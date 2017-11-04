Стрит-арт в Майами
Жил да был в Америке человек по имени Тони Голдман, известный девелопер и специалист по оживлению депрессивных районов. Он занимался ремонтом и реставрацией зданий, а заодно и созданием арт-пространств в Нью-Йорке, Филадельфии и Майами.
В 2009 году его взгляд упал на район Майами под названием Винвуд, значительная часть которого прекратилась к тому времени в созвездие галерей и музеев под названием Винвуд-Арт-Дистрикт. В начале нулевых пионеры вроде Дэвида Ломбарди (ещё один девелопер, только местный) начали скупать недвижимость в неблагополучном районе – в основном старые склады – и преобразовывать их в галереи, мастерские, кафе и так далее.
Тони погулял по тесному сообществу художников и решил, что всех этих выставочных залов ему мало. Он был уверен, что Майами нужна огромная галерея граффити под открытым небом. Для этого Голдман выкупил целый квартал – 26 складских зданий без окон, идеально подходящих для настенных картин. Он пригласил сюда более 50 мастеров стрит-арта из 16 стран, и они разрисовали 7400 кв. метров стен.
Это был не просто порыв любителя уличного искусства, но и стремление реализовать пешеходный потенциал района Винвуд. Всё получилось как надо, потому что проект стал новой достопримечательностью Майами.
Голдман уже умер, но дело его живёт. Квартал Винвуд Уоллз превратился в Мекку для любителей граффити. Каждый год сюда приезжают молодые художники и дополняют арт-пространство свежими работами.
Для всех места уже не хватает, поэтому возник сайд-проект под названием Outside The Walls: художники продолжают приезжать в Майами со всего мира, чтобы оставить свои работы на стенах соседних кварталов.
Работу "Disposed" художников Wes21 и Onur кто-то уже успел испортить. Onur – швейцарский художник турецкого происхождения, который раньше работал графическим дизайнером в рекламном агентстве в Базеле, а теперь рисует на стенах по всему миру.
Работа бразильца Эдуардо Кобры.
Его Дали.
Машина – тоже арт-объект!
Забавно )
Смотрите, какое разжигающее граффити!
Шикарный гусь флорентийца Zed1 (Марко Буресси). Судя по всему, он устроил здесь себе мастерскую.
Некоторые здания ещё никем не заняты и сдаются в аренду.
Здесь то ли было, то ли будет кафе.
Редко где можно увидеть столько разных стилей, собранных в одном месте.
Ещё одна работа Zed1. Такое здание будет продаваться или сдаваться в аренду дороже, чем просто невзрачный склад.
Резиденты. Слева виден крафтовый бар.
Для профессионала даже столб – не помеха, а возможность разнообразить картину.
Проект канадской актрисы Элизабетты Фантоне. Справа изображён Энди Уорхол, слева – Жан-Мишель Баския.
Необычная работа
Винвуд Уоллз – настолько популярное место, что сюда даже водят групповые экскурсии.
Так выглядит квартал изнутри. Периодически это пространство сдаётся под частные вечеринки.
Крутейшие лавочки в виде гусениц! Даже отсутствие спинок можно им простить.
Стена огорожена цепочкой, как в настоящем музее.
И по газонам запрещают ходить... На минутку почувствовал себя в России.
Интересная техника. Скорее всего, это работа португальца Vhils (Алешандре Фарту), который не рисует, а вырезает свои портреты на стенах.
Народ делает кучу селфи. Очень удобное для этого место, конечно.
И даже так!
Пальцы от немца Case Maclaim
Внутри одного из выставочных залов.
Одна из работ Питера Танни. "Wild Life" сейчас продаётся за $150 000.
Можно купить картину за биткойны!
Работы Рона Инглиша. "Camo Marilyn Mickeys" оценивается в $12 000, "Catfish" стоит $35 000.
Непонятно: то ли это часть выставки, то ли просто оформление интерьера.
Современная скульптура. Сначала вспоминаются массивные статуи Будды...
... но потом понимаешь, что общего мало. )
Ещё один Vhils, теперь снаружи.
А на этой стене, похоже, не бывает постоянных работ, тут новички тренируются.
Майами: вездесущие украинцы, буксировка жопы
и экзоскелет Захи Хадид
|Нью-Йорк: дворы, граффити, тлен и маленькая Россия
|Чангу: самый модный район Бали
|Стрит-арт в Сан-Франциско
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Гавно
Re: Гавно
было бы здорово сделать такое в промзонах, на вменяемый стрит-арт интереснее смотреть, чем на серые стены, расписанные бессмысленными корявыми каракулями.
Пальцы -- шедевр.
Edited at 2017-11-04 10:12 (UTC)
А одно другому мешает?
Само это явление — лучшее доказательство, что душа человека всегда просит красивого и пытается сделать лучше мир вокруг.
Но я выбираю хорошую архитектуру.
А попытки придать сараям приятный вид хоть и заслуживают уважение, но это тупиковый путь.
Это тупиковый путь, если все делается с новья,
P.S. Надеюсь, Илья не забанит за мой французский :)