Неужели такое возможно? Ад в московской больнице...

hnovckiy весьма духовноскрепно. Ответить

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dragon_dances И при этом надо не забывать, что ад в Москве - то обычные будни по стране. Только без врачей профессионалов, потому что профики уехали в Москву, а остальные заканчивают спиваться и деградировать. Ответить

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annastorm Это тот корпус что сейчас ремонтируют? просто во всех остальных все нормально была на прошлой неделе Ответить

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dragon_dances Всё-таки умиляют возгласы - ооо, это в Москве. Ужас какой в Москве. Москву же надо гламурной сделать, чтобы было чего по телеку показывать! Москва же! Ответить

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georg_xii Не может быть! Мы олимпиады проводим, чемпионаты всякие. Госдепартамента опять вредит. Ответить

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18923749 В питере в боткина в инфекционном 1 унитаз на все палаты! и выглядит он как брат близнец того что в этом посту.

лежал с отравлением в 2016



Edited at 2017-05-16 07:46 (UTC) Ответить

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dragon_dances Красивый репортаж. Забыли только поставить тег "реклама великой родины". Ответить

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outstalker А что нет-то? На тротуарную плитку и "благоустройство" прогулочных зон для бездельников и паразитов у мэрии деньги есть, а на поликлиники и больницы - нет. Ответить

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trump_donald Пусть дохнут пенсы! Ответить

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trustmeanddie Да как такое возможно, бл*ть? Как? Ответить

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trump_donald Все деньги ушли на космодром Восточный. Ответить

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trump_donald Хватит уже клеветать на Путина!



Ведь есть же:



- Мост на о. Русский !

- зимняя Олимпиада в Сочи!

- Стадион в Санкт-Петербурге!

- Платон есть!

- Взносы на капремонт!

- В Сирии всех победили!

- Крым чей? Крым наш!

- Донбасс ура!





Подумаешь - унитаз сломан в больнице!



Есть ведь и хорошие больницы в Москве! Взять ту же ЦКБ. Она там рядом с Измайлово...







Edited at 2017-05-16 07:57 (UTC) Ответить

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ivan_sever Кто-то думает о Великом. Кто-то об унитазе. Ответить

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lenka_autumn Не перевелись ещё такие условия, к сожалению ﻿ Ответить



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после того, как узнал что этот печатников собянинский zavod007 этот печатников ворует лекарства у онкологических, у умирающих - чего уже удивляться.



Покупают же в три конца (у правильных поставщиков) противораковые лекарства -

в результате, бюджета сильно не хватает,

и половина нуждающихся больных просто умрет (в мучениях, спасибо наркобойцам).



Ну, покричали недавно об этом в интернетиках, и чего?

Не то, что посадить - даже пальцем никому не погрозили.

А вот того, кто дешево покупал/лечил - в итоге просто выперли, и привет.



эти чиновники - люди без капли морали, их через одного расстреливать надо (доказав вину в суде - оценочное мнение).



причем, начиная с



Edited at 2017-05-16 09:39 (UTC) Ответить

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samon111 Да уж лучше не болеть. А платная медицина только дорожает раньше прием врача был 800-1200 руб, то теперь за просто визит к врачу 2000-2500 руб. И это умолчим что он назначит анализов на 5000 руб минимум, всякие узи и т/д которые тоже дорогие и повторный визит конечно же. Итого 10000 руб просто по минималке сходить к врачу. Боюсь представить что в платных стационарах за цены, среднего класса палаты по цене как люксы в дорогих отелях москвы.



Edited at 2017-05-16 07:35 (UTC) Ответить

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comrade_lukich Лет 5 назад довелось полежать 1 сутки в платной больничке. Никаких там сложных операций и т.п., просто несколько обследований и анализов. Заплатил 52 тысячи рублей. Ответить

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vintagespb эй, патриоты, какой правильный ответ?

- но ведь не везде же так

- не все сразу же больницы ремонтировать

- качественная постановка Ответить

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longneckgiraffe Вот вам еще вариант:

- это же больница, а не пятизвездочный отель! Главное чтобы врачи профи были! А вы требукте условий как на отдыхе "олинклюзив" Ответить

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cynepkpbica Особенно порадовала фраза о нераспустившихся липках. Лучше бы молебен за мильен заказали Гунде, он бы, глядишь, и выпросил бы у боженьки хорошую погодку)) Ответить



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navalnypresiden Если бы не такие условия в больнице, то там сейчас бы врачевались солдаты НАТО!..Русские солдаты, входящие в блок НАТО)) Ответить



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molchanov1982 А вы размер Американского госдолга что ли не видели?! Ответить



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trump_donald Только что сообщили.

Россия еще американских облигаций прикупила в апреле.

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o_nimus Лучше бы деньги газпрома бросили на эту больницу, чем на Эхо Мацы Ответить

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vintagespb с нтв денег перекинуть. думаю больше получится. Ответить

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tsirkunov насколько я понимаю, тендер на проведение кап. ремонта прошел в сентябре того года, значит в этом году должен производиться капитальный ремонт.

Я так понимаю кто-то не успевает в уходящий поезд и решил закинуть туда гранату Ответить

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jmyshanya Почему в этом году должен проводиться капремонт, когда денег навалом уже много лет? Ответить

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zloygarry Зато всем долги списывают, деньги раздают, туркам, вот, 22 ярда $ с щедрого плеча... Но налоги надо повышать! И себе чиновники отдельную медицину "намонетизировали"... Ответить



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Неужели такое возможно? Rati Dalaqishvili Возможно.Только далеко,в горах,и не в нашем районе. Ответить



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maratema Реновация же! Ответить

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turulin да нормальная больничка.

просто там недавно поступил человек-паук-прожигатель. вон на фотках от его ног линолеум порвался и краска отколупалась. Ответить



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sneakyfildy говнорашка не только обоссанная, но и обосранная тоже (что логично в принципе) Ответить



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ramtamtager Уймись еврей. Ответить

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ermolenkoik Я еще прошлый раз в посте про больницы писал. ГКБ 23 на таганке - то же самое (пять лет назад). Не закрывающиеся деревянные окна, осенью холод градусов 10 в коридорах, туалет без дверей, без стульчака, полы местами без плитки, рваный линолеум, ржавые трубы, люди лежат в коридорах, т.к. в палатах мест нет. В палатах ХО, размером 6*3 стоит по 6 кроватей, то есть ноги в голову, и маленький проходик между коек, для людей на костылях и каталках.

В домодедовской больнице никто тоже не спешит возить на процедуры, рентгены и прочее, неходячих больных. Только за деньги. Со сломанными ногами не разрешают пользоваться лифтом для выезда на кресле-каталке на улицу. Лифт только персонала. Кухня - машина времени в прошлое.

В гкб 13 на дубровке уход за инсультниками исключительно за деньги. Причем с воровством подгузников и простыней. Если без денег - считайте парализованный человек лежит сам по себе. Ответить



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lshelper Это специализированная больница, в которой лечат от крымнашизма прост. Ответить



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pavel_register Илья, ну так съезди туда сам и посмотри.

А то "Ведущий "Эха Москвы"и какой то там его "близкий знакомый"...Просто нереально достоверный источник)

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zara_man











Ответа глав. врача тоже нету. Нет времени разбираться, надо срочно делать пост. А в коммнетариях уже есть фотографии остальных корпусов, этот на очереди ремонта, видимо, просто был последним.Ответа глав. врача тоже нету. Ответить

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rasimbot Причем тут Собянин. Наверное больница -- это проблема МинЗдрава и распределения денег в рамках федерального бюджета



Edited at 2017-05-16 07:55 (UTC) Ответить

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oldboar но больничный главнюк -- депутат мосгордумы Ответить



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trump_donald А где-то вдалеке тихо играет виолончель. Ответить

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zaikinkir Клиника по персоналу реально очень профессиональная, там и печень пересаживают и Чучалин с лёгкими колдует и Затевахин старший тоже там. А по условиям пребывания - мрак и Средневековье(( Ответить

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igron На самом деле на фото ничего особенного, средняя больница в стране примерно так и выглядит. Ответить



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irinchitta Лежала в 57-й в отделении гинекологии на сохранении. Какого-то ужаса в бытовом плане не помню. Врачи отличные, сына сохранили, спасибо им за это. Ответить

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trump_donald кто отец мальчика? Ответить



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ruscap Тем временем хохлы запрещают людям ходить в Вконтакте, Одноклассники, Яндекс.



Скот в клетке Ответить

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