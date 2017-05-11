В Иваново к 9 мая высадили Аллею Славы, через несколько дней ее разворовали
В преддверии Дня Победы в Московском микрорайоне города Иваново (Ивановская область) высадили Аллею Славы. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, в том числе и представители местных властей, они высадили 600 саженцев. Спустя несколько дней какое-то количество саженцев (не все) похитили.
До Дня Победы:
После Дня Победы:
Фотографии: Владимир Гирев, Александр Коротков
Акция "Аллеи славы" прошла перед Днем Победы в 15 городах, всего было посажено девять тысяч деревьев, сообщается на сайте акции.
"Высаженная 6 мая силами жителей города Иваново Аллея Славы подвергается, на мой взгляд, разграблению. Так, о первой пропаже дерева, которое я сажал лично, мне стало известно ещё 7 мая, когда пришёл его полить. Сегодня, в виду обращения жителя, я ещё раз проверил сохранность посаженных кустов и деревьев. Оказалось, что вдоль бетонной стены, проходящей у вновь выстроенного детского сада в микрорайоне Московском пропали все ранее посаженные туи и можжевельник. Осталось только несколько клёнов, которые, думаю, просто труднее транспортировать".
Помощник уполномоченного по правам человека в Ивановской области Александр Коротков, IvanovoNews
До Дня Победы:
После Дня Победы:
Фотографии: Владимир Гирев, Александр Коротков
В областном центре акцию поддержали более 400 человек со всех районов города. Мэрия обеспечила участников необходимым оборудованием и водой для полива. Ивановцы выходили на работу целыми семьями, несколько школ города собрали команды волонтеров, деревья высаживали и совсем юные горожане, и ветераны <...>
Жители Московского микрорайона и управляющая компания пообещали ухаживать за аллеей. Городские власти также продолжат следить за новой зеленой зоной. "Каждый уголок города Иванова должен быть благоустроенным и уютным. Но цель сегодняшней акции не просто озеленение. Это дань памяти всем тем, кто в суровые годы Великой Отечественной войны победил фашистских оккупантов и вернул мир на родную землю", – добавил (глава Иваново) Владимир Шарыпов.
ГТРК "Ивтелерадио", 6 мая
Акция "Аллеи славы" прошла перед Днем Победы в 15 городах, всего было посажено девять тысяч деревьев, сообщается на сайте акции.
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таки да, не может быть...
у вас воровать, бухать и врать вкрови
Только Иваново - это таки не Московская область
ващщет в частных руках саженцы лучше приживаются
Читаю такие новости и умиляюсь. Саженцы украли. Скамейки сломали. Стены разрисовали. Такой народ не победить!
Только выиграли!
Вот в Москве дела обстоят гораздо лучше: каждый год по программе "Миллион деревьев" сажают дохулиард кустарников, которые тоже могли бы спиздить, но заботливые жилищники и прочие коммунальщики оперативно косят их триммерами, если посадки были весной, и заваливают сколом льда и грязным снегом, если посадки осенние. Благодаря такой неусыпной бдительности злоумышленники просто не успевают украсть кустарники!
Нужно ивановских специалистов на стажировку в Москву послать. Стыдно! 600 деревьев и кустарников за полдня сломать можно, а они несколько дней телятся!
Ну и основная скрепка: воруй и дай воровать другим — основа сегодняшней государственности.
Так что все именно так, как хочет вертикаль.
Действительно
Сдается мне