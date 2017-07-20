Почему у Гданьска получилось, а у Калининграда – нет



Друзья, я обещал вам, что поездка в Калининград начнётся в субботу, 22 июля, и я вас обманул! К сожалению, в Москве образовались дела, так что старт переносится на понедельник или даже на вторник (24-25 июля). Оператор почти найден, но ещё можно принять участие и поехать с нами. Присылайте свои ролики и заявки. С автомобильным партнёром пока идут переговоры, ещё можно помочь. С проводником возникли сложности: мне написало очень много невероятно крутых людей, и я не знаю теперь, как определиться. Наверное, в каждом городе буду встречаться с кем-то местным, так будет интереснее. Что скажете?

Сравнивать будем в следующих категориях:

1. "Столица"

Калининград – Гданьск


2. "Курорт"

Польша: Пуцк – Владиславово – Ястарня – Хель;
Россия: Светлогорск – Пионерский – Зеленоградск;
Литва: Паланга.


3. "Куршская коса"

Россия: Лесной – Рыбачий – Морское;
Литва: Нида (Неринга).


4. "Ебеня"

Черняховск – Мариямполе


5. "Пограничье"

Советск – Панямуне – Таураге;
Мамоново – Бранево;
Багратионовск – Бартошице.

Если вы живёте в этих городах и можете что-то рассказать – пишите на 7967738@gmail.com )

Предложения и пожелания тоже пишите!

А сегодня хотел бы начать с первой пары, Калининград — Гданьск! Пост о том, как разошлись дороги некогда очень похожих городов.



Судьбы Калининграда (Кёнигсберга) и Гданьска (Данцига) чем-то похожи. Оба в разные периоды своей истории относились к Пруссии, оба входили в Ганзейский союз, оба серьёзно пострадали во время войны и затем полвека принадлежали государствам социалистического лагеря. Теперь это крупные города на побережье Балтики с примерно равным количеством жителей (более 460 тысяч человек), важные экономические и культурные центры региона.

Перед началом Второй мировой оба города были по сути немецкими. Разница была в том, что Кёнигсберг до конца войны оставался в составе Германии, тогда как Данциг у Германии отняли ещё по итогам Первой мировой. В 1920-м году был образован Вольный город Данциг, который находился под протекторатом Лиги Наций. Для доступа к городу Польша получила Данцигский коридор, то есть земли Восточной Пруссии, соединившие её территорию с Балтикой. Фактически город находился под контролем Польши, хотя 95% его населения были немцами.

Когда Третий рейх готовился развязать новую войну, прежде всего он потребовал вернуть Данциг. Польша отказалась, и гитлеровские войска захватили город. Это и был начальный эпизод Второй мировой войны.

В марте 1945 года Данциг/Гданьск был освобождён советскими войсками в ходе Восточно-Померанской операции. Как и Кёнигсберг (или Нарва, о которой я тоже рассказывал), город серьёзно пострадал в результате бомбардировок и артиллерийских обстрелов. Многие здания были взорваны отступавшими немецкими и наступавшими советскими солдатами. Ещё примерно месяц после того, как гитлеровцев выбили из города, здесь не прекращались пожары. Центральная часть Гданьска оказалась практически уничтожена: было разрушено 90% зданий. Всего в городе уцелело лишь около 30% построек.

Давайте посмотрим и сравним, во что превратились Гданьск и Калининград после войны, которая едва не стёрла их с лица земли.

Так выглядел довоенный Гданьск. Это мост через Мотлаву и улица Длуге Огроды (бывшая Langgarten).


Набережная в центре


Фонтан Нептуна на площади Длуги Тарг (Лангер Маркт)


Застройка набережной Молтавы и старинный портовый кран


Вид на центр с базиликой Св. Марии




Застройка улицы Пивной


Костёл Св. Катажины


Чтобы осознать масштабы разрушений во время войны, достаточно взглянуть на эти фотографии. До:


После:




Весь центр города лежал в руинах.






Но практически сразу после окончания войны началось восстановление Гданьска.




Сначала даже приходилось использовать лошадок вместо грузовиков.


Несмотря на нехватку техники, многие здания уже в конце 40-х – начале 50-х стояли в лесах и через несколько лет обрели былой вид.




Это работы польского фотографа Кароля Ненартовича, который снимает реконструированный Гданьск. По его словам, восстановление города длится уже 70 лет и не прекращается до сих пор.

Тем не менее, удалось восстановить лишь около четверти старого центра. Больше половины исторических построек, судя по всему, потеряно навсегда.

Базилика Св. Марии


Улица Долгая/Длинная (Długa)




Долгая набережная


Долгий рынок (Długi Targ)






Пытошная и Тюремная башня




Улица Марьяцка с башни


Почти все исторические виды Гданьску удалось воссоздать. Поразительно!


















Как я уже сказал, реконструкция центра Гданьска идёт до сих пор.


Все довоенные архитектурные элементы старательно восстанавливают.






Теперь в центре старинного прусско-польского порта снова исторические кварталы.




Как будто и не было никакой войны!




Теперь давайте обратимся к Калининграду.

До войны центр города выглядел так. Это вид с замковой башни.


Набережная Преголи




Застройка у Биржи


Плотные городские кварталы


Одна из центральных улиц


Ну а вот так выглядел центр Кёнигсберга после войны.


Руины замка


В 1968-м остатки замка просто взорвали.


Сейчас на месте руин стоит Дом Советов.


На этой фотографии видно, что некоторые здания после войны явно можно было восстановить.


Даже замок можно было отстроить в изначальном виде. Но вместо этого город ждала тотальная зачистка.


Советская власть решила построить "наш, новый мир".




На этом скриншоте хорошо видно, что центр Калининграда и его окрестности состоят из пустырей и домов советской застройки.


Как бывший Кёнигсберг выглядит теперь, я вам недавно показывал.


Здесь стоял замок.


Здесь было ядро города, узкие улочки и стройные кварталы.


Здесь в старинных домах на набережной строили свой быт зажиточные бюргеры.


Остатки былой славы...


Современный Кёнигсберг Калининград




Пустыри на месте исторических зданий заткнули уродливыми заглушками.




Калининградская Рыбная деревня по сравнению с восстановленным из руин центром Гданьска выглядит как чья-то нелепая шутка.

Фото: TravelAsk


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  • Комментарии (334)
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    prosto_vova
    Ответ прост: Кенисберг волею злой судьбы оказался под властью упырей - СССР
    А Гданьск нет. Точнее тоже да, но не на долго и не так жестко.

    А сейчас Кенисберг находится под властью упырей также. А Гданьск - нет.
    Новый
    conel

    Советую посмотреть статистику за 1985 год по экономике финансовых дотаций .Донорами были РСФСР и Белоруссия . Кормили братские республики . Вот и результат . Рассматривать вариант а что после 90 года делали , бессмысленно

    Новый
    velvetdust
    Забавно, что во время ЧМ по футболу, все иностранные туристы будут жить в цивилизованном Гданьске, и просто приезжать на матч в Калик и сразу уезжать обратно) Остальным Волгоградам и Саранскам повезло избежать такой участи)
    Новый
    tremendouz
    Чемпионат мира в России это вообще коррупционное недоразумениев исполнении ФИФА, обреченное как и Калик с самого начала.
    Новый
    зачем
    Иван Нахимов
    Зачем русским восстанавливать одно из логов германской преступности изза агрессии которой русские только в 20 веке потеряли миллионы людей, миллионы надломленых судеб, инвалидов, безотцоащины, сиротства, последствия чего до сих пор не преодолены?



    Новый
    ext_4180068
    Ну правильно. В России только мэры-коррупционеры и блогеры занимаются благоустройстовом.
    Ах да.. блогеры же не получают налоги с граждан, поэтому они только фотки постят. Печалька
    Новый
    vseslavd
    Есть много подборок как было в Кениге и как стало. Это - тихий ужас!
    Новый
    crown39
    В Гданьске действительно получилось, насколько город был весь в руинах после второй мировой. будем надеяться у нас в Калининграде тоже, что-то получится. Некоторые положительные изменения в этом направлении определенно есть!



    Новый
    100100nisevo
    Варлам,а про польшу не хочешь сказать,что она наши памятники уничтожает?
    Ты крыса,нашел время хвалить паскудников.
    Из тебя получилось бы плохое мыло,с волосами,но солдаты,погибшие в польше,не дали сделать из тебя и твоей бабушки мыло.А гданьск теперь"красоту"наводит,уничтожает наши памятники.
    Но ты хвали пшеков,ты же крыса.
    Новый
    terer
    А чего б и нет, если вы сами свои памятники уничтожаете.

    Немцы не делали из людей мыло, они слишком брезгливы, а вот ты б не отказался, раз веришь в такую ерунду.
    Новый
    Аэропорт
    snork_girl
    Илья, в Калининграде строят новый аэропорт, и он просто УЖАСЕН. Там такая странная хрень из цветного пластика, как провинциальный торговый центр :( В Гданьске нормальный симпатичный аэропорт, хоть и небольшой. Было бы круто как-то привлечь к этому внимание, а то стыдно за родной город.
    Новый
    Re: Аэропорт
    anna_campari
    А еще в аэропорте Калининграда на досмотре работают мерзкие тетки, которые считают себя пупами земли. Очень по хамски общаются.
    Новый
    flexhere
    Справедливости ради, у нас и не спальные не очень далеко ушли. Точнее, как: в целом чисто и более-менее аккуратно по российским меркам, но по меркам восстановления исторической застройки с Гданьском и сравнивать нечего.
    Новый
    Undefined Undefined
    Калград, действительно, омерзителен, но это следствие его местоположения и генофонда - по сути обособленное гетто. Даже сейчас туда продолжают ехать все малоимущие со всей страны - у кого на Москву и СПб нет денег, но хочецца "Европы")
    Новый
    ext_4180068
    А почему у Калининграда не получилось?? Как раз все получилось, что и задумывали

    Edited at 2017-07-20 14:07 (UTC)
    Новый
    in fiocci
    ты бы ещё в Африку поехал фоткать столицы колониальной Африки. и давай сравнивать как выглядели города при французах/англичанах и как сча с неграми. примерно то же самое. засрать/сломать - это наше общее всё.
    Новый
    tremendouz
    Вы считаете что-то вообще может помочь Калининграду в любых сравнениях со свободным миром? Крым за 3.5 года засрали и сделали концлагерем, а Калининград уже десятилетиями в мордоре!
    Новый
    commedesgarc0ns
    имхо вместо Мариямполе (7 по кол-ву жителей в ЛТ) в категории ебеней лучше взять Юрбаркас. Была, знаю ))
    к тому же он ближе к границе
    Новый
    ВАРЛАМОВ ПРОДОЛЖАЕТ ТУПИТЬ
    dimas_ucha
    Советским людям нужно было много чего восстанавливать, многие и многие города и территории, не только совесткие, но и помогать восточной европе,
    и главное преодолевать кучу возникших проблем социальных и экономических, и прочее прочее,


    а не париться над восстановлением фашистского логова.

    Вы что совсем охуели гнилыми манипуляциями заниматься? У Калининграда не получилось... ЧТО У КАЛИНИНГРАДА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ? У Калининграда все получилось. Это город и живой. ЖИВОЙ.

    И сегодня если и настало время новых мечтаний, то не восстановления этого логова, а строительством своего, русского города взамен своеобразного советского-русского.



    Edited at 2017-07-20 17:29 (UTC)
    Новый
    leshevr

    Я задавал этот вопрос жителям Калиниграда.
    Старшее поколение, люди, которые помнили ужасы войны, они говорили что было желание стереть все что остались от немцев. Ненависть к ним была огромна.
    Надо это понять.

    Новый
    блогер бессовестный
    Иван Нахимов
    Зачем русским переживать за это прошлое? Зачем русским восстанавливать одно из логов германской преступности изза агрессии которой русские только в 20 веке потеряли миллионы людей, получили миллионы надломленых судеб, миллионы искалечегых людей, десятки миллионов искалеченых душ, безотцовщину и многое другок,
    последствия чего до сих пор не преодолены?

    Покалеченый, русский народ строит свой город.
    Новый
    Гданьск 2006 год
    crown39
    На фото Гданьск в 2006 году. Кто был в Гданьске уже позже, могут обратить внимание, что за последние 10 немало изменилось.





    Новый
    Re: Рыбная деревня
    shemitel
    Да просто ужасно. Хоть глаза вырывай. Варламов такой Варламов, как всегда. Объективность в районе нуля.
    Новый
    andreygorovikov
    Улица Пивная

    Хосподи-ж ты боже мой...Пивная, блять...
    А меня тут ул.социалистическая, комсомольская и прости хосподи джир...дзир...дзержинского
    Новый
    anna_campari
    Были в Гданьске несколько лет назад - очень даже приятный город, с удовольствием бы посетила его еще раз.
    Поржала с номинации "Ебеня")))) А чего только Черняховск? Давайте уж и Гусев тогда туда)))
    А вообще Черняха - это жопа та еще. Нет, это даже жопища! Там нет работы и поэтому все бухают. Но все равно люблю и езжу туда. После наших мегаполисов, там очень хорошо отдыхается. И люди там простые, без выебонов.
    Новый
    tequillerboy
    "И люди там простые, без выебонов."

    Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди!
    - П-прекратите демагогию! - взорвался, наконец, и Федор Симеонович. - К-как вам не совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за словечко такое - п-простой? Это д-дубли у нас простые!.. (c)
    Новый
    мудовые рыдания бессовестного блогера
    Иван Нахимов
    Зачем русским переживать за это прошлое? Зачем русским восстанавливать одно из логов германской преступности изза агрессии которой русские только в 20 веке потеряли миллионы людей, получили миллионы надломленых судеб, миллионы искалечегых людей, десятки миллионов искалеченых душ, безотцовщину и многое другок,
    последствия чего до сих пор не преодолены?

    Русские строят свой город.
    Новый
    Re: мудовые рыдания бессовестного блогера
    tachkov
    Затем, что нормальный исторический город 🌃 приносит нормальные деньги его жителям
    Новый
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