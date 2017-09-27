Прилетел на Камчатку: невероятная красота и разруха

alexugan И в России есть интересные места Ответить

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bulrf Интересно они "Добро пожаловать на Камчатку" правильно перевели на остальные языки, или там как в Зарядье что-то типа "Тут вы все умрете"...хотя может в данном случае это и правильный перевод Ответить

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фотки dashka_jj 1-ая и 51-ая клёвые Ответить

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не. последняя, 68 zavod007 приз зрительских симпатий..



Edited at 2017-09-27 13:12 (UTC) Ответить

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lyubov_spb Странно Илья,что ты полмира объездил,а на Камчатке никогда не был. Ответить

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vsevolodya Во-во. Тоже всё удивлялся. Доля так вообще на Чукотке даже был. Ответить



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dedmoroz_na_dom



Вулканологи еще и вот такую неведомую х@ #ню размещают где не попадя: Ответить



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lazy_shrimp Интересно, есть хоть одно видео про Камчатку, где нет Макса или Биченко? А то что ни программа - то они :) Ответить

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vsevolodya Спасибо за потрясающие фотографии, Илья! Повезло, что прилетел осенью, деревья очень круто жёлтым выглядят.

Про Камчатку в принципе тоже самое слышал от друзей. Девушка с парнем знакомые летали в прошлом году и потратили в среднем 100к на человека. Билеты, если вовремя урвать, стоят порядка 20к рублей. Вообще, Камчатка - это потрясающее место для развития внутреннего туризма. Сопки и вулканы в сочетании с морем выглядят очень круто! Ответить

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lettoniec Камчатка скорее для международного туризма. В мире не так много подобных мест, если не сказать что таких совсем нет. Ответить

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lettoniec Неистово захотелось на Камчатку! Ответить



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а идиоты даже и там бедствуют zavod007 такое место досталось уникальное - вулканы\гейзеры\медведи -



а они всех инвесторов разогнали и последний хер без соли доедают.))



эт цырк просто.



Edited at 2017-09-27 13:17 (UTC) Ответить

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temiar да хватит уже винить Крым! Ответить

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neidioto А воздух какой крутой...

люди Дальнего Востока - отдельная тема для цикла репортажей. Уваренные в собственном соку, не желающие развития, не принимающие все новое. Для них любой указ, закон - блажь тех, кто там за бугром сидит. Как они жили там ни десятилетия в дясетилетие, так и живут. Ответить

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microvolni тоеты они довольно быстро приняли Ответить



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pharao красиво как в Мордоре Ответить



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rekard ...что бы туда пидорасы с москвы ездили, нет пиздуйте в куршавель и оставте дикую природу камчатки людям. Ответить

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malena1986 Так людям туда не добраться. Дорого и организации нет. Ответить

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sibeaster И с таким количеством пустой неиспользуемой земли мы зачем-то полезли в драку из-за Крыма Ответить

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vka14 "На Камчатку едут люди, люди небедные. Например, полёт в Долину гейзеров обойдётся примерно в 40 000 рублей в составе группы!"

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Неплохо сравнить бы со стоимостью перелёта и километражом из Москвы в Париж, Барселону, Сочи и т.д. И отправить материал в Счётную палату и другие контролирующие органы. Ответить

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Anonymous Anonymous Я сначала подумал, что 40 тыс. - это только вертолет туда-обратно. А это по сути тур. Не особенно дорого, с учетом уникальности места. Ответить

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Anonymous Anonymous Глядя на эти фото, хочется лишь, чтобы человек не вмешивался в такую природу. Пусть бы постояла еще несколько веков, пока в России не будут новые люди и другая власть. А то раздадут сейчас под гектары дальневосточные...



Edited at 2017-09-27 12:30 (UTC) Ответить



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testymagia эти ссаные подачки от воровского правительства никому не нужны - вон, пусть ваш путин и едет в тайгу гектар осваивать Ответить

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Ivan Petrov такой вкусной икры как на Камчатке, я нигде больше не ел. Ответить



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karinka28 что есть то есть Ответить



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Где коммент dragon_dance? Vladimir Zenkovich Где коммент dragon_dance? Почему ещё не высказался в стиле "и только русские дураки, живущие в отсталой стране, где беспредел, взятки и полицаи, могут под руководством манипулятора Варламова наслаждаться красотами Камчатки"?

Где очередная эякуляция желчи со стороны данного персонажа? Ответить

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