Кагосима, Япония: Николай II, хризантемы и храм в честь кошек

lttde Нормально так накинул про царя.

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senior_egor Может в Японии есть наследник престола? Гниды камуняцкие не добрались до него. Ответить

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Арёша Капризон Цветы - это половые органы растений (кто не в курсе).



Поэтому когда баба любит цветы и демонстративно нюхает их при вручении, строя при этом из себя целку... надеюсь вы поняли весь масштаб ханжества и лицемерия ))) Ответить



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Lev Goldman Не видно припаркованных в саду машин. Какие-то они не русские. Ответить



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supmaxgreat На склонах Фудзиямы зацвел хрен. Не видать японцам Курил. Ответить

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murzikcot Прочитал про кошек и слезы из глаз покатились. В путенской Роисеи не кошек не собак не любят,издеваются над ними ,мордуют.Даже в той же Турции которая нам была не друг и не товарищ до сегодняшнего времени пока Путен не сказал,что отношения стабилизировались,для котигов есть домики,мисочка с едой,никто их там не обижает как в Роисеи озверевшая вата. Ответить

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onlvhkmtr Валера вышел из троллейбуса, повернул к универмагу. Тетка в засаленном белом халате продавала беляши. У ее ног на асфальте стояла большая алюминиевая кастрюля. Валера порылся в карманах, набрал мелочи, сунул тетке.

-Один.

Она бросила монетки в карман, оторвала от рулона кусок оберточной бумаги, сняла крышку кастрюли, достала беляш, протянула Валере.

-Что, тоже любишь собачье мясо? - сказал дед в темно зеленом плаще. - Они их жарят возле нашего дома, собачьи головы постоянно валяются…

-Иди отсюда, чмо сраное! - крикнула продавщица. - А то счас дам по мозгам - не встанешь!

Валера отошел, начал жевать беляш. Ответить

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onlvhkmtr Там микалашку епали тентаклями в жёпь. Ответить



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cat_miaow А потом саблей чуть не зарубили. Изверги!! Поклонской на них нет! Ответить



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Dan Firsov-Shibaev Жди маляву от Поклонской, вангую что ты оскорбил её чувства верующей.



Edited at 2017-11-14 09:03 (UTC) Ответить



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Andrey Fiver Во-во. По её мнению, он никуда никогда не гулял, святым уродился, святым и помер, бабочками какал... Ну а все косяки управления страной и прозвище "царь-тряпка" - это всё жалкие, ничтожные холопы клевещут. Ответить



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krishna_m Щас тебя Поклонская проклянет... Ответить



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senior_egor Тебя то уже проклянули свыше, ибо ты идиот. Ответить

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basilisk Это где Николашка японский храм обоссал и за это по башке получил?

Потому и начал стрелять ворон и кошек...



Edited at 2017-11-14 09:21 (UTC) Ответить



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valroma Сведения про обоссал из фильма Цареубийца? Ответить



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senior_egor У Николая II могли остаться потомки в Японии. Если в Японии есть наследник российского престола, то его надо срочно на трон возрождённой Российской империи

Боже, Царя храни!



Edited at 2017-11-14 09:26 (UTC) Ответить

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vladimir_ray ога, если и есть наследник то явно прячется а кому охота таким стадом управлять)) Ответить

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Николашка дурашка был убивцем кошек Sau Anastasum Николашка Второй убил десятки тысяч кошек и ворон Ответить



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Re: комуняшка бредит. senior_egor Ну куда ему до Ленина, убившего миллионы людей. Ответить

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vladimir_ray красота! вот надо у япошек учица дачи строить и кошек разводить а то каких то каробок настроили и торчат от них да собак поразводили сцуки, засрали всё.

И огороды учица вспахивать а не то что насадили всю дачу картошкой и орут всё лето на своих детей что не пропалывают.



Edited at 2017-11-14 09:33 (UTC) Ответить



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egorkapedro Руки зачесались зафотожабить одувана с хризантемой на голове. Ответить



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cat_miaow Измерять время по глазам кошек - это какая-то альтернативная логика.

Неудивительно что корейцы их тогда отметелили. Ответить



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Michael Antonov Ну мудаковатые немножко. Бывает.

Решили эксперимент провести. На кошках потренироваться, одним словом.

Эксперимент провалился. С тех пор время определяли, просто взглянув на солнце. Ответить



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pepper_trackers Жаль японец этого мудака царственного, богом помазанного не завалил. Глядишь жили бы сейчас в несколько другой России Ответить



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vladimir_ray да жили бы на их земле. Ответить

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vladimir_ray где то прячеца наследник престола, найти вернуть сбежавшего)) Ответить



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