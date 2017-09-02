История России
Небольшая, но показательная прогулка сначала по советским, а потом по российским городам.
Москва, 1921-1925 годы. Беспризорник в рядах уличных торговцев. Беспризорников в то время было страшно много, по оценкам разных историков их количество достигло 6-7 млн человек. Причиной этому послужили Первая мировая и Гражданская войны. С 1928 года с ростом беспризорников начали усиленно бороться на государственном уровне. Детей начали размещать в приемниках и приютах, а людей, соглашавшихся брать их на воспитание, на три года освобождали от налогов.
Москва, 1932 год. Охотный ряд. В это время уже было начато строительство Московского метрополитена. Так выглядел его первоначальный план.
Киров, 1940 год. Праздничное убранство гостиницы «Центральной» к 1 мая. Тут она еще совсем новая — ее построили всего за три года до того, как была сделана эта фотография. А в годы войны в ней был оборудован госпиталь.
Уфа, 1945 год. Улица Ленина. Из-за своего удаленного расположения Уфа совсем не пострадала во время Веткой отечественной войны. Наоборот, сюда эвакуировали многие предприятия, заводы, театры и институты, Поэтому за военные годы город сильно вырос и развился.
Москва, 1951 год. Группа редакционных работников, приехавшая вместе с фотографами Фридляндом и Умновым на место строительства МГУ. Фотография, скорее всего, постановочная.
Нижний Тагил, 1954-1955 годы. Проспект Ленина, запечатленный Семеном Фридляндом.
Москва, 1959 год. Женщины чем-то торгуют в «Лужниках».
Рязань, 1965-1970 году. Люди пробираются к Кремлю. За несколько лет до этого тут проводили работы по реконструкции и благоустройству территории.
Снежинск, 1969 год. Фотография, сделанная в одном из дворов на улице Ленина.
Москва, 1982 год. Разрубка мяса на Неглинной.
Новокузнецк, 1983 год. Несколько фотографий Владимира Соколаева. Эта называется «Домосед на прогулке». Сделана на Кузнецкстроевском проспекте.
Еще одна фотография Соколаева «Гармонист на свадьбе».
А эта называется «Некондиционный товар».
«Улица Металлургов после дождя». Подобные работы партия сочла за «Очернение социалистического образа жизни», и в конце концов Соколаева уволили с должности штатного фотографа, которую он в то время занимал.
«Семья пенсионеров с улицы Курако».
Москва, 1980-1990 годы. Студенты-стройотрядовцы на перроне Казанского вокзала. Такие стройотряды работали только летом, во время каникул, и отправляли их, как правило, на какие-нибудь ударные стройки заводов, электростанций и магистралей. Они просуществовали с 1969 по 1991 год.
Москва, 1984 год. Это электромобиль ВАЗ-2702 «Пони» на выставке «Автопром-84». Он задумался как небольшой и экологичный развозной фургон, и конструкторы довольно долго мучались с его проектированием. Первые испытания были провалены, машина оказалась очень неудобной и непрочной. После доработки ее снова отправили на испытания, на этот раз краш-тестом, во время которого машина развалилась на две части. Потом была еще одна серия добароботок и испытаний (тоже неудачных), и в конце концов весь проект был признан провальным и его финансирование прекратили.
Новокузнецк, 1988 год. Продажа бараньих ребер на улицу Веры Соломиной.
Воронеж, 1992 год. Актер Рохелио Герра, исполнивший роль Луиса Альберто в мексиканском сериале «Богатые тоже плачут», приехал в город. Еще он заезжал в Москву, Тверь, Пермь и Санкт-Петербург. Во всех этих городах проходили концерты и шоу, которые он устраивал совместно с российскими певцами и артистами.
Москва, 1992-1993 годы. Рижская площадь.
Рязань, 1993 год. На пьедестале бывшего памятника Ленину поставлен «могильный крест» идеям коммунизма.
Санкт-Петербург, 1995-2000 годы. Борис Гребенщиков со своей «Вольво» на Невском проспекте.
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Edited at 2017-09-02 14:06 (UTC)
На первой фотке мужик круто запрыгнул на чела,теперь понятно что означает слово ломают
Видно у прыгуна большой опыт в допросах.
Я думаю, что повреждение позвоночника лежащему практически гарантированы.
Да не пизди про 1921-1925, качество слишком хорошее. Или все на несколько минут замерли?
из истории СССР
2017
Re: из истории СССР
СПАСИБО, ИЛЬЯ! КЛАССНЫЕ СНИМКИ!
Подтверждаю, что все так и было. Даже хуже.
Прибалтика, которая в составе СССР была витриной благополучия
(то что с ней стало сегодня - аж неудобно произносить)
2016
Что мешало красиво разделать мясо и красиво его преподнести народу?
Свали уже на хуй отсюда, еблан.
А в провинции во многих населенных пунктах все так и осталось и сегодня.
Разве что парочку современных но безвкусных зданий построили рядом с избушками с покосившимися заборами и грязными канавами. А остальное - на том же уровне.
И причина не в коррумпированной власти, а в людях, которые так живут и считают это нормальным, даже предметом гордости.
Еще Петр 1 задавался вопросом, почему что русскому хорошо - немцу смерть, но потом понял, что это просто аксиома. И ниче никогда с этим не сделаешь.
в рабочей столовой - пюрешечка с картошечкой
и буржуазный огуречный мохито!
Зачем так люто песдеть?
А где первое фото в итоге?
Re: А где первое фото в итоге?