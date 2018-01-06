Как они выживают с такими ценами? Зашел в французский супермаркет

В Европе все лучше,но зарабатывают почему то в России. kisa_s_kogtem Пожалеть надо мучающихся от необходимости находиться в России. !



Edited at 2018-01-06 17:10 (UTC) Ответить

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Re: В Европе все лучше,но зарабатывают почему то в Росс John Lennon Ты много заработал на своих комментах, росеянин ? Ответить

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Да ? thundergrau Цены как цены, чо. Или не очень ?



Edited at 2018-01-06 17:12 (UTC) Ответить

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Re: Да ? mozgokluev Один по 30р яйца покупает. Второй по 90. Алё, ребят? 45р - средняя цена (регионы вечной мерзлоты не в счёт). Ответить

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prischelech В Европе не только еда дорогая, но и всё остальное. Ответить

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vladdt Не п..ди. Ответить

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abmtm001 Во Франции люди нищенствуют. Им жрать нечего и не на что.

То ли дело в Донецке и Луганске. Там так хорошо, не чета Франциям. Ответить

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у нас дешевле мясо и картошка, у буржуев - вино zavod007 Ну и чьи пенсионеры будут здоровее?



Так победим.



Edited at 2018-01-06 17:52 (UTC) Ответить

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furkin Карфур - самая бестолковая французская сеть. Леклер и дешевле намного, и выбор лучше. Ответить

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alya_chu Ни разу там его не видела... (Леклер). Карфур, Франпри на каждом углу. Ответить

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Dmitry Murygin а как же Паритет Покупательной Способности? у ватанов же икона ППС, как и госдолга США висит в красном углу



Edited at 2018-01-06 17:19 (UTC) Ответить

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valroma Сейчас по стоимости водки пересчитают. Ответить

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ski88er Что такое "аргентинское бордо"? Ответить

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Jocular Слёзы нелегального мигранта.



Немного вяжущее. Различимы ноты мокрой почвы. Намешано слишком много непонятных нюансов, поэтому насладиться им тяжело. Ответить



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mitchellfr У моего друга родители живут в частном доме в Германии, только отопление выходит 400-500 евро в холодные месяцы. И у них нет 50% скидки на коммуналку. Это к вопросу о разной покупательской способности пенсий свободных и несвободных людей.

Думаю, сравнивать цену на Линдт во Франции и в России смысла нет, потому что в России есть какой-нибудь "Бабаевский", который занимает ту же нишу у нас, какую Линдт в европах. Так и по всем остальным позициям. Ответить

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vladdt Хватить пиздеть. Ответить

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vilgun ну че, так и будете дальше дрочить на свой ссср?

вот - они страны-примеры для подражания, а не тупые приемы про украину и прочих бегающих саакашвили



Edited at 2018-01-06 17:21 (UTC) Ответить



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yasensvet Статью про бедствующих немецких пенсионеров написала германская Тагесшау, а комсомолка всего лишь процитировала, Варламов заканчивай вешать людям лапшу на уши, ты же любишь Россию вроде, уважай своих российских читателей, не занимайся манипуляциями, выйдет только обратный эффект. Ответить

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dark_light Как бэ и так понятно, что вино пьем во Франции, а картошечку с мяском едим дома. Ответить

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gnom_weseliy Зато #крымнаш , у нас, как общеизвестно, скрепы, и у они смешат наши искандры. Христос воскресе! Ответить

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kupr31 Про вина, раков и креветки конечно иннтересно узнать, но думаю это и немецкие пенсионеры едят мягко говоря не каждый день. Основные продукты рациона это картошка макароны мясо масло, овощи в сезон. Лучше раскажи нам про цены за отопление электричество воду транспорт Ответить

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vladdt Я думаю что они мяско едят каждый день. И не представляют что где-то может быть иначе. По цены - я ниже рассказал. Могу добавить забавный факт - нашим пенсионерам коммуналку велфар компенсирует. А у нас социалка на порядок хуже чем в Германии. Даже в Литве, которая вообще социалкой похвастаться не может - компенсируют большую часть цены за отопление. Что там в Германии не знаю, думаю что в разы лучше чем у нас в Ирландии. Ответить

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alya_chu Мытая картошка, как здесь на фото, в Москве сильно дороже 30 руб. Тоже около 120. Ответить

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kupr31 Вопрос в том есть ли в Германии в продаже дешевая немытая картошка. Может там по закону нельзя её так продавать. Ответить

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mr_espozito Если питаться шариками несквик похер где жить Ответить

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comrade_lukich Самое главное Илья забыл - там водка и сигареты очень дорогие! А это два столпа. На них у многих наших пенсионеров уходит процентов 50-70 пенсии. Ответить

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cherepanovhellp Сколько можно загнивать. Все загнивает и загнивает. Странный предмет гордости у этих СМИ пропагандистских - что кто-то живет хуже (даже, если это не так) Ответить

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der_schlussel Цены у Варламова в посте конечно дикие, ну сходи ты в Lidl, где простые люди закупаются. Я в Германии картошку беру по 1€ за 2кг (мытая само собой), перец по 1.3-2.2€ за кг, помидоры максимум 1.7€ кг, индюшку филе за 5.7€ кг, курицу для гриля свежую 2.8€ кг, говядину 5.5-7€ кг, литр молока 0.6€, сыр Тильзитер, Эмменталер и подобные в нарезке около 5€ кг, яйца 10шт если не ошибаюсь 1€.

Отоплением дома я еще не пользовался за эту зиму ни разу, комфортные 18-20 градусов, дом многоквартирный, район Кельна. Ответить

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boryh Екатеринбург. Яйцо за десяток 40-50руб. Молоко 1л -40-50 руб. Рыба в основном горбуша, нерка, кижуч 300-400руб. Кофе 200-300 руб.

Есть дороже, есть дешевле



Edited at 2018-01-06 17:29 (UTC) Ответить

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