США готовится к страшнейшему урагану
Сегодня американский штат Флорида попадет под удар самого мощного и разрушительного урагана за всю свою историю. Начиная с четверга губернатор Флориды Рик Скотт настойчиво призывает людей покинуть свои дома и уехать в безопасные зоны, чтобы там переждать бурю: «Только посмотрите на масштаб шторма. Он шире территории нашего штата и способен создать угрозу для жизни людей от восточного до западного побережья [полуострова Флорида]. Вне зависимости от того, где вы живете, будьте готовы к эвакуации. Население западного побережья не может позволять себе расслабляться».
Всего по плану спасательные службы должны были эвакуировать 6,3 миллионов человек — это четверть населения всего штата. Эвакуация была организована в большой спешке. Но не все люди согласились покинуть зону бедствия. Несмотря на настойчивые призывы губернатора и начальников спасательных служб, часть населения Флориды решила переждать мощнейший ураган в своих обесточенных домах. Около 8 часов назад Рик Скотт сообщил, что точка невозврата пройдена, и что если кто-то не успел покинуть зону эвакуации, то у него больше нет возможности передумать. Из-за сильного ветра, предвещающего приближение урагана, выезжать куда-то на машине теперь уже слишком небезопасно.
Приюты для беженцев обустраивают в школах и больницах в районах, которые по прогнозам пострадают от урагана меньше всего.
По сообщениям властей, в приютах размещено около 40 тысяч человек.
Saturday night at the Germain Arena, #Naples. Largest hurricane evacuation shelter. @CNN #HurrcaneIrma #Florida— Abraham Jr. ® (@torrea40) 10 сентября 2017 г.
pic.twitter.com/V2Gh6ghioV
Десятки тысяч жителей южной части Флориды уже давно покинули свои дома на автомобилях.
Люди заранее закупались всем необходимым.
Стеллажи с водой во многих магазинах остались абсолютно пустыми.
Все они направились на север штата, чтобы переждать бурю в более безопасном месте. Во время массового переезда начались серьезные проблемы с нехваткой бензина. Властям штата пришлось срочно организовывать дополнительные поставки топлива, а за его доставкой на заправочные станции было поручено следить военным. Около заправок сформировались огромные очереди, и водителям приходилось ждать по несколько часов, чтобы заправить свой автомобиль. За порядком в очередях сделала полиция.
Перед тем, как покинуть штат, местные жители заколотили двери и окна своих домов, офисов и магазинов. В строительных магазинах в это время было не протолкнуться.
Но не все подошли к делу ответственно.
Многие заколоченные витрины исписали разными надписями.
«Сабвей» решил никуда не переезжать.
Кое-где даже наливали бесплатные коктейли.
Слабоумие и отвага.
В парке развлечений в городе Дайтона Бич сотрудники разобрали некоторые постройки и рекламные конструкции.
Кто-то решил укрепить крышу дома.
Люди собирали мешки с песком, чтобы укрепить ими свои дома и придать оставленным автомобилям больший вес. Получить их можно было и в специально организованных точках. Рядом с ними сразу же выстроились многочасовые очереди. На каждый автомобиль тут выделялось не больше 10 мешков.
Некоторые обматывали стекла и окна подушками.
А кто-то использовал пленку.
Мешки с песком также можно встретить на улицах.
Полиция и спасательные службы в обязательном порядке эвакуировали бездомных. Большинство бездомных подчинялось, но некоторых приходилось задерживать силой.
Животных в зоопарках перевели в специальные укрепленные помещения.
Все рыбаки затаскивали свои лодки в сараи, хотя никакие сараи, конечно же, во время урагана эти лодки не спасут.
Последние два дня на побережье Флориды бушуют сильные ветры.
Но оставшихся в южной части штата людей это не особо пугает.
Ураган Ирма должен ударить по южной части Флориды уже через несколько часов.
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Паникёровъ и мародёровъ разстреливать на местахъ.
Г-ну Leonteff выдать его дельтоплан для немедленной и безоговорочной эвакуации.
Edited at 2017-09-10 09:55 (UTC)
по зарядью 12й пункт: "ущущенья" у тебя
по урагану: полиция сделала за порядком
Edited at 2017-09-10 10:01 (UTC)
Наказание за Трампа
Re: Наказание за Трампа
Какая то несчастливая для Штатов дата
Edited at 2017-09-10 15:52 (UTC)
а в целом, простой народ все одно пострадает.
"По данным Reuters, не менее 24 человек погибли в результате обрушения «Ирмы» на острова в Карибском бассейне..." И куда только ваш "сердобольный" бог смотрит.
ничего страшного
Срочно ищется Элли и Тотошка
и чучелко, и лев..
Не представляю как в России собрались бы эвакуировать Ростовскую Область и Краснодарский Край к примеру.
Русский дом это огонь)
Продажи
Re: Продажи
Ну вот - Бог не фраер, время от времени трясет с них жирок.
Сочуйствие они обретут только от простовов. Таков реверс "мирового господства". Господ не любят - кстати, самые ярые холуи больше всех.
Кино не будетУраган потухает и уходит в сторону, расходимся.
Если машин нельзя заправить бензином- нарушены поставки бензина, то что говорить о всеобщей электрификации автомобильного транспорта? Когда все владельцы кинутся заряжать свои теслы, то выйдут из строя электросети (анекдот был такой про то, что электричество возят составами в цистернах), а солнечные батарей унесёт ураган.
Всё таки, божья кара настигает амеров за содеяное.
Edited at 2017-09-10 11:25 (UTC)