Мне Некрасовка категорически не нравится
На прошлой неделе брал интервью у Марата Хуснуллина, главы москвоского стройкомплекса, говорили, конечно, про реновацию. Мой главный вопрос касался того, что хотят строить на месте пятиэтажек и как. Москва заявляет, что готова создавать в районах реновации комфортную среду, при этом делать все хотят сами, без привлечения коммерческих девелоперов. При этом, все, что строил город до этого, назвать комфортной средой язык не повернется. Та же Некрасовка, просто ад на земле, я про нее писал пост, как про самый жуткий московский район. Все положительные примеры в архитектуре сделаны частными инвесторами, которых в реновацию не берут. Собственно по этому поводу у меня самые большие опасения. Почему город никогда не делал хорошо, а тут вдруг начнет?
Из интервью считаю важным зафиксировать несколько моментов. Марату Шакирзяновичу не нравится Некрасовка! Надеюсь, Собянину она тоже не нравится и такого говна больше строить никто не будет, тем более на месте пятиэтажек.
На словах опять заявляют, что все будет иначе. Хочется скорее увидеть проекты
Еще важный момент, двор без машин и квартальная застройка. Это очень хорошо, но опять же, надо смотреть, что будет на деле.
Пока просто фиксирую обещания.
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Edited at 2017-05-27 14:56 (UTC)
Круто, че!
наебет
Прекрасный был обьект облагораживающий все вокруг.
теперь сломали вообще все, и делают объект под названием ЦАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, епт
Edited at 2017-05-27 14:59 (UTC)
Но в целом все равно Некрасовке ни что не поможет кроме сноса или расселения до уровня двух семей на этаже
Edited at 2017-05-27 15:11 (UTC)
Edited at 2017-05-27 15:04 (UTC)
Edited at 2017-05-27 15:17 (UTC)
а по своей сути - это все тоже многоэтажное, гигантское говно против человека
Edited at 2017-05-27 15:17 (UTC)
Edited at 2017-05-28 07:50 (UTC)
Дефисный евнух!
"Станция метро "Зюзино" Третьего пересадочного контура откроется в 2018 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Проект готов. Строительство начнется через 3-4 месяца", сообщала "м24" два года назад, в 2015 году
Осталось полтора года (до 31 декабря 2018), а там еще даже забора нет.
тут уже хочешь не хочешь , а придется многоэтажное дерьмо строить, что бы окупить такую "благотворительность".
Но оыбчно все даже прозаичнее, землевладелец в лице структур мутных которые скорее всмего связаны с высокими госслужащими ходят в эту комиссию просто поделиться, а намерения сразу античеловеческие - построить как можно больше, что бы выжать как можно больше с клочка прихватизированного.
НУЖНО МЕНЯТЬ НОРМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ. Это все изза норм, по которым можно лепить очень много на гектаре.
Правильные нормы - правильные дома - без вариантов.
(дураки скажут, "а цены?". А цены складываются из огромных аппетитов землевладельцев или разрешителей или всех вместе, и эти аппетиты есть куда снижать хот ьв три и четыре раза и пять и шесть. Так что цены буду все теже - под кошелек масс)
Разрешенно лепить человейники - будут лепить, жадные воры
Edited at 2017-05-27 16:59 (UTC)