На мосту у здания правительства Подмосковья повесили баннер "Время защитить Волоколамск"



Утром 5 апреля на пешеходном мосту около здания правительства Московской области вывесили баннер с текстом "Время защитить Волоколамск", сообщает с мест событий корреспондент "Варламов.ру". Два человека с альпинистским снаряжением спустились с моста, закрепили баннер, после чего ушли по льду. Баннер провисел около получаса, затем его сняли полицейские, никого не задержали.

С начала года в Волоколамске регулярно проходят митинги с требованием закрыть свалку "Ядрово", в которых участвуют тысячи человек. Последняя такая акция прошла 1 апреля, на нее вышли шесть тысяч человек, то есть почти треть от общего числа жителей города.

В конце марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. За два дня до этого в местную больницу доставили несколько десятков детей, которые предположительно отравились после выброса газа на свалке. Воробьев и Гаврилов тоже приехали к больнице, но местные жители их освистали. В Воробьева бросили несколько снежков, а Гаврилов едва не подрался.

Заявление организаторов акции с баннером:

"Сегодня на мосту у здания правительства Московской области появился огромный баннер с надписью "Время защитить Волоколамск".

Это обращение к властям, которые должны решить проблему свалок в Волоколамске и других горячих точках Подмосковья.

Чтобы защитить Москву, легендарные герои-панфиловцы сложили головы под городом воинской славы Волоколамском в 1941 году. Они погибали за то, чтобы их потомки могли жить по-человечески, а не задыхаться от вони со свалки.

Поэтому вы должны решить эту проблему. Не просто погасить недовольство. Не закрыть эту свалку и вывезти мусор на другую. У другой свалки тоже будут жить наши соотечественники.

Вы должны решить эту проблему по-настоящему. Вы должны изменить всю систему, которая привела к тому, что из-за свалок мы задыхаемся по ночам в собственном доме".


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  • Комментарии (164)
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    simply_russian
    Да не, пусть побольше снимает. Ничто не показывает долбоебизм оппозиции лучше чем сама оппозиция :о))

    Сколько их уже скатилось в унылое говно как раз потому что их слова и действия широко демонстрировались..

    Edited at 2018-04-05 09:37 (UTC)
    Новый
    Dan Firsov-Shibaev
    Вот так вот идешь вечером с работы от м мякинино, и охуеваешь от пейзажа впереди, а ты там ещё и живешь=) Нужно иметь высокую патриотичность для такой жизни.

    p.s. последнее фото вообще угар.

    Edited at 2018-04-05 09:31 (UTC)
    Новый
    simply_russian
    то есть эти пидорасы протестуют против свалок и мусора, но при этом остаавляют этот мусор где попало? вот их банер куда теперь девать?? На полигон "Ядрово" отвезти наверное самое правильное будет.

    Edited at 2018-04-05 09:32 (UTC)
    Новый
    sukablyatnahuy1
    а ты (вы) прав(правы)
    у нас в Коломне(Подмосковье) тоже движняк(протесты против свалки)
    так недавно(на той неделе) наших активистов (коломенцев) оштрафовали за мусор которой они оставили после своих протестов(стеклотара, мангалы и прочие отходы)
    вот так у нас протестуют против свалок, которые сами и создают))
    это Рашка)
    только треш, только хардкор, только пиздец

    Edited at 2018-04-05 11:02 (UTC)
    Новый
    lama_doch
    Защитить Волоколамск!.. Герои-панфиловцы, из которых один живой заведует культурой! Баннеры, подвешенные альпинистами под мостом с риском сломать шеи! Уход этих партизан по ноздреватому апрельскому льду, где каждый шаг может оказаться последним! Невинный баннер, провисевший всего полчаса, как будто там призыв свергнуть временное правительство! Россия, твой маразм зашкаливает!

    Edited at 2018-04-05 09:41 (UTC)
    Новый
    vashaotdushina
    А чиновники в ответ : "А вы что предлагаете?"К тому же,место вывоза мусора определяется в Москве...
    Новый
    Алексей
    Сколько человек сюда зашло, только чтобы почитать, чем нынче будут заниматься солдаты НАТО?
    Новый
    kabapu
    Если бы мы не зашли сюда почитать, то это сделали-бы солдаты НАТО.
    Новый
    timerkhan
    Не пойму, а почему баннер вывесили с противоположной от правительства Подмосковья стороны? "Мы дерзкие, но не оч"?
    Новый
    dekhannn
    "Любят русские люди бунтовать!
    Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
    И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
    М.Е.Салтыков-Щедрин.
    Новый
    rashpilnya
    Нет, чтоб "майдан" замутить, пряников халявных пожевать, да страну развалить...
    Не правда-ли?
    Новый
    marquenoire
    Чтобы защитить Москву, легендарные герои-панфиловцы сложили головы под городом воинской славы Волоколамском в 1941 году. Они погибали за то, чтобы их потомки могли жить по-человечески, а не задыхаться от вони со свалки.





    Вот не надо на немцев гнать, немцы русских к чистоте приучали
    Новый
  • Комментарии (164)
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