Уссурийск: главный поставщик депрессивных новостей

Аэропорт Благовещенска – это обычное типовое советское здание, какие часто строили в крупных городах. В 7 утра очень много людей: вылетают рейсы в Москву, Новосибирск и Владивосток.Досмотр проводится в маленьком помещении, так как старый аэропорт проектировался, когда пассажиров не досматривали так тщательно. Народ нервничает, персонал ругается. Кто-то не снимает ремень, у кого-то жидкости в багаже.Я сразу иду на досмотр, так как заранее распечатал посадочный, но у контролёра на досмотре это вызывает вопросы:— А вы на стойку не подходили?— Нет, зачем? У меня электронный посадочный.— А как они узнают, что вы пришли на рейс?— Без понятия.— Ладно, всё равно вам надо бирку на ручную кладь – идите и получайте.Иду на стойку регистрации "Саратовских авиалиний".— Ставьте на ленту ручную кладь ... У вас перевес! Максимальный вес ручной клади – 3 кг!— Но у меня там только камера и ноутбук.— Камеру в руку возьмите, тогда дам бирку.В зале ожидания десятки людей, сидячих мест не хватает.На втором этаже есть небольшая стойка, где готовят просто шикарный кофе! Редко в каком аэропорту встретишь такой отличный кофе, восторг!"Саратовские авиалинии" летают транзитом из Красноярска во Владивосток через Благовещенск. То, что летают на каком-то старье, я понял уже на регистрации, где мне выдали место 18Г. Значит, самолёт ещё советский. На перроне меня ждал дряхлый Як-42."Саратовские авиалинии" – одна их худших авиакомпаний в России, всегда стараюсь её избегать, но сейчас просто не было выбора.Вход – через откидывающийся трап в конце самолёта. Пассажиры выходят из автобуса и идут на посадку.— Куда пошли! Я вас разве приглашала? А ну вышли обратно!!!! — орёт хабалистая бортпроводница на пассажиров, которые спешат подняться по трапу в самолёт.Лететь до Владивостока чуть меньше двух часов. "Як" трясётся, скрипит, но благополучно садится. Пассажиры выдыхают.— Так, встаём, можете потихоньку двигаться! — командует всё та же бортпроводница.Моя цель – Уссурийск. Второй по величине город Приморского края. От аэропорта ехать около 70 км. Таксист на "Камри" берёт 4500 рублей. Машина грязная, на сиденье какие-то бутылки. Сам водитель не стесняется материться. Раньше он работал дальнобойщиком и возил в Китай лес. С гордостью рассказывает, что купил китайские права, какие все китайцы гондоны и как они щемят нашего брата дальнобойщика. Пересев на "Камри", он начал возить по области пассажиров, но сохранил манеры матёрого дальнобоя.Уссурийск – довольно депрессивный город. В принципе, его и городом-то назвать сложно: куда ни посмотри, везде одноэтажные покосившиеся деревенские дома и пустыри. Многоэтажных зданий практически нет, сама застройка очень рыхлая и беспорядочная.Уссурийск серый и неприветливый – может быть, оттого, что не появилась ещё листва? Первые полдня не оставляли мысли о том, что за углом непременно какой-нибудь труп должен будет качаться на столбе.Вообще, Уссурийск – главный поставщик депрессивных новостей в стране. Именно тут во время тайфуна в 2015-м утонули медведи в частном зоопарке. В том же году 16-летняя девочка легла на рельсы перед приближающимся поездом. В 2012-м малолетний внук с товарищем убил свою бабушку ради 100 тыс. рублей и перстня. Именно тут в июне 2010-го отстреливались от силовиков "Приморские партизаны".Любой рассказ про местную политическую и бизнес-элиту непременно переходит к перечислению уголовных дел. Кого-то посадили, кто-то умер. Владелец бизнес-центра, который стоит на главной площади, был активистом Мальцева и возглавлял местную ячейку "Артподготовки". Чувак, недолго думая, поехал в Москву делать революцию, где напал на полицейского (по версии следствия), за что и присел.Моя гостиница находится на окраине города, из окна открывается вид на чьи-то огороды. Воды нет...— Будет через час, — безразлично добавляет администратор.— А ещё какие-то постояльцы есть в отеле? — спрашиваю я, глядя на огромный пустой паркинг около входа.— Нет, вы единственные сегодня. Может быть, кто-то ещё приедет, но брони нет.Никто так и не приехал, так что наши с Андреем два номера были единственными заселёнными в огромной трёхэтажной гостинице, похожей на замок Дракулы.— Ну вы и место сняли! — удивляется позже мой уссурийский знакомый. — В этот отель обычно проституток водят, так как там нет людей, и находится он на отшибе.Беру местный журнал про стиль и моду – половина полос отдана под давно забытый жанр поздравлений родных с праздниками.Помните, как раньше круто было выкупить билборд в самом центре города и поздравить любимую? Сейчас круто сделать фотосессию близкому человеку и разместить поздравление в гламурном журнале.Единственная радость в Уссурийске – это машина. Без машины ты тут не выживешь.Машина – это основа развлечений молодежи. "Покататься по городу" – обычное занятие по вечерам. Есть ещё одна местная традиция – купить в ларьке еды и есть в машине. По всему городу раскидано огромное количество небольших кафешек, которые работают на вынос. Берёшь какую-нибудь лапшу в коробке и жрёшь как хомяк в своей машине.Самое любимое место – это "сопка Любви". Именно сюда приезжает молодёжь, чтобы поесть и потрахаться. Сопка больше напоминает городскую свалку. Всё завалено салфетками, упаковкой от еды и использованными презервативами.В 100 метрах от городской администрации и приёмной "Единой России" дома утопают в говне. Я иду по пыльному двору, под ногами мусор и использованные шприцы.Про Уссурийск будут подробные репортажи в ближайшее время. Единственное желание, возникающее в городе, – напиться и уехать.