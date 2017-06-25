Московские мусульмане отметили окончание Рамадана!



Сегодня великий праздник для мусульман! Сегодня Ураза-байрам, первый день после окончания поста, — один из главных праздников в исламе. Десятки тысяч мусульман пришли как обычно на утренний намаз к Соборной мечети, рядом с проспектом Мира. Приходят сюда десятки тысяч мусульман 2 раза в год на протяжении многих лет. Ураза-байрам — один из главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан.



Не путайте этот день с Курбан-байрамом: это праздник, посвящённый окончанию хаджа, и именно он сопровождается жертвоприношениями.



01. Соборная мечеть открылась для верующих в 3:30, а праздничная молитва началась в 7:00. Еще молитвы проходили в Исторической мечети в Татарском переулке, мемориальной мечети на Поклонной горе и еще на нескольких площадках. Из-за праздника с 4:00 до 11:00 движение на улицах рядом с этими мечетями было перекрыто или ограничено.


02. В этом году было очень много африканцев. Не знаю, с чем это связано.


03. И хипстеров!


04. Люди начали собираться с раннего утра. Пока ждут начала молитвы, общаются


05. К кого нет коврика, стелил просто кусок обоев. Их продавали предприимчивые торговцы на подходах к мечети.


06. Спать хочется )


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08. В целом народ довольно позитивный, настроение праздничное.


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12. Гости


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20. Владимир Путин сегодня утром поздравил всех мусульман с праздником и поблагодарил их за участие в общественной и культурной жизни страны.


21. Про сам праздник он сказал, что тот «несет в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию, готовность творить добро, помогать нуждающимся».


22. Медведев тоже опубликовал свое поздравление: «Умма России многое делает для сохранения традиций и обычаев, развития сотрудничества с исламским миром. Особого уважения заслуживают ее вклад в борьбу с проявлениями экстремизма и ксенофобии, усилия, направленные на поддержание мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране. Благодаря активной просветительской деятельности уммы в разных регионах нашей страны открываются медресе, исламские университеты и институты, строятся мечети».


23. Торжественный намаз сегодня вел глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин: «Прошу Всемилостивого Создателя укрепить нашу веру, увеличить нашу добродетель, посеять в наших сердцах чувства милосердия и сострадания к ближнему, даровать мир и благополучие нашей Отчизне и всему человечеству!»


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28. После совместной молитвы верующие слушали проповедь муфтия. «В своих проповедях, на праздничной молитве в Ураза-байрам мы говорим, что месяц закончился, но благие дела, наши помыслы, молитвы должны быть постоянны и бессрочны. Поэтому мы призываем, чтобы все доброе, что в течение месяца мусульмане приобрели для укрепления своей души, безусловно, не останавливалось и тот заряд, который мы получили в месяц Рамадан, продолжался в течение года до наступления следующего месяца Рамадан», — рассказал первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.


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34. Пресс-служба Центрального округа войск Росгвардии сообщила, что в совместной молитве приняли участие более 250 тыс. человек.


35. Также так отчитались, что никаких правонарушений во время мероприятия не было.


36. Всего за порядком на территории нескольких мечетей сегодня следили больше 3 тысяч росгвардейцев.


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49. На подступах орудовали цыгане. Много попрошаек и торговцев. Цыгане вообще очень чувствительны к подобным праздникам, когда верующие охотно подают милостыню.


50. Вход в метро.


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  • Комментарии (317)
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    nelson654
    Недаром МВД засекретила данные о мигрантах. Раньше ФМС ежемесячно публиковала данные по количеству мигрантов( последний раз было около 11 млн) и количество мигрантов по отдельным странам.
    Теперь вся статистика пропала.
    Новый
    nelson654
    Путин за 10 лет смог сделать то, что Европа прошла за 70 лет.
    то ли ещё будет, учитывая что Путин ещё 6 лет будет с голым торсом прыгать.
    Новый
    kinj_01
    так...значит на даче сегодня они работать не будут....а негры откуда?? странный вопрос- этож бежнцы африканские ..почти вся африка мусульмане...

    Edited at 2017-06-25 09:46 (UTC)
    Новый
    ИГИЛ уже здесь.
    dragon_dances
    Пока доблестные русские космонавты уничтожают в чекистском телеке международный терроризм в Сирии - столица заселена его полномочными представителями в России. Аллах Акбар конечно!
    Новый
    masha_klim
    С праздником всех, кто празднует!
    Моя мама говорит, очень красивая мечеть на Проспекте Мира. А я всё никак не выберусь на неё посмотреть.
    Новый
    dragon_dances
    На сороковой фотке в углу промежуточная стадия между человеком и обезьяной. Волосы уже выпадают, но морда ещё не изменилась. Показательно, что подобные особи попадаются только среди религиозных объединений, но не в научном сообществе.
    Новый
    murzikcot
    Скоро будут москвичей-шайтанов неверных побивать камнями,палками а кого и просто хуем.
    Новый
    anunnahstrong
    Вот хорошо они на первой фотке стоят! Пророк Магомет был большой шутник и тролль! Так толсто-тонко потроллил овцеебов, что они полторы тыщи лет вкурить не могут.
    Новый
    illuminatenorde
    Зато через пару веков на весь мир будет греметь рэп исламо-россиянцев, потомков 500 миллионов угнетенных московских гастарбайтеров.
    Новый
    marconi_due
    Россия - мультирелигиозная страна. И хорошо, что все эти религии чествуют праздники в разные дни года, в противном случае я бы просто окончательно охуел.
    Новый
    ds02006
    Через несколько лет Ураза-байрам будет отмечаться одновременно с Пасхой. Это из-за того, что исламские праздники отмечают по лунному календарю, а он относительно солнечного (григорианского) плавает.
    Новый
    asj34
    А где космонавта с их шатлами, или это мирное население?
    Новый
    yasensvet
    В Москве с пригородами проживает 20 млн чел. В Москве даже Макаревич залы собирает.
    Новый
    worobioff_ku
    Вижу столько родных лиц!С праздником!На втором и третьем фото- виднеется церковь митрополита Филиппа...
    Новый
    dipoper
    Заехал сегодня на "Южные ворота" по делам государственной важности - почти у каждого мусульманского торговца стоит поднос с вафельками, орешками прочими сладостями и (почему-то) большая бутылка кокаколы с одноразовыми стаканчиками. Типа - угощайтесь!

    Никогда такого не видел. Короче - с праздником вас, правоверные!
    Новый
    kinj_01
    мусульманское биооружие в дествие !! эти натрясут новых муслимов в геометрической прогрессии...и будет вам Косово..))
    Новый
    gamar
    Кто мешает тебе плодиться заместо бесполезных комментов?
    Новый
    altayskie_slony
    Только заголовок поста неправильный. Подавляющее большинство этим мусульман не московские и даже не иногородние, а просто иностранные мусульмане.
    Новый
    Сергей Соколов
    Москва становится мусульманской.
    Пока они закрывают глаза и уши на то как Кремль (Иванов и Степашин) бомбит мусульман и их детей в Сирии. Но это только пока.

    Бобокулова 1-я ласточка.

    Кстати рядовые мусульмане в Москве очень, очень не довольны "путиным".
    Это мягко говоря.
    Новый
  • Комментарии (317)
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