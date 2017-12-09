Что почём в Лондоне



Говорят, Лондон — один и самых дорогих городов в мире. Да, жить тут совсем не дешево, особенно если жить нормально. А вот некоторые продукты стоят даже дешевле чем в Москве! Поснимал для вас цены в магазинах и на рынках. Что скажете?



01. Зашел на уличный рынок в центре города. Начнем с фруктов. Хурма стоит 40 рублей за штуку, груша — 64 рубля за штуку, слива — 24 рубля за штуку.


02. Любые три фрукта можно купить за 80 рублей, а если брать по отдельности, то каждый будет стоить чуть больше 30 рублей. Здесь надо сказать, что почти все фрукты пластиковые и безвкусные.


03. Три коробочки с разными ягодами тут продают за 480 рублей, а если брать по отдельности, то они будут стоить по 200 рублей. На вкус ягоды ничем не отличаются друг от друга – вода водой.


04. Шотландский лангуст стоит 2000 рублей за кг, разные креветки — от 2240 до 2400 рублей за кг, морские гребешки — чуть больше 3000 рублей за кг.


05. Копченый угорь — 336 рублей за 100 г, уже приготовленные креветки — 1600 рублей за кг.


06. Разные виды устриц от 120 до 240 рублей за штуку.


07. Сыр Мон-д’Ор стоит от 796 рублей, а сыр Бри с трюфелем стоит от 480 рублей.


08.


09. Хлеб из пекарни стоит 1120 рублей, но можно взять половнику или четверть.


10. Французские колбасы в среднем по 240 рублей.


11. Магазин сыров.


12. Пармезан за 2900 рублей за кг.


13. Хлеб свежий по 230 рублей.


14. Разные веганские бургеры стоят от 520 рублей.


15. Кари с курицей стоит 560 рублей за порцию.


16.


17.


18. Здесь же открытый фудкорт, где можно сесть и перекусить.


19.


20. А это лавка с итальянскими деликатесами в одном из жилых домов на окраине Лондона.


21. Сюда можно прийти, купить что-то домой, или поесть прямо тут


22. Вино можно принести с собой!


23. Мясная и сырная тарелка с хлебом на троих обошлась в 2800 рублей. Все невероятно вкусно.


24. Рядом винный магазин, где можно купить алкоголь.


25. Пиво местное.


26. Так, а это сувенирный и книжный магазин в одном из лучших музеев мира – Тейт Модерн.


27. Вообще, на Западе магазинам при музеях уделяется много внимания. Тут всегда можно купить хорошие книги и сувениры.


28.


29. Так как сейчас проходит выставка, посвященная 100-летию революции в России, тут продаются сумки, магниты, открытки с советскими плакатами. В России такое я не видел. Купил себе несколько крутых магнитиков.


30. Ну и вообще тут много всего интересного.


31. Самое интересное, что тут продают даже алкоголь ) Музейный магазин, а тут тебе собственное пиво и джин )))


32. Открытки от феминистской арт-группировки Guerrilla Girls. На левой говорится, что женщины художницы зарабатывают на две трети меньше, чем мужчины-художники. А на правой написано послание коллекционеру с просьбой дополнить свою коллекцию произведениями, созданными женщинами.


33. Тут художницы жалуются, что в американском Метрополитен-музее из всех авторов женщины составляют только 4%, но зато обнаженная натура в том же музее на 76% женская.


34. А на улицах уже открываются елочные базары.


35.


36. Если вы думали, чем украсить интерьер.


37.


38. Чехлы на айфон почти за 28 тысяч рублей.


39. Айфон X с бриллиантами за 600 тысяч рублей.


40. Телефон от Sirin Labs стоит 2,5 млн рублей. Что за говно?


41. Детская шапка за 100 тысяч рублей.


42. Собака из меха кролика за 937 тысяч рублей.


43. Тапочки под смокинг


44. Ладно, как вы знаете, в Лондоне есть самый крутой винный магазин, который держит Женя Чичваркин. Зашел к нему проверить ассортимент. Шампанское от 88 до 900 тысяч рублей. В центре шампанское стало стоить в 10 раз дороже после того, как бутылку подписала Маргарет Тэтчер.


45. Дом Периньон разных лет стоит от 113 до 1 569 тысяч рублей.


46. Крымскую мадеру первой половины прошлого века сейчас можно купить за 43 тысячи рублей.


47. Пить это нельзя, но вот вспомнить молодость за 10 тысяч рублей, почему бы и нет?


48. Российские вина тоже есть, стоят в районе 5 тысяч рублей.


49. Чичваркин уверяет, что эти две бутылки скоро будут стоить в 10 раз дороже! Лучше, чем биткоины.


50.


51.


52. Три бутылки за 19 миллионов рублей. Никому не надо?


53. Мечта любого велосипедиста — седло «Брукс».


55. Стоит 18 000 рублей.
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  • Комментарии (249)
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    supmaxgreat
    Не вижу никакого смысла в тысячи сортов и видов жратвы, когда она вся - не натуральная и ГМО. Пусть лучше 2-3 сорта, но вкусно и натурально. Сыр плавленый Дружба, колбаса Ливерная, Охотничья, хлеб белый и чёрный, пиво Жигулёвское, сок яблочный в 3-литровых банках. Водка Столичная и Пшеничная.

    Edited at 2017-12-09 10:21 (UTC)
    Новый
    macaronnic
    На рынках натуральное - привозное из какого-нибудь ЮАР, и дешевле, чем пластиковое гавно в сетевых магазинах.
    Новый
    gnom_weseliy
    Так вот он какой, зверский оскал империализма и концепция общества потребления, основанная на нещадной эксплуатации наёмного труда межгалактической буржуазией.
    Новый
    timerkhan
    Вот блин, а у нас сплошные пивотеки на 1-х этажах в жилых домах. Почему винотек нет? Вино вкуснее и приятнее.
    Новый
    avr_ltd
    странно они на рынках ценники выставляют, разделитель между фунтами и пенсами это точка (причем по центру), которую сразу и не заметишь, сложно дефис (тире) что ли поставить
    Новый
    cosmonova76
    так принято. Знак фунта впереди идёт. Все понимают, что никакой фрукт, не будет стоить 100 фунтов. Когда идёт бойкая торговля, например, прямо напротив входа в магазин SportsDirect, что на North End Road at SW6, то многие продавцы старой школы, говорят цену в пенсах: "Two hundred and fifty please madam", что значит: "С вас 2,50"
    Новый
    hot1970
    вроде как дорого кажется но уровень жизни выше - чем там , где цены ниже - значит доход с лихвой перекрывает дорогую цену ...
    Новый
    cat_miaow
    Илья ходил по магазинам не для бедных, очевидно. Там есть и обычные супермаркеты с обычными ценами.
    Это как в Москве пойти в Азбуку Вкуса, хотя можно и в Ашан.
    Новый
    Сергей Гонзалес
    Очень красивые картинки. Но у меня в районе есть только штук пять магнитов, одна пятерочка и дикси. В них очень забавно воняет, фрукты похожи на прошлогоднюю гуманитарную помощь из турции Много молочки, но она вся одинаково дерьмовая. Сыры - шлак, хлеб - шлак. У рыбных ларей я иногда останавливаюсь, с ужасом смотрю на это и ничего не покупаю, страшно. А прикольной мороженки много, чипсы лэйс норм, сигареты вполне, ассортимент жевачки внушает оптимизм, гандоны опять же всегда в наличии. В общем, жить можно. Но твои красивые картинки из города на Темзе я всегда буду помнить.Спасибо.
    Новый
    cat_miaow
    Иногда качество важнее цены.

    С вином вообще опасно: заоблачная цена вообще никак не коррелирует с его вкусом. Хотя такие вина и не пьют...
    Крымские компоты за 200 фунтов - хороший бизнес! Ценик в рублях меняют на фунты с той же суммой.

    Edited at 2017-12-09 10:29 (UTC)
    Новый
    Редкоземельные элементы
    1over137
    да, видимо бутылки калифорнийского вина за три ляма не иначе как из стекла с большим содержанием рутения, родия и прочих редкоземельных элементов.
    Тогда это ещё не большая цена. Не в напитке же дело.
    Новый
    ripikum
    Варламов как обычно уделяет внимание тому, что заинтересует только людей с доходами от 10 млн. руб. в год.

    Зайди, блять, в обычный супермаркет, где продают, хлеб, молоко, кефир, яйца, макароны, гречку, манку и т.п.
    Нет, блять, снимает какие-то вина за миллионы рублей и креветок
    И этот человек пытается учить миллионы людей в России как правильно жить.
    Новый
    Кефир.
    1over137
    С кефиром там явно будут проблемы. Или цена опять Ылитная.
    Как впрочем и с гречкой.

    Вот ещё за цикорий вистую.

    Edited at 2017-12-09 10:34 (UTC)
    Новый
    firemyhair
    + недоступно среднему великобританскому пенсионеру.
    А коммуналка у них какая? А ВВППОППС?
    Новый
    Sapfira

    Сопоставимо с московскими ценами
    Что то даже дешевле в ихних пятерочках
    При этом, учитывайте, что доход среднестатистического англичанина выше

    Новый
    не разводи понты
    1over137
    Пить это нельзя, но вот вспомнить молодость за 10 тысяч рублей, почему бы и нет?
    да, ладно, нельзя. Не разводи понтов. Мускат или херес вполне. Не за эти деньги конечно. Это тебе не напиток Устюжанка, или три топора (напиток винный специальный).

    А Брукс, да, хорошее сдело, но вполне мог бы снять и подешевле в три раза, нормалные сёдла у брукса примерно от $100. Профит есть, правда. Но не надо одиозных заявлений про любого велосипедиста (некоторым вот не нравится совсем).


    Edited at 2017-12-09 10:23 (UTC)
    Новый
    RE: не разводи понты
    siron_nsk
    Да там же уксус уже один, а не вино, нахер его столько хранить?
    Новый
  • Комментарии (249)
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