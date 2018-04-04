Уссурийск: главный поставщик депрессивных новостей
Аэропорт Благовещенска – это обычное типовое советское здание, какие часто строили в крупных городах. В 7 утра очень много людей: вылетают рейсы в Москву, Новосибирск и Владивосток.
Досмотр проводится в маленьком помещении, так как старый аэропорт проектировался, когда пассажиров не досматривали так тщательно. Народ нервничает, персонал ругается. Кто-то не снимает ремень, у кого-то жидкости в багаже.
Я сразу иду на досмотр, так как заранее распечатал посадочный, но у контролёра на досмотре это вызывает вопросы:
— А вы на стойку не подходили?
— Нет, зачем? У меня электронный посадочный.
— А как они узнают, что вы пришли на рейс?
— Без понятия.
— Ладно, всё равно вам надо бирку на ручную кладь – идите и получайте.
Иду на стойку регистрации "Саратовских авиалиний".
— Ставьте на ленту ручную кладь ... У вас перевес! Максимальный вес ручной клади – 3 кг!
— Но у меня там только камера и ноутбук.
— Камеру в руку возьмите, тогда дам бирку.
В зале ожидания десятки людей, сидячих мест не хватает.
На втором этаже есть небольшая стойка, где готовят просто шикарный кофе! Редко в каком аэропорту встретишь такой отличный кофе, восторг!
"Саратовские авиалинии" летают транзитом из Красноярска во Владивосток через Благовещенск. То, что летают на каком-то старье, я понял уже на регистрации, где мне выдали место 18Г. Значит, самолёт ещё советский. На перроне меня ждал дряхлый Як-42.
"Саратовские авиалинии" – одна их худших авиакомпаний в России, всегда стараюсь её избегать, но сейчас просто не было выбора.
Вход – через откидывающийся трап в конце самолёта. Пассажиры выходят из автобуса и идут на посадку.
— Куда пошли! Я вас разве приглашала? А ну вышли обратно!!!! — орёт хабалистая бортпроводница на пассажиров, которые спешат подняться по трапу в самолёт.
Лететь до Владивостока чуть меньше двух часов. "Як" трясётся, скрипит, но благополучно садится. Пассажиры выдыхают.
— Так, встаём, можете потихоньку двигаться! — командует всё та же бортпроводница.
Моя цель – Уссурийск. Второй по величине город Приморского края. От аэропорта ехать около 70 км. Таксист на "Камри" берёт 4500 рублей. Машина грязная, на сиденье какие-то бутылки. Сам водитель не стесняется материться. Раньше он работал дальнобойщиком и возил в Китай лес. С гордостью рассказывает, что купил китайские права, какие все китайцы гондоны и как они щемят нашего брата дальнобойщика. Пересев на "Камри", он начал возить по области пассажиров, но сохранил манеры матёрого дальнобоя.
Уссурийск – довольно депрессивный город. В принципе, его и городом-то назвать сложно: куда ни посмотри, везде одноэтажные покосившиеся деревенские дома и пустыри. Многоэтажных зданий практически нет, сама застройка очень рыхлая и беспорядочная.
Уссурийск серый и неприветливый – может быть, оттого, что не появилась ещё листва? Первые полдня не оставляли мысли о том, что за углом непременно какой-нибудь труп должен будет качаться на столбе.
Вообще, Уссурийск – главный поставщик депрессивных новостей в стране. Именно тут во время тайфуна в 2015-м утонули медведи в частном зоопарке. В том же году 16-летняя девочка легла на рельсы перед приближающимся поездом. В 2012-м малолетний внук с товарищем убил свою бабушку ради 100 тыс. рублей и перстня. Именно тут в июне 2010-го отстреливались от силовиков "Приморские партизаны".
Любой рассказ про местную политическую и бизнес-элиту непременно переходит к перечислению уголовных дел. Кого-то посадили, кто-то умер. Владелец бизнес-центра, который стоит на главной площади, был активистом Мальцева и возглавлял местную ячейку "Артподготовки". Чувак, недолго думая, поехал в Москву делать революцию, где напал на полицейского (по версии следствия), за что и присел.
Моя гостиница находится на окраине города, из окна открывается вид на чьи-то огороды. Воды нет...
— Будет через час, — безразлично добавляет администратор.
— А ещё какие-то постояльцы есть в отеле? — спрашиваю я, глядя на огромный пустой паркинг около входа.
— Нет, вы единственные сегодня. Может быть, кто-то ещё приедет, но брони нет.
Никто так и не приехал, так что наши с Андреем два номера были единственными заселёнными в огромной трёхэтажной гостинице, похожей на замок Дракулы.
— Ну вы и место сняли! — удивляется позже мой уссурийский знакомый. — В этот отель обычно проституток водят, так как там нет людей, и находится он на отшибе.
Беру местный журнал про стиль и моду – половина полос отдана под давно забытый жанр поздравлений родных с праздниками.
Помните, как раньше круто было выкупить билборд в самом центре города и поздравить любимую? Сейчас круто сделать фотосессию близкому человеку и разместить поздравление в гламурном журнале.
Единственная радость в Уссурийске – это машина. Без машины ты тут не выживешь.
Машина – это основа развлечений молодежи. "Покататься по городу" – обычное занятие по вечерам. Есть ещё одна местная традиция – купить в ларьке еды и есть в машине. По всему городу раскидано огромное количество небольших кафешек, которые работают на вынос. Берёшь какую-нибудь лапшу в коробке и жрёшь как хомяк в своей машине.
Самое любимое место – это "сопка Любви". Именно сюда приезжает молодёжь, чтобы поесть и потрахаться. Сопка больше напоминает городскую свалку. Всё завалено салфетками, упаковкой от еды и использованными презервативами.
В 100 метрах от городской администрации и приёмной "Единой России" дома утопают в говне. Я иду по пыльному двору, под ногами мусор и использованные шприцы.
Про Уссурийск будут подробные репортажи в ближайшее время. Единственное желание, возникающее в городе, – напиться и уехать.
Досмотр проводится в маленьком помещении, так как старый аэропорт проектировался, когда пассажиров не досматривали так тщательно. Народ нервничает, персонал ругается. Кто-то не снимает ремень, у кого-то жидкости в багаже.
Я сразу иду на досмотр, так как заранее распечатал посадочный, но у контролёра на досмотре это вызывает вопросы:
— А вы на стойку не подходили?
— Нет, зачем? У меня электронный посадочный.
— А как они узнают, что вы пришли на рейс?
— Без понятия.
— Ладно, всё равно вам надо бирку на ручную кладь – идите и получайте.
Иду на стойку регистрации "Саратовских авиалиний".
— Ставьте на ленту ручную кладь ... У вас перевес! Максимальный вес ручной клади – 3 кг!
— Но у меня там только камера и ноутбук.
— Камеру в руку возьмите, тогда дам бирку.
В зале ожидания десятки людей, сидячих мест не хватает.
На втором этаже есть небольшая стойка, где готовят просто шикарный кофе! Редко в каком аэропорту встретишь такой отличный кофе, восторг!
"Саратовские авиалинии" летают транзитом из Красноярска во Владивосток через Благовещенск. То, что летают на каком-то старье, я понял уже на регистрации, где мне выдали место 18Г. Значит, самолёт ещё советский. На перроне меня ждал дряхлый Як-42.
"Саратовские авиалинии" – одна их худших авиакомпаний в России, всегда стараюсь её избегать, но сейчас просто не было выбора.
Вход – через откидывающийся трап в конце самолёта. Пассажиры выходят из автобуса и идут на посадку.
— Куда пошли! Я вас разве приглашала? А ну вышли обратно!!!! — орёт хабалистая бортпроводница на пассажиров, которые спешат подняться по трапу в самолёт.
Лететь до Владивостока чуть меньше двух часов. "Як" трясётся, скрипит, но благополучно садится. Пассажиры выдыхают.
— Так, встаём, можете потихоньку двигаться! — командует всё та же бортпроводница.
Моя цель – Уссурийск. Второй по величине город Приморского края. От аэропорта ехать около 70 км. Таксист на "Камри" берёт 4500 рублей. Машина грязная, на сиденье какие-то бутылки. Сам водитель не стесняется материться. Раньше он работал дальнобойщиком и возил в Китай лес. С гордостью рассказывает, что купил китайские права, какие все китайцы гондоны и как они щемят нашего брата дальнобойщика. Пересев на "Камри", он начал возить по области пассажиров, но сохранил манеры матёрого дальнобоя.
Уссурийск – довольно депрессивный город. В принципе, его и городом-то назвать сложно: куда ни посмотри, везде одноэтажные покосившиеся деревенские дома и пустыри. Многоэтажных зданий практически нет, сама застройка очень рыхлая и беспорядочная.
Уссурийск серый и неприветливый – может быть, оттого, что не появилась ещё листва? Первые полдня не оставляли мысли о том, что за углом непременно какой-нибудь труп должен будет качаться на столбе.
Вообще, Уссурийск – главный поставщик депрессивных новостей в стране. Именно тут во время тайфуна в 2015-м утонули медведи в частном зоопарке. В том же году 16-летняя девочка легла на рельсы перед приближающимся поездом. В 2012-м малолетний внук с товарищем убил свою бабушку ради 100 тыс. рублей и перстня. Именно тут в июне 2010-го отстреливались от силовиков "Приморские партизаны".
Любой рассказ про местную политическую и бизнес-элиту непременно переходит к перечислению уголовных дел. Кого-то посадили, кто-то умер. Владелец бизнес-центра, который стоит на главной площади, был активистом Мальцева и возглавлял местную ячейку "Артподготовки". Чувак, недолго думая, поехал в Москву делать революцию, где напал на полицейского (по версии следствия), за что и присел.
Моя гостиница находится на окраине города, из окна открывается вид на чьи-то огороды. Воды нет...
— Будет через час, — безразлично добавляет администратор.
— А ещё какие-то постояльцы есть в отеле? — спрашиваю я, глядя на огромный пустой паркинг около входа.
— Нет, вы единственные сегодня. Может быть, кто-то ещё приедет, но брони нет.
Никто так и не приехал, так что наши с Андреем два номера были единственными заселёнными в огромной трёхэтажной гостинице, похожей на замок Дракулы.
— Ну вы и место сняли! — удивляется позже мой уссурийский знакомый. — В этот отель обычно проституток водят, так как там нет людей, и находится он на отшибе.
Беру местный журнал про стиль и моду – половина полос отдана под давно забытый жанр поздравлений родных с праздниками.
Помните, как раньше круто было выкупить билборд в самом центре города и поздравить любимую? Сейчас круто сделать фотосессию близкому человеку и разместить поздравление в гламурном журнале.
Единственная радость в Уссурийске – это машина. Без машины ты тут не выживешь.
Машина – это основа развлечений молодежи. "Покататься по городу" – обычное занятие по вечерам. Есть ещё одна местная традиция – купить в ларьке еды и есть в машине. По всему городу раскидано огромное количество небольших кафешек, которые работают на вынос. Берёшь какую-нибудь лапшу в коробке и жрёшь как хомяк в своей машине.
Самое любимое место – это "сопка Любви". Именно сюда приезжает молодёжь, чтобы поесть и потрахаться. Сопка больше напоминает городскую свалку. Всё завалено салфетками, упаковкой от еды и использованными презервативами.
В 100 метрах от городской администрации и приёмной "Единой России" дома утопают в говне. Я иду по пыльному двору, под ногами мусор и использованные шприцы.
Про Уссурийск будут подробные репортажи в ближайшее время. Единственное желание, возникающее в городе, – напиться и уехать.
|Благовещенск: типичная Россия и отель, где рискнул остановиться Путин
|Какое счастье, я опять в Китае
|Не усугубляйте своё положение 2.0
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту
И не забывайте про Твиттер с Ютубом…
… и ещё Инстаграм! 👍
Так себе
Re: Так себе
так-так-так... очерняем родину?
надоел, брат
Как то "дебильным людям дебильное што-то"，
которым одно время всех заебывал эмигрант из картофельного рая, пока его не шуганули
Edited at 2018-04-04 07:57 (UTC)
В Курске в 100 метрах от центральной улицы тоже такие дома.
Выходишь из огромного торгово-развлекательного центра, сворачиваешь в переулок и видишь такие места...
Edited at 2018-04-04 07:51 (UTC)
Походя нормальный самолёт обговнял. За что?
Поддерживаю про Арсеньев, потому что тоже родина :)
Хотя на взгляд Ильи, думаю, не намного лучше Уссурийска репортаж получится.
Они любят:
они любят есть,
кататься по городу на машине,
заниматься безопасным сексом в разнообразных городских локациях,
употреблять алкоголь и разные наркотики.
Они не любят работать, не любят убираться и напрягаться в принципе.
Вывод: Уссурийск - город истинного гедонизма!
ахаха доморащенное создание. почитай любой обзор варламова "плохой..." их десятки - и там будет тоже самое. он ваще в пригципе не пишет где люди работают чем зарабатывают в таких городах. потому что некомпетентен в этих вопросах.
а она бл... выводы делает)))) ток тупые делают выводы на неполной инфе
Путинская стабильность
Re: Путинская стабильность