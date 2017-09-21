Случилось чудо! В России сделали идеальный двор!

dragon_dances //Зато во дворе есть, например, столы! Очень круто.//

И будут сидеть за этими столами всякие варламовы, бухать, орать, мусорить и превращать двор в филиал адка. Как и детские площадки, которые по авторитетному мнению блаженного одувана вынесены на расстояние от домов, а в реальном мире находятся в 10-20 метрах от домов на расстоянии прямой видимости. И слышимости. Ор "онижедетей" будет во всей красе. И все эти бухающие варламовы, онижедети создадут во дворе прекрасную атмосферу, когда в любое лето и жару, особенно по вечерам, вместо того чтобы открыть окна, ты будешь закупоривать квартиру от всего этого дерьма. И хорошо если в домах с такими адскими дворами есть кондиционеры или возможна установка без головняков. В противном случае цена таких квартир превращается в ничто, когда ты не можешь находиться дома с комфортом, а вынужден наслаждаться всеми прелестями орущих быдло-соседей и их выводков. Ответить

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KIRF2 Не верится, что это не реклама Пика;) Ответить

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ariman ПИК - собянинская компания.

А как они жителей Мытищ наебали :)) Сказали, что рядом с возводимым 16-м микрорайоном будет метро Челобитьево. А эту станцию вскоре после начала продаж вообще из генплана убрали :)) Ответить

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pepper_trackers Шо за хуйня? Почему урны не у лавочек? Мои скрепы зашатались. Это что ж мне бутылочку пивасика придется 10 метров нести? Ответить

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dragon_dances Бросай где сидишь, ты же в России. И не забудь поорать хвалебные речи Собянину за такой прекрасный район в двенадцать ночи. Ответить

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serge_sakhatski Нескрепно, скоро засрут и разломают. Ответить

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ну вот, мы почти в европе zavod007 Маленькими шагами.))



Еще навального кандидатом в презы зарегистрировать осталось и



Edited at 2017-09-21 14:44 (UTC) Ответить

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donz_ru Круто, конечно. Но как мебель завозить или другую тяжелую и очень объемную штуковину? Или подъезды имеют вход и с улицы? Ответить

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ariman Вход с улицы. Подъезды проходные. Ответить

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ariman Это не чудо. Это коммерческое жилье для людей с определенным уровнем дохода. Людей, которые не будут срать во дворах, ибо благоустройство территории - отдельная строка в платежках. Я очень надеюсь, что здесь нет бесплатных квартир для льготников, которые не ценят предоставленное им за казенный счет жилье.

И да, тема парковок не раскрыта. Не верю я, что у семьи, отвалившей несколько миллионов за квартиру, нет машины.

И да, ПИК - собянинская компания. И да, в ПИКе ужасные планировки, отсутствие балконов и завышенные относительно других застройщиков цены. Ответить

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donz_ru Зря думаете, что срут только льготники и бесплатники. Связь с уровнем доходов тут не прямая. Ответить

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ang7777 А скорой, пожарным как подъезжать? Ответить



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pesopes подъезды сквозные, написано же Ответить

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sebescien И мусорок нет рядом со скамейками;) Ответить



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SOS MihailPikin Срочно покажите это Татьянычу, пусть подрочит. Ответить



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s.a. 18 фото - какой-то гражданин припарковал мопед в подъезд. Дети не так уж и безопасно могут бегать... Ответить

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alexey_tich Или по факту комплекс элитный где есть паркинг у каждого(и покупатели готовы платить по 2 000 000 сверху за парковку).



Или людей жестко надули, т.к. радость от вида и фоточек пройдет за неделю. А машину нужно парковать всю жизнь.





Для меня при покупке первое место занимает парковка. Бесплатная в закрытом дворе. А 2 000 000 - 3 000 000 руб лучше потратить на дополнительную площадь квартиры. Интересы паразитирующей части общества, которая и пользуется двором, не столь приоритетны дабы за них платить из своего кармана пока не решены важные потребности.



Edited at 2017-09-21 15:32 (UTC) Ответить

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pesopes что за жк? Ответить



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vmarunin Бунинские Луга. ПИК.

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serge_sakhatski Срочно ПИК наказать за подрыв устоев, срочно проваславные легионы направить на искоренения всего этого нескрепного. Ответить



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ackforstpdcmnts Я слышал, что ПИК - типичная российская компания с "правильными" связями, которой можно многое из того, что другим застройщикам запрещает "закон".



Так что же, у осинки родились апельсинки? Режым не так уж и кровав, если плитка ровно лежит? Ответить

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froestin Класс, но заметила отсутствующие детали -- где стойки с мешочками для собачьего Г? И урны с крышкой для того же! Очень полезная в хозяйстве вещь... Ответить

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altayskie_slony Так во дворе выгул собак не предусмотрен. Ответить

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in fiocci окрестные жители всё засрут меньше чем за год Ответить

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Конечно. Исключительно с целью нагадить kili45 Америке. В таком месте могут жить только шпионы и русофобы. Ответить



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cangoose_si А как решается задача "Пожарникам въехать можно, больше никому нельзя"? Ответить

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dimadima Как вариант - высокий бордюр. Хотя внедорожники могут въехать. Ответить

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Но ты же понимаешь что kili45 этот двор несовместим с убийством украинцев, вашей воровской шушерой и цеплянием за полусдохший совок с 9ым мая? Кто победит? Ответить

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