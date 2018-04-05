На мосту у здания правительства Подмосковья повесили баннер "Время защитить Волоколамск"
Утром 5 апреля на пешеходном мосту около здания правительства Московской области вывесили баннер с текстом "Время защитить Волоколамск", сообщает с мест событий корреспондент "Варламов.ру". Два человека с альпинистским снаряжением спустились с моста, закрепили баннер, после чего ушли по льду. Баннер провисел около получаса, затем его сняли полицейские, никого не задержали.
С начала года в Волоколамске регулярно проходят митинги с требованием закрыть свалку "Ядрово", в которых участвуют тысячи человек. Последняя такая акция прошла 1 апреля, на нее вышли шесть тысяч человек, то есть почти треть от общего числа жителей города.
В конце марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. За два дня до этого в местную больницу доставили несколько десятков детей, которые предположительно отравились после выброса газа на свалке. Воробьев и Гаврилов тоже приехали к больнице, но местные жители их освистали. В Воробьева бросили несколько снежков, а Гаврилов едва не подрался.
Заявление организаторов акции с баннером:
"Сегодня на мосту у здания правительства Московской области появился огромный баннер с надписью "Время защитить Волоколамск".
Это обращение к властям, которые должны решить проблему свалок в Волоколамске и других горячих точках Подмосковья.
Чтобы защитить Москву, легендарные герои-панфиловцы сложили головы под городом воинской славы Волоколамском в 1941 году. Они погибали за то, чтобы их потомки могли жить по-человечески, а не задыхаться от вони со свалки.
Поэтому вы должны решить эту проблему. Не просто погасить недовольство. Не закрыть эту свалку и вывезти мусор на другую. У другой свалки тоже будут жить наши соотечественники.
Вы должны решить эту проблему по-настоящему. Вы должны изменить всю систему, которая привела к тому, что из-за свалок мы задыхаемся по ночам в собственном доме".
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Нельзя такое снимать.
Сколько их уже скатилось в унылое говно как раз потому что их слова и действия широко демонстрировались..
Edited at 2018-04-05 09:37 (UTC)
Edited at 2018-04-05 09:23 (UTC)
p.s. последнее фото вообще угар.
Edited at 2018-04-05 09:31 (UTC)
А так да, портрет эпохи...
Edited at 2018-04-05 09:32 (UTC)
у нас в Коломне(Подмосковье) тоже движняк(протесты против свалки)
так недавно(на той неделе) наших активистов (коломенцев) оштрафовали за мусор которой они оставили после своих протестов(стеклотара, мангалы и прочие отходы)
вот так у нас протестуют против свалок, которые сами и создают))
это Рашка)
только треш, только хардкор, только пиздец
Edited at 2018-04-05 11:02 (UTC)
Edited at 2018-04-05 09:41 (UTC)
Интересней будет.
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
Не правда-ли?
Вот не надо на немцев гнать, немцы русских к чистоте приучали
И как сбежать-то удалось в 45-м?
Так они "фошизды и бЕндеровцы"