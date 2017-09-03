Мусульмане показали Москве силу



Сегодня в Москве было жарко. Сотни мусульман собрались на несанкционированный митинг в центре! Это первый массовый несанкционированный митинг в центре Москвы за последнее время, когда сотни протестующих перекрывают улицу на несколько часов, а сотрудники полиции никак не вмешиваются, если не считать вежливые просьбы отойти на тротуар. Но повод серьезный. На днях правительство Мьянмы под предлогом борьбы с мусульманскими боевиками уничтожило около 400 человек. Об этом в красках рассказал у себя в инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров, и вскоре после его поста в соцсетях и мессенджерах начали распространять призыв собраться сегодня у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице и потребовать у дипломатов ответ.



Бедные посольские работники забаррикадировались в посольстве, а потом, по слухам среди собравшихся, их вообще вывезли в неизвестном направлении. На территорию посольства в какой-то момент, кстати, вошли наши военные. Как я понял, на случай, если бы толпа разгневанных верующих прорвала оцепление ОМОНа и пошла крушить здание. К счастью, все прошло без столкновений. Массовый сход завершился намазом и подписанием петиции с требованием прекратить геноцид.

Переговоры вели люди Кадырова.



01. Сход был назначен на 12:00. К этому времени люди начали собираться у московского посольства Мьянмы, и довольно скоро там собралось несколько сотен мужчин. Люди скандировали «Аллаху акбар!» и «Буддисты — террористы». Кстати, женщины тоже были, но стояли небольшой группой в стороне.


02. Также они требовали, чтобы на место приехали съемочные группы федеральных каналов. Так они хотели прорвать информационную блокаду и привлечь внимание к тому, что сейчас происходит в Мьянме.


03. Полицейские попросили всех разойтись, но мусульмане это проигнорировали и продолжили свою акцию протеста. Задержаний не было, разгон тоже никто устраивать не стал, но у места сбора на всякий случай дежурила группа ОМОНа.


04. Сначала протестующих просто просили не занимать проезжую часть, но их становилось все больше, и в конце концов дорогу пришлось перекрыть. ОМОН в полной экипировке с щитами оцепил территорию вокруг посольства и отказался пропускать митингующих и пешеходов.


05. Из-за этого было несколько небольших конфликтов. Например, в какой-то момент через кордон пропустили несколько обычных прохожих. После этого начался конфликт митингующих с ОМОНом на тему «почему русских пропускают, а нас нет». Некоторые люди были настроены довольно агрессивно, звучали призывы прорывать оцепление ОМОНа. Но народ сдерживали, и собравшиеся тоже старались друг друга успокаивать.


06. Около 14:00 на место приехали представители Чеченской республики. Один из выступавших рассказал, что им удалось связаться с послами Мьянмы через МИД, и что в течение часа им устроят переговоры. При этом он призвал людей сохранять спокойствие, не проявлять насилие и не призывать к нему. На его речь митингующие отреагировали громкими криками «Аллаху акбар!».


07. Посольство по-прежнему оставалось закрытым и оцепленным. Большая Никитская улица была перекрыта для автомобилей и пешеходов. Митингующих тут было порядка 500 человек. Они ждали официального ответа из посольства. Правда, позже стало известно, что сотрудников посольства уже давно эвакуировали.


08. Среди собравшихся были радикально настроенные люди, которые призывали чуть ли не сжечь посольство и поставить всех на колени. Но таких были единицы. Тем не менее, люди говорили, что если из посольства не последует вразумительного ответа, но они останутся протестовать и не разблокируют улицу.


09. У митингующих были мегафоны, через которые выступали все желающие. Выступающие просили, чтобы высшее руководство страны выступило в защиту мусульман Мьянмы. Это их главное требование. Люди громко призывали до последнего добиваться ответа от Мьянмы и всеми силами стараться привлечь внимание федеральных властей. Звучали призывы отправиться в Мьянму на защиту братьев мусульман.


10. Представитель Адама Делимханова с большой группой охраны несколько раз ходил в посольство. Он, кстати, был единственный, кого пропускали через кордоны ОМОНа.


11. Частично восстановить движение по Большой Никитской удалось примерно в 15:00.


12. Чеченцы, которые вели все переговоры, снова попросили собравшихся вести себя в рамках закона, не поддаваться на провокации.


13. Скоро представитель Адама Делимханова призвал всех оставить подпись к петиции на имя Путина и разойтись по домам. Народ еще повозмущался немного, но потом послушался и успокоился.


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16. По поводу поведения полиции. Вела она сегодня крайне корректно. Представьте, что Навальный через телеграм и соцсети собрал бы в центре Москвы сотни людей и перекрыл бы улицу. Что бы было? Их бы упаковали по автозакам за 30 минут. На Большой Никитской не было и намека на насилие со стороны полиции. Максимум, что они делали — это вежливо просили людей отойти с дороги. Но их особо не слушали. У митингующих вскоре появились мегафоны, они прямо на проезжей части начали раздавать интервью, причем довольно эмоционально. Вот запись одного из выступавших: https://t.me/varlamov/2261 послушайте, чтобы понять атмосферу





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19. Несколько раз митинг прекращался и собравшиеся молились прямо на тротуарах и во дворах ближайших домов.


20. Выглядело это довольно странно для центра Москвы.


21. Полиция никак не вмешивалась в происходящее.


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28. Из транспорта по перекрытой улицы пропускали только автобусы.


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30. Перекрытие вокруг посольства.


31. Было очень много чеченцев, которые приехали специально из Грозного сегодня.


30. Тем временем до сих пор не совсем понятно, что на самом деле происходит в Мьянме. Мьянма в основном буддийская страна, но на ее окраине есть несколько штатов, в которых живут люди, исповедующие ислам (в том числе народ рохинджа). Им обещали дать независимость еще в 1940-х годах, но обещание так никто и не сдержал. И с тех пор между мусульманами и правительством Мьянмы не прекращаются конфликты. Рохинджа не признают правительство Мьянмы и продолжают требовать независимость, а правительство называет их незаконными мигрантами и исламскими боевиками. Все это сопровождается нападениями и погромами с обеих сторон.


31. Бойцы рохинджа громят армейские объекты и полицейские участки, а власти проводят массовые облавы и аресты. Первого сентября правительство Мьянмы заявило, что в ходе очередной операции оно ликвидировало примерно 400 мусульманских боевиков. После этого правозащитные организации и политики из мусульманских стран и заговорили о геноциде. Местные мусульмане говорят, что убитых на самом деле намного больше. По их словам, счет уже идет на тысячи, при этом правительственные войска продолжают уничтожать мусульманские деревни, пытают и насилуют их жителей.


32. Многие мусульмане бегут из Мьянмы и ищут укрытие в соседних странах. По сообщениям СМИ, 300-400 тысяч рохинджа сейчас живут в Бангладеш в лагерях беженцев практически без воды, еды и лекарств. Также мусульмане бегут в Индию и Малайзию. Но ни одна из этих стран не хочет оставлять рохинджа у себя. Их постоянно грозятся выселить на какой-нибудь необитаемый остров, чтобы они сами там разбирались со своими проблемами. Но международное сообщество и страны ООН не дают им это сделать. Еще в марте Великобритания потребовала рассмотреть положение рохинджа на специальном заседании Совета Безопасности ООН, но Китай и Россия высказались против излишнего вмешательства в конфликт, и никакого решения принять так и не удалось.


33. Акции и митинги «Против геноцида в Мьянме» проходят не только в Москве. Например, такой же митинг сегодня прошел в Берлине. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава Чечни Рамзан Кадыров уже потребовали от ООН немедленно вмешаться в ситуацию и прекратить насилие над мусульманами.


34. Завтра должен пройти масштабный митинг в Грозном.




Я вынужден второй раз обратиться к теме кровавых действий властей Мьянмы. Армия, не имеющих человеческого облика полчищ, уничтожает народ рохинья. Карательные операции и санкционированные властями массовые погромы отличаются особой жестокостью. Весь мир шокирован, но не властители мира. Сотни и тысячи голых трупов женщин, стариков и детей… Обезумевшие от ужаса лица беженцев… И это лишь те фотографии, которые распространяются самими убийцами. Журналистам и правозащитникам закрыт въезд в штат Ракхайн, зачищаемый от мусульман. На рохинья навалилась военная машина страны с более чем 50-и миллионным населением, из которых 90% буддисты. Реакция политиков и мировых лидеров на события в Мьянме свидетельствует о полной безнравственности современного мироустройства. Главы государств и министры иностранных дел в рот воды набрали. ООН ограничивается жалкими заявлениями о своей «озабоченности». Когда в редакции парижского журнала произошли известные события, для участия в манифестации прибыли короли и президенты, премьеры и министры. А в Мьянме армия и бандиты насилуют, пытают и убивают тысячи и тысячи человек только за то, что они рохинья и мусульмане, но маршировавшие в Париже «деятели», ничего не видят. Мне хочется спросить, как вы смотрите в глаза своих жён, детей, не обращая внимания на массовое кровопролитие в Мьянме? Двенадцатого сентября в Нью-Йорке откроется 72-я очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. В ней примут участие президенты, короли, премьеры и министры почти двухсот стран мира. В предварительной повестке 171 вопрос со многими сотнями подпунктов. Но ни слова о событиях в Ракхайне. Вот истинное лицо ООН, которое давно уже превратилось в посиделки и говорильню, не способную решить ни одну проблему, если это не в интересах небольшой кучки стран. Поэтому советую всем отправить короткие сообщения протеста в ООН и посольство Мьянмы.

Да восторжествует справедливость!

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров
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  • Комментарии (832)
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    dragon_dances
    Правительство Мьянмы конечно молодцы. Борются таки с международным терроризмом. А русские - лживые ссыкуны, рассказывают байки про терроризм в Сирии, а у себя дома на улицах городов какой-то исламский адок. Отдельно хотелось бы отметить русских силовиков, которые давят митинги православных россиян и не вынимают языки из жопы россиян, которые убили первого русского в 16 лет.
    Новый
    little_ursa
    глава Чечни Рамзан Кадыров уже потребовали от ООН немедленно вмешаться в ситуацию и прекратить насилие над мусульманами
    ну оон уже как-то пытались влезть, только сама же россия выступила против. Вместе с китаем. Так что рамзан бы уж определился, от кого что требовать
    или в очередной раз разыгрывают дурака? вчера говорили одно, а сегодня другое, надеясь на то, что у электората память как у рыбки. Вчера ООН были плохими, потому что хотели влезть во внутренние дела мьянмы, а сегодня ООН снова плохие, потому что не хотят туда влезать. Неважно, что нести, главное почаще говорить, что оон плохое, одна россия дартаньян
    Новый
    dragon_dances
    Русским лишь бы погавкать на тему геополитики. То что в Чечне тейп россиянина убившего первого русского в 16 лет занимается насилием над остальными местными мусульманами - всем похуй. А вот что там в Мьянме - до этого дело есть. Да и вообще любые российские заявления на внешнеполитические темы на самом деле являются диалогом с собственным умственно-неполноценным населением.
    Новый
    dimas_ucha
    а еще за этим событием как то пропало всякое внимание к делу о стреляющем в гостинице человеке. А там уже и порошок исчез из дела, и вообще все нормуль)
    Новый
    vintagespb
    они тут власть. а соловьев дальше может на тв про геополитику кукарекать.
    Новый
    dragon_dances
    Соловьёв-то покукарекает, да уедет на родину в Италию, бросаться кирпичами баксов в местных официантов. А ваньки останутся приговаривать "Рамзанкадыров - сукин сын, но это наш сукин сын", не забывая подмахивать задницей соотечественникам Героя России.
    Новый
    dimas_ucha
    Чувствуете эту известную логику: "нас в загон загнали, и этих надо, ишь развыступались"?


    А надо порадоваться: "этим можно, значит и нам можно".


    Поучиться: они просто не боятся законов которые введены на счет митингов и сборищ. Вот и весь секрет.
    Новый
    Тренировочка
    murzikcot
    удалась.Оповестили друг друга по соцсетям,мессенджерам,прикатили "бригадиры" из Грозного,оперативненько собрались в назначенном месте в назначенный час.Русской диаспоре Москвобада дан маленький звоночек.Я бы на их месте призадумался как, на чем, и куда в случае чего выбираться из города.
    Новый
    Re: Тренировочка
    kavoradzho
    В случае чего(в случае серьёзного чего), москва дня за три перемелет это непоротое поколение абреков и прикопает где-нибудь в кучино. Мы аккуратно не умеем решать проблемы, а вот немного массовых казней - эт легко и с радостью.
    Новый
    wolkmann
    Мне одному кажется, что в этой Мьянме что-то вроде нашей чеченской кампании происходит?
    Мусульмане хотят отделиться с куском земли, а им не дают
    Новый
    one111
    Зато русские после винтилова получат по 10000 евро от ЕСПЧ, а чеченцы удовольствуются убитыми детьми омоновцев!
    Новый
    rus_2016
    А недавняя попытка проверить документы у чеченов в Воронеже?А вернувшись к теме поста однозначно следующее. На территории РФ проживает много наций, но нохчи неприкасаемые - их нельзя останавливать, проверять документы, досматривать - сразу шум до начальника МВД с последующими извинениями полиции и материальной компенсацией. И уж тем более в их адрес нельзя сказать, чтоб нохчи ехали себе в аул. Ибо это сразу расценивается как экстремизм и угроза правящему режиму. При этом опять же слова А. Кадырова "убивайте русских как можно больше" - экстремизмом не являются, ему стоит памятник в столице, а в Питере назван мост в его честь. Также хотелось бы обратить внимание на именно националистический характер покровительства главы Ичкерии Р. Кадырова, но при этом никто не скажет ему "националистичнский бред" или "упертый нацик". Иными словать есть истинные арийцы - нохчи, у них даже документы проверить нельзя без последствий для полицейского, им можно все, а есть все остальные граждане РФ - тупое быдло с которым можно сделать все что захочешь и никто об этом не узнает и никогда не попадет на первые полосы СМИ. Вот собственно и все, что нужно знать о политике толерантности, мультикультурности и равенства всех перед конституцией РФ и законами внутри РФ.
    Новый
    smilevilkas
    это только начало, как сладко одни войны улыбаются другим
    своим братьям во христе, мир победил, правильно,
    ну а как же навальный же враг
    Новый
    V for Vnature eblany
    Евгений Шерипов
    Несанкционированнный митинг
    @
    Полиция не вмешивалась, но если было бы про Навального - всех бы избили и погрузили
    ????
    PROFIT!

    У Варламова прям классический для славян случай восхищения мусульманской наглостью.
    Это отвратительно, смотреть как этих людей боятся не только другие граждане, их боится полиция, их боится ОМОН, их боятся чиновники.
    И они об этом знают и они этим пользуются.

    Ситуация с Мьянмой - вообще настолько высосанный из пальца инфоповод что просто смешно.
    Новый
    Re: V for Vnature eblany
    kavoradzho
    Да никто их не боится, тоже мне предмет для страха нашли. Менты прост не знают как себя вести. Русские люди без отмашки сверху боятся инициативу проявить, а так то только свисни
    Новый
    mercator100
    33. Было очень много чеченцев, которые приехали специально из Грозного сегодня.
    ==
    Это ПЯТЬ!
    Новый
    gray12
    100% из них не знает, где Мьянма на карте. В Сирии вообще мусульман мочат в промышленных масштабах и что-то никто не собирается по этому поводу...Может это не мусульмане набирают силу, а академик показал, что одним твитом соберет толпу под любым предлогом?
    Новый
    one111
    Ну так в Сирии одни мусульмане мочат других, это можно. А в Мьянме какие-то неверные посмели мусульман обидеть!!!
    Новый
    zambor
    Как можно выразить благодарность правительству Мьянмы за вклад в борьбу с исламским терроризмом?
    Новый
    indey_ua
    Пора узнать
    Видите, борьбу они ведут по всему миру. Даже самые мирные готовы будут присоединиться, если увидят реаьность победы
    А все от мракобесия. Мусульманству пора пережить Реформацию, и "нормальным" мусульманам (если таковые есть) отхреститься от мракобесов и принать верховнство гуманистических ценностей над аллахом.
    Новый
    odinwald
    Как они все смогли одновременно из захваченной радикальным исламом Европы в Москву так быстро попасть?!
    Вот что значит организация!
    Новый
    rus_2016
    Ключевая фраза " Задержаний не было, разгон тоже никто устраивать не стал" - вот и все, что нужно было знать о политике властьимущей мрази, предательстве Путина русского народа и хасавюртском соглашении.
    Позор правительству РФ!!!
    Русским, как правильно сказано в посте, уже давно б завернули ласты и навесили 20 лет по 282 статье. Мрази чуркестанские.
    Новый
    Dark Sand
    граждане, вы не поняли? полиция ссытся протестов. не надо спрашивать разрешения на протест в загончиках - люди вышли и им ничего за это не было.
    Новый
    one111
    За протест ничего не бывает, только когда демонстранты готовы убивать.

    А хомячки Навального - убивать не готовы, поэтому их и дальше арестовывать, разгонять и кошмарить.
    Новый
    Andrey Zhuravlyov
    властям РФ сейчас не до Мьянмы. Они спасениемп своей задницы более озабочены)))
    Новый
    pbypbdth
    Но зачем то РФ вместе с Китаем регулярно накладывают вето по Мьянме. С Китаем понятно, Мьянма его вассал. Россия то зачем туда лезет.
    Новый
    europeee
    Ты в своём уме? Там было 500 человек...да хоть 100 тыс. как на курбан-байраме. Написать количество русского населения Москвы или сам загуглишь?
    Новый
  • Комментарии (832)
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