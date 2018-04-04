Уссурийск: главный поставщик депрессивных новостей

Аэропорт Благовещенска – это обычное типовое советское здание, какие часто строили в крупных городах. В 7 утра очень много людей: вылетают рейсы в Москву, Новосибирск и Владивосток.



Досмотр проводится в маленьком помещении, так как старый аэропорт проектировался, когда пассажиров не досматривали так тщательно. Народ нервничает, персонал ругается. Кто-то не снимает ремень, у кого-то жидкости в багаже.



Я сразу иду на досмотр, так как заранее распечатал посадочный, но у контролёра на досмотре это вызывает вопросы:


— А вы на стойку не подходили?
— Нет, зачем? У меня электронный посадочный.
— А как они узнают, что вы пришли на рейс?
— Без понятия.
— Ладно, всё равно вам надо бирку на ручную кладь – идите и получайте.

Иду на стойку регистрации "Саратовских авиалиний".

— Ставьте на ленту ручную кладь ... У вас перевес! Максимальный вес ручной клади – 3 кг!
— Но у меня там только камера и ноутбук.
— Камеру в руку возьмите, тогда дам бирку.

В зале ожидания десятки людей, сидячих мест не хватает.





На втором этаже есть небольшая стойка, где готовят просто шикарный кофе! Редко в каком аэропорту встретишь такой отличный кофе, восторг!



"Саратовские авиалинии" летают транзитом из Красноярска во Владивосток через Благовещенск. То, что летают на каком-то старье, я понял уже на регистрации, где мне выдали место 18Г. Значит, самолёт ещё советский. На перроне меня ждал дряхлый Як-42.



"Саратовские авиалинии" – одна их худших авиакомпаний в России, всегда стараюсь её избегать, но сейчас просто не было выбора.

Вход – через откидывающийся трап в конце самолёта. Пассажиры выходят из автобуса и идут на посадку.

— Куда пошли! Я вас разве приглашала? А ну вышли обратно!!!! — орёт хабалистая бортпроводница на пассажиров, которые спешат подняться по трапу в самолёт.

Лететь до Владивостока чуть меньше двух часов. "Як" трясётся, скрипит, но благополучно садится. Пассажиры выдыхают.

— Так, встаём, можете потихоньку двигаться! — командует всё та же бортпроводница.

Моя цель – Уссурийск. Второй по величине город Приморского края. От аэропорта ехать около 70 км. Таксист на "Камри" берёт 4500 рублей. Машина грязная, на сиденье какие-то бутылки. Сам водитель не стесняется материться. Раньше он работал дальнобойщиком и возил в Китай лес. С гордостью рассказывает, что купил китайские права, какие все китайцы гондоны и как они щемят нашего брата дальнобойщика. Пересев на "Камри", он начал возить по области пассажиров, но сохранил манеры матёрого дальнобоя.

Уссурийск – довольно депрессивный город. В принципе, его и городом-то назвать сложно: куда ни посмотри, везде одноэтажные покосившиеся деревенские дома и пустыри. Многоэтажных зданий практически нет, сама застройка очень рыхлая и беспорядочная.



Уссурийск серый и неприветливый – может быть, оттого, что не появилась ещё листва? Первые полдня не оставляли мысли о том, что за углом непременно какой-нибудь труп должен будет качаться на столбе.



Вообще, Уссурийск – главный поставщик депрессивных новостей в стране. Именно тут во время тайфуна в 2015-м утонули медведи в частном зоопарке. В том же году 16-летняя девочка легла на рельсы перед приближающимся поездом. В 2012-м малолетний внук с товарищем убил свою бабушку ради 100 тыс. рублей и перстня. Именно тут в июне 2010-го отстреливались от силовиков "Приморские партизаны".



Любой рассказ про местную политическую и бизнес-элиту непременно переходит к перечислению уголовных дел. Кого-то посадили, кто-то умер. Владелец бизнес-центра, который стоит на главной площади, был активистом Мальцева и возглавлял местную ячейку "Артподготовки". Чувак, недолго думая, поехал в Москву делать революцию, где напал на полицейского (по версии следствия), за что и присел.

Моя гостиница находится на окраине города, из окна открывается вид на чьи-то огороды. Воды нет...

— Будет через час, — безразлично добавляет администратор.
— А ещё какие-то постояльцы есть в отеле? — спрашиваю я, глядя на огромный пустой паркинг около входа.
— Нет, вы единственные сегодня. Может быть, кто-то ещё приедет, но брони нет.

Никто так и не приехал, так что наши с Андреем два номера были единственными заселёнными в огромной трёхэтажной гостинице, похожей на замок Дракулы.

— Ну вы и место сняли! — удивляется позже мой уссурийский знакомый. — В этот отель обычно проституток водят, так как там нет людей, и находится он на отшибе.

Беру местный журнал про стиль и моду – половина полос отдана под давно забытый жанр поздравлений родных с праздниками.


Помните, как раньше круто было выкупить билборд в самом центре города и поздравить любимую? Сейчас круто сделать фотосессию близкому человеку и разместить поздравление в гламурном журнале.


Единственная радость в Уссурийске – это машина. Без машины ты тут не выживешь.

Машина – это основа развлечений молодежи. "Покататься по городу" – обычное занятие по вечерам. Есть ещё одна местная традиция – купить в ларьке еды и есть в машине. По всему городу раскидано огромное количество небольших кафешек, которые работают на вынос. Берёшь какую-нибудь лапшу в коробке и жрёшь как хомяк в своей машине.

Самое любимое место – это "сопка Любви". Именно сюда приезжает молодёжь, чтобы поесть и потрахаться. Сопка больше напоминает городскую свалку. Всё завалено салфетками, упаковкой от еды и использованными презервативами.



В 100 метрах от городской администрации и приёмной "Единой России" дома утопают в говне. Я иду по пыльному двору, под ногами мусор и использованные шприцы.



Про Уссурийск будут подробные репортажи в ближайшее время. Единственное желание, возникающее в городе, – напиться и уехать.




Благовещенск: типичная Россия и отель, где рискнул остановиться Путин
 Какое счастье, я опять в Китае

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  • Комментарии (380)
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    так-так-так... очерняем родину?
    zavod007
    Хмм... сквозь гриву одувана показались уши госдепартамента
    Новый
    moscoww
    Только никто не слушает. Я так понимаю, сто отношение развитых государств к россии такое как у нас к зимбабве: жуткая жопа во главе с охуевшим царьком.
    Новый
    надоел, брат
    zavod007
    Честно предупреждаю - буду дизлайкать каждый раз, когда увижу эту тупую шутку.-((

    Как то "дебильным людям дебильное што-то"，
    которым одно время всех заебывал эмигрант из картофельного рая, пока его не шуганули


    Edited at 2018-04-04 07:57 (UTC)
    Новый
    trump_donald
    На третьем сверху снимке - баба по центру в сапогах с молнией - это любовница Варламова Светлана Ильина. Он с ней ездил в Уссурийск в "отель любви" и на "гору любви" где оставил свою толику использованных презервативов.

    Новый
    senior_egor
    Варламов надоел, уже помоек в Омске не может найти, едет за ними в Уссурийск.
    Новый
    budgetlaw
    "Куда ни посмотри, везде одноэтажные покосившиеся деревенские дома и пустыри".

    В Курске в 100 метрах от центральной улицы тоже такие дома.
    Выходишь из огромного торгово-развлекательного центра, сворачиваешь в переулок и видишь такие места...



    Edited at 2018-04-04 07:51 (UTC)
    Новый
    марк са
    тигры- посреди шприцов! просто в кадр не попали! погода не та стояла и они замаскировались на местности! очевидно же что они там по городу ходят, благо экология премиальная! вот их шприцами и усыпляют, чтобы чип поставить и дальше отпустить гулять по городу!
    Новый
    valeeva_le
    Его так долго строили, что он успел стать старым, даже будучи еще недостроенным.
    Новый
    dbavykin
    Съезди в Арсеньев ) Город меньше, но лучше Уссурийска. Хотя может мне так кажется, потому что родина ) Во всяком случае он не похож ни на Уссурийск, ни на, тем более, Владивосток.
    Новый
    dyrninka

    Поддерживаю про Арсеньев, потому что тоже родина :)
    Хотя на взгляд Ильи, думаю, не намного лучше Уссурийска репортаж получится.

    Новый
    dina_morush
    Итак, что я узнала про жизнь уссурийцев из репортажика?
    Они любят:
    они любят есть,
    кататься по городу на машине,
    заниматься безопасным сексом в разнообразных городских локациях,
    употреблять алкоголь и разные наркотики.

    Они не любят работать, не любят убираться и напрягаться в принципе.

    Вывод: Уссурийск - город истинного гедонизма!
    Новый
    олег богданов
    "Они не любят работать, не любят убираться и напрягаться в принципе."
    ахаха доморащенное создание. почитай любой обзор варламова "плохой..." их десятки - и там будет тоже самое. он ваще в пригципе не пишет где люди работают чем зарабатывают в таких городах. потому что некомпетентен в этих вопросах.
    а она бл... выводы делает)))) ток тупые делают выводы на неполной инфе
    Новый
  • Комментарии (380)
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