Московские мусульмане отметили окончание Рамадана!

Сегодня великий праздник для мусульман! Сегодня Ураза-байрам, первый день после окончания поста, — один из главных праздников в исламе. Десятки тысяч мусульман пришли как обычно на утренний намаз к Соборной мечети, рядом с проспектом Мира. Приходят сюда десятки тысяч мусульман 2 раза в год на протяжении многих лет. Ураза-байрам — один из главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.Не путайте этот день с Курбан-байрамом: это праздник, посвящённый окончанию хаджа, и именно он сопровождается жертвоприношениями.01. Соборная мечеть открылась для верующих в 3:30, а праздничная молитва началась в 7:00. Еще молитвы проходили в Исторической мечети в Татарском переулке, мемориальной мечети на Поклонной горе и еще на нескольких площадках. Из-за праздника с 4:00 до 11:00 движение на улицах рядом с этими мечетями было перекрыто или ограничено.02. В этом году было очень много африканцев. Не знаю, с чем это связано.03. И хипстеров!04. Люди начали собираться с раннего утра. Пока ждут начала молитвы, общаются05. К кого нет коврика, стелил просто кусок обоев. Их продавали предприимчивые торговцы на подходах к мечети.06. Спать хочется )07.08. В целом народ довольно позитивный, настроение праздничное.09.10.11.12. Гости13.14.15.16.17.18.19.20. Владимир Путин сегодня утром поздравил всех мусульман с праздником и поблагодарил их за участие в общественной и культурной жизни страны.21. Про сам праздник он сказал, что тот «несет в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся».22. Медведев тоже опубликовал свое поздравление: «Умма России многое делает для сохранения традиций и обычаев, развития сотрудничества с исламским миром. Особого уважения заслуживают ее вклад в борьбу с проявлениями экстремизма и ксенофобии, усилия, направленные на поддержание мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Благодаря активной просветительской деятельности уммы в разных регионах нашей страны открываются медресе, исламские университеты и институты, строятся мечети».23. Торжественный намаз сегодня вел глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин: «Прошу Всемилостивого Создателя укрепить нашу веру, увеличить нашу добродетель, посеять в наших сердцах чувства милосердия и сострадания к ближнему, даровать мир и благополучие нашей Отчизне и всему человечеству!»24.25.26.27.28. После совместной молитвы верующие слушали проповедь муфтия. «В своих проповедях, на праздничной молитве в Ураза-байрам мы говорим, что месяц закончился, но благие дела, наши помыслы, молитвы должны быть постоянны и бессрочны. Поэтому мы призываем, чтобы все доброе, что в течение месяца мусульмане приобрели для укрепления своей души, безусловно, не останавливалось и тот заряд, который мы получили в месяц Рамадан, продолжался в течение года до наступления следующего месяца Рамадан», — рассказал первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.29.30.31.32.33.34. Пресс-служба Центрального округа войск Росгвардии сообщила, что в совместной молитве приняли участие более 250 тыс. человек.35. Также так отчитались, что никаких правонарушений во время мероприятия не было.36. Всего за порядком на территории нескольких мечетей сегодня следили больше 3 тысяч росгвардейцев.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49. На подступах орудовали цыгане. Много попрошаек и торговцев. Цыгане вообще очень чувствительны к подобным праздникам, когда верующие охотно подают милостыню.50. Вход в метро.