Марш памяти Бориса Немцова

Сегодня в центре Москвы прошел очередной марш в память об оппозиционном политике Борисе Немцове. Он был застрелен на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля 2015 года. В 2017 году суд признал пятерых чеченцев виновными в убийстве и приговорил их к большим тюремным срокам. Заказчик убийства до сих пор не найден и не наказан.В шествии как обычно приняли участие многие оппозиционные политики. Среди них были Михаил Касьянов, Илья Яшин, Григорий Явлинский, Сергей Митрохин, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Ксения Собчак, Алексей Навальный и многие другие. Всего «Белый счетчик» насчитал на акции более 7,6 тысяч человек. По данным полиции, в марше участвовали 4,5 тысяч человек.На рамках всех участников марша тщательно досматривала полиция. У людей изымали плакаты с надписями «Путин, хватит врать и воевать» и «Я против аннексии Крыма». Активистам «Открытой России» тоже не повезло: их плакаты не пропустили из-за «символики нежелательной организации».Не обошлось и без задержаний. По данным «ОВД-Инфо», на акции были задержаны два националиста — секретарь московского оргкомитета «Русского марша» и его помощник. Также полиция задержала мужчину с плакатом «Борись» и «провокатора, который ругался матом».01. На митинге были заготовленные плакаты и флаги, однако многие участники приходили со своим флагом и портретом Немцова.02. В самом начале пришли провокаторы из Серба, узнаете? Это Гоша Тарасевич. Активисты Серба много раз громили мемориал Немцова и нападали на сторонников. Также они напали на Навального и облили его зеленкой полгода назад. Несмотря на то, что все причастные к нападению были установлены, никто не понес наказания.03. Агитация04. Организаторы шествия подготовили плакаты.05.06.07. Эти таблички изготавливались прямо на месте.08. Еще организаторы раздавали значки.09.10. Для тех, кто пришел со своими транспарантами и растяжками, были отдельные рамки с досмотром.11. Явлинский теперь с бородой ходит.12. Колонна националистов.13.14. Максим Кац.15. Явлинский и Митрохин.16.17. Кто-то уже может узнать эту женщину справа. На каждый митинг она приносит что-то оригинальное, сделанное своими руками.18. Было много плакатов с призывами кого-нибудь освободить.19.20.22. Конституция уже стала неотъемлемым символом протестных шествий.23. Участники шествия призывают освободить Гальперина.24.26. Опыт Николая Ляскина в проведении митингов понятен сразу: «Правая часть, не спешим! Все успеем! Нам главное сохранять такой темп!»27. Во главе всего шествия Гудков, Собчак, Касьянов и Нечаев. Явлинский идет отдельно от них ближе к концу колонны.28. Заглавный баннер также несли Касьянов и Нечаев.30. Людей было много.31.32.33. Касьянов.34. Гудков и Собчак.35. Илья Яшин идет впереди всего шествия и руководит движением.38.39.42.45.47. Флаги Украины и Евросоюза можно встретить почти на каждом оппозиционном шествии. Некоторые госканалы даже стараются использовать эти кадры, чтобы выставить участников шествия сторонниками майдана и кровавых революций.48.