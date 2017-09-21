Случилось чудо! В России сделали идеальный двор!
В выходные ездил в Новую Москву смотреть одну детскую площадку. Взял дочку – она у меня главный эксперт по площадкам, хотел снять ролик. И тут выяснилось, что рядом в жилом комплексе сделали хорошие и правильные дворы:
— полностью пешеходные, без доступа машин;
— да, туда нельзя заехать даже на минуточку;
— да, нельзя заехать во двор, даже если у тебя сумки и 10 детей;
— во дворах посадили сразу взрослые деревья;
— во дворах сделали невероятно крутое благоустройство.
Если бы мне показали фотографии, я бы подумал, что это Финляндия или Германия. Совершенно невозможно представить, что в России кто-то скакнул сразу на 20 лет вперед и сделал не просто хороший двор, а двор, который не стыдно показать миру в 2017 году.
Наслаждайтесь!
01. Итак, вот он, двор! Со всех сторон он окружён домами. Заехать во двор невозможно. Есть проезд для пожарной техники, но простые машины попасть не могут никак. Нельзя припарковаться под окном!!! Зато во дворе есть, например, столы! Очень круто.
02. А ещё есть куча зон, где просто приятно посидеть. У меня очень простой критерий хорошего общественного пространства: готов ли я выйти в такой двор и поработать с ноутбуком вместо похода в кафе или сидения дома. Вот тут готов без проблем!
03. Очень хорошо сделано зонирование.
04. Лавочки
05. Посмотрите, как круто!
06. Везде нормальные газоны! Именно газоны, а не просто посаженная трава. На таких газонах можно играть, сидеть, отдыхать, устраивать пикники.
07. Невероятно. И это Россия, а не Финляндия.
08. Обратите внимание, что все деревья уже взрослые. Тут будет красиво уже на следующий год, а не через 20 лет, когда тощие саженцы вырастут.
09. Стол для настольного тенниса, турники. Всё очень грамотно расставлено по территории двора.
10.
11. Детские площадки маленькие и тоже разделены на зоны.
12. Это сделано для того, чтобы большие группы детей не собирались в одном месте и не шумели под окнами жильцов.
13. Площадки, где играет сразу много детей, надо выносить подальше от домов. Тут как раз такой случай
14.
15. В одном из дворов есть вот такая штука. Она в миллион раз круче ярких цветных замков, которые у нас обычно ставят. А главное – нигде нет заборов! Всё сделано в один уровень. И сюда не опасно выпускать ребенка, потому что его не собьёт машина.
16. Дома 9-этажные, но сейчас я не про них. К архитектуре есть вопросы, ко дворам нет.
17. Ну не чудо ли?
18. Дети могут спокойно играть. Подъезды прозрачные, вход на одном уровне с землёй, а ещё подъезды сквозные.
19. Красота!
20. Чудо. И это обычный жилой комплекс так называемого комфорт-класса, за МКАДом, то есть не какая-то элитка. Квартиры тут стоят так же, как в аналогичных домах.
21. А вот как они сделали улицу! На первых этажах – торговля, кафе. Вдоль фасада есть проход, дальше крутейшее благоустройство.
22. Смотрите, как хорошо. Где ещё в России вы видели подобные улицы?
23. Парковка на улице отделена деревьями, чтобы не портить вид.
24. Ну и качество работ изумительное. Просто не к чему придраться. Открытый грунт закрыли, газон ниже уровня тротуара. Такие узлы я обычно в Германии снимал.
25. Я не понимаю, как это могло произойти в России. Неужели чудеса возможны?
26. Просто фантастика. Каждый узел, каждая деталь вызывает у меня восторг.
27. Повсюду решётки ливневой канализации. Плитка уложена лучше, чем у меня в ванной.
28. А вот и сама детская площадка, ради которой я приехал сюда. Про неё будет отдельный пост.
Это новый проект ПИКа. И тут есть большой косяк, который я не могу им простить. Почему об этом проекте никто не знает? Почему они не показывают эти дворы на билбордах? Я уже не говорю о том, что могли бы давно заказать рекламу в моём блоге (это намёк). Рекламный отдел ПИКа надо срочно расформировать за то, что скрывали от людей такую красоту.
И ещё: почему в эти дворы не возят принудительно мэров российских городов, чтобы они смотрели, как можно делать? Ведь каждый ноет и рассказывает, что в России такое невозможно. Сними я подобный двор в Финляндии или Германии, все начали бы твердить, что у нас так не будет никогда. Что такие дворы нам чужды, что на лавочках будут гопари сидеть и всё сломают.
Я вот прямо очень хочу, чтобы российских чиновников и проектировщиков принудительно привозили в такие дворы на экскурсии.
До сих пор не могу поверить, что у нас сделали так круто.
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И будут сидеть за этими столами всякие варламовы, бухать, орать, мусорить и превращать двор в филиал адка. Как и детские площадки, которые по авторитетному мнению блаженного одувана вынесены на расстояние от домов, а в реальном мире находятся в 10-20 метрах от домов на расстоянии прямой видимости. И слышимости. Ор "онижедетей" будет во всей красе. И все эти бухающие варламовы, онижедети создадут во дворе прекрасную атмосферу, когда в любое лето и жару, особенно по вечерам, вместо того чтобы открыть окна, ты будешь закупоривать квартиру от всего этого дерьма. И хорошо если в домах с такими адскими дворами есть кондиционеры или возможна установка без головняков. В противном случае цена таких квартир превращается в ничто, когда ты не можешь находиться дома с комфортом, а вынужден наслаждаться всеми прелестями орущих быдло-соседей и их выводков.
А как они жителей Мытищ наебали :)) Сказали, что рядом с возводимым 16-м микрорайоном будет метро Челобитьево. А эту станцию вскоре после начала продаж вообще из генплана убрали :))
ну вот, мы почти в европе
Еще навального кандидатом в презы зарегистрировать осталось и
Edited at 2017-09-21 14:44 (UTC)
И да, тема парковок не раскрыта. Не верю я, что у семьи, отвалившей несколько миллионов за квартиру, нет машины.
И да, ПИК - собянинская компания. И да, в ПИКе ужасные планировки, отсутствие балконов и завышенные относительно других застройщиков цены.
SOS
Или людей жестко надули, т.к. радость от вида и фоточек пройдет за неделю. А машину нужно парковать всю жизнь.
Для меня при покупке первое место занимает парковка. Бесплатная в закрытом дворе. А 2 000 000 - 3 000 000 руб лучше потратить на дополнительную площадь квартиры. Интересы паразитирующей части общества, которая и пользуется двором, не столь приоритетны дабы за них платить из своего кармана пока не решены важные потребности.
Edited at 2017-09-21 15:32 (UTC)
Так что же, у осинки родились апельсинки? Режым не так уж и кровав, если плитка ровно лежит?
Конечно. Исключительно с целью нагадить
Но ты же понимаешь что
Re: Но ты же понимаешь что
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