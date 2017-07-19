Они вернули себе трамвай... а вы нет!


Фото: RTL

12 июля 2017 года в Люксембурге пустили на линию первый трамвай – спустя 53 года! Пока это только тестовый запуск, но обещают, что полноценное трамвайное движение откроется уже 10 декабря, после серии испытаний.

Власти Люксембурга вслед за многими европейскими коллегами осознали свою ошибку. Современный трамвай, такой как многосекционный CAF, способен перевезти в 5-8 раз больше пассажиров, чем автобус. Он бесшумен, экологически безвреден, удобен для маломобильных горожан и умеет ездить на аккумуляторах.



Первый электрический трамвай появился в Люксембурге ещё в 1908 году.


К 1930 году протяжённость линий составляла уже 31 километр, но после Второй мировой войны наступила эпоха автомобилей. Трамвайные маршруты стали закрываться, а вагоны заменили автобусами. Последний трамвай ушёл в депо 5 сентября 1964 года. Сейчас в городе более 30 автобусных маршрутов и ни одного трамвайного.


Запуск трамваев прошёл в торжественной обстановке. Несмотря на проливной дождь, открывать его пришли министр инфраструктуры Люксембурга Франсуа Бош и мэр города Люксембург Лидия Польфер.


Уже подсчитали, что для города это не только дополнительные возможности по перевозке пассажиров, но и новые рабочие места. После запуска системы в Luxtram будут работать 250-300 человек.

Трамваи в Люксембург привезли из Сарагосы, это 7-секционные составы на платформе Urbos производства завода CAF, который поставляет трамваи во многие европейские города.








В Люксембурге очень гордятся тем, что купили трамваи "Made in Europe".


Длина трамвая составляет 45 метров, максимальная вместимость – 422 пассажира, максимальная скорость – 70 км/ч.


Все трамваи (в общей сложности в Люксембург из Сарагосы привезут 21 состав), само собой, низкопольные. Они оснащены системой Greentech Freedrive, которая позволяет накапливать энергию во время поездки и преодолевать участки пути вне контактных линий. В Люксембурге "беспроводным" будет участок от Красного моста до Центрального вокзала.


Кроме всего прочего, в каждом трамвае есть дефибриллятор (!).

Это кажется диким, но ещё за год до поставки вагонов в Люксембург сюда привезли выставочный образец. Его смогли рассмотреть 30000 человек, которые затем высказали свои замечания по поводу качества трамвая.


В результате в интерьер трамвая были внесены изменения специально для Люксембурга: установили другие поручни, заменили напольное покрытие и материал сидений.










Власти уже готовят местных жителей к тому, что скоро в городе откроется трамвайное движение, и просят быть внимательными.


В городе Люксембурге проживают около 115 тысяч человек. Это ровно в два раза меньше, чем в Дзержинске Нижегородской области, где трамвайное движение закрыли в 2015 году. В 4 раза меньше, чем в Калининграде, который потерял большинство трамвайных линий, или Туле, где собираются убрать трамвай с центральных улиц. В 5 раз меньше, чем в Новокузнецке, мэрия которого тоже задумывает ликвидировать трамвай. В 45 раз меньше, чем в Петербурге, который стал символом трамвайного погрома в России.
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  • Комментарий (361)
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    old_extremist
    Трамвай - ок, но только там, где он не мешает автомобилям. Т.е. никаких "трамвай посредине дороги, автомобилисты стоят и ждут, пока всякая немощь в трамвай залезет".
    Новый
    chamot1981
    Автомобиль - ок, но только не там, где он мешает общественному транспорту. А то хочешь быстро доехать в центр, а в городе везде пробки из жоповозок на одного человека.
    Новый
    dragon_dances
    Ох и нихрена себе радости. Трамвай вернули. Теперь можно ездить с кучей народа в одной коробке, наслаждаясь разнообразием человеческих ароматов, музыкальной деградацией и просто тупостью. Мир сходит с ума. Раньше было "молодец, Джон, ты купил себе хороший автомобиль". Теперь - "какое счастье, Джон, теперь ты сможешь ездить на трамвае". Обосраться прям от счастья.

    Edited at 2017-07-19 16:37 (UTC)
    Новый
    dragon_dances
    Деградация человечества. Вначале движение по пути развития и индивидуального развития, а теперь всех сгоняют в толпу, которая будет кататься в общественных коробках всю жизнь с детства до смерти, не имея мотивации двигаться и развиваться вперёд.
    Новый
    mazafaka1001
    не понял профита. электроавтобусы дешевле и места меньше на улице занимают. неправильные какие то в люксенбурге власти.
    Новый
    Но и пассажиров меньше перевозят.
    Максим Белобородов
    Когда надо много народу перевезти в рамках уличного ОТ, LRT - самое емкое решение. Правда, не факт, что 110 тыс. челов - это настолько много, чтобы LRT устраивать
    Новый
    well_p
    """"Он бесшумен, экологически безвреден, удобен для маломобильных горожан и умеет ездить на аккумуляторах."""""" -

    электроавтобус точно такой же. Только ему рельсы не нужны. Вам рельсы или ехать?
    Новый
    revd_j
    А нам и не надо, предпочтём мотоцикл и автобус. А инвалидам проще индивидуальные мотоколяски выдать, чем весь транспорт под них подстраивать.
    Новый
    probegavshij
    Ну и что? Они бы ещё извозчиков с лошадьми вернули.
    Сраных полмиллиона человек - население спального района, который на трамвае ездит на работу на фабрику и обратно
    Новый
    bioplant
    У роботов нет вонючих подмышек, по крайней мере. как у ПОЛУТЫСЯЧИ человек в этой люксембургской скотовозке. И в случае ЧП, аварии или теракта жертв будет немеряно.
    Новый
    gbuuspmm
    Кстати, новости из Питера. С пр. Просвещения выпилили кучу маршруток. Вместо этого идут трамваи, только что не в притирку друг за другом. Мнения горожан по этому поводу мягко говоря разделились.
    Новый
    auroraborea1is

    Жила там, трамвай — самое удобное, что было во всем районе. Ходят вплотную, допоздна...Что делить-то? Старье только. Лязг.

    Новый
    НОТ класса "Ультра-секс"
    naberezhniy
    Какие же сексуальные трамвай и рельсы на монолитной основе
    Новый
    well_p
    Так вот откуда у них там в стране Долг - внешний:$ 3,781 трлн (31 марта 2016 года).
    Новый
    jmyshanya
    трамвай - красиво, модно, молодежно. в туле на это нет денег - там наркотики запрещены...
    Новый
    om81
    Зачем вы это читаете тогда и оставляете тут свои какашки?)
    Новый
    well_p
    Вообще то у нас есть метро. Или это уже не трамвай? А ну да, только наземный транспорт, только хардкор. Метро в топку, это прошлый век.
    Новый
    Зачем противопоставлять?
    Максим Белобородов
    В большинстве мест по крайней мере Москвы метро не справляется. А если бы в 30ые не стали бы выпиливать трамвай, а сделали бы метро в дополнение, а не "вместо", тогда сейчас было бы намного проще
    Новый
    fotokiski
    Москва должна ровняться на Нью-Йорк хотя-бы. А не на какие-то там музейные люксембурги. Вот в Нью-Йорке, например, никаких трамваев нет. Умные капиталисты все посчитали и убрали этот социальный недотранспорт, поощряющий бездельников и хипстеров. Там развивают метро, такси и личный транспорт.
    Новый
    redneck_yankee
    Мечта Варламова и ему подобных чтобы Россия стала похожа на Люксембург. Только по размерам.
    Новый
    moscoww
    Лучше пусть будет похожей на омск и подобное говно. Чтобы ебаные свиньи вроде тебя чувствовали себя в своем корыте.
    Новый
    uplog
    очень классно, что ты привел цифры.
    статистика. аналитика. экономика.
    Люксембург первая в списке по ВВП на лицо.
    Дзержинск это почти экономическая задница (не обижайтесь, милые дзержинцы, но у вас там не сильно лучше среднего по РФ).
    Так вот. Трамвай, это прекрасно. Когда есть ВВП в сто тыщ зелени на горожанина в год.
    А когда впору лошадь запрягать от нищеты, то и газельки хороший вариант.
    Новый
    well_p
    Когда у тебя весь город можно обойти за полчаса пешком то нафиг тебе трамвай? Что было чего местной власти пилить и на чем наживаться?
    Тем более что это у них там вообще электричка, она по всей территории их небольшой страны ходит.
    Новый
  • Комментарий (361)
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