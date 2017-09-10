США готовится к страшнейшему урагану



Сегодня американский штат Флорида попадет под удар самого мощного и разрушительного урагана за всю свою историю. Начиная с четверга губернатор Флориды Рик Скотт настойчиво призывает людей покинуть свои дома и уехать в безопасные зоны, чтобы там переждать бурю: «Только посмотрите на масштаб шторма. Он шире территории нашего штата и способен создать угрозу для жизни людей от восточного до западного побережья [полуострова Флорида]. Вне зависимости от того, где вы живете, будьте готовы к эвакуации. Население западного побережья не может позволять себе расслабляться».



Всего по плану спасательные службы должны были эвакуировать 6,3 миллионов человек — это четверть населения всего штата. Эвакуация была организована в большой спешке. Но не все люди согласились покинуть зону бедствия. Несмотря на настойчивые призывы губернатора и начальников спасательных служб, часть населения Флориды решила переждать мощнейший ураган в своих обесточенных домах. Около 8 часов назад Рик Скотт сообщил, что точка невозврата пройдена, и что если кто-то не успел покинуть зону эвакуации, то у него больше нет возможности передумать. Из-за сильного ветра, предвещающего приближение урагана, выезжать куда-то на машине теперь уже слишком небезопасно.



Приюты для беженцев обустраивают в школах и больницах в районах, которые по прогнозам пострадают от урагана меньше всего.


По сообщениям властей, в приютах размещено около 40 тысяч человек.



Десятки тысяч жителей южной части Флориды уже давно покинули свои дома на автомобилях.


Люди заранее закупались всем необходимым.


Стеллажи с водой во многих магазинах остались абсолютно пустыми.


Все они направились на север штата, чтобы переждать бурю в более безопасном месте. Во время массового переезда начались серьезные проблемы с нехваткой бензина. Властям штата пришлось срочно организовывать дополнительные поставки топлива, а за его доставкой на заправочные станции было поручено следить военным. Около заправок сформировались огромные очереди, и водителям приходилось ждать по несколько часов, чтобы заправить свой автомобиль. За порядком в очередях сделала полиция.


Перед тем, как покинуть штат, местные жители заколотили двери и окна своих домов, офисов и магазинов. В строительных магазинах в это время было не протолкнуться.




Но не все подошли к делу ответственно.


Многие заколоченные витрины исписали разными надписями.




«Сабвей» решил никуда не переезжать.


Кое-где даже наливали бесплатные коктейли.






Слабоумие и отвага.


В парке развлечений в городе Дайтона Бич сотрудники разобрали некоторые постройки и рекламные конструкции.


Кто-то решил укрепить крышу дома.


Люди собирали мешки с песком, чтобы укрепить ими свои дома и придать оставленным автомобилям больший вес. Получить их можно было и в специально организованных точках. Рядом с ними сразу же выстроились многочасовые очереди. На каждый автомобиль тут выделялось не больше 10 мешков.


Некоторые обматывали стекла и окна подушками.


А кто-то использовал пленку.


Мешки с песком также можно встретить на улицах.




Полиция и спасательные службы в обязательном порядке эвакуировали бездомных. Большинство бездомных подчинялось, но некоторых приходилось задерживать силой.


Животных в зоопарках перевели в специальные укрепленные помещения.




Все рыбаки затаскивали свои лодки в сараи, хотя никакие сараи, конечно же, во время урагана эти лодки не спасут.


Последние два дня на побережье Флориды бушуют сильные ветры.


Но оставшихся в южной части штата людей это не особо пугает.






Ураган Ирма должен ударить по южной части Флориды уже через несколько часов.
Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!

А чтобы не пропускать мои посты, подключитесь к Телеграм-боту

И не забывайте про Твиттер с Ютубом

… и ещё Инстаграм! 👍

Tags: , , , , , , ,
promo varlamov.ru november 17, 2011 20:24 149
Buy for 2 000 tokens
Реклама в этом блоге
В этом блоге можно разместить рекламный пост. Ежемесячная аудитория – более 1,5 млн. уникальных посетителей. Для тех, кто просто хочет скачать прайс, есть эта ссылка. Для тех, кто хочет посмотреть полную презентацию со статистикой, портретом аудитории и моими предложениями по рекламе,…
  • Комментарии (337)
    • :
    ← назад
    вперёд →
    gnom_veseliy
    Фракция ПЖиВ в г.Майами провела срочное совещание принято решение "ни шагу назад" Велика Америка,а отступать некуда!

    Паникёровъ и мародёровъ разстреливать на местахъ.

    Г-ну Leonteff выдать его дельтоплан для немедленной и безоговорочной эвакуации.

    Edited at 2017-09-10 09:55 (UTC)
    Новый
    wooden_a
    Варламов! Вот нахера ты прикрутил скрипт по отсылу опечаток который нихера не пашет?
    по зарядью 12й пункт: "ущущенья" у тебя
    по урагану: полиция сделала за порядком
    Новый
    dragon_dances
    А чего там на русских патриотических форумах по этому поводу? Урагану уже присвоено следующее досрочное звание? Молебны в церквях православных за снос сатанинской омериги к хуям отслужили? МЧС уже высказалось, что у них жертв было бы меньше, чем будет у толстых американцев? Ну и Путин-то, Путин уже выразил соболезнования пострадавшему от урагана американскому народу?


    Edited at 2017-09-10 10:01 (UTC)
    Новый
    Наказание за Трампа
    redpill_ru
    Многие в США верят, что все эти ураганы и наводнения - это наказания американцам за то, что проголосовали за Трампа
    Новый
    Re: Наказание за Трампа
    thelasttoken
    И что, никто не говорит, что это Путин испытывает метеорологическое оружие массового поражения?
    Новый
    supmaxgreat
    Кстати, при Сталине не было никаких ураганов. Виноваты либералы и глобалисты. Климатическое оружие - их рук дело. Иосиф Виссарионович в нашем сердце!

    Edited at 2017-09-10 15:52 (UTC)
    Новый
    kaspar_99
    Да, ничтожен человечек перед Природой, пыжится, гнёт пальчики, суетится как муровей, грозя все испепелить своими бомбочками, а та лишь лениво ухмыляется, потом лишь дунет слегка и сразу становится ясно, кто есть ху в этом мире.
    Новый
    conel
    Я думаю , обыватели на этом еще и заработают :) Кстати Ирма ослаб :)
    Новый
    navalnypresiden
    Бох терпел и им велел, а проклячтые пендосы если что, гуманитаркой помогут
    Новый
    e_liza_vetka
    Знал о Кубе?
    "По данным Reuters, не менее 24 человек погибли в результате обрушения «Ирмы» на острова в Карибском бассейне..." И куда только ваш "сердобольный" бог смотрит.
    Новый
    ничего страшного
    jacomo jacy
    Я и еще 9 тыс. Смотрим прямую трансляцию по перископуߒ怀000000000и🇸🇺🇸🇺🇸🇺
    Новый
    Алекс фон Бок
    да, пофиг, что там у твоих хозяев твориться. Одуванчик, что про обсер на выборах то не пишешь? как там гудочники и кацчники поживают?
    Новый
    Павел Горяинов
    Насколько все масштабно и продумано до мелочей. 6 млн человек эвакуация это фантастика какая-то.
    Не представляю как в России собрались бы эвакуировать Ростовскую Область и Краснодарский Край к примеру.
    Русский дом это огонь)
    Новый
    Продажи
    gomzyakov77
    Зато торговые сети планы продаж выполнят на полгода вперед. Кстати, откуда у пиндосов столько денег на покупки?
    Новый
    Re: Продажи
    jmyshanya
    они работают, а ты голосуешь за путинаединую россию. поэтому у них есть деньги, а у тебя их никогда не будет...
    Новый
    amentus
    Чем отличается США от Старого света? а тем прежде всего, что американцы - не видели врага на своей земле, их дома не горели, женщин не насиловали, барахло не грабили. "Война за независимость" - не в счет, да и было очень давно, гражданская - тем паче, потому как друг друга месили, да и тоже давно. В общем - недосягаемые, непобедимые - и каждый второй ожирел от дешевых харчей со всего мира.
    Ну вот - Бог не фраер, время от времени трясет с них жирок.
    Сочуйствие они обретут только от простовов. Таков реверс "мирового господства". Господ не любят - кстати, самые ярые холуи больше всех.
    Новый
    roxyoksa
    Моя коллега из Маями в прошлую среду уже умотала в Даллас
    Новый
    petyap
    Мечта для едерастов. Сколько же можно халявно напилить после такого урагана.
    Новый
    gran_stak
    Кому-то свыше надоело вранье о космосе. Сначала Хьюстон за Луну утопил, теперь к Флориде за Марс подбирается.
    Новый
    viktor11015
    "Американцев жалко, америку- нет". (с)
    Если машин нельзя заправить бензином- нарушены поставки бензина, то что говорить о всеобщей электрификации автомобильного транспорта? Когда все владельцы кинутся заряжать свои теслы, то выйдут из строя электросети (анекдот был такой про то, что электричество возят составами в цистернах), а солнечные батарей унесёт ураган.
    Всё таки, божья кара настигает амеров за содеяное.

    Edited at 2017-09-10 11:25 (UTC)
    Новый
  • Комментарии (337)
    • :
    ← назад
    вперёд →