Жилые районы Тбилиси: хотели бы так жить?
Ну что, пришла пора постов о Грузии, где я недавно был! Очень хорошо поснимал Тбилиси и Батуми, будут посты Плохой/Хороший, будет много справедливой критики, будет много разгневанных грузин с проклятиями. Но я готов потерпеть ради правды!
А начать я бы хотел с жилых районов Тбилиси. Однокомнатная квартира в столице Грузии сейчас стоит $30 000. Цены на обычную квартиру в новостройке на грузинских сайтах недвижимости колеблются от 600 до 800 долларов за кв. метр. То есть квартира площадью 50 кв. метров обойдётся в среднем в $33-35 тысяч, где-то под 2 миллиона рублей. Скорее всего, такая квартира будет совершенно пустой и без какой-либо отделки, просто голые бетонные стены. Квартиры с отделкой стоят уже дороже.
В старых зданиях квартиры могут быть как дешевле, так и дороже, всё зависит от района, состояния дома и самой квартиры. Например, квартиру в хрущёвке можно купить и за $20 000 (1 150 000 рублей), но она будет маленькой и без хорошего ремонта. Обычный ценник, судя по всему, – $600 за кв. метр.
В целом в жилых районах царит анархия, люди спокойно захватывают землю, делают пристройки, надстройки, огораживают землю забором, паркуются как попало. Конечно, не такой ад, как в Армении, но гораздо хуже, чем в южных регионах России.
01. Новые жилые дома в центре. Строят их в основном так, чтобы они не очень выделялись из обычной застройки Тбилиси. За главными фасадами более или менее следят, например кондиционеры ставят на балконах. Правда, на спутниковые тарелки это правило не распространяется.
02. Во дворах всё гораздо проще, благоустройство почти всегда примитивное. С кондиционерами и прочим начинается полный бардак.
03. Видно, что помимо кондиционеров и спутниковых тарелок люди вешают на стену дома колонки газового отопления (потому что центрального отопления в Тбилиси нет). Странно, разве не опасно колонку на внешнюю стену выводить?
Качество строительства довольно низкое, даже новые и дорогие дома строят плохо, они быстро начинают ветшать и теряют свой вид.
04. Кроме того, в Тбилиси нет особой культуры ухода за фасадами и за территорией, поэтому во дворах часто можно встретить мусор или грязь.
05. Кварталы с советскими панельками. Здесь уже всё давно обросло надстройками. Если где-то что-то можно надстроить, достроить, как-то увеличить площадь своей квартиры, в Грузии это обязательно делают, всё зависит лишь от места. При этом часто это происходит централизованно: вдоль фасада дома строится каркас, и каждый житель дома сооружает себе комнату.
06. Вот построили каркас. Собственники некоторых квартир сделали себе дополнительную комнату, а у других денег не оказалось. Им крупно не повезло: такие жильцы остаются в темноте, потому что верхние квартиры полностью загораживают солнце.
Квартиры в таких домах получаются глубокими, света в них мало, зато увеличивается площадь. И ради лишних квадратных метров грузины готовы отказаться даже от солнечного света.
07. Некоторые дома выглядят так, что вообще непонятно, какой там был изначально фасад.
08. Самострой облепляет всё.
09. Иногда после того, когда все жильцы достраивают себе комнаты, они объединяются и красят новый фасад в заранее согласованный цвет. Кстати, это хороший пример того, как противостоять реновации ;) Все эти надстройки фактически незаконны и никак не отражаются в документах. Если какая-то власть придёт и захочет эти дома снести, это станет большой проблемой, потому что люди будут биться до последнего за пристроенные квадратные метры (которые им, конечно, никто не компенсирует).
10. Со стороны даже и не скажешь, что это какая-то самодеятельность. Наверное, в Тбилиси даже специальные ремонтные бригады есть, которые тебе из пристройки делают полноценную комнату. Такой бизнес с местным колоритом.
11. Грузины обычно немного стесняются самостроя и говорят, что всё это было давно и неправда, а сейчас с этим уже порядок, и вообще в Тбилиси такого больше не делают. Но, как показывают мои наблюдения, прямо сейчас многие люди продолжают делать себе пристройки.
12. Здесь виден оригинальный вход в подъезд, который углубился метров на 5 после того, как дом "растолстел".
13. В целом в жилых районах Тбилиси царит бардак. Люди паркуются как хотят и где хотят, захватывают себе участки, здесь же мусорные баки торчат – в принципе, напоминает наши дворы.
14. На некоторых домах фасады чистые, но это вызвано не тем, что здесь живут какие-то особенные люди, а скорее отсутствием технической возможности. Обычно самостроя не бывает, когда у дома слишком маленький участок или несущие конструкции слабоваты.
15. С парковкой тут полный хаос: паркуются на газонах, на тротуарах, на это здесь никто не обращает внимания.
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17. Какие-то умники уткнули свои машины прямо в подъезд.
18. Обычная практика.
19. В Тбилиси довольно распространён захват земли под гаражи, а из некоторых гаражей в свою очередь вырастают целые дома.
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21. Люди для машин делают вот такие навесы.
22. Или строят какие-то клетки прямо под окнами дома.
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25. Что касается самих домов, то за ними почти никогда никто не ухаживает. Стены очень грязные, залеплены какими-то объявлениями, с облупившейся штукатуркой.
26. Во дворах царит разруха, всё ветшает.
27. В подъезд иногда заходить неприятно, потому что внутри тебя встречают какие-то надписи, объявления, мусор, клетки, сетки и так далее.
28. С фасадами та же история. Полный бардак.
29. Часто на широких балконах люди обустраивают себе небольшие общественные пространства.
30. Балконы делать пошире придумали ещё советские архитекторы, которые рассчитывали, что из-за мягкого климата в Грузии люди будут на этих балконах проводить больше времени.
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32. На въезде идёт борьба с чужаками: парковаться во дворах можно только своим. Тут вот шлагбаум поставили.
33. Другие защищают двор бетонными блоками.
34. Довольно редкий случай, когда идёт какой-то ремонт. Надеюсь, это не очередную пристройку делают, а просто меняют асфальт.
35. Многие грузинские дворы выглядят так, будто ими очень давно никто не занимался.
36. Местные жители не ограничиваются пристройкой комнат, а захватывают себе целые участки, строят вокруг них заборы, разбивают там себе летние кухни...
37.
38. Человек не просто пристройку сделал, а целый подземный гараж себе выкопал, да ещё и вставил калитку к себе домой. Это всё прямо около многоквартирного дома.
39. А вот кто-то просто домик себе построил во дворе.
40. В Тбилиси есть какая-то программа по строительству примитивных детских площадок от городских властей. Всё примерно как у нас. Детские площадки делают зачастую с ошибками.
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42. Например, тут сделали гравийное покрытие, а под качелями оставили какие-то бетонные бордюры.
43. Тренажёры сейчас тоже массово ставят.
44. Зато почти в каждом тбилисском дворе есть источник воды. Вода обычная водопроводная, но её можно пить. А можно просто умыться или вымыть руки, очень удобно.
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не для того чтоб комнату делали, а чтоб террасу имели все.
Захламлять и стеклить запретить правилом.
особенно тебя порадует доход...
Осиное гнездо
Дебилам — дебильные жилые районы
Всем советую переезжать и не тратить жизнь, где не нравится.
У нас, например, на Просвещения, массово подделывают протоколы собраний собственников и делают из 1-х этажей и подвалов галерею магазинов, попутно уничтожаю все газоны вокруг дома!!
Купил себе маленькую конуру, и лепи вокруг что хочешь и на сколько денег хватит! DIY-cтайл :)
Edited at 2017-05-12 14:06 (UTC)
Петербург сегодня... и квартира Довлатова у Пяти углов
Все так и есть
Edited at 2017-05-12 13:01 (UTC)
Ждем воплей "я твой овца ебал!"
В Краснодаре ситуация с парковкой и въездами во дворы аналогичная! И самострой тоже есть, конечно не в таких масштабах
Думаю, что проблема именно в вытяжке, либо она не работает, либо ее нет, либо она не может обслуживать колонку (не хватает пропускной способности для обслуживания колонок на каждом этаже и т.п.)