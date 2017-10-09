Петропавловск-Камчатский: вымирающий город-парковка
В Петропавловске-Камчатском уже глубоко за полночь, так что все местные спят. А пока они спят, мы можем перемыть им косточки! Пусть икают во сне. Тем более есть за что перемывать!
Ко времени распада СССР в Петропавловске-Камчатском жило 273 тысячи человек. С тех пор город лишился почти 100 тысяч жителей и продолжает вымирать.
Фактически Петропавловск-Камчатский – это одна большая военная база в сочетании с портовой зоной, где на корабли грузят контейнеры и уголь. Видимо, власти и местные жители воспринимают город как побочный эффект всего этого великолепия, поэтому городская среда тут никому не нужна. Жителей Петропавловска-Камчатского объединяет лишь одна мечта: найти место, где можно бросить свою повозку.
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Знакомство с городом начнём с главной площади. Символично, что она вся занята парковкой. Здесь стоят какие-то жалкие лавочки, которые должны хоть как-то остановить нашествие автомобилей. Но они мало помогают, потому что запарковано вообще всё.
Камчатский край в прошлом году занял 1 место в России по автомобилизации: 472 машины на каждую тысячу жителей. А поскольку почти всё население сконцентрировано в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях, сами понимаете, какой ад творится в городе.
Никакой инфраструктуры для того, чтобы вместить 85 000 автомобилей, в городе нет. Власти продолжают выделять для нужд водителей бесплатные парковки, хотя давно можно было обуздать их аппетиты с помощью рубля. Муниципальных платных парковок практически нет, большинство платных стоянок – частные. Машины стремятся занять каждый свободный квадратный метр городского пространства.
Это очень хорошо демонстрирует отношение к пешеходам и к общественным пространствам в Петропавловске-Камчатском. Потому что если уж около здания администрации края вместо хорошего общественного пространства сделан гигантский паркинг, то о каком приоритете пешеходов тут можно говорить...
Ещё один символичный момент. Они вставили нелепые дешёвые китайские двери с ближайшего строительного рынка в здание администрации.
Одно время в городе существовала система двоевластия: помимо мэра был ещё сити-менеджер. Но в последние годы сити-менеджеры постоянно уходили в отставку, и эту должность упразднили.
Нынешнего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко в конце 2016 года выбрала городская дума. Раньше он сам работал в думе (был зампредседателя) и два года был заместителем градоначальника. Иваненко является членом политсовета регионального отделения партии "Единая Россия". В Национальном рейтинге мэров за август-сентябрь 2017 года он занимает 64-е место из 88.
До этого город возглавлял нынешний депутат Госдумы Константин Слыщенко. Как несложно догадаться, тоже единоросс.
Его предшественник Владислав Скворцов также был членом партии "Единая Россия", но потом его оттуда выгнали якобы из-за коррупционного скандала.
Вы удивитесь, но до него на посту мэра Петропавловска-Камчатского работал Юрий Голенищев, который... правильно, являлся членом "Единой России". Его тоже исключили из партии, а затем против него возбудили дело о халатности за срыв отопительного сезона.
Так Петропавловск-Камчатский и живёт. Приходит мэр-единоросс, ворует. Все его соратники по партии делают круглые глаза, произносят полные пафосного негодования речи. Плохого единоросса исключают из партии, назначают хорошего. Через некоторое время хороший тоже оказывается плохим.
В городе тем временем не происходит ни-че-го. Петропавловск-Камчатский застрял в 90-х и не может выбраться из них уже 17 лет. Стабильность!
Вообще, позиции "ЕдРа" в городе и регионе очень сильны. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин – единоросс. Вице-губернаторы Ирина Унтилова и Дмитрий Латышев – единороссы. Заксобрание Камчатского края состоит из 20 единороссов, трёх коммунистов и трёх лдпровцев.
Если уж правительство, то нужны золотые буквы, чтобы богато смотрелось!
Здесь же находится приёмная президента Российской Федерации. Редкий случай, когда все элементы здания даже в мелочах не сочетаются друг с другом. Страшненький козырёк, дверь, вокруг неё вставлены разноцветные стёкла... Как будто понадёрганные из разных песен слова, из которых попытались что-то сложить, но выглядит это всё очень неказисто.
Прямо за углом здания правительства Камчатского края стоят гнилые пластиковые кабинки туалетов. Тоже довольно символично в плане отношения к городской среде.
Здесь же есть пруд, берега которого поросли борщевиком.
В самом пруду плавает куча говна. Во время ремонта набережной сюда, видимо, просто скидывали весь строительный мусор. Никто ни за чем не ухаживает. Видно, что мусор этот лежит здесь уже не первый месяц.
Зато на аллее вдоль пруда поставили, наверное, самые нелепые и уродливые лавочки, которые можно только придумать. Городские власти продали их под рекламу, и любая компания могла сделать свой дизайн... Зато мы теперь знаем, что с дизайном в Петропавловске-Камчатском всё плохо.
Как обычно, самая уродливая лавочка – у Сбербанка.
Сбербанк в России прочно удерживает пальму первенства по самым удивительным и неординарным архитектурным и дизайнерским решениям. Любое здание, любой объект, которого он касается, превращается в говно. Здесь он может поспорить только с Пенсионным фондом России.
Само здание Сбербанка с фирменными зелёными окнами возвышается над прудом.
Нерегулируемый пешеходный переход через многополосную дорогу. Так делать нельзя, здесь нужен светофор и островок безопасности. Впрочем, вообще с безопасностью дорожного движения в Петропавловске большие проблемы. О людях здесь не думают: если у тебя нет автомобиля, ты неполноценный человек, неполноценный житель города и не можешь нормально в нём существовать.
Здесь же стоит памятник Ленину, который от других памятников Ленину в стране отличается сейсмоустойчивостью.
За Лениным на склоне уже начинается деревня с обшарпанными домиками.
Несколько лет назад многим российским городам одновременно дали статус "Города воинской славы". Была даже программа, по которой городам выделяли деньги на установку соответствующих стел. В Петропавловске-Камчатском воткнули типовую стелу и замостили всё плиткой. Плитка уже разваливается, больше на площади нет совершенно ничего.
В 2014 году тут открыли памятник контр-адмиралу Василию Завойко, который в годы Крымской войны руководил обороной Петропавловска.
Вид на город
Общественное пространство слева представляет собой собрание фонарей и муниципальных клумб.
Камчатский театр драмы и комедии, который облицевали дешёвыми панелями. Яркий пример современной архитектуры в городе.
Вид с парковки на театр
Раньше театр выглядел так. Не шедевр, но в 100 раз изящнее.
Фото: Pastvu
Ничего особенного, но и не кричащая безвкусица.
Фото: Pastvu
Бизнес-центр на улице Ленинской, он же "Золотой хуй"
Наверху вроде как есть смотровая площадка, но к этому зданию страшно подходить, поэтому я не рискнул туда подняться. Невероятная, конечно, история. Как в таком красивом регионе, среди прекрасной природы можно было построить такое говно?
Ещё один пример современной архитектуры
В Петропавловске-Камчатском практически достроили новый Морской вокзал. Теперь гостей города будет встречать уродливая коробка в стиле "евроремонт". Власти края верят, что в порту снова будут останавливаться круизные лайнеры... На самом деле, в порту будет останавливаться сердце каждого, кто увидит новый Морской вокзал.
Фото: Fotopetropavlovsk.ru
Зато по всему Камчатскому краю идёт строительство храмов.
Редкий пример здания, на которое можно смотреть без отвращения. Оно было построено ещё в советское время. К сожалению, таких зданий единицы.
Всё остальное, что сделал в Петропавловске человек за последние 50 лет, не выдерживает никакой критики. Это всё ужасно.
В Петропавловске-Камчатском принято выставлять мусорные баки прямо на тротуар. Поэтому если вы захотите прогуляться по улице, вам придётся их обходить. Не знаю, зачем они это делают. Обратите внимание на отвалившуюся с фасада и валяющуюся у дома облицовочную панель.
Если нет мусорных баков, то их место занимают автомобили. Выбор у пешехода невелик: либо ты идёшь среди помоек, либо среди припаркованных машин.
Вся пешеходная инфраструктура выглядит так. Про интересы маломобильных граждан вообще не говорю, потому что маломобильных граждан в Петропавловске-Камчатском ждут лишь бесконечные страдания.
В городе очень много бродячих собак, бегают целыми стаями среди припаркованных машин.
Довольно типичный для центра города вид. Какие-то руины, покосившиеся заборы, припаркованные машины и мусорные баки.
Ещё один классический вид.
Камчатские пятиэтажки. Некоторые из них укреплены дополнительными рёбрами жёсткости на случай землетрясения. Несколько лет назад их обновили: все дома обшили какими-то композитными панелями. Но так как в очередной раз на всём сэкономили, панели уже начали облезать.
Всё это выглядит ужасно неряшливо.
Трамваев и троллейбусов в Петропавловске-Камчатском нет, как и метро. Метрополитен в 180-тысячном городе и не нужен, а вот трамвай бы очень пригодился. Сейчас в городе работают только автобусы и маршрутки, причём автомобили даже им создают затруднения. Местные водители любят бросить машину где попало, например на разворотном кольце автобуса. Это регулярно происходит зимой, когда город заносит снегом. В результате автобусы, которые и без того в снегопад сбиваются с графика, задерживаются ещё сильнее, а до конечных просто не доезжают.
Транспортное хозяйство города находится в упадке. У оператора городского транспорта не работает сайт, автостанция Петропавловска-Камчатского этим летом была признана непригодной к эксплуатации... Как всегда бывает в таких случаях, в городе работает много частников.
Вход в подъезд
Улица, двор, любой проезд – в Петропавловске-Камчатском обязательно всё будет запарковано.
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Кругом разруха...
Если вы окажетесь в Петропавловске-Камчатском в плохую погоду и не увидите сопок на горизонте, вы никогда не отличите этот город от любого другого российского города. В плане городского устройства всё одинаково по всей стране.
Скажите, какой это город? Те же самые пятиэтажки, те же недострои, бесконечные непродуманные дороги с неудобными переходами и грязными обочинами.
Все красивые виды застроены домами и глухими заборами.
Вдоль обочин почему-то завалы грязи – видимо, ещё с прошлой зимы.
Здание суда
Местная ТЭЦ
Вид на город с моря
Цены на бензин
Цены на крабов
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Идёт совещание крупных чиновников по поводу как жить в стране. Денег нет, доходы страны падают вслед за ценами на нефть и объёмами добычи, налоги с нищего населения собираются всё хуже, инфраструктура ветшает, народ с мозгами валит, оставшийся нещадно ворует. На совещании приключился и блогер номер один. Сломавшие мозги чиновники спрашивают его - что же делать, может ты чего посоветуешь?
Блогер номер один важно поднимается и молвит:
- Счетаю, надо отпидарасить все исторические здания шобы как в яуропе, народ пересадить на велосипеды как в кытае и запретить машины просто чтобы их не было.
Поражённые хитрым планом чиновники даже челюсти уронили:
- И что будет?!
- Заебись будет. И денег напилите, и мне подрочить на что будет под водочку.
На том и порешили. Нахуй думать как стране обеспечить будущее, когда достаточно просто обеспечить себе настоящее.
Чо там за 18 лет не смогли решить? Во бля, великие руководители бля
атк вот предлагаю строить многоуровневые КОРЫТОХРАНИЛИЩА.
Поганым корытам место в КОРЫТОХРАНИЛИЩАХ, а не по всюду на земле.
И пусть корытоводы платят. В рассрочку или аренду.
Одно место в многоуровневом корытохранилище , если их строить по программе9а программа - это знеачит особый режим и подготовка) - ну бля 300 тысяч рублёв.
300 тысяч рублёув в рассрочку каждый корытовод потянет, по 10 тыщ на 40 лет.
Так вот я гуманно предлагаю, корытохранилища предлагаю, а не как радикальная "варламовщина", мол "ебитесь как хотитесь со своим корытом".
Я гуманно предлагаю таки корытохранилища. И свинарня вся эта автокорытная не ценить мою гумманость, все чото хрюкает, вижит, истерит. Поганые кретины блять
Во-первых, это очень дорого стоит!
Во-вторых, как туда загнать необученное стадо на своих крузерах и прочих джипах?! Это вам не Европа с маленькими машинками, где любая блондинка сумеет запарковаться в любую щель!
Короче безнадёга, как ни смотри.
не удивлюсь, если на фоне здания Сбера фотают местные свадьбы и т.д...
еще и такси работает через жопу
Во, блин, моя фотка с Паствы:)))
Надо же...
Edited at 2017-10-09 16:30 (UTC)
Для меня личный автомобиль -- это альфа и омега мировоззренчес-
ской и интеллектуальной недоразвитости индивида, так что других
проявлений его ущербности можно и не касаться. Если человек не в
состоянии понять и принять, что этот вонючий кусок железа с колё-
сами ему на самом деле не нужен, разговаривать с ним на сложные
темы не имеет смысла.
Процентов 10 населения таки вполне настроены против автомоби-
лей. Вот с этими и только с этими можно ещё что-то обсуждать из
политики, экономики, нравственности и т. п., остальные же только
произносят слова, за которыми нет самостоятельных мыслей.
Вероятность погибнуть в аварии у человека, едущего в легковом
автомобиле, раз в 100 выше, чем у человека, едущего в автобусе.
Так вот, надо быть убогим стадным червяком, чтобы при таком
раскладе не только самому садиться за руль, но вдобавок собст-
венное чадо рядом усаживать только потому, что другие так делают.
Ну какое такое удобство тебе от автомобиля, дурак? У тебя ж
половина разговоров о нём, а значит, и половина забот. Удобство,
которое сокращает жизнь лет на 15, а то и на все 50, не считая
усугубления угрозы глобальной катастрофы, -- это из чуши чушь.
Большим специалистом себя считаешь, денежек много гребёшь? На
самом деле ты всего лишь поднатаскавшийся дурак -- и в своей
работе наверняка делаешь какие-нибудь неочевидные глупости, ана-
логичные твоим автомобильщицким глупостям, потому что башка у
тебя на всё одна, и она явно не очень. Для меня ты лишь настыр-
ная вонючка под моими окнами. Осточертевшая мразь, каждодневно
делающая мне одну и ту же гадость.
Нет смысла в существовании архитектурных шедевров, если вокруг
них ядовитая автомобильная вонь. Нет смысла в устройстве себе хо-
рошей квартиры, если в этой квартире невозможно открыть форточку,
не рискуя напустить отравленного воздуха.
Для меня единственный надёжный интегрированный критерий качест-
ва жизни, качества работы государства, качества массовых мозгов
-- это количество автомобилей под моими окнами. О чём бы ни был
трындёж, звездёж и свистёж политиканствующей или наукствующей
сволочи, я обращаю внимание только на указанный критерий: если
сокращение количества автомобилей не намечается, остальное НЕ
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. О чём бы чмо ни вякало, действительного толку не
будет. Нет ни малейшего смысла в экономических и прочих успехах,
если первое, к чему они приведут, -- это увеличение числа автомо-
билей у простонародья.
"Свобода" и "демократия" для жруче-сручего быдла означают толь-
ко дальнейшее автомобильное самоотравление, а также отравление
тех, кто жруче-сручему быдлу не принадлежат, но не в состоянии
поселиться отдельно, потому как планета на всех одна.
Иной ушлёпок ещё и "георгиевскую" (или жовто-блакитную и т. п.)
ленточку на свой воняльник и природоразрушальник цепляет -- и
мнит себя после этого патриотом и нравственным человеком. Истре-
блять надо таких патриотов -- чтобы Родина могла свободнее дышать
в буквальном смысле.
Бе-е-е, барашек! Хочешь быть, как все, да? Удержаться не
можешь, когда стадо зовёт? Пока пастух сверху не заставит, ты сам
с автомобиля не слезешь ведь, не так ли? И даже если кого-то из
своих расшибёшь насмерть, то только вытрешь кровавые сопли -- и
снова за руль.
Жиды, говоришь, тебя заели, недоразвитик? А может, чурки? Или
Рашка как целое? А то Хохляндия с Пиндостаном? А личным автомоби-
лем ты случаем не воняешь возле моего дома, ущербь? 90% проблем
каждый дурак создаёт себе сам и с другими дураками делится. Ты
тоже. Так что разберись для начала с самим собой, а потом, может,
и не понадобится других виноватых искать.
Уточнение
Скульптор был явно пьяным: пушка у ног этого адмирала - размером с его руку.
Edited at 2017-10-09 16:36 (UTC)
@@@@ц б@я!
Оба хороши (с)