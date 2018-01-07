Какой должна быть современная больница

Фото: Nickl & Partner

Фото: Nickl & Partner

Мой читатель Игорь Гончар, который занимается проектированием медицинских учреждений, на днях прислал мне репортаж из крупной венской клиники — больницы Кайзер Франц Йозефа. Она очень интересна с точки зрения архитектуры и внутреннего устройства. Больницу перестроили в период с 2011 по 2016 год по проекту архитектурного бюро Nickl & Partner. И теперь она состоит из нескольких небольших корпусов, расположенных в аккуратном порядке на большой парковой территории. Все они связаны между собой, поэтому перемещение по ним не составляет никакого труда. Навигация внутри больницы тоже продумала до мельчайших деталей. За этот проект Nickl & Partner получили сразу три премии — European Healthcare Design Awards 2016, Iconic Awards 2016 и best architects 17.Посмотрите, как должна выглядеть хорошая современная больница.Больница Кайзер Франц Йозефа ведёт приём как детей, так и взрослых. По мощности она сопоставима с районными больницами Санкт-Петербурга или Москвы — в ней насчитывается более 20 разных отделений, и в общей сложности она рассчитана на 765 человек.Новые корпуса больницы начали свою работу несколько лет назад. Все они небольшой этажности со стеклянными фасадами. Благодаря этому помещения в корпусах имеют максимальную освещенность.Традиционно для современных европейских медучреждений, холл выглядядит совсем не по-больничному. Австрия встречает Рождество.На входе приветственные надписи на разных языках. Вот у нас мягкий знак отвалился.Архитекторы объединили в единую зону лестничный пролет и шесть лифтов. Получилось много места, много света и ощущение свежего воздуха.Панорамные окна добавляют света.На стенах больницы висят аккуртные неброские картины.На этажах, где ведётся приём детей, — декор, стилизованный под детские рисунки.Как и в детской больнице в Ливерпуле, тут есть свой ждущий пёс. Один из впечатляющих моментов от посещения этой больницы — навигация для незрячих пациентов. Над псом как раз висит тактильная карта этажа.Каждой зоне соответствует своя штриховка, каждому подразделению — своя иконка.Посмотрите, на ощупь сразу понятно, где тут туалет, где дверь, а где лаборатория.Так выглядит дверь санузла для пациентов, использующих инвалидную коляску. План помещения справа тоже тактильный.Проведя пальцем по изображению помещения, человек сразу поймет, где унитаз, а где раковина.Поражает продуманность каждой детали. Тактильная плитка на полу, тактильная наклейка с указателем на поручне.Еще на поручнях есть наименования подразделений и указатели, что и в какой стороне находится.«Осторожно, автоматические двери!»Крупная и понятная визуальная навигация.Транспортировка пациентов из оперблока в другие отделения осуществляется теми же лифтами, в которых ездят посетители. Все лифты по размеру вмещают реанимационную кровать.У персонала есть возможность вызывать лифт специальным ключом. Вставил, повернул, и лифт больше нигде не остановится. Так что если срочно нужно куда-то отвезти больного, ждать лифт долго не придется.При входе в палатное отделение расположен светлый пост медсестер.Практически все палаты одноместные. Обратите внимание, какие большие в палатах окна. Помещение сразу кажется светлее и просторнее.На стенах в палатах есть аккрутные и нераздражающие иллюстрации.Санузел при палате. Все чисто и тщательно продумано.Вид из окна на площадку для прогулок.Такие площадки расположены прямо на крышах корпусовШирокие светлые коридоры.Витражные окна отделения.В корпусах есть внутренние зелёные дворики, добавляющие освещенности кабинетам и палатам.Автоматические двери в операционный блок.Оперблок состоит из 8 операционных залов.Как и у большинства европейских больниц, входная группа имеет прямой выход на крытый паркинг. В данном случае, паркинг расположен на подвальных этажах.Хотели бы тут лечиться?