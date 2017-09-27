Прилетел на Камчатку: невероятная красота и разруха
Никогда здесь раньше не был, зато слышал много восторженных отзывов. В принципе, я примерно представлял себе камчатские пейзажи. Я был в Новой Зеландии, на разных островах, объехал Исландию – казалось бы, чем меня может удивить Камчатка?
Камчатка удивляет разрухой.
Казалось бы, прекрасные места, сюда едут туристы со всей России, но что-то пошло не так. Первый звоночек был, когда я начал искать отель. На Камчатке нет нормальных гостиниц. Уровень предлагаемых отелей – примерно как в Сочи 90-х годов. Либо какие-то старые советские турбазы, либо вычурные частные отели в азиатском стиле: пластиковая роскошь, стразы, многоуровневые потолки. Для меня это всё до сих пор остается загадкой. На Камчатку едут люди, люди небедные. Например, полёт в Долину гейзеров обойдётся примерно в 40 000 рублей в составе группы! То есть позволить себе полноценный отдых на востоке России могут далеко не все. Но почему-то никто не спешит взять деньги богатых туристов, построив хороший отель.
Об этом в своё время рассказывал ещё Олег Тиньков, который сейчас стал главным антигероем Рунета. Он собирался построить на Камчатке мини-отель, инвестировав в него 259 млн рублей. По словам самого бизнесмена, его идею сначала поддержали губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и вице-премьер по Дальнему Востоку Юрий Трутнев. Но когда дошло до дела, его замучали местные чиновники. Участок Тиньков так и не купил, потому что его не обеспечили даже электричеством и водой.
Губернатор Илюхин с версией Тинькова не согласен и говорит, что тот собирался построить "избу" на 15 человек за 250 с лишним миллионов, тогда как в его понимании "отель – это минимум 50 номеров". Хотя какая губернатору разница, если деньги не регион платит?
Тиньков в итоге передумал и решил строить роскошные шале в Трёх долинах, а с Камчаткой и местными чиновниками не связываться. Мэр Куршевеля выделил ему землю за 450 тыс. евро, что, как утверждает бизнесмен, дешевле покупки земли на Камчатке.
01. Лететь из Москвы чуть больше 9 часов. Прямые рейсы сейчас у "Аэрофлота" и "России" (что тоже "Аэрофлот"). "Россия" летает на старых бортах "Трансаэро". Ничего хорошего там нет, так что по возможности избегайте эту помойку.
02. Вот он, Петропавловск-Камчатский! В детстве я всё время представлял себе человека, который родился в Петропавловске: как же ему неудобно было постоянно во всех анкетах писать такое длинное место рождения. Город довольно рыхлый, раскинулся вдоль бухты на многие километры.
03. Ничего примечательного в городе нет.
04. Главный градостроительный элемент – обычная советская хрущёвка.
05. На горизонте видны новые районы... К ним мы ещё вернемся.
06. Посадка
07. От трапа до терминала всего 50 метров, но пассажиров всё равно грузят в автобус. Водитель явно скучает по другой крайней точке России – Калининграду.
08. Прилетающих выгружают в какой-то ангар, обшитый синим поликарбонатом. Говорят, ещё три года назад даже его не было, и багаж выдавали в маленькой комнате площадью 15 кв. метров.
09. Аэропорт Елизово, вид с перрона
10. Вид с парковки
11. Встречающие ждут на улице за воротами. Вообще, территория вокруг аэропорта Петропавловска-Камчатского больше похожа на какое-то метро на окраине Москвы начала нулевых: всё в рекламе, снуют какие-то мутные личности, везде разруха.
12. Видимо, здесь раньше багаж выдавали.
13. Тут же стоит памятник советскому военно-транспортному самолёту Ли-2, который снимался во многих фильмах о войне. Эти самолёты производили на авиазаводах Ташкента и Комсомольска-на-Амуре. А в этом самолёте-памятнике заколотили окна, чтобы внутрь не забирались бомжи...
14. Парковка в грязи
15. Неповторимый колорит Камчатки
16. Современная архитектура. Всё выглядит максимально убого. Видимо, прекрасная природа этих мест слишком хороша, и человек решил хоть как-то испортить её своим присутствием.
17. Главная достопримечательность Камчатки – Долина гейзеров. Добраться туда можно только на вертолёте. Можно взять групповой билет на Ми-8, стоит он около 40 тысяч с человека, а можно нанять "Робинсон". Вертолёт стоит на бывшей военной базе среди руин ангаров, казарм и цехов. Очень по-камчатски.
Взлетаем...
18. Последние следы человека
19. Последняя дорога
20. А дальше начинается красота...
21. Камчатка прекрасна, если нет людей.
22. Во всём Камчатском крае живёт 315 тысяч человек. Это столько же, сколько в Саранске, или в два раза меньше, чем в ЦАО. При этом по площади это 10 Московских областей. Гигантские безлюдные пространства тянутся на сотни километров...
23. Лес камчатских берёз
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25. На Камчатке много охраняемых территорий: три заповедника, пять природных парков и 31 заказник. Долина гейзеров, например, находится в Кроноцком биосферном заповеднике.
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27. С вертолёта поверхность земли напоминает произведения современного искусства.
28. На Камчатке десятки вулканов, или сопок, как их тут чаще называют. Некоторые из них действующие. Как раз по региону проходит часть Тихоокеанского огненного пояса, поэтому это зона высокой сейсмической активности.
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35. В таких речках обычно ловят рыбу знаменитые камчатские медведи. Медведей на Камчатке очень много, отсутствие людей помогло им распространиться почти по всей территории. Для некоторых туристов одно из самых ярких впечатлений от посещения Камчатки – обильно встречающийся на полуострове медвежий помёт )
36. Домик вулканологов
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38. Вулкан
39. Недавно извергался.
40. Лавовое поле
41. Горы шлака
42. Озеро в кратере
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56. Устье какой-то реки
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58. Вдоль всего полуострова тянутся горные хребты.
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64. "Хоббита" вполне можно было бы снимать на Камчатке!
65. Хотя природа тут, конечно, более суровая, чем в Новой Зеландии.
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68. Завтра продолжим. Про Долину гейзеров будет отдельный пост.
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фотки
не. последняя, 68
Edited at 2017-09-27 13:12 (UTC)
Странно Илья,что ты полмира объездил,а на Камчатке никогда не был.
Про Камчатку в принципе тоже самое слышал от друзей. Девушка с парнем знакомые летали в прошлом году и потратили в среднем 100к на человека. Билеты, если вовремя урвать, стоят порядка 20к рублей. Вообще, Камчатка - это потрясающее место для развития внутреннего туризма. Сопки и вулканы в сочетании с морем выглядят очень круто!
а идиоты даже и там бедствуют
а они всех инвесторов разогнали и последний хер без соли доедают.))
эт цырк просто.
Edited at 2017-09-27 13:17 (UTC)
люди Дальнего Востока - отдельная тема для цикла репортажей. Уваренные в собственном соку, не желающие развития, не принимающие все новое. Для них любой указ, закон - блажь тех, кто там за бугром сидит. Как они жили там ни десятилетия в дясетилетие, так и живут.
красиво
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Неплохо сравнить бы со стоимостью перелёта и километражом из Москвы в Париж, Барселону, Сочи и т.д. И отправить материал в Счётную палату и другие контролирующие органы.
Edited at 2017-09-27 12:30 (UTC)
Где коммент dragon_dance?
Где очередная эякуляция желчи со стороны данного персонажа?
Re: Где коммент dragon_dance?