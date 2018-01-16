Тайские шлюхи

chzk2008 Стареешь, Варламов Ответить

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husernik Фигня фотки. У меня в архиве есть, где они сиськи показывают :) Чуть позже доберусь до компа, выложу тут несколько. Ответить

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kindzadzaa Если есть пизда и рот - значит девка не урод!! Ответить

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storm_1313 Что-то совсем заклубничил Илюша ярко розовым светом:) Ответить



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ariman предлагаешь ему удариться в берлинскую лазурь? Ответить

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jim_beam Филиппинки интереснее мб.



Edited at 2018-01-16 18:22 (UTC) Ответить



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serega_bugor Вообще красный свет это гениально!

прыщи, шрамы, все становится невидимым Ответить

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smilevilkas ну да, тайские женщины лёгкого поведения приносят доход в казну,

а российские политические проститутки грабят казну,

а слабо товарищь варламов написать про них, не про мэров,

а про тех что напротив манежной площади Ответить

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one111 Лучше уж про их единственного клиента. Напротив Красной площади. Ответить



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storm_1313 Пиши лучше про нас несчастных-жителей муринского гетто:( Ответить



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Jocular Продажные муринские девки, бесстыжие шаболды Ленинградской области, распутные давалки из новостроек, драные потаскухи микрорайонного масштаба, дешёвые шмары, драные шкуры. Огромный выбор промзонных шмалей. Кибитки-дрочильни. Членодевки. Жирные садомазо пенсионеры.



Мы – это МУ! Мы – это РИ! Мы – это НО! Ответить

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husernik Во! Как раз через 2 недели туда лечу. Ответить



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Сапсан Сапсанов Пост "найди на фото и отличи шлюшку от трансвестита". Ответить

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ariman хорошо сделанный трансформер не отличим от настоящей женщины, особенно на фото подобного качества. Ответить

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Ivan Fiyodorov одуван, ты вдул поди, а этот пост просто отмазка перед женой. ок. толерантные читатели примут. Ответить

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sviristelenka Да он там ночевал полмесяца! Колёса жрал горстями, не случайно же потом в Альпах ломка, амнезия, фингалы. Небось за альпийскими овцами гоняться стал из-за остаточного действия тайской фармакологии, а нам пишет "споткнулся о ёлочку". Ответить

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4mesto В Таиланде так много интересного. Я планирую поехать в этом году, разработал целый маршрут. Времени и средств не хватит осмотреть всё... А вот эти красные кадры - вообще фу, не интересно и не завлекает совсем. Ответить

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maratema Попробовали бы они пройтись в таком виде по Москве, в минус 15! Ответить



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storm_1313 Сейчас лазурь в тренде:) Ответить



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Обещал выложить фотки с сиськами husernik















Edited at 2018-01-16 21:59 (UTC) Это кстати леди-бой :) Ответить

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zambor Пост писал литературный негр на основании фоток с интернета и статьи в газете Жизнь. Эти фото сделаны на Soi Cowboy и там полно баров с приличными девками, не хуже чем на улице стоят. Надо только не заходить в самый первый, а выбирать.

Но лучше идти в Nana Plaza, там выбор еще больше. Ответить

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leventov Nana Plaza это в Миксе штоль? Ответить

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А где американские пенсионеры? wladimire Просмотрел все снимки. Ни одного американского пенсионера не увидел.

Да и наших что-то не заметил.

Одни полураздетые девки.

Явно убыточный бизнес. Ответить

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Re: А где американские пенсионеры? serega_bugor всех бы их да в трудовые лагеря -- экономику поднимать, вместе с соц.ответственностью Ответить

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posty123 на фотках не увидел жирных американских пенсионеров



Edited at 2018-01-16 18:37 (UTC) Ответить



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369numernoy на 14 фото дамочка в черных брючках вполне ничего... Ответить



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