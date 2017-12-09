Что почём в Лондоне

Говорят, Лондон — один и самых дорогих городов в мире. Да, жить тут совсем не дешево, особенно если жить нормально. А вот некоторые продукты стоят даже дешевле чем в Москве! Поснимал для вас цены в магазинах и на рынках. Что скажете?01. Зашел на уличный рынок в центре города. Начнем с фруктов. Хурма стоит 40 рублей за штуку, груша — 64 рубля за штуку, слива — 24 рубля за штуку.02. Любые три фрукта можно купить за 80 рублей, а если брать по отдельности, то каждый будет стоить чуть больше 30 рублей. Здесь надо сказать, что почти все фрукты пластиковые и безвкусные.03. Три коробочки с разными ягодами тут продают за 480 рублей, а если брать по отдельности, то они будут стоить по 200 рублей. На вкус ягоды ничем не отличаются друг от друга – вода водой.04. Шотландский лангуст стоит 2000 рублей за кг, разные креветки — от 2240 до 2400 рублей за кг, морские гребешки — чуть больше 3000 рублей за кг.05. Копченый угорь — 336 рублей за 100 г, уже приготовленные креветки — 1600 рублей за кг.06. Разные виды устриц от 120 до 240 рублей за штуку.07. Сыр Мон-д’Ор стоит от 796 рублей, а сыр Бри с трюфелем стоит от 480 рублей.08.09. Хлеб из пекарни стоит 1120 рублей, но можно взять половнику или четверть.10. Французские колбасы в среднем по 240 рублей.11. Магазин сыров.12. Пармезан за 2900 рублей за кг.13. Хлеб свежий по 230 рублей.14. Разные веганские бургеры стоят от 520 рублей.15. Кари с курицей стоит 560 рублей за порцию.16.17.18. Здесь же открытый фудкорт, где можно сесть и перекусить.19.20. А это лавка с итальянскими деликатесами в одном из жилых домов на окраине Лондона.21. Сюда можно прийти, купить что-то домой, или поесть прямо тут22. Вино можно принести с собой!23. Мясная и сырная тарелка с хлебом на троих обошлась в 2800 рублей. Все невероятно вкусно.24. Рядом винный магазин, где можно купить алкоголь.25. Пиво местное.26. Так, а это сувенирный и книжный магазин в одном из лучших музеев мира – Тейт Модерн.27. Вообще, на Западе магазинам при музеях уделяется много внимания. Тут всегда можно купить хорошие книги и сувениры.28.29. Так как сейчас проходит выставка, посвященная 100-летию революции в России, тут продаются сумки, магниты, открытки с советскими плакатами. В России такое я не видел. Купил себе несколько крутых магнитиков.30. Ну и вообще тут много всего интересного.31. Самое интересное, что тут продают даже алкоголь ) Музейный магазин, а тут тебе собственное пиво и джин )))32. Открытки от феминистской арт-группировки Guerrilla Girls. На левой говорится, что женщины художницы зарабатывают на две трети меньше, чем мужчины-художники. А на правой написано послание коллекционеру с просьбой дополнить свою коллекцию произведениями, созданными женщинами.33. Тут художницы жалуются, что в американском Метрополитен-музее из всех авторов женщины составляют только 4%, но зато обнаженная натура в том же музее на 76% женская.34. А на улицах уже открываются елочные базары.35.36. Если вы думали, чем украсить интерьер.37.38. Чехлы на айфон почти за 28 тысяч рублей.39. Айфон X с бриллиантами за 600 тысяч рублей.40. Телефон от Sirin Labs стоит 2,5 млн рублей. Что за говно?41. Детская шапка за 100 тысяч рублей.42. Собака из меха кролика за 937 тысяч рублей.43. Тапочки под смокинг44. Ладно, как вы знаете, в Лондоне есть самый крутой винный магазин, который держит Женя Чичваркин. Зашел к нему проверить ассортимент. Шампанское от 88 до 900 тысяч рублей. В центре шампанское стало стоить в 10 раз дороже после того, как бутылку подписала Маргарет Тэтчер.45. Дом Периньон разных лет стоит от 113 до 1 569 тысяч рублей.46. Крымскую мадеру первой половины прошлого века сейчас можно купить за 43 тысячи рублей.47. Пить это нельзя, но вот вспомнить молодость за 10 тысяч рублей, почему бы и нет?48. Российские вина тоже есть, стоят в районе 5 тысяч рублей.49. Чичваркин уверяет, что эти две бутылки скоро будут стоить в 10 раз дороже! Лучше, чем биткоины.50.51.52. Три бутылки за 19 миллионов рублей. Никому не надо?53. Мечта любого велосипедиста — седло «Брукс».55. Стоит 18 000 рублей.