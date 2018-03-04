Российский город, которому можно позавидовать
Знаете, почему последние 40 лет города по всему миру ограничивают использование автомобиля, делают широкие тротуары с высокими деревьями, строят качественное жильё и в целом не скупятся на городскую среду? Всё дело в людях — города конкурируют между собой за человеческий потенциал. Специалисты с хорошим образованием, творческие люди, бизнесмены и все остальные стремятся жить хорошо, поэтому они сбегают из городов с плохой экологией, пробками и панельными гетто.
Во времена промышленной революции всё было просто: для роста города требовалось жильё и работа. Сегодня мир устроен иначе, люди всё реже работают от звонка до звонка и хотят иметь "третье место" — место для развлечений, общения, обучения, времяпрепровождения и так далее. Поэтому в дорогих бизнес-центрах делают хорошие пешеходные площади с кофейнями, жильё строят с дворами без машин и так далее.
Российская городская среда пока повторяет ошибки всего мира прошлого столетия, но отток людей из регионов уже бьёт по всей стране — хорошие специалисты бегут от расширения дорог, спальных микрорайонов и огромных пустых площадей с Лениным по центру. Москва и Петербург для таких людей — последние точки перед побегом в Европу, Северную Америку или другие развитые страны. Ничего личного, просто человек выбирает лучшее.
О конкуренции между российскими городами пока задумываются единицы. Мэров городов куда больше волнует сдача кубометров асфальта в год и количество мест в детских садах. Среду и привлекательность города для бизнеса и людей комплексно даже не пытаются оценить на местах. Но есть исключение! Небольшой город Альметьевск в Татарстане, который благодаря развитию общественных пространств и велодвижения многие называют российским Копенгагеном!
Я вам так скажу, Альметьевск — это жемчужина Татарстана! Нет, это жемчужина России! Один из самых крутых городов.
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Альметьевск — моногород с населением 150 тысяч, где практически каждая семья связана с добычей нефти. Раньше о нём знали лишь работники нефтяной отрасли по штаб-квартире «Татнефти», но с приходом нового мэра в городе начались кардинальные изменения. Город взял курс на создание приветливой среды для привлечения людей не по учебникам советского градостроительства 1980-х годов, а на основе лучших мировых тенденций!
В городе был построен пляж с современными детскими площадками, кафе и зоной отдыха для всех жителей.
Впервые увидел качели с игровой механикой: при отталкивании от центра к концам разбегаются цветные кирпичи, кто дольше не отталкивается — получает меньше "баллов" и проигрывает.
Дизайн пространства приятно удивляет — современные естественные материалы, никакого разноцветного китча и в целом всё на своих местах.
Только огромная детская площадка в виде корабля немного выбивается из общего фона, но ее можно простить за все остальное. Надеюсь, это убожество отправят куда-нибудь подальше от Альметьевска!
Здесь же бассейн, скалодром и площадка для вэйкборда.
Через город проходит небольшая речка, которую превратили в каскадный фонтан с небольшими озёрами, а вокруг сделали парк.
Опять же, никаких дешёвых игровых площадок из разноцветного пластика.
А вот хорошая детская площадка.
Площадка поделена на зоны для детей разного возраста.
Очень хорошо.
Напомню, что хорошая детская площадка должна быть естественных цветов. У нас же пытаются дешёвые скучные формы сделать "весёленькими", но это не делает их лучше - это лишь уродует вкус и психику детей.
Главная цель детской площадки — научить ребёнка контактировать со средой вокруг. Для этого нужно получить определённое количество синяков и повзаимодействовать с природными материалами. Вот тут ребёнок может играть с песком: понимать законы физики, развивать моторику. Никакого космоса, но это в 100500 раз лучше, чем московские песочницы.
Здесь можно научиться жарить на костре пойманного в реке крокодила!
Городской хэштэг изначально приспособлен для залаза.
Меловая доска — хороший инструмент для вовлечения ребёнка в игру без каких-либо ограничений. Его рисунки ограничены только его фантазией. Можно пойти дальше и сделать стенку из обоев для рисования ;)
Медиаэкраны в тротуаре, которые реагируют на прикосновения и опять же втягивают ребёнка в игру. Один из немногих примеров правильного использования современных технологий в общественном пространстве — обычно у нас умеют только вставлять USB-зарядки.
Летом тут даже работают питьевые фонтанчики. Я точно не в Парке Горького в Москве?
Рядом скейтпарк для детей постарше.
Прогулочная зона, на заднем фоне ТЭЦ с граффити.
Новогоднее украшение улиц — опять же всё сделано со вкусом. Такое можно смело фотографировать и постить в инстаграм, делая рекламу города!
Оформление не хуже городов-миллиоников, во многом даже лучше.
Я до сих пор не могу поверить, что такая красота не в Москве, а в татарской глуши!
Кайф!
... хотя без привычного забора не обошлись. Получается странная ситуация: город делает что-то хорошее для жителей и при этом не пускает человека к этому хорошему. Естественно, с таким недоверием хочется высказать своё фи и устроить акт вандализма. Для таких временных ограничений куда лучше подходит аккуратный канат на столбиках, как в аэропорту.
Площадь превратили в большой каток.
Пока что город живёт от звонка до звонка на производстве, поэтому в рабочее время пространства не заполняются на 100%, но всё меняется в выходные дни и тёплые вечера. Мне же повезло приехать поздно вечером, когда город уже засыпал. Уверен, что скоро здесь начнёт бум малого бизнеса — город будет жить весь день и вечер за счёт баров, кофеен и кафешек.
Широкую известность в узком кругу велосипедистов Альметьевск получил за создание сети велодорожек. Городские власти решили не ждать пробок и не идти по чужому пути ошибок с расширением улиц и строительством парковок на месте площадей. Вместо этого они решили мотивировать жителей использовать компактный велосипед в качестве транспорта уже сегодня. Для этого была нанята команда профессионалов из Копенгагена, которые подготовили проект велодорожек по всему городу.
Велодорожки — отдельный вид инфраструктуры, который требует серьёзной подготовки. Велополосы на отдельных улицах, велодорожки на тротуарах и в парках никогда не будут пользоваться у людей популярностью. Зато сеть защищённых дорожек во всём городе позволят людям быстро и безопасно перемещаться от двери до двери.
Цель города — создать такие условия, чтобы пятиклассник мог самостоятельно безопасно доехать от дома до школы. Только ориентация на самого незащищённого и юного пользователя служит показателем качества велоинфраструктуры. Для сравнения, Москва полностью свернула развитие велодвижения после прокладки нескольких велодорожек.
В Москве и других городах России чиновники ждут толп велосипедистов на улицах для создания дорожек, но этого никогда не будет. Тут как со строительством моста — никто не ждёт переплывающих людей, чтобы начать делать переправу. Хорошая инфраструктура сама постепенно создаёт спрос, а не наоборот.
Пока по группам упоротых автомобилистов гуляют картинки с тупыми комментариями о зимней езде на велосипеде, в Альметьевске городские власти уже признали велосипед круглогодичными видом транспорта. Зимой важность хорошей велоинфраструктуры повышается в разы, поэтому местные регламенты предписывают убирать велодорожки и тротуары в первую очередь. Для этого даже были закуплены специальные тракторы.
Все перекрёстки сделаны с велопереездами, иногда встречаются специальные стойки для ожидания зелёного света.
Пункт саморемонта.
Удобные для велосипедистов урны.
Главные велодорожки сделаны с динамической подсветкой. Было бы хорошо их настроить на зелёную волну: едешь на одной скорости с мерцанием подсветки — успеваешь проехать на зелёный свет.
Изначально хотели сделать велодорожки во всём городе за три года, но выявилась интересная проблема: пешеходы Альметьевска стали требовать хорошие тротуары! То есть долгие годы всех устраивали ямы, лестницы и препятствия, а теперь появилась возможность сравнивать и захотелось пространство не хуже по качеству! В итоге программу немного изменили: теперь дорожки делают вместе с тротуарами, поэтому сроки сдвинулись. В 2017 году было сделано 33 км дорожек и 24 км тротуаров.
Один километр велодорожки шириной 2.2 м стоит 5 млн рублей. Много ли это? Вроде да, но цели оправдывают средства: улучшается экология, люди меньше болеют, среда становится безопаснее и так далее. Тем более, автомобильная дорога стоит гораздо больше, но не окупает себя, в отличие от велодорожек. Для руководства Альметьевска это аргумент, на основе которого они выставляют приоритеты.
Ширина дорожек выбрана не случайно — люди любят ездить парами, так веселее и психологически комфортнее. Поэтому ширина берётся для возможности ехать вдвоём и болтать, а для спешащих остаётся место для обгона.
В городе есть несколько подземных переходов, но в рамках велосипедизации над ними сделали велопереезды — лучше бы закопали их совсем и сделали зебры с переездами!
С прошлого года в городе действует велопрокат без физических станций. Места старта и конца аренды помечают краской, чтобы улицы не оказались захламлёнными. Квадраты есть практически у каждого перекрёстка и у точек притяжения людей.
Велопрокат спонсирует «Татнефть», поэтому цена всего 10 рублей за полчаса. Велосипеды китайские, а программное обеспечение делали в Татарстане.
В городе я был проездом, но практически на каждой улице была велодорожка — сложно поверить, что это происходит в России. Тем более, что в соседних Набережных Челнах нет и намёка на такое.
Понятно, что Альметьевску повезло с «Татнефтью». Тут можно начать рассуждать о бюджетной несправедливости, когда практически все деньги забирает себе федеральный центр и перераспределяет на своё усмотрение, а у мэров городов вместо стимула развиваться есть только задача лизать в нужном месте для получения финансирования. Но если представить, что завтра российские города неожиданно станут богатыми, то это будет началом конца: старые памятники архитектуры будут снесены ради новых серых домов в стиле евроремонта, кварталы пойдут под снос ради развязок, а люди — под землю. Уровень компетенции российских чиновников в урбанистике крайне низкий — это основная проблема.
Когда я стану президентом в 2024 году, то первым делом отправлю всех в Альметьевск смотреть на правильное развитие города! В том числе и Собянина — пусть узнает, зачем и как делают велодорожки.
Когда вам кто-то говорит, что за МКАДом жизни нет, — отправляйте его в Альметьевск!
Когда вам кто-то говорит, что в России невозможно сделать красиво и правильно, — отправляйте его в Альметьевск!
Если вам кажется, что все пропало, — приезжайте в Альметьевск!
Альметьевск сегодня — один из самый прогрессивных городов в стране. Пошлите ссылку на этот пост своему мэру, пусть посмотрит, как можно и нужно делать!
Спасибо Аркадию Гершману за помощь в подготовке материала. Часть фотографий его.
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Варламов, ты больной. Специалисты бегут в Москву, потому что там работа есть и зарплата в 3 раза выше. А в Европу и США бегут от Путина и от таких как ты.
Мне даже не верится, что это рф
У них там марсиане у власти, что ли, залетные?
Странно, что не спиздили деньги, а на оставшееся не построили очередное говно
Надеюсь Татнефть хорошо заплатила за рекламу
Если я пошлю гиперссылку на эту блогозапись своему мэру, то читать её он станет ровно до вот этого абзаца:
> Велодорожки — отдельный вид инфраструктуры, который требует серьёзной подготовки. Велополосы на отдельных улицах, велодорожки на тротуарах и в парках никогда не будут пользоваться у людей популярностью. Зато сеть защищённых дорожек во всём городе позволяет людям быстро и безопасно перемещаться от двери до двери.
После этого мэр скажет, вероятно, вот что: ширина улиц в Геленджике едва достаточна для устройства проезжей части, даже тротуар есть не с каждой стороны и не у каждой улицы, так что для создания велодорожек (тем более защищённых хотя бы с одной стороны) в городе совершенно нѣтъ пространства, сложившаяся за десятилетия ширина улиц исключает саму возможность каких-либо велодорожек.
Вывод: никаких велодорожек (кроме как нарисованных на тротуарах на пешеходной набережной, где они мешают пешеходам и откуда поэтому ужé поступают мотивированные просьбы от десятков граждан навсегда покончить с организацией какого бы то ни было велодвижения, в особенности электрифицированного), никаких, никаких, никогда, никогда и нигдѣ.
Всё.
Edited at 2018-03-04 17:28 (UTC)
В Гелике всё вполне не плохо, я тут в новоросе пешком прошелся из южного микрорайона до центра - вот это Ад для пешехода...
P.S.: хотя на Кирова местами жопа с тротуарами, да.
какая "креативная" фантазия возбудится в детских головках при виде этой "милоты"???
а потом начинается выкидывание втихую из "Красной книги" несколько десятков птиц и животных, потому что повзрослевшим игрунам с распятым крокодилом - не в кого бабахать в окрестных лесах
Те же Набережные Челны - да, огромные проспекты, но все чистенько, отремонтировано и все такое. Есть и интересное оформление (водная станция, или что там).
https://vk.com/photo3199675_433004203
https://vk.com/photo3199675_433004343
В Нижнекамске - парк "Тэнко". Вроде как типовое световое оформление, но это сильно лучше, чем в моей соседней Удмуртии в целом.
https://vk.com/photo3199675_432859144
Я, кстати, уверена, что татарстан рано или поздно отделится на хрен
Им и так неплохо живется, зачем им эта москва
Ну, и вообще, рф таки развалится на несколько небольших государств
Что, в общем-то, вполне логично
Хорошие специлисты бегут туда, где им больше платят, в первую очередь, все остальное уже во вторую.
> не по учебникам советского градостроительства 1980-х годов, а на основе лучших мировых тенденций!
Хмм, а это разве не те учебники, в которых как раз все нормально с общественным транспортом, озеленением и плотностью городской застройки?