Жилые районы Тбилиси: хотели бы так жить?

maratema Зато там всегда тепло. А у нас снег в мае. Ответить

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petit_brie Древняя теория о том, что в России весь бардак из-за климата рушится прямо на глазах! Ответить

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minskblog Примерно так и живем только самостроя меньше Ответить

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ruscap не помешалобы сделать каркасы такие везде на Руси, аккуратно и стильно сделать, промышленно,



не для того чтоб комнату делали, а чтоб террасу имели все.



Захламлять и стеклить запретить правилом.





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pipesmokerrus Да многие россияне бы душу дьволу продали бы, чтобы так жить! Эх, Варламов, плохо ты Россию знаешь... Съездил бы хоть раз в какой-нибудь Мухосранск. Ответить

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crowleymazz Ты россиян с украинцами и таджиками не путай, хуй в шляпе. Ответить

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kindzadzaa Не хотел бы. Ответить

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supmaxgreat У нас жить лучше. У нас есть блондины с голубыми глазами, а у грузинов их нет. Не арийцы. Ответить

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na_nebesah Отлично живут. Захотел домик себе поставил. Захотел балкончик. Кайф а не жизнь. Ответить



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sceptikk так поезжай, чо!)

особенно тебя порадует доход... Ответить

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(SPAM)

Осиное гнездо le_onardo Хотели бы там, хотели бы сям...Блин, я не успеваю захотеть! А вообще нет, Азия, Кавказ.....не для меня. Швеция, Финляндия...вот мое. Ответить



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Дебилам — дебильные жилые районы Marat Dyatko Да, мне тоже Стокгольм по душе!

Всем советую переезжать и не тратить жизнь, где не нравится. Ответить

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lenka_autumn

Ну более менее нормально, для неприхотливых так сказать ﻿ Ответить

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diamond85 На самом деле фасады не многим хуже, чем окраины панелек какого-нибудь Питера. А зачастую даже аккуратней!

У нас, например, на Просвещения, массово подделывают протоколы собраний собственников и делают из 1-х этажей и подвалов галерею магазинов, попутно уничтожаю все газоны вокруг дома!! Ответить

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petit_brie Централизованный самострой - это оригинально :)

Купил себе маленькую конуру, и лепи вокруг что хочешь и на сколько денег хватит! DIY-cтайл :)



Edited at 2017-05-12 14:06 (UTC) Ответить

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Петербург сегодня... и квартира Довлатова у Пяти углов pycckux . . Ответить

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krishna_m На 41-й уже и на детской площадке каркас для самостроя... Ответить



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venya_shuher Нада за Навального голосовать, тогда будем так же жить как в Грузии, там люди свободные и все честные судьи! Ответить

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ds02006 Это можно не принимать, но нельзя осуждать. Ответить



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dipoper Типа, бедные но гордые! Ответить



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Сергей Карасько Это почти ЦэЕвропаУкраина и уже есть безвиз у грузин.Массовый исход планируют.Если денег на билет найдут. Ответить

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Все так и есть westernstorm К некоторым домам пристройку делали два раза. Один раз еще при СССР была программа пристраивания лоджий и вторая волна уже в 90х. Каждый вертится как может. С учетом летней жары в Грузии, такие пристройки это оазисы где можно пережить летнее пекло. Ответить



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venya_shuher А вы веруете в Алексея Навального - будущего президента России? Ответить



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alex_m_salnikov Какая прелесть Ответить



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navalnypresiden Даже трущобы бывают красивыми Ответить

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Gregory Ignatov Дичь конечно. А тренажёры эт здорово Ответить



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venya_shuher Навальный - наш президент! Каждому россиянину по тренажору в каждую комнату! Ответить

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affs_vano Ты просто не любишь свободных людей. Ответить



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venya_shuher Выбирайте Алексея Навального президентом России и все люди станут свободными с колен! Ответить



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aa_sevastyanov Навесы для автомобилей напомнили мне Ташкент: там почти такая же история, только люди делают уже более закрытые навесы, т.е. это не сетка, а сплошные листы металла. Причем делается это прямо под окнами дома, т.е. навесы примыкают к дому. Так же делают примыкающие к дому участки: например, если у жильца дома балкон на первом этаже, он может отхватить территорию под балконом, поставить маленькую лесенку, отделить ее металлической сеткой и как-нибудь устроить её под себя. Естественно, разрешения на это никто не спрашивает.



Edited at 2017-05-12 13:01 (UTC) Ответить

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venya_shuher Когда президентом России станет Навальный у всех россиян будут маленькие лесенки под балконом! Ответить

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comrade_lukich Если денег на большую квартиру нет и никогда в обозримом будущем не будет, то пристройка - хороший вариант. Не особо-то это и страшно, наоборот - даже какой-то колорит местный создает, самобытность.

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markela Особенно этот колорит чувствуют те, над кем поставили пристройку. Выгляните в окно и представьте, что над вашим окном вместо неба появилась пятиметровая бетонная плита. Ответить

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moeglich Все равно люблю Тбилиси. Ответить



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venya_shuher Тбилиси тоже тебя любит. С вазелином. Ответить

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homme не ссыкотно жить в самостроенной комнате? Ответить



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venya_shuher 12 ИЮНЯ ВЫХОДИМ ВСЕ ЗА НАВАЛЬНОГО! ОНИ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ! СОБЕРЕМ АЛЕКСЕЮ НА НОВЫЙ ГЛАЗ! Я/К 6667401488 Ответить



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jmyshanya Ждем воплей "я твой овца ебал!" Ответить



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venya_shuher Да насрать всем на грузин, для большинства россиян они уже как курды или иранцы с иракциями, вот армяне те наши друганы, они хоть чуркобесов азеров пиздят. Ответить

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e_dats В Краснодаре ситуация с парковкой и въездами во дворы аналогичная! И самострой тоже есть, конечно не в таких масштабах Ответить

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venya_shuher Надо выбрать Алексей Навального президентом России, тогда парковки станут такими же как в Грузии, свободными и честными! Ответить



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kisanka267 Понравились балконы Ответить



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venya_shuher Голосуй за Навального и в России балконы будут такие же как в Грузии! Ответить

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sphayros Может быть аборигены поправят, но, насколько я понимаю, газовые колонки ставят на улице т.к. боятся угарного газа. А может просто место экономят Ответить

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habodkuh Газовые колонки требуют хорошей вытяжки. Если нет отвода горячего воздуха, то срабатывает защита и отключает подачу газа даже на очень старых колонках.



Думаю, что проблема именно в вытяжке, либо она не работает, либо ее нет, либо она не может обслуживать колонку (не хватает пропускной способности для обслуживания колонок на каждом этаже и т.п.) Ответить

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mazafaka1001 пиздец разруха. совок он и в грузии совоk Ответить

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