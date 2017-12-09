Что почём в Лондоне
Говорят, Лондон — один и самых дорогих городов в мире. Да, жить тут совсем не дешево, особенно если жить нормально. А вот некоторые продукты стоят даже дешевле чем в Москве! Поснимал для вас цены в магазинах и на рынках. Что скажете?
01. Зашел на уличный рынок в центре города. Начнем с фруктов. Хурма стоит 40 рублей за штуку, груша — 64 рубля за штуку, слива — 24 рубля за штуку.
02. Любые три фрукта можно купить за 80 рублей, а если брать по отдельности, то каждый будет стоить чуть больше 30 рублей. Здесь надо сказать, что почти все фрукты пластиковые и безвкусные.
03. Три коробочки с разными ягодами тут продают за 480 рублей, а если брать по отдельности, то они будут стоить по 200 рублей. На вкус ягоды ничем не отличаются друг от друга – вода водой.
04. Шотландский лангуст стоит 2000 рублей за кг, разные креветки — от 2240 до 2400 рублей за кг, морские гребешки — чуть больше 3000 рублей за кг.
05. Копченый угорь — 336 рублей за 100 г, уже приготовленные креветки — 1600 рублей за кг.
06. Разные виды устриц от 120 до 240 рублей за штуку.
07. Сыр Мон-д’Ор стоит от 796 рублей, а сыр Бри с трюфелем стоит от 480 рублей.
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09. Хлеб из пекарни стоит 1120 рублей, но можно взять половнику или четверть.
10. Французские колбасы в среднем по 240 рублей.
11. Магазин сыров.
12. Пармезан за 2900 рублей за кг.
13. Хлеб свежий по 230 рублей.
14. Разные веганские бургеры стоят от 520 рублей.
15. Кари с курицей стоит 560 рублей за порцию.
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18. Здесь же открытый фудкорт, где можно сесть и перекусить.
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20. А это лавка с итальянскими деликатесами в одном из жилых домов на окраине Лондона.
21. Сюда можно прийти, купить что-то домой, или поесть прямо тут
22. Вино можно принести с собой!
23. Мясная и сырная тарелка с хлебом на троих обошлась в 2800 рублей. Все невероятно вкусно.
24. Рядом винный магазин, где можно купить алкоголь.
25. Пиво местное.
26. Так, а это сувенирный и книжный магазин в одном из лучших музеев мира – Тейт Модерн.
27. Вообще, на Западе магазинам при музеях уделяется много внимания. Тут всегда можно купить хорошие книги и сувениры.
28.
29. Так как сейчас проходит выставка, посвященная 100-летию революции в России, тут продаются сумки, магниты, открытки с советскими плакатами. В России такое я не видел. Купил себе несколько крутых магнитиков.
30. Ну и вообще тут много всего интересного.
31. Самое интересное, что тут продают даже алкоголь ) Музейный магазин, а тут тебе собственное пиво и джин )))
32. Открытки от феминистской арт-группировки Guerrilla Girls. На левой говорится, что женщины художницы зарабатывают на две трети меньше, чем мужчины-художники. А на правой написано послание коллекционеру с просьбой дополнить свою коллекцию произведениями, созданными женщинами.
33. Тут художницы жалуются, что в американском Метрополитен-музее из всех авторов женщины составляют только 4%, но зато обнаженная натура в том же музее на 76% женская.
34. А на улицах уже открываются елочные базары.
35.
36. Если вы думали, чем украсить интерьер.
37.
38. Чехлы на айфон почти за 28 тысяч рублей.
39. Айфон X с бриллиантами за 600 тысяч рублей.
40. Телефон от Sirin Labs стоит 2,5 млн рублей. Что за говно?
41. Детская шапка за 100 тысяч рублей.
42. Собака из меха кролика за 937 тысяч рублей.
43. Тапочки под смокинг
44. Ладно, как вы знаете, в Лондоне есть самый крутой винный магазин, который держит Женя Чичваркин. Зашел к нему проверить ассортимент. Шампанское от 88 до 900 тысяч рублей. В центре шампанское стало стоить в 10 раз дороже после того, как бутылку подписала Маргарет Тэтчер.
45. Дом Периньон разных лет стоит от 113 до 1 569 тысяч рублей.
46. Крымскую мадеру первой половины прошлого века сейчас можно купить за 43 тысячи рублей.
47. Пить это нельзя, но вот вспомнить молодость за 10 тысяч рублей, почему бы и нет?
48. Российские вина тоже есть, стоят в районе 5 тысяч рублей.
49. Чичваркин уверяет, что эти две бутылки скоро будут стоить в 10 раз дороже! Лучше, чем биткоины.
50.
51.
52. Три бутылки за 19 миллионов рублей. Никому не надо?
53. Мечта любого велосипедиста — седло «Брукс».
55. Стоит 18 000 рублей.
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Edited at 2017-12-09 09:53 (UTC)
Edited at 2017-12-09 10:21 (UTC)
нас и здесь неплоха кормят
ёлочный базар вижу. цен на ёлки - нет. это что б народ от разницы не прихуел?
Это как в Москве пойти в Азбуку Вкуса, хотя можно и в Ашан.
С вином вообще опасно: заоблачная цена вообще никак не коррелирует с его вкусом. Хотя такие вина и не пьют...
Крымские компоты за 200 фунтов - хороший бизнес! Ценик в рублях меняют на фунты с той же суммой.
Edited at 2017-12-09 10:29 (UTC)
Редкоземельные элементы
Тогда это ещё не большая цена. Не в напитке же дело.
Зайди, блять, в обычный супермаркет, где продают, хлеб, молоко, кефир, яйца, макароны, гречку, манку и т.п.
Нет, блять, снимает какие-то вина за миллионы рублей и креветок
И этот человек пытается учить миллионы людей в России как правильно жить.
Кефир.
Как впрочем и с гречкой.
Вот ещё за цикорий вистую.
Edited at 2017-12-09 10:34 (UTC)
А коммуналка у них какая? А ВВППОППС?
А чо почем в местной Пятерочке? Доширак там + сосиски студенческие? + Лимонад тархун
Сопоставимо с московскими ценами
Что то даже дешевле в ихних пятерочках
При этом, учитывайте, что доход среднестатистического англичанина выше
не разводи понты
да, ладно, нельзя. Не разводи понтов. Мускат или херес вполне. Не за эти деньги конечно. Это тебе не напиток Устюжанка, или три топора (напиток винный специальный).
А Брукс, да, хорошее сдело, но вполне мог бы снять и подешевле в три раза, нормалные сёдла у брукса примерно от $100. Профит есть, правда. Но не надо одиозных заявлений про любого велосипедиста (некоторым вот не нравится совсем).
Edited at 2017-12-09 10:23 (UTC)
RE: не разводи понты