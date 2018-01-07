Какой должна быть современная больница


Фото: Nickl & Partner

Мой читатель Игорь Гончар, который занимается проектированием медицинских учреждений, на днях прислал мне репортаж из крупной венской клиники — больницы Кайзер Франц Йозефа. Она очень интересна с точки зрения архитектуры и внутреннего устройства. Больницу перестроили в период с 2011 по 2016 год по проекту архитектурного бюро Nickl & Partner. И теперь она состоит из нескольких небольших корпусов, расположенных в аккуратном порядке на большой парковой территории. Все они связаны между собой, поэтому перемещение по ним не составляет никакого труда. Навигация внутри больницы тоже продумала до мельчайших деталей. За этот проект Nickl & Partner получили сразу три премии — European Healthcare Design Awards 2016, Iconic Awards 2016 и best architects 17.

Посмотрите, как должна выглядеть хорошая современная больница.



Больница Кайзер Франц Йозефа ведёт приём как детей, так и взрослых. По мощности она сопоставима с районными больницами Санкт-Петербурга или Москвы — в ней насчитывается более 20 разных отделений, и в общей сложности она рассчитана на 765 человек.


Новые корпуса больницы начали свою работу несколько лет назад. Все они небольшой этажности со стеклянными фасадами. Благодаря этому помещения в корпусах имеют максимальную освещенность.


Традиционно для современных европейских медучреждений, холл выглядядит совсем не по-больничному. Австрия встречает Рождество.


На входе приветственные надписи на разных языках. Вот у нас мягкий знак отвалился.


Архитекторы объединили в единую зону лестничный пролет и шесть лифтов. Получилось много места, много света и ощущение свежего воздуха.


Панорамные окна добавляют света.


На стенах больницы висят аккуртные неброские картины.


На этажах, где ведётся приём детей, — декор, стилизованный под детские рисунки.


Как и в детской больнице в Ливерпуле, тут есть свой ждущий пёс. Один из впечатляющих моментов от посещения этой больницы — навигация для незрячих пациентов. Над псом как раз висит тактильная карта этажа.


Каждой зоне соответствует своя штриховка, каждому подразделению — своя иконка.


Посмотрите, на ощупь сразу понятно, где тут туалет, где дверь, а где лаборатория.


Так выглядит дверь санузла для пациентов, использующих инвалидную коляску. План помещения справа тоже тактильный.


Проведя пальцем по изображению помещения, человек сразу поймет, где унитаз, а где раковина.


Поражает продуманность каждой детали. Тактильная плитка на полу, тактильная наклейка с указателем на поручне.


Еще на поручнях есть наименования подразделений и указатели, что и в какой стороне находится.


«Осторожно, автоматические двери!»


Крупная и понятная визуальная навигация.


Транспортировка пациентов из оперблока в другие отделения осуществляется теми же лифтами, в которых ездят посетители. Все лифты по размеру вмещают реанимационную кровать.


У персонала есть возможность вызывать лифт специальным ключом. Вставил, повернул, и лифт больше нигде не остановится. Так что если срочно нужно куда-то отвезти больного, ждать лифт долго не придется.


При входе в палатное отделение расположен светлый пост медсестер.


Практически все палаты одноместные. Обратите внимание, какие большие в палатах окна. Помещение сразу кажется светлее и просторнее.


На стенах в палатах есть аккрутные и нераздражающие иллюстрации.


Санузел при палате. Все чисто и тщательно продумано.


Вид из окна на площадку для прогулок.


Такие площадки расположены прямо на крышах корпусов

Фото: Nickl & Partner

Широкие светлые коридоры.


Витражные окна отделения.


В корпусах есть внутренние зелёные дворики, добавляющие освещенности кабинетам и палатам.


Автоматические двери в операционный блок.


Оперблок состоит из 8 операционных залов.


Как и у большинства европейских больниц, входная группа имеет прямой выход на крытый паркинг. В данном случае, паркинг расположен на подвальных этажах.


Хотели бы тут лечиться?


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  • Комментарии (159)
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    worobioff_ku
    Мы тронуты до глубины души,Алексей!
    Маркса ,Ленина перечитали даже...
    Новый
    maxboook

    Я бы не хотел лечиться совсем, но если уж так случится, в такой больнице безусловно. Только вот сколько таких больниц на всю туже Европу? Может стоит сделать репортаж из самой плохой больницы той или иной страны?

    Новый
    Дим Димыч
    поражает стремление сразу найти какоенить говно
    что тебе от самой плохой? у себя можно ничего не делть ? дальше жить в говне?
    Новый
    skynet82
    Не хотел бы там лечиться. Потому, что вообще не хочу нигде лечится. Здоровым надо быть!!!
    Новый
    wladimire
    Вчера в Боткинскую ходил навестить приятеля. Там такие же скользкие полы. А у меня ботинки на кожаной подошве. Навернулся. Чуть из посетителя не стал пациентом.
    Новый
    southwest
    Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома. Конечно, слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома.

    (М. Зощенко, "История болезни")
    Новый
    Mike U Linn
    Ну нам-то вообще нет смысла даже слюни пускать на эти красивые картинки. Система отечественной медицины не то что бы по пизде идет, но очень рядом топчется. В провинции это особенно заметно: государство в лице ебучей Москвы пытается мутить какие-то точечные программы, иногда получается, но в целом все идет в разнос. В целом Жопа.
    Новый
    latynanin
    Как то бездуховно, не чувствуется величия. Вот коли были б тараканы, да плесень на стенах...
    Новый
    irae_dei
    Русские не продадут своего Путина за хорошие больницы. Русские будут дохнуть в умираловках и писать челобитные царю. Презираю.
    Новый
    ee4
    а что ты сделал для хип-хопа в свои годы, презиральщик?
    хоть одну покрышку сжег?
    Новый
    irae_dei
    В палате, в душе для больных есть откидывающееся сидение. Очевидно, чтобы слабым больным было не тяжело мыться стря. Русский ум до такого не в состоянии додуматься.
    Новый
    irae_dei
    Тактильные планы этажей следует размещать на низких горизонтальных поверхностях. Чтобы слепые имели возможность ощупать тактильный план жопой. Жопа большая по плошади, и может одновременно прочитать квадратный метр плана.
    Новый
    flashzoom
    Я бы хотел там не только лечиться, но и подохнуть. Боже, исполни мою мечту!
    Новый
    alaft


    Одна из детских больниц Пермского края. Немного писходелики, и все путём)
    Новый
    macrop
    В детстве в Москве несколько раз в больнице был.
    Каждый раз это была помойка, палаты по 9 человек, со стенками из стекла.
    Точно так же меня на месяц можно было на открытую свалку по ночам выкидывать, да и там лучше было бы, шума не так много по ночам. И люди по палате не особо приятные в общении, всю жизнь эти больницы вспоминать буду. Взрослые больницы не совсем сказка конечно, но они хотя бы на концлагеря для смертников не похожи.

    Edited at 2018-01-07 17:11 (UTC)
    Новый
    comrade_lukich
    В такую больницу придешь от простого насморка лечиться, а уйдешь зараженный гомосексуализмом или еще какой пакостью нескрепной!
    Новый
  • Комментарии (159)
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