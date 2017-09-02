История России

poymaykota Если твоему бате слепой безрукий инвалид прифотошопит сиськи и то будет выглядеть убедительнее. Ответить

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smilevilkas ну дык великая и могучая, могучая - но не хочучая Ответить



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dragon_dances Совок загнулся за 70 лет, сегодняшнее похоже уложится в половину срока. Хотя с приличной вероятностью на этот раз обойдётся без громких потрясений и смен вывесок, а просто будет затихать и деградировать, превратившись в итоге в отсталое захолустье планеты. Ответить

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lemj63 Где период антиалкогольной компании? Без него тема не раскрыта. Ответить



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navalnypresiden Где ребра рубят на асфальте, к пиву Ответить



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murzikcot В Великой Британии 10 января 1863 года было открыто метро а в России только в 1861 году отменили крепостное право а метро вообще построили только в 1935 году. Как же далеко вперед, на целые поколения ушел цивилизованный Западный мир. Ответить

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latynanin Рабство в США отменили в 1865, а сегрегацию только в 1964.



Edited at 2017-09-02 14:06 (UTC) Ответить

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valerjano История величия. А ведь в 60-х годах, люди в валянках так же думали, что Россия самая могучая страна в мире, а за её пределами люди голодают и вообще даже люди, а сплошные пендосы и гейропейцы.

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ext_4223307 В Индии до сих пор голодают Ответить

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susliksurok все это давно было в сообществе foto-history Ответить



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dronetz Гребенщиков отдельно доставляет. Прикупил по дешевке автохлам из Европ - и даже не помыв, красуется на его фоне. Вся суть убожества "русского рока" в одном фото. Ответить



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abzaz_423 Не жили хорошо, нечего было и начинать. Ответить



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supernova78_sas Эх, Святые 90е. Время развития и возможностей. Как сейчас сказали бы время стартапов. Да многие, не вписались в рынок, но на то это и рынок, что одни взлетают и поднимаются, а неудачники падают на дно. Ельцин - на данный момент лучший президент рашки за все ее время. Он по крайней мере не конфликтовал со всем миром и не устраивал захват чужой земли. Ответить

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crowleymazz Зачем постить такой шлак, который и так гуляет по интернету, типа смотрите какой совок был плохой.Почему Варламов никогда не пишет позитивные вещи о России, как то однобоко с гнильцом всё получается. Ответить

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ext_4223307 Ну вот нравится ему, когда в России все плохо. Ответить



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latynanin Хорошо живется на Руси, чтобы не писали ВВС! Ответить

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navalnypresiden Люди на фотках какие-то все ущербные Ответить

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arestant5 На первой фотке мужик круто запрыгнул на чела,теперь понятно что означает слово ломают Ответить

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Видно у прыгуна большой опыт в допросах. sex_bez_zppp Видно у прыгуна большой опыт в допросах.

Я думаю, что повреждение позвоночника лежащему практически гарантированы. Ответить



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ext_4207797 "Москва, 1921-1925 годы. Беспризорник в рядах уличных торговцев."



Да не пизди про 1921-1925, качество слишком хорошее. Или все на несколько минут замерли? Ответить

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navalnypresiden Может иностранец фоткал, у них и цветные в то время уже появились Ответить



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ratitapresumida То есть у нас тогда еще все было как-то не очень? Сломанные лавки, проблемы с водостоком, мясо на полу валяется... Ответить



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из истории СССР huntas_militara

2017











герои социалистического труда из бывшей советской Прибалтики2017 Ответить

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Re: из истории СССР sukablyatnahuy что за чучелы) Ответить



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existentia78 Ахахах, 1984 год - инженеры ВАЗ не могут сделать грёбаный фургон! Но советское образование "лучшее в мире" (многие до сих пор уверены) ))) Ответить

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СПАСИБО, ИЛЬЯ! КЛАССНЫЕ СНИМКИ! sex_bez_zppp СПАСИБО, ИЛЬЯ! КЛАССНЫЕ СНИМКИ!

Подтверждаю, что все так и было. Даже хуже. Ответить



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huntas_militara

Прибалтика, которая в составе СССР была витриной благополучия



(то что с ней стало сегодня - аж неудобно произносить)



2016



Прибалтика, которая в составе СССР была витриной благополучия(то что с ней стало сегодня - аж неудобно произносить)2016 Ответить

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gran_stak Что сказать то хотел, что народ в целях экономии пересаживается на двухколесный транспорт? Так это ещё не предел. Скоро на лошади пересядет. Понятно косить будут под королевские выездки, но мы то знаем что лошади кормовые. Ответить



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uhovuhe Всё какое то уёбищное, подача и работа на отъебись, а потом жалуются, что пенсия маленькая.

Что мешало красиво разделать мясо и красиво его преподнести народу? Ответить

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huntas_militara а какого х..я вы несёте в массы буржуазную пропаганду Ответить



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gran_stak Кроме как дурным вкус Варламова не назовешь. Так много денег спалил в воспитание вкуса и все зря. Мог бы и бабушку попросить составить этот фоторепортаж, не так стыдно бы было за невежество и дурновкусие. Ответить



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moscoww Как же ты уже всех тут заебал со своей пургой.

Свали уже на хуй отсюда, еблан. Ответить



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nadia_bat А в провинции во многих населенных пунктах все так и осталось и сегодня.

Разве что парочку современных но безвкусных зданий построили рядом с избушками с покосившимися заборами и грязными канавами. А остальное - на том же уровне.

И причина не в коррумпированной власти, а в людях, которые так живут и считают это нормальным, даже предметом гордости.

Еще Петр 1 задавался вопросом, почему что русскому хорошо - немцу смерть, но потом понял, что это просто аксиома. И ниче никогда с этим не сделаешь. Ответить

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lokator77 Так и есть. Ответить



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huntas_militara



в рабочей столовой - пюрешечка с картошечкой

и буржуазный огуречный мохито!







1986 год. Перестройкав рабочей столовой - пюрешечка с картошечкойи буржуазный огуречный мохито! Ответить



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Зачем так люто песдеть? lokator77 Какая "рабочая столовая" нах? Или имеется в виду столовая для рабочих завода Вольво в Гётеборге? Ответить

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altayskie_slony "С 1928 года с ростом беспризорников начали усиленно бороться на государственном уровне. Детей начали размещать в приемниках и приютах, а людей, соглашавшихся брать их на воспитание, на три года освобождали от налогов." - ты забыл написать кто конкретно начал бороться с беспризорностью и одолел её. Или фамилию Дзержинский в блоге Варламова упоминают только при осуждении большевистского режима? Ответить



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galleja На двух фото был рядом )) Ответить



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А где первое фото в итоге? lokator77 Там где менты пиздят хачей? Помню, учился в институте тогда. Хачи и чурки вели себя тогда намного спокойнее. Ответить



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Re: А где первое фото в итоге? trev_phillips Отец мне рассказывал, что чурок в совке регулярно пизьдили на день молодежи, что бы не расслаблялись сука. Ответить

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