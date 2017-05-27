Мне Некрасовка категорически не нравится



На прошлой неделе брал интервью у Марата Хуснуллина, главы москвоского стройкомплекса, говорили, конечно, про реновацию. Мой главный вопрос касался того, что хотят строить на месте пятиэтажек и как. Москва заявляет, что готова создавать в районах реновации комфортную среду, при этом делать все хотят сами, без привлечения коммерческих девелоперов. При этом, все, что строил город до этого, назвать комфортной средой язык не повернется. Та же Некрасовка, просто ад на земле, я про нее писал пост, как про самый жуткий московский район. Все положительные примеры в архитектуре сделаны частными инвесторами, которых в реновацию не берут. Собственно по этому поводу у меня самые большие опасения. Почему город никогда не делал хорошо, а тут вдруг начнет?

Из интервью считаю важным зафиксировать несколько моментов. Марату Шакирзяновичу не нравится Некрасовка! Надеюсь, Собянину она тоже не нравится и такого говна больше строить никто не будет, тем более на месте пятиэтажек.



На словах опять заявляют, что все будет иначе. Хочется скорее увидеть проекты


Еще важный момент, двор без машин и квартальная застройка. Это очень хорошо, но опять же, надо смотреть, что будет на деле.


Пока просто фиксирую обещания.

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  • Комментарий (161)
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    dragon_dances
    Это покажется забавным, но подавляющее большинство россиян действительно верят в такие заявления. Подтасовки на выборах дело единичное и общей картины не меняют - страна действительно проголосует за любого пиздабола, который потом будет запрягать холопов в бричку и летать на выходные к семье в Ницце.

    Edited at 2017-05-27 14:56 (UTC)
    Новый
    dragon_dances
    Ну это нормально, что русским чиновникам не нравятся гетто. Они же не типичные россияне, а лучшие люди страны. Поэтому и предпочитают жить в своих домах за высокими стенами, а после выхода на пенсию уезжать в Швейцарию, Флориду, Майами. Благо бонусы в России позволяют так жить.
    Новый
    antifandorin
    Илья, ты бы дату указал, когда он это говорил. А пока там так К 1 сентября этого года в столичном районе Некрасовка будет открыта самая большая в России школа на 2,1 тыс. мест. Строительство школы ведется в условиях плотной жилой застройки, и чтобы обеспечить нормативное освещение учебных помещений, была выбрана М-образная схема компоновки здания.
    Новый
    dragon_dances
    Он это может повторять хоть каждый день. Память россиянина как у золотой рыбки - около трёх минут.
    Новый
    2d
    Слушайте, не надо мучиться. Снесите пятиэтажки, а вместо них сделайте там закольцованные велодорожки. Ну и бисиклет Пижо каждому ex-жителю.
    Новый
    Народ Народный
    Сначала его урезали, снесли велотрек, сделали объект под названием МОНАРХ, епт

    теперь сломали вообще все, и делают объект под названием ЦАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, епт



    Новый
    Alexey Zvyagin
    ходят слухи, что застройщик, возводящий без документации два 25 этажных дома на стройплощадке ТПУ в Кожухово по соседству с Некрасовкой, принадлежит этому господину. там же перехватывающая парковка на пять тысяч мест. Видимо вот это ему нравится

    Edited at 2017-05-27 14:59 (UTC)
    Новый
    Иван Нахимов
    Вот уж хорошо хоть пусть поздно но одумались и в Некрасовке адовой хоть парк будет вместо еще большего дебилизма.

    Но в целом все равно Некрасовке ни что не поможет кроме сноса или расселения до уровня двух семей на этаже

    Edited at 2017-05-27 15:11 (UTC)
    Новый
    mnmltechru
    При этом кудряха несколько раз рекламировал Люберцы-2015, которые ровно через дорогу от Некрасовки. Там заебись, тут хуйня. Точно такие же 22-этажные муравейники, из инфрастукруры только детский сад. Охуеваю с теперешней рекламы: ПАРК, ОЗЕРО. Что, блядь? Какой нахуй парк, какое озеро?
    Новый
    yuka_tyan
    Что они сейчас могут спроектировать, если еще непонятно, сколько домов удастся расселить? Не факт, что вообще появятся какие-то новые кварталы. Вполне вероятно, это будет точечная застройка между пятиэтажками, жители которых отбились мокрыми тряпками.

    Edited at 2017-05-27 15:04 (UTC)
    Новый
    supmaxgreat
    В многоэтажной застройке и извлечении максимальной прибыли из неё виноваты носатые почитатели Моисея. Если их отправить к себе на родину, то мы начнём жить хорошо и у нас будут малоэтажные кварталы.
    Новый
    Artyom Gavrichenkov
    Дык чего гадать. Посмотри ЖК "Позитив" в Румянцево. Его как раз строит правительство Москвы, новая серия домов ДОММОС, дворы без машин, вот это вот все.

    Edited at 2017-05-27 15:17 (UTC)
    Новый
    daria_svi
    Двор без машин? И сколько будет стоить подземный паркинг?

    Edited at 2017-05-27 15:17 (UTC)
    Новый
    pegas80
    Сдается мне, что для многих не станет лучше, чем было.Это в генах.Казнокрадство было и есть.Еще Николай Васильевич Гоголь, с подачи не менее известного человека по фамилии Пушкин, описывал наши суровые реалии в далеком 1843 году."Скоро представилось Чичикову поле гораздо пространнее: образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения. В эту комиссию пристроился и он, и оказался одним из деятельнейших членов. Комиссия немедленно приступила к делу. Шесть лет возилась около здания; но климат, что ли, мешал или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше."Эхх, несется тройка-Русь, неведомо куда...

    Edited at 2017-05-28 07:50 (UTC)
    Новый
    k_samarina
    Видимо так мало голосуют "3а" реновацию, что требуются многочисленные разъяснения и уточнения.
    Новый
    christian_needy
    Я бы просто ошалел от счастья, если у меня было бы хотя бы койко место в таком доме в такой квартире. Что делать у нищих своя шкала ценностей...
    Новый
    just1user
    хочется верить каждому слову. Вот например,

    "Станция метро "Зюзино" Третьего пересадочного контура откроется в 2018 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
    "Проект готов. Строительство начнется через 3-4 месяца", сообщала "м24" два года назад, в 2015 году

    Осталось полтора года (до 31 декабря 2018), а там еще даже забора нет.
    Новый
    benacus69
    Шакирзяныч возглавляет лабораторию зла в Москве - ГЗК - городскую земельную комиссию. Орган не существующий по закону, но раздающий эти адские разрешения на сторительства, из за которых "комплексная застройка" занимает каждый квадратный см земли в распоряжении застройщика и закрывает небо! Ну как можно верить ему?

    Новый
    Народ Народный
    это известно как происходит. Приходит человек, землевладелец, например представим такое чудо, хочет перевести землю из промышленной под жилье, и представим гипотетически хочет нормальный, человеческий дом устроить, ну там этажей 7-8 максимум. А ему гвоорят переведем землю, но надо помогать благим делам, вот наш фонд, подай миллионов.

    тут уже хочешь не хочешь , а придется многоэтажное дерьмо строить, что бы окупить такую "благотворительность".

    Но оыбчно все даже прозаичнее, землевладелец в лице структур мутных которые скорее всмего связаны с высокими госслужащими ходят в эту комиссию просто поделиться, а намерения сразу античеловеческие - построить как можно больше, что бы выжать как можно больше с клочка прихватизированного.

    НУЖНО МЕНЯТЬ НОРМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ. Это все изза норм, по которым можно лепить очень много на гектаре.

    Правильные нормы - правильные дома - без вариантов.

    (дураки скажут, "а цены?". А цены складываются из огромных аппетитов землевладельцев или разрешителей или всех вместе, и эти аппетиты есть куда снижать хот ьв три и четыре раза и пять и шесть. Так что цены буду все теже - под кошелек масс)

    Разрешенно лепить человейники - будут лепить, жадные воры

    Edited at 2017-05-27 16:59 (UTC)
    Новый
    not_used_i_hope
    На деле они надорвутся, т.к. сразу хапнули мегапроект вместо того, чтобы действовать постепенно и по ходу накапливать опыт и навыки. А потом мы увидим платных блоггеров с репортажами на тему "ну в Европе тоже бывают ошибки". Типа, это их извиняет. И говноеды сочувственно утрут кусочек говна, выпавший изо рта. "Они же старались!"
    Новый
    ammo1
    У тебя какая-то беда с хостингом. Картинки грузятся еле-еле и часто вообще не догружаются.
    Новый
    pipesmokerrus
    Опять дружно врут. Ну не могут они без вранья, это суть путинской политики и всех его птенцов.
    Новый
    gelena_s
    В некрасовку никто не хотел ехать даже в начале восьмидесятых, даже московская прописка не спасала. Она построена на бывших полях аэрации, хз чем там фонит до сих пор. Ну и неудобно там . Я часто раньше туда ездила, что с пятиэтажками, что без них- плохое место.
    Новый
  • Комментарий (161)
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