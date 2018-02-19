Смогли бы деды победить Гитлера без американцев?

"Недоверие – хорошая основа для сотрудничества".



И.В.Сталин

"Ещё один большой плюс "Шермана" заключался в подзарядке аккумуляторов. На нашей тридцатьчетверке для зарядки аккумулятора нужно было гонять двигатель на полную мощность, все 500 лошадей. У "Шермана" в боевом отделении стоял зарядный бензиновый мотоблок, маленький, как мотоциклетный. Завел его – и он тебе зарядил аккумулятор. Для нас это было великое дело!"



Д.Ф. Лоза

"Аэрокобра" мне понравилась своими формами и, главным образом, мощным вооружением. Сбивать вражеские самолеты было чем — пушка калибра 37 миллиметров, два крупнокалиберных скорострельных пулемёта и четыре пулемёта нормального калибра по тысяче выстрелов в минуту каждый. Моё настроение не испортилось и после предупреждения лётчиков об опасной особенности самолёта срываться в штопор из-за задней центровки".



А. И. Покрышкин

"Теперь легко говорить, что ленд-лиз ничего не значил. Но осенью 1941 года мы всё потеряли. И если бы не ленд-лиз, не оружие, продовольствие – ещё неизвестно, как бы дело обернулось".



Анастас Микоян

Бесспорно, самый главный праздник для русского человека в XXI веке – это День Победы. Победы, доставшейся чудовищно высокой ценой, победы, вклад в которую сделала каждая семья. На этот праздник вся страна – от немолодого президента до юных школьников – выходит на улицы городов с портретами своих предков, благодаря которым сегодня над головами мирное небо. Многотысячные шествия отдают дань уважения заслугам героев.Свой вклад в великую победу внесли не только советские солдаты. Вместе с ними гитлеровцам противостояли британцы и американцы, которые сражались на других фронтах, которые помогали оружием и различной продукцией, что была так необходима на полях сражения и в тылу. Хотелось бы подробно рассказать о столь значительном эпизоде Великой Отечественной войны, как ленд-лиз. В качестве источников по столь важной теме воспользуемся материалами авторитетного канала МО РФ "Звезда", который уже давно славится своей объективной подачей информации обо всём, что связано с русской армией и русскими победами.В первую очередь война – это оружие. Это танки и самолёты, без которых к началу Второй Мировой войны делать на полях сражений было нечего. Перед Великой Отечественной войной СССР располагал целыми танковыми армадами. Большая часть танков относилась к лёгким, но и среди лёгких было немало современных машин. А помимо лёгких было под тысячу новейших и не имеющих аналогов Т-34 и сотни тяжёлых танков КВ-1. Но уже к осени на фронте возникает острая нехватка бронетехники. Руководство США на тот момент не было уверено в том, что СССР сможет противостоять Гитлеру, и не спешило с поставками танков, опасаясь, что они достанутся немцам. Не последнюю роль в сомнениях американцев сыграла и непредсказуемость Сталина, который вступил во Вторую Мировую войну, помогая фашистской Германии.В это тяжёлое для СССР время на помощь пришли англичане. 11 октября 1941 года в Архангельск прибыли британские танки "Матильда". На обкатку и освоение модели у советских солдат было всего 15 дней. Танк был вынужденным компромиссом. Он создавался для войны в пустынях, а не в зимней России. Были проблемы с ходовой частью, с двигателем. Для танка не было фугасно-осколочных снарядов. Осенью 1941-го начали поставлять и другой британский танк, Mk.III "Валентайн". Всего было поставлено 350 "Матильд" и "Валентайнов". Но на тот момент это была существенная помощь. К декабрю 1941-го в советской армии оставалось всего 1700 танков. Из них 20% – английские.Перелом в Московской битве изменил мнение США о том, что СССР ждёт скорое поражение. И уже в январе 1942 года на фронт начали поступать первые американские танки M3 "Стюарт", а с февраля – и средние танки M3 "Ли". Они тоже были вынужденной мерой и не отвечали требованиям фронта. Зато настоящей боевой машиной Второй Мировой войны стал M4 "Шерман". Его производство в США началось в феврале 1942 года. По сравнению с советскими машинами "Эмча" (так называли M4 советские танкисты) была легче в управлении и более вынослива на длинных маршах. Двигатель не требовал частой регулировки. Ценной особенностью оказалось и то, что M4 работал тише и меньше лязгал гусеницами, что позволяло незаметно подкрадываться к противнику. Одним из главных достоинств M4 было то, что они все оснащались рациями.Причём по сравнению с советскими это были рации другого уровня. Одна работала на ультракоротких волнах и обеспечивала связь в бою на дистанциях до 2 км. Вторая позволяла связываться с командованием на расстояниях в десятки километров. "Шерманы" зарекомендовали себя очень хорошо в советской армии и поставлялись до конца войны. Одним из военных "мемов" стали подарки американских рабочих, которые те оставляли в танках M4, отправляемых в СССР. Спиртное и одежда были приятным и полезным сюрпризом для бойцов. А входившие в состав комплекта оборудования танка кофеварки производили большое впечатление на советских механиков. В СССР было поставлено около 4000 "Шерманов".Благодаря поставкам по ленд-лизу советские конструкторы получили доступ к американским и английским новинкам бронетехники. Детальное изучение узлов и агрегатов позволяло усовершенствовать собственную бронетехнику. 10% от общего числа советских танков, участвовавших в боях, были машинами, поставленными по ленд-лизу.Ещё более значительным вкладом в дело победы стали поставки авиационной техники. СССР получил десятки различных типов самолётов – транспортных, истребителей, бомбардировщиков и даже амфибий. А также ремонтные мастерские, запасные части и топливо.22 июня 1941 года было потеряно 1200 самолётов. Две трети было уничтожено на аэродромах. Потери Люфтваффе в первый день Великой Отечественной войны составили 240 самолётов всех типов. Новые советские МиГ-3, Як-1, ЛаГ-3 уступали "мессерам" по многим характеристикам. Одним из существенных преимуществ Люфтваффе было наличие радиостанций на всех немецких истребителях. На советских самолётах практически не было радиосвязи. Даже на новых типах техники приёмо-передающая радиостанция ставилась на одном из десяти самолётов. Уверенности немецким лётчикам придавали и передние бронестёкла.После столь существенных потерь в первые недели войны и эвакуации 3/4 авиационной промышленности в тыл советская армия испытывала катастрофическую нехватку самолётов. Уже 28 августа 1941 года на аэродроме Ваенга под Мурманском приземлились 24 истребителя "Харрикейн" с британскими опознавательными знаками. Ещё 15 самолётов прибыли в ящиках в Архангельск. Все они отправились на Северный флот.12 октября 1941 года в советском небе появились P-40 Томагавк. Самолёт имел те же недостатки по скорости, что и "Харрикейны". Зато базовое вооружение было мощное – 6 пулемётов пятидесятого калибра. "Томагавки" имели неплохую броню, цельнометаллический корпус и при этом были экономичны. Одним из важных моментов было то, что все ленд-лизовские самолёты оснащались радиостанциями.До конца 1941 года союзники предоставили СССР 730 истребителей. Самолёты уступали "Мессершмиттам", но были лучше старых советских моделей. И они просто были. Эти типы самолётов поставлялись и в 1942-м, но их ценность уже была меньше. Тем не менее, в апреле 1943 из 5500 самолётов в действующей советской армии четверть была импортного производства.В конце 1942 года советские лётчики начали осваивать знаменитые "Аэрокобры". На этом необычном самолёте с задним расположением двигателя летали самые результативные советские асы: Александр Покрышкин, Григорий Речкалов, Николай Гуляев, братья Глинки, Александр Клубов. В СССР по ленд-лизу было поставлено 5000 "Аэрокобр". Самолёт имел мощное вооружение и отличную манёвренность на малых и средних высотах, на которых работали советские лётчики. Главным недостатком была сложность в пилотировании. Истребитель требовал высокой квалификации пилотов. Поставляемые самолёты дорабатывались под советские нужды. Например, усиливалась хвостовая часть под энергичное маневрирование. Советские лётчики превышали допустимые изготовителем перегрузки, выжимая из машины весь её огромный потенциал.Другой знаменитой машиной, поставлявшейся в СССР, стал B-25. В СССР очень ценили его отличное навигационное оборудование и использовали как дальний ночной бомбардировщик. Поставки начались уже в 1942 году. Ночью 30 декабря 1942 несколько эскадрилий "Митчеллов" без потерь со своей стороны разбомбили железнодорожную станцию Витебск.С мая 1942 года начали поступать фронтовые бомбардировщики – "Дуглас" A-20 "Бостон". Лётчики считали его более надёжным и эффективным? чем знаменитый Пе-2. Американец был очень живучий, мог продолжать полёт на одном моторе, имел отличный обзор, достойную бомбовую нагрузку и очень хорошее навигационное оборудование. Недостаток оказался один – слабое оборонительное вооружение. В морской авиации А-20 оказались способны нести две торпеды.Приоритетами авиастроительной промышленности СССР в годы войны были боевые самолёты – истребители, штурмовики, бомбардировщики. Транспортники делали в последнюю очередь. Их недостаток компенсировался американскими "Дугласами" DC-3. Ещё в конце 30-х СССР купил лицензию на выпуск этого самолёта. В годы войны СССР выпустил более 2000 этих самолётов под названием Ли-2. Ещё 700 машин пришло из США. Американские машины обычно выполняли самые важные задачи.СССР за годы войны произвёл 112 000 самолётов. По ленд-лизу же было поставлено около 18 000 самолётов – 16% от общего количества. Особенно важными поставки оказались в начале войны. Ещё более важным стала возможность совершенствования собственных конструкторских решений, что дало толчок авиаотрасли.Промышленность производит не только танки, самолёты и винтовки. Уже в первые недели войны советские подразделения столкнулись с острой нехваткой противотанковых средств. До войны основные химические заводы, которые выпускали порох, снаряды и патроны, располагались на западе СССР. Первые же атаки немецких бомбардировщиков уничтожили многие предприятия. Но уже в 1941 году британские власти согласились передать СССР полторы тысячи тонн зажигательных смесей. Груз был очень взрывоопасен и поэтому шёл через Атлантический океан, США, Тихий океан, Владивосток и весь СССР. Британская помощь была доставлена как раз к Битве за Москву. К этому времени советская армия израсходовала почти все запасы пороха и взрывчатых веществ. В начале 1942 года порох начал поступать в СССР из Канады и США. Каждый четвёртый патрон в советских винтовках был заряжен американским порохом.Уже в 1941 году СССР потерял около 40% плодородных земель. Автотранспорт, в том числе занятый в сельском хозяйстве, был мобилизован на фронт. Сельское хозяйство пришло в упадок. В то же самое время в США произошло перепроизводство продуктов питания. Только пшеницы США предлагали 200 000 тонн ежемесячно. 1 октября 1941 произошло подписание Московского протокола. В первые два месяца после подписания из США отправились 28 кораблей, на которых находилось около 130 000 тонн грузов для СССР. Поначалу помощь шла в меньших количествах из-за упомянутого выше страха Вашингтона, что СССР проиграет войну, и поставки достанутся немцам. Весной 1942-го из США поставляются семена, которые были необходимы в СССР, где не хватало посевного материала. К осени 1942-го СССР потерял территории, обеспечивавшие до 60% сельхозпродукции. Урожай составил четверть от довоенного уровня. 8 сентября 1942 заключается пшеничное соглашение СССР с Канадой, где, как и в США, был кризис перепроизводства в сельском хозяйстве.Летом 1942 советская армия начала получать консервированное мясо. Поначалу американские консервы получали лётчики, подводники, разведчики и другие элитные подразделения. Простому солдату перепадало изредка. Но объём поставок нарастал, и в 1944 году мяса стало хватать не только всей армии, но и работникам тыла. За годы войны американцы выпустили 12 млрд банок свиных консервов – 3 млрд достались СССР.Помощь США Советскому Союзу была столь огромна, что уже в 1942 году в самих Штатах начался дефицит продуктов питания, бензина, покрышек. Покрышки и бензин в больших объёмах поступали в СССР: каждое третье колесо советских автомобилей было получено по ленд-лизу. Но помощь американцев не ограничивалась только поставками готовых изделий. Например, в 1943 году американские специалисты на своих технологиях и оборудовании запустили нефтеперерабатывающие заводы в Куйбышеве, Орске, Красноводске и других городах СССР.Важным вкладов США стала и помощь советскому авиастроению. К 1943 году было поставлено на поток производство новых эффективных самолётов. Реалии войны требовали применения в самолётостроении новых технологий с использованием сплавов цветных металлов. В 1941-42 годах СССР при производстве самолётов использовал деревянные каркасы, фанеру, перкаль (ткань). Противостоять цельнометаллическим "мессерам" такие истребители не могли. СССР нуждался в поставках дюралюминия из-за рубежа: производство дюралюминия из-за потери заводов в западной части СССР упало в 430 раз.Знаменитый штурмовик Ил-2 производился из импортного алюминия. За всю войну в СССР было поставлено более 300 000 тонн алюминия и дюралюминия – немногим больше, чем было произведено на советских предприятиях. Ещё больше – около 400 000 тонн – по ленд-лизу было поставлено меди. И около 470 000 тонн кобальта, что было сопоставимо с советским производством в условиях войны. Олова США поставили 13 000 тонн, но это в два раза больше, чем произведено в СССР. Молибдена – 9000 тонн, но он был очень важен при производстве легированной стали для артиллерийских и танковых заводов. Стали тоже не хватало. 18 млн тонн в год производил СССР до войны. В 1940 году в США стали выплавлялось более 60 млн тонн. Всего за годы войны по ленд-лизу в СССР было поставлено 2,3 млн тонн стали. Этого количества достаточно для производства 70 000 танков Т-34. Поставлялись и готовые изделия из стали – пружины, тросы, канаты.Говоря об американской помощи, стоит упомянуть обмундирование и обувь. С начала 1942 года многие новобранцы получали американские ботинки. Всего за годы войны в СССР было поставлено 15 млн пар обуви. В больших количествах поставлялись из США хлопковые ткани и сукно. Для понимания масштабов поставок можно вспомнить, что одних только пуговиц из США по ленд-лизу было поставлено более 250 млн. штук.Но цифры поставленных материалов и оружия не дают полного представления о значении ленд-лиза. Важнее были достижения техники, которые позволяли перевести боевые действия в новые условия. Огромными по значению были поставки станков и оборудования. Благодаря им быстро вошли в строй новые цеха и целые предприятия в тылу, которые позволили переломить ход войны. Некоторые из этих станков работают до сих пор.Ленд-лиз дал воюющему СССР возможность высвобождения ресурсов. Все свободные ресурсы тогда уходили на фронт. И главными из них были людские. Со временем в СССР роль ленд-лиза начала замалчиваться. В США же, наоборот, преувеличиваться. Началось идеологическое противостояние, которое сегодня зашло на новый виток. Вспоминая о гибели своих предков на фронтах войны, не стоит забывать и тех, чья помощь помогла сократить эти потери и приблизить столь чтимую сегодня Победу.