Дуйсбург-Норд: самый опасный парк в Германии

До недавних пор Дуйсбург был абсолютно неинтересным промышленным городом. В нем даже исторической застройки не было, потому что ее всю разбомбили во время Второй мировой войны. Остались только промышленные здания старого металлургического завода, но даже его к 1985 году решили закрыть. Власти стали думать, что им теперь делать с огромными заброшенными заводскими территориями внутри города. И было решено построить тут парк.Для разработки проекта власти Дуйсбурга пригласили пять международных архитектурных команд, но в конце концов они выбрали проект, который подготовило бюро "Латц унд Партнэр". Этот проект был особенным. В то время, когда остальные архитекторы предлагали снести все заводские здания и обустроить территорию с нуля, Петер Латц постарался по максимуму сохранить существующую в парке промышленную застройку и превратить ее в туристический аттракцион. Именно этим он всем и понравился.Ландшафтный парк, построенный по проекту Ланца, в итоге получился очень интересным и опасным. Его огромную территорию можно исследовать целый день, но при этом важно всегда оставаться начеку. Администрация парка так и приветствует посетителей, у входа на информационном стенде написано примерно следующее: «Будьте осторожны! Вы можете выпачкаться, и еще не забывайте пригибать голову в некоторых местах. Имейте в виду, что каждый заходит в этот парк на свой собственный страх и риск».Прежде, чем мы начнем, хочу показать вам несколько старых фотографий. Так раньше выглядела заводская территория.Наверное, сложно представить себе более мрачное место )А теперь давайте посмотрим, во что предприимчивые немцы его превратили.01. У входа в парк посетителей встречают несколько старых вагонов. Подойти к ним близко нельзя, они стоят за заборчиком.02. Корпуса старого металлургического завода.03. С момента закрытия завода тут ничего не поменялось. Все здания и постройки остались на своих местах, просто их приспособили для отдыха и прогулок. А окружающую территорию засадили деревьями.04. Проектировщики парка везде оборудовали удобные и безопасные проходы, чтобы по всей территории парка можно было спокойно гулять. Во многих местах можно проехать на велосипеде или с коляской.05. В месте, где скапливается вода, тоже проложили дорожки, чтобы можно было пройти, не намочив ноги.06.07. Запах здесь по-прежнему как на заводе.08. Все эти растения растут здесь не случайно, их специально высаживали ландшафтные дизайнеры.09. В парке есть целая биологическая станция, в которой научные сотрудники изучают флору и фауну и участвуют в обслуживании парка.10. Эта станция ведет работу не только по этому парку, но вообще по всему городу и еще по нескольким близлежащим городам.11.12. В парке есть искусственные водоемы.13.14. Еще здесь остались разные промышленные конструкции и каналы.15. Вода в каналах очень чистая, тут плавают уточки и растут кувшинки.16.17.18.19.20. Можно подняться по лестнице на металлические эстакады и посмотреть на парк с высоты.21. Все засажено деревьями и растениями.22.23. Еще здесь довольно много детских площадок. Для детей тут вообще райское место.24.25. Бывшие заводские помещения и сооружения приспособлены под огороды и сады.26. Ландшафтные дизайнеры аккуратными грядками высадили разные растения, получилось очень красиво.27. Спустимся на одну из детских площадок. Тут очень интересно. В синем контейнере находится вода, но прокрутив вот эту металлическую трубу, ее можно поднять наверх и пустить по всей площадке.28. Вода из контейнера стекает в систему каналов и потом уходит в песок.29.30. С помощью вот этих металлических штук можно менять ее направление.31.32.33. Во всем парке очень много разных ландшафтных закутков, которые очень интересно оформлены с помощью того, что осталось от завода. Например, границы клумб выложены металлическими балками, а в одной у них лежит поросший мхом битый кирпич.34. Другие клумбы могут быть засыпаны кусками старой плитки или обычной галькой. Все это засажено разными растениями и цветами.35. Старая железная дорога36. Так как парк огромный, можно приезжать на велосипеде и кататься по всей территории. Здесь для этого созданы все условия.37.38.39. Вдали виднеется еще один корпус завода с доменной печью, которую переоборудовали в смотровую площадку.40.41. Дорога к нему очень живописная.42.43.44.45.46. Доменная печь47. Тут можно подняться на смотровую площадку.48.49. Очень круто.50.51.52. Вид сверху.53.54. Как вам?55. Огромный завод теперь в полном распоряжении людей.57. На горизонте видны другие заводы, которые работают до сих пор.58. Возможно, когда-нибудь в будущем их тоже превратят в крутые ландшафтные парки.59.60. Спускаемся вниз.61.62. Выглядит тут все потрясающе.63. Залезть можно куда угодно, только нужно помнить, что в случае чего администрация парка никакой ответственности не несет.64. Железная дорога на подъезде к каким-то цехам.65. Обратите внимание, что под крышей цеха висят старые фотографии с изображением того, как тут все выглядело много лет назад. Невероятно красиво, как же хорошо, что ничего этого не снесли.66. Прилегающую территорию засадили взрослыми дубами.67. Из бывшей электроподстанции сделали сувенирный магазин.68.69. Как вам?