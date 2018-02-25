Марш памяти Бориса Немцова
Сегодня в центре Москвы прошел очередной марш в память об оппозиционном политике Борисе Немцове. Он был застрелен на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля 2015 года. В 2017 году суд признал пятерых чеченцев виновными в убийстве и приговорил их к большим тюремным срокам. Заказчик убийства до сих пор не найден и не наказан.
В шествии как обычно приняли участие многие оппозиционные политики. Среди них были Михаил Касьянов, Илья Яшин, Григорий Явлинский, Сергей Митрохин, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Ксения Собчак, Алексей Навальный и многие другие. Всего «Белый счетчик» насчитал на акции более 7,6 тысяч человек. По данным полиции, в марше участвовали 4,5 тысяч человек.
На рамках всех участников марша тщательно досматривала полиция. У людей изымали плакаты с надписями «Путин, хватит врать и воевать» и «Я против аннексии Крыма». Активистам «Открытой России» тоже не повезло: их плакаты не пропустили из-за «символики нежелательной организации».
Не обошлось и без задержаний. По данным «ОВД-Инфо», на акции были задержаны два националиста — секретарь московского оргкомитета «Русского марша» и его помощник. Также полиция задержала мужчину с плакатом «Борись» и «провокатора, который ругался матом».
01. На митинге были заготовленные плакаты и флаги, однако многие участники приходили со своим флагом и портретом Немцова.
02. В самом начале пришли провокаторы из Серба, узнаете? Это Гоша Тарасевич. Активисты Серба много раз громили мемориал Немцова и нападали на сторонников. Также они напали на Навального и облили его зеленкой полгода назад. Несмотря на то, что все причастные к нападению были установлены, никто не понес наказания.
03. Агитация
04. Организаторы шествия подготовили плакаты.
05.
06.
07. Эти таблички изготавливались прямо на месте.
08. Еще организаторы раздавали значки.
09.
10. Для тех, кто пришел со своими транспарантами и растяжками, были отдельные рамки с досмотром.
11. Явлинский теперь с бородой ходит.
12. Колонна националистов.
13.
14. Максим Кац.
15. Явлинский и Митрохин.
16.
17. Кто-то уже может узнать эту женщину справа. На каждый митинг она приносит что-то оригинальное, сделанное своими руками.
18. Было много плакатов с призывами кого-нибудь освободить.
19.
20.
22. Конституция уже стала неотъемлемым символом протестных шествий.
23. Участники шествия призывают освободить Гальперина.
24.
26. Опыт Николая Ляскина в проведении митингов понятен сразу: «Правая часть, не спешим! Все успеем! Нам главное сохранять такой темп!»
27. Во главе всего шествия Гудков, Собчак, Касьянов и Нечаев. Явлинский идет отдельно от них ближе к концу колонны.
28. Заглавный баннер также несли Касьянов и Нечаев.
30. Людей было много.
31.
32.
33. Касьянов.
34. Гудков и Собчак.
35. Илья Яшин идет впереди всего шествия и руководит движением.
38.
39.
42.
45.
47. Флаги Украины и Евросоюза можно встретить почти на каждом оппозиционном шествии. Некоторые госканалы даже стараются использовать эти кадры, чтобы выставить участников шествия сторонниками майдана и кровавых революций.
48.
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту
И не забывайте про Твиттер с Ютубом…
… и ещё Инстаграм! 👍
а тут такое событие!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
Светлая память Борису Ефимовичу!
Светлая память
Кто заказчик
Re: Кто заказчик
В 1015 году умерли первые русские святые, и имя им Борис и Глеб. Спустя ровно ТЫСЯЧУ лет в 2015 году умер другой убиенный, но тоже Борис. История циклична, вновь и вновь есть чистый сердцем и душой, но есть и окаянный, чёрный князь.
За спиной Россия, впереди омон - не хотим мы снова в путинский загон!
----------------------------------------
это даже меньше статистической погрешности . шествие зомбаков под руководством радистки Кэт .
Прав Алексей Серебряков - "До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей России. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство".
Теперь у доски надо полицейский пост ставить, как у плакатов с путеным - а то всякую мразь привлекать будет!
Та в давние дособянинские времена лужсковские хотя бы на канале ТВЦ постоянно показывали чо интересное, политика была "всё для малобизнеса", истории успеха, лица народа, Караулов мочил всяких федеральных чиновников регулярно.
Кароче "дико" было как в Московии, а теперь "цивилизованно" бля всё как в петровской "империи" .
Ну говнюк же был отъявленный. Но не надо из него Иисуса делать. Убить его могли только из-за его баб или ЦРУ для подставы Кремля (в чём я теперь уверен после переименования площади в Вашингтоне). В российской политике он на фиг никому не нужен был.
Примыкал всегда, с кем выгодно. Как только проиграл выборы, то сразу стал против Путина. Настоящая политическая проститутка.
Но расследованием я тоже не доволен. Это опять говорит о том, что здесь замешен Вашингтон. Явно торгуются.