Кагосима, Япония: Николай II, хризантемы и храм в честь кошек
Не расслабляйтесь, путешествие по Японии продолжается! Устав от суетливого шумного Токио, я сел в самолёт и полетел на юг, туда, где самураи выращивают хризантемы, где Николай II ходил по борделям и где храмы ставят в честь кошек и крышек от кастрюль.
Наслаждайтесь красотой и удивительными историями!
Прогулку начнём с сада Сэнганэн, который когда-то принадлежал самурайскому клану Симадзу. Сад существует с XVII века практически в неизменном виде.
Сейчас в Японии сезон цветения хризантем, и везде проводятся выставки, в том числе и в самурайском саду. Вернее, это даже не выставка, а чемпионат. Лучшие садовники со всей Японии соревнуются в разных цветочных дисциплинах.
Эти хризантемы получили награду губернатора префектуры Кагосима.
Посмотрите, какая красота!
Белые, по-моему, вообще с мою голову величиной. Возможно, это самые большие хризантемы в мире.
На каждом чемпионате есть разные типы соревнований. Например, ставится задача вырастить в одном горшке три цветка из одного корня, чтобы задний (относительно зрителей) был подлиннее, а два других – покороче, но при этом одинакового роста между собой.
А на выставке всё ещё сложнее, потому что там стоят по три горшка в ряд. И цветы во втором горшке должны быть чуть выше, чем в первом, а в третьем – чуть выше, чем во втором. Вот такой вот хризантемный спорт!
Есть разные дисциплины для трёх горшков, для 6 и для 12. В общем, такие Олимпийские игры среди садовников с кучей разных зачётов.
Здесь работал садовник-новичок, ему разрешили экспериментировать с формами хризантем.
Это всё тоже хризантемы.
Кстати, японцев сюда приезжает больше, чем иностранцев. Не каждый белокожий варвар способен оценить такую красоту!
Японцы ходят по саду, активно обсуждают каждый стенд и каждый кустик: "Ты только посмотри, у него на правой ветке недостаточно ровно цветы растут!"
Щиты из хризантем, а под ними – герб рода Симадзу.
Сделали даже двух самураев из хризантем, чтобы люди не забывали о происхождении сада.
В Японии есть Ассоциация любителей хризантем, и по всей стране работают её филиалы. На подобных выставках у каждого павильона стоят таблички, на которых сверху пишут название филиала, а ниже – имя человека, который занимался конкретно этими цветами.
Это тоже хризантемы, только бонсай.
Не знал, что бонсай бывают не только деревья, но и цветы.
Смотрите, как корни красиво цепляются к скалам.
Растения формируют особым образом, часто специальной проволокой перематывают ветки, чтобы они изгибались в нужную сторону. Такие цветы могут, например, имитировать сильный ветер.
А в этой композиции все, наоборот, очень ровно растут.
Следующее соревнование: хризантемы-бонсай не выше 15 см.
Тут один чувак обманул систему и вырастил "плакучую" хризантему. Вроде как вверх выше 15 сантиметров её вырастить нельзя было, зато вниз её направить никто не запрещал. В итоге ему дали поощрительный приз "За хорошую работу".
Очень мило.
Отдельный способ выращивания хризантем – "100 кружочков".
Это не просто проволочная конструкция: все 100 цветков растут из одного корня.
Жаль, но здесь хризантемы ещё не распустились либо уже увяли.
А это знаменитые японские сосны.
Как будто бонсай, только "в полный рост".
Огромная сосна, ей уже 350 лет. Дерево постепенно заваливается, поэтому его удерживают металлические тросы и деревянные подпорки.
Здесь растут не только сосны, но и пальмы. В Японии только на юге страны можно увидеть такие сочетания.
Помимо хризантем и сосен префектура Кагосима славится мандаринами – как гигантскими, так и маленькими. Гигантские по размеру примерно с грейпфрут, а маленькие выращиваются прямо на вулкане Сакурадзима.
А это съедобный бамбук, он попал в Японию из Китая. В отличие от панд, люди едят только молодые побеги бамбука.
Мостик, с которого здесь кормят карпов.
#странавосходящегосолнца
За 25 иен можно купить пакетик с рыбьим кормом. В день продают не больше 50 мешочков, чтобы карпы не слишком разжирели. Они тут и так довольно упитанные.
Ещё один спот для карповой кормёжки
Гулять по саду можно только по дорожкам. Как и мы, японцы очень любят всё огораживать. Везде верёвочки, везде заборчики, чтобы туристы не вытоптали травку.
Зато всё сохраняется в первозданном виде.
Сюда часто приезжают снимать кино, потому что виды этого парка столетиями не меняются.
Композиция из камня. В Японии к камню особое отношение: считается, что у камня длинная память. Если идти по дороге и пнуть ногой камень, он просто покатится и ничего вам не расскажет. А если облечь его в определённую форму или просто поставить под нужным углом, он может показать вам то, что когда-то видел.
В XVII-XIX веках большие камни или камни необычной формы считались в Японии очень ценным подарком. За такой камень люди могли отдать чуть ли не половину своих земель.
В этом доме принимали цесаревича Николая (будущего царя Николая II) во время его восточного путешествия.
А теперь внимание, важная информация! Тут выяснилось, что Матильда Кшесинская была не единственной у Николая нашего Второго (и это не считая жены!).
Оказывается, в 1891 году цесаревич Николай в сопровождении своего друга и дальнего родственника, греческого принца Георга, прибыл в Японию в рамках восточного турне.
Папа (Александр III) отправил его в круиз по восточным странам, чтобы тот поучился уму-разуму, посмотрел, как разные монархи управляют своими государствами.
Начался визит будущего монарха с того, что Николай и Георг на крейсере "Память Азова" прибыли в порт Нагасаки и принялись инкогнито посещать увеселительные заведения, в том числе бордели.
В память о городе Нагасаки Николай даже сделал себе татуировку дракона на правой руке.
Из Нагасаки Николай с Георгом отправились в Кагосиму, где их встретил один из отпрысков самурайского клана Симадзу. Он сразу предупредил принцев, что не стоит портить японских девиц самурайского происхождения. Тем не менее, кагосимские девушки Николаю очень понравились.
В саду Сэнганэн до сих пор осталась беседка, из которой Николай наблюдал за представлением самураев. Ради него в доспехи нарядили даже нескольких почтенных старичков лет 70.
Николай остался в восторге от Кагосимы, устроенной для него охоты и ужина в японском стиле. Но его путешествие по Японии омрачил инцидент в Оцу. Возвращаясь в тогдашнюю столицу Киото из поездки на озеро Бива (самое большое озеро в Японии), Николай подвергся нападению со стороны полицейского Цуды Сандзо. Тот успел пару раз рубануть наследника российского престола саблей, но раны оказались незначительными. Нападавшего (судя по всему, он был душевнобольным) скрутили рикши, а сам Николай вскоре вернулся на крейсер и отплыл во Владивосток.
Зал, посвящённый стилю владения мечом дзигэн (в рамках более широкого комплекса боевых навыков дзигэн-рю, распространённого в провинции Сацума, которая раньше находилась на территории префектуры Кагосима).
Этот боевой стиль исповедует нейтрализацию (а когда-то и убийство) противника одним ударом. Удары наносятся с диким криком. #Япония вообще известна тем, что здесь зародились многие боевые искусства. Если на Кагосиме это дзигэн-рю, то карате происходит с острова Окинава, а джиу-джитсу – из префектуры Окаяма.
Самурайский дом
Довольные японские бабушки
В самурайский сад можно приехать на классическом японском мини-автобусе.
Из-за близости к вулкану Кагосиму иногда называют "восточным Неаполем". Пепел падает на Кагосиму всякий раз, когда Сакурадзима извергается. А извергается он часто (более 600 извержений в год!).
Поэтому здесь есть специальные жёлтые мешки для сбора вулканического пепла. Горожане сами собирают пепел и сдают в одну из 6200 точек по всей Кагосиме. Оттуда пепел потом свозят на три больших свалки и закапывают. Кстати, из-за вулкана кагосимские дети ходят в школу в касках.
В этом, конечно, невероятный перфекционизм японцев, которые любое дело доводят до совершенства. Он проявляется как в выращивании хризантем, так и в сборе пепла.
Многим сложно понять, как можно так заморачиваться над цветочками или самостоятельно собирать пепел, которого завтра снова нанесёт. А японцы видят в этом смысл.
Это очень необычное место – синтоистский храм, посвящённый кошкам!
В конце XVI века собиратель японских земель Тоётоми Хидэёси отправил местный самурайский клан Симадзу завоёвывать Корею.
Самураи взяли с собой кошек (или котов) в качестве живых часов. Точное время они измеряли с помощью их зрачков. Когда зрачки кошки сужались до самой узкой полосочки, это означало, что сейчас полдень. А когда зрачки были идеально круглыми, наступала полночь.
Из семи плававших в Корею котов живыми и здоровыми на остров #Кюсю вернулись только двое. И за заслуги перед японской армией им поставили небольшой храм.
В наши дни сюда приезжают японцы просить за здоровье своих питомцев.
На табличках, которые называются "эма", пишут пожелания. Например, такое: "Чтобы моя любимая Мими и мой любимый Кабас были всегда здоровыми и жили дружно". Или: "Чтобы все кошки мира были счастливы".
А это уже другой синтоистский храм, посвящённый подводному миру. Арка символизирует ворота в него. За 100 иен можно купить специальную ракушку, написать на ней желание и оставить здесь. Желание, разумеется, обязательно сбудется.
Как вы уже догадываетесь, это не просто какой-то там храм, а храм, посвящённый... крышке от кастрюли! Нет, не шутка.
Во время Второй мировой войны, отправляясь на фронт, многие солдаты просили в этом храме о том, чтобы крышки защитили их головы от пуль (видимо, отождествляя их с касками). После войны в этом храме стали просить, например, о помощи в спортивных состязаниях и не только, то есть о победе в широком смысле.
Чтобы пожелание сбылось, надо пройти от внешних ворот храма до его крыльца с крышкой на голове.
Многие японские профессиональные спортсмены, в том числе национальная сборная Японии по футболу, приезжают сюда, ходят с крышками от кастрюль на голове и просят богов об удачном выступлении на соревнованиях. Перед поездкой в Россию на ЧМ-2018 японские футболисты наверняка тоже сюда приедут.
На пороге святилища
Внутри храма. Бутылки с саке – это подношения богам. Синтоистские священники выставляют их по утрам, и весь день они "работают".
Фотографии и автографы знаменитых людей, посетивших храм, в том числе футболистов и игроков в регби.
Снова эма с молитвами и пожеланиями.
Одна из самых южных точек Японии. Здесь тоже есть крышка от кастрюли, на этот раз гигантская.
Путешествие в Кагосиму было организовано Японской Национальной Туристической организацией и авиакомпанией Japan Airlines в рамках проекта "Год Японии в России"
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Поэтому когда баба любит цветы и демонстративно нюхает их при вручении, строя при этом из себя целку... надеюсь вы поняли весь масштаб ханжества и лицемерия )))
-Один.
Она бросила монетки в карман, оторвала от рулона кусок оберточной бумаги, сняла крышку кастрюли, достала беляш, протянула Валере.
-Что, тоже любишь собачье мясо? - сказал дед в темно зеленом плаще. - Они их жарят возле нашего дома, собачьи головы постоянно валяются…
-Иди отсюда, чмо сраное! - крикнула продавщица. - А то счас дам по мозгам - не встанешь!
Валера отошел, начал жевать беляш.
Edited at 2017-11-14 09:03 (UTC)
Потому и начал стрелять ворон и кошек...
Edited at 2017-11-14 09:21 (UTC)
Боже, Царя храни!
Edited at 2017-11-14 09:26 (UTC)
Николашка дурашка был убивцем кошек
Re: комуняшка бредит.
И огороды учица вспахивать а не то что насадили всю дачу картошкой и орут всё лето на своих детей что не пропалывают.
Edited at 2017-11-14 09:33 (UTC)
Неудивительно что корейцы их тогда отметелили.
Решили эксперимент провести. На кошках потренироваться, одним словом.
Эксперимент провалился. С тех пор время определяли, просто взглянув на солнце.
Куда смотрят защитники прав растений ! Такое издевательство над живыми существами !