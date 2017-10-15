Как в Словакии избавляются от советского наследия



Как и в любой бывшей советской республике, в Словакии в годы Холодной войны понастроили огромное количество панелек. И сейчас местные жители, как правило, относятся к ним очень плохо. Многие предлагают их снести, чтобы стереть все напоминания о том, что тут когда-то правили коммунисты. Но в одной только Братиславе в таких домах живет около 130 тысяч человек. Куда их переселять с случае сноса, не совсем понятно. Но и терпеть уродливые старые коробки в городе никто не хочет.

Местные архитекторы из бюро GutGut предложили просто устроить реновацию. Три года назад они полностью переделали одну из панелек в южном словацком городе Римавска-Собота. Результат превзошел все ожидания: теперь и не скажешь, что когда-то это была старая советская панелька.



01. Так выглядел дом до того, как его переделали.


02. Страшная и скучная панелька.


03. Работы по реконструкции начались в 2013 году, и упор решили сделать на то, чтобы подогнать здание под современные стандарты красивого и качественного жилья.


04. И посмотрите, что получилось. Как вам?


05. Дому сделали новую отделку, а чтобы разбавить простой и лаконичный дизайн, его решили украсить аккуратными стальными балконами, расположенными в хаотичном порядке.


06. Обратите внимание на дизайн и размер оконных рам. Все они отличаются друг от друга, за счет этого дом выглядит интереснее.


07. Балконы


08. А это вид с балконов. По периметру дома аккуратная дорожка, рядом с ним — газон и деревья. Пока что небольшие саженцы, было бы лучше, если бы высадили сразу взрослые.


09. Для тех, кто тоскует по российским реалиям, есть парковка под окном. Но все равно обратите внимание, как все аккуратно сделано.


10. Прозрачные двери в подъезд, вход на уровне земли, все как мы любим. Выглядит в разы приятнее, чем было до реконструкции. Слева видно крытую террасу, которую решили пристроить при реконструкции.


11. Их две, с каждой стороны дома.


12. Благоустройство


13. Но это еще не все! Внутренняя часть панельки тоже была полностью переделана. Вот, например, план первого этажа: слева — как было, а справа — как стало. Теперь там расположились кафе, уборная, тренажерный зал, сауна и складское помещение для велосипедов и другого имущества. Как вам такое?


14. Планировку других этажей тоже поменяли. Ненесущие стены снесли, квартиры расширили. Самые крутые квартиры получились на верхнем этаже — там теперь два больших четырехкомнатных пентхауса.


15. Так это выглядит изнутри.


16.


17. Вот так. Покажите этот пост всем, кто говорит, что панельки — это заведомо ужасное жилье ) При желании даже их можно превратить во вполне достойные и привлекательные дома.


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  • Комментарии (314)
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    supmaxgreat
    Хотели избавиться от коммунизма и при этом сделать красиво?! Ага, и рыбку сьесть и на х.й сесть. Получилось так себе.
    Новый
    ebanat_kaliya
    а причем тут СОВЕТСКОЕ наследие?
    в СССР не было домов именно такого типа, более того, многие панельки в СССР были разработаны в странах восточной Европы, а не наоборот

    а этот дом явно чехословацкая разработка, построена самими словаками
    господа неполживцы, вы хоть думайте иногда над тем, что пишете

    корректный заголовок должен был бы выглядеть так: "как в Словакии реконструируют дома 70-х годов постройки"
    Новый
    dragon_dances
    Коллектив одуванов.сру думает иногда. О том, что может быть стоит бросить пить, и о том, что может быть стоит разобраться с личной жизнью. На этом мыслительная деятельность, как и положено говно-сми, заканчивается.
    Новый
    Re: Ну это в Словакии, ...
    wolkmann
    Вот и я про то же
    Сделали серое УГ вместо исторического советского постапокалиптического артхауса. Позорище !!
    Новый
    Илья врёт и не краснеет.
    vladimishepetko
    Илья, не надо врать. Враньё - оно никого не украшает. Ни от какого коммунистического наследия Словакия не избавляется. Правление коммунистов там вспоминают с теплотой. Словакия решила жилищную проблему в своё время за счёт панельного домостроения и у них есть даже резерв жилья. А теперь эти пагнельные многоэтажки утепляют пенопластом, штукатурят, раскрашивают, придают индивидуальный вид, микрорайоны благоустраивают согласно современных тенденций. Это государственная программа, на это выделены большие деньги. И ничего общего с борьбой против коммунизма это не имеет. Илья, перестаньте врать!
    Новый
    shark_cool
    Чет я только блять не понял, почему балконы только у некоторых квартир? Ради типа красивого внешнего вида делаем одних жильцов "равнее" других? Или балконы за отдельную плату?
    Новый
    mutnyi74

    Очень даже симпатичная панелька. По советским меркам образцово показательная.

    Новый
    щаз народ старые лыжи/велики на балконы вывалит...
    zavod007
    И потолки в пентхаусах из профлиста доставили, хехе.))
    Новый
    anastassia_jm
    По советским меркам в Братиславе дома были улучшенной планировки. О таких советские и мечтать не могли. На кухню можно было попасть и с коридора и с гостинной. У кухни была ещё комнатка для хранения продуктов и запасов. Ванная и туалет были не у входа , а в глубине квартиры.. Комнаты большие, светлые.. В подъезде свет включался только когда кто-то входил в подъезд. Но если свет выключался и врасплох кого-то заставал на лестнице выключатели можно было нащупать в темноте на уровне роста взрослого человека. И это было тридцати пяти лет тому назад..
    Новый
    vyshemir
    Если бы Словакия была полигоном "дружбы народов", то и там в панельках пришлось бы ставить металлические двери с кодовым замком, а стены выкрашивать краской (которую легко мыть).
    Новый
    Кстати, даже при социализме в Словакии ...
    redpill_ru
    ... автомобильные стоянки перед панельками вмещали куда больше автомобилей, чем те же панельки в СССР, что символизирует.
    Новый
    Re: Кстати, даже при социализме в Словакии ...
    terer
    Римавска-Собота - это ПГТ на 25 тысяч, есть, где развернуться.
    Новый
    luanda
    Если панельку покрасить, или обшить, она тоже выглядит вполне прилично снаружи. Так сейчас делают в Москве.
    У словаков получилось уебанство.

    Edited at 2017-10-15 09:34 (UTC)
    Новый
    altayskie_slony
    Вы, конечно, извините, но если не брать в расчёт однообразное остекление, цветовую гамму дома и Братиславскую разруху, то очевидно же изначальная архитектура здания хоть и проста, но куда изящней, стройнее и "легче" реновацированной.
    Ну а внутри нормально. И было бы совсем хорошо, если б не рифлёные стальные потолки.
    Новый
  • Комментарии (314)
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