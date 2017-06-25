Московские мусульмане отметили окончание Рамадана!
Сегодня великий праздник для мусульман! Сегодня Ураза-байрам, первый день после окончания поста, — один из главных праздников в исламе. Десятки тысяч мусульман пришли как обычно на утренний намаз к Соборной мечети, рядом с проспектом Мира. Приходят сюда десятки тысяч мусульман 2 раза в год на протяжении многих лет. Ураза-байрам — один из главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.
Не путайте этот день с Курбан-байрамом: это праздник, посвящённый окончанию хаджа, и именно он сопровождается жертвоприношениями.
01. Соборная мечеть открылась для верующих в 3:30, а праздничная молитва началась в 7:00. Еще молитвы проходили в Исторической мечети в Татарском переулке, мемориальной мечети на Поклонной горе и еще на нескольких площадках. Из-за праздника с 4:00 до 11:00 движение на улицах рядом с этими мечетями было перекрыто или ограничено.
02. В этом году было очень много африканцев. Не знаю, с чем это связано.
03. И хипстеров!
04. Люди начали собираться с раннего утра. Пока ждут начала молитвы, общаются
05. К кого нет коврика, стелил просто кусок обоев. Их продавали предприимчивые торговцы на подходах к мечети.
06. Спать хочется )
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08. В целом народ довольно позитивный, настроение праздничное.
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12. Гости
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20. Владимир Путин сегодня утром поздравил всех мусульман с праздником и поблагодарил их за участие в общественной и культурной жизни страны.
21. Про сам праздник он сказал, что тот «несет в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся».
22. Медведев тоже опубликовал свое поздравление: «Умма России многое делает для сохранения традиций и обычаев, развития сотрудничества с исламским миром. Особого уважения заслуживают ее вклад в борьбу с проявлениями экстремизма и ксенофобии, усилия, направленные на поддержание мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Благодаря активной просветительской деятельности уммы в разных регионах нашей страны открываются медресе, исламские университеты и институты, строятся мечети».
23. Торжественный намаз сегодня вел глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин: «Прошу Всемилостивого Создателя укрепить нашу веру, увеличить нашу добродетель, посеять в наших сердцах чувства милосердия и сострадания к ближнему, даровать мир и благополучие нашей Отчизне и всему человечеству!»
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28. После совместной молитвы верующие слушали проповедь муфтия. «В своих проповедях, на праздничной молитве в Ураза-байрам мы говорим, что месяц закончился, но благие дела, наши помыслы, молитвы должны быть постоянны и бессрочны. Поэтому мы призываем, чтобы все доброе, что в течение месяца мусульмане приобрели для укрепления своей души, безусловно, не останавливалось и тот заряд, который мы получили в месяц Рамадан, продолжался в течение года до наступления следующего месяца Рамадан», — рассказал первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
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34. Пресс-служба Центрального округа войск Росгвардии сообщила, что в совместной молитве приняли участие более 250 тыс. человек.
35. Также так отчитались, что никаких правонарушений во время мероприятия не было.
36. Всего за порядком на территории нескольких мечетей сегодня следили больше 3 тысяч росгвардейцев.
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49. На подступах орудовали цыгане. Много попрошаек и торговцев. Цыгане вообще очень чувствительны к подобным праздникам, когда верующие охотно подают милостыню.
50. Вход в метро.
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Теперь вся статистика пропала.
то ли ещё будет, учитывая что Путин ещё 6 лет будет с голым торсом прыгать.
Edited at 2017-06-25 09:46 (UTC)
ИГИЛ уже здесь.
Моя мама говорит, очень красивая мечеть на Проспекте Мира. А я всё никак не выберусь на неё посмотреть.
толерантная гейропа доиграется со своей толерантностью!
Никогда такого не видел. Короче - с праздником вас, правоверные!
Пока они закрывают глаза и уши на то как Кремль (Иванов и Степашин) бомбит мусульман и их детей в Сирии. Но это только пока.
Бобокулова 1-я ласточка.
Кстати рядовые мусульмане в Москве очень, очень не довольны "путиным".
Это мягко говоря.