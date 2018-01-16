Тайские шлюхи



Таиланд у многих наших соотечественников ассоциируется прежде всего с секс-индустрией, и не зря. Несмотря на то, что проституция в стране с 1960 года находится под официальным запретом, секс-работниц в Таиланде множество.

Проститутки, их агенты и работодатели зарабатывают около $6,4 миллиарда в год. Это меньше, чем в Испании, Германии, Японии или США, но всё равно это весомый вклад в ВВП страны.

В общей сложности в секс-индустрию в Таиланде вовлечено примерно 2,8 млн человек. Среди них есть и те самые "катой", или ледибои, то есть транссексуалы, которые когда-то были мужчинами и про которых среди наших туристов ходят легенды. Но на самом деле любителям девушек с "пониженной социальной ответственностью" надо опасаться не ледибоев, а того, что избранница может оказаться несовершеннолетней: за связь с такой партнёршей, даже если она приписана к какому-нибудь борделю, в Таиланде могут надолго посадить в тюрьму.



01. Про тайских проституток я много слышал. Эта индустрия неплохо развита в стране на радость жирным американским пенсионерам.


02. Недавно был в Бангкоке проездом и решил заглянуть на одну из улиц, где царит разврат. Так сказать, оценить, что к чему. И что я могу вам сказать?


03. Так себе!


04. На улице стоят толпы девок в белье. Это самые симпатичные. Многие явно школьного возраста, но тут надо понимать, что они как раз не снимаются. Их цель – заманить клиента в бар!


05.


06. Бары тут, конечно, на каждом шагу. При этом, к моему удивлению, были бары без баб, и они были полны народу!


07. Внутри бара ситуация уже совсем другая. Там очень страшные бабы очень плохо танцуют перед лицами посетителей. Естественно, без одежды. Расчёт на то, что тебе кто-то понравится, и ты её выкупишь у заведения.


08. Так как понравиться на трезвую голову там никто не может даже американскому пенсионеру, бары предлагают посетителям пойло различной степени крепости. Но, как говорят знающие люди, часто туда подмешивают всякую дрянь, чтобы клиент быстрее созревал.


09. Вообще, довольно жуткое зрелище. Дамы явно не первой свежести, их тела хранят всю рабочую историю, как трудовая книжка. Шрамы, роды, пластические операции, синяки, следы от окурков. За стойкой на бесформенные тела пускают слюни престарелые туристы.


10. Снимать внутри нельзя, так что тут я оставляю читателя наедине со своей фантазией.


11. Отдельная тема – это всякие массажные салоны-дрочильни. Но тут мне сложно представить, насколько небрезгливым должен быть человек, чтобы туда зайти.


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Ладно, рассказывайте про ваш опыт!


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  • Комментарии (162)
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    husernik
    Фигня фотки. У меня в архиве есть, где они сиськи показывают :) Чуть позже доберусь до компа, выложу тут несколько.
    Новый
    smilevilkas
    ну да, тайские женщины лёгкого поведения приносят доход в казну,
    а российские политические проститутки грабят казну,
    а слабо товарищь варламов написать про них, не про мэров,
    а про тех что напротив манежной площади
    Новый
    one111
    Лучше уж про их единственного клиента. Напротив Красной площади.
    Новый
    Jocular
    Продажные муринские девки, бесстыжие шаболды Ленинградской области, распутные давалки из новостроек, драные потаскухи микрорайонного масштаба, дешёвые шмары, драные шкуры. Огромный выбор промзонных шмалей. Кибитки-дрочильни. Членодевки. Жирные садомазо пенсионеры.

    Мы – это МУ! Мы – это РИ! Мы – это НО!
    Новый
    ariman
    хорошо сделанный трансформер не отличим от настоящей женщины, особенно на фото подобного качества.
    Новый
    sviristelenka
    Да он там ночевал полмесяца! Колёса жрал горстями, не случайно же потом в Альпах ломка, амнезия, фингалы. Небось за альпийскими овцами гоняться стал из-за остаточного действия тайской фармакологии, а нам пишет "споткнулся о ёлочку".
    Новый
    4mesto
    В Таиланде так много интересного. Я планирую поехать в этом году, разработал целый маршрут. Времени и средств не хватит осмотреть всё... А вот эти красные кадры - вообще фу, не интересно и не завлекает совсем.
    Новый
    maratema
    Попробовали бы они пройтись в таком виде по Москве, в минус 15!
    Новый
    zambor
    Пост писал литературный негр на основании фоток с интернета и статьи в газете Жизнь. Эти фото сделаны на Soi Cowboy и там полно баров с приличными девками, не хуже чем на улице стоят. Надо только не заходить в самый первый, а выбирать.
    Но лучше идти в Nana Plaza, там выбор еще больше.
    Новый
    А где американские пенсионеры?
    wladimire
    Просмотрел все снимки. Ни одного американского пенсионера не увидел.
    Да и наших что-то не заметил.
    Одни полураздетые девки.
    Явно убыточный бизнес.
    Новый
    Re: А где американские пенсионеры?
    serega_bugor
    всех бы их да в трудовые лагеря -- экономику поднимать, вместе с соц.ответственностью
    Новый
    posty123
    на фотках не увидел жирных американских пенсионеров

    Edited at 2018-01-16 18:37 (UTC)
    Новый
  • Комментарии (162)
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