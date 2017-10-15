Как в Словакии избавляются от советского наследия

Как и в любой бывшей советской республике, в Словакии в годы Холодной войны понастроили огромное количество панелек. И сейчас местные жители, как правило, относятся к ним очень плохо. Многие предлагают их снести, чтобы стереть все напоминания о том, что тут когда-то правили коммунисты. Но в одной только Братиславе в таких домах живет около 130 тысяч человек. Куда их переселять с случае сноса, не совсем понятно. Но и терпеть уродливые старые коробки в городе никто не хочет.Местные архитекторы из бюро GutGut предложили просто устроить реновацию. Три года назад они полностью переделали одну из панелек в южном словацком городе Римавска-Собота. Результат превзошел все ожидания: теперь и не скажешь, что когда-то это была старая советская панелька.01. Так выглядел дом до того, как его переделали.02. Страшная и скучная панелька.03. Работы по реконструкции начались в 2013 году, и упор решили сделать на то, чтобы подогнать здание под современные стандарты красивого и качественного жилья.04. И посмотрите, что получилось. Как вам?05. Дому сделали новую отделку, а чтобы разбавить простой и лаконичный дизайн, его решили украсить аккуратными стальными балконами, расположенными в хаотичном порядке.06. Обратите внимание на дизайн и размер оконных рам. Все они отличаются друг от друга, за счет этого дом выглядит интереснее.07. Балконы08. А это вид с балконов. По периметру дома аккуратная дорожка, рядом с ним — газон и деревья. Пока что небольшие саженцы, было бы лучше, если бы высадили сразу взрослые.09. Для тех, кто тоскует по российским реалиям, есть парковка под окном. Но все равно обратите внимание, как все аккуратно сделано.10. Прозрачные двери в подъезд, вход на уровне земли, все как мы любим. Выглядит в разы приятнее, чем было до реконструкции. Слева видно крытую террасу, которую решили пристроить при реконструкции.11. Их две, с каждой стороны дома.12. Благоустройство13. Но это еще не все! Внутренняя часть панельки тоже была полностью переделана. Вот, например, план первого этажа: слева — как было, а справа — как стало. Теперь там расположились кафе, уборная, тренажерный зал, сауна и складское помещение для велосипедов и другого имущества. Как вам такое?14. Планировку других этажей тоже поменяли. Ненесущие стены снесли, квартиры расширили. Самые крутые квартиры получились на верхнем этаже — там теперь два больших четырехкомнатных пентхауса.15. Так это выглядит изнутри.16.17. Вот так. Покажите этот пост всем, кто говорит, что панельки — это заведомо ужасное жилье ) При желании даже их можно превратить во вполне достойные и привлекательные дома.