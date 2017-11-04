Стрит-арт в Майами



Жил да был в Америке человек по имени Тони Голдман, известный девелопер и специалист по оживлению депрессивных районов. Он занимался ремонтом и реставрацией зданий, а заодно и созданием арт-пространств в Нью-Йорке, Филадельфии и Майами.

В 2009 году его взгляд упал на район Майами под названием Винвуд, значительная часть которого прекратилась к тому времени в созвездие галерей и музеев под названием Винвуд-Арт-Дистрикт. В начале нулевых пионеры вроде Дэвида Ломбарди (ещё один девелопер, только местный) начали скупать недвижимость в неблагополучном районе – в основном старые склады – и преобразовывать их в галереи, мастерские, кафе и так далее.

Тони погулял по тесному сообществу художников и решил, что всех этих выставочных залов ему мало. Он был уверен, что Майами нужна огромная галерея граффити под открытым небом. Для этого Голдман выкупил целый квартал – 26 складских зданий без окон, идеально подходящих для настенных картин. Он пригласил сюда более 50 мастеров стрит-арта из 16 стран, и они разрисовали 7400 кв. метров стен.

Это был не просто порыв любителя уличного искусства, но и стремление реализовать пешеходный потенциал района Винвуд. Всё получилось как надо, потому что проект стал новой достопримечательностью Майами.

Голдман уже умер, но дело его живёт. Квартал Винвуд Уоллз превратился в Мекку для любителей граффити. Каждый год сюда приезжают молодые художники и дополняют арт-пространство свежими работами.

Для всех места уже не хватает, поэтому возник сайд-проект под названием Outside The Walls: художники продолжают приезжать в Майами со всего мира, чтобы оставить свои работы на стенах соседних кварталов.



Работу "Disposed" художников Wes21 и Onur кто-то уже успел испортить. Onur – швейцарский художник турецкого происхождения, который раньше работал графическим дизайнером в рекламном агентстве в Базеле, а теперь рисует на стенах по всему миру.




Работа бразильца Эдуардо Кобры.


Его Дали.




Машина – тоже арт-объект!


Забавно )








Смотрите, какое разжигающее граффити!


Шикарный гусь флорентийца Zed1 (Марко Буресси). Судя по всему, он устроил здесь себе мастерскую.


Некоторые здания ещё никем не заняты и сдаются в аренду.


Здесь то ли было, то ли будет кафе.


Редко где можно увидеть столько разных стилей, собранных в одном месте.








Ещё одна работа Zed1. Такое здание будет продаваться или сдаваться в аренду дороже, чем просто невзрачный склад.


Резиденты. Слева виден крафтовый бар.




Для профессионала даже столб – не помеха, а возможность разнообразить картину.


Проект канадской актрисы Элизабетты Фантоне. Справа изображён Энди Уорхол, слева – Жан-Мишель Баския.




Необычная работа


Винвуд Уоллз – настолько популярное место, что сюда даже водят групповые экскурсии.




Так выглядит квартал изнутри. Периодически это пространство сдаётся под частные вечеринки.


Крутейшие лавочки в виде гусениц! Даже отсутствие спинок можно им простить.


Стена огорожена цепочкой, как в настоящем музее.


И по газонам запрещают ходить... На минутку почувствовал себя в России.




Интересная техника. Скорее всего, это работа португальца Vhils (Алешандре Фарту), который не рисует, а вырезает свои портреты на стенах.






Народ делает кучу селфи. Очень удобное для этого место, конечно.




И даже так!




Пальцы от немца Case Maclaim




Внутри одного из выставочных залов.


Одна из работ Питера Танни. "Wild Life" сейчас продаётся за $150 000.








Можно купить картину за биткойны!






Работы Рона Инглиша. "Camo Marilyn Mickeys" оценивается в $12 000, "Catfish" стоит $35 000.


Непонятно: то ли это часть выставки, то ли просто оформление интерьера.


Современная скульптура. Сначала вспоминаются массивные статуи Будды...


... но потом понимаешь, что общего мало. )




Ещё один Vhils, теперь снаружи.












А на этой стене, похоже, не бывает постоянных работ, тут новички тренируются.






Майами: вездесущие украинцы, буксировка жопы
и экзоскелет Захи Хадид


Нью-Йорк: дворы, граффити, тлен и маленькая Россия
 Чангу: самый модный район Бали

 Стрит-арт в Сан-Франциско
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  • Комментарии (33)
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    Гавно
    iskander1313
    Если дом из говна и палок красиво раскрасить, сам дом не перестанет быть говном. Убого, такие трущебы видел только в Таиланде вдали от туристических троп. А окна на решетках, эта так красиво!
    Новый
    Re: Гавно
    profsprout
    но все-таки красиво раскрашенный дом из говна и палок лучше, чем просто говно и палки)
    было бы здорово сделать такое в промзонах, на вменяемый стрит-арт интереснее смотреть, чем на серые стены, расписанные бессмысленными корявыми каракулями.
    Новый
    vozan68
    Как художник художнику. Хрень!
    Пальцы -- шедевр.

    Edited at 2017-11-04 10:12 (UTC)
    Новый
    drbashlachev
    Илья, если бы у Вас было 3-4 часа свободного времени в Майами, куда бы Вы отправились погулять - сюда или в Майами-Бич?
    Новый
    А одно другому мешает?
    Максим Белобородов
    Кто-то на пляж пойдет, а кто-то - сюда. Тем более что это не только туристическая тема, а прежде всего для себя, туристы - уже как дополнительное приложение.
    Новый
    pesopes
    в глазах аж зарябило! и как там жить? то ли дело у нас в бутово
    Новый
    petit_brie
    Спящая девушка из капель краски с птичками, а также гусь и розетка с вилкой - больше всего понравились :)
    Новый
    nady_turtle
    Ой, про торт забыла)). Торт не важен. Малышу свечу в арбуз воткнули. Внучке свечу в кекс приделали. Главное, чтобы свечки куда-то воткнуть))
    Новый
    John Doe
    Стритарт это попытка украсить некрасивые улицы в отсутствии хорошей архитектуры.

    Само это явление — лучшее доказательство, что душа человека всегда просит красивого и пытается сделать лучше мир вокруг.

    Но я выбираю хорошую архитектуру.
    А попытки придать сараям приятный вид хоть и заслуживают уважение, но это тупиковый путь.
    Новый
    Это тупиковый путь, если все делается с новья,
    Максим Белобородов
    на пустом месте. А когда есть уже сложившаяся ситуация, то это простой, интересный и экономичный способ разнообразить среду. Тем более что тут не обязательно граффити повсеместно использовать, можно и поменять материалы и рисунок отделки фасада, можно вертикальное озеление использовать. Т.е. много способов, которые остаются тоже достаточно экономичными. Хотя все-таки граффити - одно из самых дешевых + возможность для самовыражения и творчества в монументальном масштабе.
    Новый
    werter_lj
    Охуенно! Такое количество шедевров на кв.м - охуенно! Поверьте на слово.

    P.S. Надеюсь, Илья не забанит за мой французский :)
    Новый
  • Комментарии (33)
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