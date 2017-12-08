Смотрите, что эстонцы сделали с обычной пятиэтажкой!
Фото: Postimees
Посмотрите, что эстонцы сделали с обычной пятиэтажкой! У нас эта тема актуальна, так как считается, что пятиэтажки можно только снести и построить на их месте новые дома, да повыше. В качестве доводов приводят проблемы с коммуникациями в старых домах и их неэффективность. Давайте посмотрим, как можно решить проблему.
Раньше это было обычное типовое панельное студенческое общежитие, но потом его решили реконструировать, чтобы вывести дом на нулевое энергопотребление. Это пилотный проект, и если здание продемонстрирует хорошие показатели энергоэффективности, то по его примеру реконструируют и другие пятиэтажки.
По плану траты на отопление реконструированного здания должны уменьшиться как минимум втрое. Авторы проекта рассчитывают добиться этого благодаря новой технологии ремонта и утеплению фасада. Вокруг стоят обычные типовые пятиэтажки, которых полно по всей России.
Снаружи пятиэтажку обшили специальными панелями с утеплителем. Их заранее изготовили на заводе и просто "надели" на старый фасад.
На крыше здания установили солнечные коллекторы. Это резервная система водоснабжения, которая в хорошую погоду сможет снабжать горячей водой половину квартир. Вторая половина дома в качестве резерва будет использовать воду, обогретую с помощью системы возврата тепла сточных вод.
Внутри сделали косметический ремонт.
Так выглядит однокомнатная квартира.
Коридор.
Внутри есть кухонная техника и шкаф. Обычно сюда заезжают со своей мебелью, но если ее нет, то тут предусмотрена аренда кроватей и матрасов.
Санузел.
Вид из окна.
В доме установлена вентиляционная система, с которой жильцы смогут сами регулировать температуру в комнатах. Вся информация о ее использовании будет поступать в центральную систему дома.
В подвале есть прачечная и кладовки для хранения колясок и велосипедов.
Тут же расположены все системы управления коммуникациями.
Если эксперимент пройдет успешно и здание покажет хорошую энергоэффективность, то по его примеру можно будет реконструировать другие пятиэтажки. Оценить результат можно будет только в марте, когда будет достаточно данных для анализа.
Источник: Postimees
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Отдельный пост можно про нее
Дикари - вот что значит, выйти из союза - снести нахер, и построить 40 этажные муравейники!
А то обычно эта панель равно стоимости отопления жилья за 10 лет.
А хреноваторы как я понимаю решили снести хрущевки и строить на их месте дерьмобомбы от 10 и выше этажей, да еще и плотными кварталами по возможности.
Нахер такая хреновация нужна и хреноваторы.
Всё правильно председатель ваш говорит
Безбарьерная среда в действии
В Сибири это будет очень долго окупаться наверно
Эстония, тем не менее, вписалась.
Edited at 2017-12-08 10:05 (UTC)
Так называемая "энергоэффективность" это...
Дело в том, что тепловые электростанции при выработке электроэнергии также производят огромное количества тепла. Обращаются ваше внимание, что это побочный продукт их работы. Для его утилизации используются т.н. градирни - сооружения в видевиде огромных перевернутых ведер. Они выполняют ту же функцию, что и радиатор под капотом вашего автомобиляавтомобиля - обеспечивают отвод в атмосферу избыточного тепла.
Так вот. На крупных электростанциях этого дармового тепла настолько много, что его отводят в специальные пруды, где даже разводят рыбу. Об этом у Темы был пост, гляньте, если вам трудно поверить в то, о чем я говорю.по
Иными словами, если стране нужна электроэнергия (главным образом, для работы промышленности, транспорта и т.д.) отопление жилого фонда можно сделать практически бесплатным ввиду названных выше причин.
Бороться за "утепление" жилых зданий бессмысленно.
Другое дело, что нам всем под разговоры об "энергоэффективности" по медведевскому закону 2009-го года в подвалы поставили счетчики и теперь мы платим за то количество гигакалорий, которое в трубу загоняет энергетикиэнергетическая монополия по тарифу, который с нами никто не согласовывал.
Вот если вы хоромы Путина-Медведева живоописали ,с внутренним фото ...