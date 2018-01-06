Как они выживают с такими ценами? Зашел в французский супермаркет



Несколько дней назад «Комсомольская правда» поделилась очередной страшной историей про бедствующий Запад. Оказывается, что немецким пенсионерам не хватает денег даже на еду! Бедным старикам приходится обращаться за помощью к государству и стоять в очередях за бесплатным питанием… А виноваты во всем, конечно же, мигранты, которые как полчища саранчи прошлись по стране и попутно сожрали весь немецкий бюджет.

Но давайте разберемся. Все вы наверняка наслышаны о размере европейских зарплат и пенсий. В той же Германии, например, средний размер пенсии по старости составляет 55 тысяч рублей, а Италии — около 75 тысяч, а во Франции — примерно 70 тысяч. Сколько же должна стоить еда, чтобы европейским пенсионерам не хватало на нее денег? Проверим на примере цен в обычном французском супермаркете и заодно сравним их с московскими ценами.

Для удобства я брал продукты международных продуктовых брендов, которые продаются и в Европе, и в России. И тут нужно понимать, что многие из этих продуктов, которые попадают на российские прилавки, производятся в России и по качеству часто оказываются намного хуже того, что производят в Европе.



Начнем с продуктов первой необходимости.

Кассета из 12 яиц стоит в около 160 рублей. Два яйца идут в подарок, поэтому считаем, как цену за десяток. Цена за 10 яиц в Москве в среднем 95 рублей.


Упаковка пасты Barilla Capellini 1 стоит здесь около 65 рублей, а в Москве — 85 рублей!


Упаковка Barilla Fusilli — примерно 75 рублей во Франции, и опять же 85 рублей в Москве.


Литр молока стоит около 70 рублей. В России молоко давно продают объемом меньше литра ) Пакет молока известных компаний — «Простоквашино», «Домик в деревне» — стоит около 80 рублей, малоизвестных — «Ясный луг» и «Белый город» — около 55 рублей.


Упаковка йогурта Activia объемом 500 г будет стоить 109 рублей. В Москве баночка йогурта 150 г будет стоить около 30 рублей, значит 500 г будут стоить около 100 рублей.


Мясо! Говядина стоит около 1 300 рублей/кг. В Москве цена в два раза ниже — килограмм стоит около 600 рублей. Зато здесь просто огромный выбор!


Стейки, вырезки, филе. И это только говядина!


Свинина в два раза дешевле говядины — филе стоит около 600 руб/кг. Цена в Москве около 400 руб/кг.


Баранина — 1300 руб/кг (в Москве около 800).


Паштеты из мяса и птицы по цене от 700 до 1000 руб/кг. Такое у нас в обычных гипермаркетах не продают.


Колбасы! В одной упаковке 250 г, цена — примерно 350 рублей. В Москве колбаса стоит примерно столько же.


Килограмм куриного филе стоит 560 рублей. Ножки и крылышки — около 300. В Москве курица дешевле примерно в два раза.


Филе трески — 1 500 руб/кг (в России около 500 руб/кг), хека и лосося — 1700 руб/кг (в России около 1300 руб/кг), а копченое филе лосося уже 4800 руб/кг. Неожиданный разброс!


Раки за 1 300 руб/кг, лангустины за 1 800 руб/кг. В Москве цена примерно такая же.


Элитные устрицы по 120 рублей за штуку, но есть и попроще — за 30 рублей. У нас устрицы в обычных гипермаркетах не продаются, но их можно заказать по интернету. Цена за штуку будет примерно такой же.


Теперь овощи.


Килограмм картошки в среднем 150-200 руб в зависимости от сорта. У нас картошка намного дешевле — зимой 1 кг стоит около 30 рублей.


Помидоры — 280 руб/кг (у нас помидоры зимой тоже стоят около 300 руб/кг), перец — 240 руб/кг (у нас 215 руб/кг), баклажаны — 310 руб/кг (в Москве зимой около 400 руб/кг), цукини — 200 руб/кг (а у нас около 450 руб/кг зимой).


Фрукты. Яблоки здесь стоят по 200 руб/кг, мандарины от 200 до 300 руб/кг, белый виноград — 350 руб/кг, а инжир аж 1 300 руб/кг! У нас яблоки и мандарины стоят примерно в два раза дешевле, белый виноград примерно столько же, а свежий инжир зимой вообще сложно найти )


Сразу две 100-граммовые плитки шоколадки Milka — 170 рублей. В Москве — около 90 рублей за плитку 95 г!


Темный шоколад Lindt 90 — 150 рублей за плитку, а у нас от 150 — 200 рублей.


Упаковка Kinder Delice из 10 штук — около 200 рублей, как и у нас.


450 г шариков Nesquik — 180 рублей. У нас столько же.


Баночка конфитюра 320 г за 80 рублей. У нас такая же баночка будет стоить больше 200 рублей.


Чипсы Lay's со вкусом кетчупа за 100 рублей, а натуральные, с оливковым маслом и солью — 119. В России будет примерно такая же цена за пачку такого объема.


Кетчуп Heinz стоит примерно столько же — 115 рублей за 342 г, а в России 570 г будут стоить 110 рублей.


И переходим к напиткам. 250 г молотого кофе Lavazza стоит 220 рублей. Цена в Москве будет 300 — 500 рублей.


100 г растворимого Nescafe — 240 рублей, в Москве около 400.


Чай в пакетиках Lipton — 135 рублей (около 80 рублей в России), Twinings — 170 рублей за 20 пакетиков (210 рублей в России).


Растворимое какао Nesquik стоит 200 рублей за баночку 350 г, как и у нас.


И самое интересное — вина! Аргентинские вина Бордо стоят около 350 рублей за бутылку. Цена на них в России где-то от 500 до 1 000 рублей. Цена бутылки Мутон Каде Бордо слева 650 рублей, в России такая стоит 1 100 рублей.


Вина Шато здесь стоят примерно так же — 380 рублей. Цена на них в России опять же начинается от  500 — 750 рублей. Шато Мерле 2015 года в России стоит 1 100 рублей против 380 рублей здесь )


Французское вино 2014 года из региона Пойяк урожая 2014 года — 1 200 рублей. В России бутылка такого вина может стоить 5 000 — 12 000 рублей. Слева от него вино Шато О-Виньо из региона Пессак-Леоньян 2015 года за 750 рублей. В России оно же стоит 2 000 рублей.


Калифорнийское белое вино Совиньон Блан можно купить за 400 рублей, а в России за 800 — в два раза дороже!


Цены на основные продукты отличаются не так сильно, как может показаться. Значительно дороже стоят только мясо, рыба и картофель. Но это отлично компенсируется большим разнообразием продуктов и хорошим вином, которое здесь в два, а то и в несколько раз дешевле, чем в России. Ну и размеры пенсий тоже нужно учесть — в Европе они в 5-7 раз больше, чем в России.
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  • Комментарии (1100)
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    В Европе все лучше,но зарабатывают почему то в России.
    kisa_s_kogtem
    Пожалеть надо мучающихся от необходимости находиться в России. !

    Edited at 2018-01-06 17:10 (UTC)
    Новый
    abmtm001
    Во Франции люди нищенствуют. Им жрать нечего и не на что.
    То ли дело в Донецке и Луганске. Там так хорошо, не чета Франциям.
    Новый
    у нас дешевле мясо и картошка, у буржуев - вино
    zavod007
    Ну и чьи пенсионеры будут здоровее?

    Так победим.

    Edited at 2018-01-06 17:52 (UTC)
    Новый
    Dmitry Murygin
    а как же Паритет Покупательной Способности? у ватанов же икона ППС, как и госдолга США висит в красном углу

    Edited at 2018-01-06 17:19 (UTC)
    Новый
    Jocular
    Слёзы нелегального мигранта.

    Немного вяжущее. Различимы ноты мокрой почвы. Намешано слишком много непонятных нюансов, поэтому насладиться им тяжело.
    Новый
    mitchellfr
    У моего друга родители живут в частном доме в Германии, только отопление выходит 400-500 евро в холодные месяцы. И у них нет 50% скидки на коммуналку. Это к вопросу о разной покупательской способности пенсий свободных и несвободных людей.
    Думаю, сравнивать цену на Линдт во Франции и в России смысла нет, потому что в России есть какой-нибудь "Бабаевский", который занимает ту же нишу у нас, какую Линдт в европах. Так и по всем остальным позициям.
    Новый
    vilgun
    ну че, так и будете дальше дрочить на свой ссср?
    вот - они страны-примеры для подражания, а не тупые приемы про украину и прочих бегающих саакашвили

    Edited at 2018-01-06 17:21 (UTC)
    Новый
    yasensvet
    Статью про бедствующих немецких пенсионеров написала германская Тагесшау, а комсомолка всего лишь процитировала, Варламов заканчивай вешать людям лапшу на уши, ты же любишь Россию вроде, уважай своих российских читателей, не занимайся манипуляциями, выйдет только обратный эффект.
    Новый
    kupr31

    Про вина, раков и креветки конечно иннтересно узнать, но думаю это и немецкие пенсионеры едят мягко говоря не каждый день. Основные продукты рациона это картошка макароны мясо масло, овощи в сезон. Лучше раскажи нам про цены за отопление электричество воду транспорт

    Новый
    vladdt
    Я думаю что они мяско едят каждый день. И не представляют что где-то может быть иначе. По цены - я ниже рассказал. Могу добавить забавный факт - нашим пенсионерам коммуналку велфар компенсирует. А у нас социалка на порядок хуже чем в Германии. Даже в Литве, которая вообще социалкой похвастаться не может - компенсируют большую часть цены за отопление. Что там в Германии не знаю, думаю что в разы лучше чем у нас в Ирландии.
    Новый
    kupr31

    Вопрос в том есть ли в Германии в продаже дешевая немытая картошка. Может там по закону нельзя её так продавать.

    Новый
    comrade_lukich
    Самое главное Илья забыл - там водка и сигареты очень дорогие! А это два столпа. На них у многих наших пенсионеров уходит процентов 50-70 пенсии.
    Новый
    cherepanovhellp

    Сколько можно загнивать. Все загнивает и загнивает. Странный предмет гордости у этих СМИ пропагандистских - что кто-то живет хуже (даже, если это не так)

    Новый
    der_schlussel
    Цены у Варламова в посте конечно дикие, ну сходи ты в Lidl, где простые люди закупаются. Я в Германии картошку беру по 1€ за 2кг (мытая само собой), перец по 1.3-2.2€ за кг, помидоры максимум 1.7€ кг, индюшку филе за 5.7€ кг, курицу для гриля свежую 2.8€ кг, говядину 5.5-7€ кг, литр молока 0.6€, сыр Тильзитер, Эмменталер и подобные в нарезке около 5€ кг, яйца 10шт если не ошибаюсь 1€.
    Отоплением дома я еще не пользовался за эту зиму ни разу, комфортные 18-20 градусов, дом многоквартирный, район Кельна.
    Новый
    boryh

    Екатеринбург. Яйцо за десяток 40-50руб. Молоко 1л -40-50 руб. Рыба в основном горбуша, нерка, кижуч 300-400руб. Кофе 200-300 руб.
    Есть дороже, есть дешевле



    Edited at 2018-01-06 17:29 (UTC)
    Новый
    Александр Столяров
    вот реально. В Москве яйцо С0 50-60 рублей, и дешевле найти нет проблем （Артемий Лебедев прям свеже выложил рассуждения про куриный бульон, так он по 30 руб за десяток считал）. Пасту #5 по 65 рублей беру. Молоко, качество заводское ни какое, но не эта цена и т.д. Да, есть на Садовом магазины, где тебе аналогичный товар предложат по цене от втридорога. Нескафе это офисный яд, нормальный кофе за 400 рублей. И почти Йемен, Америка по 200-250 руб за 100гр.
    Кому этот пост, автор будто услугами по эмиграции подрабатывает.
    Новый
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