Мусульмане показали Москве силу

nicefella2000 таки отправьте их всех в Мьянму защищать братьев-мусульман! Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

dragon_dances Правительство Мьянмы конечно молодцы. Борются таки с международным терроризмом. А русские - лживые ссыкуны, рассказывают байки про терроризм в Сирии, а у себя дома на улицах городов какой-то исламский адок. Отдельно хотелось бы отметить русских силовиков, которые давят митинги православных россиян и не вынимают языки из жопы россиян, которые убили первого русского в 16 лет. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

little_ursa глава Чечни Рамзан Кадыров уже потребовали от ООН немедленно вмешаться в ситуацию и прекратить насилие над мусульманами

ну оон уже как-то пытались влезть, только сама же россия выступила против. Вместе с китаем. Так что рамзан бы уж определился, от кого что требовать

или в очередной раз разыгрывают дурака? вчера говорили одно, а сегодня другое, надеясь на то, что у электората память как у рыбки. Вчера ООН были плохими, потому что хотели влезть во внутренние дела мьянмы, а сегодня ООН снова плохие, потому что не хотят туда влезать. Неважно, что нести, главное почаще говорить, что оон плохое, одна россия дартаньян Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

dragon_dances Русским лишь бы погавкать на тему геополитики. То что в Чечне тейп россиянина убившего первого русского в 16 лет занимается насилием над остальными местными мусульманами - всем похуй. А вот что там в Мьянме - до этого дело есть. Да и вообще любые российские заявления на внешнеполитические темы на самом деле являются диалогом с собственным умственно-неполноценным населением. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

tatik_201302 Кадыров решил проверить готовность своих " войнов Аллаха " Проверил. Готовы. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

dimas_ucha а еще за этим событием как то пропало всякое внимание к делу о стреляющем в гостинице человеке. А там уже и порошок исчез из дела, и вообще все нормуль) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

vintagespb они тут власть. а соловьев дальше может на тв про геополитику кукарекать. Ответить



Ссылка Новый

dragon_dances Соловьёв-то покукарекает, да уедет на родину в Италию, бросаться кирпичами баксов в местных официантов. А ваньки останутся приговаривать "Рамзанкадыров - сукин сын, но это наш сукин сын", не забывая подмахивать задницей соотечественникам Героя России. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

dimas_ucha Чувствуете эту известную логику: "нас в загон загнали, и этих надо, ишь развыступались"?





А надо порадоваться: "этим можно, значит и нам можно".





Поучиться: они просто не боятся законов которые введены на счет митингов и сборищ. Вот и весь секрет. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

rus_2016 Да нет никаких законов. Но есть тупое быдло, которое верит в "закон"))) Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Тренировочка murzikcot удалась.Оповестили друг друга по соцсетям,мессенджерам,прикатили "бригадиры" из Грозного,оперативненько собрались в назначенном месте в назначенный час.Русской диаспоре Москвобада дан маленький звоночек.Я бы на их месте призадумался как, на чем, и куда в случае чего выбираться из города. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Re: Тренировочка kavoradzho В случае чего(в случае серьёзного чего), москва дня за три перемелет это непоротое поколение абреков и прикопает где-нибудь в кучино. Мы аккуратно не умеем решать проблемы, а вот немного массовых казней - эт легко и с радостью. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

wolkmann Мне одному кажется, что в этой Мьянме что-то вроде нашей чеченской кампании происходит?

Мусульмане хотят отделиться с куском земли, а им не дают Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Игорь Рябинин Оказывается мусульмане уважаемые люди? Попробовали бы русские устроить не санкционированный митинг. Вмиг бы всех повязали. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

one111 Зато русские после винтилова получат по 10000 евро от ЕСПЧ, а чеченцы удовольствуются убитыми детьми омоновцев! Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

rus_2016 А недавняя попытка проверить документы у чеченов в Воронеже?А вернувшись к теме поста однозначно следующее. На территории РФ проживает много наций, но нохчи неприкасаемые - их нельзя останавливать, проверять документы, досматривать - сразу шум до начальника МВД с последующими извинениями полиции и материальной компенсацией. И уж тем более в их адрес нельзя сказать, чтоб нохчи ехали себе в аул. Ибо это сразу расценивается как экстремизм и угроза правящему режиму. При этом опять же слова А. Кадырова "убивайте русских как можно больше" - экстремизмом не являются, ему стоит памятник в столице, а в Питере назван мост в его честь. Также хотелось бы обратить внимание на именно националистический характер покровительства главы Ичкерии Р. Кадырова, но при этом никто не скажет ему "националистичнский бред" или "упертый нацик". Иными словать есть истинные арийцы - нохчи, у них даже документы проверить нельзя без последствий для полицейского, им можно все, а есть все остальные граждане РФ - тупое быдло с которым можно сделать все что захочешь и никто об этом не узнает и никогда не попадет на первые полосы СМИ. Вот собственно и все, что нужно знать о политике толерантности, мультикультурности и равенства всех перед конституцией РФ и законами внутри РФ. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

smilevilkas это только начало, как сладко одни войны улыбаются другим

своим братьям во христе, мир победил, правильно,

ну а как же навальный же враг Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

100512 возможно Ответить



Ссылка Новый

V for Vnature eblany Евгений Шерипов Несанкционированнный митинг

@

Полиция не вмешивалась, но если было бы про Навального - всех бы избили и погрузили

????

PROFIT!



У Варламова прям классический для славян случай восхищения мусульманской наглостью.

Это отвратительно, смотреть как этих людей боятся не только другие граждане, их боится полиция, их боится ОМОН, их боятся чиновники.

И они об этом знают и они этим пользуются.



Ситуация с Мьянмой - вообще настолько высосанный из пальца инфоповод что просто смешно.

Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Re: V for Vnature eblany kavoradzho Да никто их не боится, тоже мне предмет для страха нашли. Менты прост не знают как себя вести. Русские люди без отмашки сверху боятся инициативу проявить, а так то только свисни Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

evgen_gavroche Хозяева одним словом.

Пыня на этот раз зассал Ответить



Ссылка Новый

Nikolay Ragozin Зассал - это когда хотел изначально.

А он хотел? Ответить



Ссылка Новый

basilisk Смелым можно всё, трусливым - ничего. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

rus_2016 Хорошо быть смелым, когда в правительстве чурка и есть в УК 282 антирусская статья. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

mercator100 33. Было очень много чеченцев, которые приехали специально из Грозного сегодня.

==

Это ПЯТЬ! Ответить



Ссылка Новый

rus_2016 Так чурка ж не работает. Кроме терроризма за все 2000 лет Чечня никогда ничего не производила. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

matroskyyn почему обезьяны не на пальме Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

kalininigor Так просятся- не пускают. Ответить



Ссылка Новый

kina_loko надо было сразу идти на Кремль Ответить



Ссылка Новый

moscoww Зачем ломать кормушку? Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

gray12 100% из них не знает, где Мьянма на карте. В Сирии вообще мусульман мочат в промышленных масштабах и что-то никто не собирается по этому поводу...Может это не мусульмане набирают силу, а академик показал, что одним твитом соберет толпу под любым предлогом? Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

one111 Ну так в Сирии одни мусульмане мочат других, это можно. А в Мьянме какие-то неверные посмели мусульман обидеть!!! Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

jon_jonovich Так убивают же в Мьянме



Edited at 2017-09-03 14:55 (UTC) Ответить



Ссылка Новый

zambor Как можно выразить благодарность правительству Мьянмы за вклад в борьбу с исламским терроризмом? Ответить



Ссылка Новый

jenta17 не знала что мусульмане это нация.... Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

indey_ua Пора узнать

Видите, борьбу они ведут по всему миру. Даже самые мирные готовы будут присоединиться, если увидят реаьность победы

А все от мракобесия. Мусульманству пора пережить Реформацию, и "нормальным" мусульманам (если таковые есть) отхреститься от мракобесов и принать верховнство гуманистических ценностей над аллахом. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

kenigsberg_ost ааах хахха

масква и масквичи Ответить



Ссылка Новый

odinwald Как они все смогли одновременно из захваченной радикальным исламом Европы в Москву так быстро попасть?!

Вот что значит организация! Ответить



Ссылка Новый

rus_2016 Ключевая фраза " Задержаний не было, разгон тоже никто устраивать не стал" - вот и все, что нужно было знать о политике властьимущей мрази, предательстве Путина русского народа и хасавюртском соглашении.

Позор правительству РФ!!!

Русским, как правильно сказано в посте, уже давно б завернули ласты и навесили 20 лет по 282 статье. Мрази чуркестанские. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

one111 Странно, предал русский Путин, а мрази почему-то чуркестанские. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Dark Sand граждане, вы не поняли? полиция ссытся протестов. не надо спрашивать разрешения на протест в загончиках - люди вышли и им ничего за это не было. Ответить



Ссылка Новый

one111 За протест ничего не бывает, только когда демонстранты готовы убивать.



А хомячки Навального - убивать не готовы, поэтому их и дальше арестовывать, разгонять и кошмарить. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

Andrey Zhuravlyov властям РФ сейчас не до Мьянмы. Они спасениемп своей задницы более озабочены))) Ответить



Ссылка Новый

pbypbdth Но зачем то РФ вместе с Китаем регулярно накладывают вето по Мьянме. С Китаем понятно, Мьянма его вассал. Россия то зачем туда лезет. Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

igorkiselnikov Пусть валят в Мьянму, какого хрена у нас выёбываться? Ответить

Развернуть

Ссылка Новый

V for Vnature eblany Евгений Шерипов Так они "у вас" себя хозяевами чувствуют. Ответить



Ссылка Новый

dimases Теперь это их город, скоро будет вся страна :( Ответить



Ссылка Новый