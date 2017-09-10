США готовится к страшнейшему урагану

Сегодня американский штат Флорида попадет под удар самого мощного и разрушительного урагана за всю свою историю. Начиная с четверга губернатор Флориды Рик Скотт настойчиво призывает людей покинуть свои дома и уехать в безопасные зоны, чтобы там переждать бурю: «Только посмотрите на масштаб шторма. Он шире территории нашего штата и способен создать угрозу для жизни людей от восточного до западного побережья [полуострова Флорида]. Вне зависимости от того, где вы живете, будьте готовы к эвакуации. Население западного побережья не может позволять себе расслабляться».Всего по плану спасательные службы должны были эвакуировать 6,3 миллионов человек — это четверть населения всего штата. Эвакуация была организована в большой спешке. Но не все люди согласились покинуть зону бедствия. Несмотря на настойчивые призывы губернатора и начальников спасательных служб, часть населения Флориды решила переждать мощнейший ураган в своих обесточенных домах. Около 8 часов назад Рик Скотт сообщил, что точка невозврата пройдена, и что если кто-то не успел покинуть зону эвакуации, то у него больше нет возможности передумать. Из-за сильного ветра, предвещающего приближение урагана, выезжать куда-то на машине теперь уже слишком небезопасно.Приюты для беженцев обустраивают в школах и больницах в районах, которые по прогнозам пострадают от урагана меньше всего.По сообщениям властей, в приютах размещено около 40 тысяч человек.Десятки тысяч жителей южной части Флориды уже давно покинули свои дома на автомобилях.Люди заранее закупались всем необходимым.Стеллажи с водой во многих магазинах остались абсолютно пустыми.Все они направились на север штата, чтобы переждать бурю в более безопасном месте. Во время массового переезда начались серьезные проблемы с нехваткой бензина. Властям штата пришлось срочно организовывать дополнительные поставки топлива, а за его доставкой на заправочные станции было поручено следить военным. Около заправок сформировались огромные очереди, и водителям приходилось ждать по несколько часов, чтобы заправить свой автомобиль. За порядком в очередях сделала полиция.Перед тем, как покинуть штат, местные жители заколотили двери и окна своих домов, офисов и магазинов. В строительных магазинах в это время было не протолкнуться.Но не все подошли к делу ответственно.Многие заколоченные витрины исписали разными надписями.«Сабвей» решил никуда не переезжать.Кое-где даже наливали бесплатные коктейли.Слабоумие и отвага.В парке развлечений в городе Дайтона Бич сотрудники разобрали некоторые постройки и рекламные конструкции.Кто-то решил укрепить крышу дома.Люди собирали мешки с песком, чтобы укрепить ими свои дома и придать оставленным автомобилям больший вес. Получить их можно было и в специально организованных точках. Рядом с ними сразу же выстроились многочасовые очереди. На каждый автомобиль тут выделялось не больше 10 мешков.Некоторые обматывали стекла и окна подушками.А кто-то использовал пленку.Мешки с песком также можно встретить на улицах.Полиция и спасательные службы в обязательном порядке эвакуировали бездомных. Большинство бездомных подчинялось, но некоторых приходилось задерживать силой.Животных в зоопарках перевели в специальные укрепленные помещения.Все рыбаки затаскивали свои лодки в сараи, хотя никакие сараи, конечно же, во время урагана эти лодки не спасут.Последние два дня на побережье Флориды бушуют сильные ветры.Но оставшихся в южной части штата людей это не особо пугает.Ураган Ирма должен ударить по южной части Флориды уже через несколько часов.