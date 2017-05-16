Неужели такое возможно? Ад в московской больнице...
Ведущий "Эха Москвы" Алексей Нарышкин вчера выложил несколько фотографий московской больницы №57 в Измайлово. Под катом ад, сложно поверить, что такое возможно сегодня в Москве! Я и не верю. Скажите, неужели это правда? Кто был в этой больнице? Ну не может же такого быть, просто не может!
Алексей Нарышкин:
Знакомьтесь. 57-ая больница в нашей дорогой столице. Близкий человек, приславший эти дивные иллюстрации, так описывает происходящее:
В отделении неврологии на койках нет матрасов. Вместо них лежат по три подушки встык. Их не хватает на всю длину. Выручают сложенные картонные коробки. Кому под голову, кому под ноги.
Это один из эпизодов. Смотрю на форумах, что пишут бывшие пациенты. В их отзывах тоже самое. К врачам, как ни странно, почти нет претензий, но на антисанитарию и особенно питание (комбикорм, блевотина) обращают внимание многие. Некоторые рассказывают о том, как больным приходится кричать, чтобы к ним пришла медсестра. Других средств связи к 2017 году, видимо, не придумали.
Собянин! Печатников! Вы даже линолеум переложить не можете! Опомнитесь, дорогие! Вы не видите ни хрена сознательно или от вас всё скрывают? Денег нет почему: украли или вложились в плитку, фестивали, разгоны облаков, так и не распустившиеся липки по 200 тысяч рублей за штуку? Какая к черту реновация? У вас и подчинённых руки из жопы растут. Управление городом вам противопоказано.
У простых смертных в связи с пресловутой реновацией никаких иллюзий быть не должно. Если сидеть молча, эти ребята запихнут вас в бараки. Молитесь, чтобы ваш дом не рухнул сразу после новоселья. Ну и здоровья вам богатырского.
UPD: подсказали - проверил. Главврач ГКБ №57 Ирина Назарова ещё и депутат Мосгордумы. Привет ей большой
А вот несколько комментариев об этом райском местечке. Интересно, что почти все хвалят врачей и медперсонал, но условия, говорят, жуткие:
Антон Чун-чу-зов:
Лежал там в 2010-м. Травматология. Если эти фото актуальные, то ничего не изменилось. При этом врачи -- профессионалы самого высокого класса (травма -- точно). Младший мед персонал -- тоже супер.
Ирина Зайцева:
Отцу там операцию делали, врачи хорошие, а условия - просто мрак
Alissa Kalevala:
Мой папа там лежал в неврологии с инсультом. 2016 год, июль. Матрасы были , но фотографии из туалета - оно самое -никаких перемен.
Папе надо было делать мрт. Мне сказали перенести его с каталки на стол . Папа 100 кг и 194 см. Пришлось дворников нанимать. 1000 руб.Они там все так зарабатывают: нянечки -1000 руб в день , что бы парализованным меняли подгузники и кормили. А не заплатишь - матом , и не кормят , и не моют. Я тогда написала глав врачу и в минздрав . Ничего не сделали. Только вот нашли специальную каталку для мрт. Она у них в подвале годами стояла а они деньги на стариках зарабатывали.
Наталья Лавренова:
У меня свекровь там с инсультом лежала в декабре15-январе16. Я была в шоке от состояния отделения. Люди с инсультами еле ноги волочат, а линолеум на полу весь в дырах. Убиться на раз-два-три. Стены ободраны. Кошмар. Правда говорили, что в феврале 16 это отделение должны были закрыть на ремонт. Неужели не закрыли?!?! А вот с едой было все нормально. Реально.
Слышала, что больница считается одной из лучших в Москве. Врачи сильные.
Кстати, три года назад в больницу №57 приезжал Собянин.
Фото: ТВЦ
Но официальные московские СМИ показали совсем другие картинки...
Фото: ТВЦ
Фото: ТВЦ
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лежал с отравлением в 2016
Edited at 2017-05-16 07:46 (UTC)
Ведь есть же:
- Мост на о. Русский !
- зимняя Олимпиада в Сочи!
- Стадион в Санкт-Петербурге!
- Платон есть!
- Взносы на капремонт!
- В Сирии всех победили!
- Крым чей? Крым наш!
- Донбасс ура!
Подумаешь - унитаз сломан в больнице!
Есть ведь и хорошие больницы в Москве! Взять ту же ЦКБ. Она там рядом с Измайлово...
Edited at 2017-05-16 07:57 (UTC)
после того, как узнал что этот печатников собянинский
Покупают же в три конца (у правильных поставщиков) противораковые лекарства -
в результате, бюджета сильно не хватает,
и половина нуждающихся больных просто умрет (в мучениях, спасибо наркобойцам).
Ну, покричали недавно об этом в интернетиках, и чего?
Не то, что посадить - даже пальцем никому не погрозили.
А вот того, кто дешево покупал/лечил - в итоге просто выперли, и привет.
эти чиновники - люди без капли морали, их через одного расстреливать надо (доказав вину в суде - оценочное мнение).
причем, начиная с
Edited at 2017-05-16 09:39 (UTC)
Edited at 2017-05-16 07:35 (UTC)
- но ведь не везде же так
- не все сразу же больницы ремонтировать
- качественная постановка
Вот вам еще вариант:
- это же больница, а не пятизвездочный отель! Главное чтобы врачи профи были! А вы требукте условий как на отдыхе "олинклюзив"
Россия еще американских облигаций прикупила в апреле.
Я так понимаю кто-то не успевает в уходящий поезд и решил закинуть туда гранату
Почему в этом году должен проводиться капремонт, когда денег навалом уже много лет?
Неужели такое возможно?
просто там недавно поступил человек-паук-прожигатель. вон на фотках от его ног линолеум порвался и краска отколупалась.
В домодедовской больнице никто тоже не спешит возить на процедуры, рентгены и прочее, неходячих больных. Только за деньги. Со сломанными ногами не разрешают пользоваться лифтом для выезда на кресле-каталке на улицу. Лифт только персонала. Кухня - машина времени в прошлое.
В гкб 13 на дубровке уход за инсультниками исключительно за деньги. Причем с воровством подгузников и простыней. Если без денег - считайте парализованный человек лежит сам по себе.
А то "Ведущий "Эха Москвы"и какой то там его "близкий знакомый"...Просто нереально достоверный источник)
Ответа глав. врача тоже нету.
Edited at 2017-05-16 07:55 (UTC)
Лежала в 57-й в отделении гинекологии на сохранении. Какого-то ужаса в бытовом плане не помню. Врачи отличные, сына сохранили, спасибо им за это.
Скот в клетке
И правильно!
Ибо нефиг!