Стрит-арт в Майами

Жил да был в Америке человек по имени Тони Голдман, известный девелопер и специалист по оживлению депрессивных районов. Он занимался ремонтом и реставрацией зданий, а заодно и созданием арт-пространств в Нью-Йорке, Филадельфии и Майами.В 2009 году его взгляд упал на район Майами под названием Винвуд, значительная часть которого прекратилась к тому времени в созвездие галерей и музеев под названием Винвуд-Арт-Дистрикт. В начале нулевых пионеры вроде Дэвида Ломбарди (ещё один девелопер, только местный) начали скупать недвижимость в неблагополучном районе – в основном старые склады – и преобразовывать их в галереи, мастерские, кафе и так далее.Тони погулял по тесному сообществу художников и решил, что всех этих выставочных залов ему мало. Он был уверен, что Майами нужна огромная галерея граффити под открытым небом. Для этого Голдман выкупил целый квартал – 26 складских зданий без окон, идеально подходящих для настенных картин. Он пригласил сюда более 50 мастеров стрит-арта из 16 стран, и они разрисовали 7400 кв. метров стен.Это был не просто порыв любителя уличного искусства, но и стремление реализовать пешеходный потенциал района Винвуд. Всё получилось как надо, потому что проект стал новой достопримечательностью Майами.Голдман уже умер, но дело его живёт. Квартал Винвуд Уоллз превратился в Мекку для любителей граффити. Каждый год сюда приезжают молодые художники и дополняют арт-пространство свежими работами.Для всех места уже не хватает, поэтому возник сайд-проект под названием Outside The Walls: художники продолжают приезжать в Майами со всего мира, чтобы оставить свои работы на стенах соседних кварталов.Работу "Disposed" художников Wes21 и Onur кто-то уже успел испортить. Onur – швейцарский художник турецкого происхождения, который раньше работал графическим дизайнером в рекламном агентстве в Базеле, а теперь рисует на стенах по всему миру.Работа бразильца Эдуардо Кобры.Его Дали.Машина – тоже арт-объект!Забавно )Смотрите, какое разжигающее граффити!Шикарный гусь флорентийца Zed1 (Марко Буресси). Судя по всему, он устроил здесь себе мастерскую.Некоторые здания ещё никем не заняты и сдаются в аренду.Здесь то ли было, то ли будет кафе.Редко где можно увидеть столько разных стилей, собранных в одном месте.Ещё одна работа Zed1. Такое здание будет продаваться или сдаваться в аренду дороже, чем просто невзрачный склад.Резиденты. Слева виден крафтовый бар.Для профессионала даже столб – не помеха, а возможность разнообразить картину.Проект канадской актрисы Элизабетты Фантоне. Справа изображён Энди Уорхол, слева – Жан-Мишель Баския.Необычная работаВинвуд Уоллз – настолько популярное место, что сюда даже водят групповые экскурсии.Так выглядит квартал изнутри. Периодически это пространство сдаётся под частные вечеринки.Крутейшие лавочки в виде гусениц! Даже отсутствие спинок можно им простить.Стена огорожена цепочкой, как в настоящем музее.И по газонам запрещают ходить... На минутку почувствовал себя в России.Интересная техника. Скорее всего, это работа португальца Vhils (Алешандре Фарту), который не рисует, а вырезает свои портреты на стенах.Народ делает кучу селфи. Очень удобное для этого место, конечно.И даже так!Пальцы от немца Case MaclaimВнутри одного из выставочных залов.Одна из работ Питера Танни. "Wild Life" сейчас продаётся за $150 000.Можно купить картину за биткойны!Работы Рона Инглиша. "Camo Marilyn Mickeys" оценивается в $12 000, "Catfish" стоит $35 000.Непонятно: то ли это часть выставки, то ли просто оформление интерьера.Современная скульптура. Сначала вспоминаются массивные статуи Будды...... но потом понимаешь, что общего мало. )Ещё один Vhils, теперь снаружи.А на этой стене, похоже, не бывает постоянных работ, тут новички тренируются.