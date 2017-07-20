Почему у Гданьска получилось, а у Калининграда – нет
Друзья, я обещал вам, что поездка в Калининград начнётся в субботу, 22 июля, и я вас обманул! К сожалению, в Москве образовались дела, так что старт переносится на понедельник или даже на вторник (24-25 июля). Оператор почти найден, но ещё можно принять участие и поехать с нами. Присылайте свои ролики и заявки. С автомобильным партнёром пока идут переговоры, ещё можно помочь. С проводником возникли сложности: мне написало очень много невероятно крутых людей, и я не знаю теперь, как определиться. Наверное, в каждом городе буду встречаться с кем-то местным, так будет интереснее. Что скажете?
Сравнивать будем в следующих категориях:
1. "Столица"
Калининград – Гданьск
2. "Курорт"
Польша: Пуцк – Владиславово – Ястарня – Хель;
Россия: Светлогорск – Пионерский – Зеленоградск;
Литва: Паланга.
3. "Куршская коса"
Россия: Лесной – Рыбачий – Морское;
Литва: Нида (Неринга).
4. "Ебеня"
Черняховск – Мариямполе
5. "Пограничье"
Советск – Панямуне – Таураге;
Мамоново – Бранево;
Багратионовск – Бартошице.
Если вы живёте в этих городах и можете что-то рассказать – пишите на 7967738@gmail.com )
Предложения и пожелания тоже пишите!
А сегодня хотел бы начать с первой пары, Калининград — Гданьск! Пост о том, как разошлись дороги некогда очень похожих городов.
Судьбы Калининграда (Кёнигсберга) и Гданьска (Данцига) чем-то похожи. Оба в разные периоды своей истории относились к Пруссии, оба входили в Ганзейский союз, оба серьёзно пострадали во время войны и затем полвека принадлежали государствам социалистического лагеря. Теперь это крупные города на побережье Балтики с примерно равным количеством жителей (более 460 тысяч человек), важные экономические и культурные центры региона.
Перед началом Второй мировой оба города были по сути немецкими. Разница была в том, что Кёнигсберг до конца войны оставался в составе Германии, тогда как Данциг у Германии отняли ещё по итогам Первой мировой. В 1920-м году был образован Вольный город Данциг, который находился под протекторатом Лиги Наций. Для доступа к городу Польша получила Данцигский коридор, то есть земли Восточной Пруссии, соединившие её территорию с Балтикой. Фактически город находился под контролем Польши, хотя 95% его населения были немцами.
Когда Третий рейх готовился развязать новую войну, прежде всего он потребовал вернуть Данциг. Польша отказалась, и гитлеровские войска захватили город. Это и был начальный эпизод Второй мировой войны.
В марте 1945 года Данциг/Гданьск был освобождён советскими войсками в ходе Восточно-Померанской операции. Как и Кёнигсберг (или Нарва, о которой я тоже рассказывал), город серьёзно пострадал в результате бомбардировок и артиллерийских обстрелов. Многие здания были взорваны отступавшими немецкими и наступавшими советскими солдатами. Ещё примерно месяц после того, как гитлеровцев выбили из города, здесь не прекращались пожары. Центральная часть Гданьска оказалась практически уничтожена: было разрушено 90% зданий. Всего в городе уцелело лишь около 30% построек.
Давайте посмотрим и сравним, во что превратились Гданьск и Калининград после войны, которая едва не стёрла их с лица земли.
Так выглядел довоенный Гданьск. Это мост через Мотлаву и улица Длуге Огроды (бывшая Langgarten).
Набережная в центре
Фонтан Нептуна на площади Длуги Тарг (Лангер Маркт)
Застройка набережной Молтавы и старинный портовый кран
Вид на центр с базиликой Св. Марии
Застройка улицы Пивной
Костёл Св. Катажины
Чтобы осознать масштабы разрушений во время войны, достаточно взглянуть на эти фотографии. До:
После:
Весь центр города лежал в руинах.
Но практически сразу после окончания войны началось восстановление Гданьска.
Сначала даже приходилось использовать лошадок вместо грузовиков.
Несмотря на нехватку техники, многие здания уже в конце 40-х – начале 50-х стояли в лесах и через несколько лет обрели былой вид.
Это работы польского фотографа Кароля Ненартовича, который снимает реконструированный Гданьск. По его словам, восстановление города длится уже 70 лет и не прекращается до сих пор.
Тем не менее, удалось восстановить лишь около четверти старого центра. Больше половины исторических построек, судя по всему, потеряно навсегда.
Базилика Св. Марии
Улица Долгая/Длинная (Długa)
Долгая набережная
Долгий рынок (Długi Targ)
Пытошная и Тюремная башня
Улица Марьяцка с башни
Почти все исторические виды Гданьску удалось воссоздать. Поразительно!
Как я уже сказал, реконструкция центра Гданьска идёт до сих пор.
Все довоенные архитектурные элементы старательно восстанавливают.
Теперь в центре старинного прусско-польского порта снова исторические кварталы.
Как будто и не было никакой войны!
Теперь давайте обратимся к Калининграду.
До войны центр города выглядел так. Это вид с замковой башни.
Набережная Преголи
Застройка у Биржи
Плотные городские кварталы
Одна из центральных улиц
Ну а вот так выглядел центр Кёнигсберга после войны.
Руины замка
В 1968-м остатки замка просто взорвали.
Сейчас на месте руин стоит Дом Советов.
На этой фотографии видно, что некоторые здания после войны явно можно было восстановить.
Даже замок можно было отстроить в изначальном виде. Но вместо этого город ждала тотальная зачистка.
Советская власть решила построить "наш, новый мир".
На этом скриншоте хорошо видно, что центр Калининграда и его окрестности состоят из пустырей и домов советской застройки.
Как бывший Кёнигсберг выглядит теперь, я вам недавно показывал.
Здесь стоял замок.
Здесь было ядро города, узкие улочки и стройные кварталы.
Здесь в старинных домах на набережной строили свой быт зажиточные бюргеры.
Остатки былой славы...
Современный
Пустыри на месте исторических зданий заткнули уродливыми заглушками.
Калининградская Рыбная деревня по сравнению с восстановленным из руин центром Гданьска выглядит как чья-то нелепая шутка.
Фото: TravelAsk
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А Гданьск нет. Точнее тоже да, но не на долго и не так жестко.
А сейчас Кенисберг находится под властью упырей также. А Гданьск - нет.
Вова а в Киеве сейчас власть кого ?)
Советую посмотреть статистику за 1985 год по экономике финансовых дотаций .Донорами были РСФСР и Белоруссия . Кормили братские республики . Вот и результат . Рассматривать вариант а что после 90 года делали , бессмысленно
зачем
Ах да.. блогеры же не получают налоги с граждан, поэтому они только фотки постят. Печалька
Прекрасным людям — прекрасная реконструкция
Ты крыса,нашел время хвалить паскудников.
Из тебя получилось бы плохое мыло,с волосами,но солдаты,погибшие в польше,не дали сделать из тебя и твоей бабушки мыло.А гданьск теперь"красоту"наводит,уничтожает наши памятники.
Но ты хвали пшеков,ты же крыса.
Немцы не делали из людей мыло, они слишком брезгливы, а вот ты б не отказался, раз веришь в такую ерунду.
Аэропорт
Re: Аэропорт
про тебя
Edited at 2017-07-20 14:07 (UTC)
к тому же он ближе к границе
ВАРЛАМОВ ПРОДОЛЖАЕТ ТУПИТЬ
и главное преодолевать кучу возникших проблем социальных и экономических, и прочее прочее,
а не париться над восстановлением фашистского логова.
Вы что совсем охуели гнилыми манипуляциями заниматься? У Калининграда не получилось... ЧТО У КАЛИНИНГРАДА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ? У Калининграда все получилось. Это город и живой. ЖИВОЙ.
И сегодня если и настало время новых мечтаний, то не восстановления этого логова, а строительством своего, русского города взамен своеобразного советского-русского.
Edited at 2017-07-20 17:29 (UTC)
курорты
Re: курорты
Я задавал этот вопрос жителям Калиниграда.
Старшее поколение, люди, которые помнили ужасы войны, они говорили что было желание стереть все что остались от немцев. Ненависть к ним была огромна.
Надо это понять.
блогер бессовестный
последствия чего до сих пор не преодолены?
Покалеченый, русский народ строит свой город.
Гданьск 2006 год
Рыбная деревня
Re: Рыбная деревня
Хосподи-ж ты боже мой...Пивная, блять...
А меня тут ул.социалистическая, комсомольская и прости хосподи джир...дзир...дзержинского
Поржала с номинации "Ебеня")))) А чего только Черняховск? Давайте уж и Гусев тогда туда)))
А вообще Черняха - это жопа та еще. Нет, это даже жопища! Там нет работы и поэтому все бухают. Но все равно люблю и езжу туда. После наших мегаполисов, там очень хорошо отдыхается. И люди там простые, без выебонов.
Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди!
- П-прекратите демагогию! - взорвался, наконец, и Федор Симеонович. - К-как вам не совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за словечко такое - п-простой? Это д-дубли у нас простые!.. (c)
мудовые рыдания бессовестного блогера
последствия чего до сих пор не преодолены?
Русские строят свой город.
Re: мудовые рыдания бессовестного блогера