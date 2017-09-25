Будни Зелёного Шершня

alexugan машинка огонь! Ответить

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dragon_dances Мда. Одувану надо писать методички про то как всучить рекламу под видом поста. Отдельно забавно, что в последнее время рекламные посты одупвана стали гораздо интереснее чем архитектурная хуйня за которой он скрывает свою работу на мэрию Москвы.



Edited at 2017-09-25 17:15 (UTC) Ответить

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до Пицунды! malaetz Доехай до оврага, а там сам поймешь, что делать. Ответить



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Re: до Пицунды! dragon_dances Лучше объясните целиком, а то он же может вылезти перед оврагом. Ответить



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ineverova Конечно же, на этой зелёной машинке можно доехать до Пицунды, но непременно нужно взять с собой эвакуатор!) Ответить



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dekhannn выкрасить и выбросить! Ответить



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t0mkas083 Из профилактических соображений разобрать все узлы кроме моста, далее /обслужить/ оценить/ отремонтировать/ убедиться в работоспособности, собрать, загрузить необходимыми запчастями и вперёд в Пицунду. P.S. Канистру 20 л и вторую запаску с собой. Доедет туда и обратно без приключений! Ответить



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navalnypresiden Да, и хранить лучше на улице, в теплом гараже после снега с солью, гнить будет в 10 раз быстрее Ответить



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t0mkas083 Машина хорошая, главная деталь - кузов в прекрасном состоянии, все остальное лечится оптом, в том числе и своими руками, все з/ч в наличии... Просто надо уметь пользоваться и знать конструктив, хотя бы минимально! Ответить



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karinka28 всё правильно Ответить



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oricano Куплю за 120 прям щас. Ответить



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lesha31 За 120 и я бы купил. Ответить



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ilyaeuro Илюха, рекомендую парковаться правильно. А то других учишь уму-разуму, а сам встаешь в неразрешенных местах (фото внизу) Ответить



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dekhannn да он мудак, как все москвичи. любят поучить, но сами то чему учат не делают. Ответить



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Борис Пичурин 2. Продать 3. Вечно кормить автосервис 4 Если руки не растут сами знаете откуда, то на ней еще ездить и ездить! Ответить



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Артем Шаповалов Да на ней уже кто-то с руками из нужного места ездил и ездил. Скоро Варламов будет из дома выходить и начнет замечать, что машина превращается в списанный военный мотоцикл Урал. Ответить



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smilevilkas быстро покупайте котелок у варламова, вот ежели станет он

депутатом или ещё хуже президентом, вот уж бабла за железку срубите Ответить



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paliyanruben Как это на улице? Город не обязан парковочные места предоставлять же! На его месте может штук 6 велосипедов запарковаться! Ответить



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Alexandr Melnikov мне москвич 412 больше нравится. А с шершнем этим надо не поскупиться и выпотрошить, оставив только кузов и салон. Все остальное можно воткнуть с какого-нить опеля или рено. Ответить

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burlik921 А смысл? Тогда это уже будет не ретро авто, а непонятно что. Ответить



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