Российский город, которому можно позавидовать

alexugan приятный городок Ответить



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fotokiski Закончится нефть — закончится и городок с заасфальтированными 33 км. Ответить

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Игорь Соколов Крокодил - чудо! Такой точно спасет Россию! Ответить



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zambor >хорошие специалисты бегут от расширения дорог, спальных микрорайонов и огромных пустых площадей с Лениным по центру



Варламов, ты больной. Специалисты бегут в Москву, потому что там работа есть и зарплата в 3 раза выше. А в Европу и США бегут от Путина и от таких как ты. Ответить

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Sapfira Мне даже не верится, что это рф

У них там марсиане у власти, что ли, залетные?

Странно, что не спиздили деньги, а на оставшееся не построили очередное говно



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shemitel Просто там находится головной офис компании ТАТНЕФТЬ. В любой регион дай столько денег и будет так же. Ответить

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mkar_vld Главная нефтяная крепость кстати. Ответить



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Надеюсь Татнефть хорошо заплатила за рекламу navalnypresiden Что бы они делали без нефти)) На спижженое можно было 3 таких Альметьевска рядом построить Ответить



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mithgol > Пошлите ссылку на этот пост своему мэру, пусть посмотрит, как можно и нужно делать!



Если я пошлю гиперссылку на эту блогозапись своему мэру, то читать её он станет ровно до вот этого абзаца:



> Велодорожки — отдельный вид инфраструктуры, который требует серьёзной подготовки. Велополосы на отдельных улицах, велодорожки на тротуарах и в парках никогда не будут пользоваться у людей популярностью. Зато сеть защищённых дорожек во всём городе позволяет людям быстро и безопасно перемещаться от двери до двери.



После этого мэр скажет, вероятно, вот что: ширина улиц в Геленджике едва достаточна для устройства проезжей части, даже тротуар есть не с каждой стороны и не у каждой улицы, так что для создания велодорожек (тем более защищённых хотя бы с одной стороны) в городе совершенно нѣтъ пространства, сложившаяся за десятилетия ширина улиц исключает саму возможность каких-либо велодорожек.



Вывод: никаких велодорожек (кроме как нарисованных на тротуарах на пешеходной набережной, где они мешают пешеходам и откуда поэтому ужé поступают мотивированные просьбы от десятков граждан навсегда покончить с организацией какого бы то ни было велодвижения, в особенности электрифицированного), никаких, никаких, никогда, никогда и нигдѣ.



Всё.



Edited at 2018-03-04 17:28 (UTC) Ответить

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jim_beam Ты с тонкого мыса чтоли?

В Гелике всё вполне не плохо, я тут в новоросе пешком прошелся из южного микрорайона до центра - вот это Ад для пешехода...



P.S.: хотя на Кирова местами жопа с тротуарами, да. Ответить

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fotokiski Только не понятно, зачем они деревья в белый цвет красят. Ответить

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hu_hino да действительно...все очень даже для жителей хорошо сделано... Ответить



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Арёша Капризон для каких жителей сделан растянутый на цепях крокодил?

какая "креативная" фантазия возбудится в детских головках при виде этой "милоты"???



а потом начинается выкидывание втихую из "Красной книги" несколько десятков птиц и животных, потому что повзрослевшим игрунам с распятым крокодилом - не в кого бабахать в окрестных лесах Ответить



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kabapu Решено, переезжаю в Альметьевск! Ответить



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zambor Отличная идея кстати - всех велосипедофилов отправить в Альметьевск, чтобы они своими велоорожками не уродовали другие города Ответить

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mr_hexus



Те же Набережные Челны - да, огромные проспекты, но все чистенько, отремонтировано и все такое. Есть и интересное оформление (водная станция, или что там).

https://vk.com/photo3199675_433004203

https://vk.com/photo3199675_433004343



В Нижнекамске - парк "Тэнко". Вроде как типовое световое оформление, но это сильно лучше, чем в моей соседней Удмуртии в целом.

https://vk.com/photo3199675_432859144 Татарстан в свое время отстоял отправку налогов в центр, поэтому с бюджетом там все сильно лучше, чем у остальных. Отсюда и намного лучшая инфраструктура, дороги, архитектура. Все банально намного чище.Те же Набережные Челны - да, огромные проспекты, но все чистенько, отремонтировано и все такое. Есть и интересное оформление (водная станция, или что там).В Нижнекамске - парк "Тэнко". Вроде как типовое световое оформление, но это сильно лучше, чем в моей соседней Удмуртии в целом. Ответить

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hu_hino ну эти бюджетные игры с национальными республиками были всегда и видимо и будут... Ответить

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Sapfira Я, кстати, уверена, что татарстан рано или поздно отделится на хрен

Им и так неплохо живется, зачем им эта москва

Ну, и вообще, рф таки развалится на несколько небольших государств

Что, в общем-то, вполне логично Ответить

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hu_hino дык поэтому и оставляют им все ими же заработанные деньги а если попросят то и ешшо пришлют...что б не отделились... Ответить

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justadreamer Ключевая фраза: «Моногород, где практически каждая семья связана с добычей нефти» Ответить



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Evgeniy Grigoriev Это очень неверное утверждение кстати. Ответить



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zufargaripov Ага, а трамваев в Альметьевске и нет. Ответить

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Dmitry Sokulev > хорошие специалисты бегут от расширения дорог, спальных микрорайонов и огромных пустых площадей с Лениным по центру



Хорошие специлисты бегут туда, где им больше платят, в первую очередь, все остальное уже во вторую.



> не по учебникам советского градостроительства 1980-х годов, а на основе лучших мировых тенденций!



Хмм, а это разве не те учебники, в которых как раз все нормально с общественным транспортом, озеленением и плотностью городской застройки? Ответить



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coronel85 А туда поехать можно посмотреть или въезд только по корочке нефтяника? Ответить



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nikger Только через ФСБ ))) Ответить



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4mesto Илья, я в 2024 проголосую за тебя! Ответить



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