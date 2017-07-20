Почему у Гданьска получилось, а у Калининграда – нет

o_nimus Так почему у Калининграда получилось, а Даньцига нет? Ответить

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ext_4180068 Наверное опять мэр виноват )))) Ответить



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prosto_vova Ответ прост: Кенисберг волею злой судьбы оказался под властью упырей - СССР

А Гданьск нет. Точнее тоже да, но не на долго и не так жестко.



А сейчас Кенисберг находится под властью упырей также. А Гданьск - нет. Ответить

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conel Вова а в Киеве сейчас власть кого ?) Ответить

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conel Советую посмотреть статистику за 1985 год по экономике финансовых дотаций .Донорами были РСФСР и Белоруссия . Кормили братские республики . Вот и результат . Рассматривать вариант а что после 90 года делали , бессмысленно Ответить

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terer Так уже 25 лет не кормите, а стало только хуже. Ответить

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velvetdust Забавно, что во время ЧМ по футболу, все иностранные туристы будут жить в цивилизованном Гданьске, и просто приезжать на матч в Калик и сразу уезжать обратно) Остальным Волгоградам и Саранскам повезло избежать такой участи) Ответить

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tremendouz Чемпионат мира в России это вообще коррупционное недоразумениев исполнении ФИФА, обреченное как и Калик с самого начала. Ответить



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dda_01 засрали Калининград ерундой!(архитектурной) а жаль!можно было бы неплохо восстановить! Ответить

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зачем Иван Нахимов Зачем русским восстанавливать одно из логов германской преступности изза агрессии которой русские только в 20 веке потеряли миллионы людей, миллионы надломленых судеб, инвалидов, безотцоащины, сиротства, последствия чего до сих пор не преодолены?







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ext_4180068 Ну правильно. В России только мэры-коррупционеры и блогеры занимаются благоустройстовом.

Ах да.. блогеры же не получают налоги с граждан, поэтому они только фотки постят. Печалька

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vseslavd Есть много подборок как было в Кениге и как стало. Это - тихий ужас! Ответить



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Иван Нахимов Тихий ужас - это твое слабоумие Ответить

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crown39







В Гданьске действительно получилось, насколько город был весь в руинах после второй мировой. будем надеяться у нас в Калининграде тоже, что-то получится. Некоторые положительные изменения в этом направлении определенно есть! Ответить

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usser_afanas Да Гданьск - это же Новиград! Ответить

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Прекрасным людям — прекрасная реконструкция Marat Dyatko Гданьск — это Троеместо! Сразу чувствуется дух Ганзы. Ответить

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100100nisevo Варлам,а про польшу не хочешь сказать,что она наши памятники уничтожает?

Ты крыса,нашел время хвалить паскудников.

Из тебя получилось бы плохое мыло,с волосами,но солдаты,погибшие в польше,не дали сделать из тебя и твоей бабушки мыло.А гданьск теперь"красоту"наводит,уничтожает наши памятники.

Но ты хвали пшеков,ты же крыса. Ответить

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terer А чего б и нет, если вы сами свои памятники уничтожаете.



Немцы не делали из людей мыло, они слишком брезгливы, а вот ты б не отказался, раз веришь в такую ерунду. Ответить

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Аэропорт snork_girl Илья, в Калининграде строят новый аэропорт, и он просто УЖАСЕН. Там такая странная хрень из цветного пластика, как провинциальный торговый центр :( В Гданьске нормальный симпатичный аэропорт, хоть и небольшой. Было бы круто как-то привлечь к этому внимание, а то стыдно за родной город. Ответить

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Re: Аэропорт anna_campari А еще в аэропорте Калининграда на досмотре работают мерзкие тетки, которые считают себя пупами земли. Очень по хамски общаются. Ответить

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shemitel А зачем ты сравниваешь спальные районы Калининграда с центром Гданьска? Ответить

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flexhere Справедливости ради, у нас и не спальные не очень далеко ушли. Точнее, как: в целом чисто и более-менее аккуратно по российским меркам, но по меркам восстановления исторической застройки с Гданьском и сравнивать нечего. Ответить

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Undefined Undefined Калград, действительно, омерзителен, но это следствие его местоположения и генофонда - по сути обособленное гетто. Даже сейчас туда продолжают ехать все малоимущие со всей страны - у кого на Москву и СПб нет денег, но хочецца "Европы") Ответить



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про тебя Иван Нахимов Омерзителен - это про тебя, фейко-говорун позорный. Ответить



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ext_4180068 А почему у Калининграда не получилось?? Как раз все получилось, что и задумывали



Edited at 2017-07-20 14:07 (UTC) Ответить



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turulin потому что не пробовали Ответить



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in fiocci ты бы ещё в Африку поехал фоткать столицы колониальной Африки. и давай сравнивать как выглядели города при французах/англичанах и как сча с неграми. примерно то же самое. засрать/сломать - это наше общее всё. Ответить

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mischko я всем всегда говорю - русские - негры Евразии Ответить

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o_kondrashov Для сравнения очень не хватает прусского города Клайпеда. Ответить



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tremendouz Вы считаете что-то вообще может помочь Калининграду в любых сравнениях со свободным миром? Крым за 3.5 года засрали и сделали концлагерем, а Калининград уже десятилетиями в мордоре! Ответить

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commedesgarc0ns имхо вместо Мариямполе (7 по кол-ву жителей в ЛТ) в категории ебеней лучше взять Юрбаркас. Была, знаю ))

к тому же он ближе к границе Ответить



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ВАРЛАМОВ ПРОДОЛЖАЕТ ТУПИТЬ dimas_ucha Советским людям нужно было много чего восстанавливать, многие и многие города и территории, не только совесткие, но и помогать восточной европе,

и главное преодолевать кучу возникших проблем социальных и экономических, и прочее прочее,





а не париться над восстановлением фашистского логова.



Вы что совсем охуели гнилыми манипуляциями заниматься? У Калининграда не получилось... ЧТО У КАЛИНИНГРАДА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ? У Калининграда все получилось. Это город и живой. ЖИВОЙ.



И сегодня если и настало время новых мечтаний, то не восстановления этого логова, а строительством своего, русского города взамен своеобразного советского-русского.







Edited at 2017-07-20 17:29 (UTC) Ответить



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курорты Рамиль Салахетдинов в плане курортов Калининградской области смело можно было бы Пионерский заменить на Янтарный Ответить



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Re: курорты argghhhhhh "русский мир" это говно Ответить

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leshevr Я задавал этот вопрос жителям Калиниграда.

Старшее поколение, люди, которые помнили ужасы войны, они говорили что было желание стереть все что остались от немцев. Ненависть к ним была огромна.

Надо это понять. Ответить

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блогер бессовестный Иван Нахимов Зачем русским переживать за это прошлое? Зачем русским восстанавливать одно из логов германской преступности изза агрессии которой русские только в 20 веке потеряли миллионы людей, получили миллионы надломленых судеб, миллионы искалечегых людей, десятки миллионов искалеченых душ, безотцовщину и многое другок,

последствия чего до сих пор не преодолены?



Покалеченый, русский народ строит свой город. Ответить



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Гданьск 2006 год crown39











На фото Гданьск в 2006 году. Кто был в Гданьске уже позже, могут обратить внимание, что за последние 10 немало изменилось. Ответить



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tremendouz Что поделаешь, судьба вообще несправедлива к России. Ответить



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Рыбная деревня crown39





Рыбная деревня Ответить

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Re: Рыбная деревня shemitel Да просто ужасно. Хоть глаза вырывай. Варламов такой Варламов, как всегда. Объективность в районе нуля. Ответить

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andreygorovikov Улица Пивная



Хосподи-ж ты боже мой...Пивная, блять...

А меня тут ул.социалистическая, комсомольская и прости хосподи джир...дзир...дзержинского Ответить



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anna_campari Были в Гданьске несколько лет назад - очень даже приятный город, с удовольствием бы посетила его еще раз.

Поржала с номинации "Ебеня")))) А чего только Черняховск? Давайте уж и Гусев тогда туда)))

А вообще Черняха - это жопа та еще. Нет, это даже жопища! Там нет работы и поэтому все бухают. Но все равно люблю и езжу туда. После наших мегаполисов, там очень хорошо отдыхается. И люди там простые, без выебонов. Ответить

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tequillerboy "И люди там простые, без выебонов."



Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди!

- П-прекратите демагогию! - взорвался, наконец, и Федор Симеонович. - К-как вам не совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за словечко такое - п-простой? Это д-дубли у нас простые!.. (c) Ответить



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мудовые рыдания бессовестного блогера Иван Нахимов Зачем русским переживать за это прошлое? Зачем русским восстанавливать одно из логов германской преступности изза агрессии которой русские только в 20 веке потеряли миллионы людей, получили миллионы надломленых судеб, миллионы искалечегых людей, десятки миллионов искалеченых душ, безотцовщину и многое другок,

последствия чего до сих пор не преодолены?



Русские строят свой город.

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