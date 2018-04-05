На мосту у здания правительства Подмосковья повесили баннер "Время защитить Волоколамск"

mat_uc Илья, не усугубляй свое положение.



Нельзя такое снимать. Ответить

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simply_russian Да не, пусть побольше снимает. Ничто не показывает долбоебизм оппозиции лучше чем сама оппозиция :о))



Сколько их уже скатилось в унылое говно как раз потому что их слова и действия широко демонстрировались..



Edited at 2018-04-05 09:37 (UTC) Ответить

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flashzoom Последняя фотка доставляет. По сути это будущее России



Edited at 2018-04-05 09:23 (UTC) Ответить

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gnom_weseliy Граффити надо рисовать. их не так легко удалять. Ответить

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me_x_x_em Экстремизм им пришьют или чего другое? Ответить

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fotokiski Лишь бы справку из психушки не получили. Ответить



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sakurovskiy Если не защитить Волоколамск, его защитят солдаты НАТО Ответить



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husernik Люди, голосовавшие за Путина, достойны наплевательского отношения власти. Ответить

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Dan Firsov-Shibaev Вот так вот идешь вечером с работы от м мякинино, и охуеваешь от пейзажа впереди, а ты там ещё и живешь=) Нужно иметь высокую патриотичность для такой жизни.



p.s. последнее фото вообще угар.



Edited at 2018-04-05 09:31 (UTC) Ответить

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1over137 Не хватает вздувшейся плитки на мосту. И погода слишком солнечная.



А так да, портрет эпохи...

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simply_russian то есть эти пидорасы протестуют против свалок и мусора, но при этом остаавляют этот мусор где попало? вот их банер куда теперь девать?? На полигон "Ядрово" отвезти наверное самое правильное будет.



Edited at 2018-04-05 09:32 (UTC) Ответить



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sukablyatnahuy1 а ты (вы) прав(правы)

у нас в Коломне(Подмосковье) тоже движняк(протесты против свалки)

так недавно(на той неделе) наших активистов (коломенцев) оштрафовали за мусор которой они оставили после своих протестов(стеклотара, мангалы и прочие отходы)

вот так у нас протестуют против свалок, которые сами и создают))

это Рашка)

только треш, только хардкор, только пиздец



Edited at 2018-04-05 11:02 (UTC) Ответить

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lama_doch Защитить Волоколамск!.. Герои-панфиловцы, из которых один живой заведует культурой! Баннеры, подвешенные альпинистами под мостом с риском сломать шеи! Уход этих партизан по ноздреватому апрельскому льду, где каждый шаг может оказаться последним! Невинный баннер, провисевший всего полчаса, как будто там призыв свергнуть временное правительство! Россия, твой маразм зашкаливает!



Edited at 2018-04-05 09:41 (UTC) Ответить

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rashpilnya Вы бы о своём маразме рассказывали.

Интересней будет. Ответить



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vashaotdushina А чиновники в ответ : "А вы что предлагаете?"К тому же,место вывоза мусора определяется в Москве... Ответить



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Алексей Сколько человек сюда зашло, только чтобы почитать, чем нынче будут заниматься солдаты НАТО? Ответить



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kabapu Если бы мы не зашли сюда почитать, то это сделали-бы солдаты НАТО. Ответить



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timerkhan Не пойму, а почему баннер вывесили с противоположной от правительства Подмосковья стороны? "Мы дерзкие, но не оч"? Ответить

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fotokiski Баннер для журналистов только. На фоне правительства. Все по госдеповским шаблонам. Ответить

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dekhannn "Любят русские люди бунтовать!

Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!

И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

М.Е.Салтыков-Щедрин.

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rashpilnya Нет, чтоб "майдан" замутить, пряников халявных пожевать, да страну развалить...

Не правда-ли? Ответить



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zihuatanexo Надо полагать, эти два альпиниста еще проявят себя. В ближайшее время Ответить

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marquenoire Чтобы защитить Москву, легендарные герои-панфиловцы сложили головы под городом воинской славы Волоколамском в 1941 году. Они погибали за то, чтобы их потомки могли жить по-человечески, а не задыхаться от вони со свалки.











Вот не надо на немцев гнать, немцы русских к чистоте приучали Ответить



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rashpilnya Ты - из пропагандистов Геббельса?

И как сбежать-то удалось в 45-м? Ответить



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dandellion_r Полицейские посмели снять колорадку?

Так они "фошизды и бЕндеровцы" Ответить



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irae_dei Ментов заставить жить на свалке. Мусор - на свалку! Ответить



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