Смотрите, что эстонцы сделали с обычной пятиэтажкой!


Фото: Postimees

Посмотрите, что эстонцы сделали с обычной пятиэтажкой! У нас эта тема актуальна, так как считается, что пятиэтажки можно только снести и построить на их месте новые дома, да повыше. В качестве доводов приводят проблемы с коммуникациями в старых домах и их неэффективность. Давайте посмотрим, как можно решить проблему.



Раньше это было обычное типовое панельное студенческое общежитие, но потом его решили реконструировать, чтобы вывести дом на нулевое энергопотребление. Это пилотный проект, и если здание продемонстрирует хорошие показатели энергоэффективности, то по его примеру реконструируют и другие пятиэтажки.


По плану траты на отопление реконструированного здания должны уменьшиться как минимум втрое. Авторы проекта рассчитывают добиться этого благодаря новой технологии ремонта и утеплению фасада. Вокруг стоят обычные типовые пятиэтажки, которых полно по всей России.


Снаружи пятиэтажку обшили специальными панелями с утеплителем. Их заранее изготовили на заводе и просто "надели" на старый фасад.




На крыше здания установили солнечные коллекторы. Это резервная система водоснабжения, которая в хорошую погоду сможет снабжать горячей водой половину квартир. Вторая половина дома в качестве резерва будет использовать воду, обогретую с помощью системы возврата тепла сточных вод.


Внутри сделали косметический ремонт.


Так выглядит однокомнатная квартира.


Коридор.


Внутри есть кухонная техника и шкаф. Обычно сюда заезжают со своей мебелью, но если ее нет, то тут предусмотрена аренда кроватей и матрасов.


Санузел.


Вид из окна.


В доме установлена вентиляционная система, с которой жильцы смогут сами регулировать температуру в комнатах. Вся информация о ее использовании будет поступать в центральную систему дома.


В подвале есть прачечная и кладовки для хранения колясок и велосипедов.


Тут же расположены все системы управления коммуникациями.




Если эксперимент пройдет успешно и здание покажет хорошую энергоэффективность, то по его примеру можно будет реконструировать другие пятиэтажки. Оценить результат можно будет только в марте, когда будет достаточно данных для анализа.


Источник: Postimees

Реновация по-эстонски
 Реновация по-немецки
 Панельные районы и реновация по-фински

Можно ли сделать из говна конфетку?

 Что стало с советскими панельками в России и Литве
 Реновация: чему не стоит учиться у японцев

Что делают с пятиэтажками в Европе: реконструкция вместо реновации
 Как в Словакии избавляются от советского наследия
 Новые районы Вены: что можно построить в Москве вместо пятиэтажек
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!

А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту

И не забывайте про Твиттер с Ютубом

… и ещё Инстаграм! 👍

Tags: , ,
promo varlamov.ru ноябрь 17, 2011 20:24 151
Buy for 2 000 tokens
Реклама в этом блоге
В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 2 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со статистикой, портретом аудитории и моими предложениями по рекламе, есть…
  • Комментарии (449)
    • :
    ← назад
    вперёд →
    supmaxgreat
    У этих тормозов уже никто шпроты не покупает, а половина населения работает в Европе. Вот и настал конец. И реновация с горя и безвыходности.
    Новый
    shura_shurov
    Ну нормальный вариант для сельской местности, в которой живут пять с половиной калек и не надо тратиться на развитие инфраструктуры в целом. Условия урбанизации в меленькой Эстонии с ее уменьшающимся населением отличаются от условий, скажем так Новосибирска или Москвы.
    Новый
    mesier
    А в эстонском городе, с неблагозвучным названием Пярну, пятиэтажные хрущи только в гейские евроцвета пастельных тонов раскрасили...
    Новый
    portweyn13
    Это не для нас - навара мало!
    Дикари - вот что значит, выйти из союза - снести нахер, и построить 40 этажные муравейники!
    Новый
    pro100_petrov
    Отменить Эстонию. Построить вместо этого географического недоразумения один большой дом на сорок этажей!
    Новый
    skrepik
    Осталось понять, сколько стоят все эти солнечные панели и суперутеплители.
    А то обычно эта панель равно стоимости отопления жилья за 10 лет.
    Новый
    concluder
    В РФ проще реновировать методом сноса. На месте 5 этажей будет 25 - профит, а в эстонии жить некому. Да и кто захочет 6 м кухню, даже с евроремонтом?
    Новый
    dimas_ucha
    Хрущевки надо сносить, и просто строить на их месте не "повыше", а тоже 5-6 этажей, но по-новому.

    А хреноваторы как я понимаю решили снести хрущевки и строить на их месте дерьмобомбы от 10 и выше этажей, да еще и плотными кварталами по возможности.

    Нахер такая хреновация нужна и хреноваторы.
    Новый
    mona_cenia
    Кладовка в подвале это моя давняя мечта. Сколько говорила с председателем, мол подвал у нас чистый и сухой, давай сделаем. Но нет, ни за что. Говорит будут там всякое говно хранить, устроят пожар. А то что это барахло у всех на балконах и так хранится, его не очень волнует.
    Новый
    chzk2008
    И дверь в подвал для колясок и велосипедов так по уровню составили. Молодцы,эстонцы.
    Безбарьерная среда в действии
    Новый
    bboss915
    Обшили дешевым пластиком и алюкобондом, Варлэмов!

    Edited at 2017-12-08 10:05 (UTC)
    Новый
    seyfetdin
    смотрится, кстати, лучше чем ярким сайдингом, который любят у нас использовать.
    Новый
    Так называемая "энергоэффективность" это...
    Pismensky
    ...очень странная штука.

    Дело в том, что тепловые электростанции при выработке электроэнергии также производят огромное количества тепла. Обращаются ваше внимание, что это побочный продукт их работы. Для его утилизации используются т.н. градирни - сооружения в видевиде огромных перевернутых ведер. Они выполняют ту же функцию, что и радиатор под капотом вашего автомобиляавтомобиля - обеспечивают отвод в атмосферу избыточного тепла.

    Так вот. На крупных электростанциях этого дармового тепла настолько много, что его отводят в специальные пруды, где даже разводят рыбу. Об этом у Темы был пост, гляньте, если вам трудно поверить в то, о чем я говорю.по

    Иными словами, если стране нужна электроэнергия (главным образом, для работы промышленности, транспорта и т.д.) отопление жилого фонда можно сделать практически бесплатным ввиду названных выше причин.

    Бороться за "утепление" жилых зданий бессмысленно.

    Другое дело, что нам всем под разговоры об "энергоэффективности" по медведевскому закону 2009-го года в подвалы поставили счетчики и теперь мы платим за то количество гигакалорий, которое в трубу загоняет энергетикиэнергетическая монополия по тарифу, который с нами никто не согласовывал.

    Новый
    worobioff_ku
    Этим в наше время не удивить...
    Вот если вы хоромы Путина-Медведева живоописали ,с внутренним фото ...
    Новый
  • Комментарии (449)
    • :
    ← назад
    вперёд →