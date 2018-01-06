Как они выживают с такими ценами? Зашел в французский супермаркет
Несколько дней назад «Комсомольская правда» поделилась очередной страшной историей про бедствующий Запад. Оказывается, что немецким пенсионерам не хватает денег даже на еду! Бедным старикам приходится обращаться за помощью к государству и стоять в очередях за бесплатным питанием… А виноваты во всем, конечно же, мигранты, которые как полчища саранчи прошлись по стране и попутно сожрали весь немецкий бюджет.
Но давайте разберемся. Все вы наверняка наслышаны о размере европейских зарплат и пенсий. В той же Германии, например, средний размер пенсии по старости составляет 55 тысяч рублей, а Италии — около 75 тысяч, а во Франции — примерно 70 тысяч. Сколько же должна стоить еда, чтобы европейским пенсионерам не хватало на нее денег? Проверим на примере цен в обычном французском супермаркете и заодно сравним их с московскими ценами.
Для удобства я брал продукты международных продуктовых брендов, которые продаются и в Европе, и в России. И тут нужно понимать, что многие из этих продуктов, которые попадают на российские прилавки, производятся в России и по качеству часто оказываются намного хуже того, что производят в Европе.
Начнем с продуктов первой необходимости.
Кассета из 12 яиц стоит в около 160 рублей. Два яйца идут в подарок, поэтому считаем, как цену за десяток. Цена за 10 яиц в Москве в среднем 95 рублей.
Упаковка пасты Barilla Capellini 1 стоит здесь около 65 рублей, а в Москве — 85 рублей!
Упаковка Barilla Fusilli — примерно 75 рублей во Франции, и опять же 85 рублей в Москве.
Литр молока стоит около 70 рублей. В России молоко давно продают объемом меньше литра ) Пакет молока известных компаний — «Простоквашино», «Домик в деревне» — стоит около 80 рублей, малоизвестных — «Ясный луг» и «Белый город» — около 55 рублей.
Упаковка йогурта Activia объемом 500 г будет стоить 109 рублей. В Москве баночка йогурта 150 г будет стоить около 30 рублей, значит 500 г будут стоить около 100 рублей.
Мясо! Говядина стоит около 1 300 рублей/кг. В Москве цена в два раза ниже — килограмм стоит около 600 рублей. Зато здесь просто огромный выбор!
Стейки, вырезки, филе. И это только говядина!
Свинина в два раза дешевле говядины — филе стоит около 600 руб/кг. Цена в Москве около 400 руб/кг.
Баранина — 1300 руб/кг (в Москве около 800).
Паштеты из мяса и птицы по цене от 700 до 1000 руб/кг. Такое у нас в обычных гипермаркетах не продают.
Колбасы! В одной упаковке 250 г, цена — примерно 350 рублей. В Москве колбаса стоит примерно столько же.
Килограмм куриного филе стоит 560 рублей. Ножки и крылышки — около 300. В Москве курица дешевле примерно в два раза.
Филе трески — 1 500 руб/кг (в России около 500 руб/кг), хека и лосося — 1700 руб/кг (в России около 1300 руб/кг), а копченое филе лосося уже 4800 руб/кг. Неожиданный разброс!
Раки за 1 300 руб/кг, лангустины за 1 800 руб/кг. В Москве цена примерно такая же.
Элитные устрицы по 120 рублей за штуку, но есть и попроще — за 30 рублей. У нас устрицы в обычных гипермаркетах не продаются, но их можно заказать по интернету. Цена за штуку будет примерно такой же.
Теперь овощи.
Килограмм картошки в среднем 150-200 руб в зависимости от сорта. У нас картошка намного дешевле — зимой 1 кг стоит около 30 рублей.
Помидоры — 280 руб/кг (у нас помидоры зимой тоже стоят около 300 руб/кг), перец — 240 руб/кг (у нас 215 руб/кг), баклажаны — 310 руб/кг (в Москве зимой около 400 руб/кг), цукини — 200 руб/кг (а у нас около 450 руб/кг зимой).
Фрукты. Яблоки здесь стоят по 200 руб/кг, мандарины от 200 до 300 руб/кг, белый виноград — 350 руб/кг, а инжир аж 1 300 руб/кг! У нас яблоки и мандарины стоят примерно в два раза дешевле, белый виноград примерно столько же, а свежий инжир зимой вообще сложно найти )
Сразу две 100-граммовые плитки шоколадки Milka — 170 рублей. В Москве — около 90 рублей за плитку 95 г!
Темный шоколад Lindt 90 — 150 рублей за плитку, а у нас от 150 — 200 рублей.
Упаковка Kinder Delice из 10 штук — около 200 рублей, как и у нас.
450 г шариков Nesquik — 180 рублей. У нас столько же.
Баночка конфитюра 320 г за 80 рублей. У нас такая же баночка будет стоить больше 200 рублей.
Чипсы Lay's со вкусом кетчупа за 100 рублей, а натуральные, с оливковым маслом и солью — 119. В России будет примерно такая же цена за пачку такого объема.
Кетчуп Heinz стоит примерно столько же — 115 рублей за 342 г, а в России 570 г будут стоить 110 рублей.
И переходим к напиткам. 250 г молотого кофе Lavazza стоит 220 рублей. Цена в Москве будет 300 — 500 рублей.
100 г растворимого Nescafe — 240 рублей, в Москве около 400.
Чай в пакетиках Lipton — 135 рублей (около 80 рублей в России), Twinings — 170 рублей за 20 пакетиков (210 рублей в России).
Растворимое какао Nesquik стоит 200 рублей за баночку 350 г, как и у нас.
И самое интересное — вина! Аргентинские вина Бордо стоят около 350 рублей за бутылку. Цена на них в России где-то от 500 до 1 000 рублей. Цена бутылки Мутон Каде Бордо слева 650 рублей, в России такая стоит 1 100 рублей.
Вина Шато здесь стоят примерно так же — 380 рублей. Цена на них в России опять же начинается от 500 — 750 рублей. Шато Мерле 2015 года в России стоит 1 100 рублей против 380 рублей здесь )
Французское вино 2014 года из региона Пойяк урожая 2014 года — 1 200 рублей. В России бутылка такого вина может стоить 5 000 — 12 000 рублей. Слева от него вино Шато О-Виньо из региона Пессак-Леоньян 2015 года за 750 рублей. В России оно же стоит 2 000 рублей.
Калифорнийское белое вино Совиньон Блан можно купить за 400 рублей, а в России за 800 — в два раза дороже!
Цены на основные продукты отличаются не так сильно, как может показаться. Значительно дороже стоят только мясо, рыба и картофель. Но это отлично компенсируется большим разнообразием продуктов и хорошим вином, которое здесь в два, а то и в несколько раз дешевле, чем в России. Ну и размеры пенсий тоже нужно учесть — в Европе они в 5-7 раз больше, чем в России.
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В Европе все лучше,но зарабатывают почему то в России.
Edited at 2018-01-06 17:10 (UTC)
Re: В Европе все лучше,но зарабатывают почему то в Росс
Да ?
Edited at 2018-01-06 17:12 (UTC)
Re: Да ?
То ли дело в Донецке и Луганске. Там так хорошо, не чета Франциям.
у нас дешевле мясо и картошка, у буржуев - вино
Так победим.
Edited at 2018-01-06 17:52 (UTC)
Edited at 2018-01-06 17:19 (UTC)
Немного вяжущее. Различимы ноты мокрой почвы. Намешано слишком много непонятных нюансов, поэтому насладиться им тяжело.
Думаю, сравнивать цену на Линдт во Франции и в России смысла нет, потому что в России есть какой-нибудь "Бабаевский", который занимает ту же нишу у нас, какую Линдт в европах. Так и по всем остальным позициям.
вот - они страны-примеры для подражания, а не тупые приемы про украину и прочих бегающих саакашвили
Edited at 2018-01-06 17:21 (UTC)
Про вина, раков и креветки конечно иннтересно узнать, но думаю это и немецкие пенсионеры едят мягко говоря не каждый день. Основные продукты рациона это картошка макароны мясо масло, овощи в сезон. Лучше раскажи нам про цены за отопление электричество воду транспорт
Вопрос в том есть ли в Германии в продаже дешевая немытая картошка. Может там по закону нельзя её так продавать.
Сколько можно загнивать. Все загнивает и загнивает. Странный предмет гордости у этих СМИ пропагандистских - что кто-то живет хуже (даже, если это не так)
Отоплением дома я еще не пользовался за эту зиму ни разу, комфортные 18-20 градусов, дом многоквартирный, район Кельна.
Екатеринбург. Яйцо за десяток 40-50руб. Молоко 1л -40-50 руб. Рыба в основном горбуша, нерка, кижуч 300-400руб. Кофе 200-300 руб.
Есть дороже, есть дешевле
Edited at 2018-01-06 17:29 (UTC)
Кому этот пост, автор будто услугами по эмиграции подрабатывает.