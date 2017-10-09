Петропавловск-Камчатский: вымирающий город-парковка

stdanila На первом фото, я так понимаю, двойной сбой в матрице? Ответить

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dragon_dances И снова трэш от Варламова.

Идёт совещание крупных чиновников по поводу как жить в стране. Денег нет, доходы страны падают вслед за ценами на нефть и объёмами добычи, налоги с нищего населения собираются всё хуже, инфраструктура ветшает, народ с мозгами валит, оставшийся нещадно ворует. На совещании приключился и блогер номер один. Сломавшие мозги чиновники спрашивают его - что же делать, может ты чего посоветуешь?

Блогер номер один важно поднимается и молвит:

- Счетаю, надо отпидарасить все исторические здания шобы как в яуропе, народ пересадить на велосипеды как в кытае и запретить машины просто чтобы их не было.

Поражённые хитрым планом чиновники даже челюсти уронили:

- И что будет?!

- Заебись будет. И денег напилите, и мне подрочить на что будет под водочку.

На том и порешили. Нахуй думать как стране обеспечить будущее, когда достаточно просто обеспечить себе настоящее. Ответить

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dimas_ucha Нужно срочнейшее решение автокорытного вопроса!



Чо там за 18 лет не смогли решить? Во бля, великие руководители бля





атк вот предлагаю строить многоуровневые КОРЫТОХРАНИЛИЩА.



Поганым корытам место в КОРЫТОХРАНИЛИЩАХ, а не по всюду на земле.





И пусть корытоводы платят. В рассрочку или аренду.



Одно место в многоуровневом корытохранилище , если их строить по программе9а программа - это знеачит особый режим и подготовка) - ну бля 300 тысяч рублёв.



300 тысяч рублёув в рассрочку каждый корытовод потянет, по 10 тыщ на 40 лет.







Так вот я гуманно предлагаю, корытохранилища предлагаю, а не как радикальная "варламовщина", мол "ебитесь как хотитесь со своим корытом".



Я гуманно предлагаю таки корытохранилища. И свинарня вся эта автокорытная не ценить мою гумманость, все чото хрюкает, вижит, истерит. Поганые кретины блять Ответить

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odinwald Да на обычной нормальной платной дешёвой парковке водятлы не хотят свои вёдра оставлять, а вы тут про какие-то многоуровневые парковки говорите!

Во-первых, это очень дорого стоит!

Во-вторых, как туда загнать необученное стадо на своих крузерах и прочих джипах?! Это вам не Европа с маленькими машинками, где любая блондинка сумеет запарковаться в любую щель!

Короче безнадёга, как ни смотри. Ответить

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ds02006 Табло курсов валют очень симптоматично: самый верхний - юань, а не доллар. Ответить



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dragon_dances И в администрации лежат заготовленные пакеты для сдачи Камчатки или под Китай, или под Японию. Кто дороже заплатит. Дальний Восток уже давно живёт сам по себе, делая вид, что тоже россияне. Попробовал бы Одуван поучить местное население как правильно жить-строить-ездить в режиме онлайн, а не спустя несколько недель сидя в Молдавии. Затерялся бы в местных красотах как и другие подобные теоретики-алкоголики. Ответить

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DinamoMaschina не удивлюсь, если на фоне здания Сбера фотают местные свадьбы и т.д... Ответить



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dedmoroz_na_dom все так и есть

еще и такси работает через жопу Ответить



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lot1959 "Ничего особенного, но и не кричащая безвкусица."



Во, блин, моя фотка с Паствы:)))

Надо же...











Edited at 2017-10-09 16:30 (UTC) Ответить



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Coca-cola Автомобиль как признак неполноценности



Для меня личный автомобиль -- это альфа и омега мировоззренчес-

ской и интеллектуальной недоразвитости индивида, так что других

проявлений его ущербности можно и не касаться. Если человек не в

состоянии понять и принять, что этот вонючий кусок железа с колё-

сами ему на самом деле не нужен, разговаривать с ним на сложные

темы не имеет смысла.



Процентов 10 населения таки вполне настроены против автомоби-

лей. Вот с этими и только с этими можно ещё что-то обсуждать из

политики, экономики, нравственности и т. п., остальные же только

произносят слова, за которыми нет самостоятельных мыслей.



Вероятность погибнуть в аварии у человека, едущего в легковом

автомобиле, раз в 100 выше, чем у человека, едущего в автобусе.

Так вот, надо быть убогим стадным червяком, чтобы при таком

раскладе не только самому садиться за руль, но вдобавок собст-

венное чадо рядом усаживать только потому, что другие так делают.



Ну какое такое удобство тебе от автомобиля, дурак? У тебя ж

половина разговоров о нём, а значит, и половина забот. Удобство,

которое сокращает жизнь лет на 15, а то и на все 50, не считая

усугубления угрозы глобальной катастрофы, -- это из чуши чушь.



Большим специалистом себя считаешь, денежек много гребёшь? На

самом деле ты всего лишь поднатаскавшийся дурак -- и в своей

работе наверняка делаешь какие-нибудь неочевидные глупости, ана-

логичные твоим автомобильщицким глупостям, потому что башка у

тебя на всё одна, и она явно не очень. Для меня ты лишь настыр-

ная вонючка под моими окнами. Осточертевшая мразь, каждодневно

делающая мне одну и ту же гадость.



Нет смысла в существовании архитектурных шедевров, если вокруг

них ядовитая автомобильная вонь. Нет смысла в устройстве себе хо-

рошей квартиры, если в этой квартире невозможно открыть форточку,

не рискуя напустить отравленного воздуха.



Для меня единственный надёжный интегрированный критерий качест-

ва жизни, качества работы государства, качества массовых мозгов

-- это количество автомобилей под моими окнами. О чём бы ни был

трындёж, звездёж и свистёж политиканствующей или наукствующей

сволочи, я обращаю внимание только на указанный критерий: если

сокращение количества автомобилей не намечается, остальное НЕ

ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. О чём бы чмо ни вякало, действительного толку не

будет. Нет ни малейшего смысла в экономических и прочих успехах,

если первое, к чему они приведут, -- это увеличение числа автомо-

билей у простонародья.



"Свобода" и "демократия" для жруче-сручего быдла означают толь-

ко дальнейшее автомобильное самоотравление, а также отравление

тех, кто жруче-сручему быдлу не принадлежат, но не в состоянии

поселиться отдельно, потому как планета на всех одна.



Иной ушлёпок ещё и "георгиевскую" (или жовто-блакитную и т. п.)

ленточку на свой воняльник и природоразрушальник цепляет -- и

мнит себя после этого патриотом и нравственным человеком. Истре-

блять надо таких патриотов -- чтобы Родина могла свободнее дышать

в буквальном смысле.





Бе-е-е, барашек! Хочешь быть, как все, да? Удержаться не

можешь, когда стадо зовёт? Пока пастух сверху не заставит, ты сам

с автомобиля не слезешь ведь, не так ли? И даже если кого-то из

своих расшибёшь насмерть, то только вытрешь кровавые сопли -- и

снова за руль.



Жиды, говоришь, тебя заели, недоразвитик? А может, чурки? Или

Рашка как целое? А то Хохляндия с Пиндостаном? А личным автомоби-

лем ты случаем не воняешь возле моего дома, ущербь? 90% проблем

каждый дурак создаёт себе сам и с другими дураками делится. Ты

тоже. Так что разберись для начала с самим собой, а потом, может,

и не понадобится других виноватых искать.

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gruzovoi Ну а чего, в нормальных странах граждане живут, в России - проживают. Ответить



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Уточнение grammar_nazi В этой стране нет граждан. Ответить

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chuzhoi17 В 2014 году тут открыли памятник контр-адмиралу Василию Завойко, который в годы Крымской войны руководил обороной Петропавловска.



Скульптор был явно пьяным: пушка у ног этого адмирала - размером с его руку. Ответить



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zenj А мне нравится. Особенно, отношение к автомобилистам. Когда вконец достанет старик собакин, уеду в Петропавловск-Камчатский.



Edited at 2017-10-09 16:36 (UTC) Ответить



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susliksurok Город хорошо выглядит, лучше убитых Череповца, Архангельска, Пскова, Вологды и еще сотен подобных затрапезных нищих городков без будущего... Ответить

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andreyssss таким мог быть Сан-Фнанциско, если бы был в составе России. Ответить



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dr_clang Про возможность строительства скоростного трамвая в Петропавловске я писал в местное министерство транспорта. За последние несколько лет построили несколько новых развязок в городе, вдоль которых неплохо было бы пустить трамвай - в частности с Северо-Востока на Горизонт, на "километры" и т.д. Если вкратце, ответ был такой: трамвай - неподходящий для Петропавловска вид транспорта (много снега, рельеф, высокая стоимость электроэнергии и т.д), даже во Владивостоке, цитата "трамвайное сообщение сходит на нет". Но это и правда утопическая идея для нынешнего Петропавловска, для начала неплохо бы привести в порядок автобусный парк, ввести электронную оплату и пр. Ответить

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soeharto Не проще ли закрыть все к хуям и оставить вахтовый поселок, чем тратить деньги на это убожество в жопе мира? Ответить

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dr_clang Пару поправок - это не пруд, а Култучное озеро. Морвокзал уже работает с июня этого года, несколько круизников около него уже причаливали. Но большие лайнеры пока так и стоят на рейде, не вмещаются по длине у морвокзала, планируют реконструировать еще один причал поблизости. Ответить



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azirsan А в остальном все верно? Ответить

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concluder А в Петропавловском-Камчатском - полдень.

@@@@ц б@я! Ответить



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1over137 Полночь же Ответить

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yury0182 Илья, все-таки кто хуже - Петропавловск-Камчатский или Омск? Ответить

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