Смотрите, что эстонцы сделали с обычной пятиэтажкой!

chzk2008 Вот это детская площадка у них!

Отдельный пост можно про нее Ответить

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supmaxgreat У этих тормозов уже никто шпроты не покупает, а половина населения работает в Европе. Вот и настал конец. И реновация с горя и безвыходности. Ответить

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shura_shurov Ну нормальный вариант для сельской местности, в которой живут пять с половиной калек и не надо тратиться на развитие инфраструктуры в целом. Условия урбанизации в меленькой Эстонии с ее уменьшающимся населением отличаются от условий, скажем так Новосибирска или Москвы. Ответить

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mesier А в эстонском городе, с неблагозвучным названием Пярну, пятиэтажные хрущи только в гейские евроцвета пастельных тонов раскрасили... Ответить



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portweyn13 Это не для нас - навара мало!

Дикари - вот что значит, выйти из союза - снести нахер, и построить 40 этажные муравейники! Ответить

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pro100_petrov Отменить Эстонию. Построить вместо этого географического недоразумения один большой дом на сорок этажей! Ответить



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beardionis В Эстонию бы ща на градостроительство или социальную географию... Ответить

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skrepik Осталось понять, сколько стоят все эти солнечные панели и суперутеплители.

А то обычно эта панель равно стоимости отопления жилья за 10 лет. Ответить

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iskander1313 При пожаре такие панели очень опасны, дом превращается в огненную ловушку Ответить

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Kseniia Ovcharenko Вы видимо путаете с вентилируемыми фасадами, это на них не похоже Ответить

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concluder В РФ проще реновировать методом сноса. На месте 5 этажей будет 25 - профит, а в эстонии жить некому. Да и кто захочет 6 м кухню, даже с евроремонтом? Ответить



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roquefort_tln жить настолько не кому, что в отдельно взятом Таллине строительный бум во все поля. Ответить

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affs_vano Примерно такое жильё надо строить в России, а не 25-этажные ебанины посреди поля. Ответить

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probegavshij А ни чего так, что в одной только Москве живёт народу как в десяти Эстониях?

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dimas_ucha Хрущевки надо сносить, и просто строить на их месте не "повыше", а тоже 5-6 этажей, но по-новому.



А хреноваторы как я понимаю решили снести хрущевки и строить на их месте дерьмобомбы от 10 и выше этажей, да еще и плотными кварталами по возможности.



Нахер такая хреновация нужна и хреноваторы. Ответить

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probegavshij А смысл? Задача компактно разместить население целой Европейской страны Ответить

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mona_cenia Кладовка в подвале это моя давняя мечта. Сколько говорила с председателем, мол подвал у нас чистый и сухой, давай сделаем. Но нет, ни за что. Говорит будут там всякое говно хранить, устроят пожар. А то что это барахло у всех на балконах и так хранится, его не очень волнует. Ответить

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Николай Пригодский Там по закону и балконы стеклить нельзя и перегородки на площадках делать, если этого нет в проекте

Всё правильно председатель ваш говорит Ответить

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chzk2008

Безбарьерная среда в действии

И дверь в подвал для колясок и велосипедов так по уровню составили. Молодцы,эстонцы.Безбарьерная среда в действии Ответить

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Kseniia Ovcharenko Чет я сомневаюсь что это дверь для входа, это вижимо дверцы для щитка какого-нить или стеллажа Ответить

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Николай Пригодский Это больше для стран, где зимы и толком нет и часто солнечно.

В Сибири это будет очень долго окупаться наверно Ответить

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o_lis "для стран, где зимы и толком нет и часто солнечно."

Эстония, тем не менее, вписалась. Ответить

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bboss915 Обшили дешевым пластиком и алюкобондом, Варлэмов!



Edited at 2017-12-08 10:05 (UTC) Ответить



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seyfetdin смотрится, кстати, лучше чем ярким сайдингом, который любят у нас использовать. Ответить



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mudlaws дверь в подвале волшебная Ответить



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Так называемая "энергоэффективность" это... Pismensky ...очень странная штука.



Дело в том, что тепловые электростанции при выработке электроэнергии также производят огромное количества тепла. Обращаются ваше внимание, что это побочный продукт их работы. Для его утилизации используются т.н. градирни - сооружения в видевиде огромных перевернутых ведер. Они выполняют ту же функцию, что и радиатор под капотом вашего автомобиляавтомобиля - обеспечивают отвод в атмосферу избыточного тепла.



Так вот. На крупных электростанциях этого дармового тепла настолько много, что его отводят в специальные пруды, где даже разводят рыбу. Об этом у Темы был пост, гляньте, если вам трудно поверить в то, о чем я говорю.по



Иными словами, если стране нужна электроэнергия (главным образом, для работы промышленности, транспорта и т.д.) отопление жилого фонда можно сделать практически бесплатным ввиду названных выше причин.



Бороться за "утепление" жилых зданий бессмысленно.



Другое дело, что нам всем под разговоры об "энергоэффективности" по медведевскому закону 2009-го года в подвалы поставили счетчики и теперь мы платим за то количество гигакалорий, которое в трубу загоняет энергетикиэнергетическая монополия по тарифу, который с нами никто не согласовывал.



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at266 Солнечные коллекторы не выдерживают t ниже -10 Ответить



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hu_hino не писти...вск выдерживают...у нас такие же стоят.. Ответить

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worobioff_ku Этим в наше время не удивить...

Вот если вы хоромы Путина-Медведева живоописали ,с внутренним фото ... Ответить



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