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В Иваново к 9 мая высадили Аллею Славы, через несколько дней ее разворовали

В преддверии Дня Победы в Московском микрорайоне города Иваново (Ивановская область) высадили Аллею Славы. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, в том числе и представители местных властей, они высадили 600 саженцев. Спустя несколько дней какое-то количество саженцев (не все) похитили.

"Высаженная 6 мая силами жителей города Иваново Аллея Славы подвергается, на мой взгляд, разграблению. Так, о первой пропаже дерева, которое я сажал лично, мне стало известно ещё 7 мая, когда пришёл его полить. Сегодня, в виду обращения жителя, я ещё раз проверил сохранность посаженных кустов и деревьев. Оказалось, что вдоль бетонной стены, проходящей у вновь выстроенного детского сада в микрорайоне Московском пропали все ранее посаженные туи и можжевельник. Осталось только несколько клёнов, которые, думаю, просто труднее транспортировать".

Помощник уполномоченного по правам человека в Ивановской области Александр Коротков, IvanovoNews

До Дня Победы:






После Дня Победы:



Фотографии: Владимир Гирев, Александр Коротков

В областном центре акцию поддержали более 400 человек со всех районов города. Мэрия обеспечила участников необходимым оборудованием и водой для полива. Ивановцы выходили на работу целыми семьями, несколько школ города собрали команды волонтеров, деревья высаживали и совсем юные горожане, и ветераны <...>

Жители Московского микрорайона и управляющая компания пообещали ухаживать за аллеей. Городские власти также продолжат следить за новой зеленой зоной. "Каждый уголок города Иванова должен быть благоустроенным и уютным. Но цель сегодняшней акции не просто озеленение. Это дань памяти всем тем, кто в суровые годы Великой Отечественной войны победил фашистских оккупантов и вернул мир на родную землю", – добавил (глава Иваново) Владимир Шарыпов.

ГТРК "Ивтелерадио", 6 мая

Акция "Аллеи славы" прошла перед Днем Победы в 15 городах, всего было посажено девять тысяч деревьев, сообщается на сайте акции.

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  • Комментарии (89)
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    vandervart
    и это после того как некоторые расияне катались по вечному огню на Роверах, а другие расияне жгли на вечном огне другого расияна.
    таки да, не может быть...
    Новый
    vandervart
    местные уже дают показания, что это был игиловцы и бендеровские диверсанты
    Новый
    dragon_dances
    Всё-равно на улице вытоптали бы. А так хоть на личных участках деревья будут. Хотя конечно путь до окончательного места посадки по русски извилист и тернист.
    Новый
    universa1_evi1
    Странно это как-то. Забор окружен со всех сторон многоэтажками-муравейниками. и что, никто ничего не видел? Это же кучу времени надо, чтобы повыдирать столько саженцев.
    Новый
    vandervart
    да таким пид0расам как ты и заборы не помеха.
    у вас воровать, бухать и врать вкрови
    Новый
    markela
    А нефиг выпендриваться. Туя, можжевельник. Посадили бы березы, они никому не нужны.
    Новый
    ващщет в частных руках саженцы лучше приживаются
    zavod007
    может, и пускай?
    Новый
    alt_durak

    Читаю такие новости и умиляюсь. Саженцы украли. Скамейки сломали. Стены разрисовали. Такой народ не победить!

    Новый
    mikhailissimo
    Воры ни в чём не виноваты, это недоработка коммунальщиков, я считаю.

    Вот в Москве дела обстоят гораздо лучше: каждый год по программе "Миллион деревьев" сажают дохулиард кустарников, которые тоже могли бы спиздить, но заботливые жилищники и прочие коммунальщики оперативно косят их триммерами, если посадки были весной, и заваливают сколом льда и грязным снегом, если посадки осенние. Благодаря такой неусыпной бдительности злоумышленники просто не успевают украсть кустарники!

    Нужно ивановских специалистов на стажировку в Москву послать. Стыдно! 600 деревьев и кустарников за полдня сломать можно, а они несколько дней телятся!
    Новый
    riliness
    Подъебал классно! Да, у нас так. Полстраны разжигает костер, другая половина ссыт на него. Вот так и живем.
    Новый
    psamiad
    Совковая привычка: раз колючей проволокой не обнесено, значит ничье, можно брать.
    Новый
    lexizli
    А какой несравненной красоты забор! Это же просто украшение Иванова, я считаю. Забор, грязь, бордюры, торчащие между грязью и грязью, и датская «аллея» для галочки. Наблюдал несколько раз подобные проекты у нас в городе. Приживается кое-что. Лучше всего ива самоформирующаяся. Она даже если и умирает почти вся, потом дате прикорневую поросль и вроде бы как сажали не зря. Ничего, что сажали деревья полутораметровой высоты, а по факту растет пятидесятисантиметровое (все остальное засохло сразу). Главное — отчитались успешно!

    Ну и основная скрепка: воруй и дай воровать другим — основа сегодняшней государственности.

    Так что все именно так, как хочет вертикаль.

    Новый
    Действительно
    barbarrus
    Аллея Славы. В память о славном возвращении Крыма высажена ?
    Новый
    sevooo
    Вот мне интересно в этом власти опять виноваты или местные жители Иваново!
    Новый
    Сдается мне
    riliness
    Что 80% туи украли еще на стадии заказа работ, заменили их кустарниками, а остальное доворовали позже. Надо смотреть у кого из начальства в саду забор из туи.
    Новый
  • Комментарии (89)
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