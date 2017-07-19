Они вернули себе трамвай... а вы нет!

12 июля 2017 года в Люксембурге пустили на линию первый трамвай – спустя 53 года! Пока это только тестовый запуск, но обещают, что полноценное трамвайное движение откроется уже 10 декабря, после серии испытаний.Власти Люксембурга вслед за многими европейскими коллегами осознали свою ошибку. Современный трамвай, такой как многосекционный CAF, способен перевезти в 5-8 раз больше пассажиров, чем автобус. Он бесшумен, экологически безвреден, удобен для маломобильных горожан и умеет ездить на аккумуляторах.Первый электрический трамвай появился в Люксембурге ещё в 1908 году.К 1930 году протяжённость линий составляла уже 31 километр, но после Второй мировой войны наступила эпоха автомобилей. Трамвайные маршруты стали закрываться, а вагоны заменили автобусами. Последний трамвай ушёл в депо 5 сентября 1964 года. Сейчас в городе более 30 автобусных маршрутов и ни одного трамвайного.Запуск трамваев прошёл в торжественной обстановке. Несмотря на проливной дождь, открывать его пришли министр инфраструктуры Люксембурга Франсуа Бош и мэр города Люксембург Лидия Польфер.Уже подсчитали, что для города это не только дополнительные возможности по перевозке пассажиров, но и новые рабочие места. После запуска системы в Luxtram будут работать 250-300 человек.Трамваи в Люксембург привезли из Сарагосы, это 7-секционные составы на платформе Urbos производства завода CAF, который поставляет трамваи во многие европейские города.В Люксембурге очень гордятся тем, что купили трамваи "Made in Europe".Длина трамвая составляет 45 метров, максимальная вместимость – 422 пассажира, максимальная скорость – 70 км/ч.Все трамваи (в общей сложности в Люксембург из Сарагосы привезут 21 состав), само собой, низкопольные. Они оснащены системой Greentech Freedrive, которая позволяет накапливать энергию во время поездки и преодолевать участки пути вне контактных линий. В Люксембурге "беспроводным" будет участок от Красного моста до Центрального вокзала.Кроме всего прочего, в каждом трамвае есть дефибриллятор (!).Это кажется диким, но ещё за год до поставки вагонов в Люксембург сюда привезли выставочный образец. Его смогли рассмотреть 30000 человек, которые затем высказали свои замечания по поводу качества трамвая.В результате в интерьер трамвая были внесены изменения специально для Люксембурга: установили другие поручни, заменили напольное покрытие и материал сидений.Власти уже готовят местных жителей к тому, что скоро в городе откроется трамвайное движение, и просят быть внимательными.В городе Люксембурге проживают около 115 тысяч человек. Это ровно в два раза меньше, чем в Дзержинске Нижегородской области, где трамвайное движение закрыли в 2015 году. В 4 раза меньше, чем в Калининграде, который потерял большинство трамвайных линий, или Туле, где собираются убрать трамвай с центральных улиц. В 5 раз меньше, чем в Новокузнецке, мэрия которого тоже задумывает ликвидировать трамвай. В 45 раз меньше, чем в Петербурге, который стал символом трамвайного погрома в России.