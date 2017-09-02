История России



Небольшая, но показательная прогулка сначала по советским, а потом по российским городам.



Москва, 1921-1925 годы. Беспризорник в рядах уличных торговцев. Беспризорников в то время было страшно много, по оценкам разных историков их количество достигло 6-7 млн человек. Причиной этому послужили Первая мировая и Гражданская войны. С 1928 года с ростом беспризорников начали усиленно бороться на государственном уровне. Детей начали размещать в приемниках и приютах, а людей, соглашавшихся брать их на воспитание, на три года освобождали от налогов.


Москва, 1932 год. Охотный ряд. В это время уже было начато строительство Московского метрополитена. Так выглядел его первоначальный план.


Киров, 1940 год. Праздничное убранство гостиницы «Центральной» к 1 мая. Тут она еще совсем новая — ее построили всего за три года до того, как была сделана эта фотография. А в годы войны в ней был оборудован госпиталь.


Уфа, 1945 год. Улица Ленина. Из-за своего удаленного расположения Уфа совсем не пострадала во время Веткой отечественной войны. Наоборот, сюда эвакуировали многие предприятия, заводы, театры и институты, Поэтому за военные годы город сильно вырос и развился.


Москва, 1951 год. Группа редакционных работников, приехавшая вместе с фотографами Фридляндом и Умновым на место строительства МГУ. Фотография, скорее всего, постановочная.


Нижний Тагил, 1954-1955 годы. Проспект Ленина, запечатленный Семеном Фридляндом.


Москва, 1959 год. Женщины чем-то торгуют в «Лужниках».


Рязань, 1965-1970 году. Люди пробираются к Кремлю. За несколько лет до этого тут проводили работы по реконструкции и благоустройству территории.


Снежинск, 1969 год. Фотография, сделанная в одном из дворов на улице Ленина.


Москва, 1982 год. Разрубка мяса на Неглинной.


Новокузнецк, 1983 год. Несколько фотографий Владимира Соколаева. Эта называется «Домосед на прогулке». Сделана на Кузнецкстроевском проспекте.


Еще одна фотография Соколаева «Гармонист на свадьбе».


А эта называется «Некондиционный товар».


«Улица Металлургов после дождя». Подобные работы партия сочла за «Очернение социалистического образа жизни», и в конце концов Соколаева уволили с должности штатного фотографа, которую он в то время занимал.


«Семья пенсионеров с улицы Курако».


Москва, 1980-1990 годы. Студенты-стройотрядовцы на перроне Казанского вокзала. Такие стройотряды работали только летом, во время каникул, и отправляли их, как правило, на какие-нибудь ударные стройки заводов, электростанций и магистралей. Они просуществовали с 1969 по 1991 год.


Москва, 1984 год. Это электромобиль ВАЗ-2702 «Пони» на выставке «Автопром-84». Он задумался как небольшой и экологичный развозной фургон, и конструкторы довольно долго мучались с его проектированием. Первые испытания были провалены, машина оказалась очень неудобной и непрочной. После доработки ее снова отправили на испытания, на этот раз краш-тестом, во время которого машина развалилась на две части. Потом была еще одна серия добароботок и испытаний (тоже неудачных), и в конце концов весь проект был признан провальным и его финансирование прекратили.


Новокузнецк, 1988 год. Продажа бараньих ребер на улицу Веры Соломиной.


Воронеж, 1992 год. Актер Рохелио Герра, исполнивший роль Луиса Альберто в мексиканском сериале «Богатые тоже плачут», приехал в город. Еще он заезжал в Москву, Тверь, Пермь и Санкт-Петербург. Во всех этих городах проходили концерты и шоу, которые он устраивал совместно с российскими певцами и артистами.


Москва, 1992-1993 годы. Рижская площадь.


Рязань, 1993 год. На пьедестале бывшего памятника Ленину поставлен «могильный крест» идеям коммунизма.


Санкт-Петербург, 1995-2000 годы. Борис Гребенщиков со своей «Вольво» на Невском проспекте.
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  • Комментарии (149)
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    dragon_dances
    Совок загнулся за 70 лет, сегодняшнее похоже уложится в половину срока. Хотя с приличной вероятностью на этот раз обойдётся без громких потрясений и смен вывесок, а просто будет затихать и деградировать, превратившись в итоге в отсталое захолустье планеты.
    Новый
    lemj63
    Где период антиалкогольной компании? Без него тема не раскрыта.
    Новый
    murzikcot
    В Великой Британии 10 января 1863 года было открыто метро а в России только в 1861 году отменили крепостное право а метро вообще построили только в 1935 году. Как же далеко вперед, на целые поколения ушел цивилизованный Западный мир.
    Новый
    valerjano
    История величия. А ведь в 60-х годах, люди в валянках так же думали, что Россия самая могучая страна в мире, а за её пределами люди голодают и вообще даже люди, а сплошные пендосы и гейропейцы.
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    dronetz
    Гребенщиков отдельно доставляет. Прикупил по дешевке автохлам из Европ - и даже не помыв, красуется на его фоне. Вся суть убожества "русского рока" в одном фото.
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    supernova78_sas
    Эх, Святые 90е. Время развития и возможностей. Как сейчас сказали бы время стартапов. Да многие, не вписались в рынок, но на то это и рынок, что одни взлетают и поднимаются, а неудачники падают на дно. Ельцин - на данный момент лучший президент рашки за все ее время. Он по крайней мере не конфликтовал со всем миром и не устраивал захват чужой земли.
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    crowleymazz
    Зачем постить такой шлак, который и так гуляет по интернету, типа смотрите какой совок был плохой.Почему Варламов никогда не пишет позитивные вещи о России, как то однобоко с гнильцом всё получается.
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    Видно у прыгуна большой опыт в допросах.
    sex_bez_zppp
    Видно у прыгуна большой опыт в допросах.
    Я думаю, что повреждение позвоночника лежащему практически гарантированы.
    Новый
    ext_4207797
    "Москва, 1921-1925 годы. Беспризорник в рядах уличных торговцев."

    Да не пизди про 1921-1925, качество слишком хорошее. Или все на несколько минут замерли?
    Новый
    ratitapresumida
    То есть у нас тогда еще все было как-то не очень? Сломанные лавки, проблемы с водостоком, мясо на полу валяется...
    Новый
    existentia78
    Ахахах, 1984 год - инженеры ВАЗ не могут сделать грёбаный фургон! Но советское образование "лучшее в мире" (многие до сих пор уверены) )))
    Новый
    СПАСИБО, ИЛЬЯ! КЛАССНЫЕ СНИМКИ!
    sex_bez_zppp
    СПАСИБО, ИЛЬЯ! КЛАССНЫЕ СНИМКИ!
    Подтверждаю, что все так и было. Даже хуже.
    Новый
    huntas_militara

    Прибалтика, которая в составе СССР была витриной благополучия

    (то что с ней стало сегодня - аж неудобно произносить)

    2016

    Новый
    gran_stak
    Что сказать то хотел, что народ в целях экономии пересаживается на двухколесный транспорт? Так это ещё не предел. Скоро на лошади пересядет. Понятно косить будут под королевские выездки, но мы то знаем что лошади кормовые.
    Новый
    uhovuhe
    Всё какое то уёбищное, подача и работа на отъебись, а потом жалуются, что пенсия маленькая.
    Что мешало красиво разделать мясо и красиво его преподнести народу?
    Новый
    gran_stak
    Кроме как дурным вкус Варламова не назовешь. Так много денег спалил в воспитание вкуса и все зря. Мог бы и бабушку попросить составить этот фоторепортаж, не так стыдно бы было за невежество и дурновкусие.
    Новый
    moscoww
    Как же ты уже всех тут заебал со своей пургой.
    Свали уже на хуй отсюда, еблан.
    Новый
    nadia_bat

    А в провинции во многих населенных пунктах все так и осталось и сегодня.
    Разве что парочку современных но безвкусных зданий построили рядом с избушками с покосившимися заборами и грязными канавами. А остальное - на том же уровне.
    И причина не в коррумпированной власти, а в людях, которые так живут и считают это нормальным, даже предметом гордости.
    Еще Петр 1 задавался вопросом, почему что русскому хорошо - немцу смерть, но потом понял, что это просто аксиома. И ниче никогда с этим не сделаешь.

    Новый
    huntas_militara
    1986 год. Перестройка

    в рабочей столовой - пюрешечка с картошечкой
    и буржуазный огуречный мохито!



    Новый
    Зачем так люто песдеть?
    lokator77
    Какая "рабочая столовая" нах? Или имеется в виду столовая для рабочих завода Вольво в Гётеборге?
    Новый
    altayskie_slony
    "С 1928 года с ростом беспризорников начали усиленно бороться на государственном уровне. Детей начали размещать в приемниках и приютах, а людей, соглашавшихся брать их на воспитание, на три года освобождали от налогов." - ты забыл написать кто конкретно начал бороться с беспризорностью и одолел её. Или фамилию Дзержинский в блоге Варламова упоминают только при осуждении большевистского режима?
    Новый
    А где первое фото в итоге?
    lokator77
    Там где менты пиздят хачей? Помню, учился в институте тогда. Хачи и чурки вели себя тогда намного спокойнее.
    Новый
    Re: А где первое фото в итоге?
    trev_phillips
    Отец мне рассказывал, что чурок в совке регулярно пизьдили на день молодежи, что бы не расслаблялись сука.
    Новый
    Евгений Glock 17
    стыбзил фотки с чужого поста и распускает срач, а местным стервятникам любую падаль кинь про Россию, сожрут и не подавятся
    Новый
  • Комментарии (149)
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