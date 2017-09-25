Будни Зелёного Шершня



Лето подошло к концу. Когда я в июле купил Зелёного Шершня, прекрасную копейку 1984 года выпуска, я мечтал отправиться в осенние Гагры или Пицунду. Но, к сожалению, старый калека, словно пёс на привязи, не способен отъезжать дальше 50 км от автосервиса.

С интересом наблюдаю, как после замены тормозов отваливается аккумулятор, а после ремонта замка на одной двери перестаёт открываться соседняя. В этом плане Зелёный Шершень – словно маленькая вселенная, которая сама по себе нейтральна, где сохраняется равновесие. Он изначально совершенен, и в нём нечего менять, а любые попытки вмешиваться в естественные процессы вызывают только сопротивление.


Однажды мне позвонили с одного телеканала и попросили снять машину для какого-то сюжета. Договорились на утро. В назначенное время звонит корреспондент:

— Здравствуйте, мы во дворе стоим, около вашей машины. Скажите, а там на заднем сиденье спит кто-то, это нормально?

В машину пробрался какой-то мужик. Он просто шёл после пьянки, устал, увидел копейку, открыл дверь и лёг спать на мягкий задний диван.


Да, двери копейки открываются линейкой, скрепкой или просто сильным рывком!

-=Уголок спонсора=-

После всех моих приключений с ремонтом Зелёного Шершня мне стало интересно узнать о нём немного больше. Для этого я решил воспользоваться сервисом Adaperio.ru, они собирают из различных источников информацию об истории эксплуатации автомобиля и сводят в единый отчёт.

Самым интересным фактом о Шершне, который мне попался, оказался пробег. После таких цифр я неимоверно зауважал наш отечественный автопром.

В 2015 году пробег у него был уже больше 500 тысяч км! Я, правда, купил его уже с меньшим пробегом. Видимо, продавец посчитал, что 30-летний автомобиль будет легче продать, если уменьшить его пробег. Другая информация оказалась тоже занятной, но лично для меня не особо нужной.



Информацию о Шершне я узнавал из любопытства, а вот тем, кто покупает авто с серьёзными намерениями, Adaperio.ru точно пригодится. Можно узнать информацию про штрафы, пробег, ДТП, количество владельцев и т.д. Все данные собираются из официальных источников, таких как ГИБДД, таможня, суды и банки.

Вначале я думал, что приведу Шершня в порядок, а потом продам его… Но сейчас я смотрю на него и понимаю, что расстаться с ним будет сложно.


Невероятно душевная машина.


И пусть она не показывает, сколько осталось топлива, пусть двери не открываются, пусть опять задние тормоза перегреваются, и через 30 минут езды Шершень встает колом, отказываясь двигаться... Зато на него обращены взгляды всех прохожих.




Теперь вот думаю: простоит ли он зимой на улице, или надо гараж арендовать?

Что вообще с ним делать посоветуете? Хочется доехать до Пицунды!
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  • Комментарии (123)
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    dragon_dances
    Мда. Одувану надо писать методички про то как всучить рекламу под видом поста. Отдельно забавно, что в последнее время рекламные посты одупвана стали гораздо интереснее чем архитектурная хуйня за которой он скрывает свою работу на мэрию Москвы.

    Edited at 2017-09-25 17:15 (UTC)
    Новый
    до Пицунды!
    malaetz
    Доехай до оврага, а там сам поймешь, что делать.
    Новый
    Re: до Пицунды!
    dragon_dances
    Лучше объясните целиком, а то он же может вылезти перед оврагом.
    Новый
    ineverova
    Конечно же, на этой зелёной машинке можно доехать до Пицунды, но непременно нужно взять с собой эвакуатор!)
    Новый
    t0mkas083

    Из профилактических соображений разобрать все узлы кроме моста, далее /обслужить/ оценить/ отремонтировать/ убедиться в работоспособности, собрать, загрузить необходимыми запчастями и вперёд в Пицунду. P.S. Канистру 20 л и вторую запаску с собой. Доедет туда и обратно без приключений!

    Новый
    navalnypresiden
    Да, и хранить лучше на улице, в теплом гараже после снега с солью, гнить будет в 10 раз быстрее
    Новый
    t0mkas083

    Машина хорошая, главная деталь - кузов в прекрасном состоянии, все остальное лечится оптом, в том числе и своими руками, все з/ч в наличии... Просто надо уметь пользоваться и знать конструктив, хотя бы минимально!

    Новый
    ilyaeuro
    Илюха, рекомендую парковаться правильно. А то других учишь уму-разуму, а сам встаешь в неразрешенных местах (фото внизу)
    Новый
    dekhannn
    да он мудак, как все москвичи. любят поучить, но сами то чему учат не делают.
    Новый
    Борис Пичурин
    2. Продать 3. Вечно кормить автосервис 4 Если руки не растут сами знаете откуда, то на ней еще ездить и ездить!
    Новый
    Артем Шаповалов
    Да на ней уже кто-то с руками из нужного места ездил и ездил. Скоро Варламов будет из дома выходить и начнет замечать, что машина превращается в списанный военный мотоцикл Урал.
    Новый
    smilevilkas
    быстро покупайте котелок у варламова, вот ежели станет он
    депутатом или ещё хуже президентом, вот уж бабла за железку срубите
    Новый
    paliyanruben
    Как это на улице? Город не обязан парковочные места предоставлять же! На его месте может штук 6 велосипедов запарковаться!
    Новый
    Alexandr Melnikov
    мне москвич 412 больше нравится. А с шершнем этим надо не поскупиться и выпотрошить, оставив только кузов и салон. Все остальное можно воткнуть с какого-нить опеля или рено.
    Новый
    burlik921
    А смысл? Тогда это уже будет не ретро авто, а непонятно что.
    Новый
  • Комментарии (123)
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