Мне Некрасовка категорически не нравится

topony_smd Мы конечно верим! Ответить

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dragon_dances Это покажется забавным, но подавляющее большинство россиян действительно верят в такие заявления. Подтасовки на выборах дело единичное и общей картины не меняют - страна действительно проголосует за любого пиздабола, который потом будет запрягать холопов в бричку и летать на выходные к семье в Ницце.



Edited at 2017-05-27 14:56 (UTC) Ответить

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rajaxx А где само интервью-то? Ответить

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dragon_dances Ну это нормально, что русским чиновникам не нравятся гетто. Они же не типичные россияне, а лучшие люди страны. Поэтому и предпочитают жить в своих домах за высокими стенами, а после выхода на пенсию уезжать в Швейцарию, Флориду, Майами. Благо бонусы в России позволяют так жить. Ответить

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наебет zavod007 татарин хитрый. Ответить



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antifandorin Илья, ты бы дату указал, когда он это говорил. А пока там так К 1 сентября этого года в столичном районе Некрасовка будет открыта самая большая в России школа на 2,1 тыс. мест. Строительство школы ведется в условиях плотной жилой застройки, и чтобы обеспечить нормативное освещение учебных помещений, была выбрана М-образная схема компоновки здания.

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dragon_dances Он это может повторять хоть каждый день. Память россиянина как у золотой рыбки - около трёх минут. Ответить



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lesnoyskitalets Хуйснуллин такой же жулик и вор как и Ресин Ответить



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dragon_dances Фамилия у чувака говорящая. Почти как "хуй соснули". Россиянам на заметку о том, что их ждёт. Ответить

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2d Слушайте, не надо мучиться. Снесите пятиэтажки, а вместо них сделайте там закольцованные велодорожки. Ну и бисиклет Пижо каждому ex-жителю. Ответить



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vospitatel_d Зимой они будут быстро гонять, чбобы согреца. Ответить

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Иван Нахимов Эти временщики много чего наделали . Вот Стадион Юных Пионеров добили например.



Прекрасный был обьект облагораживающий все вокруг. Ответить

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Народ Народный Сначала его урезали, снесли велотрек, сделали объект под названием МОНАРХ, епт



теперь сломали вообще все, и делают объект под названием ЦАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, епт







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Alexey Zvyagin ходят слухи, что застройщик, возводящий без документации два 25 этажных дома на стройплощадке ТПУ в Кожухово по соседству с Некрасовкой, принадлежит этому господину. там же перехватывающая парковка на пять тысяч мест. Видимо вот это ему нравится



Edited at 2017-05-27 14:59 (UTC) Ответить

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Artyom Gavrichenkov Ну, когда этим слухам найдется подтверждение, тогда будет другое дело. Ответить



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Иван Нахимов Вот уж хорошо хоть пусть поздно но одумались и в Некрасовке адовой хоть парк будет вместо еще большего дебилизма.



Но в целом все равно Некрасовке ни что не поможет кроме сноса или расселения до уровня двух семей на этаже



Edited at 2017-05-27 15:11 (UTC) Ответить



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mnmltechru При этом кудряха несколько раз рекламировал Люберцы-2015, которые ровно через дорогу от Некрасовки. Там заебись, тут хуйня. Точно такие же 22-этажные муравейники, из инфрастукруры только детский сад. Охуеваю с теперешней рекламы: ПАРК, ОЗЕРО. Что, блядь? Какой нахуй парк, какое озеро? Ответить



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yuka_tyan Что они сейчас могут спроектировать, если еще непонятно, сколько домов удастся расселить? Не факт, что вообще появятся какие-то новые кварталы. Вполне вероятно, это будет точечная застройка между пятиэтажками, жители которых отбились мокрыми тряпками.



Edited at 2017-05-27 15:04 (UTC) Ответить



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supmaxgreat В многоэтажной застройке и извлечении максимальной прибыли из неё виноваты носатые почитатели Моисея. Если их отправить к себе на родину, то мы начнём жить хорошо и у нас будут малоэтажные кварталы. Ответить



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Artyom Gavrichenkov Дык чего гадать. Посмотри ЖК "Позитив" в Румянцево. Его как раз строит правительство Москвы, новая серия домов ДОММОС, дворы без машин, вот это вот все.



Edited at 2017-05-27 15:17 (UTC) Ответить

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Народ Народный Двор может и без машин,



а по своей сути - это все тоже многоэтажное, гигантское говно против человека Ответить

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daria_svi Двор без машин? И сколько будет стоить подземный паркинг?



Edited at 2017-05-27 15:17 (UTC) Ответить



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antifandorin ну в районе ляма Ответить



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oldboar а где всё интервью-то? Ответить



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pegas80 Сдается мне, что для многих не станет лучше, чем было.Это в генах.Казнокрадство было и есть.Еще Николай Васильевич Гоголь, с подачи не менее известного человека по фамилии Пушкин, описывал наши суровые реалии в далеком 1843 году."Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее: образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше."Эхх, несется тройка-Русь, неведомо куда...



Edited at 2017-05-28 07:50 (UTC) Ответить



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pravdolub_s По хорошему бы сначала проекты разработать, мнение жителей спросить, а потом уж решения принимать... Ответить

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k_samarina Видимо так мало голосуют "3а" реновацию, что требуются многочисленные разъяснения и уточнения. Ответить



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trump_donald Даешь Парнас по всей Москве!!! Ответить



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pcdos Я голосовал за вас, и понимаю что не зря! Ответить



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christian_needy Я бы просто ошалел от счастья, если у меня было бы хотя бы койко место в таком доме в такой квартире. Что делать у нищих своя шкала ценностей... Ответить



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Дефисный евнух! grammar_nazi «койко-место», уёбище Ответить

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just1user хочется верить каждому слову. Вот например,



"Станция метро "Зюзино" Третьего пересадочного контура откроется в 2018 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Проект готов. Строительство начнется через 3-4 месяца", сообщала "м24" два года назад, в 2015 году



Осталось полтора года (до 31 декабря 2018), а там еще даже забора нет. Ответить



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benacus69 Шакирзяныч возглавляет лабораторию зла в Москве - ГЗК - городскую земельную комиссию. Орган не существующий по закону, но раздающий эти адские разрешения на сторительства, из за которых "комплексная застройка" занимает каждый квадратный см земли в распоряжении застройщика и закрывает небо! Ну как можно верить ему?



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Народ Народный это известно как происходит. Приходит человек, землевладелец, например представим такое чудо, хочет перевести землю из промышленной под жилье, и представим гипотетически хочет нормальный, человеческий дом устроить, ну там этажей 7-8 максимум. А ему гвоорят переведем землю, но надо помогать благим делам, вот наш фонд, подай миллионов.



тут уже хочешь не хочешь , а придется многоэтажное дерьмо строить, что бы окупить такую "благотворительность".



Но оыбчно все даже прозаичнее, землевладелец в лице структур мутных которые скорее всмего связаны с высокими госслужащими ходят в эту комиссию просто поделиться, а намерения сразу античеловеческие - построить как можно больше, что бы выжать как можно больше с клочка прихватизированного.



НУЖНО МЕНЯТЬ НОРМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ. Это все изза норм, по которым можно лепить очень много на гектаре.



Правильные нормы - правильные дома - без вариантов.



(дураки скажут, "а цены?". А цены складываются из огромных аппетитов землевладельцев или разрешителей или всех вместе, и эти аппетиты есть куда снижать хот ьв три и четыре раза и пять и шесть. Так что цены буду все теже - под кошелек масс)



Разрешенно лепить человейники - будут лепить, жадные воры



Edited at 2017-05-27 16:59 (UTC) Ответить



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not_used_i_hope На деле они надорвутся, т.к. сразу хапнули мегапроект вместо того, чтобы действовать постепенно и по ходу накапливать опыт и навыки. А потом мы увидим платных блоггеров с репортажами на тему "ну в Европе тоже бывают ошибки". Типа, это их извиняет. И говноеды сочувственно утрут кусочек говна, выпавший изо рта. "Они же старались!" Ответить



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ammo1 У тебя какая-то беда с хостингом. Картинки грузятся еле-еле и часто вообще не догружаются. Ответить



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Mimo Krokodil такая же хуйня. илюху дидосят Ответить



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pipesmokerrus Опять дружно врут. Ну не могут они без вранья, это суть путинской политики и всех его птенцов. Ответить



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gelena_s В некрасовку никто не хотел ехать даже в начале восьмидесятых, даже московская прописка не спасала. Она построена на бывших полях аэрации, хз чем там фонит до сих пор. Ну и неудобно там . Я часто раньше туда ездила, что с пятиэтажками, что без них- плохое место. Ответить



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