютный бложик, по моему велению, оставил свой тухлый никому не нужный комментарий ниже!
    Новый
    dina_morush
    Я очень рада, что в Европе хорошо реконструировали разрушенное во Вторую Мировую. Это важно для человечества, вообще для всех людей вне зависимости от места их рождения, их проживания.
    Новый
    kyiv_cake
    Нихрена там не восстановили по сравнению с тем, что было утрачено. Все города северо-запада Германии уничтожены...
    Новый
    Я порусофобствую:
    tatarokazak
    Вот у них там в явропе ни газу, ни лесу, ни золота, ни брульянтов... Почему им там на фсе хватает? А у нас всего дохера, а хватает только пропутинским пидарасам?
    Новый
    nuwi
    ИМХО Фрауенкирхе могли бы оставить и разрушенной. Это был отличный антивоенный памятник, гораздо лучше, чем разрушенная Кирха в Берлине, превращённая просто в попсовую декорацию.

    Вообще, как мне кажется, в каждой стране надо было оставить один район или даже город полностью разрушенным как назидание. Можно было бы туда манекены поставить и инвентарь военного времени, чтобы показать как люди выживали во время бомбардировок и после войны. Орёт ктото "можем повторить"? . А вот пойди-ка ты на руины города Х. и глянь, что ты хочешь повторить. Так сказать памятник и музей под открытым небом в реальную величину с реальной историей. Это смотрелось бы куда лучше чем величественные мемориалы или чёрно-белые фото на стене.
    Новый
    jmyshanya

    " А вот пойди-ка ты на руины города Х. и глянь, что ты хочешь повторить. "


    у тех, кто хочет повторить, член встает на руины и на трупы, зачем их возбуждать?

    Новый
    g0sdep
    "Минск сейчас – это типовой советский город своего времени, мало чем отличающийся от других восстановленных городов на территории бывшего СССР"

    Щас должны мощно полыхнуть булАрусские пуканы )
    Новый
    Ошибка
    Михаил Гусев
    У Вас ошибка. Это не "Авайдер-аллея, ныне аллея Смелых", а улица Генделя с видом на Советский проспект (раннего названия не знаю).
    Новый
    Re: Ошибка
    senior_egor
    Когда-то Варламов расхваливал Калининград.
    Мне город показался скучным и заброшенным, к тому же там всё дорого, а предприятий и работы нет.
    Цены на продукты намного выше, чем на Урале. А вот на недвигу цены гораздо ниже - что говорит о слабой экономике и застое жилищного рынка.
    Новый
    in fiocci
    если посмотреть любое кино о будущем, там нет никакой архитектуры, а лишь огромные функциональные бетонно-металло-стеклянные коробки
    так что минск и волгоград наоборот в тренде, устремлены в будущее!!!
    Новый
    olga_korea
    Спросить любого подростка, что бы он выбрал, современную смарт квартиру повышенной комфортности или исторические рамы с дверями, без лифтов, подземных парковок и кондиционеров. Выбор будет очевиден.
    Новый
    hydrocianid
    для меня пример восстановления города после войны это Нюрнберг. Альтшдадт был на 85-90% разрушен. Сейчас гуляя по городу даже и мысли не возникает что 73 года назад город лежал в руинах. Из ужасных примеров в европе - это конечно Ковентри.

    Edited at 2018-05-10 08:55 (UTC)
    Новый
    woolfs
    на 85-90% в Европе были разрушены:
    Будапешт, Бреслау(Вроцлав), Любек, Варшава, Данцинг(Гданьск), Дрезден, Штутгарт, Гамбург, Кёнигсберг(Калининград), Киев, Минск

    Edited at 2018-05-10 09:29 (UTC)
    Новый
    rus_maxim
    есть интересный фильм Дискавери про восстановление дрезденской церкви.

    а так то да, совок просрал всю архитектуру захваченных городов понастроив убогие хрущебы.
    Новый
    v_e_m_o_d
    Не особо интересно. Варламов, где обещанные посты о поездке из Мурманской области в Норвегию через границу? Обещал же вроде на 9-10 мая.
    Новый
    rus_maxim
    его команда занята была - вчера весь день дедов на палочке носили.
    Новый
  • Комментарии (102)
    • :
    ← назад
    вперёд →