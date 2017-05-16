Неужели такое возможно? Ад в московской больнице...



Ведущий "Эха Москвы" Алексей Нарышкин вчера выложил несколько фотографий московской больницы №57 в Измайлово. Под катом ад, сложно поверить, что такое возможно сегодня в Москве! Я и не верю. Скажите, неужели это правда? Кто был в этой больнице? Ну не может же такого быть, просто не может!



Алексей Нарышкин:

Знакомьтесь. 57-ая больница в нашей дорогой столице. Близкий человек, приславший эти дивные иллюстрации, так описывает происходящее:

В отделении неврологии на койках нет матрасов. Вместо них лежат по три подушки встык. Их не хватает на всю длину. Выручают сложенные картонные коробки. Кому под голову, кому под ноги.
Это один из эпизодов. Смотрю на форумах, что пишут бывшие пациенты. В их отзывах тоже самое. К врачам, как ни странно, почти нет претензий, но на антисанитарию и особенно питание (комбикорм, блевотина) обращают внимание многие. Некоторые рассказывают о том, как больным приходится кричать, чтобы к ним пришла медсестра. Других средств связи к 2017 году, видимо, не придумали.





Собянин! Печатников! Вы даже линолеум переложить не можете! Опомнитесь, дорогие! Вы не видите ни хрена сознательно или от вас всё скрывают? Денег нет почему: украли или вложились в плитку, фестивали, разгоны облаков, так и не распустившиеся липки по 200 тысяч рублей за штуку? Какая к черту реновация? У вас и подчинённых руки из жопы растут. Управление городом вам противопоказано.



У простых смертных в связи с пресловутой реновацией никаких иллюзий быть не должно. Если сидеть молча, эти ребята запихнут вас в бараки. Молитесь, чтобы ваш дом не рухнул сразу после новоселья. Ну и здоровья вам богатырского.





UPD: подсказали - проверил. Главврач ГКБ №57 Ирина Назарова ещё и депутат Мосгордумы. Привет ей большой




А вот несколько комментариев об этом райском местечке. Интересно, что почти все хвалят врачей и медперсонал, но условия, говорят, жуткие:

Антон Чун-чу-зов:
Лежал там в 2010-м. Травматология. Если эти фото актуальные, то ничего не изменилось. При этом врачи -- профессионалы самого высокого класса (травма -- точно). Младший мед персонал -- тоже супер.

Ирина Зайцева:
Отцу там операцию делали, врачи хорошие, а условия - просто мрак

Alissa Kalevala:
Мой папа там лежал в неврологии с инсультом. 2016 год, июль. Матрасы были , но фотографии из туалета - оно самое -никаких перемен.

Папе надо было делать мрт. Мне сказали перенести его с каталки на стол . Папа 100 кг и 194 см. Пришлось дворников нанимать. 1000 руб.Они там все так зарабатывают: нянечки -1000 руб в день , что бы парализованным меняли подгузники и кормили. А не заплатишь - матом , и не кормят , и не моют. Я тогда написала глав врачу и в минздрав . Ничего не сделали. Только вот нашли специальную каталку для мрт. Она у них в подвале годами стояла а они деньги на стариках зарабатывали.

Наталья Лавренова:
У меня свекровь там с инсультом лежала в декабре15-январе16. Я была в шоке от состояния отделения. Люди с инсультами еле ноги волочат, а линолеум на полу весь в дырах. Убиться на раз-два-три. Стены ободраны. Кошмар. Правда говорили, что в феврале 16 это отделение должны были закрыть на ремонт. Неужели не закрыли?!?! А вот с едой было все нормально. Реально.
Слышала, что больница считается одной из лучших в Москве. Врачи сильные.

Кстати, три года назад в больницу №57 приезжал Собянин.

Фото: ТВЦ

Но официальные московские СМИ показали совсем другие картинки...

Фото: ТВЦ


Фото: ТВЦ

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  • Комментарии (434)
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    dragon_dances
    И при этом надо не забывать, что ад в Москве - то обычные будни по стране. Только без врачей профессионалов, потому что профики уехали в Москву, а остальные заканчивают спиваться и деградировать.
    Новый
    dragon_dances
    Всё-таки умиляют возгласы - ооо, это в Москве. Ужас какой в Москве. Москву же надо гламурной сделать, чтобы было чего по телеку показывать! Москва же!
    Новый
    18923749
    В питере в боткина в инфекционном 1 унитаз на все палаты! и выглядит он как брат близнец того что в этом посту.
    лежал с отравлением в 2016

    Edited at 2017-05-16 07:46 (UTC)
    Новый
    outstalker
    А что нет-то? На тротуарную плитку и "благоустройство" прогулочных зон для бездельников и паразитов у мэрии деньги есть, а на поликлиники и больницы - нет.
    Новый
    trump_donald
    Хватит уже клеветать на Путина!

    Ведь есть же:

    - Мост на о. Русский !
    - зимняя Олимпиада в Сочи!
    - Стадион в Санкт-Петербурге!
    - Платон есть!
    - Взносы на капремонт!
    - В Сирии всех победили!
    - Крым чей? Крым наш!
    - Донбасс ура!


    Подумаешь - унитаз сломан в больнице!

    Есть ведь и хорошие больницы в Москве! Взять ту же ЦКБ. Она там рядом с Измайлово...



    Edited at 2017-05-16 07:57 (UTC)
    Новый
    после того, как узнал что этот печатников собянинский
    zavod007
    этот печатников ворует лекарства у онкологических, у умирающих - чего уже удивляться.

    Покупают же в три конца (у правильных поставщиков) противораковые лекарства -
    в результате, бюджета сильно не хватает,
    и половина нуждающихся больных просто умрет (в мучениях, спасибо наркобойцам).

    Ну, покричали недавно об этом в интернетиках, и чего?
    Не то, что посадить - даже пальцем никому не погрозили.
    А вот того, кто дешево покупал/лечил - в итоге просто выперли, и привет.

    эти чиновники - люди без капли морали, их через одного расстреливать надо (доказав вину в суде - оценочное мнение).

    причем, начиная с

    Edited at 2017-05-16 09:39 (UTC)
    Новый
    samon111
    Да уж лучше не болеть. А платная медицина только дорожает раньше прием врача был 800-1200 руб, то теперь за просто визит к врачу 2000-2500 руб. И это умолчим что он назначит анализов на 5000 руб минимум, всякие узи и т/д которые тоже дорогие и повторный визит конечно же. Итого 10000 руб просто по минималке сходить к врачу. Боюсь представить что в платных стационарах за цены, среднего класса палаты по цене как люксы в дорогих отелях москвы.

    Edited at 2017-05-16 07:35 (UTC)
    Новый
    comrade_lukich
    Лет 5 назад довелось полежать 1 сутки в платной больничке. Никаких там сложных операций и т.п., просто несколько обследований и анализов. Заплатил 52 тысячи рублей.
    Новый
    vintagespb
    эй, патриоты, какой правильный ответ?
    - но ведь не везде же так
    - не все сразу же больницы ремонтировать
    - качественная постановка
    Новый
    longneckgiraffe

    Вот вам еще вариант:
    - это же больница, а не пятизвездочный отель! Главное чтобы врачи профи были! А вы требукте условий как на отдыхе "олинклюзив"

    Новый
    cynepkpbica
    Особенно порадовала фраза о нераспустившихся липках. Лучше бы молебен за мильен заказали Гунде, он бы, глядишь, и выпросил бы у боженьки хорошую погодку))
    Новый
    navalnypresiden
    Если бы не такие условия в больнице, то там сейчас бы врачевались солдаты НАТО!..Русские солдаты, входящие в блок НАТО))
    Новый
    tsirkunov
    насколько я понимаю, тендер на проведение кап. ремонта прошел в сентябре того года, значит в этом году должен производиться капитальный ремонт.
    Я так понимаю кто-то не успевает в уходящий поезд и решил закинуть туда гранату
    Новый
    zloygarry
    Зато всем долги списывают, деньги раздают, туркам, вот, 22 ярда $ с щедрого плеча... Но налоги надо повышать! И себе чиновники отдельную медицину "намонетизировали"...
    Новый
    turulin
    да нормальная больничка.
    просто там недавно поступил человек-паук-прожигатель. вон на фотках от его ног линолеум порвался и краска отколупалась.
    Новый
    sneakyfildy
    говнорашка не только обоссанная, но и обосранная тоже (что логично в принципе)
    Новый
    ermolenkoik
    Я еще прошлый раз в посте про больницы писал. ГКБ 23 на таганке - то же самое (пять лет назад). Не закрывающиеся деревянные окна, осенью холод градусов 10 в коридорах, туалет без дверей, без стульчака, полы местами без плитки, рваный линолеум, ржавые трубы, люди лежат в коридорах, т.к. в палатах мест нет. В палатах ХО, размером 6*3 стоит по 6 кроватей, то есть ноги в голову, и маленький проходик между коек, для людей на костылях и каталках.
    В домодедовской больнице никто тоже не спешит возить на процедуры, рентгены и прочее, неходячих больных. Только за деньги. Со сломанными ногами не разрешают пользоваться лифтом для выезда на кресле-каталке на улицу. Лифт только персонала. Кухня - машина времени в прошлое.
    В гкб 13 на дубровке уход за инсультниками исключительно за деньги. Причем с воровством подгузников и простыней. Если без денег - считайте парализованный человек лежит сам по себе.
    Новый
    lshelper
    Это специализированная больница, в которой лечат от крымнашизма прост.
    Новый
    pavel_register
    Илья, ну так съезди туда сам и посмотри.
    А то "Ведущий "Эха Москвы"и какой то там его "близкий знакомый"...Просто нереально достоверный источник)
    Новый
    zara_man
    Нет времени разбираться, надо срочно делать пост. А в коммнетариях уже есть фотографии остальных корпусов, этот на очереди ремонта, видимо, просто был последним.





    Ответа глав. врача тоже нету.
    Новый
    rasimbot
    Причем тут Собянин. Наверное больница -- это проблема МинЗдрава и распределения денег в рамках федерального бюджета

    Edited at 2017-05-16 07:55 (UTC)
    Новый
    zaikinkir
    Клиника по персоналу реально очень профессиональная, там и печень пересаживают и Чучалин с лёгкими колдует и Затевахин старший тоже там. А по условиям пребывания - мрак и Средневековье((
    Новый
    igron
    На самом деле на фото ничего особенного, средняя больница в стране примерно так и выглядит.
    Новый
    irinchitta

    Лежала в 57-й в отделении гинекологии на сохранении. Какого-то ужаса в бытовом плане не помню. Врачи отличные, сына сохранили, спасибо им за это.

    Новый
  • Комментарии (434)
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