Будни Зелёного Шершня
Лето подошло к концу. Когда я в июле купил Зелёного Шершня, прекрасную копейку 1984 года выпуска, я мечтал отправиться в осенние Гагры или Пицунду. Но, к сожалению, старый калека, словно пёс на привязи, не способен отъезжать дальше 50 км от автосервиса.
С интересом наблюдаю, как после замены тормозов отваливается аккумулятор, а после ремонта замка на одной двери перестаёт открываться соседняя. В этом плане Зелёный Шершень – словно маленькая вселенная, которая сама по себе нейтральна, где сохраняется равновесие. Он изначально совершенен, и в нём нечего менять, а любые попытки вмешиваться в естественные процессы вызывают только сопротивление.
Однажды мне позвонили с одного телеканала и попросили снять машину для какого-то сюжета. Договорились на утро. В назначенное время звонит корреспондент:
— Здравствуйте, мы во дворе стоим, около вашей машины. Скажите, а там на заднем сиденье спит кто-то, это нормально?
В машину пробрался какой-то мужик. Он просто шёл после пьянки, устал, увидел копейку, открыл дверь и лёг спать на мягкий задний диван.
Да, двери копейки открываются линейкой, скрепкой или просто сильным рывком!
-=Уголок спонсора=-
После всех моих приключений с ремонтом Зелёного Шершня мне стало интересно узнать о нём немного больше. Для этого я решил воспользоваться сервисом Adaperio.ru, они собирают из различных источников информацию об истории эксплуатации автомобиля и сводят в единый отчёт.
Самым интересным фактом о Шершне, который мне попался, оказался пробег. После таких цифр я неимоверно зауважал наш отечественный автопром.
В 2015 году пробег у него был уже больше 500 тысяч км! Я, правда, купил его уже с меньшим пробегом. Видимо, продавец посчитал, что 30-летний автомобиль будет легче продать, если уменьшить его пробег. Другая информация оказалась тоже занятной, но лично для меня не особо нужной.
Информацию о Шершне я узнавал из любопытства, а вот тем, кто покупает авто с серьёзными намерениями, Adaperio.ru точно пригодится. Можно узнать информацию про штрафы, пробег, ДТП, количество владельцев и т.д. Все данные собираются из официальных источников, таких как ГИБДД, таможня, суды и банки.
Вначале я думал, что приведу Шершня в порядок, а потом продам его… Но сейчас я смотрю на него и понимаю, что расстаться с ним будет сложно.
Невероятно душевная машина.
И пусть она не показывает, сколько осталось топлива, пусть двери не открываются, пусть опять задние тормоза перегреваются, и через 30 минут езды Шершень встает колом, отказываясь двигаться... Зато на него обращены взгляды всех прохожих.
Теперь вот думаю: простоит ли он зимой на улице, или надо гараж арендовать?
Что вообще с ним делать посоветуете? Хочется доехать до Пицунды!
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Edited at 2017-09-25 17:15 (UTC)
до Пицунды!
Re: до Пицунды!
Из профилактических соображений разобрать все узлы кроме моста, далее /обслужить/ оценить/ отремонтировать/ убедиться в работоспособности, собрать, загрузить необходимыми запчастями и вперёд в Пицунду. P.S. Канистру 20 л и вторую запаску с собой. Доедет туда и обратно без приключений!
Машина хорошая, главная деталь - кузов в прекрасном состоянии, все остальное лечится оптом, в том числе и своими руками, все з/ч в наличии... Просто надо уметь пользоваться и знать конструктив, хотя бы минимально!
Куплю за 120 прям щас.
депутатом или ещё хуже президентом, вот уж бабла за железку срубите