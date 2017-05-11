В Иваново к 9 мая высадили Аллею Славы, через несколько дней ее разворовали

vandervart и это после того как некоторые расияне катались по вечному огню на Роверах, а другие расияне жгли на вечном огне другого расияна.

таки да, не может быть...

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vandervart местные уже дают показания, что это был игиловцы и бендеровские диверсанты Ответить



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universa1_evi1 Это были долбаебы вроде тебя. Ответить

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bruzzga У кого-то на дачах появились свежие халявные саженцы. Такой менталитет.. Ответить

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dragon_dances Всё-равно на улице вытоптали бы. А так хоть на личных участках деревья будут. Хотя конечно путь до окончательного места посадки по русски извилист и тернист. Ответить

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universa1_evi1 Странно это как-то. Забор окружен со всех сторон многоэтажками-муравейниками. и что, никто ничего не видел? Это же кучу времени надо, чтобы повыдирать столько саженцев. Ответить

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vandervart да таким пид0расам как ты и заборы не помеха.

у вас воровать, бухать и врать вкрови Ответить



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prosto_vova Старинный российский лозунг: тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость! Ответить

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bee_nominal Фаллотька_смальцев, а чому тi досi нϵ увна АТО, ґа? Ответить



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grmnmshv Только Иваново - это таки не Московская область Ответить

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bneheg Это Обама, больше некому.

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mazafaka1001 на пенсии старик добрый, больше не ссыт в российских лифтах. Ответить

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markela А нефиг выпендриваться. Туя, можжевельник. Посадили бы березы, они никому не нужны. Ответить



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bruzzga вообще надо было черенки от лопат повтыкать... Также бесполезно, но зато хоть дёшево Ответить

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pipesmokerrus Патриоты разобрали на сувениры! :)))) Ответить



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ващщет в частных руках саженцы лучше приживаются zavod007 может, и пускай? Ответить



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alt_durak Читаю такие новости и умиляюсь. Саженцы украли. Скамейки сломали. Стены разрисовали. Такой народ не победить! Ответить



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ruscap не разворовали, а своровал, урод какой-то Ответить



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kunnegsgarbs Только выиграли! Ответить



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mikhailissimo Воры ни в чём не виноваты, это недоработка коммунальщиков, я считаю.



Вот в Москве дела обстоят гораздо лучше: каждый год по программе "Миллион деревьев" сажают дохулиард кустарников, которые тоже могли бы спиздить, но заботливые жилищники и прочие коммунальщики оперативно косят их триммерами, если посадки были весной, и заваливают сколом льда и грязным снегом, если посадки осенние. Благодаря такой неусыпной бдительности злоумышленники просто не успевают украсть кустарники!



Нужно ивановских специалистов на стажировку в Москву послать. Стыдно! 600 деревьев и кустарников за полдня сломать можно, а они несколько дней телятся! Ответить

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riliness Подъебал классно! Да, у нас так. Полстраны разжигает костер, другая половина ссыт на него. Вот так и живем. Ответить



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mazafaka1001 это естественная пропажа в стране клоунов, упырей и папуасоv Ответить



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psamiad Совковая привычка: раз колючей проволокой не обнесено, значит ничье, можно брать. Ответить



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yastrebok939 Морда жыдовская - еще та врунистая.. Ответить



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lexizli А какой несравненной красоты забор! Это же просто украшение Иванова, я считаю. Забор, грязь, бордюры, торчащие между грязью и грязью, и датская «аллея» для галочки. Наблюдал несколько раз подобные проекты у нас в городе. Приживается кое-что. Лучше всего ива самоформирующаяся. Она даже если и умирает почти вся, потом дате прикорневую поросль и вроде бы как сажали не зря. Ничего, что сажали деревья полутораметровой высоты, а по факту растет пятидесятисантиметровое (все остальное засохло сразу). Главное — отчитались успешно!



Ну и основная скрепка: воруй и дай воровать другим — основа сегодняшней государственности.



Так что все именно так, как хочет вертикаль.



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Действительно barbarrus Аллея Славы. В память о славном возвращении Крыма высажена ? Ответить



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eda999 Да это, шо-же! Никогда такого не было и вот опять! Ответить



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alleinstehen Фуууу бля! Русские, вы совсем ахуели? Ответить



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sevooo Вот мне интересно в этом власти опять виноваты или местные жители Иваново! Ответить



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2kapitana и кругом заборы, заборы..... Ответить



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Сдается мне riliness Что 80% туи украли еще на стадии заказа работ, заменили их кустарниками, а остальное доворовали позже. Надо смотреть у кого из начальства в саду забор из туи. Ответить



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