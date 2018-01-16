Тайские шлюхи
Таиланд у многих наших соотечественников ассоциируется прежде всего с секс-индустрией, и не зря. Несмотря на то, что проституция в стране с 1960 года находится под официальным запретом, секс-работниц в Таиланде множество.
Проститутки, их агенты и работодатели зарабатывают около $6,4 миллиарда в год. Это меньше, чем в Испании, Германии, Японии или США, но всё равно это весомый вклад в ВВП страны.
В общей сложности в секс-индустрию в Таиланде вовлечено примерно 2,8 млн человек. Среди них есть и те самые "катой", или ледибои, то есть транссексуалы, которые когда-то были мужчинами и про которых среди наших туристов ходят легенды. Но на самом деле любителям девушек с "пониженной социальной ответственностью" надо опасаться не ледибоев, а того, что избранница может оказаться несовершеннолетней: за связь с такой партнёршей, даже если она приписана к какому-нибудь борделю, в Таиланде могут надолго посадить в тюрьму.
01. Про тайских проституток я много слышал. Эта индустрия неплохо развита в стране на радость жирным американским пенсионерам.
02. Недавно был в Бангкоке проездом и решил заглянуть на одну из улиц, где царит разврат. Так сказать, оценить, что к чему. И что я могу вам сказать?
03. Так себе!
04. На улице стоят толпы девок в белье. Это самые симпатичные. Многие явно школьного возраста, но тут надо понимать, что они как раз не снимаются. Их цель – заманить клиента в бар!
05.
06. Бары тут, конечно, на каждом шагу. При этом, к моему удивлению, были бары без баб, и они были полны народу!
07. Внутри бара ситуация уже совсем другая. Там очень страшные бабы очень плохо танцуют перед лицами посетителей. Естественно, без одежды. Расчёт на то, что тебе кто-то понравится, и ты её выкупишь у заведения.
08. Так как понравиться на трезвую голову там никто не может даже американскому пенсионеру, бары предлагают посетителям пойло различной степени крепости. Но, как говорят знающие люди, часто туда подмешивают всякую дрянь, чтобы клиент быстрее созревал.
09. Вообще, довольно жуткое зрелище. Дамы явно не первой свежести, их тела хранят всю рабочую историю, как трудовая книжка. Шрамы, роды, пластические операции, синяки, следы от окурков. За стойкой на бесформенные тела пускают слюни престарелые туристы.
10. Снимать внутри нельзя, так что тут я оставляю читателя наедине со своей фантазией.
11. Отдельная тема – это всякие массажные салоны-дрочильни. Но тут мне сложно представить, насколько небрезгливым должен быть человек, чтобы туда зайти.
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Ладно, рассказывайте про ваш опыт!
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Edited at 2018-01-16 18:22 (UTC)
прыщи, шрамы, все становится невидимым
а российские политические проститутки грабят казну,
а слабо товарищь варламов написать про них, не про мэров,
а про тех что напротив манежной площади
Мы – это МУ! Мы – это РИ! Мы – это НО!
Обещал выложить фотки с сиськами
Edited at 2018-01-16 21:59 (UTC)
Но лучше идти в Nana Plaza, там выбор еще больше.
А где американские пенсионеры?
Да и наших что-то не заметил.
Одни полураздетые девки.
Явно убыточный бизнес.
Re: А где американские пенсионеры?
Edited at 2018-01-16 18:37 (UTC)